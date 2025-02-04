10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Kissflow през 2025 г.

В реалистичния свят на бизнеса има една доста романтично звучаща абревиатура: KISS. ?

Това е съкращение от Keeping It Simple and Straightforward (Да бъдем прости и ясни) – принцип, който Kissflow следва до последната буква.

Този софтуер за управление на бизнес процеси (BPM) с ниско ниво на кодиране е отличен за оптимизиране на работните потоци с интуитивни визуални инструменти. С малко технически познания можете да използвате Kissflow, за да настроите автоматизирани бизнес приложения за всичко – от маркетинг до операции по управление на човешките ресурси.

Но ние, хората, винаги търсим други риби в морето ?

Има няколко причини да обмислите алтернативи на Kissflow – например, ако се нуждаете от по-опростен интерфейс за лична употреба, за предпочитане без кодиране, или може би от по-икономично решение.

Каквито и да са вашите причини, ние сме тук, за да ви помогнем в търсенето. Разгледайте нашите 10 най-добри алтернативи и конкуренти на Kissflow — ще обсъдим техните предимства, недостатъци и цени, за да можете да намерите тази, която отговаря на вашите нужди като ръкавица. ?

Какво трябва да търсите в алтернативите на Kissflow?

Една първокласна алтернатива на Kissflow трябва да ви предлага всичко – става дума за всеобхватно цифрово работно пространство, което оптимизира работния ви процес и позволява на екипа ви да си сътрудничи безпроблемно. Ето основните характеристики, които трябва да търсите:

Леснота на използване: Платформата трябва да е с ниско или без ниво на кодиране и да е съвместима с предпочитаната от вас операционна система. Не трябва да се налага да прекарвате месеци в изучаване на нейното използване. Автоматизация на процесите: Тя трябва да ви помогне да автоматизирате повтарящи се задачи и процеси, за да можете да се съсредоточите върху по-когнитивните аспекти на работата си. Многофункционалност: Трябва да предлага множество функции за Трябва да предлага множество функции за разработване на процеси и приложения , мониторинг и сътрудничество. Поддръжка на много потребители: Трябва да позволява на няколко служители да го използват без забавяния или проблеми. Разпределянето и : Трябва да позволява на няколко служители да го използват без забавяния или проблеми. Разпределянето и проследяването на задачи в различните процеси трябва да бъде безпроблемно. Интеграции: Трябва да можете да интегрирате платформата с други ценни инструменти и програми, за да не се налага да преминавате между няколко приложения. Сигурност: Платформата трябва да разполага с надеждни мерки за сигурност, за да защити вашата бизнес или лична информация от неоторизиран достъп.

Топ 10 на най-добрите алтернативи на Kissflow, които можете да използвате

Поддържайте работния си процес като добре смазана машина с тези 10 най-добри алтернативи на Kissflow. Разгледайте техните предимства и недостатъци , за да откриете най-добрия вариант за вас и вашия екип. ✌️?

Визуализирайте задачи, проекти и работни процеси по начин, който ви е най-удобен, с помощта на над 15 персонализирани изгледа на ClickUp.

ClickUp отговаря на всички изисквания за перфектна алтернатива на Kissflow. Това е платформа „всичко в едно“ за управление на процесите, работния поток и производителността – напълно без код и мащабируема за фирми от всякакъв размер. ?

Подобно на Kissflow, ClickUp предлага множество функции за сътрудничество и контрол от едно място, което елиминира необходимостта от използването на няколко приложения с припокриващи се функции. Платформата разполага с достатъчно визуални и аналитични инструменти, за да поддържа както прости, така и сложни бизнес процеси и да подпомага вземането на важни решения.

Можете да експериментирате с над 15 оформления (изгледи), за да планирате стратегии, да разпределяте и да контролирате различни аспекти от работата си. Например, опитайте гъвкавия изглед „Списък“, за да групирате задачите според статуса им, изглед „Календар“, за да следите наближаващите крайни срокове, или изглед „Табло“ в стил Kanban за по-визуален подход.

Използвайте интуитивния интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, за да премествате задачите през работните потоци – толкова е лесно! Можете да персонализирате работната си среда в ClickUp по всякакъв начин, който желаете, с помощта на функцията ClickApps .

Всичко, което трябва да направите, е да следвате визуалните указания , за да активирате конфигурации като:

Използвайте готови рецепти за автоматизация в ClickUp или ги персонализирайте според нуждите си, за да може екипът ви да се съсредоточи върху най-важното.

Това, което отличава ClickUp, е изобилието от готови шаблони за изграждане на бизнес процеси от нулата. За да го поставим в перспектива, докато Kissflow има около 200+ шаблона, ClickUp предлага над 1000, които поддържат буквално всеки микропроцес, от създаване на ClickUp Mind Maps и докладване на бъгове до управление на взаимоотношенията с клиенти.

О, споменахме ли, че ClickUp предлага щедър безплатен пакет? ?

Най-добрите функции на ClickUp

15+ персонализирани изгледа във визуалната среда за разработка

Съвместими с устройства Mac, Windows, Linux, iOS и Android

Интеграции с над 1000 популярни приложения и програми

Настройва се за всяка работна среда благодарение на ClickApps

Софтуер за управление на работния процес, подходящ за сътрудничество

Гладък интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Над 1000 готови шаблони за работни процеси

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение има ограничени функции.

Новите потребители могат да се почувстват претоварени от обема на наличните персонализации.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 5 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Business Plus : 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 6500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

2. Microsoft Flow

чрез Power Automate

Microsoft Power Automate (по-рано Microsoft Flow) е преди всичко платформа за автоматизация на работния процес, която може да бъде спасителна за бизнеса, затънал в повтарящи се административни задачи. Тя ви помага да спестите време и ресурси, като създава „потоци“ въз основа на определени от вас условия и използва естествен език като входни данни.

Ако не сте сигурни как да оптимизирате работния си процес или имате затруднения да видите цялостната картина, ще харесате функцията за консултант по процесите на платформата. Тя предлага информация за текущите пречки и дори дава препоръки кои части от процеса да автоматизирате, за да повишите общата ефективност на екипа.

Power Automate е доста мощен инструмент за оптимизиране на повечето бизнес процеси, но може да има затруднения с особено сложните, тъй като един работен поток на платформата е ограничен до 500 действия.

Най-добрите функции на Microsoft Flow

Поддържа въвеждане на естествен език

Наличност на предварително дефинирани шаблони

Стотици интеграции на приложения

Достъпни на настолни и мобилни устройства

Препоръки за създаване на потоци и автоматизиране на задачи

Ограничения на Microsoft Flow

Може да не е най-добрият вариант за управление на сложни работни процеси

Някои потребители смятат, че платформата е бавна и забавена.

Цени на Microsoft Flow

Абонаментни планове

План на потребител : 15 $/месец

План на потребител с обслужвана RPA : 40 $/месец

Оценки и рецензии за Microsoft Flow

G2 : 4. 60/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 40/5 (над 100 рецензии)

3. Mendix Platform

чрез Mendix

Независимо дали сте начинаещ в автоматизацията или търсите интелигентни начини да подобрите работния си процес, Mendix може да ви помогне. Тази платформа с ниско ниво на кодиране ви позволява да модернизирате операциите си и да създадете решения за работния процес, които повишават производителността във всички области.

Един от начините да автоматизирате бизнес процесите си с Mendix е чрез разработване на приложения. Не се притеснявайте, ако не сте гений в програмирането – с визуалните инструменти на платформата няма да имате проблеми при създаването на мобилни приложения, уеб приложения и микроуслуги. Всяко приложение, което създавате в Mendix, получава специален раздел „Начало“ в платформата, който ви дава лесен достъп до инструменти за управление на проекти и продукти, DevOps и управление на забавяния.

Ако сте разработчик, може да искате да опитате Mendix Studio Pro и да използвате уменията си в CSS, Java и JavaScript, за да разработите или разширите силно персонализирано приложение Mendix. ?‍?

Платформата подкрепя новите потребители с подробни уроци, но трябва да се има предвид, че има крива на обучение. Ако не сте много технически подготвени, по-добър вариант може да е да опитате алтернатива на Kissflow, която не изисква програмиране.

Най-добрите функции на Mendix Platform

Подходящи за създаване и управление на приложения

Основните функции са относително лесни за усвояване.

Мащабируеми за сложни работни процеси

Поддържа бързо разработване на приложения

Разгръщане на приложения с едно кликване

Ограничения на Mendix Platform

Платените планове може да са недостъпни за потребители с ограничен бюджет.

App Store съдържа някои остарели компоненти

Цени на Mendix Platform

Безплатно : 0 $

Базов : 60 долара

Стандартен : 950 долара

Премиум: персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Mendix Platform

G2 : 4. 40/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,80/5 (15+ отзива)

4. Airtable

чрез Airtable

Готови ли сте да се откажете от Excel таблиците и да преминете към нещо по-модерно? Ако да, Airtable е точно това, което търсите. Не се подвеждайте от минималистичния дизайн на софтуера – проучете го по-задълбочено и ще откриете истинската му магия. ✨

Платформата е предназначена за създаване на релационни бази данни за управление на проекти и работа в екип. За разлика от обикновените електронни таблици, които само съхраняват информация, релационните бази данни на Airtable ви позволяват да свързвате записи от различни таблици. Резултатът? Можете да филтрирате записите по конкретни категории и да създавате различни перспективи с изгледи Календар, Канбан и Галерия.

Airtable използва по подразбиране изглед „Мрежа“, който много потребители намират за привлекателен поради познатия интерфейс, наподобяващ електронна таблица. ?

Подобно на Kissflow, Airtable предлага интеграции с десетки приложения и инструменти. Получавате и множество разширения за дейности като визуализация на данни, отчитане, скриптове, проследяване на времето и калибриране на времето за различни часови зони. ⌚

Най-добрите функции на Airtable

Чист интерфейс, подобен на Microsoft Excel

Удобна настройка за релационни бази данни

Различни изгледи на проектите

Интеграции с популярни инструменти и приложения

Ефективно сътрудничество между екипите

Полезни разширения

Ограничения на Airtable

Ограничена функционалност на мобилни устройства

Стръмна крива на обучение за потребители без опит с бази данни

Цени на Airtable

Безплатно : 0 $

Плюс : 10 долара на месец за работно място

Pro : 20 долара на месец за работно място

Enterprise: персонализирано ценообразуване

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Airtable

G2 : 4. 60/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,70/5 (над 1500 отзива)

5. Creatio

чрез Creatio

Независимо дали искате да създадете уникални бизнес приложения, да анализирате или наблюдавате тенденции и KPI, или да подобрите клиентското преживяване, Creatio ви предлага всичко това. Платформата разделя продуктите си на две секции:

Studio Creatio: за създаване на приложения без кодиране Маркетинг, продажби и услуги Creatio: за създаване на CRM приложения

При правилно използване, обширните CRM приложения на платформата могат да ви дадат желания контрол над вашите клиенти – бързо да привлечете нови клиенти или да подобрите клиентското преживяване за съществуващите. Creatio разполага и с пазар за инструменти, добавки, конектори и шаблони, които помагат за създаването на работни потоци, отговарящи на нуждите на вашия бизнес.

С Creatio можете да се насладите на мониторинг на процесите в реално време и опции за персонализиране на приложенията. Платформата улеснява сътрудничеството между отделите, което потенциално повишава ефективността на вашите кампании и продажбите. ?

Най-добрите функции на Creatio

Автоматизация на работния процес от начало до край

Създаване на приложения без кодиране

Богат пазар на добавки и шаблони

Приложения, фокусирани върху CRM

Проследяване на процесите в реално време

Ограничения на Creatio

Липса на актуализирани ръководства и видео уроци за нови потребители

Системата може да бъде тромава на моменти и би могла да има по-добра скорост на търсене.

Цени на Creatio

Process Designer : 0 долара

Studio Enterprise: 25 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за Creatio

G2 : 4. 6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 50 отзива)

6. Pipefy

чрез Pipefy

Искате да автоматизирате задачите и да поддържате контрол върху HR, продажбите, маркетинга, снабдяването и други отдели? Pipefy може да е точно инструментът, който търсите! Тази платформа за автоматизация с ниско ниво на кодиране ви позволява да проектирате персонализирани работни потоци и да оптимизирате повтарящите се задачи, освобождавайки ценно време за дейности с по-голяма добавена стойност.

Pipefy е подходящ за начинаещи, което го прави идеален за тези, които за първи път се сблъскват със софтуер за управление на проекти. Можете да разгледате впечатляваща библиотека с готови шаблони за различни цели, включително:

Поддръжка на клиенти Продажбена тръба Процес на покупка Управление на дистанционна работа Маркетинг на съдържание

С Pipefy не е нужно да преглеждате купища информация, за да създавате отчети – платформата ги генерира автоматично, което ви позволява да сте в течение с всяка промяна във вашата компания.

Най-добрите функции на Pipefy

Бърза автоматизация и внедряване на процеси

Автоматично отчитане

Интуитивен табло за дейности

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Богати възможности за интеграция

Ограничения на Pipefy

Мобилната версия има ограничени функции и може да бъде тромава.

Функциите за отчитане могат да бъдат подобрени

Цени на Pipefy

Стартово ниво : 0 долара

Бизнес : 19 $ на потребител/месец

Enterprise : 32 долара на потребител/месец

Неограничен: Персонализирано ценообразуване

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Pipefy

G2 : 4. 6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 300 отзива)

7. Appian

чрез Appian

Appian е вашият коз за повишаване на производителността на екипа ви и оптимизиране на процесите. Този софтуер за управление на бизнес процеси може да ви бъде от голяма полза, ако не сте сигурни кои работни потоци да автоматизирате. С помощта на AI-базирания Process Mining, Appian анализира операциите от начало до край и идентифицира областите, които могат да бъдат оптимизирани.

Интелигентната обработка на документи (IDP) на Appian е друга революционна функция, която си заслужава да бъде разгледана. Тя е проектирана да разбира и извлича ценна информация от неструктурирани данни почти като човек. ?

Оборудван с интерфейс за плъзгане и пускане, Appian предлага арсенал от нискокодови инструменти за проектиране на приложения, които съответстват на стила на вашата компания. Платформата предлага и безпроблемни API-базирани интеграции и полезни функции за отчитане. Използвайте графичните и таблични табла, за да получите цялостен поглед върху вашия бизнес и да приоритизирате задачите в реално време.

Най-добрите функции на Appian

Функции, базирани на AI/ML

Отлична поддръжка за оптимизиране на процесите

Бързо и лесно за персонализиране разработване на приложения

Единни табла за отчитане

API интеграции

Ограничения на Appian

Може да е трудно за използване, главно поради липсата на обяснителни ръководства.

Някои потребители казват, че може да бъде по-нискокодова, отколкото е в момента.

Цени на Appian

Безплатно : 0 $

Приложение : Стандартно: 75 $/месец на потребител Нечесто: 9 $/месец на потребител Само за въвеждане: 2 $/месец на потребител

Платформа : персонализирано ценообразуване

Неограничен: персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Appian

G2 : 4,5/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (50+ отзива)

8. Process Street

чрез Process Street

Управлението на процесите може да бъде прекалено сложно, освен ако не използвате Process Street! Платформата предлага AI-базирани работни потоци за всеки процес, което намалява риска от ръчни грешки.

С Process Street можете да настроите работни потоци, използвайки условна логика, което им позволява да се адаптират динамично към промените, направени в други задачи. Благодарение на интуитивния интерфейс на платформата, човешкият принос и интелигентната автоматизация работят заедно, за да подобрят бизнес резултатите и да повишат производителността на вашия екип.

Освен че ви помага да проектирате интелигентни работни процеси, Process Street ви позволява да ги наблюдавате като ястреб! ?

Платформата предлага разширени аналитични опции за задълбочени отчети – проследявайте KPI, откривайте пречки и оптимизирайте процесите си във времето.

Не искате да започвате от нулата? Process Street предлага впечатляваща библиотека с готови шаблони за различни случаи на употреба, от ежедневно управление на задачи до въвеждане на нови служители.

Най-добрите функции на Process Street

Поддържа работни потоци, изискващи условна логика

Мониторинг на процесите в реално време

Шаблони за различни случаи на употреба

Лесен за използване с удобен интерфейс

Ограничения на Process Street

Новите потребители може да намерят оформлението за объркващо за своите уеб приложения.

Липсват вградени интеграции с популярни инструменти за автоматизиране на процесите

Цени на Process Street

Стартиращ : 100 $ на месец/1000 $ на година

Pro : 415 долара на месец/5000 долара на година

Enterprise: 1660 долара на месец/1660 долара на година

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Process Street

G2 : 4. 6/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 550 отзива)

9. OutSystems

чрез OutSystems

Може ли платформа с ниско ниво на кодиране да осигури висока производителност? Абсолютно, и OutSystems го доказва! Тази платформа за разработка на приложения с ниско ниво на кодиране ви дава контрол над приложението през целия му жизнен цикъл. ♻️

С OutSystems можете да разработвате приложения и едновременно с това да ги разгръщате на публични, частни или хибридни облачни платформи. С други думи, можете да ги запазите за вътрешна употреба или да ги публикувате на платформи като App Store и Google Play.

Разгръщането е изключително ефективно – можете дори да изградите цели системи за нула време, което дава на вашия бизнес конкурентно предимство, когато времето за доставка е от съществено значение. Искате да добавите иновации? Актуализирайте приложенията в движение! ⏫

Най-добрите функции на OutSystems

Първокласна скорост на внедряване

Удобни актуализации на приложението през целия жизнен цикъл на продукта

Интеграции с приложения на трети страни

Висока мащабируемост

Инструменти за отчитане и анализ

Ограничения на OutSystems

Интеграциите могат да бъдат сложни и да доведат до проблеми с производителността.

Обслужването на клиенти може да отговаря бавно

Цени на OutSystems

Едно приложение : 0 долара

Множество приложения : Започва от 1513 долара на месец (фактурира се ежегодно)

Голямо портфолио от приложения: персонализирани цени

Оценки и рецензии за OutSystems

G2 : 4. 6/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (350+ отзива)

10. ProcessMaker

чрез ProcessMaker

ProcessMaker е надеждна BPA платформа за подобряване на съществуващите процедури и проектиране на нови. Тя може да се справи с комплексни работни процеси и да ви помогне да създадете добре свързана система с надеждни функции за анализ и отчитане. ?

Като платформа с ниско ниво на кодиране, ProcessMaker разполага с визуално ориентиран интерфейс, който ви помага да създадете персонализирано решение за работния процес на вашата компания. Например, можете да използвате наличните инструменти за създаване на диаграми, за да идентифицирате критични микропроцеси в рамките на работния процес.

Имайте предвид, че няколко от разширените функции изискват известни познания по програмиране, което може да бъде потенциален недостатък за много потребители.

Силните интеграционни възможности на ProcessMaker му позволяват да служи като централен хъб за вашия бизнес. Служителите от различни отдели могат да имат достъп и да работят с споделени данни, което намалява риска от грешки.

Най-добрите функции на ProcessMaker

Стабилни интеграции

Максимална мащабируемост

Лесен за използване интерфейс

Поддържа сложни работни процеси

Достойни инструменти за отчитане и анализи

Ограничения на ProcessMaker

Цената на лиценза може да бъде висока

Създаването на сложни процеси изисква умения за програмиране

Цени на ProcessMaker

ProcessMaker предлага персонализирани цени, затова е най-добре да се свържете директно с платформата и да научите повече за вашите опции.

Оценки и рецензии за ProcessMaker

G2 : 4. 3/5 (250+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

Земята отвъд Kissflow

Разгледайте конкурентите на Kissflow и открийте един свят от възможности за оптимизиране на работния процес и рационализиране на бизнес процесите. Независимо дали търсите платформа без кодиране, най-модерни автоматизации, широки възможности за сътрудничество или разработка на приложения по поръчка, в този списък със сигурност ще намерите нещо за себе си.

Без да се бавите, запознайте се с тези алтернативи на Kissflow за подобряване на бизнес процесите и намерете тази, която ще ви отведе към опростени и рационализирани цифрови работни потоци за всички ваши рутинни задачи! ?