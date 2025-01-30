6-те най-добри софтуера за управление на бизнес процеси през 2025 г.

Нека започнем с една впечатляваща статистика, нали? ?

Прогнозира се, че пазарът на софтуер за управление на бизнес процеси (BPM) ще достигне 14,4 милиарда щатски долара до 2025 г. Ясно е, че все повече и повече компании избират да използват BPM софтуер, за да повишат ефективността и вземат по-добри решения.

Далековидните компании използват различни инструменти, за да увеличат приходите си, да опростят операциите си и като цяло да направят работните си места да функционират като добре смазани машини, носещи печалба.

От софтуер за управление на проекти и планиране на събития до управление на задачи – изборът е безкраен.

В тази статия ще се потопим дълбоко в света на управлението на бизнес процесите, ще разгледаме шест от най-добрите BPM инструменти, техните основни характеристики и как можете да намерите най-подходящия софтуер за автоматизация на бизнес процесите за вашата уникална организация.

Преди да се впуснем в това, нека да дефинираме точно какво е BPM.

Какво е управление на бизнес процеси?

Управлението на бизнес процесите включва създаване, анализиране, наблюдение и трансформиране на основните бизнес процеси. Накратко, BPM идентифицира възможностите, успехите и проблемите на даден бизнес чрез непрекъснато наблюдение на процесите.

Бизнес процесите поддържат компанията в правилната посока и позволяват на екипите да вършат работата си и да проследяват напредъка по-ефективно.

Приложенията са многобройни и варират от компания до компания, но някои често срещани примери за ефективното използване на BPM са:

Приемане на нови служители : BPM може да автоматизира части от : BPM може да автоматизира части от процеса на приемане , като намали времето, необходимо за попълване на документи. Той също така спомага за по-плавен преход, тъй като процесите и политиките на организацията са ясно документирани, което води до по-лесно предаване на задачите.

Маркетинг на съдържание : Софтуерът за BPM може да помогне на дадена компания да разработи ефективни и лесни за следване : Софтуерът за BPM може да помогне на дадена компания да разработи ефективни и лесни за следване работни процеси за маркетинг на съдържание , които включват писане, редактиране, оптимизиране и публикуване. Той може също да помогне за управлението на съществуващото съдържание, както и за планирането и създаването на ново съдържание , за да даде възможност на компаниите да постигнат своите маркетингови цели.

Поръчки за покупка: Управлението на процесите може да помогне за оптимизиране на създаването и обработката на поръчки за покупка. Те осигуряват прозрачност и отчетност, за да се намалят грешките и да се гарантира спазването на крайните срокове.

Искате да се запознаете по-подробно с управлението на бизнес процесите? Тази информативна статия за BPM го обяснява подробно, както и етапите, включени в BPM.

Какви са трите типа BPM?

Видове управление на бизнес процеси

Има три основни типа управление на бизнес процеси:

1. BPM, ориентиран към човека

Както подсказва името, този тип BPM се използва за процеси, изпълнявани от хора, и обикновено изисква одобрение от персонала. Човешко-ориентираният BPM включва просто проследяване и известия в интуитивен контролен панел.

2. BPM, ориентиран към документи

Документно-ориентираният BPM е когато документът е в центъра на процеса. Този тип BPM позволява процеси като форматиране, проверка, управление на проекти, управление на документи и получаване на подписи на документи.

3. BPM, ориентиран към интеграцията

BPM, ориентиран към интеграция, се използва между съществуващи софтуерни системи – това могат да бъдат CRM и ERP системи. Обикновено този тип BPM се използва с минимална човешка намеса, тъй като такива системи имат API достъп, за да ускорят процесите.

Какво е софтуер за управление на бизнес процеси?

Софтуерът за BPM анализира, наблюдава и трансформира бизнес процесите.

Софтуерът за управление на бизнес процеси обикновено разполага с функции, които осигуряват автоматизация на работния процес, разширени възможности за отчитане, инструменти за сътрудничество и възможности за интеграция.

Бизнесът използва BPM инструменти за:

Преглед и анализ на цялостните процеси

Съгласуване на бизнес функциите с нуждите на клиентите

Мониторинг и измерване на бизнес ресурсите

Оптимизиране на бизнес процесите

Проверка на разходите, за да се гарантира рентабилността на ежедневните операции и основните процеси

Искате пример? Разбира се!

Използването на BPM системи може да ви предупреди, че повтарящите се задачи причиняват прекомерна ръчна работа за вашите служители. Или може би документите с бизнес предложенията не водят до достатъчно бързи продажби, дори и с шаблони за имейл маркетинг.

След като проблемът бъде идентифициран, фирмите могат да работят по него, докато бъде напълно решен.

Какво прави един BPM инструмент добър?

При избора на BPM инструмент, има някои по-важни функции, на които трябва да обърнете внимание:

Настройваем : Ефективният BPM трябва да бъде лесно настройваем, за да можете да го адаптирате към променящите се нужди на вашия бизнес.

Интеграции: Вашият BPM трябва да се интегрира с всички съществуващи софтуери, които компанията ви използва. Уверете се, че сте избрали такъв, който предлага широка гама от интеграции.

Лесен за използване : Не искате да : Не искате да разчитате постоянно на вашия ИТ екип за промени и създаване на нови работни процеси. Потърсете софтуер, който предлага шаблони и функции за плъзгане и пускане и не изисква познания по програмиране.

Инструменти за отчитане : за да измерите ефективността на управлението на процесите, се нуждаете от ефективни възможности за отчитане.

Сътрудничество : Подобно на това, как големите предприятия избират : Подобно на това, как големите предприятия избират IP телефонни системи , за да поддържат връзка, докато са в движение, вашата система за управление на бизнес процеси трябва да разполага с опции за взаимосвързаност с настолни компютри, iOS и Android за лесно сътрудничество.

Поддръжка: Когато инвестирате в BPM инструмент, уверете се, че той предлага цялостна поддръжка, за да можете да се справяте с всякакви проблеми бързо и ефективно.

Има още много функции, които да търсите, но важното е да определите нуждите на вашата компания и какво искате да постигнете с инструмент за BPM.

6 от най-добрите софтуери за управление на бизнес процеси

Следете актуализациите по проектите, управлявайте работните процеси и сътрудничете с екипа – всичко това от вашата работна среда ClickUp.

Нека започнем този обзор на най-добрите софтуери за управление на бизнес процеси с ClickUp – инструмент за управление на проекти „всичко в едно“, създаден за екипи от всякакъв размер в различни индустрии.

Той предлага напълно персонализирана платформа, която предоставя на екипите и на всеки бизнес усъвършенствани инструменти и гъвкавост, необходими за създаване на най-ефективните работни процеси, които най-добре отговарят на нуждите на бизнеса и проектите, както и на предпочитанията за работния процес.

Що се отнася до създаването на ефективни системи за управление на бизнес процеси, инструментите на ClickUp могат да помогнат на бизнеса:

Автоматизирайте работните процеси: Оптимизирайте процесите си и намалете ръчната работа с предварително дефинирана и Оптимизирайте процесите си и намалете ръчната работа с предварително дефинирана и персонализирана автоматизация

Подкрепа за екипната работа : Подобрете комуникацията и сътрудничеството в екипа с вградена функция за чат, : Подобрете комуникацията и сътрудничеството в екипа с вградена функция за чат, ClickUp Whiteboards за планиране на процеси, ClickUp Docs за база от знания и SOP, и много други.

Получете достъп до отчети в реално време: Създайте : Създайте персонализирани табла , които ви позволяват да виждате операциите си и да имате обща представа за работата си с един поглед.

Бързо извличайте важни данни на един екран с Dashboards в ClickUp

Освен всичко това, ClickUp предлага предварително създадени и персонализирани шаблони. Получете достъп до библиотека с шаблони за всички случаи на употреба, включително шаблон за процеси и процедури от ClickUp, който ще ви помогне да планирате и изпълните ефективни системи за управление на бизнес процесите.

Готови ли сте да въведете процеси във вашата компания? Този безплатен шаблон за процеси и процедури от ClickUp подчертава задачите, които трябва да изпълните, за да създадете динамичен документ за процесите.

Основни функции

15+ персонализирани изгледа : Изберете от 15 начина за преглед на работата си (Гант, табло, изглед на кутия и др.)

Цифрови бели дъски: Начертайте стратегиите и процесите си в ClickUp Whiteboards и ги свържете с работата си.

Документи за съвместна работа : Създавайте база от знания, уикита, SOP и други и ги споделяйте с екипа си.

Потребителски полета и Потребителски статуси : Добавете толкова потребителски полета, колкото са необходими, за да предоставите на екипа си и заинтересованите страни контекста, от който се нуждаят, за да бъдат на една и съща страница, и създайте потребителски статуси, които да ви помогнат да проследявате напредъка.

Персонализирано табло : Изберете от над 50 джаджи и създайте идеалното табло, за да получавате отчети и анализи на работата си в реално време.

Автоматизация на работния процес : Персонализирана автоматизация за оптимизиране на работните процеси и поддържане на последователността им.

Мощни възможности за интеграция : Свържете ClickUp с над 1000 работни инструмента

Мобилно приложение: Вземете ClickUp със себе си и го използвайте отвсякъде.

Предимства

Функционалност „плъзгане и пускане”

Безплатен план с богат набор от функции

Напълно персонализирана платформа

Инструменти за сътрудничество

Отчитане в реално време

Ограничения

Крива на обучение поради броя на наличните функции

Все още няма изглед на таблица в мобилното приложение

Цени

Безплатно завинаги : Безплатен план с богат набор от функции

Без ограничения : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,7 от 5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (3519+ отзива)

2. Process Street

чрез Process Street

Process Street помага на бизнеса да подобри управлението на проекти и да се справя с малки проекти с множество бизнес потребители.

Софтуерът за BPM включва създаване на процедурни документи с прости клавишни комбинации чрез интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Използвайте тази система за управление на бизнес процеси, за да създавате работни потоци, да изпълнявате процеси и да ги разпределяте на по-големите си екипи.

Основни функции

Интерфейс без код

Условна логика

Еднократни, многоетапни и последователни одобрения

Разпределяне на задачи

Над 3000 интеграции

Поддръжка по имейл и чат

Предимства

Множество шаблони

Лесно записване и проследяване на процесите

Контролни панели за проследяване на дейността в реално време

Прости и променяеми контролни списъци

Ограничения

Редактирането на шаблони е трудно за потребители без технически познания

Няма усъвършенствани инструменти за отчитане

Сложно условно програмиране

Цени

Стартиращ бизнес : 100 $/месец

Pro : 415 $/месец

Enterprise: 1660 $/месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,6 от 5 (344+ отзива)

Capterra: 4,7 (571+ отзива)

3. Kissflow

Чрез Kissflow

Като софтуерно решение за управление на бизнес процеси, Kissflow е подходящ за фирми от всякакъв мащаб. Този софтуер за управление на работния процес поддържа BPM и мониторинг на производителността чрез стандартизиране на процесите и автоматизиране на известията, задачите и ескалациите.

Системата за управление на бизнес процеси на Kissflow, базирана на облак, помага на бизнеса да рационализира и опрости работните потоци и да автоматизира процесите. Дотук всичко е наред. Като платформа, поради своите инструменти с ниско ниво на кодиране, тя предлага по-малко гъвкавост при справянето с по-сложни ситуации и работни потоци.

Основни функции

Визуално проектиране на процеси за безпроблемно преструктуриране на бизнес процесите

Динамично маршрутизиране

Формуляри за работни процеси без код

Споделяне на документи и социално сътрудничество

SLA мениджър

Предимства

Създава работни потоци на процесите без кодиране

Предлага персонализирани отчети за процесите

Присвоява потребители към всяка стъпка от бизнес процеса

Свързва работните процеси с инструменти на трети страни

Ограничения

Трудно е да се въведе нетехнически потребител

Скъпи ценови планове

Няма възможност просто да възлагате задачи на няколко потребители

Цени

Малък бизнес : 15 долара на потребител/месец

Корпоративен : 20 долара на потребител/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (501+ отзива)

Capterra: 3,9 от 5 (36+ рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Kissflow!

4. Smartsheet

Чрез Smartsheet

Smartsheet предлага BPM инструмент на базата на електронни таблици, който помага на бизнеса да планира, управлява и проследява проекти. ?

Подобно на внедряването на VoIP система за малки предприятия с цел подобряване на бизнес сътрудничеството, Smartsheet също е инструмент, който се отличава в областта на сътрудничеството.

Таблата, таблици и отчети се интегрират безпроблемно. Идеалният случай за използване на Smartsheet е за фирми с технически грамотни служители, които лесно могат да усвоят необходимите формули за работа с таблиците.

Основни функции

Автоматизация на работния процес

Сигурно управление на заявките

Електронни подписи за документи

Ключове за криптиране, управлявани от клиента

Дневник на дейностите

Предимства

Прости и автоматизирани работни процеси, които заменят ръчните и повтарящи се процеси

Различни нива на разрешения за преглед, редактиране и администриране на задачи

Шаблони на таблици за често срещани бизнес проблеми

Гант-диаграми на етапите и зависимостите в проекта

Ограничения

Няма вградена функция за проследяване на времето

Спредовските таблици не са интуитивен метод за управление на бизнес процесите.

Цени

Pro : 7 долара на потребител/месец, фактурира се ежегодно

Бизнес : 25 долара на потребител/месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,4 от 5 (9201 отзива)

Capterra: 4. 2 (2658+ отзива)

5. Appian

чрез Software Advice

Appian е платформа за разработка на софтуер, която функционира като пълна автоматизация и нискокодова платформа за създаване на BPM инструменти. Appian е отлично решение като среда за разработка на корпоративни софтуерни приложения.

Въпреки че Appian не е типично решение за управление на бизнес процеси, тази платформа за разработка на приложения е предназначена предимно за разработчици, които искат да автоматизират бизнес процесите за управление на максимална производителност.

Основни функции

Роботизирана автоматизация на процесите

Интелигентна обработка на документи

Визуално създаване на работни потоци

Динамично отчитане

Непрекъсната оптимизация

Предимства

Създавайте процеси бързо с инструменти за изграждане на работни потоци с функция „плъзгане и пускане“

Интегрирайте данни от облачни услуги, RDBMS или стари системи

Достъп до работни потоци и ключови процеси от всяко място

Платформа за автоматизация с ниско ниво на кодиране за подобряване на процесите

Ограничения

Ограничени възможности за персонализиране

Необходими познания по програмиране

Няма възможност да се присвояват коментари на конкретни членове на екипа

Цени

Безплатно

Приложение : Свържете се с нас за цени

Платформа : Свържете се с нас за цени

Без ограничения: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (274+ отзива)

Capterra: 4,2 от 5 (72+ отзива)

6. Signavio

чрез SAP Store

Signavio е BPM решение, което предлага разнообразни инструменти за трансформация и автоматизация на бизнес процесите. Като конфигурируема и стабилна платформа, Signavio може да оптимизира бизнес процесите и да предостави бърз и задълбочен анализ.

Усъвършенстваното моделиране на процеси чрез плъзгане и пускане и мониторинг на производителността, базиран на извличане на процеси, правят Signavio силен конкурент в областта на подобряването на процесите.

Основни функции

Съвместна обработка на модели

Свързва се със съществуващото SAP ERP приложение или SAP S/4HANA софтуер

Роботизирана автоматизация на процесите

Готови инструменти за автоматизация

Център за сътрудничество по процесите

Предимства

Лесно картографиране на данни

Професионални шаблони за отчети

Прости интеграции за свързване

Ограничения

Няма функция за работния процес

Ограничения на функциите за отчитане

Не може да се справи със сложни бизнес процеси

Цени

30-дневен безплатен пробен период

Поискайте оферта

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (16+ рецензии)

Capterra: 4,5 от 5 (24+ отзива)

Вземете софтуера за управление на бизнес процеси, който прави всичко

Ако търсите решение за оптимизиране на бизнес процесите си и лесно внедряване на BPM, ClickUp разполага с всички функции и възможности, от които се нуждаете.

От управление на работния процес и инструменти за сътрудничество до автоматизиране на ключови процеси, ClickUp е вашият софтуерен партньор за непрекъснато подобряване на бизнеса.

Опитайте ClickUp безплатно, за да видите как ще повиши ефективността на вашия бизнес до небето!

Гост автор:

Джон Алън е директор по SEO в 8×8 с над 14 години опит и богат опит в създаването и оптимизирането на програми за дигитален маркетинг в SEM, SEO, платени медии, мобилни устройства, социални мрежи и имейл, с фокус върху привличането на нови клиенти и увеличаването на приходите.