8 най-добри BPM инструмента през 2025 г. (плюсове, минуси, цени)

Търсите най-добрия софтуер за BPM?

Управлението на бизнес процесите е един от най-важните процеси за всяка компания. То ви помага да оптимизирате работните си потоци, за да се уверите, че всичко протича възможно най-гладко.

Въпреки това, BPM е сложен процес, така че не можете просто да използвате който и да е инструмент за него, нали?

Това, от което се нуждаете, е специализиран инструмент за BPM.

Това е платформа, предназначена за оптимизиране и автоматизиране на всички ваши бизнес процеси и работни потоци.

В тази статия ще разгледаме какво е BPM софтуер и ще представим осем популярни BPM инструмента, които са налични днес. Ще разгледаме основните характеристики, предимства, недостатъци, цени и оценки на клиентите, за да ви помогнем да изберете най-добрия!

Да започнем!

Ето списък с осемте най-добри инструмента за управление на бизнес процеси, които ще ви помогнат да оптимизирате всеки работен процес през 2023 г.:

1. ClickUp

ClickUp е софтуерът за управление на проекти №1 в света. Той е и създаден специално за управление на бизнес процеси!

Независимо дали става въпрос за автоматизация на процеси, проследяване на напредъка или управление на ресурси, ClickUp може да се справи с всичко , което му възложите!

Как ClickUp помага в управлението на бизнес процесите:

Предимства на ClickUp

Удобен за ползване интерфейс

Предлага безплатна версия с богат набор от функции.

Лесно управление на работния процес с функция „плъзгане и пускане”

Създайте автоматизиран процес за лесно управление на задачите

Може да се адаптира към всеки стил на проект с множество изгледи

Може бързо да възлага задачи на всеки член на екипа

Планирайте сложни процеси или изчертавайте диаграми на процесите с Mind Maps

Можете да следите графика на проекта с диаграма на Гант

Може да маркира приоритета на дадена задача като нисък, нормален, висок и спешен.

Създайте зависимости между задачите , за да се уверите, че те се изпълняват в правилната последователност.

Поддържа Native Time Tracking, за да знаете колко време отнема завършването на вашите проекти и работни задачи.

Налични като мощни приложения за настолни компютри, браузъри и мобилни устройства

Недостатъци на ClickUp

Няма възможност за бели етикети

Не може да експортира табла

Цени на ClickUp

ClickUp предлага мощна безплатна версия с множество полезни функции. За допълнителна функционалност обаче платените планове започват от само 5 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Process Street

Чрез Process Street

Process Street е просто BPM решение, което помага на предприятията да управляват повтарящи се бизнес процеси.

Но дали не сте на грешен път, ако го използвате за управление на вашите бизнес процеси?

Нека да разгледаме!

Основни характеристики на Process Street

Може бързо да създава и задава работни потоци с контролни списъци

Табло за проследяване на задачите в реално време

Автоматизация на работния процес, която може да задейства действия в приложения като Salesforce, Jira, Slack и други

Одобрения за оптимизиране на оторизиран BPM процес

Планирани контролни списъци и модули за автоматизация на процесите

Предимства на Process Street

Опростен потребителски интерфейс

Може лесно да създава структурирани документи за процесите

Може да добавя аудио и видео файлове към документи

Лесно проследяване на ежедневната активност с фийд за активност

Недостатъци на Process Street

Няма налична офлайн версия

Не предлага приложения за настолни компютри

Базовият ценови план не включва приоритетна поддръжка

Цени на Process Street

Предлага безплатен план за 1 член. Платените планове започват от 25 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Process Street

G2: 4,7/5 (над 110 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 480 отзива)

3. Kissflow

Чрез Kissflow

Kissflow е софтуерно решение за BPM, базирано на облак, за фирми от всякакъв размер. Този софтуер за управление на работния процес поддържа автоматизация на бизнес процесите и функции за наблюдение на производителността.

Можете ли да го използвате, за да се сбогувате с проблемите си с BPM?

Нека да разгледаме.

Основни характеристики на Kissflow

Разпределяйте и проследявайте заявки за обслужване за бързо разрешаване на проблеми

Табла за управление, които предоставят ключова информация за процесите

Може да автоматизира задачи, известия и ескалации

Мащабируеми, за да обработват големи обеми данни и сложност

Еднократно влизане за всяка друга платформа като G Suite и Office365

Предимства на Kissflow

Настройте работния процес за лесно преструктуриране на бизнес процесите без кодиране

Може да присвоява потребители на всяка стъпка от бизнес процеса

Предлага персонализирани отчети

Може да свързва работни потоци с инструменти на трети страни

Недостатъци на Kissflow

Може да бъде трудно да се привлече начинаещ бизнес потребител

Не можете да възлагате задачи на няколко потребители, без да създавате групи

Скъпи ценови планове

Цени на Kissflow

Платените планове за този софтуер за BPM започват от 10 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Kissflow

G2: 4,3/5 (над 460 отзива)

Capterra: 3,8/5 (над 20 отзива)

4. Appian

Чрез Appian

Appian е платформа за разработка на приложения, която позволява на разработчиците да създават приложения, ориентирани към процесите. Макар да не е традиционен софтуер за управление на процеси, той може да ви помогне да оптимизирате съществуващите процеси в бизнес дейността си.

Основни характеристики на Appian

Възможност за бързо създаване на процеси чрез плъзгане и пускане

Възможност за преглед на данни, свързани с задачи и процеси, в реално време

Интегрирайте данни от RDBMS, облачни услуги или стари системи

Хранилище на процеси за съхранение на предварително проектирани работни потоци

Платформа за автоматизация с ниско ниво на кодиране за подобряване на процесите

Предимства на Appian

Удобен и интуитивен интерфейс

Може лесно да дефинира критични бизнес политики и процедури

Бързо създаване на формуляри за задачи и табла

Можете да имате достъп до работни потоци и процеси отвсякъде

Недостатъци на Appian

Ограничена гъвкавост по отношение на персонализирането

Изисква основни познания по програмиране.

Не можете да присвоявате коментари на конкретен член на екипа

Цени на Appian

Предлага се безплатен план за до 15 потребители. Платените планове започват от 75 долара на потребител на месец.

Оценки на клиентите на Appian

G2: 4,5/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (над 60 отзива)

5. Bitrix24

Чрез Bitrix24

Bitrix24 е платформа за комуникация и сътрудничество, използвана от екипи като софтуерен инструмент за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и управление на проекти.

Ако обаче търсите просто софтуерно решение, което можете да използвате „24/7“, може би е по-добре да потърсите другаде.

Основни характеристики на Bitrix24

Предлага задачи с шаблони, контролни списъци и подзадачи.

Инстант месинджър за бърза вътрешна комуникация

RPA без кодиране

Можете лесно да съхранявате и споделяте документи в три вида дискове

Календари за ефективно управление на служителите и ресурсите

Предимства на Bitrix24

Удобен и интуитивен CRM интерфейс

Може лесно да ви помогне да следите вашия продажбен канал

Може да се използва като HRMS (система за управление на човешките ресурси)

Предлага приложения за Android и iOS.

Недостатъци на Bitrix24

Трудно въвеждане

Ограничени вградени статуси на задачите

Липсват функции за гъвкаво управление, като например Agile диаграми.

Цени на Bitrix24

Bitrix24 предлага безплатен план за неограничен брой потребители. Платените планове започват от 49 долара на месец за всички потребители.

Оценки на клиентите на Bitrix24

G2: 4,0/5 (340+ отзива)

Capterra: 4,0/5 (420+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Bitrix24!

6. Smartsheet

Чрез Smartsheet

Smartsheet е инструмент за управление на бизнес процеси, базиран на електронни таблици, който помага при планирането, управлението и проследяването на проекти.

И ако сте фен на електронните таблици, ще го обикнете. Въпреки това, освен ако не живеете в 90-те години, този софтуерен инструмент за BPM може да ви се стори остарял.

Основни характеристики на Smartsheet

Може да създава и използва уеб формуляри за събиране на данни

Гледка на Гант, за да получите времева линия на зависимостите и етапите на проекта

Разговори в редове, карти и листове за лесно обсъждане на подробностите по проекта

Нива на разрешения, които определят дали хората могат да разглеждат, редактират или да бъдат администратори

Шаблони на таблици за бързо решаване на конкретни бизнес проблеми

Предимства на Smartsheet

Може да създава прости, автоматизирани работни потоци за повтарящи се и ръчни процеси.

Може да качва прикачени файлове в разговори и таблици

Интеграция на приложения на трети страни с приложения като Salesforce и Jira

Предлага мобилни приложения за устройства с Android и iOS.

Недостатъци на Smartsheet

Спредовските таблици не са удобен начин за управление на процесите.

Липсва специален поток от дейности

Липсва вградена функция за проследяване на времето

Цени на Smartsheet

Платените планове за тази BPM платформа започват от 7 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Smartsheet

G2: 4. 2/5 (2000+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 1500 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Smartsheet !

7. Nintex

Чрез Nintex

Nintex е платформа, която ви помага да създавате, автоматизирате и оптимизирате бизнес работните потоци и процеси. Въпреки това, тя не е най-достъпното BPM решение за повечето екипи.

Основни характеристики на Nintex

Може визуално да планира и картографира бизнес операциите или процесите

Автоматизирайте повтарящите се задачи с роботизирана автоматизация на процесите

Оптимизирайте процесите с AI, машинно обучение и обработка на естествен език от трети страни.

Предлага работни потоци за одобрение на процеси и документи

Предимства на Nintex

Удобен за ползване интерфейс

Персонализирани табла и картографиране на процесите

Дизайнер с функция „плъзгане и пускане” за лесно създаване на работни потоци

Може лесно да се интегрира с бизнес приложения като SharePoint

Недостатъци на Nintex

Трудно е да се създават и управляват сложни процеси

Интегрирането на приложения на трети страни може да бъде трудно

Скъпи ценови планове

Цени на Nintex

Платените планове започват от 25 000 долара на година за неограничен брой потребители, неограничени работни потоци и 2000 генерирани документа.

Оценки на клиентите на Nintex

G2: 4. 2/5 (650+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (70+ отзива)

8. Bizagi Modeler

Чрез Bizagi Modeler

Bizagi Modeler, част от Bizagi BPM Suite, е друг популярен софтуер за управление на бизнес процеси. Този инструмент за моделиране на процеси помага на потребителите да подобрят клиентското преживяване чрез оптимизация и усъвършенстване на бизнес процесите.

Основни характеристики на Bizagi

Създавайте подробни диаграми на работния процес за бърз визуален преглед

Можете лесно да си сътрудничите по всеки модел на бизнес процес

Известия в реално време и поток от дейности за постоянни актуализации

Процесите могат да бъдат публикувани във формати като Word, PDF и Excel.

Предимства на Bizagi Modeler

Удобни за ползване

Може да симулира бизнес процеси, за да тества различни неща

Разполага с мощен механизъм за работни потоци за оперативна ефективност

Може да работи офлайн

Недостатъци на Bizagi Modeler

Силно ограничено облачно хранилище за основния план

Достъпни само за устройства с Windows

Без функционалност на диаграма на Гант

Цени на Bizagi Modeler

Bizagi Modeler предлага безплатен план с ограничени функции. Свържете се с екипа по продажбите за ценова оферта, ако вашият екип има над 100 потребители.

Оценки на клиентите за Bizagi Modeler

G2: 4,6/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Как да изберете най-добрия инструмент за управление на бизнес процеси?

Оптимизирането на бизнес процесите е от съществено значение, а намирането на подходящия инструмент за управление на бизнес процеси е от решаващо значение.

Един отличен софтуерен инструмент за BPM ще ви помогне да автоматизирате процесите, да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, и да подобрите сътрудничеството си, за да ускорите работата.

Всичко, което трябва да направите, е да прегледате списъка с инструменти, които сме споменали тук, за да намерите този, който подхожда на вашата BPM стратегия.

Но за да спестите време (и пари), защо не опитате ClickUp безплатно?

Това е безспорно най-добрият инструмент за BPM на пазара, с функции за автоматизация, сътрудничество в екип, интеграция на приложения и всичко останало, от което се нуждаете, за да подобрите ефективността на вашия бизнес!