8 най-добри BPM инструмента през 2025 г. (плюсове, минуси, цени)

Търсите най-добрия софтуер за BPM?
Управлението на бизнес процесите е един от най-важните процеси за всяка компания. То ви помага да оптимизирате работните си потоци, за да се уверите, че всичко протича възможно най-гладко.
Въпреки това, BPM е сложен процес, така че не можете просто да използвате който и да е инструмент за него, нали?
Това, от което се нуждаете, е специализиран инструмент за BPM.
Това е платформа, предназначена за оптимизиране и автоматизиране на всички ваши бизнес процеси и работни потоци.
В тази статия ще разгледаме какво е BPM софтуер и ще представим осем популярни BPM инструмента, които са налични днес. Ще разгледаме основните характеристики, предимства, недостатъци, цени и оценки на клиентите, за да ви помогнем да изберете най-добрия!
Да започнем!
Топ 8 BPM инструменти през 2023 г.
Ето списък с осемте най-добри инструмента за управление на бизнес процеси, които ще ви помогнат да оптимизирате всеки работен процес през 2023 г.:
1. ClickUp
ClickUp е софтуерът за управление на проекти №1 в света. Той е и създаден специално за управление на бизнес процеси!
Независимо дали става въпрос за автоматизация на процеси, проследяване на напредъка или управление на ресурси, ClickUp може да се справи с всичко , което му възложите!
Как ClickUp помага в управлението на бизнес процесите:
- Автоматизация на работния процес: с над 50 предварително създадени команди за автоматизация на работния процес можете да автоматизирате повтарящи се задачи за нула време или дори да персонализирате и създадете свои собствени автоматизирани работни процеси за управление на работния процес.
- Персонализирани статуси на задачите: създавайте подходящи и персонализирани статуси на задачите за всеки тип проект.
- Списъци със задачи: използвайте подробни списъци със задачи, за да разделите задачите си на по-малки, управляеми части.
- ClickUp Docs: лесно създавайте, споделяйте и съхранявайте документи, свързани с проекти или компанията, с вашия виртуален или вътрешен екип.
- Табла и отчети: използвайте Agile Dashboards на ClickUp, за да визуализирате и измервате напредъка на проекта си и ефективността на екипа си с диаграми като Velocity, Burnup, Burndown и Cumulative Flow Diagrams.
- Множество изпълнители: лесно задавайте повече от един член на екипа или дори цял екип за съвместен проект или задача.
- Мощни интеграции: независимо дали става дума за инструмент за комуникация, видеоразговори или проследяване на времето, ClickUp предлага интеграция с множество приложения, от Slack и Zoom до Toggl и Google Drive.
Предимства на ClickUp
- Удобен за ползване интерфейс
- Предлага безплатна версия с богат набор от функции.
- Лесно управление на работния процес с функция „плъзгане и пускане”
- Създайте автоматизиран процес за лесно управление на задачите
- Може да се адаптира към всеки стил на проект с множество изгледи
- Може бързо да възлага задачи на всеки член на екипа
- Планирайте сложни процеси или изчертавайте диаграми на процесите с Mind Maps
- Можете да следите графика на проекта с диаграма на Гант
- Може да маркира приоритета на дадена задача като нисък, нормален, висок и спешен.
- Създайте зависимости между задачите, за да се уверите, че те се изпълняват в правилната последователност.
- Поддържа Native Time Tracking, за да знаете колко време отнема завършването на вашите проекти и работни задачи.
- Налични като мощни приложения за настолни компютри, браузъри и мобилни устройства.
Недостатъци на ClickUp
- Няма възможност за бели етикети
- Не може да експортира табла
Цени на ClickUp
ClickUp предлага мощна безплатна версия с множество полезни функции. За допълнителна функционалност обаче платените планове започват от само 5 долара на месец на потребител.
Оценки на клиентите на ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 1300 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
2. Process Street
Process Street е просто BPM решение, което помага на предприятията да управляват повтарящи се бизнес процеси.
Но дали не сте на грешен път, ако го използвате за управление на вашите бизнес процеси?
Нека да разгледаме!
Основни характеристики на Process Street
- Може бързо да създава и задава работни потоци с контролни списъци
- Табло за проследяване на задачите в реално време
- Автоматизация на работния процес, която може да задейства действия в приложения като Salesforce, Jira, Slack и други
- Одобрения за оптимизиране на оторизиран BPM процес
- Планирани контролни списъци и модули за автоматизация на процесите
Предимства на Process Street
- Опростен потребителски интерфейс
- Може лесно да създава структурирани документи за процесите
- Може да добавя аудио и видео файлове към документи
- Лесно проследяване на ежедневната активност с фийд за активност
Недостатъци на Process Street
- Няма налична офлайн версия
- Не предлага приложения за настолни компютри
- Базовият ценови план не включва приоритетна поддръжка
Цени на Process Street
Предлага безплатен план за 1 член. Платените планове започват от 25 долара на месец на потребител.
Оценки на клиентите на Process Street
- G2: 4,7/5 (над 110 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 480 отзива)
3. Kissflow
Kissflow е софтуерно решение за BPM, базирано на облак, за фирми от всякакъв размер. Този софтуер за управление на работния процес поддържа автоматизация на бизнес процесите и функции за наблюдение на производителността.
Можете ли да го използвате, за да се сбогувате с проблемите си с BPM?
Нека да разгледаме.
Основни характеристики на Kissflow
- Разпределяйте и проследявайте заявки за обслужване за бързо разрешаване на проблеми
- Табла за управление, които предоставят ключова информация за процесите
- Може да автоматизира задачи, известия и ескалации
- Мащабируеми, за да обработват големи обеми данни и сложност
- Еднократно влизане за всяка друга платформа като G Suite и Office365
Предимства на Kissflow
- Настройте работния процес за лесно преструктуриране на бизнес процесите без кодиране
- Може да присвоява потребители на всяка стъпка от бизнес процеса
- Предлага персонализирани отчети
- Може да свързва работни потоци с инструменти на трети страни
Недостатъци на Kissflow
- Може да бъде трудно да се привлече начинаещ бизнес потребител
- Не можете да възлагате задачи на няколко потребители, без да създавате групи
- Скъпи ценови планове
Цени на Kissflow
Платените планове за този софтуер за BPM започват от 10 долара на месец на потребител.
Оценки на клиентите на Kissflow
- G2: 4,3/5 (над 460 отзива)
- Capterra: 3,8/5 (над 20 отзива)
4. Appian
Appian е платформа за разработка на приложения, която позволява на разработчиците да създават приложения, ориентирани към процесите. Макар да не е традиционен софтуер за управление на процеси, той може да ви помогне да оптимизирате съществуващите процеси в бизнес дейността си.
Основни характеристики на Appian
- Възможност за бързо създаване на процеси чрез плъзгане и пускане
- Възможност за преглед на данни, свързани с задачи и процеси, в реално време
- Интегрирайте данни от RDBMS, облачни услуги или стари системи
- Хранилище на процеси за съхранение на предварително проектирани работни потоци
- Платформа за автоматизация с ниско ниво на кодиране за подобряване на процесите
Предимства на Appian
- Удобен и интуитивен интерфейс
- Може лесно да дефинира критични бизнес политики и процедури
- Бързо създаване на формуляри за задачи и табла
- Можете да имате достъп до работни потоци и процеси отвсякъде
Недостатъци на Appian
- Ограничена гъвкавост по отношение на персонализирането
- Изисква основни познания по програмиране.
- Не можете да присвоявате коментари на конкретен член на екипа
Цени на Appian
Предлага се безплатен план за до 15 потребители. Платените планове започват от 75 долара на потребител на месец.
Оценки на клиентите на Appian
- G2: 4,5/5 (над 60 рецензии)
- Capterra: 4. 2/5 (над 60 отзива)
5. Bitrix24
Bitrix24 е платформа за комуникация и сътрудничество, използвана от екипи като софтуерен инструмент за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и управление на проекти.
Ако обаче търсите просто софтуерно решение, което можете да използвате „24/7“, може би е по-добре да потърсите другаде.
Основни характеристики на Bitrix24
- Предлага задачи с шаблони, контролни списъци и подзадачи.
- Инстант месинджър за бърза вътрешна комуникация
- RPA без кодиране
- Можете лесно да съхранявате и споделяте документи в три вида дискове
- Календари за ефективно управление на служителите и ресурсите
Предимства на Bitrix24
- Удобен и интуитивен CRM интерфейс
- Може лесно да ви помогне да следите вашия продажбен канал
- Може да се използва като HRMS (система за управление на човешките ресурси)
- Предлага приложения за Android и iOS.
Недостатъци на Bitrix24
- Трудно въвеждане
- Ограничени вградени статуси на задачите
- Липсват функции за гъвкаво управление, като например Agile диаграми.
Цени на Bitrix24
Bitrix24 предлага безплатен план за неограничен брой потребители. Платените планове започват от 49 долара на месец за всички потребители.
Оценки на клиентите на Bitrix24
- G2: 4,0/5 (340+ отзива)
- Capterra: 4,0/5 (420+ отзива)
6. Smartsheet
Smartsheet е инструмент за управление на бизнес процеси, базиран на електронни таблици, който помага при планирането, управлението и проследяването на проекти.
И ако сте фен на електронните таблици, ще го обикнете. Въпреки това, освен ако не живеете в 90-те години, този софтуерен инструмент за BPM може да ви се стори остарял.
Основни характеристики на Smartsheet
- Може да създава и използва уеб формуляри за събиране на данни
- Гледка на Гант, за да получите времева линия на зависимостите и етапите на проекта
- Разговори в редове, карти и листове за лесно обсъждане на подробностите по проекта
- Нива на разрешения, които определят дали хората могат да разглеждат, редактират или да бъдат администратори
- Шаблони на таблици за бързо решаване на конкретни бизнес проблеми
Предимства на Smartsheet
- Може да създава прости, автоматизирани работни потоци за повтарящи се и ръчни процеси.
- Може да качва прикачени файлове в разговори и таблици
- Интеграция на приложения на трети страни с приложения като Salesforce и Jira
- Предлага мобилни приложения за устройства с Android и iOS.
Недостатъци на Smartsheet
- Спредовските таблици не са удобен начин за управление на процесите.
- Липсва специален поток от дейности
- Липсва вградена функция за проследяване на времето
Цени на Smartsheet
Платените планове за тази BPM платформа започват от 7 долара на месец на потребител.
Оценки на клиентите на Smartsheet
- G2: 4. 2/5 (2000+ отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 1500 отзива)
7. Nintex
Nintex е платформа, която ви помага да създавате, автоматизирате и оптимизирате бизнес работните потоци и процеси. Въпреки това, тя не е най-достъпното BPM решение за повечето екипи.
Основни характеристики на Nintex
- Може визуално да планира и картографира бизнес операциите или процесите
- Автоматизирайте повтарящите се задачи с роботизирана автоматизация на процесите
- Оптимизирайте процесите с AI, машинно обучение и обработка на естествен език от трети страни.
- Предлага работни потоци за одобрение на процеси и документи
Предимства на Nintex
- Удобен за ползване интерфейс
- Персонализирани табла и картографиране на процесите
- Дизайнер с функция „плъзгане и пускане” за лесно създаване на работни потоци
- Може лесно да се интегрира с бизнес приложения като SharePoint
Недостатъци на Nintex
- Трудно е да се създават и управляват сложни процеси
- Интегрирането на приложения на трети страни може да бъде трудно
- Скъпи ценови планове
Цени на Nintex
Платените планове започват от 25 000 долара на година за неограничен брой потребители, неограничени работни потоци и 2000 генерирани документа.
Оценки на клиентите на Nintex
- G2: 4. 2/5 (650+ отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (70+ отзива)
8. Bizagi Modeler
Bizagi Modeler, част от Bizagi BPM Suite, е друг популярен софтуер за управление на бизнес процеси. Този инструмент за моделиране на процеси помага на потребителите да подобрят клиентското преживяване чрез оптимизация и усъвършенстване на бизнес процесите.
Основни характеристики на Bizagi
- Създавайте подробни диаграми на работния процес за бърз визуален преглед
- Можете лесно да си сътрудничите по всеки модел на бизнес процес
- Известия в реално време и поток от дейности за постоянни актуализации
- Процесите могат да бъдат публикувани във формати като Word, PDF и Excel.
Предимства на Bizagi Modeler
- Удобни за ползване
- Може да симулира бизнес процеси, за да тества различни неща
- Разполага с мощен механизъм за работни потоци за оперативна ефективност
- Може да работи офлайн
Недостатъци на Bizagi Modeler
- Силно ограничено облачно хранилище за основния план
- Достъпни само за устройства с Windows
- Без функционалност на диаграма на Гант
Цени на Bizagi Modeler
Bizagi Modeler предлага безплатен план с ограничени функции. Свържете се с екипа по продажбите за ценова оферта, ако вашият екип има над 100 потребители.
Оценки на клиентите за Bizagi Modeler
- G2: 4,6/5 (10+ отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)
Как да изберете най-добрия инструмент за управление на бизнес процеси?
Оптимизирането на бизнес процесите е от съществено значение, а намирането на подходящия инструмент за управление на бизнес процеси е от решаващо значение.
Един отличен софтуерен инструмент за BPM ще ви помогне да автоматизирате процесите, да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, и да подобрите сътрудничеството си, за да ускорите работата.
Всичко, което трябва да направите, е да прегледате списъка с инструменти, които сме споменали тук, за да намерите този, който подхожда на вашата BPM стратегия.
Но за да спестите време (и пари), защо не опитате ClickUp безплатно?
Това е безспорно най-добрият инструмент за BPM на пазара, с функции за автоматизация, сътрудничество в екип, интеграция на приложения и всичко останало, от което се нуждаете, за да подобрите ефективността на вашия бизнес!