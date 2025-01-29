Топ 5 алтернативи и конкуренти на Bitrix24 (характеристики, ограничения, цени)

Търсите мощни алтернативи на Bitrix24?
Вероятно сте тук, защото Bitrix24 просто не ви върши работа.
И това е нормално.
Някои неща просто не се съчетават добре.
Като масло и вода, или ананас и пица.
Да, точно така.
Въпреки това, повечето неща в живота имат идеалния си партньор.
И вие сте на път да намерите идеалния си партньор за управление на проекти.
В тази статия ще представим петте най-добри алтернативи на Bitrix24, заедно с техните основни характеристики, предимства, недостатъци, цени и потребителски оценки.
Да започнем.
Защо да търсите алтернативи на Bitrix24?
Bitrix24 е популярно средство за сътрудничество, широко използвано за управление на проекти от малки и развиващи се предприятия.
Какви са най-добрите му характеристики?
- Вградени CRM софтуерни функционалности
- Безплатни функции за имейл маркетинг
- Налични като самохоствана версия и версия в облака.
- Функционалност за съвместно управление на проекти и задачи
Защо да търсите алтернативи на Bitrix24?
Bitrix24 не отговаря на изискванията в много ключови области като инструмент или платформа за управление на проекти.
Ето един бърз поглед върху някои от недостатъците на Bitrix24, които просто не можете да пренебрегнете.
Недостатък № 1: Сложна настройка
Идеалният софтуер за управление на проекти трябва да е лесен за настройка.
Не и в случая с Bitrix24!
Настройката ще ви остави изтощени.
Недостатък № 2: Твърде много допълнителни функции
Bitrix24 ви предлага няколко допълнителни функции като имейл маркетинг, поддръжка на клиенти и управление на потенциални клиенти.
Ако искате да го използвате само за управление на задачи, всички тези допълнителни функции просто ще бъдат безполезни и ще заемат място в паметта ви.
Недостатък № 3: Сложен потребителски интерфейс
Разбира се, някои от функциите на Bitrix24 са добри.
Въпреки това, те не са добре организирани.
Претрупаният потребителски интерфейс на Bitrix24 може да ви обърка и да ви отблъсне, особено ако сте начинаещ.
Не е нещо, което искате в софтуер за управление на проекти, нали?
За съжаление, недостатъците не свършват дотук.
Прочетете нашето подробно преглед на Bitrix24 за да разберете повече за ограниченията.
Сега, да започнем ли търсенето на най-добрата алтернатива на Bitrix24? Да започваме!
Топ 5 алтернативи на Bitrix24
Трудно е да се намери алтернатива на Bitrix24, която да отговаря на вашите нужди като ръкавица.
Тъй като има прекалено много опции и прекалено много фактори, които трябва да се вземат под внимание...
Най-важното е, че всяка организация е уникална.
Някои дават приоритет на маркетинговите нужди, докато други се фокусират върху планирането и проектирането.
Не се притеснявайте. Ние сме тук, за да ви помогнем.
Ето списъкът с петте най-добри алтернативи на Bitrix24, за да ви помогне да изберете най-подходящата за вас.
1. ClickUp
На първо място е ClickUp, един от най-високо оценените софтуери за управление на проекти в света, използван от високопродуктивни екипи.
Инструментът е силно персонализируем с множество функции, които са проектирани да направят управлението на проекти толкова просто за вас, колкото квантовата физика е за физик.
Как ClickUp постига това?
Нека разгледаме някои от най-важните му характеристики, за да разберем защо е на първо място в списъка с алтернативи на Bitrix24.
Ключови характеристики на ClickUp
A. Насладете се на гъвкавост с изгледи
Превключвайте между различни видове изгледи и намерете този, който най-добре подхожда на вашия стил на работа.
Изберете от множеството опции за преглед на ClickUp, като:
- Изглед на таблото: изглед Kanban за сортиране на задачите по статус
- Box view: за мениджъри, за да сортират задачите по възложители
- Календар: прегледайте всички предстоящи събития и задачи в календара
- Изглед на списък: прегледайте всички задачи в списъчен формат и използвайте филтри, за да ги сортирате.
Б. Спестете време и усилия с Автоматизации
ClickUp ви предлага множество автоматизации за всяка повтаряща се задача, която имате в работния си процес.
Независимо дали става въпрос за автоматизация на маркетинга, автоматизация на обслужването на клиенти или нужди, свързани с човешките ресурси, можете да автоматизирате всеки работен процес с помощта на функцията Автоматизация на ClickUp.
ClickUp върши работата, докато вие и вашият екип се фокусирате върху растежа. 😇
C. Определете очакванията с Оценки за времето
Всеки проект или задача трябва да има времеви прогнози.
Как иначе ще имате ясен график или ще знаете кога и на кого да възложите задачи?
С функцията Time Estimates на ClickUp можете да зададете очаквания и да прогнозирате кога ще бъдат изпълнени задачите.
И така... алтернативите на Bitrix24 ви спестяват време? Да!
Това означава ли повече време за игра на Dungeons and Dragons с колегите? Двойно да!
D. Управлявайте проекти като професионалист с диаграми на Гант
Данните от диаграмите на Гант ви плашат ли?
Разбираме ви.
Диаграмата на Гант може да изглежда сложна и плашеща. Подобно на молекулярната орбитална диаграма, обясняваща химичните връзки в молекулите. Уф!
Но това не е как изглеждат диаграмите на Гант в ClickUp.
Нашите диаграми на Гант са:
- Визуално привлекателни (защото кой не цени естетиката)
- Супер лесен за използване и интерпретиране
- Може да ви помогне да планирате задачи, да управлявате срокове, да откриете критичния път на вашия проект и много други.
E. Управлявайте документи по начин, по който никога досега не сте го правили, с Docs
Можете да създадете най-гъвкавата и лесно споделяема база от знания с помощта на ClickUp Docs.
Независимо дали става дума за съдържание на блог или за бележки по теорията на струните, Docs може да се справи с всички ваши думи и данни 😎
Какви са предимствата?
- Няколко души могат да си сътрудничат и да правят редакции в един документ.
- Присвоявайте коментари и задачи директно от Docs
- Запазване на документи като шаблони
- Споделяне и задаване на персонализирани разрешения
F. Следете проектите си с табла и джаджи
Проектните мениджъри обожават усъвършенстваните табла на ClickUp.
Проследявайте всяка дейност и постижение с различни джаджи за таблото, като:
Не забравяйте, че колкото повече информация имате за представянето на екипа си, толкова повече можете да постигнете като организация.
Предимства на ClickUp
- Създайте обща представа за всичко, което се случва във вашето работно пространство, с помощта на таблата за управление.
- Лесна интеграция с любимите ви приложения на трети страни, включително Slack, Toggl и Calendly.
- Ефективен софтуер за управление на проекти за всички размери на бизнеса
- Добавете етапи към задачите си с персонализирани статуси
- Създавайте незабавни задачи от коментари с функцията „Присвоени коментари“
- Присвояване на няколко изпълнители на една задача
- Лесно споделяне на файлове с интеграции за съхранение в облак, като Dropbox и Google Drive
- Персонализирайте достъпа за членове и гости с помощта на разрешения
- Clip: Видеозапис за записване на екрана на вашия десктоп
- Интуитивен потребителски интерфейс
- Работете офлайн отвсякъде с офлайн режим
- 24/7 поддръжка на клиенти
- Мобилни приложения, достъпни за устройства с iOS и Android
Недостатъци на ClickUp
- Не може да експортира табла
Не се притеснявайте. Нашият екип работи в осем различни часови зони, за да гарантира, че вашите предложения се прилагат и проблемите се решават.
Разгледайте нашата пътна карта за развитие , за да видите какво ви очаква.
Цени на ClickUp
ClickUp предлага три ценови опции:
- Forever Free: включва неограничен брой задачи и потребители, както и 100 MB пространство за съхранение (по-скоро като freemium)
- Неограничен ($5/потребител на месец): включва неограничен брой списъци, табла, табла за управление и място за съхранение
- Бизнес (9 USD/потребител на месец): включва всички автоматизации, Mind Maps и персонализиран експорт
Потребителски оценки за ClickUp
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
- G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)
2. Wrike
Много проектни мениджъри харесват Wrike заради мощните му възможности за управление на ресурси и като платформа за сътрудничество.
Въпреки това, що се отнася до настройката и въвеждането,
Wrike може да ви остави с чувство като... 🤦
Споменахме ли, че те разполагат с Wrike Professional Services, които да ви насочват през целия процес?
Специализирана услуга... само за да започнете!
Ако вътрешно крещите, не сте сами.
Любопитни ли сте за Wrike? Научете повече за управлението на проекти с Wrike и най-добрите алтернативи на Wrike.
Основни характеристики на Wrike
- Има вграден инструмент за създаване на формуляри
- Има вграден инструмент за отчитане на работното време
- Предлага двуфакторна автентификация
- Позволява ви да създавате персонализирани статуси
Предимства на Wrike
- Предлага множество шаблони
- Генерира отчети в реално време
- Предлага ефективно управление на работния процес
- Поддържа както iOS, така и Android устройства.
Недостатъци на Wrike
- Въвеждането е доста сложно
- Мобилното приложение не е толкова функционално, колкото уеб приложението.
- Безплатната версия поддържа само пет потребители.
- Не може да импортира от други платформи за управление на проекти
Цени на Wrike
Wrike предлага три ценови опции:
- Безплатно: включва изглед на табло, изглед на електронна таблица и 2 GB пространство за съхранение
- Professional (9,80 $/потребител на месец): включва споделяем табло, разширени интеграции и 5 GB пространство за съхранение
- Business (24,80 $/потребител на месец): включва шаблони за отчети, графични анализи и 50 GB пространство за съхранение
Потребителски оценки за Wrike
- Capterra: 4. 2/5 (над 1600 отзива)
- G2: 4. 2/5 (над 1300 отзива)
3. Basecamp
Basecamp е чудесна алтернатива на Bitrix.
Сътрудничеството и комуникацията са най-силните му характеристики.
Ако обаче разгледате функциите за проследяване на проекти в Basecamp, ще останете с един елемент в списъка.
Само една, и това е Hill Charts.
Искате ли повече информация? Прочетете подробния ни Basecamp преглед .
Основни характеристики на Basecamp
- Интерактивни табла за сътрудничество в екип
- Пингове за незабавни съобщения в малки групи или частни разговори един на един
- Ефективно и лесно за използване универсално търсене
- Отчети на екипа за подробен преглед на задачите и членовете на екипа
Предимства на Basecamp
- Опростено управление на задачите за малки екипи
- Има приложения за iOS и Android
- Автоматични въпроси за регистрация (ежедневни, седмични или месечни)
- Поддържа достъп на клиенти
Недостатъци на Basecamp
- Една опция с фиксирана цена
- Няма вграден инструмент за отчитане на работното време
- Няма разширени функции за проследяване на проекти
- Поддържа ограничени интеграции
Цени на Basecamp
- Basecamp Personal (30-дневен безплатен пробен период): предлага три проекта, 20 потребители и 1 GB пространство за съхранение.
- Бизнес план (99 $/месец): позволява чат в реално време, списъци със задачи и неограничен брой потребители и клиенти.
Потребителски оценки за Basecamp
- Capterra: 4,3/5 (над 12 300 отзива)
- G2: 4. 1/5 (4500+ отзива)
4. Monday. com
Monday. com е добра алтернатива на Bitrix24.
Това е инструмент за управление на проекти, екипно сътрудничество и управление на задачи, който е помогнал на много маркетингови екипи в миналото.
Въпреки това, повечето от нас мразят понеделниците, а този софтуер не прави много, за да промени мнението ни по този въпрос.
За начало, знаете ли, че Monday.com няма безплатен план?
Проверете нашата рецензия за Monday.com и най-добрите алтернативи на Monday, за да разберете дали това е подходящият инструмент за управление на проекти за вас.
Monday.com – основни характеристики
- Достъп за гости за преглед на табла и времеви линии
- Повтарящи се задачи и напомняния
- Табла за управление на задачи и подзадачи
- #tag колони за филтриране на резултатите във всички табла
Monday.com – предимства
- Визуално привлекателни и лесни за използване
- Налични приложения за iOS и Android
- Предлага управление на работната натовареност
- Вграден инструмент за отчитане на работното време
Monday.com недостатъци
- Липса на мощни зависимости между задачите
- Няма наличен безплатен план
- Функцията за отчитане на работното време е достъпна само в пакета Pro.
- Без бележник
Цени на Monday.com
Monday.com предлага три цени:
- Basic (8 USD/месец на работно място): включва формуляри, комуникации с контекст и един борд на таблото
- Стандартен пакет (10 USD/месец на работно място): включва разширено търсене, календар и три табла на таблото
- Pro (16 $/месец на работно място): включва отчитане на работното време, колона с формули и 10 табла на таблото
Оценки на потребителите на Monday.com
- Capterra: 4,6/5 (над 2100 отзива)
- G2: 4,6/5 (над 1200 отзива)
5. Jira
Последната в списъка с алтернативи на Bitrix24 е Jira. Тя е популярна, защото е мощен софтуер за управление на проекти по метода Agile, на който разчитат технологичните професионалисти.
Макар да е добра софтуерна платформа за технически потребители, Jira не е подходяща за повечето други екипи.
Не сте сигурни за Jira? Разгледайте нашето изчерпателно ревю на Jira и няколко алтернативи на Jira.
Основни характеристики на Jira
Предимства на Jira
- Има собствен програмен език
- Налични приложения за iOS и Android
- Предлага 360-градусова гледка към напредъка на проекта
- Цялостна функционалност за търсене
Недостатъци на Jira
- Сложен потребителски интерфейс за начинаещи
- Ограничен размер на файловете (само 2 GB)
- Без множество изпълнители
- Няма персонализирани шаблони за задачи
Цени на Jira
Jira предлага три ценови опции:
- Безплатно: включва гъвкави отчети, автоматизации и 2 GB пространство за съхранение на файлове
- Стандартен пакет (7 USD/потребител на месец): включва аудит логове, анонимен достъп и 250 GB пространство за съхранение на файлове.
- Premium (14 $/потребител на месец): включва Scrum и Kanban табла, архивиране на проекти и неограничено пространство за съхранение
Потребителски оценки на Jira
- Capterra: 4. 4/5 (9500+ отзива)
- G2: 4. 2/5 (3600+ отзива)
Време е за сериозна алтернатива на Bitrix24
Макар Bitrix24 да е чудесна CRM платформа и да разполага с много функции за социално сътрудничество, това не е достатъчно. Все още липсват няколко ключови функции за проекти и може да бъде изключително сложно за използване.
Това, от което се нуждаете, е една платформа, която предлага цялостен пакет.
Особено когато има много други конкуренти на Bitrix24, които предлагат по-ценни функции в своите безплатни планове!
Просто погледнете ClickUp. Той е безплатен завинаги (освен ако не желаете да го надстроите) и поддържа неограничен брой задачи и потребители.
Другите ключови характеристики на ClickUp, като например над 50 предварително създадени автоматизации на процеси, Me Mode и множество интеграции, го правят най-добрата алтернатива на Bitrix24.
Ако все още не ни вярвате, прочетете нашата рецензия за ClickUp и Bitrix 24 и ще разберете какво имаме предвид!
Време е да получите ClickUp безплатно още днес!