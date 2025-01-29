Топ 5 алтернативи и конкуренти на Bitrix24 (характеристики, ограничения, цени)

Търсите мощни алтернативи на Bitrix24?

Вероятно сте тук, защото Bitrix24 просто не ви върши работа.

И това е нормално.

Някои неща просто не се съчетават добре.

Като масло и вода, или ананас и пица.

Да, точно така.

Въпреки това, повечето неща в живота имат идеалния си партньор.

И вие сте на път да намерите идеалния си партньор за управление на проекти.

В тази статия ще представим петте най-добри алтернативи на Bitrix24, заедно с техните основни характеристики, предимства, недостатъци, цени и потребителски оценки.

Да започнем.

Защо да търсите алтернативи на Bitrix24?

Bitrix24 е популярно средство за сътрудничество, широко използвано за управление на проекти от малки и развиващи се предприятия.

Какви са най-добрите му характеристики?

Вградени CRM софтуерни функционалности

Безплатни функции за имейл маркетинг

Налични като самохоствана версия и версия в облака.

Функционалност за съвместно управление на проекти и задачи

Защо да търсите алтернативи на Bitrix24?

Bitrix24 не отговаря на изискванията в много ключови области като инструмент или платформа за управление на проекти.

Ето един бърз поглед върху някои от недостатъците на Bitrix24, които просто не можете да пренебрегнете.

Недостатък № 1: Сложна настройка

Идеалният софтуер за управление на проекти трябва да е лесен за настройка.

Не и в случая с Bitrix24!

Настройката ще ви остави изтощени.

Недостатък № 2: Твърде много допълнителни функции

Bitrix24 ви предлага няколко допълнителни функции като имейл маркетинг, поддръжка на клиенти и управление на потенциални клиенти.

Ако искате да го използвате само за управление на задачи, всички тези допълнителни функции просто ще бъдат безполезни и ще заемат място в паметта ви.

Недостатък № 3: Сложен потребителски интерфейс

Разбира се, някои от функциите на Bitrix24 са добри.

Въпреки това, те не са добре организирани.

Претрупаният потребителски интерфейс на Bitrix24 може да ви обърка и да ви отблъсне, особено ако сте начинаещ.

Не е нещо, което искате в софтуер за управление на проекти, нали?

За съжаление, недостатъците не свършват дотук.

Прочетете нашето подробно преглед на Bitrix24 за да разберете повече за ограниченията.

Сега, да започнем ли търсенето на най-добрата алтернатива на Bitrix24? Да започваме!

Топ 5 алтернативи на Bitrix24

Трудно е да се намери алтернатива на Bitrix24, която да отговаря на вашите нужди като ръкавица.

Тъй като има прекалено много опции и прекалено много фактори, които трябва да се вземат под внимание...

Най-важното е, че всяка организация е уникална.

Някои дават приоритет на маркетинговите нужди, докато други се фокусират върху планирането и проектирането.

Не се притеснявайте. Ние сме тук, за да ви помогнем.

Ето списъкът с петте най-добри алтернативи на Bitrix24, за да ви помогне да изберете най-подходящата за вас.

Изтеглете ClickUp на всяко устройство и имайте достъп до работата си отвсякъде

На първо място е ClickUp, един от най-високо оценените софтуери за управление на проекти в света, използван от високопродуктивни екипи.

Инструментът е силно персонализируем с множество функции, които са проектирани да направят управлението на проекти толкова просто за вас, колкото квантовата физика е за физик.

Как ClickUp постига това?

Нека разгледаме някои от най-важните му характеристики, за да разберем защо е на първо място в списъка с алтернативи на Bitrix24.

Ключови характеристики на ClickUp

A. Насладете се на гъвкавост с изгледи

Превключвайте между различни видове изгледи и намерете този, който най-добре подхожда на вашия стил на работа.

Изберете от множеството опции за преглед на ClickUp, като:

Б. Спестете време и усилия с Автоматизации

ClickUp ви предлага множество автоматизации за всяка повтаряща се задача, която имате в работния си процес.

Независимо дали става въпрос за автоматизация на маркетинга, автоматизация на обслужването на клиенти или нужди, свързани с човешките ресурси, можете да автоматизирате всеки работен процес с помощта на функцията Автоматизация на ClickUp.

Създайте своя собствена автоматизация или изберете от библиотеката с шаблони за автоматизация.

ClickUp върши работата, докато вие и вашият екип се фокусирате върху растежа. 😇

C. Определете очакванията с Оценки за времето

Всеки проект или задача трябва да има времеви прогнози.

Как иначе ще имате ясен график или ще знаете кога и на кого да възложите задачи?

С функцията Time Estimates на ClickUp можете да зададете очаквания и да прогнозирате кога ще бъдат изпълнени задачите.

Добавете приблизителни времена от задачи и изгледи в ClickUp

И така... алтернативите на Bitrix24 ви спестяват време? Да!

Това означава ли повече време за игра на Dungeons and Dragons с колегите? Двойно да!

D. Управлявайте проекти като професионалист с диаграми на Гант

Данните от диаграмите на Гант ви плашат ли?

Разбираме ви.

Диаграмата на Гант може да изглежда сложна и плашеща. Подобно на молекулярната орбитална диаграма, обясняваща химичните връзки в молекулите. Уф!

Но това не е как изглеждат диаграмите на Гант в ClickUp.

Нашите диаграми на Гант са:

Визуално привлекателни (защото кой не цени естетиката)

Супер лесен за използване и интерпретиране

Може да ви помогне да планирате задачи , да управлявате срокове , да откриете критичния път на вашия проект и много други.

Бързо планирайте множество проекти с Gantt изгледа на ClickUp

E. Управлявайте документи по начин, по който никога досега не сте го правили, с Docs

Можете да създадете най-гъвкавата и лесно споделяема база от знания с помощта на ClickUp Docs.

Независимо дали става дума за съдържание на блог или за бележки по теорията на струните, Docs може да се справи с всички ваши думи и данни 😎

Какви са предимствата?

F. Следете проектите си с табла и джаджи

Проектните мениджъри обожават усъвършенстваните табла на ClickUp.

Проследявайте всяка дейност и постижение с различни джаджи за таблото, като:

Визуализирайте работата в работната си среда ClickUp по всякакъв начин, по който желаете, с помощта на таблата за управление.

Не забравяйте, че колкото повече информация имате за представянето на екипа си, толкова повече можете да постигнете като организация.

Предимства на ClickUp

Недостатъци на ClickUp

Не може да експортира табла

Не се притеснявайте. Нашият екип работи в осем различни часови зони, за да гарантира, че вашите предложения се прилагат и проблемите се решават.

Разгледайте нашата пътна карта за развитие , за да видите какво ви очаква.

Цени на ClickUp

ClickUp предлага три ценови опции:

Forever Free: включва неограничен брой задачи и потребители, както и 100 MB пространство за съхранение (по-скоро като freemium)

Неограничен ($5/потребител на месец): включва неограничен брой списъци, табла, табла за управление и място за съхранение

Бизнес (9 USD/потребител на месец): включва всички автоматизации, Mind Maps и персонализиран експорт

Потребителски оценки за ClickUp

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Wrike

чрез Wrike

Много проектни мениджъри харесват Wrike заради мощните му възможности за управление на ресурси и като платформа за сътрудничество.

Въпреки това, що се отнася до настройката и въвеждането,

Wrike може да ви остави с чувство като... 🤦

Споменахме ли, че те разполагат с Wrike Professional Services, които да ви насочват през целия процес?

Специализирана услуга... само за да започнете!

Ако вътрешно крещите, не сте сами.

Любопитни ли сте за Wrike? Научете повече за управлението на проекти с Wrike и най-добрите алтернативи на Wrike.

Основни характеристики на Wrike

Има вграден инструмент за създаване на формуляри

Има вграден инструмент за отчитане на работното време

Предлага двуфакторна автентификация

Позволява ви да създавате персонализирани статуси

Предимства на Wrike

Предлага множество шаблони

Генерира отчети в реално време

Предлага ефективно управление на работния процес

Поддържа както iOS, така и Android устройства.

Недостатъци на Wrike

Въвеждането е доста сложно

Мобилното приложение не е толкова функционално, колкото уеб приложението.

Безплатната версия поддържа само пет потребители.

Не може да импортира от други платформи за управление на проекти

Цени на Wrike

Wrike предлага три ценови опции:

Безплатно: включва изглед на табло, изглед на електронна таблица и 2 GB пространство за съхранение

Professional (9,80 $/потребител на месец): включва споделяем табло, разширени интеграции и 5 GB пространство за съхранение

Business (24,80 $/потребител на месец): включва шаблони за отчети, графични анализи и 50 GB пространство за съхранение

Потребителски оценки за Wrike

Capterra: 4. 2/5 (над 1600 отзива)

G2: 4. 2/5 (над 1300 отзива)

3. Basecamp

чрез Basecamp

Basecamp е чудесна алтернатива на Bitrix.

Сътрудничеството и комуникацията са най-силните му характеристики.

Ако обаче разгледате функциите за проследяване на проекти в Basecamp, ще останете с един елемент в списъка.

Само една, и това е Hill Charts.

Искате ли повече информация? Прочетете подробния ни Basecamp преглед .

Основни характеристики на Basecamp

Интерактивни табла за сътрудничество в екип

Пингове за незабавни съобщения в малки групи или частни разговори един на един

Ефективно и лесно за използване универсално търсене

Отчети на екипа за подробен преглед на задачите и членовете на екипа

Предимства на Basecamp

Опростено управление на задачите за малки екипи

Има приложения за iOS и Android

Автоматични въпроси за регистрация (ежедневни, седмични или месечни)

Поддържа достъп на клиенти

Недостатъци на Basecamp

Една опция с фиксирана цена

Няма вграден инструмент за отчитане на работното време

Няма разширени функции за проследяване на проекти

Поддържа ограничени интеграции

Цени на Basecamp

Basecamp Personal (30-дневен безплатен пробен период): предлага три проекта, 20 потребители и 1 GB пространство за съхранение.

Бизнес план (99 $/месец): позволява чат в реално време, списъци със задачи и неограничен брой потребители и клиенти.

Потребителски оценки за Basecamp

Capterra: 4,3/5 (над 12 300 отзива)

G2: 4. 1/5 (4500+ отзива)

4. Monday. com

чрез Monday

Monday. com е добра алтернатива на Bitrix24.

Това е инструмент за управление на проекти, екипно сътрудничество и управление на задачи, който е помогнал на много маркетингови екипи в миналото.

Въпреки това, повечето от нас мразят понеделниците, а този софтуер не прави много, за да промени мнението ни по този въпрос.

За начало, знаете ли, че Monday.com няма безплатен план?

Проверете нашата рецензия за Monday.com и най-добрите алтернативи на Monday, за да разберете дали това е подходящият инструмент за управление на проекти за вас.

Monday.com – основни характеристики

Достъп за гости за преглед на табла и времеви линии

Повтарящи се задачи и напомняния

Табла за управление на задачи и подзадачи

#tag колони за филтриране на резултатите във всички табла

Monday.com – предимства

Визуално привлекателни и лесни за използване

Налични приложения за iOS и Android

Предлага управление на работната натовареност

Вграден инструмент за отчитане на работното време

Monday.com недостатъци

Липса на мощни зависимости между задачите

Няма наличен безплатен план

Функцията за отчитане на работното време е достъпна само в пакета Pro.

Без бележник

Цени на Monday.com

Monday.com предлага три цени:

Basic (8 USD/месец на работно място): включва формуляри, комуникации с контекст и един борд на таблото

Стандартен пакет (10 USD/месец на работно място): включва разширено търсене, календар и три табла на таблото

Pro (16 $/месец на работно място): включва отчитане на работното време, колона с формули и 10 табла на таблото

Оценки на потребителите на Monday.com

Capterra: 4,6/5 (над 2100 отзива)

G2: 4,6/5 (над 1200 отзива)

5. Jira

чрез Jira

Последната в списъка с алтернативи на Bitrix24 е Jira. Тя е популярна, защото е мощен софтуер за управление на проекти по метода Agile, на който разчитат технологичните професионалисти.

Макар да е добра софтуерна платформа за технически потребители, Jira не е подходяща за повечето други екипи.

Не сте сигурни за Jira? Разгледайте нашето изчерпателно ревю на Jira и няколко алтернативи на Jira.

Основни характеристики на Jira

Kanban Персонализирани табла Scrum

Автоматизиран конструктор с функция „плъзгане и пускане”

Адаптивно отчитане за проследяване на напредъка на проекта

Поддържа над 3000 интеграции

Предимства на Jira

Има собствен програмен език

Налични приложения за iOS и Android

Предлага 360-градусова гледка към напредъка на проекта

Цялостна функционалност за търсене

Недостатъци на Jira

Сложен потребителски интерфейс за начинаещи

Ограничен размер на файловете (само 2 GB)

Без множество изпълнители

Няма персонализирани шаблони за задачи

Цени на Jira

Jira предлага три ценови опции:

Безплатно: включва гъвкави отчети, автоматизации и 2 GB пространство за съхранение на файлове

Стандартен пакет (7 USD/потребител на месец): включва аудит логове, анонимен достъп и 250 GB пространство за съхранение на файлове.

Premium (14 $/потребител на месец): включва включва Scrum и Kanban табла, архивиране на проекти и неограничено пространство за съхранение

Потребителски оценки на Jira

Capterra: 4. 4/5 (9500+ отзива)

G2: 4. 2/5 (3600+ отзива)

Време е за сериозна алтернатива на Bitrix24

Макар Bitrix24 да е чудесна CRM платформа и да разполага с много функции за социално сътрудничество, това не е достатъчно. Все още липсват няколко ключови функции за проекти и може да бъде изключително сложно за използване.

Това, от което се нуждаете, е една платформа, която предлага цялостен пакет.

Особено когато има много други конкуренти на Bitrix24, които предлагат по-ценни функции в своите безплатни планове!

Просто погледнете ClickUp. Той е безплатен завинаги (освен ако не желаете да го надстроите) и поддържа неограничен брой задачи и потребители.

Другите ключови характеристики на ClickUp, като например над 50 предварително създадени автоматизации на процеси, Me Mode и множество интеграции, го правят най-добрата алтернатива на Bitrix24.

Ако все още не ни вярвате, прочетете нашата рецензия за ClickUp и Bitrix 24 и ще разберете какво имаме предвид!

Време е да получите ClickUp безплатно още днес!