Как да създадете гъвкава Scrum табло за управление на проекти (с примери)

Scrum таблото звучи забавно – като настолна игра, която бихте играли с приятелите си.

Единствената разлика? Вместо приятели, имате колеги. И вместо настолна игра, имате инструмент, който превръща сътрудничеството и работата в екип в забавен процес.

Scrum таблата ви помагат да управлявате по-добре задачите на екипа и могат да бъдат трамплин за продуктивно сътрудничество, особено за гъвкави проекти.

Но какво представляват те? Кой ги използва? И защо са толкова полезни за бързото изпълнение на задачите?

Ще говорим за всичко това и още много други неща в тази публикация в блога.

Бонус: Вземете в ръцете си нов инструмент, който превръща обикновената Scrum табло в катализатор на продуктивността за целия ви екип! 🤫

Какво е Scrum табло?

Scrum таблото е визуален списък със задачи, който се използва за управление и мониторинг на задачите в текущ спринт. То се състои от колони, които представляват различните етапи на работния процес (например „Завърши“, „В процес“, „Завършено“). Всяка колона има редове, които представляват индивидуални задачи или работни елементи. Задачите се разделят на малки, управляеми части и се преместват по таблото отляво надясно, за да се покаже напредъкът.

Екипите използват Scrum табла в срещите за планиране на спринтове, за да попълват задачите за предстоящия спринт. Те също така актуализират таблото ежедневно в ежедневните срещи, за да покажат завършената работа.

С синхронизирана визуализация на всички задачи на една страница, мениджърът на Scrum таблото може да визуализира как се движат задачите, да изчисти евентуални забавяния и да отстрани проблеми в реално време, за да спази сроковете на проекта.

Това помага на мениджърите на Scrum екипи да актуализират напредъка и да поддържат продуктивността, отговорността и съобразяването с общите цели на проекта.

Scrum таблата са изключително гъвкави. Те могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на изискванията на всеки проект. Но за да разработите Scrum табло, съобразено с нуждите на целия ви екип, трябва да владеете основните принципи на Scrum рамката!

Настройте шаблоните за Scrum табла на ClickUp с няколко кликвания

Обяснение на основните аспекти на Scrum рамката

Структурата Scrum помага на екипите да доставят работещ софтуер постепенно и инкрементално, с акцент върху гъвкавостта, прозрачността и непрекъснатото усъвършенстване. Лека, но мощна, тя е особено популярна за управление на сложни проекти.

Терминологията може да изглежда трудна, особено ако сте нови в Scrum. Но ние се опитахме да обясним термините на agile Scrum тук, за да ви помогнем да свършите повече за по-малко време. 💁

1. Принципи на Scrum екипа

Определени ценности определят успеха на Scrum екипа за всеки проект.

Визуализация: Scrum таблото трябва да представя всеки етап от работния процес и напредъка на всяка задача, като използва колони, карти и визуални знаци.

Прозрачност и фокус: Всички членове на екипа трябва лесно да разбират цялостния поток на проекта и приоритетите на задачите.

Итерация и адаптивност: Таблото трябва да поддържа работата на базата на спринтове и да може лесно да се настройва въз основа на ежедневни актуализации и обратна връзка.

Сътрудничество и отговорност в екипа: Оформлението трябва да насърчава самоорганизация, отговорност за задачите и съвместно решаване на проблеми сред членовете на екипа.

Показатели и видимост: Ключова информация като целите на спринта, оставащите дни и индивидуалните отговорности трябва да бъде лесно видима.

2. Спринтове

Спринтът е по-скоро щафетно бягане, отколкото 100-метров спринт! Всеки под-екип получава „щафетата“ (целта на спринта), работи заедно, за да завърши етапа (задачите), и в края предава изпипания резултат (прираст). Всеки спринт в крайна сметка допринася за по-голямото пътуване (целта на проекта).

Спринтовете са от решаващо значение за поддържането на гъвкавостта и отзивчивостта, които определят рамката на Scrum.

Те разделят големите проекти на управляеми части, позволяват бърза реализация и насърчават непрекъснатото учене и усъвършенстване.

Подобно на Scrum рамката, спринтовете имат своя терминология:

Фиксирана продължителност: Обикновено от една до четири седмици, краткият спринт период помага да се поддържа фокусът и предотвратява превръщането на проекта в тежест.

Събития с фиксирана продължителност: Специфични церемонии като планиране на спринтове, ежедневни събрания, прегледи на спринтове и ретроспективи помагат да се насочи работният процес и да се поддържа екипът в правилната посока.

Единична цел на спринта: Ясна цел, която определя цялостния фокус и посока на спринта.

Спринт беклог: Набор от задачи от Набор от задачи от продуктовия беклог , подбрани и оценени за изпълнение в рамките на спринта.

Постепенно доставяне: Постепенно актуализиране на работния продукт в края на всеки спринт, което предлага ранни възможности за добавена стойност и обратна връзка.

Изтеглете този шаблон Планирайте спринтове с този лесен за използване шаблон, за да поддържате екипите си гъвкави и ефективни.

3. Роли в Scrum екипа

Сега нека разгледаме управлението на Scrum екипа. Въпреки че всички членове на екипа носят отговорност за възложените им задачи, някои от тях имат отговорността да движат целия процес напред.

Собственик на продукта: Заинтересованите страни, които определят визията за продукта, като приоритизират и управляват продуктовия беклог.

Scrum Master: Улеснява Scrum процеса, премахва препятствия и гарантира, че рамката се спазва ефективно.

Развойна екип: Самоорганизиращ се екип, отговорен за завършване на работата във всеки спринт, като поема задачи от списъка с нерешени задачи.

Кой използва Scrum табло и защо?

Scrum таблата са разработени първоначално с една цел: да направят работата на екипа за разработка на софтуер по-организирана. Но днес Scrum таблата са много по-гъвкав инструмент с безкрайни възможности за използване!

Изключително важно е да използвате Scrum табло за сложни проекти и повтарящи се работни процеси. Но то може да помогне и на други гъвкави екипи в редица сценарии, като им помага да визуализират работните процеси и да координират работата.

Екипи за разработка на софтуер

Пример за употреба: Проследявайте напредъка на задачите по разработката, бъговете и функциите в рамките на спринт цикъл.

Защо: Повишена прозрачност и сътрудничество, ранна идентификация на препятствия и целенасочено постигане на спринт целите.

Маркетинг екипи

Пример за употреба: Управлявайте задачите по кампании, Управлявайте задачите по кампании, работните процеси по създаване на съдържание и промоционалните дейности.

Защо: Ясен преглед на напредъка на кампанията и зависимостите между задачите, както и навременна доставка.

Дизайнерски екипи

Пример за употреба: Проследявайте итерациите на дизайна, wireframes, прототипите и подобренията в потребителското преживяване.

Защо: Лесно съгласуване между дизайнери и разработчици, ранна идентификация на пречки в дизайна и гъвкави корекции въз основа на обратна връзка.

Екипи по продажбите

Пример за употреба: Следете продажбите, проследявайте потенциалните клиенти и сделките и управлявайте квотите в рамките на определен период от време.

Защо: Цялостен поглед върху етапите на продажбения процес и лесно приоритизиране на усилията за достигане на целите

Екипи по човешки ресурси

Пример за употреба: Управление на процесите по набиране на персонал, въвеждане на нови служители и оценка на представянето

Защо: Повишена ефективност и прозрачност в HR работните процеси, навременно изпълнение на задачите и опростено поддържане на документацията.

Екипи за управление на продукти

Пример за употреба: Проследявайте Проследявайте разработването на продуктовата пътна карта , приоритизирайте функциите и следете обратната връзка от потребителите.

Защо: Единен поглед върху напредъка на продуктовата пътна карта, ефективна комуникация със заинтересованите страни и лесни корекции въз основа на потребителските мнения.

Оперативни екипи

Пример за употреба: Поддръжка на системата, разрешаване на инциденти и ъпгрейди на инфраструктурата

Защо: По-добра видимост на оперативните задачи, проследяване на зависимостите между проблемите и бързо и ефективно решаване на проблеми.

Независимо от коя екип сте част, тези Scrum шаблони могат да ви помогнат да създадете перфектната Scrum табло за минути, а не за часове.

Примери за Scrum табла

Макар че много от нас са вещи в използването на маркировки и цифрови инструменти, за някои хора все още е по-лесно да обясняват концепции, използвайки физически записи.

По същия начин, все още можете да нарисувате вашата Scrum табло на физическо табло. Но цифровите или виртуалните Scrum табла са по-лесни за използване с модерните Scrum инструменти.

1. Физическа Scrum табло

чрез Smartsheet

Традиционната физическа Scrum табло се изгражда с помощта на физически елементи като бяла дъска, лепящи се бележки, карти и маркери.

Можете да разделите Scrum таблото си на три секции – задачи в очакване, работа в процес и завършена работа. Използвайте лепящите се бележки, за да обозначите задачите и да ги премествате между тези три секции, докато напредвате. Можете да добавите още секции, като обратна връзка и одобрения, за да го направите по-подробно.

Въпреки популярността на цифровите Scrum табла, физическите табла все още заемат специално място за много екипи. Тактилното преживяване от преместването на физически карти на таблото може да бъде по-удовлетворяващо и да засили чувството за отговорност към задачите. Отдалечаването от екраните може да насърчи творчеството, дискусиите и по-дълбоката концентрация в екипите. Освен това физическото табло е лесно за настройка и не изисква специални инструменти или технически умения. 🙌

2. Виртуална Scrum дъска

Онлайн Scrum таблото е виртуалният братовчед на традиционното физическо табло. То възпроизвежда колоните, картите и работния процес на физическото Scrum табло и позволява на екипите да представят и наблюдават напредъка на проекта онлайн и в реално време.

Основните предимства са сътрудничеството в реално време от разстояние, автоматизацията и видимостта на данните/метриките, което не е възможно с физически табла. Започнете с шаблона за мозъчна атака „Ретроспектива на спринта“ на ClickUp!

Изтеглете този шаблон Прегледайте своя спринт и документирайте обратната си връзка с шаблона за мозъчна атака „Ретроспектива на спринта“ на ClickUp.

Как да създадете Scrum табло

Въодушевени ли сте от това колко бързо и лесно изглежда всичко? Създаването на Scrum табло не е по-различно. Ето пет прости стъпки, за да създадете свое собствено Scrum табло и да приложите гъвкави Scrum техники в работния си ден. 🤩

Стъпка 1: Изберете вашата платформа

Използвайте ClickUp Board View като Scrum Board

Преди да създадете Scrum табло, изберете платформата, в която искате да го изградите. Платформата трябва да разполага с различни Scrum инструменти и шаблони, за да улесни процеса ви.

За начало можете да използвате Board View на ClickUp като онлайн Scrum табло. Вашият Scrum екипен мениджър може лесно да следи задачите и да ги премества напред през фунията.

Стъпка 2: Поставете вашите потребителски истории

Определете ясна и кратка потребителска история. Потребителската история е кратко и просто описание на функция или изискване от гледна точка на целевия потребител. Правилно написаната потребителска история се фокусира върху това, което потребителят иска да прави продуктът, а не върху техническите спецификации на продукта.

Пример: Като клиент, искам да мога да проследявам поръчката си в реално време, за да знам кога ще пристигне.

На Scrum таблото вашият екип за разработка може да оцени възложените му задачи и усилията, необходими за реализиране на потребителската история, и да ги раздели на по-малки задачи. Те могат да усъвършенстват историята въз основа на непрекъсната обратна връзка и нова информация.

Стъпка 3: Разпределете задачите

Персонализирайте изгледа на таблото ClickUp според отделите

След като разделите всяка потребителска история на задачи, всяка задача е готова да бъде възложена на членовете на екипа.

Гъвкавият изглед на таблото на ClickUp прави управлението на задачите в рамките на всеки проект изключително лесно. Можете лесно да премествате задачите с плъзгане и пускане, за да отразите промяна в техния статус или дори да промените приоритетите им.

Можете да добавяте или изтривате колони/етапи на задачи, да филтрирате задачи по възложители, да запазвате настройките на таблото си за бъдеща употреба, да проверявате работния капацитет, да откривате пречки и да разпределяте ресурси, за да спазвате сроковете.

Стъпка 4: Сътрудничество с членовете на екипа

Съгласувайте членовете на екипа си с шаблона за пътна карта на проекта ClickUp.

Членовете на екипа с възложени задачи могат да проследяват, да си сътрудничат и да работят в реално време.

ClickUp като софтуер за управление на проекти ви позволява да сътрудничите по пътни карти и документи, да управлявате срещи за планиране на спринтове и проследяване на проблеми, да наблюдавате напредъка в реално време и да автоматизирате работните процеси. Целият ви цикъл на разработка е централизиран в един универсален работен център.

Софтуерът се поддържа от ClickUp AI, който спестява повече време, като генерира идеи; помага ви при изготвянето на PRD (документи с изисквания към продукта), пътни карти, проектни предложения и резюмета и др.; и ускорява проектите. 🙌🏼

Стъпка 5: Завършете задачите и прегледайте

В края на спринта Scrum Master провежда преглед на спринта, за да събере обратна връзка и да приложи наученото за следващите спринтове. По време на спринта се провеждат и ежедневни Scrum срещи (или stand-up срещи), за да се докладва напредъкът и да се обсъди обратната връзка по работата, изпратена за одобрение. Тези прегледни срещи са важна част от гъвкавия работен процес.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за Scrum срещи на ClickUp, за да провеждате ежедневни срещи за обсъждане на задачите и задачите по проектите.

Предимства на използването на Scrum табло

Подобрете сътрудничеството и производителността на екипа с инструментите за гъвкаво управление на проекти на ClickUp.

Scrum таблата улесняват гъвкавото разработване, като осигуряват прозрачност, гъвкавост, отчетност и фокус за екипа.

1. Приоритизиране и фокусиране

Scrum таблото помага на гъвкавите екипи да приоритизират задачите въз основа на стойността и целите на спринта, като по този начин предотвратява претоварването или отклоняването на вниманието на членовете на екипа.

Ограничаването на броя задачи във всяка колона гарантира фокус и предотвратява преминаването от един контекст в друг, което води до по-голяма ефективност.

2. Повишена гъвкавост и адаптивност

Scrum таблата позволяват динамични корекции в работния процес въз основа на ежедневна обратна връзка и променящи се приоритети.

Визуалното представяне на работата насърчава членовете на екипа да поемат отговорност за своите задачи и да сътрудничат ефективно с други екипи.

3. Непрекъснато усъвършенстване

Редовните ретроспективи, базирани на информацията от Scrum таблото, ви помагат да идентифицирате и да се заемете с областите, които се нуждаят от подобрение във вашия екип.

Визуалното проследяване на напредъка също действа като мотивация за завършване на задачите и постигане на целите на спринта.

4. Информация, базирана на данни

Усъвършенстваните цифрови Scrum табла ви предлагат показатели и отчети, с които да анализирате ефективността на екипа и да проследявате обективно напредъка на проекта.

Такива данни ви помагат да вземете информирани решения относно разпределението на ресурсите, приоритизирането на функциите и посоката на проекта.

5. Подобрено управление на риска

Итеративният характер на Scrum рамката и гъвкавостта на Scrum таблото ви позволяват бързо да коригирате плановете и приоритетите си, за да отговорите на предизвикателствата.

Чрез насърчаване на целенасоченото и навременно изпълнение на задачите, Scrum таблата могат да помогнат за облекчаване на стреса и предотвратяване на изчерпването сред членовете на екипа.

С какво Scrum таблото се различава от Kanban таблото?

Проследявайте всичко от разработката до пускането на пазара с Kanban Board на ClickUp.

Да, както гъвкавите Scrum табла, така и Kanban таблата са инструменти за управление на гъвкави екипи, които помагат за визуализиране на проекта. Но приликите свършват дотук.

1. Фокусирайте се

Scrum табло: Акцент върху спринтове с определено времетраене, с дефинирани цели и постигане на работни резултати в края на всеки спринт. Така работите с пълна сила за постигане на конкретни етапи. Kanban табло: Фокусира се върху непрекъснатия поток и приоритизира задачите въз основа на тяхната стойност и наличност. Това е по-скоро постоянен поток от работа, който е гъвкав по отношение на приоритетите и напредва без определени крайни срокове.

2. Структура

Scrum табло: Предварително дефинирани етапи на работния процес като „Завърши“, „В процес“ и „Извършено“. Kanban табло: Без фиксирани етапи. Плувните коридори помагат за категоризиране на задачите (например по отдел, функция или потребителска история), с фокус върху ограничаване на текущата работа (WIP), за да се избегне претоварване.

3. Планиране и контрол

Scrum табло: Следва Следва процес на планиране на спринтове с определени цели и прогнози. Напредъкът се преглежда и коригира по време на ежедневни събрания и ретроспективи. Kanban табло: По-гъвкаво и реактивно. Задачите могат да се добавят по всяко време и да се приоритизират въз основа на текущия капацитет. Непрекъснатото усъвършенстване се постига чрез редовни анализи на потока и корекции.

4. Вземане на решения

Scrum табло: Решенията обикновено се вземат по време на планирането на спринта и се преразглеждат по време на спринта, като след това се допускат ограничени промени. Kanban табло: Насърчава постоянното адаптиране и приоритизиране въз основа на нова информация и променящи се обстоятелства. Решенията се вземат на момента.

5. Показатели и измерване

Scrum табло: Насърчава чувството за споделена отговорност и ангажираност към постигането на целите на спринта. Членовете на екипа работят заедно в тясно свързана единица. Kanban табло: Подчертава индивидуалната отговорност и непрекъснатото усъвършенстване. Членовете на екипа работят по-независимо, като се фокусират върху цялостния поток на работата.

Изборът между Scrum и Kanban зависи от нуждите на вашия проект и предпочитанията на екипа.

Ако се нуждаете от структура, предвидимост и чести доставки, Scrum таблото може да е подходящо за вас. Но Kanban е по-добър вариант, ако цените повече гъвкавостта, непрекъснатия поток и бързата адаптивност.

Можете също да изберете хибриден подход. Той комбинира елементи както от Scrum, така и от Kanban, за да създаде персонализирана система, която работи най-добре за вашия екип. 🎉

Коя Agile Scrum табло е най-добрата?

Досега вече сте разбрали, че мощните функции на ClickUp не само са в съответствие с рамката на Scrum, но и осигуряват гъвкавостта и адаптивността, необходими за успешно управление на гъвкави проекти.

Ето как можете да използвате Scrum таблата по-ефективно:

Често задавани въпроси

Каква е целта на Scrum таблото?

Scrum таблото ви помага да визуализирате пътя на проекта си, да останете фокусирани, да сътрудничите ефективно, да се адаптирате към промените и да се чувствате мотивирани – всичко това допринася за успешното и съвместно завършване на проекта.

Как изглежда Scrum таблото?

Вашата Scrum табло може да бъде в една от двете форми, в зависимост от това с коя се чувствате по-удобно.

Физическа Scrum табло: Представете си физическа бяла дъска в стаята на екипа, пълна с цветни лепящи се бележки, които се преместват между колони като „Продуктов беклог“, „Спринт беклог“, „В процес“ и „Завършено“.

Цифров Scrum борд: Представете си онлайн интерфейс с цифрови карти. Те са обозначени с цветове според приоритета си и са разпределени в колони за различни функции. Индикаторите за напредък ви помагат да следите процента на завършени спринтове.

С какво Scrum таблото се различава от Kanban таблото?

Концептуално, те са по-различни, отколкото можете да си представите.

Scrum табло: Подобно на спринт състезание, вие работите на кратки интервали за постигане на определени цели, като в края на всеки кръг доставяте завършени части. Мислете за структура, срокове и предвидимост.

Kanban табло: По-скоро като течаща река, с задачи, които се движат непрекъснато въз основа на приоритет и наличен капацитет. Фокусира се върху плавен напредък, гъвкави корекции и избягване на претоварване.

Разбира се, най-добрият начин да продължите напред е да опитате сами. ClickUp предоставя различни Scrum и Kanban инструменти, които ще ви помогнат да намерите най-подходящия за вас и да ускорите вашите гъвкави процеси!