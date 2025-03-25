50 термина от Agile Scrum, които всеки трябва да знае (подробен речник)

Търсите изчерпателен речник на Agile термините?

Въпреки че Agile съществува едва от 2 десетилетия, той оказа голямо влияние върху света на разработката на софтуер.

Искате доказателство?

Днес 86% от всички разработчици използват Agile метода в работата си!

Тъй като милиони офис и виртуални екипи използват Agile, той се е развил през годините, пораждайки множество Agile принципи, методологии и практики.

В резултат на това Agile екипите създадоха своя собствена Agile терминология, за да управляват всички тези принципи и практики.

И тъй като нищо в разработката на софтуер не е лесно, тези думи понякога могат да звучат като че ли са от съвсем друг език!

Но не се притеснявайте.

В този речник на Agile ще обясним 50 ключови термина от Agile, които ще ви помогнат да разберете тази методология за разработка на софтуер.

Сега нека да започнем да разглеждаме този речник на терминологията на Agile, нали?

A-E: Критерии за приемане до Epic

1. Критерии за приемане

Определение

Критериите за приемане са набор от условия, на които софтуерът трябва да отговаря, за да бъде приет от клиент или заинтересована страна.

И как се определят тези условия?

Всичко зависи от собственика на продукта. Той трябва да определи дали функцията прави това, което потребителите искат от нея ( user story).

Синоними

Клиентът е приел

Дефиниция на „завършено“ (DoD)

Бонус: Шаблони за създаване на сценарии

2. Тест за приемане

Определение

Приемателният тест гарантира, че дадена софтуерна функция работи правилно и отговаря на критериите за приемане. Обикновено се изпълнява след разработването на софтуера.

Синоними

Потребителски тест, функционален тест

3. Agile манифест

Определение

Agile Manifesto е документ , който обобщава 12-те Agile принципа , които ръководят Agile рамката.

Всяка Agile методология стриктно следва принципите и практиките, описани в Agile Манифеста.

Синоними

Няма

4. Agile маркетинг

Определение

Това е маркетингова техника, която в голяма степен заимства от Agile практики и ценности. Agile маркетинг специалистите работят в спринтове, за да може екипът им да завърши високоценни проекти в много кратък период от време.

След всеки спринт те измерват колко добре се е развил проектът им и виждат какви промени могат да направят, за да подобрят представянето си в следващия спринт.

Agile маркетингът е също така чудесен начин за вашия маркетинг екип да реагира бързо на бързо променящите се пазари, които наблюдаваме днес.

Синоними

Няма

5. Agile мислене

Определение

Agile нагласата е набор от нагласи, които един Agile или Scrum екип трябва да има по отношение на работата си.

Тези нагласи са вдъхновени от Agile ценности и принципи, като например:

Уважение

Сътрудничество

Непрекъснато усъвършенстване

Фокусирайте се върху предоставянето на стойност

Как се развива Agile мислене?

Практикуващ Agile или Agile треньор може да помогне на вашия екип да възприеме Agile.

Синоними

Няма

6. Agile принцип

Определение

Принципът на Agile е ръководна практика, която помага на екипите да разберат и да възприемат Agile.

Има 12 Agile принципа, които се въртят около удовлетвореността на клиентите, увеличаването на скоростта на разработката на софтуер и гъвкавостта.

Разгледайте по-отблизо всички 12 Agile принципа.

Синоними

Няма

7. Agile Release Train

Определение

Agile Release Train е комбинация от няколко Agile екипа за разработка на софтуер, използвани за работа по големи проекти в корпоративен мащаб.

Мислете за него като за мега Scrum екип!

Средно той се състои от около 50-125 членове на екипа, които работят заедно по различни части от проекта. Подобно на Scrum екипа, Agile Release Train работи на кратки интервали, наречени итерации.

Въпреки това, техните итерации (наречени програмни инкременти) са 5 пъти по-дълги от обикновените итерации!

Те са съществена част от Scaled Agile Framework.

Синоними

ART

8. Agile разработка на софтуер

Определение

Agile Software Development е техника за управление на проекти, която позволява на разработчиците да създадат работещ софтуерен модел само за няколко седмици.

Чакайте, не е ли това прекалено бързо? Как е възможно?

Agile екипът разделя проекта си на по-малки цикли на разработка, наречени итерации или спринтове.

В края на итерацията Agile екипът е в състояние да достави работещ софтуер само с основните функции. Потребителите дават своята обратна връзка и предложения, а Agile екипът ги включва в бъдещи итерации, като нас!

Този цикъл продължава, докато не създадете окончателен софтуер, който да задоволи вашите клиенти.

С течение на годините той се е разделил на различни рамки и методологии като Scrum, Kanban, Lean и XP.

Точно както някои предпочитат зърнени храни, а други харесват бекон и яйца за закуска, различните екипи имат различни вкусове, когато става въпрос за Agile рамката!

Искате да научите повече за различните варианти на Agile? Кликнете тук.

Гледайте и това видео, за да видите как Agile може да се приложи в различни области, не само в разработката на софтуер:

Синоними

Agile управление на софтуер, Agile управление на проекти, Agile методология, Agile метод, Agile подход, Agile начин

9. Agile трансформация

Определение

Agile трансформацията е процесът на преход на цялата ви организация към адаптиране към Agile мисленето.

Това включва създаването на работна среда, която подкрепя иновациите и гъвкавостта. То също така позволява на вашия проектен екип да бъде мултифункционален (с членове с различни набори от умения).

Забележка: Agile трансформацията не означава да научите екипа си да използва Agile методологии за разработка на софтуер.

Синоними

Няма

Бонус: Прочетете нашия наръчник за Agile Scrum артефактите! 💜

10. Забавяне

Определение

Това е списък с нови функции на продукта, актуализации, поправки на грешки и т.н., които са необходими на потребителя.

В началото на всяка итерация собственикът на продукта решава върху кои елементи от списъка с неизпълнени задачи трябва да работи екипът. След всяка итерация списъкът се актуализира редовно с предложения от потребители и нови функции.

Синоними

Продуктов беклог, спринт беклог

11. Усъвършенстване на забавените задачи

Определение

Това е Scrum среща , на която Scrum екипът организира забавените задачи, за да се увери, че е готов за следващия спринт или итерация. С други думи, това е като пролетно почистване... но за Scrum екипи!

Обикновено се провежда в края на спринта.

Ето какво прави екипът по време на тази среща:

Премахва ненужните потребителски истории

Създава нови потребителски истории въз основа на обратната връзка от потребителите

Приоритизира функциите, които трябва да бъдат включени в следващия спринт.

Синоними

Подготовка на списъка с задачи

12. Пречка

Определение

Пречките са проблеми, които могат напълно да забавят процеса на разработка.

Нека обясним:

Спринт задачата преминава през няколко етапа по време на процеса на разработка, като например: „Завърши“, „В процес“, „Преглед“. Затруднение възниква, когато твърде много задачи зациклят на един етап, като задръстване на задачите по проекта!

В резултат на това работният процес на проекта се забавя до пълно забавяне, нещо, което не бихте искали в един бърз Agile процес!

Никой не обича задръстванията, нали?

Ето защо Agile екипът обикновено използва Kanban табло, за да предотврати това.

Синоними

Пречка, препятствие

13. Диаграма на изразходваните ресурси

Определение

Диаграмата Burndown е важна диаграма, която помага на Agile проектните мениджъри да проследяват:

Оставащото количество работа по проекта

Оставащото време за завършване на работата

Ос Х представлява оставащото време в спринта, а ос Y представлява броя на задачите.

Инструмент за управление на Agile проекти като ClickUp може да предостави прогнозна линия на напредъка, която показва как би изглеждал напредъкът на проекта, ако екипът ви работи с едно и също темпо.

Синоними

Графика на изразходваните ресурси за пускане, графика на изразходваните ресурси за спринт

Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи.

14. Диаграма на изразходването

Определение

Диаграмата на изразходването е важна диаграма, която помага на проектните мениджъри да визуализират:

Работата, която Scrum екипът е завършил в спринта

Общият обем работа по проекта

Ос x представлява оставащото време в спринта, а ос y представлява количеството работа ( story points ).

Тук зелената линия представлява работата, която Scrum екипът е свършил досега, а сивата линия представлява работата, която остава да бъде свършена.

Синоними

Няма

15. Непрекъсната интеграция (CI)

Определение

Непрекъснатата интеграция е Agile практика, при която разработчиците постоянно добавят своя код към основната система.

Как работи?

Професионалистите в областта на разработката работят независимо по дадена функция. След като функцията е завършена, тя се тества за евентуални бъгове.

Едва след като премине автоматизирания тест, той се добавя към крайния софтуер.

Синоними

Непрекъснато доставяне, CI

16. Ежедневен Scrum

Определение

Това е ежедневна среща, която обикновено се провежда от Scrum майстора. Всяка сутрин Scrum екипът се събира за 15 минути, за да обсъди предстоящия ден.

Всеки член на екипа разказва накратко за следните теми:

Какво планират да правят днес

Какво направиха вчера

Проблеми, с които са се сблъскали

Scrum майсторът се заема с разрешаването на всички пречки, които Scrum екипът може да срещне.

Забележка: Членовете на Scrum екипа трябва да стоят на крака през цялото времетраене на тази Scrum среща.

Да, Киану!

Той помага на екипа да остане фокусиран и бдителен по време на тази кратка Scrum среща.

Синоними

Ежедневно събрание, ежедневно Scrum събрание

Бонус: Видове срещи!

17. DSDM (Метод за динамично разработване на системи)

Определение

Това е бизнес ориентирана Agile рамка, която се фокусира върху целия проект от начало до край. Основното убеждение на DSDM е, че работата по Agile проекта трябва да е в съответствие със стратегията на компанията.

Синоними

Няма

18. Епични истории

Определение

Епосът е голяма идея или функция, която може да бъде разделена на по-малки потребителски истории . Подобно на това как големи „епоси“ като „Властелинът на пръстените“ са разделени на 3 книги.

Например: епопея, наречена „Подобряване на мобилния потребителски интерфейс“, може да се състои от 3 потребителски истории: „Добавяне на мобилна кошница“, „Оптимизиране на скоростта“ и „Единен шрифт“.

Всяка потребителска история, от своя страна, може да бъде разделена на управляеми задачи.

Ето как изглежда епосът в ClickUp:

Поради своя размер, епиките се доставят в няколко итерации.

Синоними

Епични истории

F-J: Диаграма на Гант до итерация

19. Диаграма на Гант

Определение

Това е хоризонтална лентова диаграма, която визуализира последователността на задачите в рамките на времевата рамка на проекта. Всяка задача има начална дата и крайна дата, за да може екипът ви да не пропуска крайните срокове.

Използвайте диаграма на Гант, за да видите кои задачи са зависими една от друга.

*Научете повече за диаграмите на Гант!

Синоними

График на проекта

20. Пречка

Определение

Това е пречка, която намалява продуктивността на Agile екипа или му пречи да завърши Agile проекта.

Например:

Проблеми с комуникацията, разсейване на работното място, махмурлук след излизане с екипа 😉 и др.

По време на Scrum среща, Scrum майсторът е отговорен за премахването на всички пречки, които екипът може да срещне, дори ако това включва лечението им с лекарство за махмурлук!

Синоними

Препятствия, проблеми

21. Итерация

Определение

Това е период от време, през който Agile екипът трябва да разработи работещ софтуер. Итерацията обикновено трае около 2-4 седмици за Kanban и Scrum екипи.

Синоними

Спринт, времева рамка

К-О: Kanban до Lean

22. Kanban

Определение

Това е визуално Agile рамка.

Вместо да работят по фиксирани и планирани итерации, както в Scrum, екипите в Kanban работят по приоритетни задачи, когато те се появят. Целта на Kanban е да има постоянен поток от работа без никакви затруднения.

Как го правят?

Екипите добавят ограничение към броя задачи, по които може да се работи едновременно (известно като WIP ограничение), така че екипът да не се занимава с много задачи едновременно и да не забавя производителността.

Планирате да увеличите производителността на екипа си?

Синоними

Няма

23. Kanban табло

Определение

Kanban таблото визуализира цялата работа в рамките на проекта.

Това е физическа или визуална коркова табло, разделена на 3-4 колони.

Всяка колона в Kanban таблото представлява статус на задачата, вариращ от „Завърши“, „В процес“ и „Извършено“.

В Kanban всяка задача се визуализира като лепкава бележка или карта. Всеки път, когато член на екипа завърши задача, картата се премества в съответната колона, както е показано по-долу:

Страхотно, нали? Можете да видите още 20 примера тук.

Синоними

Табло за задачи, бяла дъска, коркова дъска

24. Lean

Определение

Това е набор от принципи и практики, които оптимизират процеса на разработка. Той е вдъхновен от подхода на „леан“ производство, въведен от Toyota през 50-те години.

Научете повече за Lean управление на проекти и Lean принципи в нашите специални статии.

Синоними

Lean разработка на софтуер

P-T: Продуктов беклог към Табло със задачи

25. Продуктов беклог

Определение

Продуктовият беклог е термин от Scrum, който се отнася до списък с нови функции, актуализации, поправки на грешки и т.н., които са необходими на потребителя. Продуктовият собственик отговаря за приоритизирането на елементите в продуктовия беклог. Той решава върху всеки елемент от продуктовия беклог трябва да работи екипът в началото на всяка итерация.

Разгледайте тези инструменти за продуктови закъснения!

Синоними

Натрупани задачи

26. Продуктов мениджър

Определение

Продукт мениджърът подпомага Agile екипа в процеса на разработка от начало до край.

Основните им отговорности включват:

справяне с проблеми в процеса на разработка

гарантиране, че екипът спазва сроковете на проекта

сътрудничество с други отдели на компанията, като продажби, маркетинг и обслужване на клиенти

Забележка: Продуктов мениджър и продуктов собственик не са взаимозаменяеми Agile термини.

Научете как продуктовите мениджъри използват ClickUp.

Синоними

Проектен мениджър

Бонус: Разгледайте нашия речник за управление на продукти!

27. Собственик на продукта

Определение

Те са ключовите членове на Agile или Scrum екипа.

Те определят визията и функциите на крайния софтуер, но функциите не се избират на случаен принцип!

Те внимателно разбират нуждите и изискванията на клиента и добавят тези елементи към списъка с продукти.

Но това не е всичко!

Те също така получават обратна връзка от клиентите и я предават на екипа за разработка.

Синоними

Няма

28. Рефакторинг

Определение

Рефакторингът е екстремна програмна практика.

Тук Agile екипите за разработка на софтуер „почистват“ кода чрез:

Премахване на излишни части от кода

Изтрийте ненужните функции

Резултатът е по-опростен код, който може да бъде разбран от всеки разработчик.

Забележка: Рефакторирането не променя начина, по който работи кодът, а само подобрява неговата вътрешна структура и архитектура.

Синоними

Преструктуриране

29. План за пускане

Определение

Планът за пускане на продукта представя всички функции, които ще бъдат включени в следващата версия, заедно с приблизителната дата на пускане.

Той е нещо като трейлър на Agile проект!

Планът за пускане на продукта обикновено обхваща период от няколко месеца.

Синоними

Няма

30. Мащабируема Agile рамка

Определение

Това е Agile методология, която позволява на големи компании да внедрят Lean и Agile практики в цялата организация. SAFe обединява всички екипи за разработка на софтуер в рамките на една компания, за да работят за разработването на софтуер за големи предприятия.

Как се прави това?

Той организира множество Agile екипи в един голям екип, наречен Agile Release Train, за да могат да си сътрудничат ефективно.

Любопитни ли сте за Scaled Agile Framework? Кликнете тук, за да научите повече за този Agile метод.

Синоними

SAFe

31. Scrum

Определение

Scrum е Agile методология, при която екипът работи в кратки периоди от 2 до 4 седмици, наречени спринтове. В края на спринта те доставят продукта на клиентите, а от своя страна клиентите дават на разработчиците своята обратна връзка.

Какво се случва в един Scrum спринт?

Екипът по Scrum изготвя стриктен план за спринта, така че всеки да знае какво трябва да направи. Освен това екипите провеждат редовни срещи по Scrum, за да управляват процесите в рамките на спринта.

В света на Agile, Scrum е най-популярният.

Всъщност около 66% от Agile екипите използват Scrum или някаква форма на Scrum!

Кликнете тук, за да научите повече за тази изключително известна Agile рамка. *

Синоними

Управление на проекти по метода Scrum

32. Scrumban

Определение

Scrumban е хибридна Agile методология, която комбинира елементи от, както се досещате... Scrum и Kanban!

Той има структурата на Scrum и непрекъснатия работен поток на Kanban. Това е полезно, когато екипът на Kanban иска да следва някои практики на Scrum, а екипът на Scrum иска да опита метода Kanban.

Синоними

Няма

33. Scrum табло

Определение

Това е виртуална или физическа табло, на което се показват задачите, които трябва да бъдат изпълнени в даден спринт.

Scrum таблото е почти идентично с Kanban таблото.

Но не се заблуждавайте!

За разлика от Kanban таблото, Scrum таблото няма ограничение за броя задачи, които могат да се намират едновременно в една колона.

За да разгледате по-подробно Scrum таблото, кликнете тук.

Синоними

Табло за задачи, бяла дъска, коркова дъска.

34. Scrum майстор

Определение

Scrum майсторът е лидерът на Scrum. Той организира срещи, премахва препятствия и работи с продуктовия собственик, за да гарантира, че продуктовият беклог е актуален.

Забележка: Те не командват членовете на екипа си.

Вместо това, те решават проблеми, които членовете на екипа могат да имат.

Синоними

Няма

35. Скрам среща

Определение

Срещите по Scrum са съществена част от рамката на Scrum. Без тях спринтът няма да има структура или план за проекта!

Има пет вида Scrum срещи, които се провеждат по време на спринта.

Всяка Scrum среща дава възможност на целия екип да изпълни важни задачи от спринта, като:

Искате да разгледате по-отблизо Scrum срещите? Кликнете тук.

Синоними

Scrum церемонии, Agile церемонии

36. Scrum of Scrums

Определение

Това е специална Scrum среща за големи Scrum екипи.

Тук големите Agile екипи (с повече от 12 членове) се разделят на по-малки Scrum екипи (с около 5-10 членове). Всеки малък Scrum екип определя един член за „посланик“.

Всеки ден всички посланици се срещат в Scrum of Scrums, за да актуализират напредъка си и да решат проблемите си.

Като се замисля, Scrum of Scrums звучи по-скоро като асамблея на ООН с всички тези посланици!

Синоними

Meta Scrum

37. Scrum екип

Определение

Това е мултифункционален екип от 5-10 души с различни умения, вариращи от графичен дизайн, UX, кодиране и др. Те работят заедно, за да разработят продукт в рамките на Scrum.

Всеки Scrum екип обикновено съдържа 3 ключови роли:

Искате ли да разгледате по-отблизо различните членове на Scrum екипа и техните роли и отговорности? Кликнете тук.

Синоними

Няма

38. Спринт

Определение

Това е друг термин за итерация.

Спринтът обаче е термин от Scrum и обикновено се използва от Scrum екипите.

Друга разлика между двете е, че спринтовете имат еднаква продължителност (2-4 седмици) по време на Agile процеса на разработка. Итерациите, от друга страна, могат да имат различна продължителност, в зависимост от естеството на работата.

Синоними

Timebox, итерации

39. Sprint backlog

Определение

Това е списък с функции, поправки на грешки, изисквания на потребителите и задачи, върху които Scrum екипът трябва да работи по време на спринта.

По време на срещата за планиране на спринта, собственикът на продукта решава кои елементи от списъка с нерешени задачи трябва да бъдат добавени към списъка с нерешени задачи за спринта.

Забележка: След като спринт беклогът е зададен, той не може да бъде променян по време на спринта.

Имате нужда от съвети как да създадете спринт беклог? Кликнете тук.

Синоними

Итерационен беклог

40. Цел на спринта

Определение

Целта на спринта е желаният резултат, който Scrum екипът иска да постигне по време на спринта. В повечето случаи крайният резултат е работещ модел на софтуера, който може да бъде показан на заинтересованите страни.

И как екипите постигат целта на спринта?

Scrum екипите трябва да завършат разработването на всички елементи в спринт беклога преди края на спринта.

Agile инструменти за управление на проекти имат вградени функции, които могат да ви помогнат да проследявате целите си в спринта в реално време:

Синоними

Цели на итерацията

Определение

Планирането на спринт е среща по Scrum, на която екипът по Scrum решава каква работа трябва да свърши по време на спринта.

Това включва извличане на елементи (като потребителски истории ) от списъка със задачи за спринта и разбиването им на по-малки, по-лесно управляеми задачи.

Забележка: Една добра среща за планиране на спринт често гарантира успешен спринт.

Синоними

Среща за планиране на спринт, среща за Agile планиране

42. Ретроспектива на спринта

Определение

Ретроспективата на спринта е среща по Scrum, на която екипът по Scrum анализира своето представяне в края на спринта.

Екипът използва Agile метрики, диаграми и отчети, за да види къде се представя добре и къде трябва да се подобри.

Вместо ръчно да проследявате Agile показателите, инструментите за управление на Agile проекти предлагат точни графики и диаграми, които помагат на вашия екип да премине през ретроспектива на спринта.

Синоними

Ретроспективна среща

43. Преглед на спринта

Определение

Спринт прегледът е Scrum среща, на която Scrum екипът демонстрира работещ софтуерен модел пред заинтересованите страни.

Заедно с демонстрацията на продукта, Scrum екипът подготвя презентация, в която се описват новите добавени функции, поправените грешки и други промени.

В края на прегледа заинтересованите страни предоставят ценна обратна връзка, която се прилага в следващия спринт.

Синоними

Среща за преглед на спринта

44. Заинтересовани страни

Определение

Това е термин, който се отнася за всеки извън Agile екипа, който е свързан с проекта. Това може да бъде инвеститор, мениджър на клиентски сметки, екип по продажбите или клиент.

Научете повече за заинтересованите страни тук.

Синоними

Няма

45. Точки за история

Определение

Това е мярка за усилието, което екипът ви ще трябва да положи, за да изпълни задачите по проекта (user story).

Как се изчисляват?

Не се притеснявайте, не е толкова сложно, колкото алгебрата!

Времето, необходимо за завършване на най-простата потребителска история, се приема за базова линия и се оценява с 1 точка. На другите потребителски истории се присвояват точки, пропорционални на базовата линия.

Например, ако функция, чието разработване отнема 2 часа, получава 1 точка, то функция, чието разработване отнема 4 часа, получава 2 точки.

Синоними

Няма

46. Табло за задачи

Определение

Това е общ термин в Agile, който може да се отнася както за Kanban табло, така и за Scrum табло.

Синоними

Kanban табло, Scrum табло, корково табло, бяла дъска.

U-Z: User Story до XP

47. Потребителска история

Определение

Това е кратко описание на конкретна характеристика на продукта или функция, която клиентите биха намерили за полезна.

Една потребителска история изглежда по следния начин:

„Като (потребителско име/тип), искам да (направя нещо), за да мога да (постигна цел).

Например:

Да предположим, че сте натоварени със задачата да разработите приложение за Батман!

Ето един пример за потребителска история:

„Като Брус Уейн, искам да получавам известия „Bat Signal” в приложението си, за да мога да спася деня. ”

По време на срещата за планиране на спринта, собственикът на продукта е отговорен за разбиването на елементите от продуктовия беклог на различни потребителски истории.

Синоними

Цели на потребителите

48. Работна задача

Определение

Работна задача е термин от Agile, който се отнася до различните видове работа , които трябва да бъдат изпълнени в рамките на проекта.

Ето няколко примера:

Потребителска история

Задача

Поправки на грешки

Епични истории

Синоними

Работен обект

49. Скорост

Определение

Това е единица за измерване, която определя количеството работа, което вашият екип може да свърши по време на една итерация.

Той се измерва чрез изчисляване на средния брой задачи/потребителски истории, изпълнени в един спринт. Agile екипите използват диаграма на скоростта, за да направят това.

Синоними

Няма

50. XP (Екстремно програмиране)

Определение

Extreme Programming е методология за разработка на софтуер, при която екипът трябва да завърши работещ софтуер за 1-2 седмици, вместо обичайните 2-4 седмици.

Тук всички конвенционални практики на методологията Scrum са доведени до ниво 11, така че екипите да могат бързо да отговорят на изискванията на клиента.

Искате да научите повече за този вълнуващ Agile метод? Кликнете тук.

Синоними

Екстремен Scrum

Заключение

Помните ли първия път, когато карахте велосипед?

Ученето на терминологията на Agile е много подобно на това!

На пръв поглед и двете изглеждат сложни и предизвикателни.

Но след като се запознаете с тях, те ще станат втора природа за вас!

И след като се научите да карате колело, ще започнете да го правите по-често, нали?

По същия начин, след като се запознаете с Agile, може да проявите интерес към прилагането на Agile методологията във вашите проекти.

За ваща късмет, инструментите за Agile управление на проекти имат всичко необходимо, за да приложите Agile!

Те разполагат с многобройни функции, които ще ви помогнат да приложите на практика Agile практиките и методологиите, споменати в тази статия – като Agile табла, кумулативни диаграми на потока, списъци със спринтове и други.

Запишете се още днес, за да овладеете Agile от А до Я!