7-те принципа на Lean, които ще ви помогнат в разработката на софтуер

Искате ли да научите повече за седемте принципа на lean? И как да ги използвате на практика?

Дошли сте на правилното място.

В тази статия ще обясним всеки принцип с прости думи и ще ви покажем как да ги приложите в процеса на разработване на софтуер.

Да започнем.

Кратка информация за Lean и Lean Manufacturing

Lean Manufacturing е стартирана от Toyota през 70-те години на миналия век. Целият фокус на lean manufacturing беше да се намалят отпадъците. И вместо да използва работниците като зъбни колела в производствената линия, Toyota Lean Production System беше изключително фокусирана върху елиминирането на всякакъв вид отпадъци в процеса на производство на автомобили.

След като проучиха и оцениха своите процеси, те откриха следните три вида загуби:

Muda: Това са всички излишни елементи, които са безполезни и не добавят никаква стойност. Някои неща не добавят никаква стойност, но са необходими – като тестването на продукти. Други процедури могат да са интересни, но не предоставят никаква крайна стойност на клиентите.

Мура: Оптимизираните методи и техники трябва да изравнят работата между всички страни и никой не трябва да чака или да е претоварен. Запасите от части, ресурси и продукти трябва да бъдат в точното количество , създадено от точното количество служители в точното време.

Muri: Това се отнася за претоварените служители. Всеки член на екипа трябва да има сходна работна натовареност и да разполага с време за почивка. Работните процеси трябва да се управляват така, че да се отчита това.

Да се каже, че тази концепция за методология на разработката е проработила и е подобрила финансовите резултати, е подценяване. Бизнесът им процъфтя и всички конкуренти на Toyota възприеха подобна методология на олекотяване.

Тези принципи и методи бяха разработени за света на разработката на софтуер. Том и Мери Попендик написаха изчерпателно ръководство за адаптирането на тези методи и принципи на lean към методологията за разработка на софтуер.

Те разбраха, че крайната цел на lean е да се преследва безкомпромисно стойността над всичко останало. Това доведе до стойност за вашата компания и стойност за вашите клиенти. Те вярваха, че този подход в разработката на софтуер максимизира стойността и за двете страни.

Седемте принципа на Lean

Макар че тези седем принципа на Lean обикновено се свързват с Agile разработката и Scrum, те са приложими и в Lean управлението на проекти.

Всъщност тези принципи на „леан“ са ценни за всяка методология на проектиране, която използвате. Независимо дали става дума за Waterfall, PRINCE2, GTD – всяка организация може да започне да се учи от тези седем ръководни принципа на „леан“.

Нека разгледаме по-отблизо всеки един от тях:

1. Елиминирайте загубите

Лийн производството набляга на отхвърлянето на всичко, което не добавя стойност към крайния продукт. Елиминирането на тези ненужни дейности и процеси трябва да бъде на първо място в списъка ви със задачи при лийн мениджмънта.

Оригиналната система за олекотено производство на Toyota идентифицира следните видове често срещани загуби:

Свръхпроизводство: Производство в излишък или преди да е необходимо. Ненужен транспорт: Ненужен транспорт от едно място до друго, който рискува да причини повреди без причина. Инвентар: Съхранението на инвентар увеличава разходите, излишният инвентар заема място и забавя иновациите. Движение: Повтарящи се, непродуктивни движения на работниците в цеха. Дефекти: Проблеми с качеството, които водят до загуба на време и технически дълг при повторно изпълнение на производствения процес Прекомерна обработка: Използване на ненужна непрекъсната интеграция и итерации за работа, която изисква само прости инструменти. Изчакване: Периодът, през който запасите трябва да останат в бездействие между стъпките, добавящи стойност, като обратната връзка.

Прилагане при разработката на софтуер по принципа на Lean

За екипите по производство, софтуер и маркетинг елиминирането на загубите често изглежда прекалено лесно на пръв поглед. Това може да означава по-малко обратни връзки и по-малко малки задачи за изпълнение на даден проект. Подобно подобрение в управлението на работния процес може да спести на вашата компания милиони всяка година.

Един добър начин да го направите е да предварително одобрите работните си процеси. В книгата си „10x Marketing Formula“ Гарет Мун казва, че предварително одобрените работни процеси са ключът към ускоряване на методите за разработка на софтуер и жизнения цикъл с 10 пъти.

„Когато одобрението е част от процеса, то се превръща в пречка за бързото изпълнение на работата. Щом предадете нещата нагоре по веригата, одобрението ще отнеме вечност. И ще се затрупате с малки, 10-процентни промени, защото всеки, който има пръст в процеса на изработване на пая, иска да се увери, че отпечатъците му са видими“, казва Мун.

Ако тези обратни връзки добавят повече загуби, отколкото подобрения към цикъла на разработване на софтуера ви, тогава обмислете да ги премахнете. Същото важи и за всички функции на продукта, които бихте искали да добавите. Ако вашите клиенти няма да имат реална полза от тази продукция – спрете да се опитвате да я разработвате по-нататък.

Как ClickUp помага за елиминиране на загубите: критичен път и управление на ресурсите

ClickUp е най-добрият безплатен софтуер за управление на проекти в света. Използван от големи компании и стартиращи екипи по целия свят , той разполага с всичко необходимо за ефективното управление на вашите проекти. Ето някои от неговите мощни функции, които ще ви помогнат да приложите принципите на lean:

Ето как ClickUp може да ви помогне да елиминирате загубите:

Критичният път на един проект е функция, която ви помага да идентифицирате най-важните задачи за завършването на проекта. Тя ви позволява да се фокусирате само върху тези интегрални задачи, като пренебрегвате всички неважни.

Ето защо това е ключов компонент на всяка стратегия за елиминиране на загубите. Тази функция за визуално управление ви помага да сведете проекта си до най-важните му елементи, като премахнете всички излишни и нерелевантни задачи по пътя.

ClickUp разполага с вградени диаграми на Гант, които могат автоматично да изчисляват критичния път на вашия проект. С диаграмите на Гант на ClickUp ще имате достъп до най-модерни функции за визуално управление. Това ви помага да спазвате производствения си график и да правите бързи промени, за да елиминирате всякакви ненужни дейности.

ClickUp предлага и вградени мисловни карти, които помагат на екипа ви да генерира идеи ефективно. С тези мисловни карти можете да планирате подробно обхвата на проекта, като елиминирате всички ненужни дейности по пътя.

Ефективното управление на ресурсите е в основата на всички lean процеси. Трябва да се уверите, че вашите ресурси се използват по най-добрия начин по всяко време. С Box View на ClickUp можете да го направите директно от таблото си .

Проектните мениджъри могат да използват Box View, за да видят какво има всеки член на екипа:

Завършено

В момента работи върху

Ще работим върху

Това е лесен начин да направите преценка на натоварването на вашия екип и да се уверите, че използвате талантите им ефективно.

2. Вградете качеството

Методологията Lean се стреми да развива качеството по контролиран и дисциплиниран начин.

Защо?

Когато се опитвате да добавите качество към продукт без никаква структура, можете да създадете огромно количество отпадъци. Например, прекомерното тестване и прекомерните логове са често срещани странични продукти на строгия цикъл на разработване на софтуер, които не добавят никаква стойност към крайния продукт.

Прилагане при разработката на софтуер по принципа на Lean

Прилагането на тази методология за разработка към вашия софтуерен цикъл на разработка не е трудно. Някои често срещани алтернативи за разработка на софтуер по принципа на „леан“ за постигане на качество са:

Парно програмиране: включва съчетаване на уменията на двама разработчици и съвместна работа по изискванията на проекта Разработка, базирана на тестове: Това включва определяне на насоки и показатели за разработчиците, преди да започнат работа. Например, установяване на критерии за кода, преди да го напишете за вашия софтуер. Автоматизирано тестване: Автоматизираното тестване може да играе огромна роля в елиминирането на сложни, ръчни процеси, които хората може да имат затруднения да изпълнят. Автоматизираното тестване и процесите могат също така лесно да ускорят досадните административни задачи.

Как ClickUp помага за разработването на качество: административна автоматизация

Общата тема за „Build Quality In” е да автоматизирате процесите от самото начало. След като вашите процеси или работни потоци са тествани и проверени, опитайте се да ги автоматизирате незабавно.

В ClickUp можете да автоматизирате задачите си по-бързо, като използвате шаблони, списъци за проверка и приблизителни времеви оценки, за да ускорите процесите си.

3. Създаване на знания

Оптимизираната методология набляга на създаването на документация за всеки етап от процеса. Тези знания ще бъдат изключително полезни при обучението на бъдещи екипи да изпълняват ефективно тези задачи. Това е и добър начин екипът да обмисли какво прави и да подобри дейностите, които не дават достатъчно добри резултати.

Прилагане в процеса на разработване на софтуер

Създаването на знания може да включва съхранение на вашата информация в уики инструмент или хранилища за код като GitHub или GitLab. С тях вашият екип може бързо да съхранява своите открития и да ги направи достъпни за други разработчици, които може би работят по подобни проекти.

Как ClickUp помага за създаването на знания: Документи

ClickUp Docs е мощен уики инструмент за документите на вашата компания. Можете да съхранявате важни документи за проектите заедно с техните проектни пространства, за да сте сигурни, че са лесно достъпни. Можете дори да вграждате страници в тези документи, за да улесните категоризирането на информацията.

Ето и някои други полезни функции на ClickUp Docs:

Използвайте опциите за форматиране на богат текст, за да създавате подробни документи.

Редактирайте правата за достъп до всеки документ за допълнителна сигурност.

Можете да споделяте документи публично. Това може да се използва за създаване на лесно достъпна онлайн пътна карта за вашите клиенти, така че да можете да получавате непрекъснато обратна връзка.

Можете също да позволите на Google да индексира вашите документи, за да се уверите, че те се появяват в резултатите от търсенето.

4. Отложете ангажимента

Отлагането на ангажиментите набляга на това, че вашите планове и изисквания за проекта трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да се адаптират към непредвидени промени. Оставете всички необратими решения за накрая – когато всичко останало вече е определено. Това ви позволява да проучите няколко сценария, преди да изберете този, който най-добре подхожда на вашия бизнес.

Прилагане в процеса на разработване на софтуер

Използването на подход за разработване на продукти, вдъхновен от Agile Sprint, е добър начин да се справите с това. Те са отлични в това, защото позволяват на екипите да:

Отстранете само определена част от функцията. Анализирайте тяхното значение. Вземете решение дали да бъде разработено за този спринт.

Как ClickUp помага: Настройка на спринтове

За да настроите спринтове в ClickUp, създайте индивидуални списъци в рамките на проектите. Всеки списък трябва да представлява индивидуален спринт с допълнителен списък, озаглавен „Backlog“. Тук могат да се изброят новите функции и изисквания. Списъците също така включват начални и крайни дати, за да обхванат всички задачи на вашия екип в рамките на този списък. Кликнете тук, за да научите повече за това как да използвате спринтове в ClickUp.

5. Доставяйте бързо

Бързото и ефективно изпълнение на работата е на преден план във всички дейности по олекотяване. Въпреки това, за да бъде наистина ефективно, това бързо изпълнение на софтуера трябва да бъде устойчиво в дългосрочен план.

Повечето софтуерни компании стават жертва на един от следните сценарии, които отнемат време и намаляват ефективността при разработването на продукти:

Загуба на прекалено много време в размисли за бъдещи планове и практики за разработване на софтуер, които може дори да не са необходими. Софтуерните разработчици не реагират незабавно на обратна връзка, пречки и проблеми в проекта. Опитвате се да оптимизирате и разработите прекалено много план или решение.

Прилагане в процеса на разработване на софтуер

За да може разработването на вашите продукти да протича гладко, софтуерните ви разработчици трябва да следват тези три стъпки на екстремно програмиране:

Стъпка 1: Създайте просто и ясно решение.

Стъпка 2: Предложете го на вашите клиенти.

Стъпка 3: Използвайте познанията за клиентите, за да правите промени и подобрения постепенно.

Ако вашите софтуерни разработчици следват всички тези стъпки, те няма да имат проблеми с приоритизирането на правилните дейности и бързото изпълнение на задачите.

Как ClickUp помага за бързото изпълнение: Приоритети

Дейностите на вашия екип могат да останат на път с приоритетите на ClickUp. Можете лесно да добавите приоритети към всяка задача, за да информирате екипа си кои от тях са важни. Всички приоритети в ClickUp са обозначени със стандартен цветови код:

Червено : Спешно

Жълто : Висок приоритет

Синьо : Нормален приоритет

Сиво: Ниска приоритетност

Тъй като този цветови код е стандартен за всички ваши проектни пространства, вашият екип винаги ще може лесно да идентифицира най-важните задачи. Те дори могат да филтрират задачите си по приоритет, за да се опитат да изпълнят най-важните задачи първо.

6. Уважавайте хората

За съжаление, този принцип често се пренебрегва, за да се приспособи към менталността „печели на всяка цена“, която може да създаде изискването „Доставяй бързо“.

Оптимизираното разработване на софтуер набляга на уважителното и съпричастно отношение към всеки член на екипа. Този принцип трябва да се разшири и да обхване всички аспекти на взаимодействията във вашата организация –

Наемане на персонал

Въвеждане

Решаване на конфликти

Планиране на проекти

Подобряване на процесите

Всеки от тези процеси на „леан“ разработка трябва да се ръководи от уважителна, проактивна комуникация, която насърчава подкрепата и здравословната конкуренция.

Прилагане към методологията за разработка на софтуер

Попендиеците вярват, че lean процесът на разработка за IT управление е най-подходящият и ефективен стил на lean мениджмънт. Трябва да мотивирате и подкрепяте вашите екипи за разработка, а не да се опитвате да ги контролирате.

Лийн мениджмънтът ги насърчава да изразяват своите опасения и да решават проблемите в отворена, подкрепяща работна атмосфера, която сте създали.

Най-ефективният начин да си осигурите уважението на софтуерните инженери е да имате ефективни канали за комуникация. Те намаляват конфликтите и дават на членовете на екипа ви възможност да се изразяват свободно един пред друг.

Всеки проект в ClickUp разполага с мощни секции за коментари, които помагат на вашия екип да обсъжда различията и да сътрудничи ефективно. Членовете на екипа могат да споделят текстови отзиви, изображения, файлове и видеоклипове, за да изразят лесно своето мнение. Това е идеалната платформа, на която вашият екип да започне да се уважава взаимно, докато изразява себе си.

За да подпомогне бързата и ефективна комуникация между вашите софтуерни инженери, ClickUp предлага и функция за коментари:

Когато трябва да възложите задача на член на екипа, просто го маркирайте в коментар и му я възложете. Той веднага ще получи уведомление за това, така че да не го пропусне. Сега, когато задачата е в списъка му със задачи, той може да започне да работи по нея и да я маркира като изпълнена, когато приключи.

Това елиминира необходимостта от прекомерна обратна връзка, тъй като проектният мениджър може лесно да провери дали задачата е решена или не. Това може да ви помогне да се придържате към концепцията „елиминиране на загубите” на методологията за олекотено разработване.

Профилите на ClickUp дават на проектните мениджъри обща представа за:

Над какво работят хората.

Над какво ще работят.

Какво направиха наскоро.

Кои от задачите им все още не са планирани.

Това е идеалният начин за проектните мениджъри да следят върху какво работи всеки служител. В комбинация с изгледа Box (както е обяснено по-горе) можете да поддържате справедливо разпределение на работата.

Това гарантира, че не претоварвате служителите си и не предизвиквате изчерпване или недоволство. Това е изключително важно в контекста на уважението.

7. Оптимизирайте цялото

Книги като „The Lean Startup“ наблягат на важността да се мисли в широк мащаб, когато се работи с методологията Lean. Собствениците на продукти и акционерите трябва да направят преценка на стартиращия си бизнес и процесите като цяло, преди да предприемат драстични промени.

Неща, които могат да изглеждат непрактични при по-тесен поглед, могат да бъдат основата за по-големи и по-продуктивни процеси. От вас зависи да идентифицирате тези връзки и да се опитате да оптимизирате процеса като цяло, а не отделните компоненти.

Прилагане към методологията за разработване на софтуер

Мултифункционалните екипи са добро решение за оптимизиране на цялостния процес. Тъй като всеки член на екипа може да се справи с заявките от начало до край, има много мнения по проблемите, които се представят. Това ви помага да мислите за нуждите на вашите клиенти от различни гледни точки, което затруднява отклоняването от целите на екипа.

Как ClickUp помага: множество изгледи

Най-успешните иновации се получават, когато се вземат предвид мненията на хора от различни отдели, като например продажби и поддръжка.

За да помогне на вашата компания да управлява успешно такива мултифункционални екипи, ClickUp предлага няколко вида изгледи. Всеки от вашите екипи, било то софтуерно разработване, маркетинг или поддръжка, ще намери изглед, който отговаря на неговите нужди и предпочитания.

Тъй като ClickUp се адаптира към нуждите на всеки отдел, няма да се налага да използвате няколко инструмента, за да задоволите нуждите на вашите служители. Това улеснява консолидирането на работата и сътрудничеството на вашия екип за постигане на обща цел.

Ето кратък поглед върху всеки от тези възгледи, които улесняват визуалното управление:

Изглед на таблото

Този изглед е идеален за SCRUM екипи, които са свикнали с Kanban Board. Той им позволява лесно да преместват задачи и да правят промени в движение.

Изглед на списъка

Изгледът „Списък“ помага на екипа ви да вижда задачите и възложените задачи в списък в стил GTD (getting-things-done). Те ще могат лесно да отбелязват изпълнените задачи и подзадачи по време на работа.

Вижте кутията

Box View е особено полезен за оптимизиране на цялостния процес, тъй като предоставя на висшето ръководство обща представа за всичко, което се случва във вашата организация. Тъй като задачите са сортирани по изпълнител, е лесно да управлявате задачите на всички ваши софтуерни инженери и да гарантирате справедливо разпределение на задачите и задълженията.

Режим „Аз“

Режимът „Аз“ показва само проектите, които са ви възложени. Това ви помага да се концентрирате само върху вашите задължения и задачи.

Разликата между Agile и методологията за Lean разработка

Методологията на Lean разработката и Agile са много сходни. Всъщност, много от работните процеси на Agile включват някои принципи на Lean. Например, постигането на бързи резултати е основен принцип на повечето Agile екипи.

Въпреки това, има някои съществени разлики между тези два метода на разработка. От една страна, Agile дава приоритет на взаимоотношенията между отделните членове на екипа. От друга страна, методологията на Lean разработката набляга на разглеждането на екипа и организацията като едно цяло.

Манифестът на Agile гласи, че целта на екипа за разработка е да преодолее проблемите и да създаде работещ краен продукт. Макар това да е цел и в Lean разработката, в Lean философията се набляга повече на важността на процеса, отколкото на крайния продукт.

Макар че тези две методологии се различават в някои аспекти, всеки от тези принципи може да добави стойност към вашите работни процеси. Елиминирането на загубите (метод Lean Six Sigma ) и сплотеността на групата (метод Agile) са положителни качества, от които всеки проект може да се възползва. За да ги използвате максимално, приложете принципите от всяка методология, за да оформите уникалния работен процес на вашата компания и да постигнете ефективност.

Заключение

Седемте принципа на „леан“ са чудесен план за оптимизиране на вашите работни процеси. Ако ги следвате усърдно, ще имате рационализирани процеси, които гарантират ефективност и производителност.

Междувременно, защо не се регистрирате в ClickUp и не използвате полезните му функции, за да се адаптирате към методологията на lean още днес?