15 гъвкави показателя и KPI, които трябва да проследявате през 2025 г.

Независимо дали вашият екип пуска нов продукт, актуализира съществуващи функции или преминава през гъвкава трансформация, вие трябва да следите производителността.

Тук на помощ идват гъвкавите показатели и KPI.

Те са вашият пътеводител за екипа за разработка. Адаптивните показатели и KPI предоставят информация в реално време за представянето на екипа ви и посочват потенциални препятствия, преди те да попречат на напредъка.

Продължете да четете, за да научите за 15-те най-важни показатели и KPI за гъвкавост, които трябва да следите, и как да ги проследявате с помощта на ClickUp.

Какво представляват гъвкавите показатели?

Адаптивните показатели са измерими данни, които ви помагат да оцените напредъка, производителността и ефективността на вашия екип спрямо зададени критерии.

За гъвкавите екипи тези показатели могат да бъдат качествени и количествени. Макар че могат да варират в зависимост от организацията и целите на екипа за гъвкаво развитие, те отговарят на два въпроса:

Добавят ли вашите итерации стойност/оказват ли влияние?

Вашият продукт добавя ли повече стойност за клиента с течение на времето?

За един гъвкав проект показателите за Scrum екип са спринт бурндаун и скорост, докато за Kanban екипи гъвкавите показатели ще бъдат проследяване на производителността и работата в процес.

Какво представляват гъвкавите KPI?

Агилните KPI са агилни показатели, които се фокусират върху измерването на най-критичните аспекти от успеха на вашия агилен проект под формата на спринтове или итерации. Докато агилните показатели предоставят по-широк набор от данни, KPI подчертават ключовите индикатори, свързани с целите на вашия проект.

Ето кратко резюме на ключовите точки на гъвкавите KPI:

Ориентирани към резултатите: Фокусирайте се върху резултатите, а не върху нивата на активност.

Селективни показатели: Състоят се от по-малък набор от показатели, които са от решаващо значение за наблюдение на цялостното състояние на проекта.

Съобразени с целите: Ключовите показатели за ефективност са пряко свързани с конкретните цели и задачи на гъвкавия проект.

Като гъвкав проектен мениджър, вие установявате и проследявате съответните показатели за проекта заедно с вашата пътна карта. Трябва също така да наблюдавате представянето на всички екипи, да идентифицирате потенциалните препятствия на ранен етап и да поддържате проекта си на път към успеха.

Предимства на проследяването на гъвкави показатели и KPI

Идентифициране на пречки и оптимизиране на процесите

Показателите разкриват какво работи (и какво не): Следете подходящите показатели за гъвкавост, като например времето на цикъла (средното време, необходимо за завършване на задача), работа в процес (WIP) и броя на активните задачи, за да идентифицирате областите, в които има забавяне или в които някой е претоварен с работа.

Решения, основани на данни: Използвайте тези данни, за да коригирате работните процеси, да преразпределите задачите сред вашия гъвкав софтуерен екип или да внедрите гъвкави инструменти за управление на проекти, за да елиминирате пречките и да оптимизирате цялостния процес на развитие на вашия екип.

Избягвайте разширяването на обхвата: Фокусирането върху показателите и KPI за гъвкаво разработване на софтуер предотвратява превишаването на планираните граници на проекта. Използвайте ги, за да следите напредъка на гъвкавия проект и да отстраните отклоненията, преди да се превърнат в проблем.

Подобряване на изпълнението на задачите и проектите

Ясна видимост на напредъка: Проследявайте представянето и напредъка на екипа си в адаптирането на темпото им, като използвате показатели за проекта, като например диаграми за изразходване, които визуално представят оставащата работа в спринта.

Фокус и приоритизиране: Използвайте информация от KPI показатели като скорост – колко работа извършва екипът ви във всеки спринт – за да планирате ефективно и да приоритизирате задачите въз основа на нуждите на клиентите и крайните срокове на проектите.

Оптимизирайте динамиката на екипа и разпределението на ресурсите: Следете и проследявайте показателите за гъвкавост, за да разберете ефективността на екипа си, да оптимизирате наличността на ресурсите и да гарантирате съгласуваност, така че нищо да не бъде пропуснато.

Предоставяне на по-добри продукти за клиентите

Контрол на качеството: Проследявайте показатели като процент на пропуснати дефекти, за да идентифицирате и отстраните потенциални проблеми, преди те да достигнат до клиента. Фокусът върху контрола на качеството води до по-добър продукт и, в крайна сметка, до по-доволни клиенти.

Спазване на сроковете: Когато следите показателите на различни етапи от процеса на разработка, знаете дали проектът е на път да спази сроковете.

Какви са различните видове гъвкави показатели?

Показатели за Kanban Показатели за Scrum Показатели за ефективност Какви са те? Кабан показателите са част от по-широките гъвкави KPI и се фокусират върху работния процес и изпълнението на задачите. Scrum показателите са специфични показатели, които се проследяват с цел подобряване на ефективността и ефикасността. Показателите за ефективност се фокусират върху потока на стойност от организацията към нейните клиенти. Показатели Производителност Време на цикъла Незавършена работа Скорост на екипа Sprint burndown Нетна оценка на промоутъраДоставена стойност Значение Открива пречките на ранен етап, подобрява прогнозирането и максимизира ефективността на проектите. Те осигуряват прозрачност относно ефективността на екипа и неговия принос към бизнеса по отношение на възвръщаемостта на инвестициите. Те измерват производителността в система, работеща за непрекъснат поток.

Как да зададете гъвкави KPI

Задайте си цели: Определете ясно целите си. Целите ли по-бързо пускане на продукти на пазара, по-доволни клиенти или по-високо качество на разработката? Изберете KPI, които пряко отразяват тези цели.

Изберете комбинация от KPI: Агилността цени широката перспектива. Вместо да проследявате само един аспект, като „стори точки“, изберете комбинация от показатели, които дават пълна картина на представянето на вашия екип в различни области.

Избягвайте претоварване с KPI: Не претоварвайте екипа си с прекалено много KPI. Изберете 3-5 критични Не претоварвайте екипа си с прекалено много KPI. Изберете 3-5 критични KPI и показатели , които са най-релевантни за вашите текущи цели. Те трябва да бъдат приложими и да предоставят информация за подобряване на процесите.

Използвайте шаблон за гъвкаво управление на проекти, за да измервате напредъка: Шаблонът за гъвкаво управление на проекти на ClickUp ви помага да подобрите видимостта на напредъка по проекта, да намалите загубите, да идентифицирате областите за подобрение и да визуализирате и анализирате резултатите, за да направите корекции в цикъла на разработка.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за гъвкаво управление на проекти на ClickUp поддържа вашите гъвкави работни процеси и поддържа екипа ви на една и съща страница.

Честота на проследяване: Създайте график за редовно проследяване – ще ги измервате ежедневно, ежеседмично или по време на прегледите на спринтовете?

Съгласуваност в екипа: Уверете се, че всички разбират важността на показателите и KPI за гъвкавост. Редовно ги преглеждайте по време на : Уверете се, че всички разбират важността на показателите и KPI за гъвкавост. Редовно ги преглеждайте по време на срещите за гъвкавост , за да идентифицирате областите за подобрение и да адаптирате подхода си. Не забравяйте, че гъвкавостта се отнася до непрекъснатото подобрение и вашите KPI трябва да отразяват това.

Определете отговорностите за проследяване на KPI. Докато някои, като удовлетвореността на екипа, могат да бъдат проследявани от ръководителя на екипа, други може да изискват прякото участие на екипа за разработка, за да се гарантира точността.

Не забравяйте, че избраните от вас KPI трябва да съответстват на вашия работен процес (например Kanban, Scrum или Lean) и в крайна сметка да подкрепят избраната за вашия проект рамка.

15 гъвкави показателя и KPI, които трябва да следите

1. Скорост

Скоростта е гъвкав показател, който измерва работата, която вашият екип е свършил по време на спринт. Обикновено се измерва чрез добавяне на очакваното усилие на всички точки от потребителските истории, завършени в спринта.

Точността на прогнозите нараства с всяка итерация, тъй като те се базират на скоростта от миналото.

Формулата за изчисляване на скоростта е:

Скорост = Σ (точки за завършени потребителски истории в спринт)

Важно да запомните 🧠: Скоростта е важна за един екип, а сравняването на скоростта на различни екипи може да бъде подвеждащо поради разликите в техния размер, умения и сложност на проектите.

2. Sprint Burndown

Спринт бурндаун диаграмата визуално представя оставащата работа през целия спринт. Тя проследява усилията (оценени в точки) за завършване на всички потребителски истории, ангажирани в този спринт.

Основните компоненти на диаграмата за спринт бурндаун са:

Хоризонтална ос (ос Х) : Представлява оставащите дни или работни часове в спринта.

Вертикална ос (Y-ос) : Представлява общото оставащо усилие

Тенденционна линия (идеална линия на изчерпване) : Това е наклонена линия, която започва от първоначалния общ обем работа в началото на спринта и се забавя до нула в края. Тя представлява идеалната скорост на изчерпване, ако цялата работа напредва стабилно.

Актуална линия на изразходване: Тази линия представя действителните оставащи усилия през целия спринт въз основа на ежедневни актуализации. В идеалния случай тази линия трябва да е близка до линията на тенденцията.

Визуализирайте отчетите за спринтовете в ClickUp с диаграми за изразходване, изчерпване, скорост и кумулативен поток и останете в синхрон с целите си за спринтовете

3. Време на цикъла

В гъвкави методологии като Kanban, времето на цикъла е по-дълбоко от времето, необходимо за завършване на задача. То измерва конкретно средното време, необходимо за завършване на задача от влизането ѝ в основния етап на работния процес до момента, в който е готова за доставка.

Често срещан начин за измерване на времето на цикъла е

Цикъл = Време за изпълнение на завършени работни задачи/Брой завършени работни задачи

4. Нетен промоционален индекс (NPS)

Нетният промоторски индекс (NPS) е критичен показател за гъвкавост, който измерва нагласите и лоялността на клиентите към даден продукт, компания или услуга.

NPS се базира на един-единствен въпрос от анкета: „На скала от 1 до 10, колко вероятно е да препоръчате [компания/продукт/услуга] на колега?“

NPS е въпрос от анкета, а не формула. Резултатите се категоризират:

Отлично: NPS > 70

Положителен: NPS 50-69

Негативно: NPS < 20

Важно да запомните 🧠: Обикновено резултат над 70 се счита за отличен, резултати между 50 и 69 все още са положителни, а резултати под 20 се считат за отрицателни.

5. Доставена стойност

Добавената стойност надхвърля степента на завършеност и се фокусира върху реалните бизнес ползи, създадени за клиента. Този показател измерва осезаемото въздействие на вашия проект върху целите на организацията.

Този показател, ориентиран към клиента, се фокусира върху конкретни резултати, като повишена удовлетвореност на клиентите, високи приходи, намалени разходи и подобрена ефективност.

Няма конкретна формула за измерване на предоставената стойност, но тя се измерва чрез въздействието на клиентите върху целите (удовлетвореност, приходи, ефективност и т.н.).

Като се фокусира върху постигнатата стойност, един гъвкав екип може да гарантира постоянни резултати, които оказват положително влияние върху организацията и проекта като цяло.

6. Работа в процес (WIP)

Работата в процес (WIP) е обичайна практика в Kanban, която оказва пряко влияние върху ефективността на работния процес и производителността на екипа.

Ограниченията за WIP определят максималния брой задачи, разрешени на всеки етап от вашата Kanban табло. Това насърчава екипите да се съсредоточат върху завършването на съществуващите задачи, преди да започнат нови, като по този начин се намаляват неефективността и забавянията.

Ограниченията на WIP определят максималния брой задачи, разрешени във всеки етап на Kanban таблото.

7. Производителност

В методологията Kanban и Lean-Agile производителността отразява общата ефективност на вашия работен процес. Тя измерва скоростта, с която вашият екип изпълнява задачите и предоставя стойност на клиента.

Производителността не проследява само броя на започнатите задачи, а измерва конкретно броя на задачите, изпълнени в определен период от време, например на ден, седмица или спринт. Това дава ясна представа за действителния капацитет на вашия екип.

Често срещан начин за изчисляване на производителността е

Производителност = Брой изпълнени задачи за определен период от време/Продължителност на периода

8. Процент на избягали дефекти

Дефектният процент на изпускане (DER) разкрива ефективността на усилията на вашите екипи за разработка при тестването на работещия софтуер. Той измерва процента на дефектите, които не са засечени по време на процеса на тестване и в крайна сметка са открити от вашите клиенти след пускането на продукта.

Формулата за изчисляване на процента на изпуснати дефекти е:

DER = (1 – Брой дефекти след пускането на продукта / Общ брой дефекти) x 100%

Последователните усилия за намаляване на DER във времето подчертават силен процес на осигуряване на качеството.

Важно да запомните 🧠: По-нисък DER показва по-стриктен процес на тестване, който открива дефектите, преди те да повлияят на клиента. Като следите DER във времето, можете лесно да идентифицирате тенденции и да оцените ефективността на вашите стратегии за тестване.

9. Покритие на кода

Покритието на кода е ценен показател за екипите за гъвкаво управление на проекти, с който те могат да оценят задълбочеността на своите тестове и да идентифицират области, в които може да са необходими допълнителни тестове.

Той количествено измерва дела на изпълнените кодови блокове по време на автоматизирани тестове. По-високото покритие на кода обикновено предполага изчерпателен набор от тестове, което потенциално намалява риска от неоткрити дефекти.

Формулата за изчисляване на покритието на кода е:

Покритие на кода = (изпълнени редове код в тестовете / Общо редове код) x 100%

10. Възраст на работния елемент

Work Item Age (WIA) проследява времето, през което дадена работна задача е прекарала в цикъла на разработване на софтуер, от момента на добавянето й към списъка с нерешени задачи до нейното завършване.

WIA разкрива колко дълго задачите обикновено остават в системите за управление на проекти. Задачите с постоянно висок WIA могат да indiquent наличието на пречки във вашия работен процес, като например ограничения на ресурсите и зависимост от външни фактори.

Формулата за изчисляване на възрастта на работния елемент е:

WIA = Текуща дата – Дата на добавяне на работния елемент към списъка с нерешени задачи

11. Блокирано време

В гъвкавите методологии, където адаптивността и бързото изпълнение са от решаващо значение, блокираното време показва времето, което членовете на екипа прекарват в предотвратяване на напредъка по задачите си.

Проследяването на блокираното време помага на екипа да идентифицира повтарящи се проблеми, които пречат на ефективността на работния процес.

Няма конкретна формула за изчисляване на блокираното време; вместо това, проследявайте времето, прекарано от членовете на екипа, които не могат да напредват поради препятствия, за да разберете какво е блокираното време.

Проследяването на блокираното време може да помогне на гъвкавите екипи да създадат ефективен поток в работната си среда, да минимизират закъсненията и да максимизират времето, прекарано в предоставянето на стойност на своите клиенти.

Важно да запомните 🧠: Някои често срещани причини за блокирано време могат да бъдат изчакване на одобрения, неясни изисквания към задачите, бъгове или прекъсвания в системата.

12. Release Burndown

За разлика от спринт бурндаун диаграмите, които проследяват напредъка в кратък период, релийз бурндаун предоставя обща представа за предстоящата работа за целия цикъл на релийз, който може да обхваща няколко спринта.

Той изобразява общото оставащо усилие за пускането на вертикалната ос и оставащото време на хоризонталната ос.

Вертикална ос: Общо оставащо усилие за пускането

Хоризонтална ос: Оставащо време в цикъла на пускане

Диаграмите за освобождаване на ресурси помагат на гъвкавите екипи да поддържат прозрачност, да идентифицират рисковете проактивно и да вземат решения, основани на данни, за да гарантират успешното разработване и пускане на софтуера.

13. Контролна диаграма

Контролните диаграми се фокусират върху цикличността на отделните работни елементи (потребителски истории, бъгове или грешки).

Те действат като система за ранно предупреждение за потенциални проблеми, които биха могли да повлияят на изпълнението на проекта, и също така идентифицират несъответствия в циклите, което позволява на екипите да разследват основните причини. Това им помага да се стремят към по-предвидим работен процес.

Важно да запомните 🧠: Използвайте контролни диаграми с други гъвкави показатели, като ограничения за текуща работа и производителност, за да получите по-цялостен поглед върху работните си процеси.

14. Код Churn

Code churn е гъвкав показател, който отразява общите промени в кодовата ви база. Той измерва обема на кода, който е бил добавен, модифициран или премахнат през целия цикъл на разработване.

Въпреки че известна степен на отлив е естествена, прекалено високият отлив може да е признак за потенциални проблеми със стабилността на кода.

Кодът за отпадане обикновено се изразява в проценти и се изчислява, като се разделят общият брой редове код, добавени или изтрити през определен период, на общия брой редове код в базата в началото.

Формулата за изчисляване на Code Churn е:

Code Churn = [(Добавени редове код + Изтрити редове код) / Общ брой редове код в началото] x 100%

15. Анкети за удовлетвореността на екипа

Анкетите за удовлетвореността на екипа измерват морала, удовлетвореността и общото благосъстояние в екипите ви за гъвкаво разработване на софтуер. Редовното събиране на обратна връзка ви позволява да идентифицирате области за подобрение в гъвкавите си процеси и да създадете положителна работна среда.

Как да проследявате гъвкави KPI с помощта на ClickUp

Проследяването на гъвкави показатели и KPI с помощта на електронни таблици отнема много време и е неефективно, има ограничения за сътрудничество и е податливо на грешки поради липсата на автоматизация, което води до грешки при прехвърлянето на данни.

Вместо това, софтуерът за управление на проекти на ClickUp за гъвкави екипи предлага инструменти и функции за автоматизиране на проследяването на гъвкави KPI и показатели.

Нека видим как гъвкавите екипи могат да приоритизират измерими показатели, да поставят цели и непрекъснато да се усъвършенстват – всичко това в рамките на една платформа.

Поставете цели и задачи

Целите в ClickUp са контейнери на високо ниво, разделени на по-малки задачи. Мислете за тези задачи като бизнес цели, които трябва да постигнете, за да изпълните общите си цели.

Когато постигнете тези цели, вашите цели се актуализират в реално време.

Най-хубавото е, че можете да персонализирате гъвкавите показатели, които избирате за измерване на целите.

Например:

Числа: проценти и резултати

Валута: Показатели като покритие на кода и време на цикъла

Задачи: Проследявайте ефективността въз основа на изпълнението на задачите

Създайте спринт цели, седмични продажбени цели и други в ClickUp Goals

Ето как можете да зададете вашите гъвкави показатели и KPI в ClickUp Goals

Ето как можете да създавате и проследявате цели в ClickUp:

Стъпка 1: Определете цел

Увеличете NPS резултата от 6 на 7,5.

Стъпка 2: Задайте цели за постигане на тази цел

Получете 10 нови 5-звездни оценки в G2

Намалете броя на седмичните заявки за поддръжка с 25%.

Разрешете трите най-важни проблема, споменати от вашите клиенти.

Стъпка 3: Определете ключовите показатели, които ще използвате за измерване на напредъка си към целта

Намерете процента на поддръжниците и критиците

Проучвания на клиентите

Стъпка 4: Започнете да проследявате напредъка, докато постигнете желаните резултати.

Използвайте софтуера за управление на проекти на ClickUp , за да получите по-добра представа за показателите и напредъка на екипа, да комуникирате с екипа си за разработка и да си сътрудничите с всички.

Професионален съвет💡: Използвайте шаблони за определяне на цели и приложения за проследяване на цели , за да се уверите, че вашите цели са ограничени във времето, конкретни, измерими, уместни и постижими.

Визуални табла за полезни информации

Получете информация в реално време за напредъка на вашите гъвкави показатели с таблата за управление на ClickUp

Използвайте таблата на ClickUp, за да визуализирате вашите показатели за гъвкавост, като елиминирате нуждата от таблици или външни инструменти като Jira.

Получете незабавна информация за ключови области като:

Напредък на спринта: Визуализирайте оставащата работа в рамките на спринта чрез диаграми за изразходване.

Разбивка по тип проблеми: Идентифицирайте тенденциите в бъговете, заявките за функции и други проблеми.

Скорост на екипа: Измервайте работата, която екипът ви извършва при всеки спринт.

Честота на внедряване: Проследявайте колко често вашият екип пуска актуализации или нови функции.

Циклично време и време за изпълнение: Разберете средното време, прекарано в задачи по време на целия работен процес.

Проследявайте и приоритизирайте показателите, които могат да бъдат приложени на практика

Шаблонът за KPI на ClickUp ви позволява да следите широк спектър от показатели. Приоритизирайте обаче тези, които оказват пряко влияние върху целите на вашия екип, като например:

Показатели за производителност: Оценете ефективността и резултатите

Показатели за качество: Измервайте процента на дефектите и общото качество на кода.

Показатели за предвидимост: Проследявайте точността на оценките и сроковете за изпълнение на проектите.

Показатели за удовлетвореността на клиентите: Измервайте потребителското преживяване и обратната връзка за вашия продукт.

Изтеглете този шаблон Проследявайте и визуализирайте ключовите показатели за ефективност с шаблона за KPI на ClickUp.

Повтаряйте и адаптирайте за непрекъснато усъвършенстване

Използвайте шаблона за показатели на проекти на ClickUp, за да измервате, наблюдавате и визуализирате напредъка на вашите показатели за гъвкавост в ClickUp.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за показатели на проекта на ClickUp предоставя обща представа за критичните показатели за гъвкавост, които вашият екип следи.

Планирайте редовни прегледи, за да анализирате вашите гъвкави показатели в ClickUp. Идентифицирайте тенденции, въведете нови показатели, усъвършенствайте процесите си за проследяване в съответствие с променящите се нужди на вашия екип, оценявайте напредъка към целите и определяйте областите, които се нуждаят от подобрение.

Готови ли сте да освободите силата на гъвкавите показатели и KPI за вашия екип?

В идеалния случай бихте искали да следите всички релевантни показатели и KPI, за да измервате ефективността на вашия екип.

Платформата за гъвкаво управление на проекти ClickUp ви помага да постигнете това. Използвайте ClickUp Goals, за да зададете цели за най-важните гъвкави показатели, проследявайте напредъка с предварително създадени шаблони, измервайте напредъка с ClickUp Dashboards и докладвайте подходящите показатели и KPI на заинтересованите страни, за да изградите тяхното доверие в екипите ви.

Централизирайте проследяването на показателите си за безпрецедентна прозрачност, без да се налага да използвате множество инструменти и таблици.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да следите вашите показатели и KPI за гъвкавост.

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Какво е KPI в гъвкавото управление?

В гъвкавото управление KPI (ключов показател за ефективност) се дефинира като специфични показатели, които измерват ефективността на вашия екип в края на всяка итерация или спринт. Предимствата на измерването на гъвкави KPI показатели са непрекъснато проследяване на напредъка, вземане на решения относно натоварването на екипа и получаване на ценна информация за начина, по който работи екипът. Те включват скорост, диаграми за спринт бурндаун и кумулативни диаграми на работния поток.

2. Какво представляват показателите в Agile?

Показателите в гъвкавата методология предоставят информация за производителността през различните етапи на разработката на софтуер, оценяват качеството на продукта и проследяват ефективността на екипа. Те могат да бъдат адаптирани на индивидуално и екипно ниво. На екипно ниво те оценяват общото състояние на проекта, докато на индивидуално ниво могат да се използват за идентифициране на индивидуалната ефективност спрямо напредъка.

3. Какви са показателите и KPI на Scrum?

Агилните екипи използват Scrum показатели и KPI, за да измерват ефективността на процесите в екипа си, да проследяват напредъка си към конкретни цели, да идентифицират области за подобрение, да оптимизират агилните си работни процеси и да предоставят на заинтересованите страни видимост в проекта.