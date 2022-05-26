Планиране на Agile релийзи: 5 най-добри практики за разработчици

Agile методът е централна част от разработката на софтуер, но става все по-популярен и в други индустрии.

Например, 51% от маркетинговите компании са възприели Agile рамка до 2021 г.

Защо?

Agile работните процеси осигуряват подобрено клиентско преживяване чрез непрекъснато внедряване на продукти. Продуктите се произвеждат в серия от постепенни версии. Това означава, че Agile екипите могат бързо да реагират на променящите се изисквания на заинтересованите страни и клиентите.

Agile планирането на пускането на пазара дава структура на процеса на разработка, като същевременно поддържа гъвкавост, която е от съществено значение в непредсказуемия свят на разработката на софтуер.

С помощта на това ръководство ще научите как да създадете гъвкав план за пускане на продукта, защо е необходим и какви са най-добрите практики, които трябва да следвате при планирането на гъвкави пускания.

Какво е Agile планиране на пускането на продукта?

Agile планирането на пускането на пазара е стратегия за управление на пускането на пазара, при която екипите за разработка планират постепенно пускане на продуктите на пазара. За разлика от традиционното планиране на софтуер, то включва много малки пускания на пазара вместо едно или две големи пускания, като всяко пускане се разделя на няколко спринта или итерации, които траят не повече от две седмици.

Всеки спринт води до ново увеличение на продукта (списък с елементи от продуктовия беклог, завършени в съответния спринт), въпреки че не всяко увеличение се пуска на пазара. Типичното Agile пускане на пазара съдържа от 3 до 10 спринта или повече, но винаги се състои от минимални пазарни функции – най-малката група от функции на продукта, които могат да бъдат ефективно внедрени за потребителите.

Подробности като броя на спринтовете и целите, които те преследват, са включени в плана за пускане.

Разликата между план за пускане на пазара и пътна карта за продукта

Планът за пускане на пазара и пътната карта на продукта са важни инструменти за управление на проекти. Подобно на управлението на търговията на дребно, те имат за цел да повишат ефективността и да оптимизират процесите.

Пътните карти на продуктите имат за цел да предадат визията и характеристиките на продукта на изпълнителните заинтересовани страни и обикновено са дългосрочни и включват множество версии.

От друга страна, плановете за пускане на пазара са краткосрочни и се фокусират върху едно пускане на пазара в даден момент. Тези вътрешни документи служат като ръководство за екипите за разработка, тъй като съдържат подробности за проекта и забавянията в производството.

Важно е планът за пускане да е съгласуван с пътната карта на продукта, тъй като приоритетите в пътната карта могат да се променят, а забавянията в плана за пускане могат да повлияят на пътната карта.

Чрез Кейт Пристман, Global App Testing

Защо е важно Agile планирането на пускането на продукта?

Agile планирането на пускането на пазара носи много предимства, като например:

Дайте на мениджърите време да се адаптират към променящите се обстоятелства и изисквания

Позволете на екипа да приоритизира работата въз основа на ясни очаквания и цели.

Гарантиране, че екипът за разработка изпълнява задачите навреме , което поддържа проектите в график и заинтересованите страни доволни.

Поддържане на целите на екипа в съответствие с целите на проекта

Даване възможност на екипите да измерват производителността и да правят корекции, когато е необходимо

Повишаване на производителността чрез оптимизиране на работните процеси

Как да създадете гъвкав план за пускане на продукта

1. Определете целите си въз основа на визията и пътната карта за вашия продукт.

Първата стъпка при създаването на Agile план за пускане на пазара е да дефинирате целите си въз основа на визията и пътната карта за вашия продукт. Целите помагат на екипа ви да определи приоритетните функции въз основа на изискванията на клиентите, а също така им помагат да приоритизират работата и да следят напредъка си.

Вашите цели трябва да бъдат SMART цели: конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с време.

Трябва да имате и една обща цел за пускането, която можете да разделите на по-малки спринт цели.

Например:

Цел на пускането : Създаване на табло за контрол на облачен кол център

Цел на спринт 1: Създаване на основния дизайн на таблото

Цел на спринт 2 : Изграждане на необходимите функции, като : Изграждане на необходимите функции, като маршрутизиране въз основа на умения и опашка за обаждания.

Цел на Sprint 3+: Толкова цели, колкото са необходими за стартиране на таблото

2. Приоритизирайте и усъвършенствайте продуктовия си беклог

След това трябва да се срещнете с екипа си, за да определите приоритетите и да усъвършенствате списъка с продукти въз основа на конкретни истории на потребители и целта на пускането. Опитайте се да идентифицирате най-важните характеристики на продукта, които подкрепят целта ви.

Тези функции ще бъдат вашите минимални пазарни функции; оставете по-малко важните функции за бъдещи версии.

Също така, обърнете внимание на всички съществуващи зависимости в списъка с задачи, които са задачи и потребителски истории, които разчитат на други задачи или истории, които трябва да бъдат завършени, за да преминете към следващата част от плана за пускане.

Идентифицирането им предварително е от решаващо значение, за да се предотвратят забавяния и затруднения.

чрез Agile Sherpas

3. Оценете версията въз основа на Agile story points

След като сте приоритизирали вашите забавени задачи, трябва да актуализирате вашите оценки за точките на историите.

Стори точките са безразмерни скали за измерване и оценяват усилията, необходими за завършване на дадена задача, спрямо размера на други задачи. Тези оценки ви помагат да определите колко задачи вероятно ще завършите в един спринт.

Прегледайте оценките на точките за историята с екипа си и ги актуализирайте, ако е необходимо.

4. Планирайте спринтовете или итерациите си

След това е време да планирате спринтовете си.

Можете да използвате оценките си за точките на историята, за да изчислите колко спринта ще са ви необходими, за да завършите работата. Например, да кажем, че сте определили 100 точки на историята и вашият екип обикновено преминава през 20 точки на историята на спринт. Ще ви са необходими пет спринта, за да преминете през елементите от списъка с нерешени задачи, които сте приоритизирали за пускането.

Някои проекти се нуждаят от спринт за пускане на пазара за задачи като тестване на производителността и документация за потребителите. Тестването е жизненоважна част от разработката на софтуер и може да се извършва ръчно или автоматизирано.

За максимална ефективност опитайте да автоматизирате тестването, за да спестите време и да поддържате последователност в процесите; следвайте тези най-добри практики за автоматизирано тестване, за да постигнете оптимални резултати. Трябва да включите и тестване от потребители, за да получите мнението на реални потребители преди основното пускане на продукта.

И не забравяйте: винаги можете да коригирате плана си за пускане на пазара, за да отразите подобрения или промени в последния момент.

чрез Кейт Пристман, Global App Testing

След като сте планирали спринтовете си, трябва редовно да преразглеждате и актуализирате плана си. Това поддържа екипа ви в правилната посока и ви помага да идентифицирате областите, които могат да бъдат засегнати от променящите се обстоятелства.

Когато се правят промени в плановете ви, уверете се, че сте информирали собственика на бизнеса и заинтересованите страни, за да гарантирате съгласуваност по всяко време.

Трябва също така да провеждате редовни срещи с екипа, за да обсъждате напредъка. Чрез тези срещи можете да идентифицирате евентуални проблеми при изпълнението на първоначалния план, да се опитате да коригирате плана или да установите нов начин за напредък. Може да установите, че планът ви е бил прекалено амбициозен или може би не достатъчно амбициозен.

Информация като тази може да бъде полезна за бъдещи планове за пускане на версии.

5 най-добри практики за планиране на Agile релийзи

Никога не пускайте на пазара незавършена работа

За да спазите датата на пускане, може да се изкушите да пуснете продукт, който все още е в процес на разработка, но е по-добре да отложите пускането, докато всичко не бъде изпитано и проверено. В края на краищата, част от управлението на пускането е управлението на оценките и рецензиите в магазина за приложения – софтуерът ви трябва да бъде без грешки и да работи както се очаква.

Имайте ясно определени роли

Agile екипите имат ясно определени роли, базирани на уменията на всеки индивид. Всеки член на екипа знае какво се очаква от него, поради което пускането на продукта протича по-гладко. Agile екипите имат две специализирани роли:

Собственик на продукта : отговаря за целите, написването на потребителски истории и приоритизирането на продуктовия беклог.

Scrum Master: напътства екипа и улеснява премахването на пречки, които биха могли да забавят пускането на продукта.

чрез SAFe

Фокусирайте се върху целите си

Лесно е да се затънете в детайлите и да изгубите представа за цялостната картина. Маркетинговите възможности и функциите на продукта са важни, но не трябва да бъдат основният ви фокус. Уверете се, че приоритизирате работата и функциите въз основа на визията си за продукта и целта на пускането.

Пускайте редовно

Целта на Agile планирането на пускането на пазара е да пуснете продуктите на пазара за вашите клиенти. Затова се уверете, че пускате продуктите често и не се заплитайте в безкрайни спринтови цикли.

В крайна сметка, по-малките версии са по-лесни за адаптиране от страна на клиентите и е по-лесно да се правят промени за бъдещи версии. Вашата цел винаги трябва да бъде да добавите стойност за клиентите; не пускайте версия, ако тя не им е полезна.

Като част от Agile планирането на пускането, трябва да провеждате редовни срещи за планиране на спринтове. Те обикновено се въртят около историите на потребителите и продуктовия беклог, както и:

Зависимости между задачите

Функционалност на продукта

Броят на необходимите спринтове

Следващото пускане

Приоритетни функции

Обратна връзка от заинтересованите страни и клиентите

Резултати от спринта

Коя версия на продукта да пуснете

Срещите за планиране на спринтове също трябва да определят целта на спринта въз основа на целта на пускането и визията за продукта.

чрез Кейт Пристман, Global App Testing

Планирайте работата си ефективно, за да сте сигурни, че ще постигнете целите на екипа си.

Agile методът е важна част от разработката на софтуер – Agile планирането на пускането на пазара направлява Agile процеса на разработка. То дава структура на екипите, като същевременно поддържа гъвкавостта, необходима за адаптиране към променящите се изисквания.

Планирането на пускането на пазара може да оптимизира разработването на продукта и да повиши удовлетвореността на клиентите. Затова да го правите добре е жизненоважно умение за всеки продуктов екип.

Надяваме се, че сега имате по-добро разбиране за това какво означава наистина „да го правите добре“.

Накратко, трябва да дефинирате внимателно целите си, да приоритизирате продуктовия си беклог, да работите усилено върху планирането на спринтове и итерации, които да отговарят на общите ви цели, и непрекъснато да актуализирате плана си, за да поддържате гъвкавост. Инструменти като SWOT анализ и Теория на промяната (TOC) ще ви помогнат да определите план и да поддържате гъвкавост при неговото изпълнение.

Кейт Пристман е ръководител маркетинг в Global App Testing, надеждно и водещо решение за функционално тестване от край до край за QA компании. Тя има над 8 години опит в маркетинга и обширни познания в областта на развитието на бранда, генерирането на лийдове и търсене, както и маркетинговата стратегия. Нейните статии са публикувани в Dealavo и CEO Blog Nation.