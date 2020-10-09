Разбиране на разликите между Agile и Scrum

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":{"@type":"Question","name":"Каква е разликата между agile и scrum?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Разликата между agile и scrum е в структурата на екипа и лидерството. Agile има екип, разделен на четири роли, докато Scrum има само три. Наличието на лидер е от съществено значение в Agile, докато екипите в Scrum са по-независими. "}}}

Искате да научите повече за разликите между Agile и Scrum?

Макар Agile и Scrum да са две много сходни методики за управление на проекти, те не са едно и също нещо.

Scrum екипите са по-малки и по-опитни от Agile екипите. Те са и по-самостоятелни и изискват по-малко пряко ръководство. Това е една от причините, поради които Scrum се използва за сложни софтуерни задачи, докато Agile е по-подходящ за по-общи проекти за разработка.

Но не се притеснявайте, те все пак са доста сходни.

Подобно на „Отмъстителите“ и „Лигата на справедливостта“. И двете са уникални по свой собствен начин, но имат една и съща обща цел и предназначение.

В тази статия ще ви дадем подробна информация за това какво представляват и двете, как се различават и за кого са най-подходящи. Ще ви представим и един полезен инструмент, който ще ви помогне да се справите с всичките си Agile И Scrum проекти!

Да започнем!

Какво е Agile управление на проекти?

Agile управлението на проекти е инкрементален и итеративен подход към управлението на проекти, който разделя големите проекти на по-малки цикли на разработка.

Тези цикли, известни като „спринтове“, се възлагат на различни, самодостатъчни Agile екипи, за да се повиши скоростта и ефективността.

Тъй като разделяте проекта си на по-малки части, можете лесно да включите обратната връзка от клиентите и заинтересованите страни в края на всеки спринт. С този подход на непрекъснато усъвършенстване и постепенно развитие вие гарантирате, че ще им предоставите краен продукт, който напълно задоволява техните нужди.

Помислете за това по следния начин:

Какъв подход според вас би бил по-подходящ за „Отмъстителите“?

Да се борите с всички злодеи наведнъж? Или да се опитате да ги победите един по един?

Сигурно биха избрали втория вариант, особено след като Infinity War използва първия подход и това не се оказа толкова успешно...

Подобно на Agile, не се опитвате да направите всичко наведнъж. Разделяте нещата, за да ги направите по-управляеми и достъпни.

Това беше само кратко представяне на Agile. Ако искате да научите повече за него, разгледайте нашия изчерпателен наръчник за Agile .

Как работят Agile спринтовете?

С помощта на спринтовете можете да разделите проекта си на малки части, за да включите обратната връзка от клиентите и крайните потребители на всеки етап от разработката на проекта.

Ето един пример за това:

Да предположим, че разработвате приложение.

В процеса на Agile разработване на софтуер можете да се съсредоточите върху разработването на нова функция (user story) с всеки текущ спринт. След като екипът ви завърши всяка функция (спринт), можете да помолите клиентите си да изпробват приложението и да ви дадат подробна обратна връзка за това, което им харесва и което не им харесва.

След като екипът ви включи техните предложения, можете да преминете към следващия спринт и елементите от продуктовия беклог.

Искате да научите повече за Agile софтуерното разработване?

Защо Agile е по-добър от традиционните модели за управление на проекти, като метода Waterfall?

Методът Waterfall е вероятно най-разпространената методология за управление на проекти днес. При методологията Waterfall клиентът е част от процеса само в началото и в края: няма място за непрекъсната обратна връзка.

И макар моделът Waterfall да е чудесен за някои проекти и да ви позволява да работите без прекъсвания, той е твърде строг подход и не се адаптира към променящите се изисквания на клиентите. Вие сте обвързани с предположения за това, което искат клиентите ви, и надявате се, че ще им хареса това, което сте разработили след месеци на упорита работа.

Не знаем за вас, но ние предпочитаме да не рискуваме месеци наред работа, основавайки се само на надежда!

При Agile разработката това не се случва.

С активното участие на клиенти и потребители в процеса на разработка, вие не предполагате какво искат те. Вместо това, вие се уверявате, че знаете какво искат, като ги питате директно. По този начин, крайният продукт ще бъде създаден въз основа на тяхното мнение!

Разгледайте подробно модела Agile в сравнение с модела Waterfall.

Какво е Agile манифестът?

За да разберете по-добре Agile подхода, трябва да разберете какво е Agile Манифестът.

Agile Manifesto е кратко резюме на това, което представлява методологията на Agile проекта и какви са нейните ръководни принципи.

Ето кратко резюме на 12-те принципа на Agile рамката:

Agile принципи за удовлетвореност на клиентите : вашите клиенти трябва винаги да бъдат ваш приоритет. Приемете променящите се нужди и постоянната обратна връзка, за да предоставите качествен продукт, който да ги задоволи.

Agile принципи за качество : основният показател за успех е удовлетвореността на клиентите ви. Това се постига с процес на развитие, ориентиран към качеството и устойчивост.

Agile принципи на работа в екип : членовете на екипа трябва винаги да бъдат активно ангажирани и мотивирани. Трябва да дадете власт на екипа си, да се отнасяте към тях като към индивидуалности и да им предоставите инструментите и средата, от които се нуждаят, за да успеят.

Agile принципи на управление на проекти : поддържайте вашите итеративни Agile процеси на развитие прости и ги оценявайте редовно. Премахнете всички ненужни стъпки, за да ускорите нещата и да оптимизирате целия процес. : поддържайте вашите итеративни Agile процеси на развитие прости и ги оценявайте редовно. Премахнете всички ненужни стъпки, за да ускорите нещата и да оптимизирате целия процес.

Agile е само за разработване на софтуер ли?

Agile подходът започва като методология за управление на проекти, фокусирана върху софтуера.

Съществуват обаче много различни версии на Agile, базирани на Agile Manifesto.

Докато някои рамки като Extreme Programming все още използват Agile практики, които са фокусирани върху доставката на работещ софтуер, Agile е повече от просто методология за разработка на софтуер.

Методологията Agile може да ви помогне да оптимизирате почти всеки тип проект!

Какво е управление на проекти по Scrum?

Управлението на проекти по метода Scrum е модерен подход, при който проектът се разделя на по-малки части, които се обработват в кратки интервали от 2-4 седмици.

Всеки от тези цикли се нарича спринт и ви позволява лесно да включите обратната връзка от клиентите и бързо да направите необходимите промени.

Звучи ли ви подобно на Agile управление?

Почти прекалено сходни, нали?

Сякаш е копие от нея:

Е, това е защото те са тясно свързани...

Какво се разбира под Scrum в Agile?

Процесът Scrum се базира на методологията за разработка Agile и възприема нейния подход, основан на спринтове, за разработване на продукти.

Рамката Scrum обаче прави още една крачка напред в итеративния подход към разработката, като използва много мултифункционални и самоорганизиращи се екипи.

За подробна информация за Scrum, ето нашият изчерпателен наръчник за Scrum .

Scrum част ли е от Agile?

Да, Scrum е подход за управление, който е част от семейството Agile.

Когато сравняваме Agile и Scrum, е важно да отбележим, че процесът Scrum е част от метода Agile. Макар подходът Agile да е популярна методология за управление на проекти, той е и по-широка концепция.

Ето защо имате много методологии за проекти, които са базирани на метода Agile, като Scrum, Extreme Programming и Kanban.

Подобно на X-Men.

Те дадоха старт и започнаха цяла поредица от различни филми за супергерои, които използваха същата формула!

Какво е методологията Kanban?

Методът Kanban е методология за разработка, при която задачите ви се разполагат на интерактивна Kanban табло, което се използва предимно за разработване на продукти. В тази Kanban конфигурация можете бързо да премествате нещата и лесно да визуализирате напредъка си.

Научете повече за методологията Kanban.

А ако се интересувате от други Agile методологии, разгледайте нашите ръководства за Lean и Extreme Programming .

Процесът Scrum, подобно на метода Kanban, е рамка, базирана на Agile.

Ето защо, когато сравнявате управлението на проекти Scrum и Waterfall, ще видите същите предимства, както при сравнението между Agile и методологията Waterfall.

В много случаи проектните екипи всъщност използват Scrum и Kanban заедно за по-ефективни процеси на разработка:

Каква е разликата между Agile Scrum и Kanban?

Когато разглеждате Agile методите и оценявате Scrum и Kanban, не винаги е необходимо да правите избор.

Защо?

Защото Scrum и Kanban могат да се използват заедно.

Например, вашият Scrum екип може да използва Kanban табло заедно с Scrum таблото, за да добави допълнително ниво на видимост към адаптивните работни процеси на спринта.

Можете да използвате Kanban диаграми по време на срещата за планиране на спринта, за да създадете консолидирана представа за продуктовия беклог. След това, по време на Scrum събития като срещата за преглед на спринта или ретроспективата на спринта, Scrum Master (мениджърът) може да я актуализира с напредъка в работата на екипа.

Това е като да съчетаете липсата на суперсили у Батман с липсата на суперсили у Хоукай.

О, чакайте. Забравете това.

Това е като да съчетаете скоростта на Флаш със силата на Хълк.

Ето го.

Това беше само кратък поглед върху Scrum и Kanban. Ето нашата подробна статия сравняваща Scrum и Kanban и ето нашето ръководство за как да ги използвате заедно .

Каква е разликата между Scrum и Sprint?

Scrum е методология, базирана на Agile, която използва спринтове като част от своята рамка. Един Scrum проект се разделя на няколко по-малки секции, по които се работи в продължение на около 2-4 седмици. Този период от 2-4 седмици, през който работите по всяка секция от проекта, се нарича спринт.

Резюме: Scrum е методология за управление на проекти. Спринтовете не са.

Спринтовете обаче са част от методологията Scrum.

Каква е разликата между Agile и Scrum?

Макар Agile и Scrum да са много сходни, има няколко съществени разлики. Scrum екипите са по-малки, по-опитни и по-самостоятелни. Освен това, в Scrum Scrum майсторът играе ролята на треньор, за разлика от по-практическата роля на проектния мениджър, която се среща в Agile.

Това прави Scrum по-подходящ за сложни софтуерни проекти в сравнение с Agile, който е по-подходящ за повечето други видове проекти.

Нека разгледаме по-отблизо основните разлики между Agile и Scrum:

A. Agile и Scrum: структура на екипа

Макар екипите на Agile и Scrum да са много сходни, техните роли се различават леко.

1. Какво е Agile екип?

В Agile рамката екипите са разделени на четири определени роли:

Собственици на продукти: общувайте с клиентите и предавайте тяхното мнение

Проектни мениджъри: ръководят проектния екип

Членове на проектния екип: действително работят по проекта

Заинтересовани страни в проекта: хора, които не участват активно в проекта, но чието мнение се цени. Например, търговци, маркетинг специалисти и др.

2. Какво е Scrum екип?

Екипът по Scrum обикновено е малък, състоящ се от пет до седем члена, и обикновено е разделен по следния начин:

Scrum майстор : специализираният Scrum майстор помага на членовете на екипа да научат принципите на Scrum и тяхното приложение. Scrum майсторите също така се грижат за екипа си, като се уверяват, че имат всичко необходимо, за да успеят, и ги държат отговорни чрез ежедневните Scrum срещи (ежедневни stand-ups).

Собственик на проекта : собственикът на Scrum проекта е връзката между екипа и клиента. Той е този, който се уверява, че нуждите на клиента се удовлетворяват по подходящ начин от екипа.

Развойна екип: екипът е самоорганизиращ се и самодостатъчен. Scrum екипът е отговорен за разработването на Scrum проекта.

Б. Agile и Scrum: лидерство

Една от основните разлики между Agile и Scrum е подходът им към лидерството.

1. Agile лидерство

В Agile процеса лидерството е от съществено значение.

Обикновено имате продуктов мениджър, който взаимодейства с клиентите и събира обратна връзка. Продуктовият мениджър след това съобщава тази информация на проектния мениджър, който ръководи проектния екип.

Освен това имате множество заинтересовани страни по проекта, които имат думата в процеса на разработване. По този начин, докато членовете на Agile екипа трябва да бъдат самодостатъчни, има много лидерство, което да ги води по правилния път.

2. Лидерство в Scrum

В методологията Scrum имате силно независими, мултифункционални екипи.

Въпреки че има Scrum майстор, който ги ръководи през целия процес и води Scrum срещи като ретроспективата на спринта, Scrum екипът има много по-голяма автономност по отношение на задачите и процесите си.

Искате да разберете повече за Scrum срещите? Прочетете нашата подробна статия за Scrum срещите като sprint review и sprint retrospective.

Освен това, тъй като рамката Scrum обикновено се занимава с много сложни задачи и проекти, всеки член на екипа трябва да може да работи с възможно най-малко надзор.

Допълнителната свобода помага на членовете на екипа да вземат бързи решения и да променят посоката в рамките на по-широките цели за развитие. Без тази независимост целият ви проект би бил в застой през цялото време!

Ето защо, когато работите с Scrum екипи, всеки член е свой собствен, висококвалифициран супергерой!

Но има едно предупреждение, когато разглеждаме Scrum и Agile. За да работи подходът Scrum, членовете на екипа трябва да имат достатъчно опит.

Scrum или Agile?

Когато става въпрос за Agile и Scrum, за кои проекти са най-подходящи?

Ето подробно описание:

Трябва да изберете Agile методологията, ако:

Нужна ви е гъвкавост, за да се адаптирате към бързи промени в проекта.

Нужна ви е много сътрудническа, интерактивна динамика в екипа

Нужни са ви мненията на различни заинтересовани страни по проекта, като маркетинг специалисти и висшето ръководство.

Трябва да използвате методологията Scrum, ако:

Работите по изключително сложен проект, който ще изисква постоянни промени.

Имате опитни членове на екипа, които работят добре заедно и са самомотивирани.

Когато разглеждате Scrum и Agile, имайте предвид, че и двете са много полезни методи за управление на проекти, които ще ви помогнат:

Приложете подхода на заинтересованите страни или клиентите си лесно и ефективно

Ускорете разработката, управлението и цялостния процес

Сътрудничеството е по-добро

Направете проектите си 100 пъти по-интересни

Кой е най-добрият софтуер за управление на проекти Agile и Scrum?

Не можете да управлявате Agile или Scrum екип без подходящия инструмент, нали?

Ето защо ClickUp е създаден за управление на проекти по Scrum и Agile!

А ако ви е необходима подробна информация защо те са толкова подходящи за Agile и Scrum, разгледайте нашия наръчник за най-добрите Agile инструменти .

(Спойлер: има всичко, което бихте могли да пожелаете!)

ClickUp е най-високо оцененият инструмент за управление на проекти Agile Scrum в света и разполага с множество функции, които ще ви помогнат да поддържате проектите си Agile, Scrum, Kanban и Extreme Programming в правилната посока.

Използването на ClickUp е изключително лесно и ще ви помогне да приложите Agile подхода или Scrum методологията за нула време!

Ето как ClickUp ви помага да станете свой собствен супергерой и лесно да се адаптирате към Agile мисленето:

1. Множество изгледи за различни предпочитания при работа

Независимо от това коя Agile рамка използвате, вашата проектна среда трябва да бъде силно адаптивна към промени.

Защо иначе мислите, че щабквартирите на супергероите продължават да бъдат унищожавани?

Те не са достатъчно гъвкави, за да се справят с новите злодеи!

Ето защо трябва да се уверите, че вашата Agile софтуерна приложение може да се справи с промените в проекта.

За щастие, това е точно това, което получавате с ClickUp.

ClickUp възприема Agile процеса, като ви предоставя множество изгледи, които можете да адаптирате към вашия екип!

Ето как изглежда това:

A. Необходими изгледи на задачите

ClickUp има два задължителни изгледа на задачите, които могат да се адаптират към всяка методология за управление на проекти и осигуряват по-голяма гъвкавост:

Изглед на таблото

Board view на ClickUp е идеалният Agile изглед за Kanban екип.

Можете дори да я използвате като Scrum табло или Kanban табло, за да премествате задачите бързо и да следвате принципите на Agile разработката.

Всичко, от което се нуждаете, е един бърз поглед към таблата с задачи, за да разберете къде се намират вашите проекти и да преместите задачите незабавно.

Сигурни сме, че от „Лигата на справедливостта“ биха се възползвали от тази възможност, за да следят всичките си задачи за нула време!

Разбрахте ли?

Flash, като супергерой.

Съжаляваме.

Изглед на списъка

Това е чудесна информация за проектните мениджъри, които работят с GTD-стил списъци със задачи.

С този подход задачите на вашия екип се изброяват в прост списък. С напредъка на екипа ви, те могат да отбелязват изпълнените задачи. Щом приключат, могат просто да преминат към следващия спринт.

Б. Изглед на кутията

Box view е идеалният изглед за Agile екип. Това е прост обзор на високо ниво на всички задачи, по които работят вашите Agile екипи.

Как можете да използвате този изглед за Agile и Scrum екипи:

Проектните мениджъри и Scrum майсторите могат да я използват, за да получат пълен преглед на всичко, което се разработва ежедневно.

Тъй като задачите на спринта са сортирани по възложител, проектните мениджъри и Scrum майсторите могат веднага да разберат върху какво работи всеки член на екипа.

C. Календарно представяне

Календарният изглед на ClickUp помага на проектните мениджъри бързо да планират и управляват работния си график. Те могат да проверяват всички предстоящи задачи и да се подготвят за тях бързо.

Използване на този изглед с Agile и Scrum екипи:

Използвайте този изглед за Scrum събития като планиране на спринт и ретроспектива на спринт, за да сте в крак с предстоящите си задачи. Можете също да го използвате, за да разберете кога можете да започнете да добавяте елементи от продуктовия си беклог и кога можете да планирате офис партита!

Тъй като методологията Agile се основава на промяната и адаптирането, мениджърът може дори да превключва между календарни изгледи.

Мениджърите могат да разглеждат календара си като:

Дни: за проверка на задачите, планирани за дадена дата

4 дни: за да видите задачите в рамките на четири дни

Седмица: за да проверите седмичния си график за Scrum спринт

Месечно: за да разберете как изглежда пътната карта на вашия Scrum проект за следващия месец

D. Me Mode

Режимът „Аз” на ClickUp подчертава изключително коментарите, подзадачите и списъците със задачи, които са ви възложени. По този начин минимизирате разсейването и се концентрирате по-добре върху следващата си задача.

Изглежда, че на някого би харесала тази гледка:

2. Бъдете в крак с Agile спринтовете си с Sprint Lists

За да управлявате Agile процеса, ще ви трябват списъци със спринтове, нали?

Ето как можете да го направите в ClickUp:

ClickUp може да добави списъци с всички ваши проекти, задачи и подзадачи, за да създаде списъци със спринтове, които разбиват крайните продукти за определен период.

Всичко, което трябва да направите, е да отбележите елементите от тези списъци, докато преминавате към следващия спринт.

Можете дори да добавите Scrum точки към всеки от тези списъци, за да се справите бързо с даден елемент от продуктовия беклог. Тъй като списъците на ClickUp са толкова лесни за разбиране, те са и идеалният начин за Agile треньор да обясни всеки основен принцип на своя екип!

Scrum майсторите могат да използват тези чеклисти като референции при планирането на спринтовете и stand-up срещите с екипите си.

3. Визуализирайте управлението на Agile Scrum проектите си с Agile Dashboards

Таблото на ClickUp е идеално за обща преценка на вашите Agile и Scrum задачи за разработка. Можете също да добавите вашите списъци със спринтове и задачи към тази визуална рамка, за да следите работата си в процес на изпълнение.

И не подценявайте важността на визуалните сигнали!

Можете ли да си представите супергероите да са толкова популярни, колкото са в момента, ако всички те бяха базирани на 1000-странични романи, а не на комикси?

Ето по-подробен поглед върху различните неща, които можете да проследявате:

A. Диаграми на скоростта

С Velocity Chart на ClickUp можете бързо да разберете степента на изпълнение на вашите задачи. Те разбиват задачите ви на седмични или двуседмични интервали, като средната им скорост се показва тук.

Това е добър начин да видите какво е способен да направи вашият екип в даден период от време. Така ще сте сигурни, че не поемате повече, отколкото можете да изпълните, което, за съжаление, е типично за повечето екипи от супергерои.

Така че, да, не бъдете супергеройски екип.

Бъдете по-умни.

Бъдете Agile екип.

Научете повече за диаграмите на скоростта !

Б. Диаграми за изразходване

Функцията Burndown Chart на ClickUp ви показва колко добре се представя вашият екип спрямо целевата линия. С нея можете бързо да видите колко работа остава на вашия екип.

Ето какво показва диаграмата:

Целеви напредък: идеалното темпо на изпълнение, необходимо за спазване на крайните срокове

Прогнозиран напредък: вашата текуща тенденция въз основа на вече изпълнените задачи

Активни: реалният брой задачи, които са изпълнени към момента

Прочетете нашата изчерпателна статия за повече информация относно диаграмите за изразходване.

C. Графики за изразходване

С Burn up Charts на ClickUp можете да видите какво е било завършено спрямо вашия обхват.

С нея правите преглед на цялата работа, която сте свършили до момента. Това може да мотивира целия ви екип да стигне до финалната линия.

Научете повече за диаграмите на изразходваните ресурси!

Д. Кумулативни диаграми на потока

Кумулативната диаграма на потока на ClickUp ви показва напредъка на вашия Scrum проект във времето. Вашите задачи са обозначени с цветове според статуса им, така че можете да определите къде се намират нещата. Това ви помага да идентифицирате и разрешите незабавно възникналите затруднения!

Научете повече за кумулативните диаграми на потока.

Не можете да бъдете „Agile”, ако екипът ви отнема прекалено много време, за да отговори на вашите коментари, нали?

Искате вашите коментари да бъдат разгледани толкова бързо, колкото Marvel произвежда филми!

Ето как ClickUp може да ви помогне:

С ClickUp можете незабавно да превърнете коментар в задача и да я възложите на член на екипа. Той ще получи уведомление и задачата ще се появи в неговата лента със задачи, за да може да започне веднага.

След като са се заели с проблема, те просто маркират коментара като решен, за да елиминират ненужни последващи действия.

Активната комуникация в екипа е един от най-важните елементи на всеки Agile проект.

Вашият екип се нуждае от ефективен начин за бърза комуникация на актуализации по проекта и сътрудничество по време на процеса на разработка. Това е особено важно за отдалечени екипи, които могат да общуват лице в лице само чрез видеоразговори.

Ето как да ги използвате с ClickUp:

Всички задачи в ClickUp имат собствена секция за коментари, където можете да обменяте файлове, идеи и да подобрите сътрудничеството в екипа. Членовете на екипа могат дори да маркират хора и да споделят актуализации по проекта, за да поддържат неговия напредък.

ClickUp се интегрира и с множество комуникационни инструменти, като Slack и Zoom, за да гарантира, че успешната комуникация по проекта е винаги на един клик разстояние!

6. Управлявайте различните етапи на Agile проекти с персонализирани статуси

Agile подходът вече не се използва само в цикъла на разработване на софтуер.

Те могат да се прилагат в продажбите, маркетинга, дизайна, супергеройството... практически във всичко!

Но само защото можете да използвате една и съща методология за различни проекти, това не означава, че те са еднакви.

Тъй като всеки проект има свой собствен процес на проектиране и изисквания, вашият инструмент за управление на Scrum трябва да се адаптира към тях.

Как ClickUp ви помага в това:

Стандартните инструменти за управление на проекти обикновено ви предоставят само стандартен набор от статуси на проекти. С програмата за управление на проекти на ClickUp можете да ги персонализирате!

По този начин няма да се налага да се задоволявате със статуси, които не отговарят на нуждите на вашия проект.

Защо това би било проблем?

Представете си, че използвате един и същ набор от статуси както за вашите маркетингови, така и за вашите софтуерни развойни проекти!

С персонализираните статуси на ClickUp никога няма да имате този проблем.

Можете да бъдете толкова креативни и подробни, колкото искате – „Редакционна рецензия”, „Бета тестване на системата”, „Wireframing”, „Празнична пица парти” – изборът е изцяло ваш!

Но това не са всички функции на ClickUp!

Точно както никога не можете да се наситите на филмите на Marvel, този мощен инструмент Agile Scrum предлага множество други функции, като например:

Заключение

Макар Agile и Scrum да са много удобни методи за управление на проекти, те се различават леко.

Правилният избор между Scrum и Agile зависи от вашия проект, вашия екип и вашия стил на управление.

Независимо от избрания подход за управление, ще ви е необходим инструмент за управление на проекти, с който да управлявате дейностите си.

Ето защо ClickUp, създаден за Agile И Scrum екипи, е идеалният инструмент за вас!

Тя съдържа всичко, от което се нуждаете, така че защо да не се регистрирате още днес и да се справите с проектите си толкова надеждно, колкото любимите ви супергерои се справят с злодеите!