Методология Scrumban: как да я приложите с примери и шаблони

Какво общо имат думите brunch, motel, webinar и Scrumban? Ами, всички те са съчетания от две отделни думи с уникално ново значение! 🦄

Scrumban съчетава две мощни рамки в рамките на гъвкавото управление на проекти —Scrum и Kanban—за да създаде хибриден метод на управление, предназначен да ви помогне да повишите гъвкавостта на проектите, да оптимизирате работните процеси и да подкрепите непрекъснатото усъвършенстване.

Но какво точно предлага тази сравнително нова методология на проектните мениджъри и кога трябва да я използвате? В тази статия ще научите всичко, което трябва да знаете за методологията Scrumban и най-добрите практики. Освен това ще ви запознаем с удобен софтуер за визуално управление, който ще ви помогне да приложите принципите на Scrumban без усилие.

Какво е Scrumban?

Scrumban е рамка за управление на проекти , която съчетава най-добрите принципи и инструменти на Scrum и Kanban. Тя запазва визуалното управление на работния процес на Kanban и го интегрира със стабилната структура на спринтовете на Scrum, за да създаде хибридна методология, която е гъвкава и подходяща за гъвкави екипи от всякакъв размер.

Scrumban беше създаден първоначално, за да помогне на екипите да преминат от Scrum към Kanban и обратно. В крайна сметка обаче той се превърна в отделна методология, идеална за екипи, които търсят баланса между структурата на Scrum с фиксирани времеви рамки и гъвкавостта и непрекъснатото усъвършенстване на Kanban.

Но как Scrumban съчетава тези две гъвкави методологии? За да отговорим на този въпрос, нека първо се запознаем по-подробно със Scrum и Kanban и разгледаме техните основни характеристики. 📦

Методологията Scrum

Scrum е една от най-популярните гъвкави методологии за разработка на софтуер, която разделя проектите на по-малки цикли, наречени спринтове. Всеки спринт трае от една до четири седмици, което ви позволява да работите индивидуално върху отделни части от проекта.

След като завършите спринт, го представяте на клиентите си за обратна връзка и след това включвате техните искания, преди да преминете към следващия спринт. По този начин Scrum екипите могат бързо да се адаптират към промените и да променят приоритетите си, ако е необходимо.

Scrum екипите обикновено са малки и самоорганизирани и се състоят от:

Scrum Master (ръководител на екип) Собственик на продукт Екипът за разработка на продукти

Ако смятате, че вашият екип ще просперира с Scrum, оптимизирайте усилията си за управление с ClickUp Agile Scrum Management Template — предварително проектирана рамка с всички съществени елементи на Scrum!

Предимства на Scrum

Методологията Scrum дължи популярността си сред проектните мениджъри на многобройните си предимства, сред които:

По-голяма адаптивност: Когато проектите са разделени на по-малки цикли, е по-лесно да се правят промени, които съответстват на предпочитанията на заинтересованите страни. Ако възникнат проблеми, трябва да преработите само един цикъл, а не целия проект.

Повишена удовлетвореност на клиентите: Тъй като вашите клиенти са активно ангажирани в процеса на разработка, можете да включите тяхното мнение на всички нива за непрекъснато усъвършенстване и Тъй като вашите клиенти са активно ангажирани в процеса на разработка, можете да включите тяхното мнение на всички нива за непрекъснато усъвършенстване и да създадете продукт , който напълно отговаря на техните нужди.

По-лесно сътрудничество: Тъй като Scrum екипите са малки и Тъй като Scrum екипите са малки и мултифункционални , те могат да комуникират по-ефективно да свършват работата по-бързо.

Повишена мотивация: Scrum екипите работят по по-малки, краткосрочни цели, което води до по-силно чувство на удовлетворение в края на всеки спринт.

Ограничения на Scrum

Макар методологията за управление на проекти Scrum да има много предимства, тя има и няколко недостатъка:

Изисква се опит : За да бъде една : За да бъде една Scrum церемония успешна, е необходимо да има опитен проектен мениджър или agile треньор . Неопитните членове на проектния екип могат да забавят процеса, което да доведе до неуспешни спринтове.

Тя е създадена основно за малки екипи : Идеалният Scrum екип се състои от три до девет члена, така че ако имате по-голям екип, ще трябва да го разделите на няколко отделни екипа.

Има стръмна крива на обучение: Scrum е сравнително сложна рамка, в която членовете на екипа трябва да са запознати с : Scrum е сравнително сложна рамка, в която членовете на екипа трябва да са запознати с уникални термини като време на цикъл, време на изпълнение, работна задача, потребителска история и точка на историята.

Методологията Kanban

Kanban е комбинация от японските думи за „знак“ и „табло“. Това е друга популярна гъвкава рамка, но за разлика от Scrum, Kanban насърчава непрекъснатото усъвършенстване, т.е. непрекъснато планиране, преглед и измерване на резултатите от всяка задача.

В тази методология задачите се представят с карти и се разполагат на Kanban табло, което ви позволява да визуализирате различните етапи на напредък, в които се намират. Kanban таблото обикновено има три основни колони:

Задачи: Задачите, по които все още не сте започнали да работите Работа в процес (WIP): Задачите, които са в процес на изпълнение Завършено: Задачите, които сте изпълнили

За да промените статуса на задача, просто преместете нейната карта в съответната колона на таблото, за да се уверите, че целият екип е информиран за нейния напредък.

Kanban екипите ограничават броя на задачите, с които се занимават едновременно, като определят лимити за текущата работа (WIP). Лимитите за текущата работа намаляват хаоса и спомагат за концентрацията. 🧐

Искате да опитате Kanban таблата, без да започвате от нулата? Разгледайте ClickUp Kanban View Template , който ви позволява да персонализирате и визуализирате задачите си в един изчистен изглед.

Изтеглете този шаблон Напреднете с шаблона за пътна карта Kanban на ClickUp.

Предимства на Kanban

Основните предимства на прилагането на методологията за управление на проекти Kanban включват:

По-добра концентрация: Kanban екипите трябва да се концентрират върху една задача наведнъж, което води до подобряване на процесите и по-високо качество на работата като цяло.

Повишена гъвкавост: Позволява на проектния мениджър да пренарежда задачите, без да нарушава работния процес на екипа, тъй като екипът се фокусира само върху текущата задача.

Леснота на употреба: Kanban улеснява Kanban улеснява визуализирането на работния процес , за да се открият слабостите в него, и не изисква голям опит. Всеки член на екипа може бързо да види какво се случва и кой върху какво работи.

Намаляване на затрудненията: Помага за намаляване на забавянията, тъй като ограниченията за текущата работа ограничават броя на задачите, които се изпълняват едновременно. Помага за намаляване на забавянията, тъй като ограниченията за текущата работа ограничават броя на задачите, които се изпълняват едновременно.

Ограниченията на Kanban

Всяка система има своите недостатъци и Kanban не е изключение. Ето няколко проблема, свързани с метода Kanban:

Риск от лошо приоритизиране: Тъй като просто премествате задачите от една колона в друга на Kanban таблото, може да забравите да приоритизирате задачите.

Възможност за недоразумения: Kanban се фокусира повече върху работния процес, отколкото върху динамиката на екипа, така че може да възникнат проблеми в комуникацията поради лошо наблюдение.

Липса на времеви рамки: За разлика от Scrum, Kanban не включва времеви рамки, което може да затрудни спазването на крайните срокове.

Разбиране на рамката Scrumban

Scrum и Kanban са забележителни методологии за управление на проекти, широко използвани от софтуерни екипи от всякакъв размер. Все пак, те имат и своите недостатъци, които ви принуждават да правите компромиси, когато избирате една от двете. Запознайте се със Scrumban, хибриден подход, съчетаващ най-доброто от двата свята! 🌍

Нека разгледаме какво точно Scrumban заема от всяка от тези две гъвкави рамки и как се различава от тях.

Scrum частта от Scrumban

Scrumban взема следните три ключови съставки от рамката Scrum:

Спринтове: Подобно на рамката Scrum, Scrumban разделя много сложни проекти на по-малки цикли на разработка с фиксирана продължителност. Единствената разлика е, че те се наричат итерации, а не спринтове, и обикновено траят две седмици. Планиране на срещи: Подобно на Scrum, всеки Scrumban проект има Подобно на Scrum, всеки Scrumban проект има планираща среща , на която екипите създават списък с задачи, които трябва да бъдат изпълнени по време на целия проект. Ретроспективи: В края на всеки цикъл екипът се среща, за да анализира представянето си и използва тази информация, за да подобри планирането на итерациите.

Scrumban обаче не възприема много от характерните елементи на Scrum, като ежедневни събрания, непрекъснато обратно свързване с клиентите и специфичната структура на екипа.

Kanban частта на Scrumban

Kanban играе важна роля в системата Scrumban, главно чрез предоставянето на своя подход с табло, който помага на екипите да виждат работните си процеси в действие. Вместо да визуализират задачите на табло Kanban, те го правят на табло Scrumban.

Таблата изглеждат много подобни, с колони, представляващи статуси, и карти, представляващи задачи по проекта. С напредъка на задачите ви, можете лесно да премествате съответните им карти в подходящите колони, за да покажете дали са в процес на изпълнение или са завършени. ✅

Scrumban се вдъхновява от стратегията на Kanban, като приема системата „pull”. Екипите използват така наречените сигнали за изтегляне, за да покажат, че новите задачи са готови за работа. Сигналът за изтегляне се задейства в системата за изтегляне, когато броят на картите в дадена колона падне под определена граница. От друга страна, когато границите на текущата работа бъдат достигнати, никоя друга задача в системата за изтегляне не може да бъде преместена напред, докато текущата задача не бъде завършена.

С какво Scrumban се различава от Kanban и Scrum?

Макар Scrumban да е неизбежно подобен както на Kanban, така и на Scrum, той е уникална методология с отличителни характеристики. Например, екипите по Scrumban обикновено включват по-малко от дванадесет члена, няма строги роли в екипа и, освен първоначалната среща за планиране, ежедневните срещи са по избор.

Scrumban, Scrum и Kanban накратко

Scrumban Scrum Kanban Размер на екипа Няма конкретен размер на екипа, но се препоръчва екипите да са с по-малко от 12 членове. Scrum екипите са малки и обикновено се състоят от три до девет члена. За разлика от другите гъвкави екипи , няма ограничение за размера на Kanban екипа. Роли Макар че обикновено има проектен мениджър , няма строго определени роли в екипа. Екипът на Scrum има три ключови роли: Scrum Master, Product owner, Development team. Обикновено има проектен мениджър, но няма строго определени роли в екипа. Проектни срещи Има първоначална среща за планиране, подобна на срещата за планиране на спринт . Всички останали ежедневни срещи обаче са по избор. Включва пет задължителни срещи: Планиране на продуктовия беклог, Планиране на спринт, Ежедневен Scrum, Преглед на спринт, Ретроспектива на спринт. Ежедневни кратки срещи пред Kanban таблото Работни цикли Включва кратки работни цикли, наречени итерации, които траят до две седмици. Включва кратки работни цикли, наречени спринтове, които траят 2-4 седмици. Работният поток не е разделен на отделни цикли.

Как функционира процесът Scrumban?

Scrumban съчетава визуализацията на работния процес и гъвкавостта на Kanban с модела на спринтовете на Scrum. Scrumban обаче не е толкова строг като Scrum, което позволява на екипите да персонализират подхода си към разработването на продукти.

Ето как да разработите продукт, използвайки метода Scrumban:

Направете списък с елементите, които ще ви бъдат необходими за създаването на продукт. Превърнете тези елементи в задачи и ги поставете в колоната „Завърши“ на таблото Scrumban. Ограничете количеството работа, което вашият екип може да поеме в даден момент. Определете кои елементи на таблото трябва да бъдат приоритетни, за да може екипът ви да се заеме с тях първо. Планирайте итерацията на всеки елемент – тя трябва да включва краен срок и списък със задачи, които трябва да бъдат изпълнени. Преместете задачите в „В процес на изпълнение“, след като започнете да работите по тях, или в колоната „Завършено“, когато са готови. След като завършите всички задачи, планирани за една итерация, започнете да работите по следващата и повтаряйте процеса, докато продуктът не бъде завършен.

Предимства на методологията Scrumban

Ето основните предимства на използването на Scrumban, които го правят толкова популярна методология в управлението на проекти:

Леснота на използване: За разлика от метода Scrum, Scrumban не включва сложни процеси, ежедневни срещи и терминология, която екипът ви трябва да усвои, което го прави по-лесен за прилагане.

Повишена гъвкавост: Тъй като Scrumban разделя проектите на итерации или спринт цикли, можете да правите промени дори в средата на процеса, докато същевременно напредвате към завършване на проекта.

Непрекъснат работен процес: Позволява на екипите да доставят функции, когато ги завършат, без да чакат края на спринта.

Повишена мотивация: Като се вземат предвид възможностите на екипа и се определят съответните ограничения за текущата работа (WIP), се намалява рискът от изчерпване. Като се вземат предвид възможностите на екипа и се определят съответните ограничения за текущата работа (WIP), екипът ви остава мотивиран

По-бързо разрешаване на проблеми: Показването на задачите като карти на Scrumban таблото повишава яснотата и Показването на задачите като карти на Scrumban таблото повишава яснотата и улеснява сътрудничеството , като помага на екипите да откриват и разрешават проблеми по-бързо 🏃

Ограничения на методологията Scrumban

Макар методологията Scrumban да е похвалена за ефективното съчетание на Scrum и Kanban, тя има и потенциални ограничения, които е важно да се имат предвид при вземането на решение за нейното внедряване.

Външен натиск: При липсата на определен Scrum Master, който да изолира екипа, рамката Scrumban оставя екипа изложен на външен натиск. Това може да повлияе на фокуса и продуктивността на екипа, тъй като членовете му трябва да се справят едновременно с задачите по проекта и с външни искания, което може да доведе до конфликти и да забави напредъка.

Риск от пропускане на ретроспективи: Въпреки че ретроспективите са от решаващо значение за непрекъснатото усъвършенстване, те не са задължителни в Scrumban. Екипите могат да пренебрегнат ретроспективите поради ограничения във времето или други причини, което може да доведе до пропуснати възможности за учене и усъвършенстване на процесите.

Липса на ясни роли: За разлика от Scrum, ролите в Scrumban са малко неясни. Макар демократичният характер на Scrumban да е привлекателен, липсата на ясни роли често може да доведе до объркване, недоразумения или небалансирана работна натовареност.

Повишена зависимост от зрелостта на екипа: Тъй като Scrumban има по-либерален подход към ежедневните срещи, той имплицитно изисква по-високи умения за самоорганизация, координация на екипа и силна комуникация в рамките на екипа.

Внимателно балансиране: Макар Scrumban да съчетава полезните елементи на Scrum и Kanban, хармонизирането им може да бъде предизвикателство, без недостатъците да засенчат предимствата.

Изисква опит в прилагането: Погрешното тълкуване на гъвкавостта на Scrumban може да доведе до прекомерно хаос, вместо до желаната адаптивност. Екипите, които са нови в agile работните процеси, могат несъзнателно да злоупотребят с концепциите и процесите.

Неопределено планиране: Тъй като Scrumban поддържа непрекъснати забавяния, процесът на планиране става неопределен поради липсата на твърди крайни срокове, като например доставките в края на спринта в Scrum. Това може да доведе до протакане или отлагане на важни задачи, тъй като винаги има следващ цикъл, в който да бъдат завършени.

Кога да използвате методологията Scrumban?

Scrumban се проявява най-добре в проекти, в които нито Scrum, нито Kanban могат да се справят сами. Например, Scrum може да не работи ефективно за някои екипи поради проблеми с работния процес, слабости в процесите или ограничения на ресурсите. В същото време Kanban може да затрудни екипите да определят ясни приоритети.

По-конкретно, внедряването на Scrumban е отлична идея за софтуерни проекти с променящи се изисквания , чести промени в потребителските истории или бъгове. Това е така, защото процесът Scrumban включва както итерации с фиксирано време, така и непрекъснато развитие, което позволява на екипите да работят постепенно, дори когато е необходимо да се отстраняват бъгове или да се променят изискванията.

Проекти с множество едновременни инициативи също могат да се възползват от прилагането на принципите на Scrumban. Големите компании често имат множество проекти, които се изпълняват едновременно, и понякога в тях участват едни и същи екипи. Гъвкавостта на Scrumban позволява едновременни инициативи и дава възможност на малки екипи да се справят с множество изисквания.

Как да приложите Scrumban в 4 лесни стъпки

Макар Scrumban да е по-лесен за внедряване от Scrum или Kanban, все пак се нуждаете от подходящите инструменти, за да го направите ефективно. Използването на мощен софтуер за управление на проекти Scrum и Kanban може да ви помогне:

Начертайте вашата Scrumban дъска Организирайте задачите си Проследявайте напредъка си

ClickUp е най-доброто решение за управление на проекти , което предоставя всички инструменти и функции за лесно внедряване на Scrumban във вашия следващ проект.

От лесни за употреба Kanban табла и лесно проследими задачи до прости функции за определяне на приоритети и инструменти за сътрудничество, ClickUp има всичко! Нека разгледаме по-отблизо как можете да приложите принципите на Scrumban в четири лесни стъпки.

Стъпка 1: Създайте Scrumban табло

Управлението на Scrumban проект без табло е като готвене без тенджера – почти невъзможно! 🍲

За щастие, можете да използвате ClickUp Board view като перфектната Scrumban табло за вашия екип. Тя ви позволява да визуализирате задачите и проектите си, точно както бихте направили с обикновено Kanban табло. Освен това, тя е пълна с допълнителни функции, които вашият екип ще обикне!

Наблюдавайте задачите и проектите с един поглед на Kanban таблото и без усилие премествайте, сортирайте и филтрирайте задачите с ClickUp.

Таблата в стил Kanban на ClickUp ви помагат да визуализирате задачите си, като ги показвате като интерактивни карти. Просто плъзнете и пуснете картата в подходящата колона, символизираща статуси като „Завърши“, „В процес на работа“ или „Извършено“.

Тези табла са напълно персонализируеми, за да се адаптират към всеки работен процес, дори ако това изисква използването на няколко табла! Просто отворете Everything view, за да видите всичките си Kanban табла. 📸

Уморени сте да актуализирате задачите една по една? Лентата с инструменти за масови действия ви спестява време, като ви позволява да променяте статуси, да изтривате задачи и да добавяте изпълнители, без да напускате изгледа на таблото.

Стъпка 2: Организирайте задачите си

Повечето Scrumban табла имат само три колони за статуса на задачите: Завърши, В процес на работа и Извършено. Но какво става, ако ви е необходима колона между тях, като На преглед или В процес? 🤔

Опцията ClickUp Custom Task Statuses ви позволява да създавате колкото статуси искате и да ги запазвате като шаблони за многократна употреба! По този начин всичките ви Scrumban проекти могат да имат няколко колони, за да улеснят и направят по-точно проследяването на напредъка.

Използвайте различен статус за задачите си на всеки етап от проекта с ClickUp.

Освен статусите, можете да организирате задачите в ClickUp по краен срок, приоритет, етикети и име на задачата, както и по други опции. С тези функции за категоризация няма да се налага да преглеждате всички карти на таблото си в Scrumban, за да намерите тази, която търсите!

Стъпка 3: Определете ясни приоритети.

Използвайте ClickUp, за да зададете приоритет на задачите с четири нива на спешност и да съобщите какво се нуждае от внимание най-напред.

Kanban се фокусира върху визуализацията, докато Scrum подчертава важността на приоритизирането. А какво да кажем за Scrumban? Както обикновено, това е перфектната комбинация от двете!

ClickUp ви позволява да зададете приоритети за всяка задача, така че вашият Scrumban екип винаги да знае какво да направи първо директно в изгледа на таблото. 🚩

Системата за приоритети на ClickUp е обозначена с цветове за по-лесна навигация:

Червено (спешно): Най-спешните задачи Жълто (Високо): Много важни задачи Синьо (нормално): Задачи, които могат да почакат Сиво (ниско): Задачи с ниска приоритетност

След като сте определили нивата на приоритет, добавете зависимости, за да се уверите, че екипът ви се фокусира върху задачите с по-висок приоритет, преди да се заеме с тези с по-нисък приоритет!

Добавете зависимости директно в задачата, за да се уверите, че работата е завършена в правилния ред с ClickUp.

Стъпка 4: Следете работата си

Създаването на списък със задачи, по които ще работите по време на итерациите си, и проследяването им е основна част от методологията Scrumban. За да направите това ефективно, използвайте ClickUp Task Checklists , за да разделите елементите от списъка със задачи за спринта или резултатите за всяка итерация. ✔️

Лесно създавайте и организирайте подробни списъци с вложени подзадачи в ClickUp.

Тъй като това са основно прости списъци със задачи, можете бързо да отбелязвате всяка задача, докато напредвате. Можете дори да използвате функцията Nesting, за да създадете подточки в списъка си и да ги организирате с лесна за употреба функция за плъзгане и пускане.

Това е особено полезно за Scrumban екипите – можете да създадете отделен списък за всяка итерация и да включите подзадачи, които трябва да бъдат изпълнени във всяка една от тях. По този начин ще бъде много лесно да следите колко задачи ви остават в текущата итерация. ⏳

Управлявайте задачите с методологията Scrumban

Освен Kanban табла, приоритети на задачите и списъци за проверка на задачите, ClickUp разполага с цял набор от функции за подкрепа на всеки гъвкав екип. От над 15 персонализирани изгледа и гъвкави табла до автоматизации и многобройни опции за управление на спринтовете ви, ClickUp може да ви помогне да планирате и управлявате всеки Scrumban проект до съвършенство!

Готови ли сте да приложите подхода Scrumban и да се възползвате от всички предимства на методологиите Scrum и Kanban? Регистрирайте се в ClickUp и разгледайте всички функции, за да започнете своето пътуване със Scrumban със стил! ⚡