Скрам майстор срещу проектен мениджър: каква е разликата?

Не сте сигурни какви са разликите между Scrum мастърите и проектните мениджъри?

Не се притеснявайте! Това е причина за объркване за много хора, като се има предвид приликите между двете роли. Много хора често използват тези термини като взаимозаменяеми, въпреки че това е неправилно.

И така, как точно се различават тези роли? Имате ли нужда само от една или и от двете за един гъвкав проект?

Ако сравните Scrum майстор и проектен мениджър, ще откриете някои припокривания и ясни разлики. Прочетете нататък, за да научите повече за Scrum майсторите и проектните мениджъри, както и за техните роли и отговорности.

Разкриване на митовете: Скрам майстор срещу проектен мениджър

Един от най-големите митове в гъвкавото управление на проекти е, че Скрам майсторът е същото като проектния мениджър. Някои компании дори преименуват своите проектни мениджъри на Скрам майстори, когато за първи път пробват Скрам рамката. Или очакват Скрам майсторите да действат като проектни мениджъри.

Първо, нека изясним това погрешно схващане: Скрам майсторът и проектният мениджър са напълно различни роли и изискват различни набори от умения.

Скрам майсторът е експерт по Скрам рамката и ръководи проектния екип в качеството си на съветник. От друга страна, проектният мениджър управлява всички останали аспекти на проекта, от разпределянето на задачите до спазването на крайните срокове.

Комбинирането на двете роли може да бъде катастрофално, защото:

Добавянето на допълнителни отговорности, свързани с управлението на проекти, може да претовари Скрам майстора и той да се провали по всички показатели.

Не е реалистично да очаквате проектният мениджър да стане Scrum майстор, тъй като той може да не разполага с необходимия опит.

Какво е Scrum?

Scrum е рамка за разработка на софтуер, която използва принципите на гъвкавото сътрудничество в екипа. Тя предоставя добре дефиниран набор от правила и принципи, които помагат на проектните екипи да сътрудничат по-добре и да управляват работата си.

Това включва разделяне на проекта на спринтове – период, в рамките на който трябва да бъде изпълнена определена работа. Целта е да се раздели един мащабен проект на по-малки, постижими цели и да се правят непрекъснати подобрения, за да се постигне по-голяма ефективност с всеки спринт.

Скрам екипите се насърчават да се учат от опита си и да оптимизират подхода си толкова често, колкото е необходимо.

Въпреки че тази рамка се използва главно за разработване на софтуер, нейните принципи могат да се приложат към всеки проект. Научете всички важни термини от Agile Scrum, преди да използвате рамката Scrum.

Какво прави скрам майсторът?

Скрам майсторът е отговорен за успешното подпомагане на компанията при внедряването на скрам процеса. Той обучава членовете на екипа по методологията на agile и скрам рамката. Това е една от най-важните скрам роли във всеки проект.

Те също така организират Scrum спринтове и помагат за подобряване на производителността на екипа, като предоставят уникални познания за гъвкавото управление на проекти и премахват препятствията. Те дават възможност на екипите да изпълняват необходимата им работа.

Това е специфична роля, която се фокусира единствено върху внедряването на Scrum. Като такава, Scrum майсторът не отговаря за делегирането на задачи и управлението на други аспекти на проекта.

Ето някои от основните отговорности на Скрам майстора:

Планиране и провеждане на срещи на Scrum екипа

Обучение на членовете на екипа по принципите и концепциите на Scrum

Обучение по Scrum рамката и начини за нейното прилагане

Планиране на Scrum спринтове и гарантиране, че те се изпълняват правилно

Предоставяне на информация за премахване на потенциални пречки

Подпомагане на членовете на екипа в случай, че се сблъскат с предизвикателства при внедряването на Scrum

Както е очевидно, ролята се ограничава до внедряването на Scrum и не включва други аспекти на проекта.

Какво прави проектният мениджър?

Проектният мениджър ръководи проекта от начало до край. Той отговаря за разпределянето на задачите, проверката на напредъка, управлението на бюджетите и спазването на сроковете на проекта.

Ето някои от основните отговорности на проектния мениджър:

Поставяне на цели за проект и определяне на резултатите от проекта

Определяне на обхвата на проекта и установяване на срокове

Създаване на бюджет за всеки проект

Разпределяне на задачи и ресурси за различни проекти

Подготовка на график за различни задачи и резултати

Координация с членовете на екипа и проверка на напредъка

Предвиждане и намаляване на потенциалните рискове

Оптимизиране на процесите и подобряване на производителността на екипа

Проектният мениджър участва във всички аспекти на проекта, от идеята до изпълнението и доставката. Ето защо трябва да използва добър софтуер за управление на проекти като ClickUp, за да управлява всички задачи.

Получете бърз поглед върху вашите документи, бели дъски и табла в ClickUp, за да видите цялата си работа по последно добавени, тип документ, папки или списъци

Скрам майсторът е ли и проектен мениджър?

В известен смисъл, да. Скрам майсторът се нуждае от специфичен набор от умения за управление на проекти, а обхватът на неговата роля е по-ограничен от този на проектния мениджър. Въпреки това, има и някои прилики.

Ето някои прилики между Скрам майстор и проектен мениджър. И двамата трябва да:

Обучете Scrum екипа и помогнете на членовете му да бъдат по-продуктивни и ефективни.

Поемете отговорност за успеха или провала, въпреки че показателите и критериите за измерване могат да се различават.

Участвайте в подпомагането на Scrum екипа при управлението на риска и преодоляването на потенциални предизвикателства.

Мотивирайте членовете на екипа си да работят по-добре и да постигат възможно най-добрите резултати

Притежавайте добри комуникативни и лидерски умения, за да бъдете ефективни в съответните си роли.

Приликите обаче свършват дотук. Обхватът на ролите и конкретните задачи, изпълнявани от проектния мениджър и Скрам майстора, са коренно различни. Ролята на проектния мениджър е по-широка от тази на Скрам майстора.

Отличителни разлики между Scrum мастърите и проектните мениджъри

Въпреки че има много прилики и припокриващи се умения, сравнението между Скрам майстор и проектен мениджър може да покаже значителни разлики. Като такива, двете роли се допълват и подкрепят взаимно в Скрам проектния мениджмънт.

Ето някои отличителни характеристики на Scrum майсторите, които ги различават от проектните мениджъри:

Те отговарят само за успешното внедряване на Scrum рамката, а не за други аспекти на проекта. Проектните мениджъри, от друга страна, отговарят за целия проект.

Те имат технически познания за гъвкавата методология и Scrum рамката, които проектният мениджър може да има или да няма.

Скрам майсторите обучават екипите по методологията Скрам и им помагат да прилагат успешно принципите. Проектните мениджъри не са ментори или треньори, а просто мениджъри, които управляват различни дейности.

Проектните мениджъри могат да ръководят и управляват всички видове проекти във всяка индустрия; Скрам мениджърите се срещат само в скрам проекти, и по-специално в технологичния сектор.

Скрам мениджърите отговарят за малък мултифункционален скрам екип (никога повече от 10 членове), докато екипът на проектния мениджър може да варира по размер от няколко души до десетки, в зависимост от размера и сложността на проекта.

Съставихме кратко сравнение на основните разлики между двамата, за да сложим край на дилемата „Скрам майстор или проектен мениджър“.

Скрам майстор Проектен мениджър Основен фокус Внедряване на Scrum рамката. Планиране и изпълнение на проект от начало до край. Роля Съветническа роля за насочване на екипа по принципите на Scrum Управленска роля, включваща много неща – от планирането на проекта до неговото изпълнение. Основни отговорности – Обучение на екипа по принципите на Scrum – Планиране на Scrum спринтове – Провеждане на Scrum срещи и спринтове – Премахване на пречките пред внедряването на Scrum – Определяне на целите и резултатите от проекта – Определяне на обхвата на проекта – Разпределяне на ресурсите и определяне на бюджета – Разпределяне на задачите и определяне на крайните срокове – Управление на ежедневната работа по проекта – Координация с различните членове на екипа – Гарантиране, че проектът ще бъде завършен навреме Основни компетенции – Обучение и наставничество – Улесняване и мотивиране – Управление на времето – Вземане на решения – Управление на екип – Комуникация

Сертификати за Scrum мастъри и проектни мениджъри

За разлика от проектните мениджъри, Скрам майсторите се считат за по-надеждни, ако имат сертификат. Тъй като това е специализирана роля, сертификатите често са задължителни, а не просто желателни за по-нататъшно кариерно развитие.

Ето двете най-често срещани сертификати за Scrum майстори:

Сертифициран Scrum майстор (CSM) : Тази сертификация за Scrum майстор се присъжда от Scrum Alliance. Тази сертификация е необходима, за да станете Scrum майстор, тъй като много компании я изискват при наемане на такава длъжност. Тя може да бъде получена след завършване на курс и полагане на изпит.

Професионален Scrum майстор (PSM I): Това е втората най-разпространена сертификация за Scrum майстори, предлагана от Scrum.org. За разлика от CSM, не е необходимо да завършите курс, за да я получите, но ще трябва да положите изпит.

Проектните мениджъри не е задължително да имат сертификат, макар че сертификатът може да ускори кариерното им развитие. Двете най-популярни сертификати за управление на проекти са:

Професионалист по управление на проекти (PMP) : Предлагана от Института по управление на проекти (PMI), това е уважавана сертификация за проектни мениджъри. Тя е една от сертификациите по управление на проекти, за които се изисква да се явите на изпит. За да се квалифицирате обаче, трябва да имате над 3 години опит.

Сертификат за асоцииран член в управлението на проекти (CAPM): Този сертификат се предлага от PMI за позиции на начално ниво. За да се квалифицирате за него, трябва да имате средно образование, като например диплома за завършено средно образование, и да сте преминали над 23 часа обучение. Ще трябва също да се явите на изпит, за да получите този сертификат.

Съвети за ефективна работа на Scrum мастърите и проектните мениджъри

Скрам майсторите и гъвкавите проектни мениджъри трябва да работят съвместно, за да бъде проектът успешен. Това са допълващи се роли, които изискват постоянна комуникация и съвместно планиране.

Как можете да се уверите, че и двамата са на една вълна и работят заедно, за да направят проекта успешен?

Следвайте тези съвети за гъвкаво управление на проекти, за да постигнете най-добри резултати от вашите Scrum проекти.

1. Работете заедно, за да планирате проектите

Сътрудничеството между Scrum майсторите и проектните мениджъри е от решаващо значение за успеха на един проект.

Макар и двамата да участват в различни аспекти на планирането на проекта, поддържането на връзка помежду им може да ви помогне да получите цялостна представа.

Софтуерът за гъвкаво управление на проекти ClickUp може да помогне както на Скрам майсторите, така и на проектните мениджъри да планират работата си ефективно. Ако сте проектен мениджър, шаблонът за проектен план на ClickUp може да ви улесни работата. Изображението по-долу показва пример за проектен план, който можете да модифицирате според вашите изисквания.

Изтеглете този шаблон Използвайте ClickUp, за да създадете визуален план на проекта, в който можете да видите всички задачи и техния статус с един поглед.

Макар че това е по-полезно за проектните мениджъри, Scrum майсторите могат да използват шаблона за планиране на Scrum Sprint на ClickUp, за да създадат Scrum работен процес.

Работният процес на Scrum ще включва ежедневната ви Scrum среща, планиране на спринта, график за преглед и ретроспектива на спринта, за да оптимизирате стратегията за следващия спринт.

2. Общувайте редовно и ефективно

Сътрудничеството между Scrum майсторите и проектните мениджъри не е само за етапа на планиране, а трябва да продължи през целия проект.

Тъй като в управлението на проекти по Scrum има взаимозависимости , е важно да имате отворен канал за комуникация и да се информирате взаимно за последните развития.

Например, Скрам майсторите трябва да информират проектните мениджъри в случай на промени в изискванията за ресурси. По същия начин, проектните мениджъри трябва да уведомят Скрам майсторите за всякакви закъснения, които могат да повлияят на спринтовете.

Използвайте чат прозореца на ClickUp за ефективна комуникация. Добавяйте коментари, споделяйте линкове или ресурси и маркирайте лицето, за което оставяте коментар.

Съберете цялата комуникация по проекта на едно място, като използвате чат прозореца на ClickUp, за да оставяте коментари за различни членове на екипа

Добрият софтуер за управление на проекти може да спести време и усилия на проектните мениджъри и Scrum мастърите. Инструменти като ClickUp могат да ви помогнат лесно да планирате, управлявате и изпълнявате проекти за гъвкаво разработване.

Някои специфични функции на софтуера за управление на проекти ClickUp са особено полезни. Нека обсъдим някои от тях.

Agile board view за Scrum майстори

Както споменахме по-рано, Scrum майсторите трябва да планират спринтове и да организират редовни Scrum срещи, за да са в крак с нещата. Scrum процесът може да бъде досаден, ако не разполагате с подходящите инструменти.

ClickUp предлага полезни функции за управление на Scrum проекти, които ще ви помогнат да планирате спринтовете си по-ефективно.

Използвайте например шаблона за управление на Agile Scrum на ClickUp, за да опростите планирането на спринтовете и графика на срещите. Той предлага визуален изглед на табло, който ви позволява да видите всички планирани дейности и срещи с един поглед.

Изтеглете този шаблон Използвайте изгледа на таблото, за да получите визуален план на всичките си Scrum срещи, насрочени за спринт.

ClickUp Board View е подходящ и за управление на спринтовете и срещите ви. Той ви позволява да видите всички задачи с текущия им статус, като например „завърши“ и „готов за спринт“.

Наблюдавайте задачите и проектите с един поглед и без усилие премествайте задачите, сортирайте и филтрирайте с напълно персонализирана Kanban Board визуализация в ClickUp

Диаграми на Гант за проектни мениджъри

ClickUp предлага и множество инструменти за проектни мениджъри, с които да планират и изпълняват проектите си ефективно. От поставянето на цели до планирането на проекти, ClickUp помага във всички аспекти на гъвкавото управление на проекти.

Например, изгледът на диаграмата на Гант в ClickUp е идеален за планиране на целия график на проекта и различните му дейности. Той предоставя ясна визуална времева линия за завършване на различните дейности, което улеснява значително проследяването на задачите.

Използвайте тази таблица Използвайте диаграмата на Гант в ClickUp, за да визуализирате целия график на проекта с всички задачи и техните срокове.

ClickUp предлага различни шаблони за проекти с диаграми на Гант за различни случаи и сценарии. Персонализирайте и използвайте ги, за да ускорите и улесните процеса за себе си.

Управление на задачите както за Scrum майстори, така и за проектни мениджъри

ClickUp предлага различни полезни функции за Scrum майстори и проектни мениджъри и може да ви помогне да управлявате различни аспекти на проекта.

Например, ClickUp ви позволява да създавате подробни задачи, да ги проследявате и да ги разпределяте на няколко изпълнители.

Делегирайте лесно работата с ClickUp, като възлагате задачи директно на екипа или ги @споменавате в коментар, за да превърнете мислите си в действия

Освен това можете да видите всички задачи, свързани с даден проект, в един табло и да ги сортирате и филтрирате според собственика на задачата, статуса на изпълнение и др.

Обобщение на разликите между Скрам майстор и проектен мениджър

И скрам майсторите, и проектните мениджъри са важни за успешното завършване на един скрам проект. Докато първите изпълняват техническа и менторска роля, вторите имат управленска функция.

Независимо от разликите, и двамата са отговорни за успеха на проекта и се нуждаят от най-добрите инструменти и ресурси. Доброто софтуерно решение за управление на проекти като ClickUp е идеално за това. То може да ви помогне във всички аспекти на планирането и изпълнението на проекта, от поставянето на цели до проследяването на статуса на завършеност на различните задачи.

Регистрирайте се още днес и разгледайте многобройните функции, които ще ви помогнат с всички ваши нужди, свързани с гъвкавото управление на проекти.

Често задавани въпроси

1. Какво е Agile проектен мениджър?

Аджайл проектният мениджър е лице, отговорно за управлението на един аджайл проект от начало до край. Той отговаря за планирането и изпълнението на проекта, включително разпределянето на задачите, следенето на статуса на тяхното изпълнение и гарантирането, че сроковете не се пропускат.

2. Какво е продуктов собственик?

Продуктният собственик е лицето за контакт от страна на клиента, което отговаря за това, че екипът за разработка създава продукт с максимална стойност. Той контролира задачите на екипа по проекта за разработка на продукта и гарантира, че те работят ефикасно и ефективно, за да доставят максимална стойност на компанията.

3. Скрам майсторът е ли добра кариера?

Абсолютно! Това е доходна кариера, която е търсена и ще продължи да бъде такава и в бъдеще. Тъй като все повече компании възприемат гъвкавата методология и рамката на Scrum, търсенето на такива специализирани роли ще продължава да расте.