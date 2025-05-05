Топ 10 инструменти за сътрудничество в облака за екипи през 2025 г.

Вашият екип все още съхранява ли важни файлове в пощенските си кутии или на твърди дискове? Локалното съхранение изолира информацията на вашата компания и затруднява сътрудничеството с екипа ви.
Вместо това, обърнете се към сътрудничеството в облака, за да съхранявате и споделяте работата си по сигурен начин.
Най-вероятно съхранявате поне част от вашата чувствителна информация в някакъв вид облачен софтуер – независимо дали го осъзнавате или не. За щастие, инструментите за онлайн сътрудничество са отлични за споделяне на файлове и обсъждане на нови идеи в група. С облачен инструмент можете да съхранявате всичко в споделена и сигурна платформа, така че целият ви екип да има достъп до чатове, документи, изображения и др. ⭐
Разбира се, не всички инструменти за сътрудничество в облака са най-добрите в своя клас. Ето защо ние направихме проучването за вас, за да ви представим най-добрите софтуерни инструменти за съхранение.
В този наръчник ще ви запознаем с най-добрите функции, които да търсите в инструмент за сътрудничество в облака. Ще ви представим 10-те най-добри инструмента за сътрудничество в облака, които подобряват екипната работа и повишават производителността.
Какво представляват инструментите за сътрудничество в облака?
Инструментите за сътрудничество в облака са тип софтуер, който позволява на членовете на вашия екип да сътрудничат онлайн, независимо от устройството или местоположението им. Тези инструменти разполагат с функции за сътрудничество в реално време, които улесняват управлението на задачи, споделянето на файлове и комуникацията на едно място. ?
Инструментите за сътрудничество в облака вече бяха в подем преди пандемията, но това събитие доведе до ренесанс в областта на сътрудничеството в облака. С все повече компании, които предлагат хибридни и дистанционни форми на работа, инструментите в облака са задължителни за сътрудничеството и продуктивността на екипа, особено ако управлявате дистанционен екип.
Какво трябва да търсите в инструментите за сътрудничество в облака?
Най-добрият софтуер за онлайн сътрудничество зависи от вашия стил на управление на проекти и работния процес. Въпреки това, препоръчваме да търсите софтуер за сътрудничество с следните ключови функции:
- Споделяне на файлове: Никой няма време (или място) да изпраща големи файлове по имейл. Вместо това, сложете всичко в инструмент за сътрудничество в облака. Облачното съхранение улеснява споделянето на големи файлове между членовете на екипа, без да се налага да се притеснявате за прикачени файлове или ограничения за размера.
- Сътрудничество от разстояние: Добрите инструменти за сътрудничество в облака разполагат с функции, които правят работата от разстояние изключително лесна. Потърсете функции като незабавни съобщения, споделяне на екран и видеоконферентна връзка, за да създадете силно виртуално работно пространство за вашия екип.
- Анализи: Интересувате ли се от представянето на вашия екип? Надеждните инструменти за сътрудничество в облака трябва да включват табла за управление на проекти, които помагат за наблюдение на екипа, клиентите и проектите.
- Съвместимост с устройства: Вероятно вашите служители използват различни устройства. Потърсете инструмент с мобилно приложение за iOS и Android. Бонус точки, ако има и приложение за Mac за заклетите фенове на Apple.
- Възможност за персонализиране: Всеки бизнес е различен, затова изберете инструмент за сътрудничество в облака, който може да се персонализира. Независимо дали става въпрос за API или интеграции, софтуерът ви трябва да обедини цялата ви работа на едно място.
10-те най-добри инструмента за сътрудничество в облака, които можете да използвате
Готови ли сте да повишите отговорността, да стимулирате производителността и да спестите много време? Разгледайте нашия избор на 10-те най-добри инструмента за онлайн сътрудничество за разпределени екипи:
1. ClickUp
ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти и сътрудничество за екипи от различни индустрии, който им позволява да съхраняват, сътрудничат и развиват работата си – всичко това от една единствена, сигурна платформа. С стотици богати функции за управление на работата, над 1000 интеграции и обширна библиотека с шаблони, ClickUp е идеалният ресурс за проектни мениджъри, които дават приоритет на организацията, ефективните процеси и ясната комуникация.
Сътрудничеството е в основата на всяка функция на ClickUp. С над 15 различни изгледа на работната натовареност и динамична функция за чат в приложението, екипите могат да обменят информация, медии, документи и данни с други членове в реално време. Освен това, присвоените коментари могат незабавно да превърнат всяка мисъл в действие, като групират всеки разговор в организирани теми в рамките на вашите задачи.
Функцията за откриване на сътрудничество в реално време в задачите, ClickUp Docs, Whiteboards и други улеснява сътрудничеството в реално време. Вижте кои членове на екипа къде се намират, когато редактират текст или диаграми, за да поддържате екипа си буквално на една и съща страница. ?
За по-добра съвместна работа в облака и споделяне на файлове по визуален и сигурен начин, опитайте ClickUp Whiteboards преди следващия си голям проект. Този инструмент за визуална съвместна работа е единственият в света софтуер за дигитална бяла дъска, който превръща големите идеи на вашия екип в изпълними задачи. Обсъждайте идеи заедно в реално време във виртуална среда – с лепящи се бележки, скици, визуални елементи и цветове, за да изразите идеите си.
Най-добрите функции на ClickUp
- ClickUp предлага вградени функции за сигурност с 256-битов SSL, физическа сигурност на центъра за данни, двуфакторна автентификация и персонализирани разрешения и роли. Също така е съвместим с GDPR и SOC 2.
- ClickUp предлага невероятно много интеграции. Свържете ClickUp с Zoom за онлайн срещи, Slack, Dropbox и над 1000 други инструмента, за да обедините цялата си работа в една платформа.
- Можете да изтеглите шаблон от ClickUp за почти всичко, от създаване на насоки за бранда до проследяване на показателите за успех на клиентите.
- Проследимите цели в ClickUp подпомагат отдалечените екипи с автоматично проследяване на графика и напредъка.
Ограничения на ClickUp
- Облачното съхранение и изкуственият интелект са достъпни само за платени акаунти.
- Достъпът до облачното хранилище е възможен само през уеб браузър, а не през приложението ClickUp.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 USD/месец на потребител
- Предприятия: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 8900 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)
2. Microsoft 365
Microsoft 365 е подобрена, облачна версия на Microsoft Office. Това е повече от софтуер за сътрудничество в облака: това е пълен пакет за създаване на документи, съхранение на файлове, чат с екипа ви и много други. Най-хубавото е, че потребителите на бизнес плана получават по един терабайт пространство за съхранение, както и версии на Word, Excel, PowerPoint и Outlook за мобилни устройства.
Най-добрите функции на Microsoft 365
- Microsoft 365 е пълен пакет за бизнес продуктивност с редица функции – не е необходимо да напускате платформата, за да вършите работата си.
- Влезте в Microsoft Teams, за да чатите или да започнете видеоразговор.
- Управлявайте вашите имейли, календар и задачи в Microsoft Outlook.
- OneDrive предлага персонализирани разрешения за достъп и голямо пространство за съхранение в облака.
Ограничения на Microsoft 365
- Microsoft 365 може да управлява някои задачи, но функциите му за управление на проекти не са много напреднали.
- Потребителите често споделят, че Microsoft 365 е тромав и не е много интуитивен.
- Други потребители биха искали Teams да предлага повече възможности за персонализиране на разрешенията.
Цени на Microsoft 365
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител
- Microsoft 365 Business Premium: 19,80 $/месец на потребител
- Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Microsoft 365
- G2: 4,6/5 (над 4900 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 13 300 отзива)
3. Синхронизиране
Имате нужда да се синхронизирате с колегите си? Влезте в Sync, за да съхранявате файлове и да сътрудничите с екипа си по документи в облака. ☁️
Това е сравнително нов софтуер за сътрудничество в облака, но Sync има страхотни функции за разрешения. Можете дори да поканите външни партньори и клиенти да използват Sync, без да се притеснявате, че ще имат достъп до вашите вътрешни документи.
Синхронизирайте най-добрите функции
- Създайте персонализиран портал за клиентски файлове
- Насладете се на неограничено съхранение на документи, дори и за големи файлове.
- Sync предлага офлайн достъп
- Той предлага също така регистри на дейностите в реално време и известия.
Ограничения при синхронизирането
- Няма много отзиви
- Sync не включва функции за управление на проекти за онлайн сътрудничество.
Синхронизирайте цените
- Teams Standard: 6 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Teams+ Unlimited: 15 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Предприятия: Свържете се с нас за цени
Синхронизирайте оценки и рецензии
- G2: 4/5 (35+ отзива)
- Capterra: Н/Д
4. Notion
Notion може би е започнал като приложение за водене на бележки, но днес е солидна платформа за разработване на проекти, документи и дори уики бази от знания.
Вместо да криете знанията в главите на екипа си или в пощенските си кутии, документирайте всичко с уикита на Notion. Документите ви позволяват да сътрудничите с екипа си в реално време, без да напускате платформата Notion.
Най-добрите функции на Notion
- Използвайте Notion AI, за да обобщавате бележки от срещи, да генерирате задачи за действие и да пишете текстове.
- Notion предлага няколко визуални филтъра, така че можете свободно да визуализирате задачите си по начин, който ви е най-удобен.
- Всичко се прави с плъзгане и пускане, така че платформата на Notion е изключително лесна за използване.
- Notion Docs включва фрагменти от код, сгъваеми секции, мултимедийни връзки и др.
Ограничения на Notion
- Някои потребители споделят, че Notion се блокира, когато сменят приложенията.
- Други потребители биха искали Notion да има по-разширени възможности за търсене.
Цени на Notion
- Безплатно
- Плюс: 8 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Бизнес: 15 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Предприятия: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Notion
- G2: 4,7/5 (над 4800 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)
5. Wrike
Wrike е популярен инструмент за сътрудничество в облака както за големи, така и за малки предприятия. Той е най-известен с функциите си за одобрение, така че ако вашият екип работи с QA/QC работни потоци, Wrike може да е точно това, което търсите. Прегледайте работата си на Kanban табло или диаграма на Гант, за да получите обща представа за задачите на вашия екип.
Най-добрите функции на Wrike
- Wrike включва автоматизация на базата на тригери, за да намали ръчния труд.
- Интеграция с над 400 други инструмента
- Визуализирайте отчетите за състоянието на проекта и задачите в таблото за управление на Wrike.
- Инструментът позволява междуотделно маркиране, ако имате няколко екипа.
Ограничения на Wrike
- Потребителите на Wrike казват, че платформата може да бъде по-лесна за използване.
- Другите потребители на платформата разполагаха с повече визуални инструменти.
Цени на Wrike
- Безплатно
- Екип: 9,80 $/месец на потребител
- Бизнес: 24,80 $/месец на потребител
- Предприятия: Свържете се с нас за цени
- Pinnacle: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Wrike
- G2: 4. 2/5 (3400+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 2400 отзива)
6. Lucidspark
Lucidspark е част от по-голямата софтуерна екосистема Lucid. Това е предимно софтуер за визуално сътрудничество в облака, който можете да използвате като бяла дъска. Той обаче има много полезни функции като чат, маркиране, анкети, таймери и други. ⏲️
Най-добрите функции на Lucidspark
- Lucidspark предлага няколко шаблона за мисловни карти.
- Lucidspark се интегрира с редица инструменти, включително Microsoft и Google.
- Можете да експортирате Lucid диаграми към други услуги или да импортирате файлове в Lucid.
Ограничения на Lucidspark
- Lucidspark е част от пакет инструменти, така че е по-разумно да закупите целия пакет Lucid, вместо да избирате отделни решения.
- Няколко потребители биха искали Lucidspark да има по-добри уроци
Цени на Lucidspark
- Безплатен план
- Индивидуален: 7,95 $/месец на потребител
- Екип: 9 $/месец на потребител
- Предприятия: свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Lucidspark
- G2: 4,3/5 (10+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (9350+ отзива)
7. Blink
Blink се представя като „супер приложение“, което можете да използвате за задържане на служители, комуникация в екипа и анализи. Може би е новото момче в квартала, но Blink предлага много функции, включително Content Hub, Surveys, Digital Forms и Chat. ?
Най-добрите функции на Blink
- Blink работи на всяко устройство
- Свържете всички служители с новинарски канал за цялата компания.
- Изпратете Blink Kudos, за да изразите признание към служители и екипи
- Създайте портал с еднократно влизане, за да могат служителите бързо да получават достъп до информацията на компанията.
Ограничения на Blink
- Blink е по-скоро инструмент за комуникация – все пак ще ви е необходима отделна платформа за управление на проекти и съхранение в облака.
- Някои потребители съобщават за проблеми при използването на приложението без интернет връзка.
Цени на Blink
- Бизнес: 6,18 $/месец на потребител
- Предприятия: Свържете се с нас за цени
Рейтинги и отзиви за Blink
- G2: 4,6/5 (над 130 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 110 отзива)
8. Google Workspace
Google Workspace е гигант в света на продуктивността. Той комбинира имейл, съхранение в облака, календари, срещи, чатове, документи, таблици и презентации на едно място. Работи с почти всяко устройство и предлага и стабилни офлайн функции. ?
Най-добрите функции на Google Workspace
- Използвайте Jamboard, за да създавате бели дъски с екипа си в реално време.
- Опитайте Apps Script, за да създадете персонализирани решения без кодиране за вашия акаунт в Workspace.
- Google Keep е проста приложение за водене на бележки в движение.
- Google Meet работи в определени браузъри, без да е необходимо да инсталирате софтуер или разширения.
Ограничения на Google Workspace
- Google Workspace не разполага с полезни инструменти за управление на проекти
- Някои крайни потребители казват, че е трудно да се получи поддръжка от клиентската поддръжка.
Цени на Google Workspace
- Business Starter: 6 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Business Standard: 12 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Business Plus: 18 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Предприятия: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Google Workspace
- G2: 4,6/5 (над 40 600 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 15 100 отзива)
9. Dropbox
Dropbox може би е започнал като проста платформа за съхранение в облака, но днес е истински хит. Този инструмент за сътрудничество в облака включва продукти за записване на видеосъобщения, писане на фирмени уикита и проследяване на дейността по документи.
Най-добрите функции на Dropbox
- Проследимите линкове се придружават от аналитични данни, които ви информират как някой е взаимодействал с линка (и за колко време).
- Редактирайте PDF файлове директно в Dropbox
- Спестете време с шаблоните за електронни подписи на Dropbox
- Dropbox разполага с надеждни функции за сигурност на документите, като защита с парола, история, възстановяване на файлове и други.
Ограничения на Dropbox
- Dropbox не предлага инструменти за управление на проекти.
- Много потребители казват, че е трудно да се получи поддръжка от клиентската служба.
Цени на Dropbox
- Основно: Безплатно
- Плюс: 9,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Essentials: 18 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Бизнес: 20 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Business Plus: 26 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Enteprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Dropbox
- G2: 4. 4/5 (над 20 700 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 21 400 отзива)
10. Miro
Miro е софтуер за сътрудничество в облака, който поставя акцент върху визуалното представяне. Той поддържа виртуални бели дъски, но е много повече от това. Тази платформа включва визуализация на данни, управление на проекти, картографиране на процеси, работни потоци и интеграции, които оптимизират работния ви ден. ?
Най-добрите функции на Miro
- Създавайте диаграми и ги споделяйте с екипа си чрез линк.
- Помолете Miro AI да ви помогне да обсъдите идеи за секунди.
- Добавяйте коментари, лепящи се бележки и Talktracks към всяко съдържание в Miro.
- Създайте личен или екипен табло, за да видите аналитичните данни на Miro на едно място.
Ограничения на Miro
- Някои хора съобщават за забавяне на производителността при работа с по-големи бели дъски.
- Miro има много функции, но някои потребители казват, че липсата на документация им пречи да използват платформата ефективно.
Цени на Miro
- Безплатна версия
- Стартово ниво: 8 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Бизнес: 16 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Предприятия: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Miro
- G2: 4,8/5 (над 5100 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 1300 отзива)
Запознайте се с вашата всеобхватна платформа за сътрудничество
Има много решения за сътрудничество в облака, но защо да разделяте услугата за съхранение, съобщенията и софтуера за управление на проекти? ClickUp предлага всичко това и още в една удобна екосистема. ✨
От управление на задачи до дистанционен мозъчен штурм и анализи, компаниите разчитат на ClickUp, за да работят по-добре и по-бързо. Повишете сътрудничеството в екипа, дори ако членовете му са на километри разстояние един от друг, с персонализирано приложение за сътрудничество, създадено специално за вашия бизнес.
Създайте безплатното си работно пространство в ClickUp още сега – не се изисква кредитна карта.