Топ 10 инструменти за сътрудничество в облака за екипи през 2025 г.

Вашият екип все още съхранява ли важни файлове в пощенските си кутии или на твърди дискове? Локалното съхранение изолира информацията на вашата компания и затруднява сътрудничеството с екипа ви.

Вместо това, обърнете се към сътрудничеството в облака, за да съхранявате и споделяте работата си по сигурен начин.

Най-вероятно съхранявате поне част от вашата чувствителна информация в някакъв вид облачен софтуер – независимо дали го осъзнавате или не. За щастие, инструментите за онлайн сътрудничество са отлични за споделяне на файлове и обсъждане на нови идеи в група. С облачен инструмент можете да съхранявате всичко в споделена и сигурна платформа, така че целият ви екип да има достъп до чатове, документи, изображения и др. ⭐

Разбира се, не всички инструменти за сътрудничество в облака са най-добрите в своя клас. Ето защо ние направихме проучването за вас, за да ви представим най-добрите софтуерни инструменти за съхранение.

В този наръчник ще ви запознаем с най-добрите функции, които да търсите в инструмент за сътрудничество в облака. Ще ви представим 10-те най-добри инструмента за сътрудничество в облака, които подобряват екипната работа и повишават производителността.

Инструментите за сътрудничество в облака са тип софтуер, който позволява на членовете на вашия екип да сътрудничат онлайн, независимо от устройството или местоположението им. Тези инструменти разполагат с функции за сътрудничество в реално време, които улесняват управлението на задачи, споделянето на файлове и комуникацията на едно място. ?

Инструментите за сътрудничество в облака вече бяха в подем преди пандемията, но това събитие доведе до ренесанс в областта на сътрудничеството в облака. С все повече компании, които предлагат хибридни и дистанционни форми на работа, инструментите в облака са задължителни за сътрудничеството и продуктивността на екипа, особено ако управлявате дистанционен екип.

Най-добрият софтуер за онлайн сътрудничество зависи от вашия стил на управление на проекти и работния процес. Въпреки това, препоръчваме да търсите софтуер за сътрудничество с следните ключови функции:

Споделяне на файлове : Никой няма време (или място) да изпраща големи файлове по имейл. Вместо това, сложете всичко в инструмент за сътрудничество в облака. Облачното съхранение улеснява споделянето на големи файлове между членовете на екипа, без да се налага да се притеснявате за прикачени файлове или ограничения за размера.

Сътрудничество от разстояние: Добрите инструменти за сътрудничество в облака разполагат с функции, които правят работата от разстояние изключително лесна. Потърсете функции като незабавни съобщения, споделяне на екран и видеоконферентна връзка, за да създадете силно виртуално работно пространство за вашия екип.

Анализи: Интересувате ли се от представянето на вашия екип? Надеждните инструменти за сътрудничество в облака трябва да включват Интересувате ли се от представянето на вашия екип? Надеждните инструменти за сътрудничество в облака трябва да включват табла за управление на проекти , които помагат за наблюдение на екипа, клиентите и проектите

Съвместимост с устройства: Вероятно вашите служители използват различни устройства. Потърсете инструмент с мобилно приложение за iOS и Android. Бонус точки, ако има и приложение за Mac за заклетите фенове на Apple.

Възможност за персонализиране: Всеки бизнес е различен, затова изберете инструмент за сътрудничество в облака, който може да се персонализира. Независимо дали става въпрос за API или интеграции, софтуерът ви трябва да обедини цялата ви работа на едно място.

Готови ли сте да повишите отговорността, да стимулирате производителността и да спестите много време? Разгледайте нашия избор на 10-те най-добри инструмента за онлайн сътрудничество за разпределени екипи:

Сътрудничество по идеи и създаване на впечатляващи документи или уикита с вложени страници и опции за персонализирано форматиране за пътни карти, бази от знания и др.

ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти и сътрудничество за екипи от различни индустрии, който им позволява да съхраняват, сътрудничат и развиват работата си – всичко това от една единствена, сигурна платформа. С стотици богати функции за управление на работата, над 1000 интеграции и обширна библиотека с шаблони, ClickUp е идеалният ресурс за проектни мениджъри, които дават приоритет на организацията, ефективните процеси и ясната комуникация.

Сътрудничеството е в основата на всяка функция на ClickUp. С над 15 различни изгледа на работната натовареност и динамична функция за чат в приложението, екипите могат да обменят информация, медии, документи и данни с други членове в реално време. Освен това, присвоените коментари могат незабавно да превърнат всяка мисъл в действие, като групират всеки разговор в организирани теми в рамките на вашите задачи.

Лесно форматирайте и сътрудничете си с екипа в Docs, без да се припокривате в ClickUp.

Функцията за откриване на сътрудничество в реално време в задачите, ClickUp Docs, Whiteboards и други улеснява сътрудничеството в реално време. Вижте кои членове на екипа къде се намират, когато редактират текст или диаграми, за да поддържате екипа си буквално на една и съща страница. ?

За по-добра съвместна работа в облака и споделяне на файлове по визуален и сигурен начин, опитайте ClickUp Whiteboards преди следващия си голям проект. Този инструмент за визуална съвместна работа е единственият в света софтуер за дигитална бяла дъска, който превръща големите идеи на вашия екип в изпълними задачи. Обсъждайте идеи заедно в реално време във виртуална среда – с лепящи се бележки, скици, визуални елементи и цветове, за да изразите идеите си.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp предлага вградени функции за сигурност с 256-битов SSL, физическа сигурност на центъра за данни, двуфакторна автентификация и персонализирани разрешения и роли. Също така е съвместим с GDPR и SOC 2.

ClickUp предлага невероятно много интеграции. Свържете ClickUp с Zoom за онлайн срещи, Slack, Dropbox и над 1000 други инструмента, за да обедините цялата си работа в една платформа.

Можете да изтеглите шаблон от ClickUp за почти всичко, от създаване на насоки за бранда до проследяване на показателите за успех на клиентите.

Проследимите цели в ClickUp подпомагат отдалечените екипи с автоматично проследяване на графика и напредъка.

Ограничения на ClickUp

Облачното съхранение и изкуственият интелект са достъпни само за платени акаунти.

Достъпът до облачното хранилище е възможен само през уеб браузър, а не през приложението ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Microsoft 365

Чрез Microsoft 365

Microsoft 365 е подобрена, облачна версия на Microsoft Office. Това е повече от софтуер за сътрудничество в облака: това е пълен пакет за създаване на документи, съхранение на файлове, чат с екипа ви и много други. Най-хубавото е, че потребителите на бизнес плана получават по един терабайт пространство за съхранение, както и версии на Word, Excel, PowerPoint и Outlook за мобилни устройства.

Най-добрите функции на Microsoft 365

Microsoft 365 е пълен пакет за бизнес продуктивност с редица функции – не е необходимо да напускате платформата, за да вършите работата си.

Влезте в Microsoft Teams, за да чатите или да започнете видеоразговор.

Управлявайте вашите имейли, календар и задачи в Microsoft Outlook.

OneDrive предлага персонализирани разрешения за достъп и голямо пространство за съхранение в облака.

Ограничения на Microsoft 365

Microsoft 365 може да управлява някои задачи, но функциите му за управление на проекти не са много напреднали.

Потребителите често споделят, че Microsoft 365 е тромав и не е много интуитивен.

Други потребители биха искали Teams да предлага повече възможности за персонализиране на разрешенията.

Цени на Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 19,80 $/месец на потребител

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft 365

G2: 4,6/5 (над 4900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 13 300 отзива)

3. Синхронизиране

Чрез Sync

Имате нужда да се синхронизирате с колегите си? Влезте в Sync, за да съхранявате файлове и да сътрудничите с екипа си по документи в облака. ☁️

Това е сравнително нов софтуер за сътрудничество в облака, но Sync има страхотни функции за разрешения. Можете дори да поканите външни партньори и клиенти да използват Sync, без да се притеснявате, че ще имат достъп до вашите вътрешни документи.

Синхронизирайте най-добрите функции

Създайте персонализиран портал за клиентски файлове

Насладете се на неограничено съхранение на документи, дори и за големи файлове.

Sync предлага офлайн достъп

Той предлага също така регистри на дейностите в реално време и известия.

Ограничения при синхронизирането

Няма много отзиви

Sync не включва функции за управление на проекти за онлайн сътрудничество.

Синхронизирайте цените

Teams Standard: 6 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Teams+ Unlimited: 15 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Синхронизирайте оценки и рецензии

G2: 4/5 (35+ отзива)

Capterra: Н/Д

4. Notion

Чрез Notion

Notion може би е започнал като приложение за водене на бележки, но днес е солидна платформа за разработване на проекти, документи и дори уики бази от знания.

Вместо да криете знанията в главите на екипа си или в пощенските си кутии, документирайте всичко с уикита на Notion. Документите ви позволяват да сътрудничите с екипа си в реално време, без да напускате платформата Notion.

Най-добрите функции на Notion

Използвайте Notion AI, за да обобщавате бележки от срещи, да генерирате задачи за действие и да пишете текстове.

Notion предлага няколко визуални филтъра, така че можете свободно да визуализирате задачите си по начин, който ви е най-удобен.

Всичко се прави с плъзгане и пускане, така че платформата на Notion е изключително лесна за използване.

Notion Docs включва фрагменти от код, сгъваеми секции, мултимедийни връзки и др.

Ограничения на Notion

Някои потребители споделят, че Notion се блокира, когато сменят приложенията.

Други потребители биха искали Notion да има по-разширени възможности за търсене.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 8 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 15 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 4800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)

5. Wrike

Чрез Wrike

Wrike е популярен инструмент за сътрудничество в облака както за големи, така и за малки предприятия. Той е най-известен с функциите си за одобрение, така че ако вашият екип работи с QA/QC работни потоци, Wrike може да е точно това, което търсите. Прегледайте работата си на Kanban табло или диаграма на Гант, за да получите обща представа за задачите на вашия екип.

Най-добрите функции на Wrike

Wrike включва автоматизация на базата на тригери, за да намали ръчния труд.

Интеграция с над 400 други инструмента

Визуализирайте отчетите за състоянието на проекта и задачите в таблото за управление на Wrike.

Инструментът позволява междуотделно маркиране, ако имате няколко екипа.

Ограничения на Wrike

Потребителите на Wrike казват, че платформата може да бъде по-лесна за използване.

Другите потребители на платформата разполагаха с повече визуални инструменти.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип: 9,80 $/месец на потребител

Бизнес: 24,80 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Pinnacle: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (3400+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2400 отзива)

6. Lucidspark

Чрез Lucidspark

Lucidspark е част от по-голямата софтуерна екосистема Lucid. Това е предимно софтуер за визуално сътрудничество в облака, който можете да използвате като бяла дъска. Той обаче има много полезни функции като чат, маркиране, анкети, таймери и други. ⏲️

Най-добрите функции на Lucidspark

Lucidspark предлага няколко шаблона за мисловни карти.

Lucidspark се интегрира с редица инструменти, включително Microsoft и Google.

Можете да експортирате Lucid диаграми към други услуги или да импортирате файлове в Lucid.

Ограничения на Lucidspark

Lucidspark е част от пакет инструменти, така че е по-разумно да закупите целия пакет Lucid, вместо да избирате отделни решения.

Няколко потребители биха искали Lucidspark да има по-добри уроци

Цени на Lucidspark

Безплатен план

Индивидуален: 7,95 $/месец на потребител

Екип: 9 $/месец на потребител

Предприятия: свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Lucidspark

G2: 4,3/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (9350+ отзива)

7. Blink

Чрез Blink

Blink се представя като „супер приложение“, което можете да използвате за задържане на служители, комуникация в екипа и анализи. Може би е новото момче в квартала, но Blink предлага много функции, включително Content Hub, Surveys, Digital Forms и Chat. ?

Най-добрите функции на Blink

Blink работи на всяко устройство

Свържете всички служители с новинарски канал за цялата компания.

Изпратете Blink Kudos, за да изразите признание към служители и екипи

Създайте портал с еднократно влизане, за да могат служителите бързо да получават достъп до информацията на компанията.

Ограничения на Blink

Blink е по-скоро инструмент за комуникация – все пак ще ви е необходима отделна платформа за управление на проекти и съхранение в облака.

Някои потребители съобщават за проблеми при използването на приложението без интернет връзка.

Цени на Blink

Бизнес: 6,18 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за Blink

G2: 4,6/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 110 отзива)

8. Google Workspace

Чрез Google Workspace

Google Workspace е гигант в света на продуктивността. Той комбинира имейл, съхранение в облака, календари, срещи, чатове, документи, таблици и презентации на едно място. Работи с почти всяко устройство и предлага и стабилни офлайн функции. ?

Най-добрите функции на Google Workspace

Използвайте Jamboard, за да създавате бели дъски с екипа си в реално време.

Опитайте Apps Script, за да създадете персонализирани решения без кодиране за вашия акаунт в Workspace.

Google Keep е проста приложение за водене на бележки в движение.

Google Meet работи в определени браузъри, без да е необходимо да инсталирате софтуер или разширения.

Ограничения на Google Workspace

Google Workspace не разполага с полезни инструменти за управление на проекти

Някои крайни потребители казват, че е трудно да се получи поддръжка от клиентската поддръжка.

Цени на Google Workspace

Business Starter: 6 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Business Standard: 12 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Business Plus: 18 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2: 4,6/5 (над 40 600 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 15 100 отзива)

9. Dropbox

Чрез Dropbox

Dropbox може би е започнал като проста платформа за съхранение в облака, но днес е истински хит. Този инструмент за сътрудничество в облака включва продукти за записване на видеосъобщения, писане на фирмени уикита и проследяване на дейността по документи.

Най-добрите функции на Dropbox

Проследимите линкове се придружават от аналитични данни, които ви информират как някой е взаимодействал с линка (и за колко време).

Редактирайте PDF файлове директно в Dropbox

Спестете време с шаблоните за електронни подписи на Dropbox

Dropbox разполага с надеждни функции за сигурност на документите, като защита с парола, история, възстановяване на файлове и други.

Ограничения на Dropbox

Dropbox не предлага инструменти за управление на проекти.

Много потребители казват, че е трудно да се получи поддръжка от клиентската служба.

Цени на Dropbox

Основно: Безплатно

Плюс: 9,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Essentials: 18 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 20 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Business Plus: 26 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enteprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Dropbox

G2: 4. 4/5 (над 20 700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 21 400 отзива)

10. Miro

Чрез Miro

Miro е софтуер за сътрудничество в облака, който поставя акцент върху визуалното представяне. Той поддържа виртуални бели дъски, но е много повече от това. Тази платформа включва визуализация на данни, управление на проекти, картографиране на процеси, работни потоци и интеграции, които оптимизират работния ви ден. ?

Най-добрите функции на Miro

Създавайте диаграми и ги споделяйте с екипа си чрез линк.

Помолете Miro AI да ви помогне да обсъдите идеи за секунди.

Добавяйте коментари, лепящи се бележки и Talktracks към всяко съдържание в Miro.

Създайте личен или екипен табло, за да видите аналитичните данни на Miro на едно място.

Ограничения на Miro

Някои хора съобщават за забавяне на производителността при работа с по-големи бели дъски.

Miro има много функции, но някои потребители казват, че липсата на документация им пречи да използват платформата ефективно.

Цени на Miro

Безплатна версия

Стартово ниво: 8 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 16 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4,8/5 (над 5100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1300 отзива)

Запознайте се с вашата всеобхватна платформа за сътрудничество

Има много решения за сътрудничество в облака, но защо да разделяте услугата за съхранение, съобщенията и софтуера за управление на проекти? ClickUp предлага всичко това и още в една удобна екосистема. ✨

От управление на задачи до дистанционен мозъчен штурм и анализи, компаниите разчитат на ClickUp, за да работят по-добре и по-бързо. Повишете сътрудничеството в екипа, дори ако членовете му са на километри разстояние един от друг, с персонализирано приложение за сътрудничество, създадено специално за вашия бизнес.

Създайте безплатното си работно пространство в ClickUp още сега – не се изисква кредитна карта.