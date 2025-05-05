ClickUp блог
Топ 10 инструменти за сътрудничество в облака за екипи през 2025 г.

Engineering Team
5 май 2025 г.

Вашият екип все още съхранява ли важни файлове в пощенските си кутии или на твърди дискове? Локалното съхранение изолира информацията на вашата компания и затруднява сътрудничеството с екипа ви.

Вместо това, обърнете се към сътрудничеството в облака, за да съхранявате и споделяте работата си по сигурен начин.

Най-вероятно съхранявате поне част от вашата чувствителна информация в някакъв вид облачен софтуер – независимо дали го осъзнавате или не. За щастие, инструментите за онлайн сътрудничество са отлични за споделяне на файлове и обсъждане на нови идеи в група. С облачен инструмент можете да съхранявате всичко в споделена и сигурна платформа, така че целият ви екип да има достъп до чатове, документи, изображения и др. ⭐

Разбира се, не всички инструменти за сътрудничество в облака са най-добрите в своя клас. Ето защо ние направихме проучването за вас, за да ви представим най-добрите софтуерни инструменти за съхранение.

В този наръчник ще ви запознаем с най-добрите функции, които да търсите в инструмент за сътрудничество в облака. Ще ви представим 10-те най-добри инструмента за сътрудничество в облака, които подобряват екипната работа и повишават производителността.

Какво представляват инструментите за сътрудничество в облака?

Инструментите за сътрудничество в облака са тип софтуер, който позволява на членовете на вашия екип да сътрудничат онлайн, независимо от устройството или местоположението им. Тези инструменти разполагат с функции за сътрудничество в реално време, които улесняват управлението на задачи, споделянето на файлове и комуникацията на едно място. ?

Инструментите за сътрудничество в облака вече бяха в подем преди пандемията, но това събитие доведе до ренесанс в областта на сътрудничеството в облака. С все повече компании, които предлагат хибридни и дистанционни форми на работа, инструментите в облака са задължителни за сътрудничеството и продуктивността на екипа, особено ако управлявате дистанционен екип.

Какво трябва да търсите в инструментите за сътрудничество в облака?

Най-добрият софтуер за онлайн сътрудничество зависи от вашия стил на управление на проекти и работния процес. Въпреки това, препоръчваме да търсите софтуер за сътрудничество с следните ключови функции:

  • Споделяне на файлове: Никой няма време (или място) да изпраща големи файлове по имейл. Вместо това, сложете всичко в инструмент за сътрудничество в облака. Облачното съхранение улеснява споделянето на големи файлове между членовете на екипа, без да се налага да се притеснявате за прикачени файлове или ограничения за размера.
  • Сътрудничество от разстояние: Добрите инструменти за сътрудничество в облака разполагат с функции, които правят работата от разстояние изключително лесна. Потърсете функции като незабавни съобщения, споделяне на екран и видеоконферентна връзка, за да създадете силно виртуално работно пространство за вашия екип.
  • Анализи: Интересувате ли се от представянето на вашия екип? Надеждните инструменти за сътрудничество в облака трябва да включват табла за управление на проекти, които помагат за наблюдение на екипа, клиентите и проектите.
  • Съвместимост с устройства: Вероятно вашите служители използват различни устройства. Потърсете инструмент с мобилно приложение за iOS и Android. Бонус точки, ако има и приложение за Mac за заклетите фенове на Apple.
  • Възможност за персонализиране: Всеки бизнес е различен, затова изберете инструмент за сътрудничество в облака, който може да се персонализира. Независимо дали става въпрос за API или интеграции, софтуерът ви трябва да обедини цялата ви работа на едно място.

10-те най-добри инструмента за сътрудничество в облака, които можете да използвате

Готови ли сте да повишите отговорността, да стимулирате производителността и да спестите много време? Разгледайте нашия избор на 10-те най-добри инструмента за онлайн сътрудничество за разпределени екипи:

1. ClickUp

Инструменти за сътрудничество в облака: ClickUp Docs, изглед „Чат“, изглед „Списък“ и начална страница
Сътрудничество по идеи и създаване на впечатляващи документи или уикита с вложени страници и опции за персонализирано форматиране за пътни карти, бази от знания и др.

ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти и сътрудничество за екипи от различни индустрии, който им позволява да съхраняват, сътрудничат и развиват работата си – всичко това от една единствена, сигурна платформа. С стотици богати функции за управление на работата, над 1000 интеграции и обширна библиотека с шаблони, ClickUp е идеалният ресурс за проектни мениджъри, които дават приоритет на организацията, ефективните процеси и ясната комуникация.

Сътрудничеството е в основата на всяка функция на ClickUp. С над 15 различни изгледа на работната натовареност и динамична функция за чат в приложението, екипите могат да обменят информация, медии, документи и данни с други членове в реално време. Освен това, присвоените коментари могат незабавно да превърнат всяка мисъл в действие, като групират всеки разговор в организирани теми в рамките на вашите задачи.

Инструменти за сътрудничество в облака: няколко души редактират един и същ документ едновременно в ClickUp Docs
Лесно форматирайте и сътрудничете си с екипа в Docs, без да се припокривате в ClickUp.

Функцията за откриване на сътрудничество в реално време в задачите, ClickUp Docs, Whiteboards и други улеснява сътрудничеството в реално време. Вижте кои членове на екипа къде се намират, когато редактират текст или диаграми, за да поддържате екипа си буквално на една и съща страница. ?

За по-добра съвместна работа в облака и споделяне на файлове по визуален и сигурен начин, опитайте ClickUp Whiteboards преди следващия си голям проект. Този инструмент за визуална съвместна работа е единственият в света софтуер за дигитална бяла дъска, който превръща големите идеи на вашия екип в изпълними задачи. Обсъждайте идеи заедно в реално време във виртуална среда – с лепящи се бележки, скици, визуални елементи и цветове, за да изразите идеите си.

Най-добрите функции на ClickUp

  • ClickUp предлага вградени функции за сигурност с 256-битов SSL, физическа сигурност на центъра за данни, двуфакторна автентификация и персонализирани разрешения и роли. Също така е съвместим с GDPR и SOC 2.
  • ClickUp предлага невероятно много интеграции. Свържете ClickUp с Zoom за онлайн срещи, Slack, Dropbox и над 1000 други инструмента, за да обедините цялата си работа в една платформа.
  • Можете да изтеглите шаблон от ClickUp за почти всичко, от създаване на насоки за бранда до проследяване на показателите за успех на клиентите.
  • Проследимите цели в ClickUp подпомагат отдалечените екипи с автоматично проследяване на графика и напредъка.

Ограничения на ClickUp

  • Облачното съхранение и изкуственият интелект са достъпни само за платени акаунти.
  • Достъпът до облачното хранилище е възможен само през уеб браузър, а не през приложението ClickUp.

Цени на ClickUp

  • Безплатно завинаги
  • Без ограничения: 7 $/месец на потребител
  • Бизнес: 12 USD/месец на потребител
  • Предприятия: Свържете се с нас за цени
  • ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 8900 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Microsoft 365

Инструменти за сътрудничество в облака: Обща страница на Microsoft 365
Чрез Microsoft 365

Microsoft 365 е подобрена, облачна версия на Microsoft Office. Това е повече от софтуер за сътрудничество в облака: това е пълен пакет за създаване на документи, съхранение на файлове, чат с екипа ви и много други. Най-хубавото е, че потребителите на бизнес плана получават по един терабайт пространство за съхранение, както и версии на Word, Excel, PowerPoint и Outlook за мобилни устройства.

Най-добрите функции на Microsoft 365

  • Microsoft 365 е пълен пакет за бизнес продуктивност с редица функции – не е необходимо да напускате платформата, за да вършите работата си.
  • Влезте в Microsoft Teams, за да чатите или да започнете видеоразговор.
  • Управлявайте вашите имейли, календар и задачи в Microsoft Outlook.
  • OneDrive предлага персонализирани разрешения за достъп и голямо пространство за съхранение в облака.

Ограничения на Microsoft 365

  • Microsoft 365 може да управлява някои задачи, но функциите му за управление на проекти не са много напреднали.
  • Потребителите често споделят, че Microsoft 365 е тромав и не е много интуитивен.
  • Други потребители биха искали Teams да предлага повече възможности за персонализиране на разрешенията.

Цени на Microsoft 365

  • Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител
  • Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител
  • Microsoft 365 Business Premium: 19,80 $/месец на потребител
  • Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft 365

  • G2: 4,6/5 (над 4900 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 13 300 отзива)

3. Синхронизиране

Инструменти за сътрудничество в облака: екранна снимка на чат прозорец в Skype
Чрез Sync

Имате нужда да се синхронизирате с колегите си? Влезте в Sync, за да съхранявате файлове и да сътрудничите с екипа си по документи в облака. ☁️

Това е сравнително нов софтуер за сътрудничество в облака, но Sync има страхотни функции за разрешения. Можете дори да поканите външни партньори и клиенти да използват Sync, без да се притеснявате, че ще имат достъп до вашите вътрешни документи.

Синхронизирайте най-добрите функции

  • Създайте персонализиран портал за клиентски файлове
  • Насладете се на неограничено съхранение на документи, дори и за големи файлове.
  • Sync предлага офлайн достъп
  • Той предлага също така регистри на дейностите в реално време и известия.

Ограничения при синхронизирането

  • Няма много отзиви
  • Sync не включва функции за управление на проекти за онлайн сътрудничество.

Синхронизирайте цените

  • Teams Standard: 6 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Teams+ Unlimited: 15 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Предприятия: Свържете се с нас за цени

Синхронизирайте оценки и рецензии

  • G2: 4/5 (35+ отзива)
  • Capterra: Н/Д

4. Notion

Инструменти за сътрудничество в облака: маркиране на член на екипа в Notion
Чрез Notion

Notion може би е започнал като приложение за водене на бележки, но днес е солидна платформа за разработване на проекти, документи и дори уики бази от знания.

Вместо да криете знанията в главите на екипа си или в пощенските си кутии, документирайте всичко с уикита на Notion. Документите ви позволяват да сътрудничите с екипа си в реално време, без да напускате платформата Notion.

Най-добрите функции на Notion

  • Използвайте Notion AI, за да обобщавате бележки от срещи, да генерирате задачи за действие и да пишете текстове.
  • Notion предлага няколко визуални филтъра, така че можете свободно да визуализирате задачите си по начин, който ви е най-удобен.
  • Всичко се прави с плъзгане и пускане, така че платформата на Notion е изключително лесна за използване.
  • Notion Docs включва фрагменти от код, сгъваеми секции, мултимедийни връзки и др.

Ограничения на Notion

  • Някои потребители споделят, че Notion се блокира, когато сменят приложенията.
  • Други потребители биха искали Notion да има по-разширени възможности за търсене.

Цени на Notion

  • Безплатно
  • Плюс: 8 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Бизнес: 15 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Notion

  • G2: 4,7/5 (над 4800 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)

5. Wrike

Таблото на Wrike
Чрез Wrike

Wrike е популярен инструмент за сътрудничество в облака както за големи, така и за малки предприятия. Той е най-известен с функциите си за одобрение, така че ако вашият екип работи с QA/QC работни потоци, Wrike може да е точно това, което търсите. Прегледайте работата си на Kanban табло или диаграма на Гант, за да получите обща представа за задачите на вашия екип.

Най-добрите функции на Wrike

  • Wrike включва автоматизация на базата на тригери, за да намали ръчния труд.
  • Интеграция с над 400 други инструмента
  • Визуализирайте отчетите за състоянието на проекта и задачите в таблото за управление на Wrike.
  • Инструментът позволява междуотделно маркиране, ако имате няколко екипа.

Ограничения на Wrike

  • Потребителите на Wrike казват, че платформата може да бъде по-лесна за използване.
  • Другите потребители на платформата разполагаха с повече визуални инструменти.

Цени на Wrike

  • Безплатно
  • Екип: 9,80 $/месец на потребител
  • Бизнес: 24,80 $/месец на потребител
  • Предприятия: Свържете се с нас за цени
  • Pinnacle: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wrike

  • G2: 4. 2/5 (3400+ отзива)
  • Capterra: 4,3/5 (над 2400 отзива)

6. Lucidspark

Шаблони за дъски за мозъчна атака на Lucidspark
Чрез Lucidspark

Lucidspark е част от по-голямата софтуерна екосистема Lucid. Това е предимно софтуер за визуално сътрудничество в облака, който можете да използвате като бяла дъска. Той обаче има много полезни функции като чат, маркиране, анкети, таймери и други. ⏲️

Най-добрите функции на Lucidspark

  • Lucidspark предлага няколко шаблона за мисловни карти.
  • Lucidspark се интегрира с редица инструменти, включително Microsoft и Google.
  • Можете да експортирате Lucid диаграми към други услуги или да импортирате файлове в Lucid.

Ограничения на Lucidspark

  • Lucidspark е част от пакет инструменти, така че е по-разумно да закупите целия пакет Lucid, вместо да избирате отделни решения.
  • Няколко потребители биха искали Lucidspark да има по-добри уроци

Цени на Lucidspark

  • Безплатен план
  • Индивидуален: 7,95 $/месец на потребител
  • Екип: 9 $/месец на потребител
  • Предприятия: свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Lucidspark

  • G2: 4,3/5 (10+ отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (9350+ отзива)

7. Blink

Страницата Feed на Blink
Чрез Blink

Blink се представя като „супер приложение“, което можете да използвате за задържане на служители, комуникация в екипа и анализи. Може би е новото момче в квартала, но Blink предлага много функции, включително Content Hub, Surveys, Digital Forms и Chat. ?

Най-добрите функции на Blink

  • Blink работи на всяко устройство
  • Свържете всички служители с новинарски канал за цялата компания.
  • Изпратете Blink Kudos, за да изразите признание към служители и екипи
  • Създайте портал с еднократно влизане, за да могат служителите бързо да получават достъп до информацията на компанията.

Ограничения на Blink

  • Blink е по-скоро инструмент за комуникация – все пак ще ви е необходима отделна платформа за управление на проекти и съхранение в облака.
  • Някои потребители съобщават за проблеми при използването на приложението без интернет връзка.

Цени на Blink

  • Бизнес: 6,18 $/месец на потребител
  • Предприятия: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за Blink

  • G2: 4,6/5 (над 130 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 110 отзива)

8. Google Workspace

Функция за маркиране в Google Docs
Чрез Google Workspace

Google Workspace е гигант в света на продуктивността. Той комбинира имейл, съхранение в облака, календари, срещи, чатове, документи, таблици и презентации на едно място. Работи с почти всяко устройство и предлага и стабилни офлайн функции. ?

Най-добрите функции на Google Workspace

  • Използвайте Jamboard, за да създавате бели дъски с екипа си в реално време.
  • Опитайте Apps Script, за да създадете персонализирани решения без кодиране за вашия акаунт в Workspace.
  • Google Keep е проста приложение за водене на бележки в движение.
  • Google Meet работи в определени браузъри, без да е необходимо да инсталирате софтуер или разширения.

Ограничения на Google Workspace

  • Google Workspace не разполага с полезни инструменти за управление на проекти
  • Някои крайни потребители казват, че е трудно да се получи поддръжка от клиентската поддръжка.

Цени на Google Workspace

  • Business Starter: 6 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Business Standard: 12 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Business Plus: 18 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Google Workspace

  • G2: 4,6/5 (над 40 600 рецензии)
  • Capterra: 4,7/5 (над 15 100 отзива)

9. Dropbox

Снимка на файлове в Dropbox
Чрез Dropbox

Dropbox може би е започнал като проста платформа за съхранение в облака, но днес е истински хит. Този инструмент за сътрудничество в облака включва продукти за записване на видеосъобщения, писане на фирмени уикита и проследяване на дейността по документи.

Най-добрите функции на Dropbox

  • Проследимите линкове се придружават от аналитични данни, които ви информират как някой е взаимодействал с линка (и за колко време).
  • Редактирайте PDF файлове директно в Dropbox
  • Спестете време с шаблоните за електронни подписи на Dropbox
  • Dropbox разполага с надеждни функции за сигурност на документите, като защита с парола, история, възстановяване на файлове и други.

Ограничения на Dropbox

  • Dropbox не предлага инструменти за управление на проекти.
  • Много потребители казват, че е трудно да се получи поддръжка от клиентската служба.

Цени на Dropbox

  • Основно: Безплатно
  • Плюс: 9,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Essentials: 18 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Бизнес: 20 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Business Plus: 26 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Enteprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Dropbox

  • G2: 4. 4/5 (над 20 700 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 21 400 отзива)

10. Miro

Бели дъска на Miro
Чрез Miro

Miro е софтуер за сътрудничество в облака, който поставя акцент върху визуалното представяне. Той поддържа виртуални бели дъски, но е много повече от това. Тази платформа включва визуализация на данни, управление на проекти, картографиране на процеси, работни потоци и интеграции, които оптимизират работния ви ден. ?

Най-добрите функции на Miro

  • Създавайте диаграми и ги споделяйте с екипа си чрез линк.
  • Помолете Miro AI да ви помогне да обсъдите идеи за секунди.
  • Добавяйте коментари, лепящи се бележки и Talktracks към всяко съдържание в Miro.
  • Създайте личен или екипен табло, за да видите аналитичните данни на Miro на едно място.

Ограничения на Miro

  • Някои хора съобщават за забавяне на производителността при работа с по-големи бели дъски.
  • Miro има много функции, но някои потребители казват, че липсата на документация им пречи да използват платформата ефективно.

Цени на Miro

  • Безплатна версия
  • Стартово ниво: 8 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Бизнес: 16 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Miro

  • G2: 4,8/5 (над 5100 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 1300 отзива)

Запознайте се с вашата всеобхватна платформа за сътрудничество

Има много решения за сътрудничество в облака, но защо да разделяте услугата за съхранение, съобщенията и софтуера за управление на проекти? ClickUp предлага всичко това и още в една удобна екосистема. ✨

От управление на задачи до дистанционен мозъчен штурм и анализи, компаниите разчитат на ClickUp, за да работят по-добре и по-бързо. Повишете сътрудничеството в екипа, дори ако членовете му са на километри разстояние един от друг, с персонализирано приложение за сътрудничество, създадено специално за вашия бизнес.

Създайте безплатното си работно пространство в ClickUp още сега – не се изисква кредитна карта.

