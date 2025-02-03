10 софтуерни инструмента за визуално сътрудничество през 2025 г.

Визуалното сътрудничество се превърна в модна дума, но проблемът е, че няма ясна дефиниция за него. Някои смятат, че то представлява облачна среда с функции, които позволяват на служителите в офиса, хибридните и дистанционните служители да работят заедно. Други казват, че визуалното сътрудничество не е нищо повече от цифрова бяла дъска.

С нарастващата популярност на термина, на пазара се появиха много софтуерни инструменти за визуално сътрудничество. И тъй като няма единодушие по отношение на истинското значение на визуалното сътрудничество, тези инструменти често имат различни функции.

Едно е сигурно – те са като супергерои в прикритие, които гарантират, че служителите могат да работят заедно и да решават проблеми с комплексни идеи в реално време. ?

Тук ще обсъдим 10-те най-добри софтуера за визуално сътрудничество, които могат да се използват във всяка индустрия и да изведат екипната работа и комуникацията на ново ниво! ?

Какво трябва да търсите в софтуера за визуално сътрудничество?

Ефективните инструменти за визуално сътрудничество трябва да предлагат следните предимства:

Сътрудничество: Платформата трябва да позволява : Платформата трябва да позволява на членовете на екипа да работят заедно в реално време, без да е необходимо да са в една и съща стая, така че съотборниците да могат да оставят коментари и бележки, да обменят идеи, да разпределят и проследяват задачи. Универсалност: Опциите му трябва да отговарят на нуждите на различни индустрии, отдели и обхвати на проекти, за да се споделят идеи. Шаблони: Платформата трябва да предлага готови шаблони, които да ви помогнат : Платформата трябва да предлага готови шаблони, които да ви помогнат да спестите време и да ви предоставят насоки – всичко това с възможност за безпроблемно сътрудничество и редактиране на тези документи. Интеграции: Трябва да се интегрира с популярни платформи за комуникация, продуктивност и проследяване на времето, за да ви помогне да оптимизирате работата си на вашата платформа за визуално сътрудничество. Възможност за персонализиране: Инструментът трябва да ви позволява да добавяте визуални елементи (графики, диаграми, видеоклипове или таблици), които да подпомагат сътрудничеството в реално време.

ClickUp Whiteboards е вашият централизиран визуален център, в който можете да превърнете идеите на екипа в координирани действия.

Анализирахме десетки платформи за визуално сътрудничество и избрахме най-добрите от тях, които съчетават функционалност и възможност за персонализиране и обединяват членовете на екипа. Всяка от тези платформи може да бъде ваш мощен съюзник, независимо от вашата ниша и размера на екипа.

Лесно персонализирайте вашите бели дъски, като добавите документи, задачи и други елементи.

Когато става въпрос за визуално сътрудничество, ClickUp Whiteboards е трудно да бъде надминат. Точно това е, което звучи – огромна виртуална бяла дъска, която служи като игрище за вашия екип. ?

Можете да го използвате за брайнсторминг, управление и обсъждане на проект , планиране на изпълнението, разработване на мисловни карти и много други. С ClickUp Whiteboards ще се уверите, че всеки член на екипа е на една и съща страница – независимо дали става дума за отдалечени или хибридни екипи.

Този онлайн инструмент за бяла дъска може да ви помогне да постигнете целите си, независимо дали става дума за разработване на ново приложение, пускане на продукт на пазара или изготвяне на ефективен маркетингов план.

ClickUp Whiteboards предлага ненадмината възможност за персонализиране и гъвкавост. Добавяйте медийни файлове, документи, връзки, лепящи се бележки и коментари към вашата бяла дъска. Можете също да създавате фигури, диаграми и графики, да редактирате цветове, шрифтове и стилове и да изградите уникална среда, в която вашият екип ще се чувства като у дома си. ?

В зависимост от това за какво ви е необходима бялата дъска, можете да създадете нова от нулата или да използвате един от многото редактируеми шаблони за бяла дъска, които служат като рамка за разработване на вашия собствен опит за сътрудничество.

Най-добрите функции на ClickUp

Визуалното сътрудничество става лесно с функциите на онлайн бялата дъска на ClickUp

Поддържа сътрудничество в реално време и асинхронно сътрудничество

Позволява персонализиране между екипите, за да се поддържа истинско сътрудничество и да не се придържате към предпочитанията на един екип.

Предлага готови шаблони за различни случаи на употреба, за да помогне на екипите да работят заедно.

Предлага мощни опции за управление на проекти и задачи

Интегрира се с над 1000 приложения

Подходящ за мултифункционални екипи , независимо дали става въпрос за дистанционна работа или вътрешно сътрудничество.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители съобщават, че са имали проблеми с достъпността

Огромният брой опции за персонализиране може да накара новите потребители да се почувстват претоварени.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги : 0 $

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4. 7/5 (8300+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 рецензии)

2. Conceptboard

Търсите лесна за използване, изчистена и сигурна платформа, която се фокусира специално върху визуалното сътрудничество? Тогава Conceptboard може да е точно за вас. ?

Conceptboard е разработен с една проста идея – да позволи на потребителите да създават функционални, удобни за сътрудничество табла, пълни с функции.

Всеки човек, който работи на дъската, получава курсор на живо с името си, което подпомага сътрудничеството в реално време. Получавате предимството на безкраен платно, което означава, че платформата не ограничава вашата креативност и свобода.

С помощта на различни инструменти за рисуване можете бързо да предадете идеята си. Conceptboard ви позволява да използвате лепящи се бележки, да оставяте коментари и да създавате текстови полета с бележки. Всички табла се запазват автоматично, което означава, че не трябва да се притеснявате за загуба на информация и прекъсване на комуникацията.

Платформата ви позволява да споделяте вашите табла с вътрешни и външни сътрудници. Всичко, което трябва да направите, е да изпратите на получателя си защитен с парола линк и той ще може да се включи. ?

Най-добрите функции на Conceptboard

Живите курсори с потребителски имена дават общо разбиране за това кой какво прави.

Над 100 готови шаблона

Лесно споделяне на табла с защитени с парола връзки за сътрудничество

Подходящ за всички индустрии, вътрешни или отдалечени екипи и за компании от всякакъв размер.

История на таблото и функции за автоматично запазване

Ограничения на Conceptboard

Някои потребители посочват по-високата цена в сравнение с други платформи, които предлагат повече функции.

Интерфейсът може да бъде подобрен

Цени на Conceptboard

Безплатно : 0 $

Премиум : 6 $/месец на потребител

Бизнес : 9,50 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

Публичен сектор : Свържете се с нас за цени

Data Center Edition: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Conceptboard

G2 : 4. 6/5 (90+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (30+ отзива)

3. Canva

Canva е известен с невероятните си възможности за дизайн – можете да го използвате за създаване на реклами, изображения, видеоклипове, инфографики и презентации. Но Canva предлага много повече от това! Платформата предлага и отлични функции за визуално сътрудничество.

Canva улеснява оптимизирането на работните процеси с съвместни бели дъски. Представете си белия дъска на Canva като място за срещи на вашия екип – това е мястото, където се раждат нови идеи и идеалното място за конструктивни дискусии.

На бялата дъска можете да правите почти всичко, което пожелаете – от разпределяне на задачи и получаване на одобрения до настройване на разрешения и преглед на статистически данни за дейността на екипа.

Тъй като Canva е приложение за дизайн, неговите бели дъски са фокусирани върху опростяването на творческите процеси. Ето защо не е изненада, че платформата предлага функции като дизайн и планиране на публикации в социалните медии и споделяне на дизайни директно от белите дъски. Можете да издигнете дизайна си на съвсем ново ниво с над 600 000 персонализирани шаблона! ?

Най-добрите функции на Canva

Отлично средство за дизайнерски и маркетингови екипи

Лесно разпределение на задачите за вътрешни или отдалечени екипи

Редактор с функция „плъзгане и пускане”

Опростени настройки за разрешения и споделяне на бяла дъска

Над 600 000 шаблона

Ограничения на Canva

Някои потребители споделят, че определени елементи от шаблоните не могат да бъдат променяни лесно.

Безплатната версия предлага ограничени функции.

Цени на Canva

Canva Free : 0 долара

Canva Pro : 119,99 $/година на потребител

Canva for Teams: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Canva

G2 : 4,7/5 (над 4200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 11 300 рецензии)

4. Mural

Не, Mural няма да ви накара да се катерите по скеле и да рисувате по стените. ?

Вместо това, той позволява на вас и вашия екип да рисувате на цифрова бяла дъска, която се фокусира върху два аспекта:

Лесно сътрудничество и комуникация Насоки за подобряване на уменията за сътрудничество

Всичко се случва в гъвкава и динамична визуална среда (mural). Тя предлага безкрайни и променяеми по размер платна и лесен контрол на разрешенията, така че можете да ги настроите според вашите цели, независимо дали става дума за мозъчна атака, мисловно картографиране, обсъждане на проект или нещо друго.

Добавете идеите си към стената с помощта на лепящи се бележки и/или текстови полета, изразете мисълта си чрез добавяне на медийни файлове и споделете стените си с хипервръзки.

Mural предлага и функции като настройка на таймери, канене на участници да разгледат конкретна секция на бялата дъска и заключване на обекти (предотвратяващо тяхното преместване). Тези опции правят провеждането на срещи и гарантирането, че всеки изпълнява своя дял, много по-лесно управляеми.

Най-добрите функции на Mural

Различни опции за платно

Контрол на разрешенията с няколко настройки

Настройка на таймери за спазване на графика

Частен режим

Лесно споделяне на стени за отдалечени екипи или вътрешни екипи

Ограничения на Mural

Мобилното преживяване може да бъде по-добро

Някои потребители споменават, че платформата забавя, когато има много активност.

Цени на Mural

Безплатно : 0 $

Team+ : 9,99 $/месец на потребител

Бизнес : 17,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Mural

G2 : 4. 6/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 100 рецензии)

5. Miro

Искате ли гъвкава платформа за визуално сътрудничество, която дава възможност на екипите да обединят сили и да се справят без усилие с проекти от всякакъв тип и размер? Тогава Miro може да бъде вашият супергерой! ?

Този високо оценен инструмент събира членовете на екипа и им предоставя съвместно работно пространство под формата на безкрайна виртуална бяла дъска. На ваше разположение имате множество инструменти за изразяване на мислите и идеите си, включително емотикони, лепящи се бележки, изображения, фигури, свързващи линии и дигитално перо. ?

Miro предлага уникални функции като анонимно гласуване и реакции на живо, които ви помагат да вземете важни решения относно процесите и проектите. Вграденият таймер ви помага да спазвате графика и гарантира, че всички задачи ще бъдат изпълнени в срок.

Поддържането на весела атмосфера е от съществено значение за повишаване на мотивацията и екипната работа в компаниите, независимо от отрасъла. Miro разбира това, затова предлага Icebreakers, т.е. игри и дейности, чиято цел е да накарат хората да се чувстват комфортно един с друг, дори когато не са физически близо.

Най-добрите функции на Miro

Безкрайни бели дъски

Отличен за създаване на графики, диаграми и схеми

Над 1000 шаблона

Отлична възможност за персонализиране

Игри и дейности, които се фокусират върху сближаването на хората

Ограничения на Miro

Моделът на ценообразуване би могъл да се възползва от преструктуриране

Поканата на човек към бяла дъска понякога може да не функционира правилно.

Цени на Miro

Безплатно : 0 $

Стартово ниво : 8 $/месец на потребител

Бизнес : 16 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Miro

G2 : 4. 8/5 (над 4800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1300 рецензии)

6. Lucidspark

Запалете искрата в съзнанието на членовете на вашия екип с уникалните опции за визуално сътрудничество на Lucidspark! ?

Тази платформа и нейната характерна виртуална интуитивна бяла дъска могат да обединят всеки екип.

Всеки човек на бялата дъска получава курсор на живо с името си, което улеснява проследяването на действията на всички и предотвратява объркване.

Една от най-интересните функции на Lucidspark е Breakout Boards. С тях можете да разделяте работата си на части, да работите върху тях в по-малки групи и да ги синхронизирате обратно с основната дъска, след като приключите.

Lucidspark предлага таймер, който ви помага да се уверите, че всяка дейност се изпълнява според графика. Когато искате да привлечете вниманието на всички, можете да използвате опцията Call Others to Me (Призоваване на другите към мен) – тя събира всички участници на едно и също място на дъската.

Не сте сигурни как да изберете между няколко идеи? Използвайте опцията за гласуване и пребройте гласовете с няколко кликвания.

Най-добрите функции на Lucidspark

Табла за разделителни прегради

Вграден таймер

Възможност да привлечете вниманието на всички към една и съща област на дъската

Позволява ви да групирате идеи

Интегрира се с приложения за комуникация и управление на проекти

Ограничения на Lucidspark

Някои потребители споменават, че определени шаблони са по-трудни за използване.

Мобилното приложение предлага ограничени функции.

Цени на Lucidspark

Безплатно : 0 $

Индивидуален : Започва от 7,95 $/месец на потребител

Екип : Започва от 9 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Lucidspark

G2 : 4. 5/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 350 рецензии)

7. Creately

Creately е известен с две неща – визуално сътрудничество и диаграми. ?

Що се отнася до визуалното сътрудничество, най-известната функция на Creately е безкрайното визуално платно. Тук можете да визуализирате идеите си, да работите върху тях с колегите си и да ги превърнете в изпълними задачи.

Creately прави сътрудничеството по-ефективно и по-ефективно с супер бързата си синхронизация на предварителния преглед – вашата табло се актуализира веднага щом някой друг го промени. Забавянето от милисекунди ще ви накара да се чувствате, сякаш гледате екрана на друг потребител! ?

В Creately имате и опция за видеоконферентна връзка – не е необходимо да напускате работното си пространство и да използвате друго приложение, за да комуникирате с другите участници.

Можете да оставяте коментари на таблото, да започвате дискусии, да възлагате и следите задачи, да изтъквате сътрудници, да правите бележки и да създавате графики, диаграми и карти, докато пишете.

Всеки сътрудник на платното получава курсор за текст и показалец на мишката в реално време, така че можете да видите кой какво прави в даден момент. Преместването на елементи във визуалното платно на Creately е лесно благодарение на дизайна с плъзгане и пускане.

Най-добрите функции на Creately

Бърза синхронизация на предварителния преглед

Отлични опции за създаване на диаграми

Вградена видеоконферентна функция

Напълно персонализируем интерфейс

Дизайн с плъзгане и пускане

Ограничения на Creately

Някои потребители споменават, че приложението понякога отнема време да се зареди.

Навигацията в платформата е предизвикателство за някои потребители.

Цени на Creately

Безплатно : 0 $

Стартово ниво : 5 $/месец на потребител

Бизнес : 89 $/месец за неограничен брой потребители

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Creately

G2 : 4. 4/5 (840+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 160 отзива)

8. Stormboard

Stormboard е платформа за дигитално работно пространство, предназначена за бизнеса и предприятията. Тя ви помага да поддържате отлично сътрудничество с членовете на вашия екип, независимо дали те са на няколко метра или на няколко хиляди километра разстояние.

Цифровите работни пространства (бели дъски) на Stormboard се наричат Storms. ?️

Every Storm предоставя на вас и вашите колеги десетки полезни инструменти за оптимизиране на комуникацията, представяне на идеи и вземане на решения за следващите стъпки. Освен текст, можете да добавяте лепящи се бележки, изображения, видеоклипове и файлове към вашите Storms. Можете също да групирате сходни идеи и концепции и да запазите най-важните идеи в секцията „В центъра на вниманието“.

Stormboard разполага с мощни функции за експортиране. С само няколко кликвания превърнете Storm в Google Docs и го изпратете на инвеститори, мениджмънт и други заинтересовани страни в Google Workspace. ?

Най-новата опция на Stormboard, наречена StormAI, променя правилата на играта. Този сътрудник с разширена интелигентност ви помага да генерирате идеи, предлага нова перспектива и повишава производителността и ефективността на целия екип! ?

Най-добрите функции на Stormboard

Отлични функции за експортиране

Съвместен сътрудник, задвижван от изкуствен интелект

Над 250 шаблона за различни цели

Групиране на идеи и концепции с няколко кликвания

Поддържа големи екипи и сложни проекти

Ограничения на Stormboard

Някои потребители съобщават, че настройването на платформата може да бъде предизвикателство.

Би било полезно да се актуализира ценовата структура.

Цени на Stormboard

Лично : 0 $

Бизнес : 8,33 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Stormboard

G2 : 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: 4. 5/5 (30+ отзива)

9. Google Jamboard

Повишете ефективността на сътрудничеството с Google Jamboard! ?

Тази платформа за цифрова бяла дъска ви дава възможност да сътрудничите по-ефективно, използвайки напълно персонализирани пространства, наречени „джамове“.

Както можете да предположите, едно от основните предимства на Google Jamboard е, че той е част от екосистемата на Google. Можете да търсите в Google и да добавяте изображения и/или уеб страници към вашите джам сесии, да използвате Google Meet, за да обсъждате и представяте вашите джам сесии, да прикачвате към тях Google Docs, Slides или Sheets и да показвате събития от Google Calendar.

За разлика от другите платформи, които обсъдихме, тази има собствено устройство, удобно наречено Jamboard. Това е 55-инчова цифрова бяла дъска, която се интегрира с всички услуги на G Suite. Тя се доставя със стилус, който можете да използвате за писане и рисуване. Премествайте елементи и променяйте размера на изображенията и текста само с пръстите си. ?

Google Jamboard предлага някои уникални функции като разпознаване на ръчен текст и изображения. Той може да преобразува ръчния ви текст в текст и скиците ви в изчистени изображения.

Нямате устройство Jamboard? Няма проблем – платформата е достъпна на компютри и мобилни устройства. Независимо от устройството, което използвате, ще се насладите на изключителна възможност за персонализиране.

Най-добрите функции на Google Jamboard

Част от екосистемата на Google

Работи на различни платформи, включително специални Jamboard устройства

Разпознаване на ръчен текст и изображения

Отличен за преподаватели и вътрешни екипи

Удобен за ползване интерфейс

Ограничения на Google Jamboard

Наличността на функциите зависи от избраната платформа.

Платформата може да даде грешка, когато много хора я използват едновременно.

Цени на Google Jamboard

Безплатен

Устройството Jamboard е опционално и струва 4999 долара + 600 долара годишно за управление и поддръжка.

Оценки и рецензии за Google Jamboard

G2 : 4. 2/5 (20+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (90+ отзива)

10. Freehand от InVision

С мощните си функции и лекота на използване, Freehand by InVision подобрява вашите възможности за сътрудничество и производителност и ви помага да визуализирате работните си процеси. ?

Платформата ви позволява на вас и вашите колеги да изразявате идеите си и да сътрудничите, използвайки интелигентен, безграничен мултиплейър канвас.

Това платно е персонализирано и гъвкаво, така че можете да го настроите според вашите цели, независимо дали става дума за планиране, генериране на идеи или мозъчна атака. Създавайте списъци със задачи, добавяйте лепящи се бележки, оставяйте коментари, добавяйте анкети за гласуване и използвайте флип карти, за да направите сътрудничеството възможно най-гладко.

Ако искате да предизвикате малко здравословна конкуренция, можете да използвате опцията за класация на платформата. ?

Платформата предлага невероятни опции за управление на задачи. Създавайте карти с задачи и добавяйте хора към тях с помощта на функцията „плъзгане и пускане”. С интелигентните обекти, лесните за използване конектори и множество оформления на задачите на Freehand можете да очертаете всяка задача, да я разгледате от различни ъгли и да се уверите, че ще бъде изпълнена навреме.

Поддържането на екипния дух е от жизненоважно значение за всеки добре функциониращ екип. Freehand by InVision признава това и ви позволява да добавяте различни предизвикателства, игри и упражнения за изграждане на екип към вашия канвас.

Freehand от InVision – най-добрите функции

Подходящ за различни индустрии и размери на компании

Предлага опция за класация

Мощни функции за управление на задачи

Насърчава екипния дух

Ограничения на Freehand by InVision

Някои потребители имаха проблеми с увеличаването и намаляването на мащаба с помощта на мишката.

Ограничени интеграции

Цени на Freehand by InVision

Безплатно : 0 $

Pro : 4 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Freehand by InVision – оценки и рецензии

G2 : 4. 3/5 (над 300 отзива)

TrustRadius: 8. 2/10 (130+ отзива)

Подобрете визуалното си сътрудничество с подходящите платформи

Платформите за визуално сътрудничество обединяват членовете на екипа и ги поддържат фокусирани върху целта, независимо от местоположението им. Тези инструменти и техните мощни функции превръщат служителите в артисти и им помагат да предадат идеите си без усилие, като същевременно осигуряват максимална прозрачност и екипна работа. ?