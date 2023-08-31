10 вдъхновяващи съвета как да мотивирате екипа

Ако търсите начини да повишите мотивацията и производителността на екипа си, не сте сами. В даден момент всеки лидер се сблъсква с предизвикателството да мотивира екипа си.

Но ето какво: мотивацията не се състои само от бонуси или луксозни офис придобивки. Тя е по-дълбока и се основава на доказана стратегия.

В тази публикация ще разкрием защо мотивацията на служителите е важна, различните видове мотивация и 10 практични съвета за вдъхновяване на екипа ви.

Да започнем! 🏊

⏰ 60-секундно резюме Повишаването на мотивацията на екипа не се отнася само до бонусите – то се отнася до целта. Защо е важно: Повишава производителността и ангажираността

Намалява конфликтите и изтощението Най-важни съвети: Поставете ясни цели Насърчавайте автономността Подкрепете гъвкавите графици Насърчавайте отворената комуникация Оценявайте и награждавайте усилията Готови ли сте да вдъхновите екипа си?Проследявайте целите, управлявайте натоварването и подобрете сътрудничеството с ClickUp — започнете безплатно!

Защо мотивацията на екипа е важна?

Представете си екип, в който всеки член с ентусиазъм приема ежедневните предизвикателства – където ентусиазмът и мотивацията са норма. Това е силата на мотивацията на екипа.

Мотивацията на екипа създава положителна корпоративна култура, в която всеки член на екипа изпитва дълбока мотивация да допринесе и да се отличи. ✨

Когато екипът ви е мотивиран:

Те работят по-бързо, по-умно и постигат повече за по-кратко време.

Те обръщат повече внимание на детайлите и произвеждат висококачествена работа.

Те са по-склонни да работят добре заедно с минимални конфликти.

Те имат по-висока удовлетвореност от работата и са по-склонни да останат във вашата компания.

Те се явяват на работа и общуват с другите, което води до по-ниска отсъствие от работа.

Те са по-склонни да поемат и да се справят отлично с нови предизвикателства.

Те искат да се представят добре за себе си и за бизнеса като цяло.

Видове мотивация

Има две основни категории мотивация: вътрешна и външна. И двете са важни за стимулиране на членовете на екипа да изпълняват своите роли, да процъфтяват и да блестят на работното място. Нека разгледаме по-отблизо всяка от тези категории.

1. Вътрешна мотивация

Вътрешната мотивация произтича отвътре – това е личната радост или предизвикателство, което членът на екипа изпитва, когато се ангажира с дадена дейност. Ето няколко от различните видове вътрешна мотивация, които могат да стимулират вашия екип:

Мотивация за компетентност: Стремежът да се подобри или усъвършенства дадено умение не за външни похвали, а за лично развитие и самоудовлетворение.

Мотивация за постижения: Тя идва от поставянето на предизвикателни лични цели и наслаждаването на славата от постигането им.

Креативна мотивация: Желанието да поемате инициатива, да мислите нестандартно и да създавате нещо ново.

Мотивация, свързана с нагласата: Стремежът да действате в съответствие с вашите лични убеждения, етика и принципи.

Мотивация за принадлежност: Желанието да се свързвате и сътрудничите с другите и да изпитвате чувство за принадлежност.

2. Външна мотивация

Външната мотивация идва от получаването на външни награди или избягването на последствия. Ето как може да изглежда това във вашия екип:

Мотивация, базирана на възнаграждения: Стремежът да се работи благодарение на стимули като бонуси, подаръци или дори положителна обратна връзка от мениджъри или други членове на екипа.

Мотивация, основана на страх: Стремежът да се действа поради заплахата от загуба на работа, понижение в длъжност или получаване на отрицателна обратна връзка поради лоши резултати пред колегите.

Мотивация, основана на властта: Стремежът да се работи и да се изкачваш в йерархията, за да придобиеш власт, влияние и контрол.

Създайте лични цели в ClickUp и определете задачи, за да следите напредъка си.

Както вътрешната, така и външната мотивация са полезни по различни начини. Имайте ги предвид, за да сте сигурни, че вашият стил на управление отчита и двете.

10 съвета как да мотивирате екипа си

Докато някои членове на екипа са мотивирани от лично удовлетворение и страст, други реагират по-добре на външни награди и признание за упоритата си работа.

Използвайте тези 10 стъпки, за да създадете добре балансирана и здравословна работна среда, в която и двата вида мотивация се признават и насърчават.

1. Поставете ясни цели и ги споделете с екипа си

Един от най-лесните, но и най-ефективни методи за мотивиране на екипа ви е да поставите ясни цели, които са в съответствие с краткосрочните и дългосрочните ценности или цели на компанията. След като се съгласите с общата картина, уверете се, че всеки член на екипа е добре запознат с тези по-големи цели и разбира как допринася за тяхното осъществяване.

Без яснота членовете на екипа могат да пренебрегнат определени задачи или да подценят тяхното значение. Но когато член на екипа има ясно разбиране за „защо“ прави това, което прави, той ще бъде по-мотивиран да изпълни задачите си. Той може дори да направи нещо повече, за да свърши добра работа, с което да доближи бизнеса до постигането на целите му. 🎯

Създайте SMART цели в ClickUp с множество начини за проследяване на напредъка и постигане на целите си.

За да определите бизнес и екипни цели, използвайте рамката SMART – конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с време. За да споделите това с екипа си, използвайте подходящ инструмент за определяне и проследяване на цели.

Тези инструменти ви позволяват да:

Персонализирайте шаблоните за определяне на цели , за да оптимизирате процесите си.

Разделете по-големите етапи на по-малки, по-лесно постижими цели по пътя

Свържете всяка цел директно със задачите, възложени на членовете на екипа.

Проследявайте напредъка към целите и празнувайте малките постижения по пътя

2. Дайте на членовете на екипа автономия да вършат работата си

Като мениджър или ръководител на екип, вашата основна роля е да поставите ясни очаквания, да предоставите необходимите инструменти на екипа си и да създадете условия за редовни проверки. След като това е установено, трябва да се отдръпнете и да им позволите да си вършат работата.

Обсъждайте идеи, планирайте, изработвайте стратегии и оптимизирайте комуникацията в реално време с ClickUp Whiteboards.

Устойте на изкушението да се занимавате с микромениджмънт. Микромениджмънтът подкопава доверието, задушава креативността и увеличава стреса и изтощението. Той също така прави членовете на екипа прекалено зависими и ограничава растежа на амбициозните лидери на екипа. 🌱

От друга страна, предоставянето на автономия на членовете на екипа показва, че им имате доверие. Този прост жест повишава мотивацията на екипа и води до по-голяма ангажираност.

Това също повишава увереността и ангажираността на екипа. Когато членовете на екипа поемат отговорност за своите задачи, те естествено са мотивирани да работят по-добре, да се справят с предизвикателствата и да търсят творчески решения.

Като се има предвид, че 80% от служителите дават приоритет на гъвкавите графици при търсене на работа, ясно е, че гъвкавите работни графици са тук, за да останат.

Те не само са тук, за да останат, но и допринасят значително за повишаване на мотивацията на екипа. Според проучване на Cisco, 82% от служителите се чувстват по-щастливи и по-мотивирани в екипа с възможността да работят хибридно, тъй като това подобрява баланса между работата и личния живот.

Въвеждането на гъвкави работни графици носи предизвикателства, главно в координацията. Тук инвестицията в софтуер за екипно сътрудничество помага да се поддържат всички на една и съща вълна.

Сътрудничество с клиенти или вътрешни екипи по-ефективно с виртуални бели дъски, за да стимулирате иновациите

Тези инструменти оптимизират управлението на проекти и екипи, като улесняват следните дейности, независимо от различните местоположения и работно време:

Координирайте задачите между членовете на екипа

Определете приоритети за индивидуалните задачи

Управлявайте сроковете , за да гарантирате, че проектите се изпълняват в срок.

Следете напредъка на проекта, докато задачите се изпълняват

Инструмент за сътрудничество като ClickUp предлага безплатни шаблони за управление на проекти, включително шаблон за пътна карта на проекта, който можете да персонализирате според нуждите на вашия екип. 🛠️

4. Насърчавайте отворена и честа комуникация

Мотивираните екипи процъфтяват благодарение на отворената и редовна комуникация в екипа. Когато членовете на екипа могат свободно да споделят идеи, да задават въпроси и да изразяват опасения, те се чувстват ценени и чути. В резултат на това има по-малко недоразумения, по-голяма ангажираност на екипа и общо повишаване на производителността.

📮ClickUp Insight: Нашето проучване установи, че работниците в сферата на знанието поддържат средно 6 ежедневни връзки на работното си място. Това вероятно включва многократни съобщения по имейл, чат и инструменти за управление на проекти. Ами ако можехте да съберете всички тези разговори на едно място? Получете безплатен доклад Достъп до Доклад за състоянието на комуникацията на работното място от ClickUp, за да откриете повече информация и какво можете да направите, за да запълните празнините.

Въпреки това, бъдете предпазливи към дългите срещи без ясна цел или дневен ред. Те понижават мотивацията и производителността на екипа, особено когато не водят до конкретни действия.

За да постигнете правилния баланс, винаги се уверявайте, че вашите срещи имат ясна дневен ред. Преди да организирате среща, задайте си въпроса: „Необходимо ли е това?“ Често ще откриете, че това, което сте имали намерение да обсъдите на среща, може да бъде решено чрез кратък разговор или имейл. 📩

ClickUp ви позволява да сътрудничите по идеи и да създавате впечатляващи документи или уикита с вложени страници и опции за персонализирано форматиране за пътни карти, бази от знания и др.

Улеснете нещата, като използвате инструмент за сътрудничество с вградени функции за ефективна комуникация:

Чат за комуникация в реално време между членовете на екипа

Коментари за бързо отговаряне на въпроси и предоставяне на обратна връзка

Запис на глас за споделяне на сложни отговори с аудио

Клипове за предоставяне на визуален контекст и интерактивни обяснения

5. Разпределете равномерно натоварването между членовете на екипа

Балансирането на натоварването (известно още като управление на натоварването ) е ключово за мотивацията на екипа. Когато задачите са равномерно разпределени, екипът ви се чувства ценен и вероятността от изчерпване е по-малка.

Как да осигурите баланс в натоварването? Редовно преглеждайте натоварването. Това ви позволява да забележите дисбалансите рано, преди да се превърнат в сериозни проблеми. 👀

Визуализирайте колко работа е възложена на отделните сътрудници, както и на всеки от вашите екипи, с помощта на изгледа „Работна натовареност“ в ClickUp.

Избраният от вас инструмент за сътрудничество трябва да има функция като Workload view (Изглед на натоварването) за визуализиране на задачите, възложени на членовете на екипа, и управление на преразпределенията. Това рационализира работата и помага при вземането на стратегически решения при определяне на подходящия момент за привличане на нови клиенти, делегиране на нови задачи или стартиране на нови проекти.

Идеалният инструмент трябва да разполага и с функция за автоматизация на повтарящи се задачи. Това помага на членовете на екипа да освободят време, за да се съсредоточат върху основните си отговорности.

6. Давайте и получавайте обратна връзка от екипа си

Конструктивната обратна връзка, когато се предоставя с внимание и яснота, също може да повиши мотивацията.

Защо? Защото това показва, че сте инвестирали в тяхното развитие. Като насочвате членовете към по-висока производителност, изразявате доверие в техните способности. В резултат на това те естествено ще искат да се справят с предизвикателството. 🏆

От друга страна, също толкова важно е да сте отворени към обратната връзка от екипа си.

Когато членовете на екипа могат свободно да споделят своите мисли, те се чувстват по-свързани с ролята си и мисията на компанията. Освен това, оценяването и прилагането на техните идеи показва доверие и уважение, което повишава морала на екипа и насърчава култура на сътрудничество в компанията.

7. Оценявайте и награждавайте приноса на екипа си

Известният писател и лектор Дейл Карнеги го е казал най-добре: „Хората работят за пари, но правят допълнителни усилия за признание, похвала и награди. ”

Усилията на вашия екип, големи или малки, са зъбните колела, които задвижват машината на вашия бизнес. Признаването на тези усилия с положителна обратна връзка, като просто „благодаря“ или „браво“, не само ги кара да се чувстват добре, но и ги мотивира да правят повече и по-добре. 🙌

Чат изглед съхранява всички ваши коментари в ClickUp, за да можете бързо да разпознаете екипа или да намерите всякакви разговори.

Не се доверявайте само на нашите думи: според проучване на Harvard Business Review, лидерите в най-ниските 10% по признание са имали служители с 27% ангажираност, докато тези в най-високите 10% са достигнали 69% ангажираност.

Но защо да се задоволяваме само с думи? Осезаемите награди като бонус, подарък или почивен ден повишават мотивацията на служителите още повече. Те показват какво може да се постигне и изтъкват тези, които го постигат. Това създава здравословна конкуренция и насърчава другите членове на екипа да подобрят представянето си.

8. Инвестирайте в професионалното развитие на екипа си

Когато давате приоритет на развитието на екипа си, това показва, че вярвате в потенциала му и виждате бъдеще с него. Служителите, които виждат ангажимента на компанията към тяхното развитие, са по-склонни да имат положително отношение, да останат в нея и да се отличават в работата си. 💪

Обмислете да обучите екипа си на твърди и меки умения чрез семинари, уебинари, онлайн курсове или дори менторски сесии. Когато членовете на екипа придобият нови умения, те са нетърпеливи да ги приложат. Те не само стават по-компетентни, но и по-ангажирани и ентусиазирани.

Станете свой собствен експерт по работната среда с стотици курсове, обучения и уебинари, за да станете още по-продуктивни с ClickUp.

С подобряването на уменията и растежа на екипа ви, вашият бизнес се възползва от предимствата на по-квалифицирана и адаптивна работна сила.

9. Създайте приветливо и комфортно работно място за екипа си

Удобното работно място не е само въпрос на естетика – то е един от най-важните мотивиращи фактори. Помислете си: къде бихте били по-продуктивни и бихте създали най-добрите си резултати? В тесно и тъмно помещение или в просторно и добре осветено?

Започнете с основите. Осигурете ергономични мебели с удобни столове и достатъчно пространство на бюрото. По този начин ще дадете приоритет на благосъстоянието на екипа си, като същевременно ще гарантирате, че те могат да се концентрират върху задачите си, а не върху болките в гърба.

Осветлението е от решаващо значение. Използвайте естествена светлина – тя подобрява настроението и енергията. Добавете зеленина, като стайни растения, за по-добро качество на въздуха и приятна атмосфера.

Храната е важна. Предоставянето на безплатно кафе, напитки или закуски може да направи разликата. Кратка почивка за кафе или закуска може да зареди екипа ви с енергия, като създаде положителна и мотивираща работна среда. ☕

10. Участвайте в дейности за изграждане на екип

Дейностите за изграждане на екип насърчават колегиалността и поддържат мотивацията на членовете на екипа. Когато членовете на екипа си сътрудничат извън обичайните си задачи, те се сближават по уникален начин. Те се опознават на лично ниво и са по-мотивирани да си сътрудничат по време на работното време.

Как да го направите? Помислете за дейности, които съответстват на интересите на вашия екип. Това може да бъде книжен клуб, вечер на викторини или дори виртуални ескейп стаи за отдалечени екипи. Ключът е да изберете нещо, което всички могат да харесват и в което да участват. 🤩

Разгледайте тези инструменти за изграждане на екип!

Мотивирайте екипа си да насърчава сътрудничеството и растежа на бизнеса

Няма съмнение, че знанието как да мотивирате екипа може да подобри неговата производителност и да задържи служителите. Изпробвайте тези стратегии, за да откриете кои от тях най-добре резонират с вашия екип, и ги усъвършенствайте според нуждите. С времето ще превърнете екипа си в мотивирана група с висока производителност.

Ако сте готови да подобрите играта си и да оптимизирате стратегиите си за мотивация на екипа, не търсете по-далеч от ClickUp.

Нашата всеобхватна платформа може да ви помогне да опростите проследяването на целите, комуникацията в екипа и сътрудничеството. Използвайте я, за да балансирате натоварването и да подобрите събирането и изпълнението на обратна връзка. 🤸

Най-хубавото е, че това не струва нищо и се интегрира с всичките ви любими инструменти и приложения. Регистрирайте се за безплатния план на ClickUp и изведете бизнеса си на ново ниво!