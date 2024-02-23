Как да подобрите морала на екипа и да го обедините в работата

Щастливите служители са полезни за бизнеса. Но е трудно да поддържате всички мотивирани по всяко време.

Според доклад на Gallup, 59% от служителите в световен мащаб са „тихи напускащи“, докато 18% са активно незаинтересовани или „шумни напускащи“.

Работните места по целия свят губят от производителност поради тази причина – загубата на производителност, дължаща се на ниските нива на ангажираност на работното място, възлиза на 8,8 трилиона долара годишно!

И така, какво причинява тази мрачна картина? Тук влияят много фактори, като промените в работната култура след пандемията, липсата на комуникация, масовите съкращения и нарастващите нива на стрес.

Влизайте, професионалисти в областта на човешките ресурси! Те са истинските MVP, които правят вас и вашия екип да се чувствате подкрепени и ангажирани в работата. Те се стремят да създадат високопроизводителна работна култура и да прилагат политики, благоприятни за служителите, които спомагат за повишаване на производителността.

Знаете, че работите в компания с високо морално състояние, когато:

Щастливи сме да бъдем част от екипа

Намерете смисъл и удовлетворение в работата си

Стремете се към индивидуален и организационен успех

Поддържайте здравословен баланс между работата и личния живот

Чувствайте се забелязани и чути от висшето ръководство

Тази статия е добра отправна точка за тази така необходима перспектива. Нека разгледаме начините за повишаване на морала на служителите чрез използване на технологии и прилагане на практически стратегии за лидерство.

Какво е моралът на екипа?

Моралът на екипа е колективният оптимизъм, ентусиазъм и увереност на група хора, които работят заедно в една организация. Той отразява общото отношение на членовете на екипа към своите колеги, работата си и организацията си.

Моралът на служителите е важен, защото е ключът към по-щастливо работно място, където колегите остават по-дълго, вместо да напускат при най-малката неприятност. Ето защо едно приобщаващо работно място прави огромна разлика:

Удовлетворение от работата: Служителите с високо морално състояние са доволни, мотивирани и намират удовлетворение в работата си.

Задържане на таланти: Доволните служители изпитват чувство на принадлежност и дават най-доброто от себе си.

Организационна култура: Позитивна и приобщаваща работна култура, в която лидерите карат служителите да се чувстват ценени, повишава морала на екипа.

Повишаването на морала на служителите може да направи чудеса за корпоративната култура, както и да подобри производителността, креативността и сътрудничеството на персонала. От друга страна, ниският морал може да навреди на удовлетвореността на служителите и да доведе до слаби резултати.

Причини за ниския морал на служителите

Ниският морал в компанията е коварен фактор, който може да попречи на производителността на компанията. И това се случва поради следните причини:

Слабо лидерство: Служителите разчитат на своите лидери за насоки, подкрепа и указания. При липса на тези качества вашите колеги могат да се почувстват доста демотивирани. Когато липсват ясни очаквания и отговорността е ниска, вашият екип остава без интерес.

Липса на признание или стимули: Признанието е мощен мотиватор, който възнаграждава усилията на вашите служители. Но при липсата му добрите резултати ще останат незабелязани, а най-добрите ви служители ще започнат да търсят другаде.

Неефективна комуникация: Когато липсва отворена и прозрачна комуникация, вашите служители ще почувстват тежестта. Такъв сценарий ще доведе до неразбиране на целите, непоследователни резултати и пропуснати срокове.

Недостатъчни възможности за растеж: Служителите се чувстват мотивирани от постиженията и професионалните успехи. Когато виждат, че шансовете за личностно развитие са малки или никакви, мотивацията им изчезва.

Но преди да започнете да разработвате стратегии за подобряване на динамиката в екипа и повишаване на морала, отделете малко време, за да определите кои от тези фактори оказват влияние върху вашите служители.

Ролята на прозрачността за повишаване на морала на служителите

Позитивният дух на служителите започва с честна комуникация и ясни указания за ролята и отговорностите на всеки член на екипа.

Ясна комуникация: Откритото споделяне на целите, предизвикателствата и стратегическите действия на вашата компания помага на служителите да се чувстват по-свързани с мисията на компанията. Знаейки накъде се насочва компанията, всички по-добре разбират своите роли, което създава чувство за цел и повишава морала.

Конструктивна обратна връзка от служителите: като предоставяте конкретни и практични наблюдения за представянето, вие насърчавате служителите да се представят по-добре и да се учат от грешките си. Конструктивната обратна връзка от служителите е ключът към изграждането на доверие.

Отворени дискусии: Обсъждането на предизвикателства, успехи и бъдещи планове изгражда култура на сътрудничество и приобщаване. Тези разговори създават общо разбиране между служителите и работодателите, като обединяват всички към обща цел.

Приложете тези практики, за да накарате екипа си да се върне на работа по-силен. Ще бъдете изненадани да видите, че те са по-устойчиви и мотивирани в работата си!

Ефективни начини за повишаване на морала на служителите

Позитивният дух на служителите може да не остане винаги толкова стабилен. Независимо дали работното ви място е дистанционно, хибридно или в офис, трябва да имате подходящи стратегии за мотивиране на персонала, като същевременно се фокусирате върху тяхното физическо и психическо здраве.

Ето няколко практични начини да постигнете това:

В дистанционни или хибридни условия служителите често се затрудняват да комуникират и да си сътрудничат с други членове на екипа. Това се отразява на качеството на работата им и им пречи да изграждат значими взаимоотношения помежду си.

Инструмент за сътрудничество като ClickUp може да бъде чудесно решение за обединяване на проектите на вашите мултифункционални екипи в една единна платформа.

С прозрачната екосистема на ClickUp членовете на вашия екип могат да визуализират напредъка си към общата цел, да поддържат връзка с колегите си и да се чувстват вдъхновени да се усъвършенстват, без да се чувстват заплашени от напредъка на другите.

От оптимизиране на обучението на служителите до насърчаване на сътрудничеството в реално време, ClickUp може да помогне за повишаване на морала на персонала по различни начини:

Служителите могат да маркират други лица или цели екипи с функцията @mention, за да подобрят комуникацията в екипа . Тя е полезна за задаване на бързи въпроси, проследяване или напомняне на всички за техните задачи , без да се налага да си разменят имейли.

Комуникирайте с членовете на екипа с функцията @mention в ClickUp.

За да обсъждате теми, които не са свързани с задачите, ClickUp предлага Chat View . Служителите могат да използват тази функция, за да изяснят своите съмнения, да дадат или поискат обратна връзка и да комуникират с членовете на екипа незабавно, без да напускат работната среда на ClickUp.

Обсъждайте действия, които не са свързани с конкретни задачи, и преглеждайте всички вложени прикачени файлове на едно място с помощта на Chat View на ClickUp.

Позволете на вашите служители да си сътрудничат в реално време с ClickUp Collaboration Detection . Всеки може да провери кой друг едновременно разглежда задача, редактира или добавя нови коментари. Тази функция позволява на отдалечените служители да са на една и съща страница по отношение на проектите и да бъдат по-продуктивни.

Работете съвместно по проекти едновременно с помощта на функцията за откриване на сътрудничество на ClickUp.

Опростете комуникацията между вътрешните екипи и външните заинтересовани страни с помощта на многобройните шаблони за комуникационни планове в ClickUp.

Изтеглете шаблона Дръжте членовете на екипа в течение за задачите, отговорностите, крайните срокове и други с шаблона за доклад за комуникационната матрица на ClickUp.

Направете процеса на повишаване на квалификацията по-лесен с инструмента за управление на проекти ClickUp . Разделете програмите за обучение на служителите или учебните материали на малки модули, като използвате задачи, добавете графици за всеки модул и помогнете на персонала си да следи напредъка си.

Разделете големите проекти на малки, практични задачи, за да улесните изпълнението им с ClickUp Tasks.

Свържете задачите, свързани с обучението, документите, интеграциите и други ресурси в едно работно пространство, като използвате функцията „Връзки“ в ClickUp, за да можете вие и вашият екип да имате достъп до тях, когато пожелаете.

Създавайте връзки между задачите и организирайте съответните документи, интеграции и ресурси в едно и също пространство с ClickUp Relationships.

Независимо дали става дума за програма за обучение или проект за клиент, екипите могат да получат обща представа за всички свои задачи с помощта на гъвкавия табло на ClickUp. Те могат да визуализират напредъка с помощта на кръгови диаграми, стълбови диаграми и линейни диаграми и да управляват ефективно работната си натовареност.

Визуализирайте напредъка с помощта на Agile Dashboard на ClickUp.

Планирайте и управлявайте проекти с яснота, комуникирайте отговорностите, получавайте актуална информация за напредъка и поддържайте фокуса на отдалечените екипи върху общите цели с напълно персонализирания шаблон за план за управление на екипа на ClickUp

Изтеглете шаблона Шаблонът за управление на екипи на ClickUp обединява мултифункционални екипи с обща цел.

2. Приведете служителите в съответствие с ценностите на вашата компания

Култивирането на сплотена работна култура е цел на всяка организация. Започнете с интегрирането на ценностите на компанията в ежедневните си дейности. Изяснете как всеки член на екипа може да допринесе за тези ценности и създайте колективно чувство за цел и единство.

Това съгласуване е особено важно за членовете на отдалечени екипи, които иначе може да имат затруднения да разберат визията, мисията и ценностите на компанията.

3. Насърчавайте редовните почивки

Насърчавайте психическото и физическото благосъстояние на служителите, като ги окуражавате да правят кратки почивки по време на работния ден. Кратките паузи предотвратяват изтощението, подобряват концентрацията и повишават производителността.

По време на тези почивки служителите могат да хапнат нещо, да се разходят, да погледат през прозореца, да разтъпчат краката си, да погалят домашния си любимец или да направят каквото е необходимо, за да се отпуснат.

4. Насърчавайте баланса между работата и личния живот

Насърчавайте служителите си да обръщат внимание на баланса между работата и личния живот и да управляват ефективно времето си. Опростете сложните работни процеси с помощта на персонализирани шаблони, като например шаблони за управление на проекти или шаблони за човешки ресурси, и помогнете на екипите си да управляват по-добре времето си, да намалят натоварването си и да поддържат положително настроение през цялото време.

Направете още една крачка напред и ги насърчете да не си носят работа вкъщи, да ползват платения си отпуск (PTO) и да не поддържат връзка по време на почивките.

Изтеглете шаблона Разпределяйте, управлявайте, приоритизирайте и проследявайте напредъка на задачите по проектите, като използвате шаблона за управление на проекти на ClickUp, и спестете ценно време.

5. Организирайте дейности за изграждане на екип

Организирайте дейности за сплотяване на екипа, за да насърчите сътрудничеството и комуникацията. Участието в споделени преживявания, като предизвикателства за решаване на проблеми или приключения на открито, развива единство и колегиалност сред колегите.

Тези преживявания могат да окажат пряко и положително влияние върху производителността, креативността и удовлетворението от работата на персонала.

6. Признавайте постиженията и важните моменти в кариерата на служителите

Оценявайте и празнувайте индивидуалните и екипните постижения, независимо колко са големи или малки. Културата на признателност подобрява ангажираността на служителите, мотивира екипа ви да постига по-големи успехи, поддържа мотивацията им и укрепва чувството им за посока.

Тя вдъхновява другите членове на екипа да дадат най-доброто от себе си и да се стремят към по-високи цели.

7. Предоставяйте стимули и награди на служителите

На кого не му харесва да бъде възнаграден за добре свършена работа? Създайте прозрачна система за възнаграждения, за да отбележите изключителните постижения. Това може да стане чрез предлагане на бонуси, подаръчни карти, ваучери за пътуване или други материални ползи.

Стимулите потвърждават упоритата работа на служителите. Тези награди създават положителна верига от подкрепящи фактори, която мотивира всички да се стремят към съвършенство и да поддържат високо морално състояние.

8. Провеждайте редовни индивидуални срещи

Планирайте периодични индивидуални срещи с членовете на екипа си, за да разберете тяхната натовареност, предизвикателства, кариерни цели и очаквания. Опитайте се да организирате значима 15–30-минутна среща за обсъждане на актуални теми всяка седмица.

Например, мениджърите могат да определят колеги, които да помогнат за по-бързото изпълнение на задачата, ако даден член на екипа има затруднения да спази сроковете. Този персонализиран подход кара служителите да се чувстват подкрепени, отговаря на техните притеснения и предлага бързо решение.

Влияние на работната среда върху морала на служителите

Процъфтяващата работна сила е отражение на подкрепяща работна среда и обратното. Нека разберем как:

Създаване на здравословна работна среда

Позитивната работна среда включва подкрепящо лидерство, отворена комуникация и фокус върху ангажираността на служителите. Поддържайте тези възможности за професионално развитие и се възползвайте от предимствата на силно ангажирана работна сила.

Насърчаване на разнообразието на работното място

Независимо откъде е човек, всеки обича да се чувства подкрепен и уважаван, когато идва на работа. Това чувство на принадлежност е истински фактор за промяна в екипите – то поддържа висок морал у всички.

Ролята на корпоративната култура за формирането на морала на служителите

Позитивната култура също е показател за високо морално състояние. Всичко се свежда до споделени ценности, цел и единство с вашия екип.

Ролята на лидерите

Поздравяваме всички ръководители на екипи и мениджъри, които обръщат специално внимание на нуждите на своите служители!

Създавате култура с изключително висок морал, когато поддържате отворени всички канали за комуникация, насърчавате прозрачността на обратната връзка и съгласувате целите на компанията с индивидуалните амбиции.

Въпреки това, управлението на взаимоотношенията между морала на служителите и работната среда понякога може да се окаже предизвикателство в хибридни или офис условия.

Значението на морала на служителите при дистанционната работа

Моралът на служителите играе решаваща роля за поддържането на ангажираността и продуктивността на дистанционните служители. Всичко, което трябва да направите, е да имате предвид следните аспекти:

Текучество на персонала: Вероятността вашите служители да не напуснат компанията се увеличава, когато се чувстват свързани, подкрепени и ангажирани. Тогава можете да се сбогувате с високото текучество на персонала и да се съсредоточите върху изграждането на високопроизводителен екип.

Отсъствия: Управлението на изолацията на работното място и отсъствията също става лесно в дистанционните условия, когато поддържате ангажираността и информираността на екипа си. Честите виртуални срещи могат да ви помогнат да изградите така необходимата колегиалност в екипа си.

Мотивация и производителност: Компаниите могат да предложат подкрепа, като инвестират в Компаниите могат да предложат подкрепа, като инвестират в софтуер за дигитално работно място , обучение и ресурси, които дават възможност на своите дистанционни служители. Бъдете сигурни, че вашият екип ще се чувства напълно подготвен да се справи ефективно със задачите си. Освен това, конструктивната обратна връзка и навременното признание на усилията ще допринесат значително за повишаване на мотивацията и производителността.

Използвайте подходящия набор от инструменти и стратегии, за да накарате вашите дистанционни служители да се чувстват като сплотен екип, дори и да се намират в различни части на света.

Предимствата и предизвикателствата при поддържането на високо морално състояние на служителите

Атмосферата на позитивизъм и ентусиазъм ще отличи вашето работно място от средното. Когато моралът на служителите се подобри, това се отразява и на работната култура на вашата компания, защото тя

Мотивира служителите да дават най-доброто от себе си

Помага им да останат фокусирани и продуктивни

Повишава удовлетворението от работата и намалява текучеството на персонала

Насърчава комуникацията и сътрудничеството

Повишава посещаемостта и ангажираността на служителите

Вдъхновява екипите да бъдат иновативни и да останат отдадени на своите роли.

Намалява нивата на стрес; предпазва от умствена умора

Изгражда положителна репутация на работното място

Помага за предоставянето на подобрено клиентско преживяване

Но работата не винаги е лека и приятна. Поддържането на постоянно високо морално състояние може да бъде истинско предизвикателство, когато нещата станат стресиращи – като кратки срокове, съкращения на бюджета или големи промени в компанията.

В такива ситуации е необходимо да бъдете по-проактивни. Откритите дискусии с членовете на екипа, подкрепата, която им оказвате, и предлагането на инструменти за справяне със стреса ще ви помогнат да преодолеете трудностите!

Всичко започва с подходящия инструмент за работната среда

Служителите са движещата сила на една организация. Ако разбирате важността на високия морал в екипа и сте готови да положите допълнителни усилия, ще имате процъфтяващо работно място за нула време!

Започнете инициативата си с универсален инструмент за управление на работата като ClickUp. Той оптимизира комуникацията и сътрудничеството, позволява ви да визуализирате как индивидуалните усилия променят нещата в голяма организация и опростява бизнес процесите, за да подобри ефективността.

Накарайте екипа си да почувства, че работи за нещо повече от заплатата.

Започнете с ClickUp още днес!

Често задавани въпроси

1. Как да подобрите морала в екипа?

Когато насърчавате отворената комуникация, празнувате успехите на служителите и цените сътрудничеството, подобряването на морала на екипа ви не отнема много време.

2. Как да мотивирате екип с ниско морално състояние?

Ако вашият екип се чувства демотивиран, предложете му вашата подкрепа. Оценявайте усилията му и го включвайте в процеса на вземане на решения, за да му дадете допълнителна мотивация.

3. Как да възстановите морала на екипа?

Можете да възстановите морала на екипа си, като поставите ясни очаквания, комуникирате целите и предлагате насоки.