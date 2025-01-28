10-те най-добри софтуера за дигитално работно място за модерни екипи 2025

Независимо дали вашата компания работи в офис или дистанционно, дигиталното работно място играе ключова роля за насърчаване и поддържане на среда за сътрудничество.

Използването на подходящия софтуер за дигитално работно място улеснява управлението на проекти и опростява редактирането и споделянето на документи. Той поддържа и гъвкава работа, тъй като вашите служители могат да имат достъп до платформата както от офиса, така и от уюта на собствените си домове. ?

Изборът на подходящия софтуер може да се окаже доста труден, когато не сте сигурни откъде да започнете. Имайки това предвид, представяме ви 10-те най-добри софтуера за дигитално работно място, които ще ви помогнат да повишите продуктивността и сътрудничеството в екипа си!

Какво е дигитално работно място?

Цифровото работно място е съвременният онлайн еквивалент на традиционните офиси. То предоставя комбинация от цифрови инструменти, облачни изчисления и други съвременни технологии, които служителите могат да използват, когато работят от всяко място, по всяко време и от всяко устройство.

За да постигнат всичко това, цифровите работни места използват средства като интерфейс, подходящ за мобилни устройства, и поддръжка за работа от разстояние. Това повишава ефективността на работата и ангажираността на служителите, като позволява гъвкавост и достъпност на работните ресурси.

Новите филтри за смесени групи в таблото за управление на ClickUp ви позволяват да персонализирате и адаптирате още повече с операторите „и“ и „или“.

Едно отлично цифрово работно място трябва да може да се персонализира, за да отговаря на конкретните нужди на всяка организация. Това включва персонализиран потребителски интерфейс, автоматизация на работния процес, опции за интеграция и табла, уникални за вашия бизнес. ✅

Бизнесите, които използват софтуер за дигитално работно място, се възползват от следните предимства:

Гъвкавост: Служителите имат гъвкав работен график, което води до по-добър баланс между работата и личния живот и повишава удовлетвореността на служителите. Ефективна комуникация: Приложенията за дигитални работни места Приложенията за дигитални работни места улесняват комуникацията и сътрудничеството между служителите . Това им помага да споделят идеи и обратна връзка бързо, което води до по-ефективно изпълнение на задачите и завършване на проектите. Повишаване на производителността: Съвременните цифрови инструменти могат да определят показатели за производителността, които допринасят за повишаване на производителността и идентифициране на области за подобрение. Намалени оперативни разходи: Заместването на работата на място с онлайн срещи, : Заместването на работата на място с онлайн срещи, интерактивни бели дъски и други цифрови опции води до значителни годишни икономии на общи разходи като пътни разходи, наем на офис пространство и разходи за поддръжка. Споделяне на знания: Комуникационни инструменти като чат, видеоконферентна връзка и : Комуникационни инструменти като чат, видеоконферентна връзка и софтуер за управление на проекти позволяват сътрудничество в реално време, което дава възможност на членовете на екипа да споделят знания и да обсъждат идеи.

Съвместно редактиране, опции за типография и още много други в ClickUp Docs

10 софтуера за дигитално работно място за съвременния екип

След като анализирахме множество софтуерни инструменти за дигитално работно място, създадохме списък с най-добрите решения на пазара, които ще ви помогнат да повишите производителността, ефективността и ангажираността на вашия екип. Да започнем! ?

Най-добър инструмент за дигитално работно място

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp обединява вашия екип за безпроблемно планиране, проследяване и сътрудничество по проекти – всичко това удобно разположено в една платформа, което го прави най-добрият цялостен инструмент за дигитално работно място. ?

Това, което отличава ClickUp, е наличието на 15+ персонализирани изгледа, които помагат на вашия екип да бъде добре организиран, независимо от местоположението му.

ClickUp насърчава активното участие и признаването на индивидуалните усилия чрез своя чат, който позволява на вашия екип да поддържа дискусии, свързани с задачите, в един непрекъснат поток. Те могат да използват поздрави и емотикони, за да покажат незабавно удовлетворение и да мотивират своите колеги.

Създавайте персонализирани списъци със задачи в изгледа „Списък“ или управлявайте натоварването на всеки служител в изгледа „Екип“. Тук можете да видите преглед на всички задачи, сортирани по възложители, за да проверите дали някоя задача се нуждае от преразпределение с цел повишаване на ефективността.

Визуалното сътрудничество и мозъчната атака стават лесни с ClickUp Whiteboards — напълно персонализирани платна, които позволяват на екипите да добавят бележки, пътни карти, мисловни карти и изображения за по-добра организация на проектите. ?

Управлявайте бизнеса си и сътрудничеството с екипа си от всяко място и по всяко време с инструментите за дистанционна работа на ClickUp. Функциите на цифровото работно място ви позволяват да наблюдавате всичко в реално време, да коригирате графиците и да проследявате натоварването чрез диаграми за изразходване, и всичко това в рамките на едно цифрово работно място. Интегрирайте с Zoom, за да планирате срещи с лекота, или използвайте готови шаблони за дистанционна работа, за да поддържате задачите и екипа си организирани.

ClickUp Docs позволява на екипите да обменят идеи и да работят съвместно по редакциите едновременно. Можете също да свържете Docs с работните процеси, за да централизирате всички данни, свързани със задачите. Освен това можете да създавате линкове за споделяне и да управлявате разрешенията за екипи, гости или публичен достъп.

ClickUp AI помощникът за писане помага на вашия екип да комуникира ясно и последователно. Спестете време с предварително създадени таблици и заглавия за перфектно форматиране на съдържанието. Инструментът предлага специфични за ролята подсказки, които ви помагат да генерирате нови идеи за различни работни сценарии.

Най-добрите функции на ClickUp

Лесно виртуално сътрудничество чрез персонализирани ClickUp Whiteboards

Налични са над 15 напълно персонализируеми изгледа за всички работни процеси по управление на проекти.

Функции за дистанционна работа и няколко шаблона, достъпни за конкретни решения за дигитално работно място.

ClickUp Board view, който позволява лесно управление на екипни проекти чрез функцията „плъзгане и пускане”, ясни визуализации и персонализирани полета.

Опции за автоматизация на повтарящи се или ръчни задачи

Автоматизирано проследяване на напредъка

Интегрира се с над 1000 приложения

Ограничения на ClickUp

Няма бутон за отмяна

За някои потребители може да се окаже прекалено сложно поради изобилието от функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Рейтинги и отзиви за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 рецензии)

2. Jira

Най-широко използвани от софтуерни екипи

Jira е един от най-добрите инструменти за съвременното дигитално работно място, създаден за безпроблемно сътрудничество и изпълнение на задачи. Тази платформа за дигитално работно място предлага разнообразни изгледи, като табла, списъци, календари и времеви линии, което позволява на екипите да планират и изпълняват проекти безпроблемно. ✨

С богат избор от формуляри, шаблони и персонализирани работни процеси, Jira повишава ефективността и оптимизира управлението на работата. Използвайте Scrum табла, за да разделите сложни проекти на по-малки задачи, или Kanban табла, за да помогнете на екипите да визуализират работните процеси.

Jira улеснява екипите да работят заедно по разработването на софтуер. С функцията Jira Product Discovery екипите могат да събират и приоритизират идеи, за да се фокусират върху най-влиятелните възможности.

Най-добрите функции на Jira

Създадени за екипи за разработка на софтуер

Удобен за ползване (предимно за софтуерни екипи)

Интегрира се с инструменти като Slack, Microsoft Teams, Gmail, Google Sheets и GitHub за по-добра вътрешна комуникация.

Предлага множество опции за преглед в платформата за управление на проекти

Ограничения на Jira

Използването му може да е трудно за научаване в сравнение с други решения за дигитално работно място.

Липсват опции за управление на маркетинговия екип

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен : 7,75 $/месец на потребител

Премиум : 15,25 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с екипа по продажбите

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Jira

Capterra : 4,4/5 (над 13 000 рецензии)

G2: 4,3/5 (над 5000 рецензии)

3. Kissflow

Най-добрата платформа с ниско ниво на кодиране

Kissflow е решение за дигитално работно място, което ви позволява да управлявате екипи и работни процеси без или с минимален опит в програмирането, което прави софтуера изключително лесен за използване.

Kissflow обича да поддържа нещата прости и ясни (KISS), като ви помага да проектирате, автоматизирате и управлявате работните процеси в различни отдели и индустрии, включително финанси, маркетинг, човешки ресурси, управление на проекти и т.н.

Ако нито един от готовите шаблони не отговаря на вашите нужди, използвайте прости инструменти за плъзгане и пускане без кодиране, за да създадете изцяло нов работен процес, или се възползвайте от Application Builder, за да оптимизирате създаването на приложения. Освен това имате възможност да разработвате приложения, използвайки свой собствен код за по-сложни изисквания. ?

Най-добрите функции на Kissflow

Не е необходимо кодиране за създаване и управление на работни процеси.

Удобен за ползване интерфейс за инструментите за управление на проекти

Готови отчети и показатели

Създаване на приложения без кодиране и с малко кодиране

Интегрира се с инструменти като Gmail, Slack и Dropbox.

Стотици готови шаблони за цифрово работно място

Ограничения на Kissflow

Отчитането и анализите на данни са по-трудни за управление при по-големи форми

Ограничени възможности за обслужване на клиенти и забавени отговори

Цени на Kissflow

Basic : Цена от 1500 долара на месец за ограничени функции

Enterprise: Индивидуални цени за пълния набор от функции

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Kissflow

G2 : 4,3/5 (над 500 отзива)

Capterra: 3,9/5 (над 30 отзива)

4. Bitrix24

Най-добрите функции за дигитално сътрудничество

Чрез Bitrix24

Bitrix24 предлага всички функции, които можете да намерите в други инструменти за дигитално работно място, което го прави софтуера с едни от най-добрите функции за сътрудничество на пазара. Множеството функции за визуализация и мощните инструменти за управление на задачите ви помагат да следите с лекота напредъка на вашия проект.

Използвайте опции като софтуер за телефон, незабавни съобщения, имейли и видеоразговори, за да поддържате тесни връзки с екипа си. Освен това има вътрешно приложение за социални медии за съобщения, отнасящи се до цялата компания. ?

Можете също да спестите време от повтарящи се задачи, като ги автоматизирате, или да използвате напълно персонализирани Kanban табла и разпечатваеми диаграми на Гант, за да визуализирате управлението на проекти и да споделите визията си с екипа си. Функциите за плъзгане и пускане улесняват управлението на задачите в движение, особено като визуално работно място.

Най-добрите функции на Bitrix24

Напълно персонализируеми

Автоматизация на задачите

Богат избор от функции за дигитално сътрудничество

Лесно споделяне на документи

Комуникацията е опростена чрез незабавни съобщения и видеоразговори.

Ограничения на Bitrix24

Малко трудно за навигация

Интерфейсът може да изглежда претрупан с твърде много функции.

Цени на Bitrix24

Basic : 49 $/месец за пет потребители

Стандартен : 99 $/месец за 50 потребители

Професионална версия : 199 $/месец за 100 потребители

Enterprise 250: 399 $/месец за 250 потребители

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Bitrix24

G2 : 4. 1/5 (500 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (700+ отзива)

5. TruGrid

Най-доброто за цифрова сигурност

TruGrid позволява на вашия екип да работи от всяко устройство, без да се притеснява, че ще изложи офисната мрежа на заплахи от интернет, което го прави идеалната платформа за цифрова сигурност. Този софтуер гарантира, че вашите отдалечени компютърни връзки остават сигурни и не могат лесно да бъдат хакнати, за разлика от VPN, който е уязвим на атаки с ransomware.

Функцията SecureRDP помага на служителите да имат сигурен достъп до своите офис компютри и отдалечени работни плотове. Софтуерът работи по принципа Zero Trust, който блокира преноса на данни между отдалечени потребители и корпоративни мрежи, за да предотврати ransomware. В резултат на това няма нужда от излагане на защитна стена. ?

TruGrid включва и облачно удостоверяване, което означава, че само предварително удостоверени връзки могат да получат достъп до корпоративните мрежи. Освен това софтуерът действа като защитен облачен щит, който ефективно блокира целеви мрежови атаки. ?

Най-добрите функции на TruGrid

Сигурен достъп до услуги за отдалечен работен плот

Сигурен достъп до DaaS, VDI и хостинг

Безопасна работа от разстояние без VPN

Защита Zero Trust

Внедряването отнема само един ден.

Необходима е автентификация за достъп до мрежата

Ограничения на TruGrid

Чат, който е по-отзивчив от безплатния телефонен номер

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на TruGrid (SecureRDP)

Basic : 12 $/месец на потребител/10 компютъра

Бизнес : 15 $/месец, започва от 10 потребители/неограничен брой компютри

Доставчици на услуги: Достъпно след кандидатстване за партньорски цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за TruGrid

Slashdot : 4. 5/5 (10+ отзива)

Capterra: 5/5 (2 отзива)

6. Slack

Най-доброто приложение за цифрова комуникация

Днес Slack се е превърнал в предпочитания избор за незабавни съобщения в екипите. Удобният му интерфейс отличава този софтуер, така че новите членове на екипа могат да се научат да го използват бързо и лесно.

Slack ви позволява да създавате канали за отделни екипи и проекти, за да опростите комуникацията. Освен чат в реално време, можете да изпращате гласови съобщения и да провеждате видеоразговори за групи от до 14 души. ✉️

Софтуерът предлага и място за съхранение на файлове, където вашият екип може да добавя файлове от своите компютри или да се свърже с услуга като OneDrive и Google Drive. Освен това можете да използвате Canvases, за да споделяте идеи с вашия екип чрез бележки или обзор на проектите.

Най-добрите функции на Slack

Интегрира се с приложения за признание на екипа

Разширени функции като ботове и канали

Низовете от разговори поддържат дискусиите организирани

Лесен за използване

Ограничения на Slack

Понякога известията за съобщения не се появяват

Уведомленията за споменавания се забавят

Цени на Slack

Безплатно

Pro : 7,25 $/месец на потребител

Business+ : 12,50 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Свържете се с екипа по продажбите

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Slack

G2 : 4,5/5 (над 31 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 рецензии)

7. Axero Solutions

Най-доброто за интранет на служителите

Ако търсите най-добрия софтуер за интранет за служители, не търсете по-далеч от Axero Solutions – той позволява на членовете на екипа да синхронизират файлове и да споделят документи в един централен хъб. ?

Axero се интегрира с инструменти като Microsoft 365, Google Workspace, Zoom и Dropbox, за да оптимизира управлението на проекти. Той ви позволява също така да съхранявате безопасно вашето цифрово съдържание и лесно да го търсите чрез уеб интерфейса, мобилното приложение или достъпния REST API.

Сътрудничеството в екипа се опростява чрез дискусионни форуми, незабавни съобщения, коментари и интеграции с популярни приложения. Управлението на задачите става още по-лесно чрез споменавания в реално време, съвместно редактиране и обратна връзка за напредъка, която държи екипа ви в течение. ⌛

Всички делегирани задачи се съхраняват във вашата интранет мрежа, така че можете да ги прегледате по всяко време.

Най-добрите функции на Axero

Цялостни решения

Удобен за ползване

Интегрира се с популярни инструменти

Включва създаване на персонализирано съдържание

Безпроблемна комуникация с целия екип

Ограничения на Axero

Възможни са временни проблеми, които могат да доведат до загуба на съдържание.

Недостатъчна гъвкавост в конфигурациите на джаджите

Цени на Axero

Оферти за нива Standard, Business и Enterprise са налични при запитване.

Оценки и рецензии на Axero

G2 : 4,2/5 (над 50 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

8. Robin

Най-добрите функции за сътрудничество в хибридни екипи

Чрез Robin

Използвайте Robin, за да повишите гъвкавостта на работното място, като позволите на екипа си да работи както от офиса, така и от дома си. ?️

Отворете приложението Robin, за да получите достъп до карта на офиса в реално време, да резервирате бюро и да споделите тази информация с екипа си за по-добра координация. В изгледа „Работна седмица“ екипът може да види кой е в офиса и какви дейности са планирани за седмицата.

Можете също така да зададете правила за посещения в офиса, достъпни лесно от мобилно устройство или настолен компютър, за да могат вашите служители да са наясно с вашите очаквания по отношение на хибридната работа. Резервирането на помещения за срещи е улеснено чрез проверка на наличността на стаите и планиране на срещите с прости интеграции в календара. ?️

Най-добрите функции на Robin

Налично мобилно приложение

Интеграции на Slack и Teams

Резервиране на стаи предварително

Налични анализи на работното място

Ограничения на Robin

Трудности при запазване на срещи

Случайни проблеми

Цени на Robin

Starter: Безплатно за до 15 потребители

Екип: Свържете се с екипа по продажбите

Предприятие: Свържете се с екипа по продажбите

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Robin

G2 : 4,4/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)

9. Kintone

Повечето функции за работния процес на екипа

Kintone е персонализирана платформа за управление на работните процеси в екипа. От управление на данни до мониторинг на задачи и комуникация, Kintone ви помага да централизирате и организирате работата си с минимални усилия.

Проследявайте важни данни на едно място и ги имайте на разположение за справка, когато общувате с екипа. Това цифрово работно място разполага с облак, където всички членове на екипа могат да споделят данни или да преобразуват електронни таблици в бази данни, достъпни за опростяване на сътрудничеството. ?

Можете да проектирате персонализирани работни процеси с просто действие „плъзгане и пускане”. Освен това тази платформа ви помага да автоматизирате повтарящи се задачи с автоматизирани предавания, планирани известия и персонализирани напомняния. Всички проекти и процеси са видими за всички на единен табло за по-лесно проследяване.

Най-добрите функции на Kintone

Данни, достъпни от всяко устройство

Опростен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Централизиран работен поток за цифрови работни места

Интегрира се с множество инструменти като Gmail, Slack и Dropbox.

Ограничения на Kintone

Мобилната версия не е толкова удобна за ползване, колкото тази за настолни компютри.

Ограничени възможности за форматиране в сравнение с други инструменти за управление на проекти

Цени на Kintone

24 долара на месец на потребител при минимум пет потребители (120 долара на месец)

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Kintone

G2 : 4,6/5 (над 190 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 130 отзива)

10. AvePoint

Най-подходящ за екипи, които използват Microsoft 365

Ако вашият бизнес разчита на Microsoft 365, AvePoint е най-доброто решение за цифрово работно място за вас. AvePoint ви дава възможност ефективно да управлявате, мигрирате и подобрявате сътрудничеството в Office 365 чрез своето цялостно решение Microsoft Teams.

Платформата е идеална за оптимизиране на операциите на Software as a Service (SaaS). Тя улеснява безпроблемната интеграция на съдържание, комуникация и информация от различни услуги на Office 365 в модерно, хоствано в облака работно пространство. ☁️

С функцията за управление на облака на AvePoint получавате възможност да надзиравате и оптимизирате ефективно облачните приложения, като гарантирате както сигурността, така и производителността. Това ниво на контрол се простира до отчети за одит, миграция на съдържание, сигурно споделяне на съдържание и безпроблемна синхронизация на съдържание между различни наематели на Microsoft 365.

Най-добрите функции на AvePoint

Лесна миграция

Лесен за използване

Можете да добавяте модули според нуждите си.

Ограничения на AvePoint

Модулът AvePoint GA може да бъде труден за използване

Интеграцията не е достатъчно бърза

Цени на AvePoint

Налични при поискване

Оценки и рецензии за AvePoint

G2 : 4,5/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3 рецензии)

Отвъд стените на офиса: постигнете съвършенство с 10-те най-добри софтуера за дигитално работно място

Независимо дали управлявате малка или голяма компания, използването на тези 10 първокласни софтуерни инструмента за дигитално работно място ще помогне на вашата организация да функционира гладко, дори ако вашите служители предпочитат дистанционна работа.

Имате нужда от гъвкава опция? Проверете ClickUp, ако искате да увеличите общата продуктивност на вашия дигитален екип. Сътрудничество в реално време без забавяния, лесно възлагане и проследяване на задачи, планиране на срещи и споделяне на идеи на персонализирани табла. Няма почти нищо, което не можете да направите с него. ?