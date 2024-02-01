Дълбоко вникване в откриването на продукти: стъпки, предизвикателства и техники

Живеем в свят, в който всеки ден се появяват нови продукти. Но не всички от тях успяват да оцелеят. Само малък процент от тях успяват да си извоюват място на нашия пренаситен пазар.

Следователно, въпросът е: какво отличава успешните продукти? Една от основните причини за техния успех е щателната фаза на откриване на продукти. Това е моментът, в който идеята за нов продукт се заражда чрез обширни проучвания на пазара, дълбоко разбиране на нуждите на потребителите и строги тестове с потребители.

В тази статия ще разгледаме етапа на разработване на продукта, включително неговото значение, стъпки, предимства, предизвикателства и ключови елементи.

Какво е откриване на продукти?

Откриването на продукти е процесът на проучване на нуждите и предизвикателствата на потребителите, измисляне на решение и разработване на прототип за тестване. Резултатът от този процес е разработването на използваем и реализуем продукт.

Той включва внимателно изслушване на нуждите на потребителите, вместо създаване на продукт, който може да бъде успешен, а може и да не бъде. Следователно откриването на продукти е процес, който е силно ориентиран към клиента. Клиентите са тези, които одобряват или отхвърлят прототипа на продукта въз основа на своята обратна връзка.

Този процес обаче не приключва с раждането на идеята. Напротив, той продължава през целия цикъл на разработване, докато вие непрекъснато взаимодействате с клиентите и внедрявате тяхното мнение в разработването.

Разбиране на важността на откриването на продукти

Откриването на продукти е съществена стъпка в процеса на разработване на продукти. То ви позволява да формирате дълбоко разбиране за вашите потребители, тъй като те ви насочват през целия процес на проектиране. Щом разберете техните предизвикателства, можете да потърсите най-подходящите решения и да използвате инструменти за проектиране на продукти, за да разработите прототипи.

Това също така увеличава шансовете ви да създадете успешен продукт, като намалява рисковете, свързани с разработването на продукти. Ето и някои други причини, поради които откриването на продукти е от решаващо значение:

Разбиране на нуждите на потребителите

Той ви позволява да получите задълбочени познания за нуждите, предпочитанията и проблемите на вашите целеви потребителски сегменти. Това е от съществено значение за създаването на продукти, които да отговарят на нуждите на вашите потребители и да задоволяват техните изисквания.

Пазарна валидация

Откриването на продукти ви позволява да проверите вашите идеи и концепции, преди да инвестирате значителни ресурси в разработката и доставката на продукта. Можете да намалите риска от създаване на продукт, който може да не намери пазар или да не реши реален проблем.

Иновации

ClickUp Whiteboard ви позволява да правите мозъчна атака, да добавяте бележки и да свързвате различни задачи

Един задълбочен процес на откриване на продукти позволява на вашите екипи да проучват нови идеи и решения. Можете да провеждате сесии за мозъчна атака с вашия екип и да използвате инструменти като ClickUp Whiteboard за лесно междуфункционално сътрудничество. Можете също така да се отличите от конкурентите, като предлагате уникални функции и отговаряте на нуждите на клиентите по нови начини.

Съгласуване с бизнес целите

Друго предимство на усилията за откриване на продукти е гарантирането, че продуктът е в съответствие с цялостната бизнес стратегия още в ранния етап. Това също помага на вашите продуктови и разработващите екипи да дадат приоритет на продуктовите функции, които са от съществено значение за успеха.

Стъпка по стъпка в процеса на откриване на продукти

Сега, когато вече знаете колко е важно откриването на продукти, нека преминем към стъпките, които ще ви помогнат да постигнете успешен процес на откриване на продукти.

Създайте екип

Откриването на продукти е свързано с междуфункционално сътрудничество. Въпреки това, все още е от решаващо значение да се подберат хората, които ще участват в него, независимо дали постоянно или временно.

Едно нещо, което трябва да разберете за създаването на екип, е, че няма универсални критерии. Следователно членовете на екипа ви ще зависят от вашите предизвикателства и изисквания. Те могат да се променят и по време на процеса, в зависимост от промяната на вашите нужди и предизвикателства.

Можете временно да ангажирате експерт или да включите екипа по продажбите, за да разберете по-добре пазара и жизнеспособността. Обикновено екипът за откриване на продукти се състои от следните лица:

Продуктов мениджър: Наблюдава целия процес и гарантира съгласуваността с бизнес целите.

UX/UI дизайнери: Проектирайте потребителското преживяване и интерфейс, превръщайки прозренията от проучванията във визуално привлекателни дизайни.

Разработчици/инженери: Приложете техническите аспекти и осъществимостта, като допринесете с идеи за това, което е постижимо в рамките на дадените ограничения.

Пазарни изследователи: Провеждайте задълбочени пазарни анализи, за да идентифицирате тенденции, конкуренти и потенциални възможности.

Поддръжка на клиенти: Включете в процеса директни мнения, обратна връзка и проблеми на потребителите.

Освен хората, изберете софтуера, който ще използвате по време на целия процес, като софтуер за управление на продукти или шаблони за разработване на продукти.

Предимствата на мултифункционалните екипи включват следното:

Уникална и разнообразна перспектива: Тези екипи насърчават разнообразни перспективи и подходи, тъй като в процеса участват лица с различни умения, опит и експертиза.

По-бързо вземане на решения: Вземането на решения е по-бързо, тъй като представители от различни отдели си сътрудничат. Това намалява необходимостта от продължителни комуникационни канали.

Решаване на проблеми: Комбинацията от разнообразни умения и опит позволява на екипа да подхожда към предизвикателствата от различни ъгли, подобрявайки решаването на проблеми.

По-малко потвърждаващо пристрастие: Това също така намалява вероятността от потвърждаващо пристрастие.

Разберете основните нужди на потребителите

Събрали сте екипа си и инструментите за управление на продуктите също са подготвени. Най-накрая е време да започнете да разбирате основните нужди на клиентите. За да направите това, трябва да общувате с потребителите си.

Комуникацията може да бъде под всякаква форма. Провеждайте интервюта с клиенти или анкети. Можете също да създадете карти на пътуването. Целта е да съберете достатъчно информация за техните болезнени точки и предизвикателства.

Анкети за обратна връзка от клиенти: Използвайте различни анкети, като анкети в приложенията, анкети по имейл, формуляри за пасивна обратна връзка или джаджи за заявки за функции.

Интервюта: Съберете качествена обратна връзка от целевите потребителски сегменти, като проведете интервюта.

Анализ на продуктите: Проверете анализа на продуктите, за да получите информация за поведението на потребителите и да идентифицирате проблемните точки. Можете също да използвате Проверете анализа на продуктите, за да получите информация за поведението на потребителите и да идентифицирате проблемните точки. Можете също да използвате софтуера си за управление на марката , за да получите по-добра представа.

Фокус групи: Съберете малка група потребители за целенасочена дискусия.

Наблюдение на социалните медии: Следете каналите в социалните медии за споменавания на вашите продукти или бранш. Общувайте с потребителите, отговаряйте на въпросите им и събирайте обратна връзка.

Използвайте различни AI инструменти, за да подобрите ефективността на процеса. След като сте събрали достатъчно информация, е време да определите точните нужди, които ще задоволите. Ето какво трябва да имате предвид, докато определяте нуждите:

Опитайте се да изразите проблема кратко (с кратко и просто изречение). Това ще ви позволи да го обсъдите лесно с екипа си и да разработите решение.

Проверете дали проблемът оказва значително влияние върху вашите потребители.

Определете приоритетите си и решете кой проблем ще решите първо.

Идентифицирайте и измислете решението

След като проблемът е ясен, вече можете да се съсредоточите върху решението. Насърчете екипа си да обсъди и измисли креативни начини за решаване на проблема. Използвайте следните техники за генериране на идеи:

Mind Maps на ClickUp ви дават ясна представа за вашите идеи и ви позволяват да ги свържете помежду си за по-добро генериране на идеи

Мисловни карти: Използвайте мисловни карти, за да запишете и свържете идеите си за по-добро генериране на идеи.

Сценарий: Създайте визуално повествование около проблемите си, за да измислите реалистични идеи.

Кръгова дискусия: Превърнете проблема си в въпрос, започващ с „Как бихме могли да...“ и позволете на всички членове на екипа да предложат решение.

Скициране: Използвайте силата на визуалните елементи, за да подобрите перспективата си и да нарисувате привлекателни скици, които предават вашето послание.

Brainwriting: Помолете един от членовете на екипа си да запише идеята си и да я даде на следващия човек, който да добави своите мисли. Продължавайте, докато всеки не добави нещо.

Използвайте шаблона за разработване на нови продукти на ClickUp, за да очертаете целия процес, от откриването до доставката

Чувствайте се свободни да използвате всеки метод, който работи за вашия екип, включително шаблони за разработване на продукти, за да проектирате идеи.

След като напълните банката си с идеи, трябва да ги филтрирате, като проверите потенциалното им въздействие и осъществимост. Това ще ви помогне да приоритизирате идеите, които могат да бъдат разработени в прототипи и тествани.

Ето какво трябва да проверите, докато филтрирате идеите:

Съответстват ли те на визията за продукта и бизнес целите?

Идеята отговаря ли на нуждите на вашите целеви потребители?

Вашите заинтересовани страни или клиенти искат ли нещо подобно?

Вашият екип ентусиазиран ли е от това?

Можете също да използвате рамки като моделите RICE, dot-voting или Kano, за да приоритизирате по-добре възможностите.

Разработване на прототип

На този етап сте готови да разработите прототип. Прототипите са интерактивни визуални представяния на ключовите характеристики и функционалности на даден продукт. Има много видове прототипи, включително макети, минимално жизнеспособни продукти или скици.

Wireframe: Основни цифрови представяния на интерфейса на даден продукт, които акцентират върху структурата и навигацията.

Виртуална реалност (VR)/Допълнена реалност (AR): Прототипи за виртуални реалности или устройства за допълнена реалност

Кликваеми прототипи: Те ви позволяват да кликвате върху интерфейса, симулирайки взаимодействия, без да е необходима пълна функционалност.

Минимално жизнеспособен продукт (MVP): Функционални версии на продукт, които включват минималните функции, необходими за задоволяване на ранните потребители и предоставяне на стойност на потребителите.

Изберете подходящия тип прототип и метод за доставка на продукта за вашия екип, като вземете предвид вашите нужди от тестване и областите за подобрение. Някои от предимствата на разработването на прототипи включват:

Намалява риска от инвестиране на ресурси в концепция, която може да не се хареса на потребителите.

Позволява ви да идентифицирате потенциални проблеми в ранния етап на процеса на разработване на продукта.

Съберете обратна връзка от потребителите относно дизайна, използваемостта и цялостното потребителско преживяване.

Позволява на продуктовите екипи да усъвършенстват и подобряват продукта въз основа на непрекъсната обратна връзка.

Процесът на разработване на прототип се съпровожда от редовни тестове.

Тествайте прототипа

Тестването на прототипа ви помага да валидирате решенията си и да проверите дали те могат да решат проблемите на вашите клиенти. В тази стъпка трябва да съберете внимателно обратната връзка от потребителите. Въз основа на това можете да правите промени и подобрения, докато не сте напълно удовлетворени.

Започнете да тествате прости прототипи като wireframes и използвайте обратната връзка, за да разработите прототипи с по-висока точност. След това продължете с изграждането на минимално жизнеспособен продукт и го тествайте.

Общите методи за тестване на прототипи включват:

A/B тестване: Представете различни версии на прототипа на различни групи участници, за да измерите и сравните тяхното представяне и предпочитания.

Интервюта с клиенти: Провеждайте индивидуални интервюта с участниците, за да съберете подробна качествена обратна връзка от клиентите относно техните възприятия, предпочитания и предизвикателства, свързани с прототипа.

Тестване с фалшива врата: Представете симулиран продукт на потребителите и проверете интереса и взаимодействието им.

Тестване на използваемостта: Участниците взаимодействат с прототипа, докато фасилитаторът наблюдава и събира обратна връзка от потребителите относно цялостното им преживяване, лекотата на използване и навигацията.

Анкети: Разпратете анкети или въпросници до по-голяма група участници, за да съберете количествени данни за конкретни аспекти на прототипа.

Изборът на подходящия тест зависи от вашата аудитория и типа информация, която искате да съберете.

Предимствата и предизвикателствата на откриването на продукти

Предимства

Целият процес на откриване на продукти има много предимства. Нека ги разгледаме.

Спестяване на време и пари

Макар откриването да изглежда като загуба на време (тъй като не включва активно създаване на нещо), то всъщност спестява време и пари. Чудите се как? Откриването на продукти потвърждава вашите идеи и ви позволява да създадете продукт с увереността, че той ще бъде успешен. Ако пропуснете този етап, всъщност залагате парите и времето си, за да разработите продукт, който потребителите ви може да използват, а може и да не използват*.

Иновативни продукти

С мултифункционален екип идва и възможността да разработвате по-иновативни продукти. Всички членове на екипа ви имат свои умения, опит и перспективи, които им позволяват да предлагат различни идеи и решения.

Дизайн, ориентиран към потребителя

Усилията ви за откриване на продукти ви позволяват да проведете задълбочено проучване на пазара и да разберете нуждите на клиентите. Разработвате по-ориентирани към потребителя дизайни, като научавате техните болезнени точки и предизвикателства.

Намаляване на риска

Откриването на продукти ви позволява също да валидирате идеите си на ранен етап. Това помага да се намали рискът от инвестиране на време и ресурси в продукт или функция, които може да не отговарят на нуждите на потребителите или на пазарните изисквания.

Предизвикателства

Както всеки процес, откриването на продукти също има своя дял от предизвикателства, както е посочено по-долу.

Създаване на мултифункционален продуктов екип

Създаването на успешен мултифункционален продуктов екип често е предизвикателство. Членовете на екипа имат различен произход и култура и може да имат различни цели и приоритети. Освен това, разпределянето на ресурсите между различните функционални области може да отнеме време и усилия.

Премахване на предубежденията

Едно от най-често срещаните предизвикателства по време на откриването на продукти е потвърждаващото предубеждение. Това предубеждение оказва негативно влияние върху резултатите. Ето защо екипът, работещ по продукта, трябва незабавно да разпознае и смекчи своите предубеждения. Това ще спомогне за създаването на продукт с по-голям шанс за успех.

Времеви ограничения

Откриването на продукти е първата стъпка в разработването на продукти. Няма времево ограничение за това. В зависимост от целевия пазар, обхвата и много други фактори, това може да отнеме само няколко седмици или дори няколко месеца. Въпреки това, може да има натиск да се действа бързо, което може да доведе до пропускане на ценни идеи.

Ключови елементи и техники при откриването на продукти

Ключови елементи на откриването на продукти

Успешното откриване на продукти трябва да включва следните ключови елементи:

Ясно дефиниране на проблема: Ясно дефинирайте проблема или слабото място, което продуктът цели да реши. Ясно дефинираният проблем осигурява фокус и гарантира, че продуктът отговаря на реална нужда на потребителите.

Проучване на потребителите: Разберете целевата аудитория чрез проучване на потребителите. Съберете данни за поведението, предпочитанията и проблемите на потребителите, за да оформите дизайна и функциите на продукта.

Мултифункционални продуктови екипи: Сформирайте мултифункционален продуктов екип с разнообразни умения, включително дизайн, разработка, маркетинг и поддръжка на клиенти. Това гарантира цялостен подход и внася различни перспективи в процеса на откриване.

Идеи: Провеждайте сесии за генериране на идеи, за да създадете широк спектър от идеи. Насърчавайте творчеството и сътрудничеството в екипа и използвайте Провеждайте сесии за генериране на идеи, за да създадете широк спектър от идеи. Насърчавайте творчеството и сътрудничеството в екипа и използвайте шаблони и инструменти за управление на продукти , за да проучите различни решения на определения проблем.

Прототипиране: Разработвайте прототипи, за да визуализирате и тествате концепциите на продуктите. Прототипите помагат да се събере ранна обратна връзка от потребителите, да се идентифицират потенциални проблеми и да се усъвършенстват идеите преди пълното разработване.

Техники за откриване на продукти

ClickUp: Инструмент за управление на продукти „всичко в едно“

Успешното откриване на продукти е резултат от комбинацията между човешки усилия и технологии. ClickUp е всеобхватно средство за управление на продукти, което опростява управлението на продукти, като управлява вашата визия, координира вашия екип и предлага средства за сътрудничество.

Продуктовите предложения на ClickUp предлагат нещо за всички фази на откриването на продукти. Нека да разгледаме.

ClickUp Whiteboard и AI за мозъчна атака

Повишете ефективността, оптимизирайте обратната връзка от потребителите и дайте възможност за иновации с ClickUp AI

Консултацията с изкуствен интелект може да се окаже спасителна, ако сте заседнали на една идея. ClickUp AI ви помага да спестите време, като подобрява производителността и улеснява комуникацията. Той също така ефективно съдейства на екипа ви в стремежа му да реши проблемите и трудностите на клиентите.

ClickUp Whiteboard е ефективно пространство за сътрудничество, където вашият екип може да записва и споделя своите идеи. Провеждайте мозъчни бури, разработвайте стратегии, сътрудничейте в реално време, добавяйте бележки и разработвайте най-добрите възможни решения за по-кратко време. То ви позволява също да добавяте връзки, документи и прикачени файлове, за да може всеки да е на една и съща страница.

Диаграми на Гант за визуализация

Визуализирайте графиците за разработване на продуктите си с помощта на диаграми на Гант

Диаграмите на ClickUp Gantt ви помагат да визуализирате графиците за разработване на продуктите си и да ги споделяте с екипа си. Сътрудничеството, проследяването на зависимостите и управлението на приоритетите са предимствата на използването на диаграмите на Gantt. Можете да получите цялостен поглед върху всичките си продукти и етапи.

Вижте напредъка и статуса на членовете на вашия екип с Team View на ClickUp

ClickUp предлага няколко изгледа, които могат да се използват ефективно в различни фази на откриването на продукти. Например, можете да използвате изгледа „Списък“, за да организирате и проследявате различните етапи. Изгледът „Задачи“ ще ви даде точна представа за състоянието на всяка задача. Освен това, изгледът „Екип“ ви позволява да видите напредъка на всеки член на екипа.

Заключение

Успешният етап на откриване на продукти води до разработването на успешен продукт, който вашите потребители ценят. Ето защо е изключително важно да отделите достатъчно време за този процес.

Като поставите силен акцент върху разбирането на нуждите на потребителите, използвате междуфункционалното сътрудничество и възприемете итеративен подход, можете уверено да се ориентирате в сложния свят на разработването на продукти.

Разбира се, инструменти като ClickUp имат потенциала да се превърнат във вашия най-добър съюзник по време на този процес. Изпробвайте безплатната версия още днес и се убедете сами!

Често задавани въпроси

Какви са целите на откриването на продукти през 2024 г.?

Целите на откриването на продукти включват разбиране на проблемите и предизвикателствата на потребителите и справяне с тях чрез иновативни решения.

Какъв е стъпка по стъпка процесът на откриване на продукти?

Откриването на продукти се състои от пет стъпки:

Създайте мултифункционален екип Разбиране на основните нужди на потребителите Идеи Разработване на прототипа Тестване на прототипа

Инструменти като ClickUp подобряват откриването на продукти, като предоставят съвместно работно пространство, ефективно управление на продукти, безпроблемно споделяне на документи, интеграция с други инструменти, канали за комуникация, ефективно управление на обратната връзка от клиенти и функции за проследяване на времевата линия.