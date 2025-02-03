12-те най-добри софтуерни инструмента за продуктов маркетинг през 2025 г.

В реалния живот пътят на купувача към даден продукт не е прав и фуниевиден. По-скоро прилича на криволичеща магистрала, пълна с неочаквани отклонения. Отговорността на мениджърите по продуктов маркетинг е да насочват пътниците към крайната цел – покупката на вашия продукт. ?️

От представянето на продукта на потенциални клиенти до комуникацията с други отдели по отношение на мащабни маркетингови кампании, трябва да се справяте с десетки променливи фактори, за да отговорите на постоянно променящите се нужди на купувачите. ?

Тук на помощ идват инструментите за продуктов маркетинг, които са ваши надеждни помощници. Те ви помагат да контролирате и управлявате вашите маркетингови усилия, независимо от техния мащаб.

Ние проучихме пазара и избрахме 12-те най-добри софтуера за продуктов маркетинг. Разгледайте нашия списък, за да намерите идеалния инструмент за повишаване на видимостта на вашия продукт и стимулиране на продажбите!

Какво е софтуер за продуктов маркетинг?

Софтуерът за продуктов маркетинг е набор от инструменти, предназначени да помогнат на продуктовите маркетолози да планират, изпълняват и анализират своята продуктова маркетингова стратегия. Обикновено включва функции като планиране и управление на кампании, проучване на пазара, бюджетиране и автоматизация. ?

Какво трябва да търсите в софтуера за продуктов маркетинг?

При избора на софтуер за продуктов маркетинг, ето критериите, на които трябва да обърнете внимание:

Интуитивен интерфейс : Инструментът трябва да е лесен за използване и да ви помага да управлявате множество кампании, да документирате проучвания на пазара и да извършвате дейности по продуктов маркетинг с лекота.

Персонализиране : Софтуерът трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да отговаря на вашите уникални маркетингови нужди и цели.

Сътрудничество : Трябва да позволява безпроблемна комуникация в рамките на екипите и между тях.

Интеграция : Трябва да можете да използвате любимите си инструменти заедно с него.

Автоматизация : Елиминирането на повтарящите се задачи ви оставя повече време да се съсредоточите върху по-голямата картина.

Анализи: Инструментът за продуктов маркетинг трябва да предоставя функции за отчитане, за да проследявате вашия пайплайн и да измервате успеха на вашите кампании.

Инструментите за продуктов маркетинг ви помагат да достигнете до по-широка аудитория, да комуникирате с настоящи клиенти и колеги и да вземете информирани решения, за да максимизирате жизнения цикъл и рентабилността на продукта. Солидната маркетингова платформа рационализира целия процес, спестявайки ценно време, усилия и ресурси. ?

Разгледайте нашите любими софтуерни продукти за продуктов маркетинг и разберете как те могат да подпомогнат вашите кампании. Някои от нашите предложения, като ClickUp, предлагат цялостни решения за продуктов маркетинг, докато други, като Omnisend, Typeform и Userpilot, се фокусират върху конкретни аспекти на маркетинга.

Бъдете в крак с всички аспекти на вашите маркетингови кампании с ClickUp.

ClickUp е безплатен, високомащабируем инструмент за управление на проекти за екипи за продуктов маркетинг от всякакъв размер и от всякакви индустрии. Независимо дали става дума за изработване на стратегия, маркетинг на събития или управление на кампании, платформата служи като контролна зала за цялата ви маркетингова дейност. ?️

Можете да стартирате вашата продуктова маркетингова кампания за минути с шаблона за маркетингов план на ClickUp. Шаблонът ви помага да определите ясни цели и приоритети с постижими задачи. Можете също да оптимизирате конкретни аспекти от вашите маркетингови дейности с шаблони за дизайнерски брифинги, планове за пускане на продукти, карти на пътуването на клиентите и много други!

За да привлечете вниманието на клиентите към новоразработен продукт, са необходими съвместни усилия на различни отдели. С ClickUp можете лесно да организирате и наблюдавате работата на екипа си и статуса на проектите, като използвате над 15 изгледа.

Например, изгледът „Работна натовареност“ ви позволява да оцените индивидуалния капацитет, да разпределите или преразпределите работата и да премахнете излишъците по йерархията. Добавете списъци за проверка, коментари и прикачени файлове, за да подпомогнете сътрудничеството между екипите. ☘️

Визуализациите „Времева линия“ и „Гант“ са изключително нагледни и ви позволяват да следите строгите маркетингови срокове и графици. Независимо от визуализацията, можете лесно да персонализирате почти всички елементи с помощта на функцията „плъзгане и пускане“.

За да подобрите още повече работния си процес, интегрирайте ClickUp с вашата електронна поща, CRM или друг софтуер и въведете автоматични рутинни действия, като промени в назначените лица и актуализации на статуса.

Най-добрите функции на ClickUp

Потребителски полета и изгледи

Автоматизиране на повтарящи се задачи

Чеклисти, коментари и прикачени файлове, за да предприемете действия въз основа на обратната връзка от клиентите.

Персонализирани табла за проследяване на напредъка

Вградена интеграция с над 50 инструмента и още 1000 чрез Zapier.

Достъпни в интернет и на мобилни устройства

Готови шаблони, предназначени за маркетинг специалисти на продукти

Първокласни инструменти за отчитане и анализ за изработване на маркетингова стратегия

Ограничения на ClickUp

Огромният брой функции може да бъде прекалено много за новите потребители.

Зареждането на големи масиви от данни може да отнеме малко повече време.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 6000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. Amplitude

чрез Amplitude

Помислете за Amplitude като за вашата енциклопедия на поведението на клиентите, пълна с ценна информация за това как вашите клиенти взаимодействат с вашия продукт. Тази информация ви позволява да усъвършенствате вашите маркетингови усилия и в крайна сметка да стимулирате продажбите и растежа.

Amplitude предоставя задълбочено разбиране на цялостния път на клиента, от привличането до задържането, като използва машинно обучение, за да разкрие тенденции и модели. Той ви помага да вземете информирани маркетингови решения с четирите си инструмента:

Анализи: Запознайте се подробно с вашите клиенти и тяхното поведение. Аудитории: Придобийте първични данни за персонализиране на вашия продукт и начина, по който го предлагате на пазара. Експериментирайте: Тествайте стратегии с различни сегменти от аудиторията. CDP (платформа за клиентски данни): Подобряване на качеството на данните, синхронизиране на данните в цялата технология и откриване на нови аудитории.

Най-добрите функции на Amplitude

Инструмент за анализ, подходящ за маркетинг

Цялостна визуализация на пътя на клиента

Възможност за експериментиране с различни сегменти от аудиторията

Поведенческо кохортиране

Интеграции с рекламни мрежи

Интегрира се с над 100 инструмента, включително други маркетингови платформи.

Ограничения на Amplitude

Цени на Amplitude (Анализи)

Starter : Безплатен

Growth : Цени по запитване

Enterprise: Цени по запитване

Оценки и рецензии за Amplitude

G2 : 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 50 рецензии)

3. Omnisend

чрез Omnisend

Omnisend е мощна платформа за маркетинг в електронната търговия, която използва данните за клиентите, за да подобри таргетирането на рекламите, да привлече нови потенциални клиенти и да увеличи конверсиите. Автоматизираните имейл и SMS кампании ви помагат да постигнете отлични резултати в многоканалната комуникация с клиентите! ☎️

Създаването на персонализирани имейли е лесно с Omnisend. Можете да създавате сегменти за променливи като етапи от жизнения цикъл, поведение и ангажираност. Въведете и персонализирайте изскачащи прозорци, целеви страници и тийзъри, за да привлечете вниманието. Използвайте таблото за продажби, за да проследявате кампанията си и отчетите за автоматизацията и да научите какво работи за вашата целева аудитория.

Omnisend разполага с обширна библиотека с шаблони за комуникация с клиенти, която ви помага да създавате професионални съобщения без много усилия. Разгледайте библиотеката за автоматизация, за да откриете интересни предварително създадени работни процеси!

Най-добрите функции на Omnisend

Омниканална комуникация

Персонализирани имейли и работни процеси

Табло за продажби за отчитане

Акаунти за няколко магазина

Над 80 интеграции, включително инструменти за електронна търговия

Ограничения на Omnisend

Цени на Omnisend

Безплатно

Стандартен : 16 $/месец

Pro: 59 $/месец

Оценки и рецензии за Omnisend

G2 : 4,5/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

4. Typeform

чрез Typeform

Изречението, което най-добре описва Typeform, е това на продуктовия маркетинг мениджър на компанията, Крис Кунинг: „Той е като швейцарски армейски нож за събиране на данни. ” Това е многофункционален инструмент, който ви позволява да създавате многофункционални формуляри за събиране на потребителски данни. ?

Започнете вашите усилия за продуктов маркетинг с някои от шаблоните на Typeform, вариращи от формуляри за събиране на лийдове и обратна връзка от клиенти до проучвания за удовлетвореността на клиентите. Създайте брандирани, привлекателни формуляри и ги вградете на стратегически места, за да генерирате повече лийдове и да съберете ценна информация от вашата аудитория.

Можете да отключите цял свят от функционалности, като ги интегрирате с любимите си CRM, автоматизационни и инструменти за сътрудничество. Оценявайте потенциални клиенти, задействайте последващи действия, създавайте платежни портали и изградете идеалния си работен процес!

Typeform в момента работи по друг продукт, Typeform Labs, който използва изкуствен интелект, за да революционизира взаимодействията с клиентите, като ги прави по-лични и ангажиращи.

Най-добрите функции на Typeform

Многофункционални шаблони за формуляри

Многобройни опции за персонализиране

Интегрира се с над 120 инструмента

Лични разговори с вашата аудитория с функцията VideoAsk

Ограничения на Typeform

Цени на Typeform

Безплатно

Basic : 25 $/месец

Плюс : 50 $/месец

Бизнес : 83 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

*Посочените цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Typeform

G2 : 4,5/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 700 отзива)

5. Optimizely

чрез Optimizely

Ако вашите маркетингови усилия се въртят около създаването на съдържание, Optimizely може да бъде идеалното решение. Софтуерът Content Marketing Platform (CMP) ви позволява да проследявате проектите си с удобна календарна функция. Използвайте платформата, за да управлявате екипи и задачи и да получите полезна информация за ефективността на вашите кампании. Optimizely насърчава и сътрудничеството в екипа за съдържание с функции като редактиране в приложението.

CMP предлага три патентовани продукта:

Orchestrate: За планиране, създаване и публикуване на атрактивно съдържание за вашия уебсайт или : За планиране, създаване и публикуване на атрактивно съдържание за вашия уебсайт или социални медии Експериментиране: За настройка на A/B тестове за уеб и експериментиране с функции, генериране на информация за поведението и оптимизиране на съдържанието, за да получите желаните резултати. Монетизиране: За създаване на персонализирани е-търговски преживявания, които максимизират печалбата

Най-добрите функции на Optimizely

Създаване и редактиране на съдържание

Тестване и оптимизиране на съдържанието

Календар за планиране

Инструменти за сътрудничество

Анализ на ефективността

Вградена интеграция с над 100 приложения

Ограничения на Optimizely

Недостъпен на мобилни устройства

Ограничени възможности за отчитане и табло за управление

Цени на Optimizely (CMP)

Старт : Безплатно

Управление : 79 $/месец на потребител

Създаване : Персонализирани цени

Orchestrate: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Optimizely

G2 : 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: Н/Д

6. Userpilot

чрез Userpilot

Userpilot е маркетингов инструмент за персонализиране и подобряване на потребителското преживяване с вашия продукт. Той предоставя важни данни за поведението на потребителите, което ви помага да извлечете максималния потенциал от всеки етап на пътуването на купувача.

Инструментите за продуктов маркетинг на платформата ви помагат да:

Проследявайте и анализирайте напредъка на кампаниите Привлечете нови и съществуващи потребители Получете ценна обратна връзка от потребителите

С Userpilot можете да създадете персонализирани обучителни преживявания за потребителите, за да им помогнете да разберат стойността на продукта от самото начало. Контролирайте съобщенията си, за да максимизирате използването на продукта. Наблюдавайте ангажираността и задръжте клиентите, като им предлагате добавена стойност, като например нови функции или помощ за платформата.

Userpilot улеснява управлението на маркетинговите ресурси – записвайте данни за използването и други важни данни, откривайте основните фактори, допринасящи за отпадането на клиенти, и подгответе продукта си за успех! ✊

Най-добрите функции на Userpilot

Автоматично проследяване на използването

Анализ на продукти и проследяване на цели

Персонализирано въвеждане на потребители

Експерименти за растеж за клиентски сегменти

Събиране на обратна връзка

Ограничения на Userpilot

Малко нативни интеграции (осем към юни 2024 г.)

Ограничени възможности за персонализиране

Случайни проблеми

Цени на Userpilot

Starter : Започва от 249 $/месец (годишен модел на фактуриране)

Growth : Цени по запитване

Enterprise: Цени по запитване

Оценки и рецензии на Userpilot

G2 : 4,6/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 50 рецензии)

7. Mixpanel

чрез Mixpanel

Mixpanel е инструмент за анализ на продукти, предназначен предимно за SaaS компании. Платформата ви помага да наблюдавате взаимодействието на потребителите с вашето приложение, да проследявате общите потребителски навици и точки на триене и да вземате значими маркетингови решения, които да улеснят растежа на продукта.

Екипите обичат Mixpanel заради неговия изчистен и интерактивен потребителски интерфейс. Показателите на ниво компания се показват с прецизна яснота, но можете да използвате и наличните филтри, за да видите информация за конкретен продукт или аспект. Функциите за тестване и отчитане на Mixpanel ви предоставят информацията, от която се нуждаете, за да вземете важни решения за целевия си пазар с увереност.

Развитието на продуктите и маркетингът са сходни области, но последната има специфични нужди по отношение на отчетността – и създателите на Mixpanel добре разбират това. Наскоро компанията представи функцията Marketing Analytics, за да помогне на маркетолозите да получат персонализирани анализи и да си сътрудничат безпроблемно с продуктовия отдел.

Най-добрите функции на Mixpanel

Инструменти за анализ на продукти и маркетинг

Интерактивен потребителски интерфейс

Филтри за данни

Цялостни инструменти за отчитане

Над 100 готови интеграции

Ограничения на Mixpanel

Цени на Mixpanel

Starter : Безплатен

Growth : От 20 $/месец

Enterprise: От 833 $/месец

Оценки и рецензии за Mixpanel

G2 : 4,6/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

8. Salesforce

чрез Salesforce

Ако се интересувате от CRM, вероятно сте запознати с името Salesforce. Това не е един инструмент, а по-скоро набор от продукти, създадени да ви помогнат да разберете клиентите си, да развиете продукта си и да разкриете пълния потенциал на бизнеса си. ?

Едно от решенията е Marketing Cloud, което предлага множество функции за подпомагане на процесите, свързани с продуктовия маркетинг, като например:

Съхранение и организиране на данни за клиенти

Автоматизиране на доставката на съдържание през различни канали

Използване на анализи, базирани на изкуствен интелект, за оптимизиране на ефективността на кампаниите

Получаване на данни в реално време за персонализиране на ключови моменти за потребителите

Създаване на VIP преживявания за най-лоялните клиенти

Като добавите и други инструменти на Salesforce, можете да разкриете още функционалности, които да ви помогнат да постигнете маркетинговите си цели. Например, можете да използвате платформата, за да проследявате потенциални клиенти, да мащабирате процесите на обслужване на клиенти и да разработвате CRM приложения без кодиране.

Най-добрите функции на Salesforce

Специализирани автоматизации за маркетинг

Анализи, базирани на изкуствен интелект

Записване на данни за клиентите в реално време

Управление на съдържанието и автоматизация на доставката

Достъпност в уеб и мобилни устройства

Ограничения на Salesforce (Marketing Cloud)

Цени на Salesforce

Salesforce има сложна ценова система с различни ценови нива за всяка комбинация от продукти и функции. За повече подробности вижте официалната им страница с цени.

Оценки и рецензии за Salesforce (Marketing Cloud)

G2 : 4,0/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 300 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Salesforce!

9. Semrush

чрез Semrush

Semrush е многофункционален софтуерен пакет, подходящ както за начинаещи, така и за опитни професионалисти в областта на дигиталния маркетинг. Той предлага множество инструменти и функции, които помагат на бизнеса да оптимизира своето онлайн присъствие, да генерира органичен и платен трафик и да получи ценна и полезна информация за пазара.

С Semrush можете да отключите съкровищница от ключови думи, свързани с вашия продукт, и да ги използвате за създаване на привлекателно съдържание за вашите маркетингови кампании. Софтуерът също така предоставя инструменти за оптимизиране на присъствието ви в социалните медии и ефективността на платените ви реклами.

Той е и безценен ресурс за проучване на конкурентите, като ви позволява да надникнете в уебсайтовете и стратегиите им. Използвайте тази информация, за да усъвършенствате своя маркетингов подход и да спечелите конкурентно предимство.

Най-добрите функции на Semrush

SEO инструменти за по-добро разбиране на посетителите на уебсайта

Помощ при създаването на съдържание

Софтуер за анализ на конкурентите

Оптимизация на бюджета

Персонализирани отчети и визуализация на данни

Вградена интеграция с над 20 инструмента

Мобилни и уеб версии

Ограничения на Semrush

Цени на Semrush

Pro : 99,95 $/месец

Guru : 191,62 $/месец

Бизнес: 374,95 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Semrush

G2 : 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

10. Process Street

чрез Process Street

Process Street е платформа за управление на процеси, която позволява на маркетолозите да създават, управляват и автоматизират задачи и да ги групират в ефективни работни потоци, задвижвани от изкуствен интелект. Инструментът ви помага да разработите структуриран подход към планирането, изпълнението и оптимизацията на маркетинговите кампании.

Интуитивният интерфейс с функция „плъзгане и пускане” улеснява създаването на маркетингови работни процеси, които отговарят на конкретни нужди. Process Street разполага с няколко стандартни шаблона, с които можете да започнете, но можете и да създадете свои собствени работни процеси от нулата.

Process Street предлага много инструменти за оптимизиране на вашите маркетингови кампании с помощта на ефективни данни. Следете напредъка, проследявайте ключовите показатели за ефективност и събирайте допълнителна информация за клиентите с помощта на формуляри.

Друга забележителна функция на Process Street е Pages, прост редактор на документи. Използвайте го, за да създадете изчерпателна и актуализирана база от знания за вашия екип за продуктов маркетинг!

Най-добрите функции на Process Street

Лесна настройка на работния процес с AI

Опростен, но ефективен интерфейс с функция „плъзгане и пускане” и списъци за проверка

Формуляри и анализи

Десетки вградени интеграции

Ограничения на Process Street

Цени на Process Street

Стартиращ бизнес : 100 $/месец

Pro : 415 $/месец

Enterprise: 1660 долара/месец

Оценки и рецензии за Process Street

G2 : 4,6/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

11. ProProfs Survey Maker

Чрез ProProfs Survey Maker

ProProfs Survey Maker е инструмент за продуктов маркетинг, който ви помага да събирате обратна връзка от потребителите и да получите информация за мнението на клиентите. Използвайте го, за да разберете по-добре нуждите на клиентите, да измерите нивото на удовлетвореност и да идентифицирате областите, в които са необходими подобрения, за да оптимизирате продуктите, кампаниите или процесите.

Най-добрите функции на ProProfs Survey Maker

Създавайте анкети за минути

Получавайте информация чрез анализ на данни в реално време

Достъп до модерни теми и шаблони за проучвания

Интегрирайте с над 100 приложения, включително ProProfs Knowledge Base и ProProfs Quiz Maker.

Ограничения на ProProfs Survey Maker

Няма мобилна версия

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на ProProfs Survey Maker

Essentials : 19 $/месец (фактурира се ежегодно)

Plus : 49 $/месец (фактурира се ежегодно)

Премиум: 99 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за ProProfs Survey Maker

G2 : 4,3/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,4 /5 (над 50 отзива)

12. Hotjar

Чрез Hotjar

Hotjar е мощна платформа за продуктови маркетолози, която предоставя полезна информация за поведението на потребителите. С нея можете да събирате данни и обратна връзка за преживяването на посетителите на вашия уебсайт, включително областите, в които те кликват, превъртат или движат курсора на мишката, и да ги използвате, за да максимизирате успеха на продукта.

Най-добрите функции на Hotjar

Heatmaps за визуализиране на поведението на потребителите

Записи на действията и активността на потребителите

Онлайн анкети за събиране на обратна връзка

Анализ на фунията и оптимизация на конверсионния коефициент (CRO)

Ограничения на Hotjar

Няма интеграция със софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)

Липса на сегментиране на клиентите

Цени на Hotjar

Basic : Безплатен

Плюс : 32 $/месец

Бизнес: 80 $/месец

Мащаб: 171 $/месец

Оценки и рецензии за Hotjar

G2 : 4,6 /5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 300 рецензии)

ClickUp: Най-добрият софтуер за продуктов маркетинг за вашия екип

Софтуерът за продуктов маркетинг е вашият надежден спътник в обширния свят на маркетинга, като доверен водач, който води изследователите през неизследвани територии. Създайте безплатен акаунт в ClickUp, за да откриете скритите съкровища на потребителското разбиране, да създадете впечатляващи кампании и да изведете бизнеса си на нови висоти. ?