Как да създадете работен процес за създаване на съдържание (+шаблони)

Създателите на съдържание разбират, че създаването на съдържание е сложен процес, който често включва няколко екипа и е изпълнен с капани. За да успеете, целият работен процес трябва да бъде подробно планиран.

Например, когато пише статия, екипът трябва да изясни намерението си, да проучи темата, да определи ключовите думи, да подготви кратко описание на съдържанието, да напише чернова, да редактира и накрая да публикува.

Добре проектираният работен процес за създаване на съдържание очертава всяка от тези стъпки. Той изисква да проследявате целия процес на създаване на съдържание, за да се уверите, че сроковете се спазват, без да се прави компромис с качеството.

Последният доклад на Content Marketing Institute за бюджетите и тенденциите в B2B съдържателния маркетинг сочи, че 41% от маркетолозите, занимаващи се със съдържание, се сблъскват с предизвикателства в работния процес.

Ясно е, че ефективният процес на производство на съдържание е от решаващо значение за ефективността на всички маркетинг специалисти и проектни мениджъри.

Ако не знаете накъде отивате, ще се озовете някъде другаде.

Нека разгледаме как да създадете гладък и ефективен работен процес за създаване на съдържание, който превръща брилянтните идеи от концепция в публикация. 🏆

Разбиране на работния процес за създаване на съдържание

Работният процес за създаване на съдържание е структуриран процес, който очертава всеки от етапите, от планирането и създаването на съдържание до проверката на ефективността на публикуваното съдържание. Това гарантира, че всичко, което създава екипът за създаване на съдържание, е стратегически планирано, добре изпълнено и оптимизирано за успех.

За да направите работния процес за създаване на съдържание подходящ за вас, трябва да се уверите, че всички членове на екипа за съдържание са на една и съща страница, да решите точно какви ресурси ще ви бъдат необходими на всеки етап и да определите ясни крайни цели и срокове.

Значението на работния процес за създаване на съдържание

За създателите на съдържание, маркетолозите и собствениците на малки предприятия е от жизненоважно значение да оптимизират процеса на създаване на съдържание, да поддържат организация и да произвеждат последователно висококачествено съдържание, което да резонира с тяхната аудитория.

Ето какво трябва да прави един добре проектиран работен процес за създаване на съдържание:

Определете ясно ролите и отговорностите на членовете на екипа, като разпределите отговорностите. Това улеснява сътрудничеството и води до по-малко забавяния.

Оптимизирайте процесите по създаване на съдържание , като разделите работния процес на управляеми етапи, като например идеи, създаване на съдържание и преглед. Това улеснява управлението на всички задачи и стабилизира темпото на производство на съдържание.

Създавайте последователно висококачествено съдържание , като се уверявате, че всичко, което създавате, е в съответствие с посланията на марката и стандартите за качество.

Повишете производителността, като структурирате работния процес така, че да намалите затрудненията, да улесните управлението на крайните срокове и да мащабирате производството на съдържание

С подходящите инструменти за управление на проекти, инструменти за сътрудничество и ефективен работен процес за създаване на съдържание, можете да се съсредоточите върху най-важното – създаването на въздействащо съдържание, което води до резултати, като същевременно минимизирате препятствията и максимизирате производителността.

Ключови компоненти на работния процес за създаване на съдържание

Ефективният работен процес за създаване на съдържание включва следните етапи:

Идеи и планиране

Идеи за съдържание : Тук е мястото, където генерирате идеи , които могат да ви помогнат да задвижите машината за създаване на съдържание. Трябва редовно да проучвате и документирате интересни идеи. Това гарантира, че винаги ще имате резерв от идеи, на които да базирате ново съдържание, съобразено с вашите цели.

Управление на работния процес: Поддържайте синхронизация между всички членове на екипа си, като установите ясни работни процеси. Това гарантира, че производството на съдържание протича гладко през всеки етап и позволява на всеки член на екипа да работи в сътрудничество с останалите.

Превърнете идеите в практически елементи с ClickUp Whiteboards

Създаване на съдържание

Оптимизирано създаване : Стандартизирайте подхода си към създаването, проектирането и редактирането на съдържание. Това ще ускори процеса на създаване на съдържание, ще ви помогне да поддържате ефективно производството на съдържание и ще гарантира последователността на марката.

Версии на съдържанието: Вашето съдържание може да бъде разпространено в различни региони и канали, които може да се нуждаят от различни версии на едно и също съдържание. Управлението на различни версии може да доведе до голяма объркване, освен ако не поддържате добра организация.

Прочетете още: Значението на контрола на версиите на документите

Преглед и одобрение

Редакционна проверка: Проверете за грешки, фактически неточности и спазване на стила на марката. Понякога може да се наложи да се консултирате с правни екипи, SEO екипи или дизайнерски екипи, за да се гарантира цялостен контрол на качеството .

Одобрение от заинтересованите страни: След окончателната проверка на съдържанието, то трябва да бъде официално одобрено от всички заинтересовани страни.

Сътрудничеството с членовете на екипа е лесно, а обратната връзка по файловете се дава чрез функциите за анотации, корекции и коментари в ClickUp 3. 0.

Автоматизация

Автоматизация на работния процес: Използвайте подходящите инструменти, за да автоматизирате повтарящите се задачи, като планиране, публикуване и проследяване. Успешната : Използвайте подходящите инструменти, за да, като планиране, публикуване и проследяване. Успешната автоматизация на работния процес ще ви освободи от част от тежките задачи, което ще ви позволи да се съсредоточите върху творческите задачи.

Прочетете също: Създаване на план за управление на съдържанието

Публикуване и разпространение

Ефективно разпространение: Оптимизирането на разпространението може да направи съдържанието ви видимо за правилната аудитория в подходящия момент. Можете да използвате аналитичните функции, налични в различните канали за разпространение (социални медии, имейл), или да разполагате с един инструмент, който може да се справи с разпространението навсякъде.

Проследяване и оптимизация

Проследяване на ефективността: Анализирайте показателите за ефективност на съдържанието си, за да определите какво работи и какво не. Подобрявайте непрекъснато стратегията си за съдържание въз основа на получените данни.

Всеки от тези етапи трябва да бъде оптимизиран и персонализиран в зависимост от типа съдържание, което имате предвид. Важно е също да знаете на какъв аспект трябва да се фокусира най-много работният процес за управление на съдържанието: задачи, статуси или комбинация от двете.

Прочетете също: ChatGPT подсказки за писане

Видове работни процеси за съдържание

След като вече сте определили основните компоненти на работния процес за създаване на съдържание, следващата стъпка е да разберете трите типа работни процеси за създаване на съдържание. Независимо дали търсите структура, гъвкавост или комбинация от двете, можете да проектирате работен процес, който ще отговаря перфектно на вашите нужди.

Работни процеси, базирани на задачи

Работният процес за създаване на съдържание, базиран на задачи, се основава на яснота и структура. В този работен процес разбивате целия процес на създаване на съдържание на ясни, изпълними и управляеми задачи.

Това е като списък за проверка в приложение за създаване на съдържание: проучване, чернова, редактиране и публикуване на съдържание. Отбелязвате всяка задача, след като я изпълните, което го прави идеален за вашия екип – ако сте наясно с посоката, в която трябва да вървите.

Визуализирайте състоянието на различни инициативи в реално време с помощта на Kanban Board на ClickUp.

Работни процеси, базирани на статуса

Ако разполагате с опитен екип от колеги, шаблонът за работния процес на съдържанието, базиран на статуса, е точно за вас. Вместо да разделя работния процес на отделни задачи, както при работния процес, базиран на задачите, работният процес, базиран на статуса, проследява съдържанието през различни етапи, като „В процес на преглед“ или „Публикувано“.

Това работи, когато се нуждаете от много обща представа за състоянието на различните части от съдържанието. Работният процес, базиран на статуса, улеснява едновременното управление на няколко части от съдържанието, без да се губи преглед.

Хибридни работни процеси

Хибридните работни процеси съчетават структурираната яснота на работните процеси, базирани на задачи, с гъвкавостта на работните процеси, базирани на статус. Можете да определяте задачи, където е необходимо, като същевременно не губите от поглед цялостната картина. Това е идеално за екипи за маркетинг на съдържание, които работят с различни видове съдържание или имат разнообразни предпочитания по отношение на работния процес.

Прочетете още: Как да проведете одит на съдържанието

Как да създадете ефективен работен процес за създаване на съдържание

Създаването на ефективен работен процес за съдържание може да бъде лесно, ако използвате подходящия инструмент, като например ClickUp. След като бъде създаден, вашият работен процес за създаване на съдържание може да поеме някои от по-тежките задачи, като например искане на обратна връзка или търсене на одобрения.

Нека видим как да създадете такъв.

Стратегия и планиране на съдържанието

Стратегията за съдържание се отнася до цялостното планиране и управление на съдържанието с цел постигане на конкретни бизнес цели. Това е непрекъснат процес, който превръща бизнес целите в практически планове за съдържание. Той включва:

1. Поставяне на цели

Решете какво искате да постигнете – брой публикувани статии, трафик, конверсии и т.н. Използвайте ClickUp Goals, за да организирате и проследявате тези цели. Споделете ги с останалата част от екипа, за да сте сигурни, че всички са наясно с целите.

Съгласувайте стратегията си за съдържание и цялостната стратегия за маркетинг на съдържание и определете работния процес от самото начало.

Управлявайте и проследявайте всичките си цели на едно място с ClickUp Goals.

2. Проучване на аудиторията

Разберете демографските характеристики, интересите, проблемите и предпочитаните формати на съдържание на вашата целева аудитория. След като съберете информацията, използвайте ClickUp Brain, интегрирания AI асистент в ClickUp, за да получите проучвателни данни, създадете персони и сегментирате аудиторията , за да създадете персонализирано съдържание.

Използвайте силата на изкуствения интелект, за да създавате съдържание, базирано на нуждите на вашата целева аудитория, с помощта на ClickUp Brain.

3. Календар за съдържание

Планирайте темите, форматите и датите на публикуване на съдържанието си достатъчно предварително. Можете да създадете календар за съдържанието сами или да използвате безплатни готови шаблони за календар за съдържание.

Изтеглете този шаблон Проследявайте всеки етап от процеса на създаване на съдържание, от статуса на завършеност на темата до одобрението от клиента, като използвате шаблона за календар на съдържанието на ClickUp.

С шаблона за календар на съдържанието на ClickUp можете да планирате и организирате съдържанието си за седмици или месеци, без да се притеснявате постоянно за спазването на крайните срокове или поддържането на графика за публикуване.

Шаблонът за календар на съдържанието също има изгледи като изгледи на списък, изгледи на календар, изгледи на времева линия и изгледи на табло, които ви позволяват да персонализирате начина, по който искате да виждате календара на съдържанието.

Процес на разработване на съдържание

Това е творческата част. Процесът на разработване на съдържание включва планиране, създаване, разпространение и преглед на съдържание за конкретна аудитория и цел въз основа на предварително определена стратегия за съдържание. Той включва:

1. Брейнсторминг на идеи

Използвайте сесии за мозъчна атака, за да направите проучване на ключови думи за SEO и да генерирате идеи за съдържание, които са в съответствие с вашата SEO стратегия и интересите на аудиторията.

Запечатайте творческите си идеи с ClickUp Mind Maps

ClickUp Mind Maps може да ви помогне да запечатате вашите творчески идеи и да създадете групи от съдържание, които са визуално привлекателни и лесни за разбиране. Можете да използвате тези инструменти, за да сътрудничите с вашия екип, за да генерирате, организирате и усъвършенствате идеи и да визуализирате сложни стратегии за ключови думи.

2. Очертаване и структуриране

Добрите резюмета на съдържанието създават добри текстове. След като сте приключили с проучването на ключовите думи и сте ги разпределили в групи по съдържание, е време да създадете общата структура.

Първо, разберете намерението на ключовите думи и съдържанието на конкурентите.

Въз основа на информацията, използвайте ClickUp Docs, за да създадете ясен план на съдържанието, с който да организирате мислите си и да осигурите логичен поток. Обмислете използването на шаблон за кратко описание на съдържанието или стилово ръководство, за да поддържате последователност в кратките описания на съдържанието.

За да мащабирате създаването на съдържание, можете да използвате ClickUp Brain, за да създавате резюмета на съдържанието въз основа на вашите проучвания и входни данни. ClickUp Brain свързва цялото знание на вашата компания – с други думи, това е вашият личен асистент, задвижван от изкуствен интелект, който има задълбочени познания за вашия бизнес. Това го прави ценен инструмент за автоматизиране на задачи като създаване на резюмета, като същевременно проектира вашата уникална маркова идентичност.

Прочетете още: Как да използвате изкуствен интелект в съдържателния маркетинг 🤖

3. Писане и дизайн

Представете си, че публикувате повече от 200 блога на месец! Всичко, от което се нуждаете, е внимателно планиране и последователно изпълнение.

Докато създавате резюмета на съдържанието в голям мащаб, можете веднага да започнете да пишете интересно и информативно съдържание. За да направите това, трябва да сътрудничите между отделите и екипите, за да създадете съдържание, което отговаря на нуждите на вашата аудитория.

Използвайте функцията „Множество назначени лица“ на ClickUp, за да не изгубят писателят, редакторът и всички останали участници от поглед блог публикациите, докато преминават през последователните етапи.

Използвайте визуално привлекателни дизайнерски елементи, за да подобрите четимостта и да направите съдържанието си по-лесно за споделяне. Работете безпроблемно с ClickUp Docs, текстообработваща програма, с която можете да документирате резюметата и описанията на съдържанието си. Тя разполага с много стилистични функции, така че форматирането ви е на място.

Обсъждайте идеи съвместно и пишете съдържанието си в ClickUp Docs.

Също така, обмислете използването на ClickUp Brain ( AI инструмент за писане ), за да създадете и усъвършенствате съдържание, което напълно отговаря на насоките на вашата марка. Можете дори да персонализирате съдържанието, за да го направите по-привлекателно за различни потребителски профили.

Редактирайте съдържанието, за да го приспособите към профила на вашите потребители, като използвате ClickUp Brain.

Организирайте без усилие вашите дизайнерски ресурси с прикачени файлове в персонализирани полета, като оптимизирате процеса на писане и дизайн, за да повишите производителността.

Шаблонът за писане на съдържание на ClickUp може да ви помогне да си сътрудничите с екипа си и да проследявате напредъка на всички ваши съдържателни елементи.

Изтеглете този шаблон Проследявайте производството на съдържание в един календар с шаблона за редакционен календар за съдържание на ClickUp.

Шаблонът за редакционен календар за съдържание на ClickUp може да помогне на екипа ви за съдържание да подобри стратегията за съдържание на вашата организация. Точно като софтуера ви за съдържание, той е напълно персонализируем. Това е инструмент за управление на съдържание, подходящ за начинаещи, който ви помага да планирате, организирате и изпълнявате съдържание без усилие.

Независимо дали създавате блогове, публикации в социалните медии или маркетингови кампании, този шаблон помага на екипа ви да работи съгласувано, ефективно и по график. Ето какво можете да направите с този шаблон:

Проследявайте работния процес по създаване на съдържание с персонализирани статуси като „Отменено“, „Завършено“, „В процес“, „В процес на ревизия“ и „В очакване“. Това гарантира, че всички членове на екипа ви ще бъдат в синхрон през целия процес. с персонализирани статуси като „Отменено“, „Завършено“, „В процес“, „В процес на ревизия“ и „В очакване“. Това гарантира, че всички членове на екипа ви ще бъдат в синхрон през целия процес.

Организирайте важните детайли , като използвате персонализирани полета като „Копирайтър“, „Одобряващ“ и „Платформа“, за да се уверите, че за всяко съдържание са определени подходящите хора и ресурси. Това намалява забавянията и позволява на екипа ви да се концентрира върху задачите, които изискват по-голямо внимание.

Следете сроковете с персонализирани изгледи като календар за публикуване и табло за напредък.

Оптимизирайте управлението на проектите за съдържание с помощта на усъвършенствани инструменти като проследяване на времето, предупреждения за зависимости и известия по имейл.

Процес на преглед на съдържанието

Третият етап е етапът на преглед. По време на процеса на преглед на съдържанието екипът проверява качеството, точността и уместността на съдържанието преди то да бъде публикувано. Той включва:

1. Редактиране за качество

Проверете за граматически, правописни и пунктуационни грешки. Уверете се, че съдържанието ви е ясно, кратко и лесно за разбиране.

Създайте списъци със задачи и използвайте персонализирани статуси на задачите (например „В процес на преглед“, „Нуждае се от редактиране“, „Одобрено“), за да проследявате редактирането и да управлявате процеса на осигуряване на качеството. Това гарантира, че съдържанието ви е внимателно прегледано, преди да бъде публикувано.

Създайте списък за проверка, за да следите процеса на създаване на съдържание с помощта на списъка за задачи на ClickUp.

2. Обратна връзка и ревизии

Споделете съдържанието си с колеги или експерти по темата, за да получите тяхното мнение. Обмислете провеждането на A/B тестове, за да сравните различни версии на текстове и рекламни материали и да определите най-ефективния подход.

Използвайте ClickUp Comments, за да получавате или давате обратна връзка в екипа си. Ако безкрайните коментари ви объркват, споделете бърза обратна връзка, като използвате ClickUp Clips, за да запишете кратко видео и да споделите промените си ясно.

Публикуване и промотиране

След като сте планирали, създали и прегледали съдържанието си, е време да го публикувате. Използвайте следните функции на ClickUp, за да ви помогнат:

Разпространение на съдържание

Споделяйте съдържанието си в социалните медии, на уебсайта си и други подходящи платформи. Обмислете използването на имейл маркетинг, за да достигнете до по-широка аудитория.

ClickUp Automation може да настрои тригери за работния процес , за да автоматизирате повтарящи се задачи. Тези тригери се задействат автоматично (например, промотиране на съдържание в множество канали за разпространение, публикуване на постове в социалните медии или изпращане на имейли), след като бъде предприето определено действие, като например публикуване на вашето съдържание. Не забравяйте да планирате и графикът на вашето съдържание.

Ето какво казва нашият ръководител на социалния маркетинг за инструментите за разпространение на съдържание в ClickUp:

В ClickUp трите най-важни функции за ежедневното управление на социалните медии са таблата, календарният изглед и автоматизациите. Таблата ни предоставят персонализиран преглед на ключовите показатели, ефективността на кампаниите и дейността на екипа, което ни помага да вземаме решения на базата на данни с един поглед. Календарният изглед ни позволява да визуализираме графика на съдържанието, да планираме ефективно кампаниите и да поддържаме постоянен ритъм на публикуване. Автоматизациите оптимизират повтарящите се задачи, като разпределяне на членовете на екипа или актуализиране на статуса, което ни освобождава време за творческа стратегия и ангажираност. Тези функции не само повишават ефективността на моя екип за социални медии, но и ми позволяват да бъда креативен и да проследявам всичко, свързано със социалните медии, гладко и лесно.

В ClickUp трите най-важни функции за ежедневното управление на социалните медии са таблата, календарният изглед и автоматизациите. Таблата ни предоставят персонализиран преглед на ключовите показатели, ефективността на кампаниите и дейността на екипа, което ни помага да вземаме решения на базата на данни с един поглед. Календарният изглед ни позволява да визуализираме графика на съдържанието, да планираме ефективно кампаниите и да поддържаме постоянен ритъм на публикуване. Автоматизациите оптимизират повтарящите се задачи, като разпределяне на членовете на екипа или актуализиране на статуса, което ни освобождава време за творческа стратегия и ангажираност. Тези функции не само повишават ефективността на моя екип за социални медии, но и ми позволяват да бъда креативен и да проследявам всичко, свързано със социалните медии, гладко и лесно.

Използвайте ClickUp Automation, за да автоматизирате ръчната и повтаряща се работа в хода на работния процес по създаване на съдържание.

Анализиране на ефективността

Сега идва моментът, в който оценявате представянето си и проверявате дали кампанията ви е била успешна. Следете показатели като трафик на уебсайта, ангажираност в социалните медии и конверсии , за да измерите успеха на съдържанието си.

След това използвайте платформи за анализ на социалните медии, за да получите информация за поведението на аудиторията си и да идентифицирате области за подобрение.

Поддържайте работния процес на стратегията си за съдържание в правилната посока с таблата на ClickUp. Проследявайте ключовите показатели за ефективността на съдържанието, като прекарано време на страницата, брой кликвания, ангажираност, трафик и конверсии, всичко на едно място.

Това ви помага да анализирате данните си, за да идентифицирате тенденции, да определите области за подобрение и да усъвършенствате стратегията си за съдържание.

💡Съвет от професионалист: Можете да интегрирате своя акаунт в Google Analytics с ClickUp, за да подобрите анализа на данните си и да усъвършенствате стратегията си още повече!

Проследявайте ключови показатели и анализирайте ефективността на съдържанието си с таблата за управление на ClickUp.

С разрастването на вашата организация е необходимо да мащабирате усилията си за създаване на съдържание и съдържателен маркетинг. Шаблонът за мащабиране на производството на съдържание на ClickUp може да е точно това, от което се нуждаете. С помощта на този шаблон можете да си сътрудничите безпроблемно, да комуникирате ясно и да следвате ефективни работни процеси, за да поддържате най-високо качество на резултатите, като същевременно увеличавате производителността.

Създавайте подробни резюмета на съдържанието, разпределяйте бюджети и проследявайте целия работен процес по създаване на съдържание с помощта на софтуера за управление на маркетингови проекти ClickUp.

ClickUp поддържа оптимизиран работен процес за съдържанието ви

Настройването на софтуер за оптимизиран работен процес за създаване на съдържание е от ключово значение за създателите на съдържание, мениджърите на съдържание, мениджърите на проекти и собствениците на малки предприятия.

Добре дефинираните работни процеси за създаване на съдържание, определените роли, оптимизираните процеси и добре обмислената автоматизация могат да бъдат безценни активи, които да ви помогнат да създавате последователно висококачествено съдържание, което е в съответствие с вашата марка и остава в съзнанието на вашата целева аудитория.

Софтуерът за управление на маркетингови проекти ClickUp е инструмент за екипи за съдържателен маркетинг, който ви помага да направите всичко това на едно място. Сътрудничество с екипа си за съдържание от мозъчна атака до пускане на пазара с помощта на многото лесни за употреба инструменти на ClickUp.

Софтуерът за управление на маркетингови проекти „всичко в едно“ на ClickUp ви помага да изградите и изпълните стратегията си за съдържание безпроблемно, като подобрява ефективността и сътрудничеството в екипа.

Неговото влияние върху улесняването на процеса на създаване на съдържание и подпомагането на маркетинговите екипи да създават качествено съдържание е неоспоримо.

Готови ли сте да подобрите съдържанието си?

