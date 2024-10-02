50-те най-добри подсказки на ChatGPT за писане

Писането с помощта на изкуствен интелект напълно промени създаването на съдържание – вече не е нужно да се взирате в празна страница с часове. Независимо дали сте опитен писател, маркетинг специалист, който се бори с кратки срокове, или човек, който се бори с творчески блок, инструменти като ChatGPT са се превърнали в цифрови съавтори.

Но не всичко е розово.

Всички сме преживявали тези разочароващи моменти, когато AI създава нещо общо или, още по-лошо, изцяло пропуска целта. Не всички осъзнават това – писането с помощта на AI не означава да оставите машината да води шоуто. Става въпрос да насочите машината, за да ви даде това, което искате.

Тук се проявява силата на добре изработените подсказки на ChatGPT за писане. Подходящата подсказка може да превърне AI в най-добрия ви партньор в писането, докато една неясна подсказка може да ви остави с безвкусно и безвдъхновенно съдържание.

В тази статия ще разгледаме предимствата на подсказките на ChatGPT за писане, ще споделим трикове за ChatGPT за по-добри резултати и ще обсъдим как инструментите, задвижвани от изкуствен интелект, могат да опростят работния ви процес при писане.

Какво представляват подсказките за писане на ChatGPT?

Подсказката за писане е конкретна инструкция, която давате на ChatGPT, за да генерира съдържание, съобразено с вашите нужди.

Например: Може да бъде нещо толкова просто като „Напишете уводна статия за AI в образованието” или толкова подробно като „Създайте убедителна имейл кампания за пускане на продукт, насочена към собственици на малки фирми. ”

Подсказките предоставят основата, която помага на ChatGPT да предоставя последователно, уместно и интересно съдържание въз основа на съответния случай на употреба.

По същество, подсказките са вашият начин да комуникирате с AI инструмента, насочвайки го към желания резултат. Изкуството на подсказките, или умението да създавате правилния набор от подсказки за ChatGPT, е ключът към успеха. Независимо дали търсите творчество, техническа точност или нещо по средата, научаването да създавате ефективни подсказки за ChatGPT може да промени подхода ви към писането.

Предимствата на добрите AI подсказки за писане

Овладяването на изкуството на подсказките е от съществено значение за максимизиране на стойността на ChatGPT във вашия работен процес на писане. Качеството на вашите подсказки оказва пряко влияние върху качеството на отговорите, които получавате от AI. Това се дължи на факта, че моделът за машинно обучение се учи от вашите подсказки и става по-добър с всеки случай.

Ето основните предимства на добрите AI подсказки за писане:

Повишава креативността : ChatGPT може да ви помогне да генерирате креативни идеи, които може би не сте обмисляли. Това е особено полезно при създаването на ново съдържание, тъй като повечето хора имат едни и същи идеи в популярните социални медии.

Спестява време : С добре структурирана подсказка за ChatGPT : С добре структурирана подсказка за ChatGPT можете да търсите информация, да създавате конспекти, да пишете първи чернови и дори да създавате цели блог публикации за минути.

Предоставя нови перспективи : Получете креативни идеи от различни ъгли или гледни точки, които могат да подобрят дълбочината на вашето писане.

Помага за преодоляване на творческата блокада: Когато сте в затруднение, няколко добре обмислени подсказки за ChatGPT могат да ви помогнат да възродите творчеството си и да продължите да пишете.

Как да използвате ChatGPT за писане

Ефективните подсказки са нещо повече от задаване на въпроси – те трябва да бъдат конкретни, ясни и целенасочени. С подходящите подсказки ChatGPT може да се превърне в ценен партньор при генериране на идеи, усъвършенстване на чернови, създаване на ново съдържание и преодоляване на творческата блокада.

Ето няколко ключови точки, които трябва да запомните:

Бъдете конкретни : колкото по-подробна е подсказката ви за ChatGPT, толкова по-конкретен ще бъде отговорът. Например, вместо „Напишете блог публикация за изкуствения интелект за бизнеса“, опитайте „Напишете увод за блог публикация за ползите от изкуствения интелект за малкия бизнес в разговорна форма и с подходящи примери“.

Включете контекст : Колкото повече контекст и релевантни подробности предоставите, толкова по-добре AI ще разбере вашите нужди. Например, включете коя е вашата целева аудитория или тона, към който се стремите.

Задавайте отворени въпроси : Това ще насърчи ChatGPT да генерира по-дълги и по-задълбочени отговори. Вместо да питате „Какви са предимствата на AI?“, попитайте „Как AI може да промени технологичните компании днес?“. Освен това, предоставете статистически данни.

Повторете и коригирайте: Не се страхувайте да променяте подсказките на ChatGPT за писане. Ако първият отговор не е това, което искате, усъвършенствайте подсказката си и опитайте отново. Понякога една малка промяна може да доведе до значително подобрение на резултата.

Важно е да знаете, че създаването на подсказки все още не е точна наука (поне засега). Дори когато пишете подсказки, които изглеждат перфектни, отговорът, който получавате, може да не е този, който очаквате.

50-те най-добри подсказки на ChatGPT за писане

Време е да видите някои подсказки на ChatGPT в действие. Ето 50 подсказки на ChatGPT за различни случаи на употреба:

Подсказки на ChatGPT за писане на публикации в блог

Напишете план за блог относно стратегии за управление на времето за свободни професионалисти. Създайте увод за блог, който привлича вниманието към публикация за предимствата на дистанционната работа. Създайте списък с предимствата и недостатъците на използването на AI в управлението на проекти. Напишете заключение от [X думи] за блог относно ползите от инструментите за управление на проекти. Разработете заглавие и мета описание за блог публикация, която представя на съществуващите клиенти новия вид и функции на портал за онлайн пазаруване.

Техническа документация Подсказки за ChatGPT

Напишете стъпка по стъпка ръководство за конфигуриране на [конкретна функция] в изгледа на работната натовареност на компания X за управление на [тип проект X]. Обяснете как да интегрирате [посочете инструмент, например Google Calendar или Outlook] с компания X и как да отстраните често срещани проблеми при интеграцията. Напишете ръководство за потребителя за автоматизиране на [конкретна задача] в компания X, използвайки [конкретна функция за автоматизация], насочено към [тип потребители X]. Създайте изчерпателен наръчник за настройка и персонализиране на отчитането на работното време за [дистанционни/хибридни екипи] в компания X, за да гарантирате [цел X, например по-добра отчетност]. Разработете солидна секция с често задавани въпроси, която обхваща 10-те най-често срещани проблема, с които се сблъскват потребителите при управлението на сложни задачи в компания X, с ясни стъпки за отстраняване на проблеми за всеки от тях.

Маркетингови подсказки за ChatGPT

Напишете убедително призив за действие за [пускане на нова функция] на продуктовата страница на компания X за [тип целева аудитория X]. Създайте поредица от публикации в социалните медии, в които се подчертава как [конкретни функции, например автоматизирани работни процеси] в компания X спестяват [X часа] седмично на [X тип професионалисти]. Създайте тема на имейл, която подчертава предимствата на [конкретна функция] в последната актуализация на компания X, привлекателна за [тип потребители X, например проектни мениджъри]. Напишете подробно описание на продукта за [конкретен шаблон, например шаблони за agile sprint] в компания X, което се фокусира върху [конкретен проблем] за [софтуерни разработчици/дизайнери]. Създайте привлекателно заглавие за реклама на компания X [за целевата аудитория X, например маркетингови екипи], което подчертава лекотата на интегриране на [уточнете инструмента] с компания X за оптимизирани работни процеси.

Подсказки за писане на имейли в ChatGPT

Напишете имейл за последващи действия до участниците в [уебинар/семинар] на компания X, в който ги насърчавате да изпробват [обсъжданата функция X] и им предлагате отстъпка или безплатен пробен период. Напишете убедителен имейл, в който да промотирате нова програма за лоялност за дългосрочни потребители на компания X, предлагаща [X предимства] като ексклузивни шаблони или приоритетна поддръжка. Създайте топло приветствено писмо за новите абонати на бюлетина на компания X, в което ги запознавате с [функция X] и им предлагате съвети за започване с [конкретни задачи]. Напишете персонализирано благодарствено писмо за потребителите, които са завършили демонстрацията на продукта на компания X, като им предложите допълнителни ресурси като [видео уроци за X] или безплатна консултация. Създайте имейл за контакти, насочен към потенциални партньори, като се фокусирате върху предимствата от интегрирането на [конкретен инструмент/платформа] с компания X за подобряване на [бизнес операциите на X].

Публикации в социалните медии Подсказки за ChatGPT

Създайте привлекателен туит за пускането на [нови шаблони или функции] в компания X, който помага на [тип потребители X] да оптимизират [конкретен процес]. Напишете публикация във Facebook, в която рекламирате ограничена оферта за потребители, които се регистрират в компания X, като подчертаете способността ѝ да [реши проблем X] за [тип екип X]. Създайте надпис в Instagram за предизвикателство за продуктивност, организирано от компания X, като насърчите потребителите да споделят как използват [конкретна функция], за да постигнат [цел X]. Напишете публикация в социалната мрежа LinkedIn, в която представяте реален казус на екип от [конкретна индустрия], който използва компания X, за да преодолее [конкретно предизвикателство, например дистанционно сътрудничество]. Разработете поредица от съвети за LinkedIn, които демонстрират как [конкретна функция] в компания X повишава производителността на екипа с [X%], пригодени за [X тип екип].

Подсказки за разказване на истории в ChatGPT

Напишете кратка история за проектен мениджър в [конкретна индустрия], който спасява провален проект, като използва [конкретна функция] в компания X. Създайте история, фокусирана върху героите, за отдалечен екип, който променя своето сътрудничество и резултати, като преминава към компания X и преодолява [конкретно предизвикателство]. Създайте фиктивен казус за [конкретен бизнес], който увеличава ефективността на проекта с [X%] след внедряването на [конкретна функция] в компания X. Напишете мотивационна история за служители, които се учат да използват нови инструменти за управление на проекти, като например Company X, показвайки как [конкретен инструмент] им помага да се справят с [предизвикателство X]. Създайте футуристична кратка история, в която управлението на проекти, задвижвано от AI чрез компания X, позволява на компанията да се разраства глобално, като същевременно поддържа [X ценности, например гъвкавост, сътрудничество].

Подсказки за творческо писане

Създайте стихотворение за това как използването на [конкретна функция] в компания X променя ежедневната продуктивност, вплетено в метафори за екипна работа и ефективност. Напишете кратка сцена, илюстрираща трудностите на творчески екип, управляващ [многобройни проекти или изисквания на клиенти], и как те ги преодоляват, използвайки [конкретна функция] в компания X. Създайте писмо от ръководител на екип до неговия шеф, в което обяснявате как внедряването на компания X е революционизирало [конкретен аспект] от работния процес и е подобрило [X показатели]. Напишете диалог между двама колеги, които обсъждат най-доброто използване на [конкретна функция] в компания X за решаване на [конкретно работно предизвикателство]. Разработете творческа метафора, която сравнява функциите за управление на задачите на компания X с [добре позната концепция или обект], която илюстрира как тя помага на екипа да остане организиран.

Съвети за генериране на обратна връзка ChatGPT

Дайте конструктивна обратна връзка по проект на [бяла книга], в която се обсъжда сътрудничеството в отдалечени екипи, като се фокусирате върху това как [конкретна функция] в компания X може да бъде по-добре подчертана. Напишете подробен преглед на [конкретна актуализация на продукта] в компания X, включително какво е работило добре, къде са необходими подобрения и предложения за следващата версия. Създайте балансиран списък с предимства и недостатъци на използването на [конкретна функция, например автоматизация] на компания X, като отговорите на често срещани въпроси за [тип потребители, например собственици на малки предприятия]. Генерирайте предложения за подобряване на [конкретен работен процес] с помощта на [конкретен инструмент за автоматизация] в компания X, като се фокусирате върху [бизнес цел X]. Напишете критика на инструмента за управление на проекти на конкурента, като подчертаете как компания X се представя по-добре в области като [конкретна полза, например гъвкавост на интеграцията или потребителско изживяване].

Програмиране и техническо писане Подсказки за ChatGPT

Напишете Python скрипт за автоматизиране на създаването на [конкретен тип задача, например задачи за въвеждане на клиенти] в компания X. Създайте стъпка по стъпка ръководство за конфигуриране на [конкретен инструмент, например Google Tag Manager] в компания X, за да проследявате ангажираността на потребителите на [конкретна страница]. Напишете подробно ръководство за API интеграция за синхронизиране на [конкретен инструмент] с компания X, като се фокусирате върху [конкретен случай на употреба в индустрията, например миграция на данни или екипно сътрудничество]. Създайте ръководство за отстраняване на проблеми за потребители, които срещат проблеми с [конкретна функция, например проследяване на задачи] в мобилното приложение на компания X, с подробни инструкции за често срещани проблеми. Генерирайте примерни кодове, които автоматизират актуализациите на проектите чрез API на компания X за [конкретно действие, например автоматично генериране на седмични отчети].

Брейнсторминг с подсказки за ChatGPT

Предложете три уникални начина за подобряване на производителността на екипа, като използвате [конкретна функция, например блокиране на време] в компания X за [X тип проект или екип]. Направете мозъчна атака за пет креативни идеи за съдържание за кампания в социалните медии на компания X, фокусирана върху [конкретна функция, например проследяване на времето]. Създайте списък с потенциални идеи за шаблони за компания X, съобразени с [X индустрия или професионална роля, например маркетинг мениджъри]. Създайте план за сесия за мозъчна атака за [конкретен тип екип, например разработка на софтуер] с помощта на компания X, за да подобрите [конкретен работен процес]. Предложете креативни начини за маркетиране на компания X пред собственици на малки фирми, които се борят с [конкретно предизвикателство, например планиране на проекти или управление на времето].

Ограничения при използването на ChatGPT за писане

Макар ChatGPT да е безспорно мощен инструмент за писатели, важно е да се признаят неговите ограничения.

Ограничена експертиза в областта

ChatGPT е обучен на базата на огромно количество данни, но не притежава истинска експертиза в нито една област. За писатели, работещи в нишови области – било то високоспециализирани научни теми, техническа документация или специфични за дадена индустрия знания – отговорите на ChatGPT често могат да се окажат недостатъчни.

Как да навигирате в това: В резултат на това може да се наложи да допълните съдържанието, генерирано от подсказките на ChatGPT, с проучвания или експертни мнения, за да гарантирате точност и дълбочина.

Възможност за неточност

Едно от най-големите предизвикателства при ChatGPT е неговата склонност да генерира информация, която звучи правдоподобно, но всъщност е неточна. За разлика от човешкия автор, ChatGPT няма вграден механизъм за проверка на фактите. Понякога той представя остарели статистически данни, грешни данни или дори измислени препратки.

Как да навигирате в това: За всяко фактическо писане – особено когато точността е от първостепенно значение – е от решаващо значение да проверявате внимателно резултатите, генерирани от AI, за да избегнете дезинформация в крайния си текст.

Общи резултати

Макар ChatGPT да се отличава с бързото генериране на съдържание, той може да попадне в капана на създаването на общи или шаблонизирани отговори, особено когато му се дават неясни или отворени подсказки. Това означава, че съдържанието може да липсва дълбочина, нюанси и индивидуалност.

Как да навигирате в това: Създаването на много конкретни и подробни подсказки за писане в ChatGPT е от съществено значение, ако искате да създадете привлекателно, персонализирано или въздействащо съдържание.

Липса на човешки емоции и интуиция

Въпреки че ChatGPT е умел в имитирането на разговорни тонове и предоставянето на последователни отговори, той липсва фината емоционална интелигентност и интуиция, които притежават човешките писатели. Поради това подсказките за творческо писане за AI могат да бъдат трудни.

ChatGPT не може напълно да разбере емоционалните нюанси или културните особености на определени фрази, което може да доведе до неадекватни или неподходящи отговори.

Как да се ориентирате в това: Човешкият надзор е незаменим за емоционално зареденото писане, творческото разказване на истории или съдържанието, което трябва да резонира с читателите.

Затруднения с комплексни или двусмислени подсказки

ChatGPT процъфтява при яснота, така че когато се сблъска с двусмислени или много сложни подсказки, може да даде резултати, които са объркващи или неточни. Ако подсказката на ChatGPT е неясна, той има склонност да дава безопасни, умерени отговори, които може да не съответстват на първоначалното намерение.

Как да се ориентирате в това: Това означава, че е важно да бъдете прецизни и ясни, когато създавате подсказки за ChatGPT, за да сте сигурни, че AI разбира контекста и желания резултат.

Прекомерното разчитане на AI може да потисне творчеството.

Макар ChatGPT да е фантастичен инструмент за генериране на идеи и преодоляване на творческата блокада, съществува риск да се стане прекалено зависим от AI в творческия процес. Разчитането единствено на съдържание, генерирано от AI, може да доведе до липса на оригиналност, тъй като често се рециклират сходни идеи и изрази.

Как да се ориентирате в това: Трябва да използвате подсказките на ChatGPT, за да подобрите креативността си, а не като заместител на вашия глас и иновативност.

Разбирането на тези ограничения ви позволява да използвате подсказките на ChatGPT по-ефективно, като гарантирате, че съдържанието ви е точно, убедително и съобразено с вашите цели.

Алтернативи на ChatGPT за писане

Ако търсите други инструменти, които да допълват ChatGPT, или се нуждаете от по-специализирана AI за конкретни задачи по писане, като Jasper AI, Writesonic или Notion AI, има няколко алтернативи на ChatGPT.

Едно от най-изявените средства е ClickUp Brain, авангардно AI средство, което се интегрира с платформата за управление на проекти ClickUp. То е проектирано да помага на екипите да организират идеи, да провеждат мозъчни атаки и да създават работни процеси, които подпомагат процеса на писане.

Създавайте структури на блогове за секунди с помощта на ClickUp Brain.

ClickUp Brain подобрява всеки етап от писането, от генерирането на идеи до окончателните редакции. Това го прави уникален ресурс за писатели и екипи.

Ето как:

1. Ефективно мозъчно буряне и управление на идеи

ClickUp Brain се отличава в превръщането на сурови идеи в структурирани, изпълними планове. Помага ви да записвате и организирате ефективно вашите сесии за мозъчна атака, като гарантира, че нито една добра идея няма да се изгуби.

Представете си, че имате дигитален асистент, който не само записва и разбира задачите, но и ги категоризира и приоритизира, което улеснява извличането и разработването на идеи, когато имате най-голяма нужда от тях.

Ето резултатът от подсказка, дадена на ClickUp Brain: Подсказка: „Проучете съществуващите научни статии и набори от данни за околната среда. Идентифицирайте нововъзникващите тенденции и потенциалните пропуски в знанията, свързани с климатичните промени и тяхното въздействие върху морския живот. Предложете нови насоки за изследвания, които биха могли да доведат до значителни пробиви. ”

ClickUp Brain може да бъде чудесен помощник за мозъчна атака и управление на идеи.

2. Оптимизирана интеграция на работния процес

За разлика от самостоятелните AI инструменти, ClickUp Brain е вграден в екосистемата за управление на проекти на ClickUp. Това означава, че докато развивате идеите си, те автоматично се съгласуват с вашите съществуващи проекти и задачи.

Тази безпроблемна интеграция гарантира, че вашето писане е организирано. Всяка стъпка в процеса на писане – изготвяне на чернова, редактиране и преглед – се проследява и управлява в рамките на една и съща платформа.

​​

Интегрираният интерфейс на ClickUp гарантира, че вашите текстове отразяват реалността и актуалността на всичките ви текущи инициативи.

3. Подобрено сътрудничество

За екипи, които работят по проекти за писане, ClickUp Brain предлага несравними функции за сътрудничество. То позволява на членовете на екипа да споделят идеи, да дават обратна връзка и да следят напредъка в реално време.

Способността да сътрудничите ефективно означава, че вашият екип може да работи добре заедно и да използва колективните познания, за да подобри качеството на вашето съдържание.

ClickUp Brain гарантира, че всички членове на вашия екип са добре съгласувани и информирани за задачите по съвместното писане.

4. Автоматизиране на рутинни задачи по писане

ClickUp Brain опростява повтарящите се задачи като създаване на резюмета, отчети за напредъка и задачи за действие. Справянето с тези рутинни дейности освобождава време на екипите, за да се съсредоточат върху мозъчна атака и генериране на идеи, вместо върху административна работа.

ClickUp Brain може да автоматизира всички рутинни задачи по писане и да ви освободи време, за да се съсредоточите върху висококачествени проекти за писане.

5. Персонализирани работни процеси и шаблони

ClickUp Brain предоставя персонализирани шаблони и работни процеси, съобразени с различни нужди при писането. Независимо дали изготвяте блог публикация, създавате маркетингов текст или начертавате книга, можете да адаптирате работните процеси, за да отговарят на вашите специфични изисквания.

Тази гъвкавост помага да се гарантира, че вашето писане остава гъвкаво и отговаря на вашите нужди. Това ви позволява да се съсредоточите повече върху създаването на съдържание и по-малко върху управлението на процесите.

Например, ChatGPT подсказките за писане на ClickUp са създадени, за да опростят творческия процес на писатели, маркетинг специалисти и създатели на съдържание.

Изтеглете този шаблон Създавайте съдържание с помощта на шаблона за писане ChatGPT Prompts на ClickUp.

Тези над 200 подсказки за писане използват най-модерната технология за обработка на естествен език (NLP), за да ви предложат задълбочени прозрения за вашия стил на писане.

С тези подсказки можете да:

Без усилие генерирайте идеи за статии, блогове и различни форми на съдържание.

Създавайте увлекателни истории с уникални перспективи, които да завладеят аудиторията ви.

Обмислете нови теми и иновативни подходи, за да подобрите писането си.

С мощните функции за управление на проекти на ClickUp можете бързо да организирате идеите си, да подобрите производителността си и да поддържате последователност във всичките си проекти за писане.

Преобразувайте създаването на съдържание с ClickUp Brain

Овладяването на изкуството на подсказките за ChatGPT не е просто трансформиращо – то е двигател на продуктивността за всеки писател. С правилните подсказки можете да предизвикате нови идеи, да преодолеете творческите кризи и да създадете висококачествено съдържание бързо.

Готови ли сте да подобрите писането си? Опитайте писането с помощта на AI, като използвате нашите 50 подсказки за ChatGPT, за да усетите трансформиращото влияние, което AI може да окаже върху творческия ви процес.

Но защо да спирате дотук? Повишете производителността си до ново ниво, като проучите AI-базираните инструменти на ClickUp. От сесии за мозъчна атака до организиране на планове, ClickUp предлага най-доброто решение за безпроблемна и ефективна работа.

