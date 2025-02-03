10-те най-добри инструмента за промпт инженеринг за генеративна изкуствена интелигентност през 2025 г.

Чудили ли сте се някога как понякога генеративните AI инструменти са в състояние да дадат точно това, което искате, но да предоставят неадекватни резултати от търсенето за определени заявки? Всичко зависи от качеството на вашите подсказки.

За да получите точни отговори от AI инструментите, трябва да предоставите конкретни инструкции. Въпреки това, генеративните AI модели непрекъснато се развиват, докато ги захранваме с нова информация. Затова трябва да усъвършенствате и вашите подсказки.

Този процес се нарича инженеринг на подсказки. Това е техника за въвеждане на данни, която включва предоставянето на конкретни подсказки на инструменти за изкуствен интелект, за да могат те да разберат човешките намерения и да дадат желания резултат. В този блог са изброени 10-те най-добри инструмента за инженеринг на подсказки, които ще ви помогнат да пренесете AI играта си на следващото ниво!

Независимо дали използвате AI инструменти за създаване на структура на блог или за генериране на кодови блокове, има някои ключови характеристики, които трябва да вземете предвид при избора им. Те включват:

Удобство на употреба

Дизайн на потребителския интерфейс: Трябва да търсите чист и организиран интерфейс. Опитайте функции за плъзгане и пускане, ясни бутони и етикети, които позволяват гладка взаимодействие с потребителя.

Лесност на обучение: Трябва да предлага полезни уроци или ръководства за начало, за да можете бързо да усвоите основите.

Обработка на грешки: Инструментите за промпт инженеринг трябва да показват ясни съобщения за грешки и да предлагат начини за отстраняване на грешките ви.

Ефективност

Производителност: Не искате да чакате вечно, докато вашите подсказки бъдат обработени. Отзивчив инструмент ще поддържа творческия ви поток.

Точност: Инструментът трябва да предоставя резултати, които са в съответствие с вашите подсказки и са без необосновани грешки.

Надеждност: Трябва да работи стабилно, дори когато го натоварвате с комплексни задачи и използвате множество варианти на подсказки.

Интеграция

Съвместимост: Трябва да работи безпроблемно с други софтуери и системи, които често използвате, като Google Docs или всякаква платформа за кодиране.

API поддръжка: Приложният програмен интерфейс (API) е механизъм за комуникация между различни приложения. Ако сте технически специалист или искате да създадете персонализирани работни процеси, потърсете инструмент за бързо инженерство с мощен API.

Обмен на данни: Прехвърлянето на вашите подсказки и резултати между инструмента и други места не трябва да бъде трудна задача. То трябва да позволява плавен обмен на данни.

Мащабируемост

Производителност в мащаб: С разрастването на вашите проекти, подсказките стават по-сложни. Инструментът трябва да може да се справя със сложна логика и по-тежки работни натоварвания, без да забавя работата.

Изисквания към ресурсите: Някои AI инструменти изискват повече процесорна мощност от други. Изберете инструмент, който е съвместим с вашата инфраструктура и няма да претовари вашето устройство.

Опции за персонализиране: Потърсете функции, които ви позволяват да персонализирате работното си пространство и да оптимизирате работния си процес.

Ето списък с най-добрите инструменти за промпт инженеринг за оптимизиране на производителността на генеративните AI модели:

1. PromptAppGPT

чрез PromptAppGPT

PromptAppGPT е лесна за използване платформа за промпт инженеринг, която опростява създаването на промпти с интерфейс от типа „дръпни и пусни“. Тя поддържа промпти на естествен език за LLM като GPT-3 и предлага обратна връзка в реално време, докато създавате промпта си, което ви помага да усъвършенствате подхода си и да постигнете оптимални резултати.

Можете да използвате PromptAppGPT за разработване на приложения с малко код, генериране на текст, изображения и автоматично генериране на потребителски интерфейс.

Най-добрите функции на PromptAppGPT

Създавайте, редактирайте, компилирайте и изпълнявайте подсказки визуално, използвайки интерфейса с функция „плъзгане и пускане”.

Получавайте предложения и информация в реално време, докато създавате ефективни подсказки.

Създавайте бързо рамки за разработка на приложения, използвайки подсказки с малко код

Ограничения на PromptAppGPT

Той се фокусира предимно върху модели, базирани на GPT-3, което ограничава обхвата му.

Цени на PromptAppGPT

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PromptAppGPT

Няма достатъчно налични рецензии

2. OpenPrompt

чрез OpenPrompt

OpenPrompt е инструмент за промпт инженеринг за създаване на ефективни промпти за ChatGPT и Midjourney. Той поддържа и генериране на промпти за Python код, Refactor Code, TypeScript, C++ и JavaScript, което го прави идеален за софтуерни разработчици.

Получавате достъп до персонализирана библиотека, която поддържа усъвършенствана настройка и интеграция с популярни рамки като PyTorch и TensorFlow.

Най-добрите функции на OpenPrompt

Бързо практикувайте идеи за бързо обучение с уеб разширението на OpenPrompt.

Настройте подсказките за конкретни задачи и подобрете точността

Опитайте различни стратегии за подсказване, като шаблони, вербализиране и оптимизация.

Ограничения на OpenPrompt

За напреднало използване са необходими някои познания по програмиране.

Липсва визуален интерфейс за бързо създаване

Цени на OpenPrompt

Pro: 4 долара на месец

Pro + : 8 долара на месец

Pro ++: 16 долара на месец

OpenPrompt оценки и рецензии

GitHub: 4200+ оценки

3. ChatGPT

чрез ChatGPT

Всеки, който е чувал термина AI, вероятно знае за ChatGPT. Той е известен с простия си интерфейс и голямата си потребителска общност. Можете да експериментирате с подсказки за различни задачи, като обобщаване на бележки от срещи, писане на съдържание, генериране и отстраняване на грешки в кода и създаване на изображения. Достъп до библиотека с споделени подсказки от други потребители за вдъхновение.

Най-добрите функции на ChatGPT

Експериментирайте лесно с подсказки за различни задачи благодарение на простия и удобен интерфейс.

Присъединете се към голяма потребителска общност, за да получите достъп до споделени подсказки и дискусии.

Ограничения на ChatGPT

Ще имате ограничен контрол върху резултатите, тъй като възможностите за фина настройка са ограничени.

Безплатният пакет може да има забавяния при сложни заявки.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс: 20 долара на месец на потребител

Екип: 30 долара на месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за ChatGPT

Capterra: 4. 6/5 (40+ отзива)

G2: 4. 7/5 (500+ отзива)

4. Helicone. ai

Helicone. ai е платформа с отворен код за разработване на подсказки за модели за машинно обучение. Тя може да подобри производителността на LLM чрез събиране на данни, наблюдение на тяхната производителност и експериментиране с различни шаблони за подсказки.

Освен това, инструментите за сътрудничество и функциите за интерпретируемост подобряват работата в екип и предоставят информация за това защо подсказките генерират конкретни резултати. Ценовият модел на Helicone.ai обаче може да бъде сложен за по-големи екипи, а някои функции все още са в процес на разработка.

Helicone. ai най-добри характеристики

Управлявайте и внедрявайте подсказки заедно с вашите модели за машинно обучение.

Споделяйте подсказки и повтаряйте с екипа си

Извършете тестове за регресия на подсказките и сравнете и анализирайте набори от данни, за да разберете защо определени подсказки генерират конкретни резултати.

Ограничения на Helicone. ai

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с някои други инструменти за мониторинг

Helicone изисква прокси сървър, за да изпълнява заявки за попълване на OpenAI от ваше име.

Цени на Helicone. ai

Безплатно

Растеж: Персонализирани цени

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Helicone. ai оценки и рецензии

Github: 1400 оценки

G2: 4. 5/5

5. PromptHero

чрез PromptHero

Ако търсите платформа, богата на предварително създадени подсказки за AI изображения, PromptHero е мощен инструмент за инженеринг на подсказки. Той предлага милиони идеи за подсказки от популярни AI модели и библиотеки като Stable Diffusion, ChatGPT, Midjourney и Openjourney.

Той разполага и с пазар, управляван от общността, където можете да купувате и продавате подсказки, като по този начин се насърчава среда на сътрудничество.

Най-добрите функции на PromptHero

Достъп до предварително създадени подсказки за различни задачи

Купувайте и продавайте подсказки от други потребители от пазара, управляван от общността, въз основа на дължината на подсказката.

Ограничения на PromptHero

Ограничена поддръжка за задачи, свързани с техническо писане

Безплатният план предлага ограничен достъп до библиотеката с подсказки.

Цени на PromptHero

Поддръжник: 5 $/месечно

Pro: 9 долара

Академия: 29 долара

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за PromptHero

Недостатъчно оценки и рецензии

6. LangChain

чрез LangChain

LangChain е отворена платформа за напреднали инженеринг на подсказки. Тя ви позволява да създавате сложни подсказки, като свързвате по-прости такива. Това е модулна система за изграждане на сложни работни процеси и справяне със задачи, които изискват логическа последователност от стъпки.

Освен това LangChain предлага контрол на версиите, за да проследява промените и да се връща към предишни версии, ако е необходимо. Въпреки това интерфейсът може да бъде по-сложен за нови потребители, а съвместимостта с LLM може да бъде ограничена.

Най-добрите функции на LangChain

Създавайте сложни подсказки, като използвате различни класове и функции.

Използвайте шаблони за команди, които могат да се използват многократно, за да подобрите четимостта на кода и да спестите време.

Проследявайте промените и се връщайте към предишни версии на вашите подсказки.

Създавайте подсказки за задачи, които изискват логическо мислене

Ограничения на LangChain

По-стръмна крива на обучение в сравнение с интерфейсите от типа „дръпни и пусни“

Съвместимостта с LLM може да бъде ограничена (проверете уебсайта им за поддържаните модели)

Цени на LangChain

Безплатно: Завинаги

Плюс: 39 долара на месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии на LangChain

G2: 5/5 (2 отзива)

Github: 83 800 оценки

7. PromptBase

чрез PromptBase

Ако търсите богата колекция от подсказки, които са лесно достъпни за проучване, опитайте PromptBase. Това е пазар, където можете да купувате и продавате подсказки за AI модели като ChatGPT, MIdjourney и Dall-E. Използвайте функциите за търсене и филтриране, за да намерите подсказки, които отговарят на вашите нужди.

Безкодовият AI приложен конструктор на PromptBase ви помага да създавате прости AI приложения с персонализирани подсказки.

Най-добрите функции на PromptBase

Разгледайте огромна колекция от подсказки за различни случаи на употреба с масивната библиотека с подсказки.

Опитайте модела „плащане за подсказване“, за да плащате само за подсказките, които използвате.

Ограничения на PromptBase

Ограничени възможности за персонализиране на подсказките в сравнение с инструментите за създаване

Качеството на подсказките може да варира в зависимост от приноса на потребителите.

Цени на PromptBase

1,99 $+ за всеки prompt

Оценки и рецензии за PromptBase

Github: 5100 оценки

8. BetterPrompt

чрез BetterPrompt

BetterPrompt ви помага да създавате персонализирани подсказки и да провеждате масови тестове, за да измерите тяхната ефективност. Той също така предоставя инструменти за идентифициране на потенциални пристрастия във вашите подсказки, като гарантира отговорно използване на AI.

Освен това, неговите обясними AI функции предлагат информация за мотивите зад резултатите, което спомага за изграждането на доверие и разбиране. Въпреки че BetterPrompt в момента е в бета тестове, той показва обещаващи резултати за задачи, изискващи точно извличане на информация.

Най-добрите функции на BetterPrompt

Използвайте инструменти за идентифициране на потенциални пристрастия в подсказките

Разберете логиката зад резултатите, като сравните различни подсказки.

Ограничения на BetterPrompt

Ограничени възможности за генериране на творчески текстове

В момента, в бета тестове, функциите могат да бъдат променени.

Цени на BetterPrompt

Цени от 4,9 долара.

BetterPrompt оценки и рецензии

Github: 144 оценки

9. PromptChainer

чрез PromptChainer

Ако искате автоматизирани и сложни работни процеси, PromptChainer си заслужава да бъде проучен. Той се отличава в изграждането на усъвършенствани вериги от подсказки с условна логика за сложни набори от данни, което позволява подсказките да се адаптират въз основа на отговора на изкуствения интелект.

Използвайте отворената му платформа, за да създавате усъвършенствани AI приложения и решения.

Най-добрите функции на PromptChainer

Създавайте сложни работни потоци с последователни подсказки благодарение на усъвършенстваните възможности за верижно свързване на подсказки.

Опитайте условни подсказки, които се адаптират въз основа на отговора на изкуствения интелект.

Автоматизирайте повтарящи се задачи с предварително създадени вериги от подсказки

Ограничения на PromptChainer

Сложният интерфейс може да бъде прекалено сложен за нови потребители.

Изисква задълбочено разбиране на принципите на инженеринга на подсказки.

Цени на PromptChainer

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PromptChainer:

Недостатъчно рецензии

10. Google Bard

чрез Gemini

Google Bard, сега наречен Gemini, предлага достъп до най-модерни езикови модели и има многоезични възможности за генериране на текст на различни езици. Можете да го интегрирате безпроблемно с други продукти на Google, като Search и Docs, което го прави удобна опция за разработчици и тези, които вече са част от екосистемата на Google.

Най-добрите функции на Google Bard

Генериране на текст на няколко езика

Интегрирайте безпроблемно с Google Търсене и Документи

Ограничения на Google Bard

Понякога предоставя неточна или пристрастна информация.

Ограничена способност за изпълнение на продължителни или сложни задачи

Оценки и рецензии за Google Bard

Безплатно: Завинаги

Разширено: 19,99 $ на месец

Макар че горните инструменти за промпт инженеринг ви дават възможност да насочвате големи езикови модели към конкретни творчески резултати, те могат също така да усложнят работния ви процес. Тук на помощ могат да дойдат инструментите за управление на проекти, базирани на изкуствен интелект.

Запознайте се с ClickUp, платформа за управление на проекти „всичко в едно“ с мощни AI функции. Нека видим как можете да използвате AI функциите на ClickUp, за да ускорите работата си.

ClickUp

ClickUp Brain, AI интеграцията на ClickUp, е невронна мрежа, която събира цялата информация за компанията на едно място, като свързва задачи, документи и хора.

Автоматизирайте работните процеси, сътрудничеството и управлението на проекти с ClickUp Brain

Той работи като ваш мениджър на знания, мениджър на задачи и генератор на диаграми. ClickUp Brain ви помага да сте в крак с нещата, като ви информира за разговорите, обобщава подробностите по проектите и актуализациите на статуса и създава задачи за действие и подзадачи. Просто въведете вашата команда и сте готови да започнете!

Нямате време? С над 100 предварително създадени подсказки и шаблони на ClickUp е лесно да автоматизирате работните процеси, да оптимизирате сътрудничеството и да управлявате проекти.

Ето някои от примерите за използване на инженеринга на подсказки, с които ClickUp Brain може да ви помогне:

Повишете ефективността на писането си

ClickUp Brain е най-добрата алтернатива на ChatGPT, защото е интегрирана във вашето работно пространство. Тя ви помага да пишете по-бързо, като ви предлага имейли, публикации в блогове и др. Можете да го използвате и за изпращане на бързи отговори и създаване на таблици, шаблони и транскрипти. Освен това ClickUp разполага с обширна библиотека от подсказки за различни личности и случаи на употреба. Например, ша блонът ChatGPT Prompts for Marketing Template предоставя над 600 подсказки за маркетингови кампании, разпространение на съдържание, оптимизация на конверсионния процент и др.

Изтеглете този шаблон Използвайте ChatGPT Prompts for Marketing Template на ClickUp, за да повишите ангажираността.

Автоматизирайте административните задачи

ClickUp Brain е перфектният инструмент за виртуален асистент с изкуствен интелект. Той ви помага да се справите с административната тежест, като обобщава дълги документи, генерира практически елементи от дискусии по проекти и предоставя незабавни резюмета на ключовите точки. Можете лесно да създавате задачи и документи в ClickUp от резултатите, генерирани от изкуствен интелект.

Редактирайте подсказките в ClickUp Brain, за да създавате документи или задачи от генерираните резултати

Стартирайте проекти по-бързо с библиотеката за подсказки

ClickUp предлага подбрана библиотека от шаблони за маркетинг специалисти, екипи по продажбите, писатели и разработчици. Предварително създадените подсказки насърчават творчеството и ефективността. Можете да разгледате разнообразие от най-добрите AI подсказки на ClickUp за разказване на истории, писане на есета, онлайн тестове, конкурентен анализ, казуси и създаване на съдържание.

Използвайте ClickUp Brain за разказване на истории, за да създадете увлекателни наративи

Изградете централизиран хъб за подсказки

Консолидирайте всичките си подсказки по функция и свързана информация в ClickUp. Използвайте ClickUp Docs, за да съхранявате успешни подсказки, подробности за задачата, към която се отнасят, и използвания AI модел (версии на моделите). Това създава централна база от знания за вашия екип, като гарантира, че всеки може да има достъп до най-ефективните подсказки.

Мощните организационни функции на ClickUp, като тагове, персонализирани изгледи и взаимоотношения, могат да помогнат за категоризиране на подсказките въз основа на тяхната цел, проект или използвания AI модел. Това улеснява намирането на подходящата подсказка, когато е необходимо, и спестява време и усилия.

Използвайте ClickUp Docs, за да сътрудничите с екипа си в реално време, да разпределяте задачи и да оптимизирате работните процеси

Най-добрите функции на ClickUp

Оптимизирайте писането си за секунди с помощта на изкуствения интелект

Създавайте съдържание бързо с AI подсказки на една ръка разстояние

Оптимизирайте текста без усилие чрез AI Toolbar

Генерирайте незабавни резюмета на документи и изпълними задачи

Превеждайте и проверявайте граматиката на няколко езика в ClickUp

Брейнсторминг в реално време и асинхронно с цифрови бели дъски

Персонализирайте работния си процес по дизайн с предварително създадени шаблони

Сътрудничество по документи безпроблемно с ClickUp Docs

Ускорете процеса на преглед на проектите си с Proofing annotations

Ограничения на ClickUp

Ограничените функции за геймификация могат да попречат на мотивацията на потребителите.

Стръмна крива на обучение поради обширните функции

AI възможностите са достъпни само при платени планове.

Цени на ClickUp

Безплатно: Завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите за персонализиран план

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 долара на член на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (8000+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Опитайте ClickUp за творчество, задвижвано от изкуствен интелект

AI променя начина, по който творим! Инструментите за промпт инженеринг ви позволяват да поискате от AI точно това, което искате, като супермощен джин за вашите идеи. Но това е само началото – AI промптовете могат да ви помогнат да автоматизирате работния си процес, да повишите ефективността си и да направите много повече.

Функциите за интеграция на изкуствен интелект на ClickUp могат да бъдат супер помощник за вашата креативност. Регистрирайте се за безплатно работно пространство в ClickUp и открийте всички невероятни неща, които можете да направите с качествени подсказки!