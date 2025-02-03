15-те най-добри алтернативи на ChatGPT за писане през 2025 г.

От момента на пускането си ChatGPT промени начина, по който възприемаме писането и създаването на съдържание. Неговите усъвършенствани възможности, базирани на най-модерните езикови AI модели на OpenAI, го превърнаха в популярен избор за различни задачи, свързани с писането, от създаване на имейли до генериране на сложен код.

С разрастването на пазара на AI инструменти и чатботове обаче се появиха многобройни алтернативи, всяка от които предлага уникални характеристики и функционалности, отговарящи на разнообразните нужди на потребителите.

Макар ChatGPT да е отличен избор, той има някои недостатъци в определени области, като специализирани функции, рентабилност и подобрена производителност при конкретни задачи.

Ето къде екипът на ClickUp и аз се впуснахме в пътешествие, за да проучим алтернативни AI инструменти за писане. В тази публикация в блога ще споделя някои от най-добрите алтернативи на ChatGPT през 2024 г., които открихме по време на нашето търсене.

Ще разгледаме силните и слабите страни на всеки инструмент, за да ви помогнем да намерите идеалния AI генератор на съдържание за вашите нужди.

Ограничения на ChatGPT

Кратко отклонение: Наскоро екипът на ClickUp подложи ChatGPT на няколко теста, за да види как може да помогне при задачи, свързани с кодиране. Въпреки че се оказа полезен в някои аспекти, ние открихме ограничения, които е важно да се имат предвид:

Разбиране на сложни проблеми с кодирането: Представете си, че работите по проект за уеб скрейпинг и се налага да отстраните сложна логическа грешка. Макар ChatGPT да може да бъде отправна точка за обсъждане на решения, той може да има затруднения да разбере напълно специфичния логически поток на кода ви, което затруднява точното определяне на проблема.

Спецификата е важна: Да предположим, че създавате проект за визуализация на данни в R. ChatGPT може да генерира синтаксично правилен код за създаване на основна диаграма, но може да не улови специфичната манипулация на данни, необходима за вашите уникални нужди от визуализация.

Ограничена езикова поддръжка: Не всички езици за програмиране са еднакви! Ако се впускате в нишов език за програмиране като Go, предложенията на ChatGPT може да са нерелевантни просто защото неговата база от знания може да не е толкова изчерпателна за този конкретен език.

Въпреки тези ограничения, ChatGPT все още може да бъде ценен AI инструмент в арсенала на програмистите. Той се отличава в генерирането на псевдокод, който може да предостави обща представа за структурата на дадена програма.

Но когато се сблъсквате със сложни предизвикателства при кодирането или работите с по-малко разпространени езици за програмиране, може да е разумно да проучите алтернативни AI инструменти, които предлагат специализирани функционалности, като например поддръжка на множество езици за програмиране.

Много от тези уроци важат и за търсенето на алтернативи на ChatGPT за писане. Да се заемаме.

Алтернативи на ChatGPT за писане на един поглед

Софтуер Пример за употреба Най-подходящо за ClickUp Управление на проекти с интегрирано писане на съдържание Екипи, проектни мениджъри Jasper Маркетинг и рекламни текстове, генерирани от изкуствен интелект Маркетинг екипи, стартиращи компании Copy. ai Автоматизирано създаване на съдържание за социални медии и блогове Фрийлансъри, малки предприятия Writesonic Писане на статии, блогове и маркетингови текстове Създатели на съдържание, маркетинг специалисти Claude Общ AI асистент за писане и кодиране Обикновени потребители, малки предприятия Rytr Създаване на съдържание с изкуствен интелект за имейли, блогове и реклами Фрийлансъри, стартиращи компании Notion AI Интегрирано писане и водене на бележки в инструмент за управление на проекти Екипи, проектни мениджъри Опростено Платформа за дизайн и създаване на съдържание „всичко в едно“ Маркетинг екипи, малки предприятия QuillBot Парафразиране и подобряване на качеството на писането Студенти, писатели Wordtune Подобряване и пренаписване на съществуващо съдържание Писатели, професионалисти Anyword Оптимизирано копие за реклами и маркетингови кампании Маркетинг специалисти, рекламни агенции WordAi Пренаписване и преобразуване на съдържание за уникалност SEO специалисти, създатели на съдържание Speedwrite Бързо създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект Блогъри, маркетинг специалисти по съдържание SpinBot пренаписване и перифразиране на текст Писатели, професионалисти Grammarly Проверка на граматика и стил Фрийлансъри, стартиращи компании, малки фирми и предприятия

15-те най-добри алтернативи на ChatGPT за писане

Въз основа на обширни тестове и проучвания, съм изброил 15-те най-добри алтернативи на ChatGPT за писане:

1. ClickUp

ClickUp надхвърля традиционното управление на проекти. Той предлага солиден набор от функции за създаване, редактиране и обобщаване на съдържание.

Ето как неговите функции се сравняват с тези на ChatGPT:

Документи за съвместна работа

Функцията Docs на ClickUp позволява съвместно създаване и редактиране в реално време, като насърчава безпроблемната работа в екип по проекти за писане.

Повишете креативността и оптимизирайте сътрудничеството в екипа с Docs на ClickUp.

За разлика от ChatGPT, който се фокусира върху индивидуалното създаване, ClickUp позволява на няколко автори да допринасят едновременно, което опростява редактирането, обобщаването и прецизирането на сложна информация в ефектно съдържание като екип. Това улеснява процеса на писане и гарантира, че всички са на една и съща страница.

Ето как това може да ви помогне:

Създавайте документи за всякакъв вид работа, като пътни карти, уикита или бази от знания.

Използвайте вложени страници , опции за стилизиране и шаблони, за да създадете добре организирано съдържание.

Използвайте Docs Hub , за да намирате лесно информация. , за да намирате лесно информация.

Създавайте, редактирайте, споделяйте и сътрудничете върху различни типове документи, включително текст, изображения, емотикони, видеоклипове и таблици.

Обобщаване, задвижвано от изкуствен интелект

ClickUp Brain, AI инструментът и асистентът за писане, опростява създаването на съдържание, като автоматично обобщава дълги документи, имейли и описания на задачи.

Подобрете писането и производителността си с ClickUp Brain.

За разлика от ChatGPT, този вграден AI асистент включва две мощни функции, които ще ви помогнат при писането:

AI Knowledge Manager:

Получавайте незабавно точни отговори въз основа на контекста от всяка работа в ClickUp и свързана с него.

Задавайте въпроси за задачи, документи, хора, фирмени уикита, планове и прозрения.

AI Project Manager:

Автоматизирайте обобщенията на проекти , актуализациите на напредъка и ежедневните срещи.

Спестете време чрез автоматизиране на задачите, планиране на подзадачи и автоматично попълване на данни.

AI Writer for Work:

Подобрете безпроблемно писането си с интегриран асистент, обучен в съдържание, свързано с работата.

Вградена проверка на правописа за документи и задачи без плъгини или разширения

Създавайте бързи отговори с перфектния тон

Създавайте таблици с богати данни и анализи

Генерирайте шаблони за задачи, документи и проекти мигновено

Автоматично преобразувайте глас в текст и отговаряйте на въпроси от срещи и клипове.

Шаблон за подсказване

Изтеглете този шаблон Използвайте подсказки на ChatGPT за вашите маркетингови кампании с шаблона на ClickUp „Подсказки на ChatGPT за маркетинг“.

Шаблонът ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing Template включва над 600 подсказки, които ще ви помогнат с вашите маркетингови планове и кампании.

Ето как можете да използвате този шаблон:

Персонализирайте и адаптирайте: Чувствайте се свободни да променяте, добавяте или премахвате подсказки, за да ги съобразите с вашите конкретни маркетингови цели. Не забравяйте, че релевантността е ключова. Уверете се, че подсказките ви са в синхрон с гласа на вашата марка и аудиторията ви.

Дайте свобода на творчеството си: Комбинирайте подсказки, съчетавайте различни идеи и създавайте нещо уникално. Независимо дали става дума за остроумен пост в социалните медии или за привличащ вниманието предмет на имейл, дайте свобода на творчеството си.

Направете го забавно и живо: Добавете хумор, използвайте емотикони и експериментирайте с различни формати. Колкото по-ангажиращо е вашето съдържание, толкова повече вашата аудитория ще го оцени.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Използването на пълния потенциал на ClickUp AI може да изисква платен абонамент.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp наистина замества няколко инструмента с един. Благодарение на ClickUp управляваме създаването на съдържание, маркетинга, разработването на продукти, фирмените документи и много други неща на едно място. Отделите в нашата компания могат да разберат и да се информират много по-лесно за това, върху какво работят другите екипи, тъй като можем да съхраняваме всичко на едно място.

2. Jasper

чрез Jasper AI

След като експериментирах с ChatGPT и Jasper, мога с увереност да кажа, че макар всеки AI инструмент да отговаря на различни нужди при писането, Jasper се откроява като убедителна алтернатива. Той използва силата на машинно обучение, за да създава интересно съдържание.

Jasper се отличава в създаването на маркетингови текстове, имейли, съдържание за уебсайтове и публикации в социалните медии. Неговите шаблони и рецепти (предварително създадени работни процеси) са специално разработени за маркетингови цели.

Например, можете да използвате Jasper, за да създадете висококонвертируема рекламна кампания във Facebook за клиент, постигайки 30% кликване.

Функцията „AI Boss Mode” ви позволява да напишете цялостно произведение, като просто въведете заглавие и обща структура.

Най-добрите функции на Jasper

Използвайте безпроблемната интеграция на Jasper с SEO инструменти като Surfer SEO, за да оптимизирате съдържанието за конкретни ключови думи и да постигнете по-добра видимост в търсачките.

Тествайте различни варианти на съдържанието си , за да видите кое се приема най-добре, като използвате вградената функция за A/B тестване на Jasper.

Настройте температурата на съдържанието, за да контролирате колко креативно или консервативно искате да бъде генерираното съдържание.

Ограничения на Jasper

Потребителският интерфейс не е толкова прост като този на ChatGPT и може да изисква известно време за усвояване.

Създаденото от Jasper съдържание изисква бдително око за фактическа точност, тъй като разчита в голяма степен на своите тренировъчни данни.

Цени на Jasper

Създател : 49 $/месец на място

Pro : 69 $/месец на работно място

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 1500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jasper. ai?

Той ми помага да увелича и да използвам по-ефективно производителността си – спестява ми време и енергия, като ми помага да пиша страхотно съдържание за уебсайта и маркетингови идеи за моя малък бизнес, и съм напълно доволен от него. Jasper е страхотен софтуер, който си заслужава да опитате – той е умен и целенасочен.

3. Copy. ai

Сред другите AI инструменти, Copy. ai е силен конкурент за автоматизация на продажбите и маркетинга, но не е непременно пряк заместител на ChatGPT във всички случаи на създаване на съдържание.

Copy. ai предлага над 90 ценни шаблона за създаване на целеви страници и скриптове за продажби. Тези шаблони са най-подходящи за фрийлансъри или маркетинг специалисти с ограничен бюджет, които може би не се нуждаят от пълния набор от инструменти за създаване на съдържание, предлаган от ChatGPT.

Шаблоните включват подсказки, които ще ви помогнат да идентифицирате и да се насочите към болезнените точки, нуждите и предизвикателствата на вашата аудитория.

Copy. ai най-добри функции

Намалете риска от непреднамерено плагиатство с интегрирания инструмент за откриване на плагиатство .

Създавайте SEO-оптимизирано съдържание за по-добра видимост в търсачките.

Използвайте функционалността за A/B тестване специално разработена за продажби и маркетинг текстове и тествайте различни заглавия, CTA или теми на имейли.

Ограничения на Copy.ai

Достъпът до определени функции изисква абонамент.

Поради ограничената си база от знания, Copy. ai не е идеален за създаване на дълги текстове.

Цени на Copy.ai

Безплатно

Стартово ниво: 49 $/потребител на месец

Разширена версия: 249 $/месец за до 5 места

Предприятие: Персонализирани цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Copy. ai?

Той буквално пише по-добро съдържание от мен за 1/10 от времето и вече е оптимизиран за ключови думи.

4. Writesonic

чрез Writesonic

Writesonic се отличава с удобен за ползване интерфейс и разнообразен набор от функции , предназначени за бързо и ефективно създаване на висококачествено съдържание.

Независимо дали създавате блог публикации, разработвате маркетингови текстове или планирате съдържание за социални медии според календара си за съдържание, платформата на Writesonic, задвижвана от изкуствен интелект, постоянно предоставя впечатляващи резултати.

Това, което го отличава от другите алтернативи на Writesonic, е неговата гъвкавост при създаването на съдържание в различни тонове и стилове, отговарящо на различни нужди при писането.

Най-добрите функции на Writesonic

Оптимизирайте страниците на продуктите си и публикациите в блога с добре структурирани мета заглавия и описания за по-добро класиране в търсачките.

Интегрирайте безпроблемно с инструменти като Google Drive, HubSpot и Canva, за да прехвърляте безпроблемно генерираното съдържание в съществуващия си работен процес.

Преодолейте езиковите бариери и разширете обхвата си с помощта на усъвършенстваните AI модели на Writesonic, които поддържат множество езици.

Ограничения на Writesonic

Овладяването на функциите за сътрудничество и SEO може да отнеме време, което да затрудни оптимизацията за търсачки.

Безплатният план има ограничения по отношение на функциите, а платените планове може да не са подходящи за всеки бюджет.

Цени на Writesonic

Безплатно : Включва 25 кредита (еднократно)

Chatsonic : 15 $/потребител на месец

Индивидуален : 20 $/потребител на месец

Стандартен: 99 $/потребител на месец

Професионална версия: 249 $/потребител на месец

Разширено: 499 $/потребител на месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4,7/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (2000+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Writesonic?

Опитът ми с Writesonic е отличен. Това е надежден инструмент за създатели на съдържание, маркетинг специалисти и всеки, който се нуждае от ефективно създаване на писмено съдържание. Обслужването на клиенти също е отзивчиво и полезно.

5. Claude

чрез Claude

Claude се отличава в обработката, разбирането и генерирането на естествен език. Това го прави идеален за изготвяне на имейли, създаване на съдържание, отговаряне на запитвания и предоставяне на подробни обяснения. Невероятно интуитивните AI модели са мощни, особено за сложни проекти.

Той е идеален за задачи като обобщаване, редактиране, въпроси и отговори (Q&A), вземане на решения и писане на код. Той предлага прецизност и надеждност, които моделът на изкуствен интелект на ChatGPT и други алтернативи на Claude трудно могат да достигнат.

Например, аз използвах Claude, за да съставя сложни имейли за маркетингова кампания, което ми спести часове работа и увеличи нивото на ангажираност – нещо, което не бих могъл да постигна толкова лесно с ChatGPT. Удобният му интерфейс прави въвеждането на команди и получаването на висококачествени отговори лесно и ефективно.

Най-добрите функции на Claude

Използвайте персонализирани личности, гласове и истории, адаптирайки чатбота според вашите предпочитания.

Транскрибирайте и анализирайте изображения , PDF файлове, .docx и други файлове.

Гарантирайте сигурността чрез AWS и GCP, сертификат SOC 2 Type II и опции за съответствие с HIPAA.

Ограничения на Claude

Claude AI има някои ограничения, включително ограничения за броя на съобщенията в безплатния план.

Потребителите могат да срещнат и проблеми с производителността, като повтарящи се отговори.

Цени на Claude

Безплатно

Pro : 20 $/човек на месец

Екип: 30 $/човек на месец

Оценки и рецензии за Claude

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Claude AI?

Резултатите на Claude са сравнително по-добри от тези на други LLM инструменти. Използвал съм Claude за писане на съдържание и програмиране. Claude е много добър в решаването на проблеми и е в състояние да решава сложни задачи.

6. Rytr

чрез Rytr

Rytr е софтуер за генериране на статии, базиран на изкуствен интелект в облака, който е особено полезен за собственици на малки фирми, маркетинг специалисти и писатели на свободна практика.

Той може да ви помогне да създавате дълги и къси текстове, като имейли, описания на продукти, блогове, статии, доклади, публикации в социални медии, описания на продукти и длъжностни характеристики. Той предлага и лесен за използване контролен панел, който ви помага да следите напредъка на вашите проекти за съдържателен маркетинг.

Rytr разполага с функция „Magic Command“, която ви помага да генерирате незабавно добре структурирано съдържание. Поддържа над 35 езика и има вграден инструмент за проверка на плагиатство.

Rytr може да спести време на тези, които се нуждаят от помощ с SEO, за да подобрят видимостта си в търсачките. Например, аз използвах Rytr, за да създам няколко публикации в LinkedIn, които постигнаха високи нива на ангажираност.

Най-добрите функции на Rytr

Ускорете процеса на писане , като получавате предложения докато пишете.

Използвайте готови шаблони , за да генерирате съдържание бързо.

Създавайте съдържание само с четири лесни стъпки: изберете езика, изберете тона, изберете случая на употреба и добавете вашите данни.

Ограничения на Rytr

Дългите текстове понякога могат да изглеждат неудобни и повтарящи се.

Инструментите за SERP анализ и проучване на ключови думи се нуждаят от подобрение.

Цени на Rytr

Безплатно : ограничение до 10 000 символа

Неограничен : 9 $/месец на потребител

Премиум: 29$/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за Rytr:

G2: 4,7/5 (над 800 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Rytr?

Когато за първи път започнах да използвам Rytr, просто търсех помощ за написването на рекламни текстове за няколко клиента. Това, което наистина ме шокира, беше, когато открих Landing Page & Website Copy. Боже мой! Успях да подобря драстично конверсионните проценти на някои нови целеви страници. След това създадох съдържание за няколко седмици (и подобрих част от съществуващото съдържание) само за няколко часа. Продължавам да пробвам нови функции и ми харесва всичко.

7. Notion AI

чрез Notion AI

Notion AI се откроява като привлекателна алтернатива на ChatGPT. Той ви позволява да генерирате съдържание, да управлявате проекти и да обменяте идеи в една платформа.

Той се интегрира безпроблемно в работната среда на Notion, подобрявайки производителността и организацията на задачите. Този AI инструмент може да ви помогне да изготвяте документи, да обобщавате бележки и да предоставяте творчески подсказки за писане, опростявайки работния ви процес.

Интуитивният и гъвкав интерфейс на Notion AI му позволява да се адаптира към различни задачи, което ви дава възможност да се съсредоточите върху творческата и стратегическата работа, докато той се занимава с рутинните задачи. Сред отличителните характеристики на Notion са безпроблемната интеграция и всеобхватните възможности за управление на проекти.

Най-добрите функции на Notion AI

Достъп до таблото си по всяко време и навсякъде, тъй като инструментът е достъпен онлайн на всяко устройство.

Превеждайте на различни езици , което улеснява комуникацията между различни региони.

Подобрете документите си, като ги опростите, разширите подробностите или коригирате тона с вградените функции.

Ограничения на Notion AI

Дългите текстове са склонни да бъдат повтарящи се и да липсва дълбочина

Понякога генерираното съдържание не звучи естествено.

Цени на Notion AI

Безплатно

Плюс : 12 $/месец на място

Бизнес : 18 $/месец на работно място

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion AI

G2: 4,7/5 (над 5400 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Notion AI?

Notion AI е като вграден ChatGPT в Notion. Той предлага толкова много функции, които улесняват създаването на съдържание в Notion. Спестява толкова много време. Успях да създам документи с вградени елементи и форматиране, което иначе не бих могъл да направя. Това променя изцяло играта.

8. Опростено

чрез Simplified

Simplified AI е универсален инструмент, създаден да оптимизира маркетинговия процес. Той е като цифров асистент, който ви помага с всичко – от създаването на дизайни до писането на текстове и продуцирането на видеоклипове.

Неговите AI функции могат да автоматизират много задачи, което прави маркетинговите екипи по-ефективни и ефикасни. Той също така разполага с функции за сътрудничество, които ви позволяват да работите с екипа си по проекти и да споделяте обратна връзка.

Най-добрите функции на Simplified

Създайте графичен дизайн за социални медии, реклами или други маркетингови нужди.

Превърнете необработените кадри в увлекателни видеоклипове с функции, задвижвани от изкуствен интелект.

Управлявайте профилите си в социалните медии и планирайте публикациите си

Ограниченията на Simplified

Възможно е да имате забавяне при зареждането и други проблеми по време на пиковите часове.

Понякога предоставя неточни преводи.

Ограничени интеграции

Опростено ценообразуване

Про: 14,99 $/месец на работно място

Опростена версия: 29,99 $/месец на работно място

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Simplified

G2: 4,6/5 (над 4500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 250 отзива)

Какво казват реалните потребители за Simplified AI?

Честно казано, в началото не бях сигурен дали да го пробвам. Спомням си, че разгледах сайта и си помислих, че това ще е поредната фалшива програма за писане с изкуствен интелект. Лично аз обичам да пиша всичко сам, но с помощта на този изкуствен интелект започнах да получавам идеи, които никога не съм си мислил, че ще мога да разработя. Като цяло, това е просто една добра програма. Мога да кажа, че са работили усилено, затова се връщам, за да я пробвам отново!

9. QuillBot

чрез QuillBot

QuillBot е многофункционален инструмент за писане, който предлага редица функции за подобряване на ефективността и качеството на писането.

Основните му функции включват преразказване на текст, като се запазва оригиналното значение, идентифициране и коригиране на граматически грешки, проверка за плагиатство, обобщаване на дълги текстове и превод.

QuillBot предоставя инструменти за настройване на тона на текста и намиране на синоними. Той дори предлага режим за съвместно писане за по-ефективно писане. QuillBot се стреми да бъде всеобхватен помощник при писането, като помага на потребителите да подобрят яснотата, точността и ефективността на писането.

Най-добрите функции на QuillBot

Безпроблемно се интегрира с Google Docs и Microsoft Word, за да опрости работния ви процес.

Създавайте цитати в различни формати (APA, MLA, Chicago и др. )

Комбинирайте няколко инструмента на QuillBot за по-ефективно писане.

Ограничения на QuillBot

QuillBot ограничава преразказването за безплатните потребители

Някои потребители отбелязват непостоянно качество на резултатите и затруднения при навигацията в инструмента.

Цени на QuillBot

Безплатно

Премиум: 4,17 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за QuillBot

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,5/5 (над 140 рецензии)

Какво казват реалните потребители за QuillBot?

QuillBot е фантастичен инструмент за писане и аз го намерих за особено полезен при писането на изследователски статии по време на следдипломното си образование. Приложението е доста точно и едновременно с това избягва граматическите грешки. Думите се перифразират бързо и ефективно с помощта на перифразатора, а ние можем да променяме и нивото на синонимите. То има и много други функции, а също така предлага и значителен безплатен план, което е много полезно за студентите.

10. Wordtune

чрез Wordtune

Смятам Wordtune за отлична опция. Wordtune предлага предложения, съобразени с контекста, които подобряват тона и стила, като адаптират съдържанието към конкретна аудитория. За разлика от други инструменти за писане, базирани на изкуствен интелект, Wordtune предоставя обратна връзка в реално време и се интегрира с Google Docs и Microsoft Word.

Една функция, която оценявам, е способността му да опростява сложни идеи, без да губи тяхната същност. За разлика от ChatGPT, Wordtune ми помага да намеря подходящия тон за професионални имейли, блог публикации и доклади.

Wordtune е гъвкав и надежден. Той може да усъвършенства черновите, да осигури плавен текстов поток и да подобри речника ви. Можете да го използвате и за да подобрите съдържанието си за по-добра видимост в търсачките.

Най-добрите функции на Wordtune

Използвайте спазването на специфични стилови ръководства (APA, Chicago, MLA и др. )

Използвайте поддръжка на над 10 езика , за да подобрите гъвкавостта за автори, които не пишат на английски език.

Добавяйте или премахвайте думи от речника на инструмента.

Ограничения на Wordtune

Wordtune ограничава броя на пренаписванията в безплатната версия.

Потребителите посочват случайни неточности, проблеми с поверителността и технически проблеми.

Цени на Wordtune

Безплатно

Плюс: 13,99 $/месец (фактурира се ежегодно)

Неограничен: 19,99 $/месец (фактурира се ежегодно)

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wordtune:

G2: 4,6/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (70+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Wordtune?

Ние използваме Wordtune от няколко години. Решението е фантастичен инструмент за писане, редактиране и преформулиране на текстови блокове по уникален начин. Ние използваме софтуера постоянно. Техният екип за поддръжка е винаги на разположение, но решението е много лесно за използване и лесно за стартиране.

11. Anyword

чрез Anyword

Anyword е усъвършенствана платформа, предназначена за оптимизиране на маркетинговите текстове. Основната й функционалност се състои в генерирането на високопроизводителни текстове за различни маркетингови канали.

Anyword използва обработка на естествен език, за да предскаже ефективността на текста чрез прогнозен резултат и позволява на потребителите да тестват различни опции чрез A/B тестове. Освен това предлага инструменти за настройка на тон и стил, оптимизиране на съдържанието за SEO и сътрудничество с екипи.

Най-добрите функции на Anyword

Интегрирайте безпроблемно с инструменти като Google Ads и Facebook Ads Manager.

Сътрудничество с множество потребители за съвместна работа по проекти

Разберете проблемите на целевата аудитория и демографските характеристики чрез анализ на всеки текст или URL адрес на уебсайт.

Ограничения на Anyword

Ограничената база от знания на Anyword води до неточности и по-голяма вероятност от грешки.

Някои функции, като Predictive Performance Score, са достъпни само с някои от платените планове.

Цени на Anyword

Стартово ниво : 49 $/потребител на месец

Базирани на данни : 99 $/потребител на месец

Бизнес : 499 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Anyword

G2: 4. 8/5 (над 1100 рецензии)

Capterra:4. 8/5 (390+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Anyword?

Работя в рекламна агенция, където сроковете са кратки, а работата с клиенти е постоянна. Anyword помага на мен и екипа ми да преминем фазата на мозъчната буря и да създадем убедителни текстове само с няколко кликвания. Спестихме време при писането на реклами, а възможността да създадем тон на изразяване значително ни помогна в това. Anyword е ценен инструмент, който бих препоръчал на всеки копирайтър, маркетинг екип и агенция като цяло.

12. WordAi

чрез WordAi

WordAi е инструмент за пренаписване на текст, базиран на изкуствен интелект, създаден да произвежда уникално съдържание с човешко качество. Той използва усъвършенствани алгоритми за машинно обучение и големи езикови модели, за да пренаписва статии, като запазва оригиналния им смисъл.

Способността на WordAi да разбира контекста и нюансите го прави добра алтернатива на ChatGPT, която си заслужава да се има предвид. Неговата безпроблемна интеграция с различни платформи може да оптимизира работния ви процес и да повиши производителността.

Най-добрите функции на WordAi

Използвайте усъвършенстван предсказващ анализ , за да създавате висококачествени статии, генерирани от изкуствен интелект.

Сканирайте съществуващото съдържание с помощта на функцията за проверка на граматиката за тон и грешки.

Обработвайте няколко статии едновременно

Ограничения на WordAi

Склонни към плагиатство и граматически грешки

Създава повтарящ се текст

Цени на WordAi

Стартово ниво : 57 $/месец

Годишно : 27 $/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за WordAi

G2: 3. 8/5 (Недостатъчно рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (Недостатъчно рецензии)

Какво казват реалните потребители за Word. ai?

Лесен за използване, с прост интерфейс, без сложни препятствия, за да пренапишете статия или имейл. Обичам това, че можете да въведете колкото текст искате наведнъж, без да се налага да го разделяте на по-малки части.

13. Speedwrite

чрез Speedwrite

Speedwrite е подходящ за създаване и усъвършенстване на съдържание за професионалисти и студенти. Той се справя добре с писането на блог публикации, актуализации в социалните медии и есета.

Една от отличителните характеристики е способността на Speedwrite да гарантира, че съдържанието остава уникално и не прилича на други копия.

Например, аз използвах Speedwrite, за да актуализирам една година стара публикация в блога с нова информация, и той запази оригиналния тон и намерение, без да звучи като всички други публикации по темата.

Най-добрите функции на Speedwrite

Използвайте различни стилове на писане, подходящи за различни цели.

Лесно импортиране и експортиране на текст за безпроблемен работен процес

Използвайте автоматизирано генериране на текст с подобрения в стила и граматиката, за да усъвършенствате бързо черновите си.

Ограничения на Speedwrite

Speedwrite изисква съществуващ текст, за да функционира, и може да генерира резултат, който се нуждае от допълнителна редакция за точност.

Цени на Speedwrite

Безплатно :

Месечно : 7,99 $/месец

Полугодишно : 6,66 $/месец

Годишна такса: 4,99 $/месец

Оценки и рецензии за Speedwrite

G2: Не е налично

Capterra: Не е налично

14. SpinBot

чрез SpinBot

По време на тестовете установих, че Spinbot AI без усилие преписва и перифразира текст. Той може да бъде безценен в процеса на създаване на съдържание, като ви помага да генерирате уникални версии на статии и блогове за секунди.

Spinbot AI се отличава с простота и бързина. Неговата способност за обработка на естествен език е непобедима. Той пренаписва съдържанието бързо, без да се налагат обширни подсказки или корекции. Независимо дали преработвате съществуващо съдържание или търсите нови начини да изразите идеите си, Spinbot AI повишава производителността и креативността.

Най-добрите функции на Spinbot

Използвайте граматичния коректор , за да почистите написания текст.

Възползвайте се от безплатен достъп до основната версия

Възползвайте се от бързия процес на преобразуване на статии на Spinbot.

Ограничения на Spinbot

Spinbot може да не винаги да улавя нюансите на сложни текстове.

Качеството на резултатите може да варира, като понякога се получават странни или неясни изречения.

Цени на Spinbot

Безплатно

Оценки и рецензии за Spinbot

G2: Не е налично

Capterra: Не е налично

15. Grammarly

чрез Grammarly

Grammarly е най-известен с това, че открива граматически грешки, предлага по-добри формулировки и подобрява яснотата. Неговите корекции и предложения, базирани на машинно обучение, са изключително точни и могат да ви помогнат да усъвършенствате писането си и да го направите професионално.

Обратната връзка в реално време на Grammarly за имейли, доклади и творчески проекти може да ви помогне да комуникирате по-ефективно. Тя също така се интегрира безпроблемно с Google Docs и Microsoft Word.

Grammarly може да открива и коригира пунктуационни грешки, което е важна функция, която липсва в ChatGPT. То също така предлага подробни обяснения за всяка корекция.

Най-добрите функции на Grammarly

Използвайте функцията за изкуствен интелект, за да съобразите съдържанието с подходящия тон за вашата аудитория .

Сравнете текста си с обширна база данни, за да предотвратите случайно плагиатство .

Уверете се, че вашето писане съответства на конкретни стилови ръководства (APA, Chicago, MLA и др. )

Ограничения на Grammarly

Има затруднения с комплексни изречения, като понякога интерпретира погрешно желаното значение.

Показва пропуски в персонализацията, което се отразява на индивидуалното писане.

Цени на Grammarly

Безплатно

Премиум : 12 $/потребител на месец

Бизнес : 15 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Grammarly

G2: 4,7/5 (8500+ рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 7000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Grammarly?

Grammarly е лесен за използване по всички начини, помага за подобряване на речника ни и ни помага да подобрим уменията си за писане. Инструмент, който улеснява нещата, като перифразира подробностите за по-голяма прозрачност, за да помогне за по-доброто разбиране на информацията. Използването на Grammarly е задължително и печелившо за всички. Аз използвам Grammarly на всеки 2 часа. Конфигурацията на API на Grammarly с помощта на разширението също улеснява работата, тъй като не се налага да влизаме в уебсайта отново и отново.

Намиране на перфектния AI асистент отвъд ChatGPT

Когато избирате между тези различни AI асистенти за писане, не забравяйте, че „най-добрата“ алтернатива зависи от вашите конкретни нужди и приоритети.

Желаете ли ефективност и създаване на дълги текстове? Или вашият приоритет е безопасността, прозрачността и отговорното използване на изкуствен интелект? Може би цените творческата гъвкавост и лесния за използване интерфейс повече от всичко друго.

Макар AI асистентите за писане да са мощни инструменти, не забравяйте колко е важно управлението на проекти, за да поддържате създаването на съдържание организирано и в правилната посока.

ClickUp е платформа за управление на проекти, която се интегрира безпроблемно с много AI инструменти за писане, позволявайки ви да централизирате задачите, да си сътрудничите с екипа си и да проследявате напредъка без усилие – всичко това в рамките на една платформа.

