Най-добрите AI подсказки за писане за маркетинг специалисти и писатели

Годината е 2024 и инструментите за писане с генеративна изкуствена интелигентност вече не са футуристични фантазии. Те са практични инструменти с редица приложения на работното място, които улесняват живота ни.

Маркетинг специалистите и професионалистите в областта на съдържанието вероятно използват AI инструменти за писане повече от другите – според доклад на McKinsey, тяхното използване се е удвоило сред маркетинг специалистите.

Ако използвате GenAI инструменти за идеи, стратегии, чернови или редактиране на маркетингово съдържание, вероятно сте чували много за „генеративни предварително обучени трансформатори“, „GPT“ в ChatGPT. GPT са усъвършенствани езикови модели, обучени на огромно количество текстови данни, което им позволява да разбират и генерират текст, подобен на човешкия, по широк спектър от теми и стилове.

Въпреки че техническите тънкости на GPT са сложни, ключът към оползотворяването на техния потенциал се крие в една по-проста концепция: подсказки. Подсказките са инструкциите, които давате на AI инструментите за писане, и действат като мост между вашите творчески намерения и резултатите от AI.

А основното правило за създаване на страхотно съдържание е просто: колкото по-добър е подсказката, толкова по-добри са резултатите.

Добре изработените подсказки насочват AI инструментите за писане да генерират подходящо и ефективно съдържание, като предоставят контекст, уточняват желаните резултати и задават параметри, в рамките на които AI да работи.

Овладявайки изкуството на писането на подсказки, можете да се възползвате от пълния потенциал на AI инструментите за писане, като се уверите, че резултатът съответства на вашите цели и резонира с вашата аудитория.

В тази публикация в блога ще разгледаме някои от най-добрите AI подсказки за писане, пригодени за маркетинг специалисти и писатели.

Разбиране на AI Writing Prompts

AI подсказките за писане са потребителски входни данни, които насочват инструментите за генериране на изкуствен интелект при създаването на конкретно съдържание. AI подсказката е набор от инструкции, които насочват AI към това, от което се нуждаете – независимо дали създавате съдържание, анализирате данни или симулирате разговор.

Представете си създаването на AI подсказки като поръчка в ресторант: не бихте казали просто, че сте гладни, а бихте посочили какво искате да ядете и как бихте искали да бъде приготвено ястието. Вероятно бихте посочили съставките, към които сте алергични, и бихте комбинирали ястието с напитка или десерт. По същия начин, когато взаимодействате с AI, трябва да му дадете ясни и конкретни указания.

Например, можете да въведете подсказката „Напишете приятелско напомнително имейл за екипна среща вторник в 10 часа сутринта.“ След това инструментът използва подсказката ви, за да създаде персонализиран отговор, който отговаря на вашите изисквания.

Видове AI подсказки

AI инструментите могат да бъдат изключително гъвкави, но е от решаващо значение да разберете различните видове подсказки, за да ги използвате ефективно. Всеки вид подсказка обслужва конкретна целева аудитория и цел, от търсене на фактическа информация до вдъхновяване на творчеството:

1. Информационни подсказки

Информационните подсказки се използват за търсене на конкретна информация или фактически подробности. Те са подобни на търсенето в търсачката, където искате от модела конкретни данни или обяснения.

Пример: „Какви са основните характеристики на успешното приложение за електронна търговия?“

2. Креативни подсказки

Креативните подсказки вдъхновяват творчеството и генерират нови идеи. Те могат да се използват за писане на истории, създаване на маркетингово съдържание или мозъчна атака за иновативни концепции.

Пример: „Напишете кратък разказ за един футуристичен град.“

3. Инструкции

Инструкциите за писане предоставят стъпка по стъпка инструкции или процеси. Те са идеални за обясняване как да изпълните задача или да използвате инструмент.

Пример: „Обяснете как да създадете лесен за ползване интерфейс на мобилно приложение.“

4. Подсказки за изясняване

Подсказките за изясняване насърчават по-подробни обяснения или подробности. Те са полезни, когато се нуждаете от повече информация или по-задълбочено разбиране на дадена тема.

Пример: „Можете ли да разкажете по-подробно за предимствата на използването на AI в здравеопазването?“

5. Сравнителни подсказки

Сравнителните подсказки изискват от модела да сравни два или повече елемента или концепции. Този тип подсказки е чудесен за претегляне на опциите и вземане на информирани решения.

Пример: „Сравнете предимствата и недостатъците на електрическите и хибридните автомобили.“

6. Хипотетични подсказки

Хипотетичните подсказки разглеждат потенциални сценарии или резултати. Те са полезни за представяне на бъдещи възможности или анализ на хипотетични ситуации.

Пример: „Какво би се случило, ако хората можеха да живеят на Марс?“

7. Аналитични подсказки

Аналитичните подсказки включват анализ или интерпретация на данни и ситуации. Те се използват за предоставяне на информация, извеждане на заключения или решаване на проблеми въз основа на дадената информация.

Пример: „Анализирайте влиянието на дистанционната работа върху производителността на служителите.“

8. Подсказки, базирани на мнения

Подсказките, основани на мнения, търсят субективни мнения или гледни точки. Те са идеални за събиране на различни гледни точки или лични разсъждения по различни теми.

Пример: „Какви са най-добрите практики за поддържане на баланс между работата и личния живот?“

Разбирането на тези видове подсказки може да ви помогне да използвате AI инструментите ефективно и да дадете най-точните, креативни и проницателни отговори за вашите специфични нужди.

Прочетете също: 7 безплатни шаблона за AI подсказки за ChatGPT

Как AI подсказките за писане се използват в съдържателния маркетинг и SEO

От брайсторминг на креативни идеи до фино настройване на SEO стратегии, AI инструментите за писане преобразуват дигиталния маркетинг.

Ето как AI инструментите могат да подобрят процеса на създаване на съдържание и да изработят ефективна SEO стратегия:

1. Генериране на идеи за съдържание

Публикуването на последователно и висококачествено съдържание е от решаващо значение за всяка SEO стратегия. Но измислянето на нови идеи може да бъде предизвикателство. AI подсказките за писане могат да ви помогнат да генерирате безкрайни теми за съдържание, като гарантират, че съдържанието ви остава интересно и релевантно за вашата аудитория.

Примерна подсказка: „Напишете блог пост за устойчивия начин на живот, като се фокусирате върху основната ключова дума „екологичен начин на живот“. Моля, предоставете списък с уникални и креативни подходи към тази тема, като същевременно отговорите на основното търсене на читателя.“

2. Създаване на интелигентни конспекти

AI може да ви помогне да създадете подробни конспекти, които включват основни елементи, като същевременно оставят място за вашата уникална перспектива. Този баланс гарантира, че вашето съдържание се отличава от това на конкурентите и е в съответствие с най-добрите практики в SEO.

Примерна подсказка: „Въз основа на заглавието „Предимствата на растителната диета“ и основната целева ключова дума „растително хранене“, създайте подробен план за блог публикация от 1500 думи. Включете общи аспекти на темата и предложения за подобряването й с уникални идеи.“

3. Създаване на привлекателни заглавия и мета описания

Заглавията и мета описанията са от жизненоважно значение за привличането на читатели към вашето съдържание. AI подсказките за писане могат да генерират различни варианти, което улеснява намирането на перфектната комбинация, която привлича вниманието и подобрява процента на кликвания.

Примерна подсказка: „Искам да се насоча към ключовата дума „цифрово детоксикиране”. Моля, предоставете списък с интересни идеи за заглавия на блог публикации, които включват тази ключова дума и отразяват точно темата.”

4. Разработване на привлекателни въведения

AI може да създава кратки и въздействащи заглавия, използвайки доказани рамки за копирайтинг, като модела „проблем-агитация-решение“ (PAS).

Примерна подсказка: „Въз основа на заглавието „Как да намалите времето, прекарано пред екрана, за по-добър сън“, създайте кратко и увлекателно начало за публикация в LinkedIn, като използвате рамката „проблем-разбуждане-решение“.

5. Написване на дълги текстове

Друго предизвикателство е създаването на дълги текстове. За да получите качествени резултати от AI инструмента, включете цялата необходима информация, като свързани ключови думи, контекстуална информация и конкретни данни в подсказката си. Настройването на подсказки за тон, целева аудитория и ключови думи гарантира, че AI ще генерира подходящо съдържание.

Примерна подсказка: Тема на блога: „Съвети от експерти за създаване на изключително съдържание с Ahrefs“ Тон: „Професионален“ Целева аудитория: „SEO специалисти, маркетинг специалисти, собственици на уебсайтове“

6. Превръщане на списъци с ключови думи в тематични групи

За да подобрите SEO, е важно да създадете групи от теми около свързани ключови думи. AI може да организира вашите ключови думи в смислени групи, помагайки ви да планирате и структурирате съдържанието си ефективно.

Примерна подсказка: „Планирам структурата на нов уебсайт, фокусиран върху личните финанси. Изтеглих файл с ключови думи, свързани с „бюджетиране“. Моля, организирайте тези ключови думи в тематични групи и ги представете в табличен формат.“

7. Подобряване на тематичната авторитетност

За да постигнете авторитет по дадена тема, е необходимо да публикувате последователно висококачествено съдържание по конкретна тема. AI може да оцени съществуващото ви съдържание и да предложи подобрения, които да засилят авторитета ви в нишата, в която работите.

Примерна подсказка: „Искам да анализирам тематичната авторитетност на моя уебсайт в областта на дигиталния маркетинг. Прикаченият файл съдържа копие на пълната карта на сайта. Оценете доколко всяка публикация в блога съответства на основните теми на SEO и съдържателния маркетинг. Маркирайте всички публикации, които могат да отклонят тематичния фокус.“

8. Персонализиране на стила ви на писане

Чрез обучение на AI въз основа на предишната ви работа можете да се уверите, че генерираното съдържание съответства на вашия личен стил и тон.

Примерна подсказка: „Пиша статия за „продуктивността при дистанционна работа“. Написах някои части, но се нуждая от помощ за останалите. Моля, опишете стила, гласа, тона и структурата и създайте нова част в същия стил.“

Примери за AI писане

Независимо дали искате да увеличите присъствието си в социалните медии или да усъвършенствате усилията си в имейл маркетинга, тези примерни AI подсказки за писане могат да ви помогнат да постигнете желаните резултати:

1. Брейнсторминг и генериране на идеи

Едно от най-вълнуващите приложения на AI инструментите за писане е способността им да ви помогнат да генерирате идеи. Например, можете да използвате някои от следните подсказки:

Креативни идеи: „Създайте иновативни концепции за проект за устойчиво градско живеене, включващ екологични технологии и ангажираност на общността“.

Продуктови иновации: „Брейнсторминг на нови функции за устройство от ново поколение за интелигентен дом, което подобрява удобството и енергийната ефективност“.

Идеи за маркетингови кампании: „Генерирайте креативни идеи за маркетингови кампании за нова линия екологични модни аксесоари, насочени към млада, съзнателна по отношение на околната среда аудитория“.

2. Адаптиране на локализирано съдържание

Адаптирайте подсказките, за да приспособите съдържанието към конкретни регионални пазари или демографски характеристики на аудиторията. Например, можете да поискате AI да генерира локализирани варианти на съдържание, обсъждащо тенденциите в мобилното банкиране, съобразени с културните предпочитания или географските особености.

3. Образователни публикации в блога

Генерирайте подсказки за информативни теми за блогове, които образоват аудиторията ви. Например, поискайте генерирано от AI съдържание или публикации в социалните медии за влиянието на AI върху подобряването на обслужването на клиентите в банковия сектор, като предоставите практични идеи и анализ на сектора.

Подсказка: „Напишете информативна статия в блога с заглавие „Ролята на изкуствения интелект в трансформирането на обслужването на клиенти в банковото дело“. Включете казуси и експертни мнения за тенденциите в прилагането на изкуствения интелект.“

4. Интерактивни викторини и анкети

Създайте интересни подсказки за интерактивни викторини или анкети, които стимулират ангажираността на аудиторията. Например, можете да използвате AI, за да разработите въпроси за викторини относно съвети за управление на личните финанси или анкети относно предпочитанията на клиентите в областта на дигиталните банкови услуги.

5. Съдържание на имейл бюлетин

Разработвайте подсказки за имейл бюлетини, които привличат вниманието и насърчават взаимодействието. Поискайте теми, прехедъри и съдържание, които популяризират съвети за финансова грамотност или обявяват предстоящи уебинари за инвестиционни стратегии.

Подсказка: „Създайте бюлетин, в който да обявите предстоящи уебинари на тема „напреднали инвестиционни стратегии“. Включете привлекателни заглавия, прехедъри и подробности за уебинарите.“

6. Кампании в социалните медии

Създавайте подсказки за публикации в социалните медии, които подобряват видимостта и ангажираността на марката. Например, подскажете на AI да създаде надписи за Instagram, представящи истории за успеха на клиенти, или публикации в LinkedIn, обсъждащи иновациите във финтех сектора и тяхното влияние върху финансовите услуги.

7. Идеи за сценарии за видеоклипове

Използвайте AI, за да създадете сценарии за обяснителни видеоклипове или демонстрации на продукти. Създайте сценарий, който ефективно представя функциите и предимствата на приложение за управление на личните финанси.

Подсказка: „Напишете сценарий за обяснително видео, което демонстрира как нашият чатбот, задвижван от изкуствен интелект, подобрява обслужването на клиентите във финансовите институции.“

8. Очертания на бели книги или електронни книги

Генерирайте подсказки за писане или изготвяне на подробни доклади или електронни книги по теми, специфични за дадена индустрия. Например, AI може да бъде помолена да създаде конспекти, които се задълбочават в нововъзникващите тенденции в технологиите за дигитално банкиране или в резултатите от проучвания на потребителското поведение във финансовите услуги.

Подсказка: „Създайте план за бяла книга на тема „Бъдещето на дигиталните плащания“. Включете раздели за блокчейн технологията, мобилните портфейли и регулаторните въздействия.“

9. SEO-оптимизирано съдържание

Създайте подсказки за разработване на SEO-съобразно съдържание, което подобрява видимостта в търсачките. Например, поискайте генерирани от AI заглавия на статии и конспекти за блог публикации, фокусирани върху практически съвети за финансово планиране или инвестиционни стратегии, оптимизирани за релевантни ключови думи.

Подсказка: „Създайте SEO-съобразни заглавия и конспекти на статии за „10-те най-добри приложения за лични финанси за 2024 г.“. Фокусирайте се върху използваемостта, функциите и потребителските отзиви.“

10. Отзиви на клиенти и казуси

Използвайте AI, за да създадете автентични клиентски отзиви и казуси. Накарайте AI да създаде съдържание, което представя реални истории на успех, илюстриращи как вашият продукт решава конкретни предизвикателства.

Подсказка: „Създайте клиентски отзиви, които показват как нашите финтех решения са помогнали на бизнеса да повиши оперативната си ефективност и удовлетвореността на клиентите.“

11. Корекция и усъвършенстване на съдържанието

Инструментите за корекция с изкуствен интелект опростяват прегледа на съдържанието, като бързо проверяват граматиката, пунктуацията и стила. Някои от тях надхвърлят основните програми за проверка на правописа, за да подобрят четимостта и да съобразят тона с гласа на вашата марка.

Подсказка: „Прегледайте следния текст за граматически, пунктуационни и стилови грешки. Уверете се, че тонът е последователен и подходящ за професионален бизнес блог. Маркирайте сложните изречения и предложете по-прости алтернативи, за да подобрите четимостта. Проверете също така яснотата и последователността на целия текст.“

Разглеждане на примери за успешно съдържание, генерирано от AI

Нека разгледаме някои забележителни примери за успешно съдържание, генерирано от изкуствен интелект, като подчертаем как различни организации са използвали изкуствен интелект, за да постигнат забележителни резултати:

1. Съдържание с финансови съвети на Bankrate

Bankrate, водещ уебсайт за финансови съвети, използва AI за създаване на информативни статии. Чрез използването на AI за създаване на първоначални чернови, които след това се преглеждат и усъвършенстват от човешки редактори, Bankrate гарантира точността и релевантността на своето съдържание.

Тази комбинация от ефективността на изкуствения интелект и човешкия опит е довела до стотици хиляди месечни посещения от органични търсения. Достоверността и авторитетът на домейна Bankrate, съчетани с щателен редакционен контрол, са от ключово значение за поддържането на високи рейтинги и надеждност.

2. Подобряване на кликването (CTR) на TV 2 Fyn

Датската медия TV 2 Fyn експериментира с AI-генерирани заглавия, за да повиши интереса към статиите. Използвайки ChatGPT, те създадоха множество варианти на заглавия и проведоха A/B тестове, за да сравнят тяхната ефективност с тази на заглавията, създадени от хора.

чрез TV 2Fyn

Резултатите бяха впечатляващи, като заглавията, генерирани от AI, постигнаха 59% увеличение на CTR. Този успех подчертава потенциала на AI да създава привлекателни и кликаеми заглавия, което води до по-високи нива на ангажираност за онлайн съдържанието.

3. Обобщения на финансовите резултати на Bloomberg

Bloomberg използва AI, за да подобри създаването на съдържание и работните процеси за проучване. Те въведоха AI-Powered Earnings Call Summaries и подобрено търсене на документи в мобилните си приложения, включително Bloomberg Professional приложенията за iOS и Android.

Обобщенията на финансовите отчети, създадени с помощта на изкуствен интелект, позволяват на анализаторите бързо да извличат ключови информации от сложна финансова информация. В комбинация с функцията за търсене на документи, която използва обработка на естествен език за търсене в милиони надеждни документи, тези инструменти значително намаляват времето, необходимо за намиране на критична информация, подобрявайки цялостния работен процес на проучването.

4. AI-базиран асистент за писане на Grammarly

Grammarly се превърна в незаменим инструмент за милиони потребители по целия свят, предлагайки помощ при писането в реално време за подобряване на граматиката, правописа и яснотата. Чрез интегрирането на AI алгоритми Grammarly помага на потребителите да създават изпипано и професионално съдържание на различни платформи, от имейли и документи до публикации в социалните медии. Този инструмент не само подобрява индивидуалните умения за писане, но и гарантира, че съдържанието е без грешки и лесно за четене.

Съвети за писане на ефективни AI подсказки

Създаването на ефективни подсказки за AI писане включва няколко стратегически подхода, за да се гарантира яснота, конкретност и релевантност в генерираното съдържание. При създаването на подсказки за ChatGPT няколко стъпки гарантират, че отговорите, които получавате, са полезни и релевантни.

Нека разгледаме тези стъпки в детайли:

1. Присвойте роля

За начало, използвайте техниката „Действай като...“ и възложете роля на ChatGPT. Това помага на AI модела да разбере перспективата, която трябва да възприеме. Например, можете да кажете: „Ще поемеш ролята на [роля]“, като уточните дали искате ChatGPT да действа като експерт по социални медии, състрадателен оратор, треньор по личностно развитие или нещо друго.

2. Дайте ясна, описателна и точна задача

След това бъдете конкретни за това, което искате ChatGPT да направи. Например, вместо да кажете „Напиши ми блог пост“, можете да кажете „Напиши блог пост от шест параграфа, написан от първо лице, предназначен за аудитория от любители на котки, включващ забавна история, завършващ с въпрос, споменаващ моя рижав котак Орландо и позоваващ се на [марка] котешка храна. Ако е необходимо, раздели големите задачи на по-малки, като например първо поискай варианти за заглавие, след това резюмета и накрая основното съдържание.

3. Предоставяйте контекст

Включете в подсказката си всичко, което може да помогне на ChatGPT да работи по-добре. Дайте подробности за това, от което се нуждаете и включете информация за предпочитания от вас стил на писане, целта на текста и всякаква допълнителна информация, която да помогне за създаването на контекста.

4. Дайте примери

Примерите помагат на AI да имитира желания стил и да отговори на вашите очаквания. Ако искате туитове, споделете туитове, които са се представили добре в миналото. За SOP включете такъв, който отговаря на желания стил. Примерите могат да бъдат от различни източници и не е необходимо да са ваши.

5. Създайте правила

Определете ясно правилата си, като например да изисквате резултат в таблица с две колони, с главни букви в началото на изреченията или обяснение, достатъчно просто, за да го разбере 5-годишно дете. Колкото по-конкретни са правилата ви, толкова по-креативно ChatGPT може да работи в рамките на тях.

6. Създайте ограничения

Разделете това, което искате AI да прави, от това, което не искате да прави. Избройте ограниченията, за да избегнете нежелани резултати. Те могат да бъдат толкова конкретни, колкото „Не използвайте две думи, когато една е достатъчна“ или „Не използвайте идиоми“. Ограниченията помагат на AI да остане в рамките на желаните параметри.

7. Оценявайте и повтаряйте

Бъдете готови да усъвършенствате подсказките си. Ключови са търпението и повторението. Оценявайте всеки набор от резултати, правете промени и вижте дали резултатът се подобрява. Запазете подсказките си, за да ги усъвършенствате с времето, докато намерите перфектната рецепта.

8. Включете ключови думи и ключови фрази

Използвайте термини, които са пряко свързани с вашата тема или индустрия. Например, в подсказка за дигитален маркетинг включете конкретни термини като „SEO“, „стратегия за съдържание“ или „ангажираност в социалните медии“, за да сте сигурни, че AI разбира контекста и предоставя целеви прозрения.

9. Комбиниране на няколко подсказки

Комбинирането на няколко подсказки може да подобри дълбочината и обхвата на съдържанието, генерирано от AI. Започнете с обща подсказка, за да установите контекста, след което продължете с по-подробна подсказка и конкретни инструкции, за да усъвършенствате резултата. Например, можете да използвате подсказката „Обяснете основите на блокчейн технологията. Дайте примери за нейното приложение във финансите и здравеопазването. “

10. Използвайте „Какво да правите“ и „Какво да не правите“ с AI подсказки

Включете ясни указания в подсказките си, за да насочите отговорите на AI в най-желания тон и посока. Например: „Опишете предимствата на възобновяемите енергийни източници. ПОДЧЕРТАЙТЕ ползите за околната среда. НЕ споменавайте конкретни марки.“

Макар че е полезно да запомните тези съвети за създаване на добри подсказки, ще ви е необходим мощен AI инструмент, за да създадете съдържание, перфектно съобразено с вашите нужди.

Например, AI-асистентът на ClickUp, ClickUp Brain , е проектиран да опрости и подобри работния ви процес по създаване на съдържание.

Създавайте структури на блогове за секунди с помощта на ClickUp Brain.

Ето конкретните функции, които могат да ви помогнат:

AI Writer for Work

Асистент за писане : Предоставя предложения в реално време за граматика, стил, речник и цялостна съгласуваност, за да подобрите качеството на писането си. Предоставя предложения в реално време за граматика, стил, речник и цялостна съгласуваност, за да подобрите качеството на писането си.

Вградена проверка на правописа: Автоматично проверява за правописни грешки във вашите документи и задачи, гарантирайки, че съдържанието ви е без грешки.

Бързи отговори с изкуствен интелект: генерира бързи, подходящи за контекста отговори на съобщения, като ви помага да поддържате перфектния тон.

Създаване на таблици: Позволява ви да създавате таблици с богати данни и анализи, полезни за организиране на информацията.

Създаване на шаблони: Незабавно генерира шаблони за задачи, документи и проекти, съобразени с вашите специфични нужди.

Създавайте транскрипции: Преобразува глас в текст и използва AI, за да отговаря на въпроси от вашите срещи и клипове.

AI Knowledge Manager

Мгновенни отговори: Предоставя мгновенни и точни отговори въз основа на контекста от всяка работа в ClickUp и свързана с него.

Въпроси и отговори за работното пространство: Позволява ви да създавате и намирате съдържание, свързано с вашето работно пространство, спестявайки време за ръчно търсене.

Можете също да използвате ClickUp Docs , за да съхранявате всичките си документи на едно място, което улеснява организирането и достъпа до съдържанието ви. За да структурирате документите си ефективно, можете да създавате вложени страници, да използвате шаблони и да добавяте богато форматиране.

Съхранявайте съдържание, генерирано от AI, и сътрудничете в реално време с екипа си в ClickUp Docs.

Ето някои от другите функции, които предлага ClickUp Docs:

Docs Hub: Docs Hub предоставя централизирано място за управление на всички ваши документи. Можете да търсите, сортирате и филтрирате вашите документи, което улеснява намирането на необходимата ви информация.

Контрол на версиите: ClickUp Docs поддържа история на версиите, което ви позволява да проследявате промените и да се връщате към предишни версии, ако е необходимо.

Сътрудничество в реално време: Редактирайте документи в реално време заедно с екипа си. Можете да маркирате другите с Редактирайте документи в реално време заедно с екипа си. Можете да маркирате другите с коментари , да възлагате задачи и да преобразувате текст в проследими задачи, за да сте сигурни, че всички са на една и съща страница.

Връзки за споделяне: Създавайте връзки към вашите документи, което ви позволява да споделяте съдържание с лица извън вашето работно пространство. Можете да контролирате нивото на достъп, което те имат, от само за гледане до пълни права за редактиране.

Интеграция със задачи: Свържете вашите документи със задачи , проекти и работни процеси в ClickUp. Тази интеграция гарантира, че вашето съдържание е винаги свързано с подходящата работа, което улеснява реализирането на идеите.

И още нещо? Използвайте шаблона за писане ChatGPT Prompts на ClickUp , за да създавате лесно интересно и увлекателно съдържание.

Изтеглете този шаблон Подобрете процеса на създаване на съдържание с ChatGPT подсказки за писане на ClickUp.

С този шаблон можете да:

Генерирайте идеи: Бързо измислете свежи идеи за статии, блогове и различни видове съдържание.

Създавайте увлекателни истории: Разработвайте уникални и интересни истории, които привличат вниманието на читателите ви.

Брейнсторминг на нови теми: Разгледайте нови теми и иновативни подходи, за да подобрите писането си.

Ето основните характеристики на този шаблон:

Подсказки : Получете достъп до 200 общи подсказки за писане в ClickUp Doc.

Персонализирани изгледи: Организирайте и управлявайте своите истории, използвайки различни Организирайте и управлявайте своите истории, използвайки различни изгледи на ClickUp , като табло или календар, което улеснява достъпа и проследяването на вашите текстове.

Управление на проекти: Подобрете своите проекти за писане с функции като проследяване на времето, напомняния, взаимоотношения и оценки на времето.

Прочетете също: Как да използвате AI за документация

Бъдещото приложение и потенциал на AI писателските подсказки

AI подсказките за писане са на прага на трансформираща еволюция, както показва рекордното нарастване на потребителите на ChatGPT. Приемането на генеративната AI от компаниите наскоро скочи от 54% на 72%. Тази технология е не само широко разпространена, но и широко приета, с значително участие от страна на поколенията Millennials и Gen Z.

Освен настоящите си възможности, те обещават да се превърнат в усъвършенствани инструменти за създаване на съдържание. Можем да очакваме напредък в:

Хиперперсонализирани подсказки: AI ще адаптира подсказките въз основа на индивидуалните предпочитания на потребителите, стила на писане и целевата аудитория.

Многоезична и културна адаптация: Подсказките ще се ориентират безпроблемно в езиковите и културните нюанси, което ще позволи създаването на глобално съдържание.

Креативно проучване: AI ще генерира иновативни и неконвенционални подсказки, разширявайки границите на творчеството.

Информация, базирана на данни: AI ще предлага подсказки, подкрепени с данни, като анализира огромни масиви от данни и оптимизира ефективността на съдържанието.

Подсказки, специфични за индустрията: Подходящи подсказки за области като право, медицина и финанси ще подобрят точността и ефективността.

Тази еволюция ще позволи на създателите на съдържание да произвеждат по-качествено и по-релевантно съдържание с ускорени темпове.

Ролята на изкуствения интелект в трансформирането на създаването на съдържание

AI бързо променя ландшафта на създаването на съдържание. Чрез автоматизиране на началните етапи, предлагане на идеи и подобряване на качеството на писането, AI позволява на създателите да се фокусират върху стратегии и творчество на по-високо ниво.

Инструменти като ClickUp Brain, с техните AI-базирани функции, показват как можете да интегрирате тези нововъведения, за да опростите работните процеси и да повишите производителността. С развитието на AI можем да очакваме бъдеще, в което човешката изобретателност и изкуственият интелект ще си сътрудничат безпроблемно, за да създават изключително съдържание в голям мащаб.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да преминете по-бързо от идеята до публикуването!