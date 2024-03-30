Как да редактирате AI съдържание: Ръководство за създаване на привлекателни текстове с високо качество

Изкуственият интелект (AI) е спасител за много създатели на съдържание, маркетинг специалисти и малки предприятия. За начало, той може да произвежда всички видове текст с бясна скорост, което е истинско благословение, ако работите в конкурентна и динамична сфера като съдържателния маркетинг.

В повечето случаи това е идеалният сценарий – вместо да се борите с разочароващи творчески блокажи за нова публикация в социалните медии или блог, можете просто да седнете, да се отпуснете и да оставите AI инструментите да свършат своята магия. Това означава, че часове работа се извършват за секунди, нали? Не толкова бързо! 🤖

Ако сте тук, добре знаете, че съдържанието, генерирано от AI, не е безупречно и не може да замести проницателността на човешкия мозък (поне засега). Тъй като се създава доста механично, често му липсва креативност, има странна структура на изреченията и може дори да съдържа фактически грешки.

Същността на въпроса е, че съдържанието, написано от AI, все още изисква значителна човешка редакция, за да звучи естествено и наистина да ангажира читателя, за когото е предназначено.

В тази статия ще ви покажем как да редактирате AI съдържание, за да му придадете свой уникален стил, да го оптимизирате за SEO или съдържателен маркетинг и да повишите общата му привлекателност.

Съдържание, генерирано от AI: предимства и недостатъци

Създаденото от AI съдържание се генерира от AI инструмент въз основа на подсказки, които предизвикват отговор. Това ефективно създаване на съдържание е възможно благодарение на технологии като Natural Language Generation (NLG) и Large Language Models (LLMs), които AI платформите използват за анализ на езикови модели, извличане на заключения от съществуващи набори от данни и създаване на текстове, подобни на човешките.

Макар че процесът на създаване на съдържание с помощта на AI изглежда като симулация на човешката интелигентност, той има както предимства, така и недостатъци. ⚖️

Предимства

Най-очевидните предимства на използването на инструменти за създаване на AI съдържание са спестяване на време и повишаване на производителността. Мислете за AI генераторите на съдържание като ваши лични асистенти за писане – те могат да ви помогнат да създадете чернови и да създадете съдържание за минути с минимални усилия.

Някои други забележителни предимства включват:

Икономия на разходи: Много малки предприятия и предприемачи не могат да си позволят скъпи екипи за създаване на съдържание и трябва да разчитат на AI генератори на съдържание, за да имат достъп до прилични текстове.

Наличност на съдържание: AI не прави почивки и не изпитва творчески блокаж. Благодарение на постоянната наличност, винаги можете да генерирате съдържание, ако сте притиснати от времето или имате строги цели за публикуване (и да подобрите качеството му чрез редактиране на съдържанието).

Последователен глас на марката: Ако използвате правилния вход, съдържанието, генерирано от AI, имитира желания от вас стил на писане и помага за постигане на последователност в гласа на марката.

Недостатъци

Нека обърнем другата страна на монетата на генерираното от машина съдържание и обсъдим неговите недостатъци. Не искаме да звучим като придирчиви хора с нереалистични стандарти, но като цяло можете да забележите тези проблеми, особено ако използвате средностатистически AI инструмент:

Липса на плавни преходи и логична последователност: Ако съдържанието ви няма плавни преходи, то може да звучи роботизирано и дори абсурдно. Това е един от факторите, които Ако съдържанието ви няма плавни преходи, то може да звучи роботизирано и дори абсурдно. Това е един от факторите, които инструментите за откриване на AI анализират, за да проверят дали даден текст е написан от човек.

Повтаряща се структура на изреченията: Съдържанието, написано от AI, е формулирано по шаблон, което води до повтарящи се фрази. Ще откриете повтаряща се структура и дължина на изреченията, което влияе на четимостта на текста и може да отегчи вашата целева аудитория.

Липсващи езикови нюанси: Знаете ли кога говорите с някого, който се опитва прекалено усърдно да звучи умен? Така често звучи слабият текст, генериран от машина – ще забележите сложен език, който може да не има смисъл в много контексти и дори да доведе до погрешно тълкуване.

Проблеми с надеждността: Недостатъчно обучената генеративна AI често може да сгреши дори най-основните факти, особено ако черпи информация от ненадеждни източници или не разполага с подходящи набори от данни.

Липса на човешко докосване: AI съдържанието може да изглежда скучно или общо, тъй като в него липсват лични анекдоти, творчески гледни точки или привличащи вниманието елементи, които да привлекат вниманието на вашата целева аудитория.

За щастие, тези проблеми могат лесно да бъдат решени с подходящите инструменти и качествена човешка редакция. 🍀

8 съвета за хуманизиране и редактиране на съдържание, генерирано от AI

Използването на AI инструмент за генериране на съдържание е разумно, но квалифициран човек винаги трябва да отговаря за крайния резултат. Проверката и редактирането на AI-генерирано съдържание помага да се подобри четимостта, да се елиминират елементи като прекалено използвани думи и неудобни изрази и да се гарантира, че цялото произведение достига до вашата целева аудитория по смислен начин.

Нека разгледаме осем съвета и трика за персонализиране на AI съдържанието и повишаване на неговата полезност. 🌸

Качеството на инструмента, който използвате, влияе върху ефективността на съдържанието, генерирано от AI. За да сведете редактирането до минимум, първото, което трябва да направите, е да намерите инструмент, който може да създава интересно съдържание без прекалено много фини настройки.

Ако искате да спестите време на екипите си, занимаващи се с създаването на съдържание, използвайте ClickUp Brain — това е генеративен AI асистент, който се намира на платформата за управление на проекти и задачи ClickUp.

Опитайте ClickUp Brain Изберете от различни организационни отдели, за да получите съдържание, специфично за ролята, въз основа на вашите нужди.

ClickUp Brain (по-рано ClickUp AI) разполага с изключително добре обучена и оптимизирана невронна мрежа, която просто разбира контекста. За разлика от други основни инструменти за генериране на съдържание, които просто представят адаптирана версия на ChatGPT, ClickUp Brain е обогатен с уникални специфични за ролята знания, които му позволяват да създава перфектно ситуационно съдържание въз основа на персонализирани подсказки или теми за разговор.

AI писателят значително намалява работата по редактиране от страна на човека, като:

Създаване на съдържание със стандартно форматиране и структури за професионален вид

Оптимизиране на текстове и копия за граматика, яснота и тон

Поправяне на правописни и повърхностни грешки без допълнителни плъгини

Опитайте ClickUp Brain Повторна заявка в ClickUp Brain

Това, което прави AI писателя на ClickUp Brain брилянтен, е неговата способност да усвоява нова контекстуална информация с изключително висока скорост.

Да речем, че въведете документите за вашия продукт в инструмента, той може бързо да разбере същността на това, което предлагате, и да създаде оптимизирани за марката целеви страници и резюмета на съдържанието. Имайте предвид, че това, което споделяте с ClickUp Brain, е защитено и остава лично за вашата работна среда в ClickUp.

Сега нека разгледаме някои функционални аспекти на използването на ClickUp Brain за създаване и редактиране на вашето съдържание. 🌻

Създавайте, усъвършенствайте и организирайте съдържание с ClickUp Brain и ClickUp Docs.

Опитайте ClickUp Brain Използвайте ClickUp Brain, за да направите процесите на идеи и писане по-ефективни.

Най-модерният AI асистент за писане на ClickUp може да ви помогне да генерирате всички видове текст за различни контексти. Създавайте документи за служители или клиенти, изготвяйте планове за проекти, пишете имейли или очертавайте маркетингови кампании – възможностите са безгранични. Разбира се, можете да използвате ClickUp Brain и за редовно генериране на текст с прости команди.

Можете да съхранявате цялото съдържание, което създавате, в ClickUp Docs – опцията на платформата за създаване, редактиране и управление на документи. Това ви дава допълнително удобство, като ви позволява да организирате съдържанието в списъци и папки от едно място.

Можете да стартирате функцията за писане с AI на ClickUp директно от всяка задача или документ. Да предположим, че искате да напишете кратък текст за климатичните промени. Ето какво трябва да направите:

Стартирайте ClickUp Docs Въведете наклонена черта (/) и напишете AI Изберете Пишете с AI Напишете Напишете кратък текст за климатичните промени и натиснете Enter

Това е всичко! ClickUp Brain ще генерира текст с висока стойност – веднага ще забележите подобрението в качеството, ако сте използвали общи AI писатели преди. От този момент нататък можете да го използвате или просто да редактирате минимално съдържанието, генерирано от AI, за да добавите личен привкус.

Използвайте специфичните за ролята подсказки и команди на ClickUp за създаване и редактиране на съдържание.

Опитайте ClickUp Brain Функциите за AI писане на ClickUp осигуряват точно това, като гарантират ясен и еднороден резултат от генерирания от AI текст.

Подсказките играят огромна роля в създаването на качествено съдържание – за щастие, ClickUp Brain ви помага в това. Ще харесате над 100 предварително проектирани подсказки, подкрепени с изследвания, насочени към различни екипи и случаи на употреба. Те ще ви помогнат да получите точно желаните резултати и да намалите усилията си. Ето как да използвате подсказките:

Отворете ClickUp Docs Въведете наклонена черта (/) и напишете AI Tools Изберете екипа, към който принадлежите, за да предоставите контекст – имате над 10 опции. Да предположим, че работите в маркетинг, така че ще изберете този отдел. Ще видите списък с над 20 AI подсказки, като Създаване на идеи за кампания, Написване на казус и Планиране на маркетингово събитие. *Изберете тази, която отговаря на вашите нужди, и се насладете на резултатите за секунди.

Опитайте ClickUp Brain Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате идеи и да пишете и редактирате съдържание за секунди.

Както можете да видите, ClickUp Brain не се ограничава само до генериране на съдържание, а ви помага да бъдете по-ефективни, като ви подпомага в обсъждането и планирането на решения. Освен това, разполагате с функцията Редактиране с AI, за да усъвършенствате резултатите си по-бързо!

Опитайте ClickUp Brain Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате идеи и да пишете и редактирате съдържание за секунди.

Докато редактирате съществуващ текст в ClickUp, можете да получите достъп до допълнителни команди, за да:

Извършете граматична и правописна проверка

Обобщете текста

Обяснете конкретни думи и изрази

Подобрете писането

Направете текста по-къс или по-дълъг

Опростете текста

Превеждайте текст

Преформулирайте контекста

Продължете да пишете

Това са часове редактиране, извършени за секунди! 😍

Опитайте ClickUp Brain Създавайте първокласно съдържание с помощта на AI-базирания асистент за писане и редактиране на ClickUp.

Отново подчертаваме, че ClickUp не използва вашите данни за целите на обучение, така че можете да бъдете сигурни в сигурността на функцията.

2. Обърнете внимание на контекста при редактирането

Ето едно типично усещане, което имаме, когато четем посредствено съдържание, написано от AI – цялата информация изглежда точна и актуална, а граматическите и правописни грешки липсват. Все пак нещо не е наред и отговорът може да е, че текстовете липсват плавни преходи и контекст.

Лошо обучените AI платформи често могат да изгубят контекста. Причината за това е проста – те не познават вашата целева аудитория или вашата компания толкова добре, колкото вие. Освен това данните, на които са обучени, могат да бъдат ограничени по отношение на случаите на употреба.

За да редактирате съдържание, генерирано от AI, първо трябва да имате ясно разбиране за това кой ще чете текста ви и как искате да предадете посланието си. Имайте предвид тези ценни съвети, докато редактирате, за да откриете местата, където текстът не успява да ангажира читателя, и да ги коригирате с по-подходящи алтернативи. ✔️

3. Уверете се, че тонът и стилът съответстват на вашата марка

Представете си следното: уебсайтът на вашата компания е пълен с хумористични публикации, каламбури и емотикони. Всяка публикация в блога и всяка начална страница отразява уникалната идентичност на компанията, а вашите клиенти я обожават.

След това решавате да използвате съдържание, генерирано от AI, за едно от описанията на продуктите. Самият текст може да е безупречен, но изглежда резервиран и не съответства на идентичността на вашата марка.

Това е често срещан проблем при общото съдържание, написано от AI. Когато редактирате текст, генериран от машина, трябва да го съгласувате с тона и стила, които обикновено използвате. В този случай трябва да редактирате описанието на продукта, генерирано от AI, за да звучи по-забавно или по-близко до читателя.

Добра идея е да създадете стилово ръководство за текстове, което вашите редактори да следват при редактирането на AI съдържание. По този начин всички ще знаят на какво да се фокусират и как да го редактират, за да оптимизират съдържанието и да подобрят четимостта.

Съвет от професионалист: Използвайте шаблона за насоки за марката ClickUp, за да очертаете предпочитания от вас тон на марката, тон на съобщенията и стил на писане.

Изтеглете този шаблон Документирайте ясно външния вид и усещането на вашата марка и нейното послание с този всеобхватен шаблон.

4. Направете задълбочена проверка на фактите и цитирайте източниците

Повечето AI платформи извличат данни от огромни бази данни, за да отговорят на вашите запитвания. Проблемът е, че тези бази данни не винаги са актуални и могат да съдържат фактически грешки. Ролята на човешката редакция тук е да провери всеки текст, генериран от AI, за да се увери, че е уместен и точен. В зависимост от естеството на съдържанието, може дори да искате да цитирате съответните източници в края, за да добавите автентичност към текста си.

Проверката на фактите е особено важна за процедурни статии или такива, съдържащи чувствителна информация. Например, не бихте искали да разчитате на AI инструмент за създаване на стъпка по стъпка ръководство за хирургични процедури в урологията, без да проверите фактите.

Това ни води до още един съвет – консултирайте се с експерти по темата, когато редактирате съдържание, генерирано от AI. Те няма да коригират стила и граматиката ви, но ще гарантират, че всяка информация е правилна.

Можете да използвате ClickUp Docs, за да си сътрудничите с такива експерти. Просто ги поканете в работното си пространство и те ще могат да преглеждат съдържанието ви асинхронно чрез инструменти за проверка или коментиране в ClickUp. Можете също да опитате сътрудничество на живо, тъй като платформата поддържа редактиране и чат в реално време. 🥰

Създавайте, редактирайте и форматирайте автобиографията си безпроблемно с ClickUp Docs.

5. Опростете сложния език, за да подобрите цялостното качество

AI платформите често използват сложен речник при генерирането на съдържание. В някои контексти това е напълно приемливо. Но в повечето случаи дългите и сложни изречения отблъскват читателите и правят текста ви прекалено сложен за обработка без основателна причина.

Ако искате да превърнете съдържанието, генерирано от AI, в съдържание, подобно на човешкото, трябва да опростите сложните фрази. В зависимост от темата, може да се наложи да направите съществени промени, като пренаписване на цели параграфи с цел подобряване на четимостта. В много случаи е достатъчно да намерите по-прости синоними за определени фрази и думи и да разделите сложните изречения на по-къси сегменти.

6. Премахнете повтарящите се фрази

Прекалено използваните AI алгоритми изглежда много харесват определени идеи, думи и фрази повече от други. Те продължават да се появяват в текста ви, което прави очевидно за експертното око, че съдържанието е създадено от AI.

Повторението е солидна причина, поради която човешкото редактиране е задължително – прочетете текста и откройте структурите, които се повтарят. Намерете алтернативни начини да предадете съобщението, като например използвате нови ъгли, разделяте или обединявате изречения или променяте структурата на изреченията, за да направите текста по-интересен.

7. Добавете лични преживявания към текста, генериран от AI

AI платформите не разполагат с лични анекдоти и преживявания, които да използват, за да се свържат с читателя – в този смисъл човешкото съдържание остава безпрецедентно благодарение на елементи като по-голяма емоционална привлекателност и убедителност.

Ако искате да направите съдържанието по-човешко, може да го обогатите с интересни истории, вицове или примери от реалния живот. Решението е ваше – направете необходимите корекции, за да добавите личен привкус.

8. Не пропускайте ръчното редактиране на съдържанието от техническа гледна точка

Проверката на AI текста с инструменти, които проверяват правописа, граматиката и дори тона, е ефективна и полезна, но нищо не може да се сравни с ръчното редактиране и техническата корекция. Прочетете съдържанието с очите си, за да откриете грешки, да получите оригинални идеи за подобряване на четимостта, разнообразието и цялостния поток и да направите необходимите ревизии. Следвайте интуицията си – не се страхувайте да направите съществени промени, за да съобразите съдържанието с чувствителността на целевата аудитория.

Допълнителен съвет: Една идея тук е да замените пасивния залог с активен – това прави съдържанието ви по-пряко и лично. Също така, обръщайте внимание на дългите изречения с неправилно поставени препинателни знаци, защото те могат да бъдат трудни за откриване чрез граматически инструменти.

Как да подобрите AI съдържанието за SEO (оптимизация за търсачки)

AI платформите могат да ви помогнат да създадете текстове, оптимизирани за търсачките, за да увеличите обхвата си и да спечелите по-високи позиции в SERP. Търсачките не се интересуват от произхода на вашето съдържание, стига то да е релевантно, интересно и полезно.

И знаете ли какво? Това е още една възможност да използвате човешкия допир за оптимизиране на AI съдържанието.

Оптимизирането на AI съдържанието за SEO включва следните ръчни задачи:

Добавяне на ключови думи и вътрешни и външни линкове

Подобряване на структурата чрез използване на лесни за преглед заглавни тагове, точки или списъци

Прибавяне на визуални елементи за по-голяма стойност

Премахване на излишното съдържание

Двойна проверка на точността и четимостта

Знаете ли, че... Освен че ви помага да редактирате съдържание, генерирано от AI, ClickUp ви позволява да оптимизирате за SEO с помощта на своя AI — използвайте подсказки, за да проучвате ключови думи, да създавате резюмета, да обобщавате данни от проучвания, да анализирате конкуренцията и да получавате идеи за оптимизиране на съдържанието. Можете също да се възползвате от шаблона за проучване и управление на SEO на ClickUp, за да координирате вашите SEO инициативи и да управлявате съответните задачи.

Шаблонът за SEO проучване и управление на ClickUp ви помага да организирате вашите SEO данни и задачи и да оптимизирате процесите.

Използване на ClickUp за работни процеси по създаване на съдържание

Създаването на съдържание може да бъде стресиращ процес, независимо дали използвате AI или не. Има постоянно превключване на контекста, докато преминавате през различни теми, а редактирането може да бъде особено изискващо.

Тук на помощ идва ClickUp с функции за практически всичко – комуникация, сътрудничество, управление на документи и какво ли още не! Можете да получите достъп до няколко функции за управление на проекти на платформата, за да повишите производителността си чрез стрийминг на производството на съдържание и редакционните задачи.

Вижте с един поглед как изглежда предстоящият ви график за съдържание с шаблона за редакционен календар за съдържание на ClickUp.

Освен ClickUp Brain, ето и някои други функции, които можете да използвате:

Намерете шаблони на ClickUp за подходящия случай на употреба

Освен подсказки, ClickUp предлага над 1000 шаблона за различни цели, от маркетинг и човешки ресурси до продажби и CRM. Те са създадени, за да улеснят работата ви, да намалят грешките и да ви помогнат да стандартизирате процесите.

Ако сте активен потребител на ChatGPT, разгледайте AI шаблоните на ClickUp с подсказки за ChatGPT – подбраният от експерти набор от подсказки ви помага да постигнете желаните резултати с ChatGPT.

Шаблонът ChatGPT Prompts for Writing Template може да ви помогне да събудите писателя в себе си.

Освен това, шаблоните за писане на съдържание на ClickUp могат да ви помогнат да преодолеете писателския блок, неравномерната производителност и свързаното с това протакане. Можете дори да намерите опции за определяне на желания стил на писане за различни текстове и да следвате съответните принципи на SEO. ✍️

Ако се нуждаете от помощ при планирането на съдържанието си, шаблоните за календар на съдържанието са идеалното решение. Те са необходими за всеки екип за съдържателен маркетинг, защото подобряват прозрачността на производствената линия и разкриват потенциални проблеми или припокривания по-бързо.

Всички шаблони на ClickUp са персонализирани, така че можете да ги настроите според вашите предпочитания и цели. Можете също така да създадете свои собствени шаблони с помощта на специалния ClickUp AI Template Generator.

С тази удобна функция можете да създадете всякакъв вид шаблон за вашия екип – всичко, което трябва да направите, е да предоставите на ClickUp информация за вашите работни процеси. Изберете желания тон (например професионален, хумористичен или неформален), за да се уверите, че резултатът съответства на гласа на вашата марка и предава желаното послание.

Опитайте ClickUp Brain Използвайте ClickUp AI Template Generator, за да създадете шаблони, които отговарят на вашите работни процеси до най-малката подробност.

Бъдещето на редактирането на AI съдържание

С бързото развитие на AI инструментите е трудно да се предвиди как ще изглежда бъдещето на редактирането на AI съдържание. Авторът на съдържание, редакторите и SEO специалистите най-вероятно ще разчитат още повече на генеративни инструменти, което е напълно разумно с висококачествени опции като ClickUp Brain. Благодарение на мощния му асистент за редактиране и писане, можете да създавате съдържание бързо и лесно.

И макар че технологията е станала неразделна част от управлението на съдържанието, няма признаци, че тя ще поеме целия процес – човешкият допир все още остава незаменим. Дори страстните създатели на съдържание, които първоначално смятаха AI за заплаха, сега повишават квалификацията си, за да могат да използват тези инструменти, за да предлагат по-добро съдържание по-бързо – и без изчерпване! ❤️‍🔥

Използвайте ClickUp, за да пишете и редактирате AI съдържание като професионалист

Създаването на съдържание с AI е ефективно от гледна точка на времето и разходите и гарантира последователност на марката. AI асистентът на ClickUp предлага всичко необходимо, за да създавате, обобщавате и редактирате съдържание и да се отличавате в работата си! Комбинирайте тази мощна функция с останалите опции за управление на задачи и проекти на ClickUp, за да увеличите производителността си.

Искате да видите как работи? Регистрирайте се безплатно в ClickUp и вижте как може да ви помогне да управлявате съдържанието с максимална ефективност. 🧙