Как да хуманизирате AI съдържанието: стратегии + инструменти

Време е да приемем факта, че всички ние сме използвали AI инструменти за писане, за да генерираме съдържание в някакъв момент от професионалния си живот.

И защо не? Текстът, генериран от изкуствен интелект, е удобен и светкавично бърз. Но, ако трябва да сме честни, той може да изглежда и скучен и безжизнен.

AI винаги е бил замислен като инструмент – нещо, което хората да използват за постигане на по-добри резултати. Съдържанието, генерирано от AI, не трябва и не бива да звучи роботизирано и да предизвиква сънливост. Опитни писатели и редактори трябва да разпознават и да хуманизират текста, генериран от AI, като извличат максимума от AI и неговите невероятни предимства, запазвайки човешкия тон и глас.

В тази статия ще споделя точните стратегии, които моят екип и аз използваме, за да вдъхнем живот на съдържанието, генерирано от изкуствен интелект. Ако искате да подобрите използването на инструменти за писане с изкуствен интелект, като добавите малко личност и уникална човечност, сте на правилното място.

Нека открием как да накараме изкуствения интелект да работи за вас, за да създавате съдържание, подобно на човешкото.

Какво е AI съдържание? Как се генерира AI съдържание?

Съдържанието, създадено с изкуствен интелект, се отнася до текст, изображения, видеоклипове или други медии, създадени или подобрени с изкуствен интелект. Инструментите за писане с изкуствен интелект могат да генерират статии, публикации в блогове, описания на продукти и други форми на писмено съдържание въз основа на дадени входни данни и параметри.

AI може също да създава или редактира изображения, да произвежда музика и видеоклипове и много други. Целта на AI за създаване на съдържание обикновено е да спести време, да повиши ефективността и да поддържа последователност.

Ето как работи генерирането на AI съдържание:

Въвеждане и събиране на данни: AI инструментите се захранват с големи масиви от данни с различни стилове на писане, теми и формати. Тези данни помагат на AI моделите да научат структурата и формирането на различни видове съдържание.

Обучение и разпознаване на модели: AI моделите преминават обучение, по време на което данните се обработват, за да се научат езиковите правила, често използваните фрази и контекста зад различните видове съдържание.

Създаване на съдържание: Когато предоставите на AI подсказка, той използва обучителния си материал и научените модели, за да генерира текст, който пасва на контекста. Той предсказва кои думи и изречения трябва да следват въз основа на научените модели.

Този процес включва комбинация от технологии, като машинно обучение (ML), обработка на естествен език (NLP), генеративни съпернически мрежи (GAN) и други.

Развитието на OpenAI, стартиращ бизнес, който представи ChatGPT през 2020 г., напълно промени начина, по който подхождаме към създаването на съдържание днес. Той притежава големи езикови модели (LLM) като GPT-3 и GPT-4, които са способни да генерират последователно и реалистично съдържание за секунди.

Все пак, както всяко съдържание, генерирано от изкуствен интелект, то има и своите недостатъци.

Какви са проблемите с текста, генериран от изкуствен интелект?

Създаването на AI съдържание безспорно ускорява процеса на писане, но не всичко е розово.

Въпреки обширното обучение, съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, има ограничения, като например:

Липса на човешко докосване: Тази технология може да генерира висококачествено съдържание бързо, но дали то ще се свърже с вашата аудитория? Не винаги. Човешката същност, с която читателите се идентифицират и ангажират, често липсва в съдържанието, генерирано от изкуствен интелект.

Халюцинации на изкуствения интелект: Моделите на изкуствения интелект са изложени на риск от халюцинации, което означава, че потенциално могат да предоставят неточни или подвеждащи резултати. Ако проверявате всичко, което генерира изкуственият интелект, това може да ви отнеме почти толкова време, колкото и да създадете съдържанието си от нулата. Например, ChatGPT показва ясно предупреждение, което гласи: „ChatGPT може да прави грешки. Проверете важната информация. ’

Проверете информацията два пъти, за да се уверите в нейната автентичност и надеждност.

Резка промяна в темите: Един от начините, по които AI се издава, е очевидната липса на плавност. За разлика от човешкото писане, AI съдържанието често преминава рязко от една тема към друга, без да предоставя лесни за четене и логични преходи за читателите.

Ограничения, специфични за нишата: Макар AI да може бързо да пресява огромни количества онлайн съдържание, той се затруднява да възпроизведе дълбочината на нишовите знания на човешкия експерт. Това води до генериране на общо, повърхностно AI-създадено съдържание, което превръща вашия текст в поредния недиференциран елемент от съдържанието в интернет.

Защо е необходимо да хуманизирате AI съдържанието?

Знаем, че само AI съдържанието не може да поддържа вашия контент двигател, но означава ли това, че трябва да го изоставите? Определено не! AI съдържанието може да ускори и дори да подобри вашето писане и няма причина да се връщате към прекарването на часове или дори дни в писане на добро съдържание.

Ето един компромисен вариант: хуманизирайте AI съдържанието, за да отговаря на вашите нужди.

Това е необходимо, защото:

Google налага санкции на уебсайтове с лошо съдържание

Google дава приоритет на съдържанието, което поставя хората на първо място, което означава, че вашето съдържание трябва да демонстрира експертиза, да предлага значителна стойност за читателите и да бъде фокусирано върху техните нужди. Освен това Google предпочита E-E-A-T съдържание, което означава опит, експертиза, авторитет и надеждност.

Въпреки че Google не налага специални санкции за съдържание, генерирано от изкуствен интелект, съдържанието, което просто повтаря и копира съществуващ материал от интернет и не разполага с истинска експертиза, няма да се класира. За да се уверите, че съдържанието ви се представя добре и е в съответствие с най-добрите практики за SEO, трябва да добавите слой от човешка експертиза и перспектива.

Плагиатство

Copyleaks установи, че почти 60% от съдържанието на ChatGPT е плагиат. Какви са последствията? Това може да се отрази негативно на вашия SEO рейтинг, репутацията на марката и качеството на съдържанието. Защо читателите да се обръщат към вас за съдържание, когато могат да го получат директно от оригиналния източник?

Всъщност, използването на плагиатско съдържание, генерирано от AI, може да обезсмисли цялата цел на създаването на съдържание. Затова хуманизирането на текста, генериран от AI, е от ключово значение.

Подобрете четимостта

Крайната цел на писането на текстове е да се свържете с аудиторията си и да отговорите на нейните нужди. Човешкото изражение на AI съдържанието ви позволява да добавите полезни примери и контекст. Редактирането на AI генерирано съдържание ви позволява също да персонализирате текста, така че да бъде значим за вашите читатели.

Емоционално въздействие

Човешкото съдържание е много по-добро в предаването на емоции, които насърчават аудиторията ви да се идентифицира с това, което имате да кажете. Създаденото от хора съдържание почти винаги използва разнообразни дължини на изреченията, ритъм, който отразява човешката реч, и дори разговорни изрази, които подобряват плавността на статията.

Повечето AI текстове са с еднаква дължина и структура на изреченията. Хуманизирането на това съдържание може да бъде особено важно в маркетинга, обслужването на клиенти и разказването на истории, където аудиторията цени автентичността, доверието и достоверността.

Гласът и идентичността на марката

И вие, и вашите конкуренти можете да генерирате съдържание с помощта на AI инструменти. Това, което отличава вашето съдържание, е отличителният глас и идентичност на марката. Чрез хуманизиране на съдържанието си вие гарантирате, че то е в съответствие с ценностите и личността на вашата марка, създавайки уникален и последователен глас.

Премахнете недоразуменията

Накрая, с текст, генериран от изкуствен интелект, е възможно да се пропуснат нюансите на сложно съобщение или да се стигне до недоразумение. Човешкото отношение към съдържанието гарантира, че запазвате желаното значение и контекст, а съобщението се предава в подходящия тон.

Bankrate.com, утвърден финансов уебсайт, ефективно използва изкуствения интелект за генериране на съдържание за конкретни запитвания като „Какво е марж на приноса?“ и „Какво е финансова ликвидност?“. Тази стратегия значително увеличи трафика им, като съдържанието, създадено с изкуствен интелект, доведе до стотици хиляди посещения месечно. Как са го постигнали? Те не са копирали и поставяли директно текста, генериран от изкуствения интелект, а са се погрижили няколко експерти по темата да прегледат и добавят своя опит към съдържанието, генерирано от изкуствения интелект, отразявайки своята експертиза в областта. Те също така спазиха указанията на Google, като ясно признаха използването на изкуствен интелект.

Извод: За да гарантирате оптимална ефективност, хуманизирайте, прегледайте и редактирайте съдържанието, генерирано от AI, преди да го публикувате на уебсайта си.

Разгледахме защо е важно да човекоподобни AI текстовете. Сега нека разгледаме кога е необходимо това.

Кога трябва да хуманизирате AI текста?

Ето няколко случая, в които трябва да хуманизирате AI текста:

Маркетинг или брандиране

Когато създавате материали за брандиране или маркетинг, е от решаващо значение да се уверите, че гласът на марката проличава и че изграждате истинска връзка с аудиторията си.

Комуникация с клиенти

Когато общувате директно с клиенти чрез билети за поддръжка или портала за обслужване на клиенти, уверете се, че хуманизирате AI текста, така че общуването да изглежда лично и клиентското преживяване да е положително.

Създаване на съдържание за блог

Когато пишете блог пост, хуманизирането на съдържанието, за да изградите и ангажирате аудиторията си с лесен за четене и наистина полезен текст, е от решаващо значение, за да се отличи вашето съдържание. Също така искате вашата личност или личността на вашата марка да се отразят в съдържанието ви.

Комуникация с висок залог

Накрая, в ситуации, в които въздействието на съобщението е критично или особено чувствително – като например комуникация в кризисни ситуации – хуманизирането на съдържанието помага да се внесе яснота, емпатия и нюансиран, обмислен подход. То също така намалява риска от недоразумения.

Ето някои изпитани стратегии, които съм използвал, за да направя съдържанието си по-човечно, ангажиращо и подходящо за търсене.

Как да хуманизирате AI съдържанието: 7 практически стратегии

1. Изберете AI инструмент, който работи като личен асистент

Има множество AI инструменти, които могат да се използват за различни цели. Някои от тях могат да ви помогнат да създадете съдържание от нулата, докато други подобряват вече написан текст. Потърсете този, който най-добре отговаря на вашите изисквания.

Логиката е проста: колкото по-добре работи AI инструментът, толкова по-малко време и усилия са необходими за адаптиране и хуманизиране на AI текста.

Когато избирате инструмент, имайте предвид типа съдържание, езика, целевата аудитория и бюджета, с който работите.

Да предположим, че в момента използвате безплатния модел ChatGPT, но постоянно трябва да редактирате AI текста, защото той не предоставя контекстуално съдържание, от което вашият екип да се възползва. Тогава е моментът да опитате AI инструмент като ClickUp Brain.

ClickUp Brain е всеобхватно решение, което ви позволява да пишете съдържание, да обобщавате дълги текстове, да редактирате съдържание, да генерирате конспекти на съдържание, да подбирате привлекателни текстове за социалните медии и много други. То анализира контекста на съдържанието, за да предложи персонализирани подобрения и оптимизации, като гарантира релевантност и съгласуваност.

Опитайте ClickUp Brain Създавайте подходящо и ангажиращо съдържание с ClickUp Brain.

Можете също да интегрирате ClickUp Docs за съвместно редактиране на документи в реално време. С Docs вие и вашият екип можете да работите заедно по съдържанието безпроблемно.

Благодарение на интеграцията си с ClickUp Brain, Docs е идеален за експериментиране и генериране на идеи. С ClickUp Brain вашият документ се превръща в гъвкава платформа за експериментиране с различни AI подсказки и създаване на съдържание по ваш вкус.

Ако вече сте написали съдържание, ClickUp Brain предоставя информация и предложения в реално време, които ви помагат да усъвършенствате текста си и да го направите по-впечатляващ.

Сътрудничейте с всички заинтересовани страни и подобрете писането в реално време с ClickUp Docs.

2. Обучете AI инструмента си да пише като вас

Мислете за изкуствения интелект като стажант-писател. Трябва да обучите модела да генерира текст на базата на вашите очаквания и изисквания.

Ето как да обучите AI инструмента си да пише като вас: Предоставете примери от предишни текстове или статии, които отразяват гласа на вашата марка.

Споделете вашите стилови ръководства и въведете всички ваши уникални изисквания.

Повторете подсказката с повече спецификации, за да усъвършенствате съдържанието.

Следвайки тези стъпки, AI моделът постепенно ще може да имитира гласа и тоналността на марката, така че усилията ви за хуманизиране на съдържанието да бъдат сведени до минимум. Не забравяйте, че колкото по-подробни и обяснителни са вашите указания, толкова по-добри ще бъдат резултатите.

За да минимизирате усилията за писане на подробни подсказки, ClickUp предлага шаблони за AI подсказки, пригодени за уникални цели. Можете да ги въведете директно в ChatGPT и да получите желаните резултати.

Ето един пример за шаблона ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing, който ви позволява да подобрите маркетинговите си усилия с над 600 подходящи подсказки.

Независимо дали искате да измислите нова маркетингова кампания или конкретно да увеличите продажбите, тази колекция от подсказки е точно това, от което се нуждаете.

Изтеглете този шаблон Ускорете писането на убедителни маркетингови текстове с ChatGPT Prompts for Marketing на ClickUp.

С този шаблон можете:

Използвайте ефективни и подробни подсказки, за да генерирате AI текст за заглавия в Google, описания на продукти, текстове за призив за действие и др.

Потърсете помощ за подсказки в над 40 категории, като брандиране, партньорски маркетинг, маркетинг на събития, реклами във Facebook и други.

Напишете подсказки, специфични за ключови думи и богати на SEO, за да генерирате AI текст с високо класиране.

Включете заявки за потребителски профили, за да насърчите ангажираността в генерираното съдържание.

3. Премахнете жаргона и клишираните фрази и използвайте активен глас

Съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, често включва изрази като „овладейте изкуството на“, „в динамичния свят на“ и „мозайка от“. Редактирането на съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, е необходимо, за да се гарантира, че резултатът съответства на гласа на вашата марка.

Идентифицирайте и заместете тези често използвани термини в текста на изкуствения интелект с по-естествен, разнообразен и човешки език.

Например, когато попитах ChatGPT за значението на NLP, ето как отговори:

Отговорът на ChatGPT на подкана да напише блог пост за NLP

Ако целта ви е да създадете полезно съдържание, препоръчително е да избягвате използването на прекалено много технически термини или жаргон, които затрудняват четенето.

Проверете генерираното съдържание за пасивни изрази и се опитайте да използвате максимално активни изрази. Това често прави изреченията по-къси и по-впечатляващи, подобрява четимостта и задържа вниманието на читателя.

Например, в горния блог пост за NLP, генериран от ChatGPT, уводът е сух и липсват примери от реалния свят, статистики или личен подход.

Ето един потенциално по-човешки начин да се опитате да напишете същото въведение: „Чудили ли сте се някога как работят системи като Alexa, Siri или гласовите ботове? NLP или обработката на естествен език е технологията, която стои зад тези програми. NLP прави взаимодействието между хората и технологиите възможно с минимални усилия.“

4. Включване на лични преживявания и опит в областта

Текстът, създаден с изкуствен интелект, за разлика от човешкото писане, е общ и липсват в него преживявания, с които читателят да се идентифицира.

Обогатете съдържанието, като добавите лични преживявания и опит, за да го направите по-забележително. Вие пишете за хора, а не за машини, а хората реагират по-силно на емоциите, отколкото на параграфи и параграфи с информация.

Създайте история, обърнете внимание на проблемите на читателите и ги преведете през пътешествие с вашето съдържание, за да ви се доверят и да се ангажират с него.

Целта е проста – ние не се опитваме само да предоставим фактически подробности, а искаме да достигнем до аудиторията, да разговаряме с нея и да й помогнем да придобие по-дълбоко разбиране по темата.

💡 Професионален съвет: Не забравяйте да добавите цитати от лидери в бранша, да включите подкрепящи факти и статистики и да навлезете в дълбочина, докато обяснявате сложността на съдържанието. Обогатете съдържанието си с примери от реалния свят, обърнете внимание на често срещани предизвикателства и включете хумор, където е възможно.

Нека зададем на ChatGPT още един въпрос за видео маркетинга.

ChatGPT е помолен да обясни накратко видео маркетинга. Въпреки че отговорът е добър, в него липсват факти и цифри, подкрепени с проучвания, които да направят аргумента (за по-високи конверсионни проценти) по-убедителен.

Как можете да хуманизирате текста, създаден от изкуствен интелект, като добавите повече стойност и го направите по-надежден? Просто добавете статистически данни и кажете:

„Привличането на клиентите ви с комбинация от аудио и визуални стимули е чудесен начин да привлечете вниманието им. Всъщност 86% от бизнеса вече дават приоритет на създаването на видеоклипове като ключов маркетингов инструмент.“

5. Добавяне на визуални елементи към AI текста, за да се гарантира SEO оптимизация

Друг начин да разчупите монотонността на AI съдържанието е просто да добавите изображения.

Тъй като много хора, които консумират съдържание в интернет, намират визуалното съдържание за по-привлекателно и интересно, търсачките го предпочитат и го класират по-добре. Използвайте творческата си свобода, за да добавите изображения, GIF-ове, меми, инфографики и обяснителни визуализации.

Оптимизирайте AI съдържанието си за SEO, като добавите алтернативен текст към изображенията си. Не забравяйте да включите ключови думи и мета тагове.

Alt таговете позволяват на търсачките да сканират изображенията и да разберат тяхната релевантност; те подобряват потребителското преживяване, ако изображението не се зарежда, и накрая, те са важни за читателите с увредено зрение.

SEO оптимизацията също ви дава конкурентно предимство на пренаселения пазар на цифрово съдържание. SEO оптимизираното съдържание може да продължи да привлича трафик и да генерира потенциални клиенти с течение на времето, осигурявайки дългосрочна стойност и възвръщаемост на инвестицията. Повечето AI инструменти не са в състояние да произвеждат съдържание, в което са вградени подходящи изображения и визуални елементи.

6. Използване на AI детектори, за да определите кои AI текстове се нуждаят от хуманизиране

Ето последният ви шанс: копирайте и поставете директно съдържанието, генерирано от AI, в конвертор за човешки текст и идентифицирайте секциите, които той маркира. Тези секции вероятно са прекалено роботизирани и безлични.

Нека поставим същия отговор на AI за видео маркетинг в Copyleaks. Ето резултатът:

Детекторите за AI съдържание могат лесно да открият AI текст

Съдържанието се разпознава като генерирано от изкуствен интелект и се маркира. Сега нека въведем хуманизирано съдържание, създадено с изкуствен интелект, и да видим какво казва Copyleaks:

Винаги можете да преформулирате съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, за да заобиколите детекторите за изкуствен интелект.

То вече не маркира съдържанието. Отново, коригирането на съдържанието със статистически данни и прости формулировки помогна за хуманизирането и премахването на маркировката на AI текста.

Не забравяйте, че използването на инструменти за откриване на AI за редактиране на съдържанието ви работи само когато частта, маркирана като генерирана от AI, е минимална. Ако дълъг документ е пълен с маркировки за AI съдържание, може да се наложи да бъде напълно пренаписан от човек.

Тук можете да използвате ClickUp Docs, за да копирате и поставите маркираното съдържание и да получите предложения от ClickUp Brain за неговото подобряване.

Работете заедно с екипа си върху единен ClickUp Doc без никакви проблеми.

Освен това, ако екип от автори работи по дадено съдържание, използването на ClickUp Docs им помага да си сътрудничат на едно място. Те могат да добавят своите мнения, предложения и коментари в реално време и да подготвят съдържанието по-бързо.

Хуманизирайте AI съдържанието с ClickUp

AI инструментите могат да създават съдържание в голям мащаб, да събират информация и да обобщават резултатите от проучвания за нула време.

Ако обаче целта ви е да накарате читателите да се ангажират дълбоко с вашето съдържание, трябва да хуманизирате текста, създаден с изкуствен интелект. Използването на описаните по-горе стратегии и инструменти може да ви даде най-доброто от двата свята: съдържание, създадено в голям мащаб и с голяма скорост, обогатено с човешко докосване.

Изберете подходящия AI инструмент, за да бъдат вашите AI-генерирани чернови в добро състояние. След това приложете човешкия си опит, облечете шапката на редактора и натиснете „публикувай“!

Изпробвайте усъвършенствания AI инструмент на ClickUp, ClickUp Brain, за вашите проекти и усетете разликата. Комбинирайте го с ClickUp Docs за лесно сътрудничество в реално време и обогатяване на текста.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и станете свидетели на магията на хуманизираното създаване на AI съдържание.