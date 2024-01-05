10 трика с изкуствен интелект, които показват, че изкуственият интелект е ваш приятел, а не враг

Всеобщото разпространение на изкуствения интелект (AI) превърна „по-усилената работа“ в мит. Сега живеем в ерата на „по-умната работа“.

Тези, които успяват да превърнат AI инструментите в свои верни помощници, са достигнали ново ниво на продуктивност и ефективност. А тези, които губят на този фронт, остават затънали в рутинни и ежедневни задачи.

Естествено, всеки иска да принадлежи към първата група.

Този преход не трябва да бъде досаден или сложен. Всичко, от което се нуждаете, е желание да научите нова технология, малко насоки и подходящ набор от AI трикове, за да започнете. Щом се научите, добавянето на AI към ежедневието ви ще става все по-лесно.

10 трика с изкуствен интелект за повишаване на производителността ви

AI инструментите са се превърнали в синоним на създаване и генериране на съдържание. AI обаче е много повече от просто инструменти за създаване на съдържание. За да илюстрираме това, съставихме изчерпателен списък с AI трикове за продуктивност, които изразяват широкия спектър от възможности за използване на AI технологиите:

1. Създаване на съдържание

Инструменти като ClickUp AI помагат без усилие при създаването на съдържание

Нека започнем с очевидното – използването на изкуствен интелект за създаване на съдържание.

AI инструменти за писане като ChatGPT и Google Bard бяха първите AI инструменти, които промениха изцяло създаването на съдържание. Тези AI асистенти за писане създават всичко, от съдържание за социални медии до брандирани казуси. След тях се появиха AI генератори на изкуство като DALL-E и Midjourney.

Видео редакторите са снабдени с AI възможности, за да правят видеоклиповете по-привлекателни. Разполагате с Natural Language Processing (NLP) за преобразуване на текст в реч и генератори на субтитри, за да направите съдържанието по-достъпно.

Списъкът с приложения на изкуствения интелект в създаването на съдържание е практически безкраен.

Ето няколко трика за продуктивност, с които да извлечете максимума от тази синергична комбинация от изкуствен интелект и съдържание:

Използвайте изкуствения интелект, за да анализирате предпочитанията на аудиторията и най-новите тенденции, за да създадете съдържание, което да резонира с вашата целева аудитория, и да го публикувате в подходящо време.

Въведете подходящи и конкретни команди в генеративни AI системи, за да получите иновативни и практически реализуеми идеи за съдържание.

Използвайте AI инструменти за автоматизиране на създаването, редактирането и корекцията на съдържание, за да оптимизирате и спазвате календара си за публикуване на съдържание.

Създавайте резюмета, транскрипти, надписи към изображения или видеоклипове, метаданни и друга информация, за да направите съдържанието си по-достъпно и оптимизирано за търсачките.

2. Вземане на решения въз основа на данни

AI инструментите елиминират догадките, като се справят с логиката и сложността на ежедневните задачи с по-голяма прецизност и ефективност. AI, с вземането на решения на базата на данни, действа като компас за бизнеса и хората, помагайки им да се ориентират в несигурностите на ежедневието.

Освен че помага за вземането на по-интелигентни решения, изкуственият интелект осигурява по-голяма обективност и по-висока точност при анализирането на сложни набори от данни, за да разкрие модели, тенденции и прозрения, които могат да останат незабелязани.

Ето няколко начина, по които можете да използвате силата на изкуствения интелект, за да вземете по-добри решения:

Използване на предсказуеми анализи, базирани на исторически данни, за прогнозиране на бъдещи тенденции или резултати. Такова предвиждане помага за вземането на информирани решения.

Разработването на табла в реално време динамично обработва огромни количества данни и визуално представя информацията, за да се ускори вземането на решения.

AI помага при цялостния анализ на процесите , при който получавате задълбочено разбиране за различните предизвикателства и възможности в съществуващите работни потоци. Въз основа на тези констатации вземате стратегически решения относно оптимизацията на процесите.

Приложете поведенчески анализи, за да персонализирате пътуването на клиента и да предложите подходящи решения за заявките за поддръжка на клиенти.

3. Повишаване на сигурността

Изкуственият интелект е бдителен страж, който усърдно преглежда големи обеми структурирани и неструктурирани данни, за да отбележи аномалии, модели, показващи рискове, и потенциални заплахи. Проактивните проверки за сигурност в реално време гарантират незабавни действия, като бърза карантина и неутрализиране на заплахи, при откриване на подозрителни дейности.

Ето няколко трика за продуктивност, базирани на изкуствен интелект, които ще ви помогнат да засилите сигурността:

Използвайте поведенческата биометрия, като например модели на писане или движения на мишката, за да извършвате идентификация и удостоверяване на потребители, за да намалите риска от неоторизиран достъп.

Използвайте изкуствения интелект за тестване на мрежи и софтуер . Той открива аномалии и модели, които показват заплахи, нарушения на сигурността или зарази с вируси, зловреден софтуер или ransomware.

Настройте автоматизирана реакция на заплахи, за да анализирате инцидента със сигурността, да оцените неговото въздействие, да приоритизирате атаките и да инициирате автоматизирани реакции, за да минимизирате потенциалните щети.

Алгоритмите за машинно обучение анализират моделите на имейли, прикачените файлове, съдържанието и поведението на потребителите, за да откриват опити за фишинг и да предприемат навременни мерки. Те блокират подозрителни имейли или пакети данни за по-добра киберсигурност.

4. Виртуални асистенти

Виртуалните асистенти, задвижвани от изкуствен интелект, опростяват задачи като редактиране

Сякаш виртуалните асистенти не бяха достатъчно умни, изкуственият интелект ги издигна на съвсем ново ниво. Виртуалните асистенти, задвижвани от изкуствен интелект, било то Alexa, Siri или Google Assistant, могат да използват обработката на естествен език, за да провеждат органични, автентични и хуманистични взаимодействия. Те могат да изпълняват редица задачи, вариращи от настройване на напомняния до управление на умни устройства (повече за това по-късно).

Освен тези популярни гласово активирани асистенти, се наблюдава и увеличение на броя на виртуалните асистенти на цифровите платформи. Например, ClickUp AI е интуитивен виртуален асистент, който може да изпълнява редица ежедневни задачи – от създаване на задачи за действие или улесняване на сесии за мозъчна атака до повишаване на продуктивността на ежедневната ви рутина.

Ето някои трикове, фокусирани върху изкуствения интелект, за да извлечете максимума от виртуалните асистенти:

Използвайте софтуер за виртуален асистент , за да автоматизирате рутинни задачи като писане на имейли, настройка на напомняния, планиране на срещи и др.

Интегрирайте календара си и виртуалния си асистент за по-умно управление на календара. Запазете време за срещи, планирайте пътуването си до работа и никога не пропускайте среща благодарение на виртуалните си асистенти.

Настройте записването на бележки чрез гласови команди или използвайте асистент за писане, за да преобразувате шаблоните за AI подсказки в подробни документи.

Проследявайте разходите си и ги категоризирайте, за да генерирате отчети за анализ на разходите, които предлагат информация за вашите финансови навици.

5. Роботизирана автоматизация на процесите

Използвайте ClickUp, за да настроите автоматизация на базата на правила

Роботизираната автоматизация на процесите (RPA) се основава на автоматизацията на рутинни задачи, базирани на правила и повтарящи се. Инструментите, задвижвани от изкуствен интелект, добавят слой интелигентност към RPA, което прави комбинацията по-умна, по-гъвкава и насочена към непрекъснато усъвършенстване чрез повтарящо се обучение.

В резултат получавате усъвършенствана система за автоматизация, която е много по-автономна, гъвкава и способна да се справя със сложни задачи.

Ето няколко практични примера, които очертават как можете да добавите изкуствен интелект към RPA комбинацията:

Разработвайте ботове с вградени алгоритми за машинно обучение, за да откривате модели, анализирате данни и вземате решения без човешка намеса. Освен автономност, това им дава и способност за самообучение.

Системите за RPA, задвижвани от изкуствен интелект, анализират постъпващите запитвания от клиенти и ги разпределят динамично към ботове или човешки агенти в зависимост от тяхната сложност, съществуващата натовареност, наличността на ресурси и приоритета.

AI подпомага подобреното откриване и обработка на грешки, като ботовете се учат от минали грешки, изпълняват симулации и адаптират поведението си за постигане на най-добри резултати. В някои случаи се използва за предсказване на потенциални проблеми, дори преди те да възникнат, за да се предотврати пълна повреда в автоматизираните процеси.

Извършете самодиагностика, при която аналитични инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, преглеждат автоматизираните процеси, измерват тяхната производителност, идентифицират пречките и препоръчват решения, базирани на данни, за оптимизиране на операциите.

6. Персонализиран маркетинг

Изкуственият интелект промени изцяло маркетинга, главно чрез персонализацията.

С инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, маркетолозите вече не разчитат на случайния характер на общите и спорадични маркетингови стратегии. Сега те провеждат уникални, базирани на данни кампании, които резонират с всеки индивид. Независимо дали става дума за изпращане на хипер-персонализирани съобщения или за свързване с клиентите по техния предпочитан канал в предпочитаното от тях време – маркетингът става все по-ориентиран към клиента.

Ето някои трикове за продуктивност, с които да подобрите маркетинговата си стратегия с помощта на изкуствен интелект:

AI извършва интелигентна сегментация на клиентите, за да създаде клиентски сегменти въз основа на параметри като демографски, психографски или географски данни. Въз основа на тези кохорти, той може да приложи динамична персонализация на съдържанието.

AI алгоритмите помагат на маркетолозите да се настроят към целевата си аудитория и да формулират ефективна стратегия за социалните медии, която управлява всичко, от съдържанието на публикациите в социалните медии до времето на публикуване.

Създателите на уебсайтове с изкуствен интелект могат да създават динамични уебсайтове с персонализирани начални страници. Тези страници се адаптират според индивидуалните профили, минали покупки, история на сърфиране и др.

Извършете цялостен анализ на настроенията, за да разберете емоциите на клиентите. Възползвайте се от възможностите или предприемете навременни мерки, за да подобрите клиентското преживяване и ангажираност.

7. Обучение и развитие

Независимо дали е за лични или професионални цели, изкуственият интелект подпомага обучението, изграждането на капацитет и развитието на умения по повече от един начин.

AI внася релевантност и удобство в учебния процес. Учениците получават достъп до персонализирани курсове или модули, които допълват набора им от умения и съответстват на техните учебни цели.

В същото време те могат да започват, спират или възобновяват пътуването си към придобиването на нови умения според свободното си време. Такива иновации правят ученето по-ангажиращо, интерактивно и трайно, без да отнемат прекалено много от ценното време на човек.

Използвайте истинския потенциал на изкуствения интелект в обучението и развитието по следните начини:

Създайте адаптивни пътища за учене, които приспособяват програмата за обучение въз основа на напредъка, нивото на владеене, предпочитанията и честотата на учене на всеки отделен човек.

Разработете AI чатботове като виртуални ментори, които да отговарят на въпроси, да дават персонализирани съвети, да предлагат ресурси и да споделят идеи въз основа на целите, напредъка и предизвикателствата на учащия.

Превърнете програмите за обучение и развитие в игра. Например, AI инструментите за разработчици отключват различни функции и възможности, докато учащият напредва в курса.

Въведете интерактивни симулации и ролеви сценарии, за да създадете потапящо преживяване. Симулациите от реалния свят позволяват на учащите да тестват своите умения по безопасен и практичен начин.

8. Системи за интелигентен дом

Изкуственият интелект е в основата на системите за интелигентни домове. Интелигентните устройства, които съставляват интелигентните домове, превръщат обикновените жилищни пространства в интелигентни и адаптивни среди. Те са вашите лични цифрови асистенти, които правят дома ви по-удобен и комфортен, без да отнемат от ценното ви време, усилия и продуктивност.

Те изпълняват редица функции, от предвиждане на вашите нужди, автоматизиране на рутинни задачи и осигуряване на енергийна ефективност, за да можете да се концентрирате върху важните неща.

Ето няколко трика за ежедневието, които са възможни благодарение на магията на интелигентните системи за дома, задвижвани от изкуствен интелект:

Добавете автоматизация към ежедневната си рутина, като включите изкуствен интелект за рутинни задачи като настройка на термостата за оптимална температура, затъмняване или изключване на осветлението, приготвяне на кафе в определено време и др.

Използвайте гласово активирани смарт устройства и цифрови асистенти за различни устройства, за да добавяте артикули в кошницата си, да задавате напомняния, да създавате списъци със задачи, да получавате актуализации за графика и срещите си.

Системите за осветление и отопление или охлаждане, задвижвани от изкуствен интелект, регулират яркостта, цветовете на светлината и температурите в зависимост от часа на деня, сезона и метеорологичните условия, за да създадат комфортна и ориентирана към продуктивността среда.

Използвайте интелигентни носими устройства и тракери за здраве, за да следите физическото си здраве и благосъстояние. Задавайте периодични напомняния да си почивате, да пиете вода, да правите леки упражнения и т.н.

9. Управление на данни

В епоха, в която данните са горивото на цифровия свят, изкуственият интелект помага да ги направим по-лесни за управление, по-полезни и по-приложими. Използвайте изкуствения интелект, за да спестите време и усилия при управлението на данни. Така ще имате повече време да се насладите на положителните резултати от процесите, базирани на данни, и по-малко време да пресявате огромни масиви от данни.

Улеснете управлението на данни с следните трикове за продуктивност, които включват най-доброто от изкуствения интелект:

Автоматично заснемайте, категоризирайте, маркирайте и съхранявайте данни въз основа на съдържанието. Такова интелигентно организиране на данни с помощта на изкуствен интелект улеснява сортирането, извличането и анализирането на информация. Докато го правите, внедрете рутинно архивиране на данни и план за възстановяване при бедствия.

Анализирайте периодично данните, за да идентифицирате и коригирате несъответствия, грешки и дублиране в наборите от данни, за да поддържате качеството, актуалността и релевантността на данните без никаква ръчна намеса.

Системите за машинно обучение следят използването на данни, за да прилагат политиките за управление на данните, свързани с поверителността и сигурността. Идентифицирайте потенциални заплахи, ограничете нарушенията на данните и автоматизирайте коригиращите действия, за да минимизирате риска и да максимизирате съответствието.

Използвайте когнитивната организация, търсене и извличане на данни, за да придадете повече контекст на етикетите или търсенията. Такъв подход прави данните по-лесни за откриване и достъпни, като същевременно прави навигацията в данните по-интуитивна, независимо от техническия опит на потребителя.

10. Повишаване на ефективността

ClickUp Whiteboards е вашият централизиран визуален център, в който можете да превърнете идеите на екипа в координирани действия.

AI е мощен спътник на вашите съществуващи способности и умения. Той не е предназначен да ви замести. Напротив, той е проектиран да подкрепя и подобрява вашата експертиза. Ако сте добри в нещо, AI ви прави още по-добри – като увеличава ефективността, производителността и изобретателността ви.

Делегирайте рутинните и повтарящи се задачи на изкуствения интелект и насочете вниманието си към иновативни проекти, които предизвикват вашето по-висше мислене, креативност и стратегическо вземане на решения.

Ето как можете да превърнете симбиотичната връзка между изкуствения интелект и човешкия опит в практични трикове за подобряване на ефективността:

Приложенията, платформите и разширенията , базирани на изкуствен интелект, увеличават креативността, като помагат при мозъчната атака, генерират подсказки, предлагат идеи за дизайн и т.н. Такова творческо вдъхновение разширява обхвата на човешкото въображение.

Настройте автоматизирани механизми за преглед, като преглед на код, откриване на грешки, предложения за подобрения и осигуряване на стандартизация в DevOps циклите.

Създаване и поддържане на виртуални платформи за сътрудничество, за да се улесни комуникацията между отдалечени екипи, сътрудничеството по проекти, взаимната подкрепа и споделянето на знания.

Автоматизирайте процесите, изискващи голямо внимание, като набиране на персонал, обслужване на клиенти и др., за да изпълнявате професионално обемни и изискващи задачи като управление на автобиографии, подбор на кандидати, оценка на умения, предварителни интервюта и т.н.

С това стигаме до края на списъка с практични AI трикове, които можете да включите в ежедневието си. Към момента е очевидно, че можете да използвате AI за различни приложения, от създаване на съдържание до персонализиране на маркетинга, подобряване на сигурността, разширяване на уменията и много други!

Прилагането на горните трикове за изкуствен интелект ще промени подхода ви към поддържането на продуктивност и ефективност. В същото време ще направи постигането на резултати по-осезаемо, без да отнема много време, да е сложно или прекалено изискващо. Тези трикове ви позволяват да използвате най-модерните технологии, да преструктурирате рутинните задачи и да откриете нереализирани възможности.

Резултатната революция в производителността увеличава ефективността и съгласува вашите планове и действия с вашите цели и стремежи. В резултат на това постигането на повече става реалност, без да се губят ценните ресурси като време и средства.