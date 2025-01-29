10-те най-добри генеративни AI инструмента за DevOps екипи през 2025 г.

Изкуственият интелект (AI) революционизира всичко – от копирайтинга до медицинското изображение, но също така спестява много време на екипите за разработка. Ако вашият DevOps екип търси магическа пръчка, с която да повиши сигурността и точността, ви е необходим AI инструмент.

Това не е просто нещо, което е хубаво да имате. Инструментите за кодиране, задвижвани от AI, подобряват жизнения цикъл на разработката на софтуер, като правят непрекъснатата интеграция и доставка по-ефективни. Те дори имат мощността да автоматизират работните процеси за най-сложните проекти за разработка. ?️

В този наръчник ще разгледаме какво трябва да търсите в един AI инструмент за DevOps и ще споделим 10-те най-добри генеративни AI инструмента за 2024 г. за екипи от разработчици.

Какво е AI инструмент за DevOps?

AI инструментът за DevOps е проектиран да оптимизира и рационализира процеса на разработка. Механиката се различава в зависимост от инструмента, но обикновено те използват алгоритми за машинно обучение, за да:

Анализирайте набори от данни

Опростете генерирането на код

Предсказвайте и отстранявайте уязвимости

Предлагане на стратегии за отстраняване на проблеми

Някои генеративни AI за DevOps могат дори да помогнат с мониторинг в реално време, да автоматизират повтарящи се задачи и да предлагат преглед на кода, за да подобрят качеството му. Независимо дали се притеснявате за ефективността, сигурността или качеството на работния процес, AI инструментите са на ваша страна на всеки етап.

Какво трябва да търсите в генеративната AI за DevOps?

Може би засега се справяте с ChatGPT на OpenAI, но този AI инструмент вероятно не разполага с достатъчно мощност за всички DevOps приложения. DevOps може да бъде доста технически, затова препоръчваме да търсите генеративни AI инструменти с функционалности като:

Интеграции: Колкото повече вашите решения се интегрират помежду си, толкова по-малко ще се налага да превключвате между различни инструменти – а това спестява много време. Потърсете генеративни AI модели, които се интегрират с вашите съществуващи хранилища и други SaaS решения.

Автоматизация: Автоматизацията е мощният помощник на изкуствения интелект. Правилата за автоматизация, базирани на тригери, улесняват персонализирането и Автоматизацията е мощният помощник на изкуствения интелект. Правилата за автоматизация, базирани на тригери, улесняват персонализирането и автоматизирането на работните процеси , като премахват завинаги пречките.

Мащабируемост: Някои AI инструменти не могат да обработват много заявки, а това е проблем за корпоративните екипи. Потърсете инструменти с AI в DevOps, проектирани да отговорят на нарастващите изисквания за производителност на приложенията ви.

Отчети и анализи: Работите ли с данни? Вземете инструмент за машинно обучение, който ви дава информация в реално време за показателите за производителност, работния процес на екипа ви и други, като използва изкуствен интелект. Ако може да извършва анализ на основните причини за проблеми с производителността, това е още по-добре.

Сигурност: Това е задължително за всеки екип, но сигурността е особено важна за екипите за разработка на софтуер. Не всички AI инструменти са прозрачни по отношение на защитата на данните, така че потърсете инструмент с сертификати или някаква гаранция, че той обработва чувствителната информация по подходящ начин.

Намирането на надежден AI инструмент за разработка на софтуер е трудно, но не търсете повече – ние направихме проучването за вас. Разгледайте тези платформи, за да добавите генеративен AI за DevOps към вашия набор от инструменти за разработка.

Започнете с ClickUp Автоматизирайте писането на документация с AI, следете напредъка чрез диаграми и спринтове и разрешавайте бързо грешки в кодирането с помощта на ClickUp.

ClickUp може би е най-популярното решение за управление на проекти в света, но е и солидна платформа за екипи за разработка на софтуер. Мислете за него като за всеобхватно работно хъб за управление на екипи, инструменти и знания. Разчитайте на ClickUp за проследяване на проблеми, спринт беклог и проследяване на напредъка в реално време.

Повишете сътрудничеството – дори за 100% отдалечени DevOps екипи – с ClickUp Mind Maps.

Този облачен инструмент улеснява софтуерните екипи да оптимизират работните процеси, преди да се впуснат в даден проект. Можете дори да превърнете гениалния си документ с идеи в практически задачи с едно кликване. ?

Ако търсите AI инструмент за DevOps, ние също имаме такъв. Кажете на ClickUp AI, че сте разработчик, и инструментът ще създаде персонализирани предложения за вашата работа.

Използвайте AI инструмента за идеи за продукти, пътни карти, продуктова документация или истории на потребители – възможностите са безкрайни.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp се интегрира с Git инструментите, които вече познавате и обичате.

Спестете време и организирайте проектите си бързо с шаблона за разработка на софтуер на ClickUp.

Използвайте ClickUp Automations , за да опростите работната си натовареност без зависимости от код.

Проследявайте показателите за ефективност в ClickUp Goals , за да следите бюджета си, етапите на проекта и други.

Използването на AI инструменти в ClickUp е много просто и предлага персонализиран подход за всички различни отдели и видове работа.

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е достъпен само за платени планове.

ClickUp има много функции, така че може да отнеме малко време, докато свикнете с платформата.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 рецензии)

2. CodeGuru

чрез CodeGuru

Имате нужда да защитите системите си? Сигурността на Amazon CodeGuru е проектирана за откриване и отстраняване на уязвимости във вашия код. Тя използва машинно обучение и автоматизирано разсъждение, за да премахне неефективностите в кода, да повиши сигурността и да намали разходите за изчисления.

CodeGuru предлага генеративна AI за DevOps под формата на автоматизиран анализ на код. Използването на такъв AI инструмент ви помага автоматично да маркирате уязвимости като SQL инжекции, проблеми с удостоверенията и фалшиви заявки.

Ако не сте сигурни какво гледате, CodeGuru ще ви обясни основите на уязвимостта, какво е заложено на карта и как ще коригира кода ви, за да бъде по-сигурен с машинно обучение.

Най-добрите функции на CodeGuru

Просто качите кода си и CodeGuru автоматично ще ви покаже списък с препоръки.

CodeGuru поддържа езиците Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript и IaC.

Той се интегрира с GitHub, GitLab, Bitbucket и няколко продукта на AWS.

CodeGuru автоматично затваря отстранените бъгове във вашата система за проследяване.

Ограничения на CodeGuru

CodeGuru няма много отзиви за AI в DevOps конкретно.

CodeGuru е самостоятелен DevOps инструмент , така че все пак ще трябва да преминавате от платформа на платформа, за да вършите реалната си работа.

Цени на CodeGuru

Безплатно

10 долара на месец за 100 000 реда код и 30 долара на месец за всеки допълнителен 100 000 реда код.

10 долара на месец за две пълни сканирания на хранилището

Оценки и рецензии за CodeGuru

G2: 5/5 (1 рецензия)

Capterra: Н/Д

3. Datadog

чрез Datadog

Datadog е инструмент за мониторинг на производителността на приложенията (APM). Ако разгръщате в облака, софтуерният инструмент за разработка на Datadog ви дава възможност да съпоставяте следи с телеметрия, което прави анализа на основните причини по-лесен от всякога.

Той не само събира всички показатели за състоянието на кода и зависимостите в една таблица, но и използването на AI инструменти като Datadog ще подобри проактивно вашето приложение чрез настройка на специфични монитори и тестове с помощта на AI и машинно обучение.

Най-добрите функции на Datadog

Извършвайте разпределено проследяване от браузъри до бекенд услуги и бази данни

Разчитайте на Bits AI за търсене на данни, оптимизиране на корекциите и предотвратяване на бъдещи проблеми.

Datadog предлага готови интеграции с SAP, Active Directory, Git и други.

Създавайте интерактивни табла с данни в реално време

Ограничения на Datadog

Няколко потребители биха искали Datadog да предлага синтетично наблюдение.

Други казват, че документацията е недостатъчна.

Цени на Datadog

Безплатно

Про: 15 долара на месец на потребител, фактурира се ежегодно

DevSecOps Pro: 22 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: 23 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

DevSecOps Enterprise: 34 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Datadog

G2: 4. 3/5 (430+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 230 рецензии)

4. Sysdig

чрез Sysdig

Сигурността в облака не е лесна задача, но Sysdig иска да направи вашия облак възможно най-сигурен. Той се фокусира предимно върху откриването и реагирането в облака, управлението на уязвимостите и разрешенията, но Sysdig предлага и генеративна AI за DevOps. Опитайте чатбота Sysdig Sage, за да преодолеете изолираността на знанията и да реагирате по-бързо при заплаха. ?

Най-добрите функции на Sysdig

Sysdig Monitor анализира облака и Kubernetes с управлявана услуга Prometheus.

Вижте всички потенциални рискове в таблото, за да разберете рисковата си позиция.

Използването на AI runtime Insights за приоритизиране и намаляване на рисковете създава по-лесно управляем процес за екипите за разработка и операции.

Cloud Attack Graph изброява заплахите в реално време, за да може екипът ви да предприеме незабавни действия.

Ограничения на Sysdig

Sysdig се фокусира повече върху облачната сигурност, така че не включва функции за оптимизация на код, шаблони или управление на проекти

Няколко потребители споделят, че таблото за управление и източниците на данни на Sysdig не са лесни за управление.

Цени на Sysdig

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sysdig

G2: 4,8/5 (над 50 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (7 отзива)

5. Snyk

чрез Snyk

Snyk използва DeepCode AI, за да предлага информация за сигурността в реално време. Той открива и автоматично поправя уязвимостите във вашия код, за да ви даде по-голяма сигурност. Snyk поддържа впечатляващ брой езици и интеграции, но неговият AI инструмент за DevOps също не е за подценяване.

Използвайте Snyk AI, за да пишете сигурен код, да го тествате и да го прегледате преди внедряване.

Най-добрите функции на Snyk

Snyk Code коригира кода ви в реално време за уязвимости

Snyk предлага IaC инструменти за отстраняване на грешки в конфигурацията на облака.

Платформата предлага сигурност за контейнери и Kubernetes.

Snyk Open Source извършва анализ на състава на софтуера за по-лесно управление на риска.

Ограничения на Snyk

Някои потребители казват, че внедряването и интегрирането са трудни.

Други казват, че автоматичното коригиране на Snyk не е безупречно за някои нужди на софтуерното разработване.

Цени на Snyk

Безплатно

Екип: 52 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Snyk

G2: 4,5/5 (над 110 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (15+ отзива)

6. PagerDuty

чрез PagerDuty

PagerDuty предлага много повече от AI инструмент за DevOps. Това е решение за дигитална трансформация за всичко – от автоматизация на процесите до обслужване на клиенти.

Неговият генеративен AI инструмент автоматизира провизионирането, управлението на достъпа и постмортем анализа на проектите.

Най-добрите функции на PagerDuty

Използвайте AI за писане на актуализации на състоянието

PagerDuty групира предупрежденията в единични инциденти за по-бързо отстраняване на проблема.

Тази платформа използва подход, базиран на услугите, който е идеален за приоритизиране на проблемите, свързани с клиентите.

PagerDuty централизира реакцията при инциденти с контекст, информация от ръководството за работа и информация за отстраняване на проблеми.

Ограничения на PagerDuty

Броят на предупрежденията затруднява определянето на това, което е важно и което не е.

Някои потребители казват, че сложната платформа има голяма крива на обучение.

Цени на PagerDuty

Безплатно

Професионална версия: 21 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 41 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Цифрови операции: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за PagerDuty

G2: 4,5/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 200 рецензии)

7. Harness

чрез Harness

Harness твърди, че с тяхна помощ клиентите им реализират проектите си четири пъти по-бързо, което не е малко постижение. Този AI инструмент за DevOps използва изкуствен интелект за проверка на внедряванията.

Неговият AIDA AI асистент помага при изграждането и отстраняването на проблеми, но може също така да генерира политики за облачни активи чрез обработка на естествен език (NLP).

Използвайте най-добрите функции

Harness позволява разгръщане в облака без необходимост от скриптове.

Той автоматично проверява и отстранява проблеми при неуспешни внедрявания.

Harness се интегрира с GitHub, Bitbucket, GitLab, Azure Repos и други.

Създавайте за всяка архитектура на всеки език с Harness

Ограничения на Harness

Някои потребители казват, че настройката е объркваща.

Платформата не е много интуитивна или лесна за използване.

Цени на Harness

Безплатно

Екип: 100 $/месец за услуга

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Harness

G2: 4. 6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (9 отзива)

8. Atlassian Intelligence

чрез Atlassian Intelligence

Използвате ли изцяло продуктите на Atlassian? Ако да, разгледайте Atlassian Intelligence. Този AI инструмент за DevOps е наличен в няколко продукта на Atlassian, включително Jira и Confluence.

Той комбинира институционално знание, преобразува заявки в JQL или SQL и др. ?

Най-добрите функции на Atlassian Intelligence

Помолете чатбота да намери файлове за вас

Обобщение на бележките от срещата в Confluence

Използвайте Atlassian Intelligence, за да дефинирате работата в Jira

Получавайте помощ 24/7 от екипа на Jira Service Management за всичко, свързано с изкуствен интелект.

Ограничения на Atlassian Intelligence

Atlassian Intelligence е достъпна само за продуктите на Atlassian.

Все още е в бета версия, така че няма много отзиви.

Цени на Atlassian Intelligence

Включени в продуктите на Atlassian

Рейтинги и рецензии на Atlassian Intelligence

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

9. Kubiya

чрез Kubiya

Kubiya казва, че това е „ChatGPT за DevOps“, така че ако това е, което търсите, сте на правилното място. Задвижван от голям езиков модел (LLM), Kubiya открива пропуски във вашия работен процес, управлява билети и съхранява институционални знания.

Най-добрите функции на Kubiya

Добавете бързо асистента Kubi към вашия Slack канал

Създавайте билети от разговори в Kubi

Базата от знания се интегрира с Confluence, Notion и GitBook.

Kubiya става по-умен, колкото повече взаимодействате с него.

Ограничения на Kubiya

Няма много отзиви за него.

Kubiya не предлага инструменти за управление на DevOps проекти , шаблони или сътрудничество, така че все пак ще трябва да използвате други платформи, за да вършите работата си.

Цени на Kubiya

Безплатно

План за екип: 40 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Kubiya

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

10. Dynatrace

чрез Dynatrace

Dynatrace се представя като платформа за анализ и автоматизация, задвижвана от AI. Тя използва каузален AI, за да надхвърли типичните отговори на машинно обучение и наистина да имитира човешката интелигентност. Използвайте Dynatrace за бизнес анализи, автоматизация без код, сигурност и наблюдаемост на инфраструктурата, за да балансирате сигурността с производителността.

Най-добрите функции на Dynatrace

Dynatrace Davis използва мулти-AI модел за наблюдаемост и сигурност.

Извличайте бизнес анализи в реално време, а Dynatrace ще ви предложи предложения за оптимизация.

Автоматично проследяване на хибридни и облачни среди

Извършване на анализ на основните причини

Ограничения на Dynatrace

Някои хора съобщават за сложни проблеми с потребителския интерфейс и производителността.

Други биха искали Dynatrace да има повече интеграции

Цени на Dynatrace

Пълно наблюдение: 0,08 $/час за 8 GiB хост

Мониторинг на инфраструктурата: 0,04 $/час за хост с всякакъв размер

Сигурност на приложенията: 0,018 $/час за 8 GiB хост

Мониторинг на реални потребители: 0,00225 $/сесия

Синтетично наблюдение: 0,001 $/синтетично запитване

Управление и анализ на логове: 0,0035 долара за GiB заявка

Оценки и рецензии за Dynatrace

G2: 4,5/5 (над 1100 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 40 рецензии)

По-добри DevOps работни процеси са на един клик разстояние

От бъгове до уязвимости и сложни проекти, вашият DevOps екип има много работа. Защо да не улесните нещата с AI инструменти за DevOps?

ClickUp комбинира AI инструмент, управление на проекти, метрики, планиране на натоварването и други в една платформа. Прекарвайте по-малко време в управлението на досадни задачи и се фокусирайте върху това, което е важно – вашия код.

Но знаем, че трябва да се види, за да се повярва. Създайте своя ClickUp Workspace сега – той е безплатен и не се изисква кредитна карта. ?