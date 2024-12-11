10-те най-добри инструмента за генериране на изкуство с изкуствен интелект за дизайнери през 2025 г.

AI технологията завладява света на творчеството и маркетинга. Навсякъде, където погледнете, има нов инструмент, който ви помага да създавате чатботове, AI-генерирани изображения или блог публикации от текстови подсказки.

Днес обаче ще се съсредоточим върху една от най-вълнуващите области в областта на изкуствения интелект – AI генераторите на изкуство.

Никога не е било по-лесно да създавате свои собствени произведения на изкуството. Независимо дали обичате фотореалистични изображения или искате да създадете аниме или маслена картина, инструментите за изкуство с изкуствен интелект могат да ви помогнат да създадете шедьовър. Но как да разберете коя приложение за изкуство с изкуствен интелект е най-доброто, когато има толкова много на пазара?

Разгледайте по-отблизо какво трябва да очаквате от инструмент за генериране на изкуство с изкуствен интелект и вижте кои са влязли в нашата класация „най-добрите от най-добрите” за тази година.

Какво е AI Art Generator?

AI генераторът на изкуство е компютърна програма, която използва изкуствен интелект и алгоритми за машинно обучение, за да създава оригинални произведения на изкуството или да манипулира съществуващи изображения. Тези инструменти използват техники за дълбоко обучение, за да анализират модели в данни, като изображения или текст, и след това да генерират ново съдържание въз основа на тези модели.

Какво да търсите в AI генераторите на изкуство?

Почти всеки ден се появява ново AI изкуство или AI инструмент за генериране на изображения. Всеки от тях обещава нещо ново и вълнуващо, или по-добри, по-бързи или по-достъпни резултати. Как да разберете кой генератор на изкуство е подходящ за вас?

Когато обмисляте кой AI генератор за дизайн да използвате, обмислете внимателно следното:

Цени: Имате ли нужда от безплатен AI генератор на изкуство, такъв, който работи с кредити, или такъв, който работи с абонамент?

Достъпност: Предпочитате самостоятелно уеб приложение или десктоп програма?

Скорост на изход: Трябва ли да създадете изображения възможно най-бързо или сте готови да изчакате по-дълго?

Стил на изображението: Може ли да създава висококачествени AI изкуства в избрания от вас стил?

AI алгоритъм: Предпочитате DALL-E 2 или Stable Diffusion? Или сте отворени към всеки алгоритъм за генериране на AI изкуство?

Поддръжка: Каква е поддръжката за генератора на изкуство? Удобна ли е за клиентите?

Общност: Искате ли да се учите от други потребители и да споделяте съвети, или просто искате да използвате приложението самостоятелно?

Повечето AI генератори на изкуство и AI инструменти за създаване на съдържание ще ви помогнат да постигнете впечатляващи резултати, така че крайният ви избор вероятно ще зависи от една от горните области. Помислете какво искате и от какво се нуждаете от вашия AI генератор на изкуство и изображения, съставете списък с подходящи варианти и след това тествайте няколко от тях, за да намерите идеалния инструмент с предпочитаните от вас стилове на изкуство.

10-те най-добри AI генератори на изкуство, които можете да използвате

Готови ли сте да откриете приложението, което ще ви помогне да проектирате перфектната корица на книга или да създадете привлекателни изображения за следващата си публикация в блога? Ето 10-те най-добри AI генератори на изкуство, които са налични днес.

Генерирайте изображения с ClickUp Преобразувайте текст в задачи директно от Whiteboards с ClickUp Brain

Запознайте се с ClickUp Brain, инструмент, задвижван от изкуствен интелект, който може да генерира изкуство с изкуствен интелект незабавно, за да ви помогне да преодолеете творческите блокажи и да превърнете сесиите за мозъчна атака в структурирани, изпълними планове.

Функцията „Whiteboard“ на ClickUp е снабдена с AI генератор на изображения, който добавя ново ниво на креативност към вашия работен процес. Докато работите в бялата дъска, можете да помолите Brain да създаде AI визуализации като диаграми, графики или други подходящи изображения, които да подкрепят вашите идеи. Не е нужно да превключвате между инструменти или ръчно да проектирате визуализации – Brain се грижи за това!

Най-добрите функции на ClickUp:

Преобразувайте текста си за секунди, за да го направите по-професионален, директен или увлекателен.

Създавайте бързо висококачествено съдържание с помощта на AI-базирани подсказки.

Маркирайте текста и оставете AI лентата с инструменти да го подобри.

Генерирайте незабавно обобщения и задачи за действие, за да оптимизирате административните задачи.

Превеждайте езици и проверявайте правописа и граматиката директно в платформата ClickUp.

Реализирайте идеите си за минути с цифрови бели дъски за сътрудничество в реално време или асинхронно

Създайте работния процес, който отразява вашия идеален процес, като използвате библиотеката с шаблони.

Управлявайте съвместно документи с творчески задания с ClickUp Docs.

Дайте ясни инструкции и ускорете процеса на обратна връзка за дизайна с Proofing.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да имат затруднения при ориентирането в многобройните функции и опции за персонализиране на ClickUp.

Белите дъски с AI генериране на изображения все още не могат да се използват в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Предприятия : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Midjourney

чрез Midjourney

Midjourney е AI генератор на изображения, който дава на всеки възможност да създава изкуство в широк спектър от различни стилове. Този генератор на изкуство приема вашите текстови команди и използва Discord бот, за да ги превърне в впечатляващи графики за лична и професионална употреба.

Най-добрите функции на Midjourney:

Лесен и забавен за използване

Непрекъснати подобрения в графичното качество на произведенията, генерирани от изкуствен интелект за уеб дизайн

Силно чувство за общност благодарение на съществуването в Discord

Ограничения на Midjourney:

Настройката на инструмента за подобряване на качеството на изображенията може леко да промени дизайна на крайния резултат.

В началото може да е объркващо, особено за потребители, които за първи път използват Discord.

Цени на Midjourney:

Налична е безплатна пробна версия

Основен план: 10 $/месец

Стандартен план: 30 $/месец

Професионален план: 60 $/месец

Оценки и рецензии за Midjourney:

G2: 4,5/5 (5 отзива)

Capterra: Н/Д

Разгледайте тези шаблони на Midjourney!

3. Canva AI

чрез Canva

Canva наскоро добави нова функция към своя набор от инструменти: AI генератор на изображения Text to Image. Това родно AI приложение за изкуство ви позволява да напишете текстово подсказване, а след това AI инструментът на Canva ще генерира четири изображения, които отговарят на това, което търсите. За дизайнерите това е добре дошло допълнение към тяхната библиотека с шаблони и графични функции.

Най-добрите функции на Canva AI:

Част от Canva, чудесно за съществуващите потребители

Създавайте изкуство, което да отговаря на вашите специфични изисквания за съотношение на страните

Избор на стил, полезен за потребители, които за първи път използват AI генератори на изкуство

Ограничения на Canva AI:

AI генераторът на изкуство е достъпен само в екосистемата на Canva.

Може да се стори прекалено „основен” за някои инструменти за генериране на изкуство с изкуствен интелект поради своята лесна за употреба природа.

Цени на Canva AI:

Можете да получите достъп до приложението Text to Image на Canva като част от всеки от плановете му.

Безплатно

Pro: 12,99 $/месец

Оценки и рецензии за Canva AI:

Макар да няма самостоятелни оценки за AI продукта на Canva, има оценки за Canva.

G2: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 11 000 рецензии)

4. DALL-E 2

DALL-E 2 е AI инструмент за генериране на изображения и модел от популярния създател на инструменти OpenAI. Този инструмент за генериране на изкуство помага на потребителите да създават реалистични изображения въз основа на текстови подсказки.

Вълнуваща функция на DALL-E 2 е възможността да разширите изображението извън оригиналния му канвас, известна като Outpainting. Това е забавен начин да създадете зашеметяващи пейзажи или по-широко изображение за социалните медии или блог публикация. Изберете от множество изображения на реалистични произведения на изкуството, маслени картини или илюстрации.

Най-добрите характеристики на DALL-E 2:

Чудесен за създаване на сюрреалистично и неземно изкуство, генерирано от изкуствен интелект

Удобен за ползване интерфейс, който улеснява генерирането на изображения

Възможност за смесване на различни художествени модели, стилове и концепции, за да се създадат съгласувани и висококачествени изображения

Ограничения на DALL-E 2:

Някои резултати произвеждат изображения, които са размазани или пикселизирани.

Дълги времена за обработка на сложни AI изкуства

Цени на DALL-E 2:

DALL-E 2 работи на базата на кредитен ценови модел. Можете да закупите кредити в пакети от 115 и да ги използвате за генериране на изображения. Всяка текстова заявка ще ви струва един кредит, но ще генерира четири уникални изображения въз основа на вашето запитване.

Безплатно

115 кредита: 15 долара

Оценки и рецензии за DALL-E 2:

G2: 4. 2/5 (15 отзива)

Capterra: Н/Д

5. Jasper Art

чрез Jasper

Jasper Art е AI генератор на изкуство от екипа, стоящ зад популярния AI инструмент за писане, Jasper. Този инструмент ви позволява да използвате AI подсказки за генериране на изкуство, за да създавате изображения от различни стилове и настроения, които да използвате заедно с вашия маркетингов контент.

Най-добрите характеристики на Jasper Art:

Изберете от различни стилове и медии на опции за изкуство, генерирано от изкуствен интелект.

Различни режими, подходящи за вашите възможности, от Basic до Freeform

Използвайте го заедно с функциите за глас на марката на Jasper, за да създадете изкуство с изкуствен интелект, което да съответства на вашата стратегия за управление на марката.

Ограничения на Jasper Art:

Няма безплатна пробна версия или безплатна версия – потребителите се нуждаят от активен абонамент за Jasper.

Приложението за генериране на изкуство с изкуствен интелект работи добре за творчески изображения, но предлага по-малко опции за по-професионални или официални графики.

Цени на Jasper Art:

За да използвате Jasper Art, ще ви е необходим активен абонамент за Jasper. Jasper Art е включен без допълнителна такса.

Създател: 49 $/месец

Екипи: 125 $/месец

Бизнес: Свържете се с Jasper за цени

Оценки и рецензии за Jasper Art:

Подобно на Canva, няма специални рецензии за AI генератора на изкуство на Jasper. Вместо това, ето как изглеждат общите оценки на Jasper:

G2: 4,7/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 1500 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Jasper AI!

6. Dream от WOMBO

чрез Dream

Dream by WOMBO е мобилно приложение за генериране на изкуство с изкуствен интелект, което ви позволява да превърнете думи и снимки в изкуство, генерирано с изкуствен интелект. Това приложение е предназначено за творци и художници, които искат вълнуващи изображения и изкуство, генерирано с изкуствен интелект. Освен това, благодарение на вградената общност, можете да научите как да създавате изкуство, генерирано с изкуствен интелект, което отговаря на вашите нужди, или да получите общи съвети за генератора на изкуство.

С този инструмент изкуството, генерирано от изкуствен интелект, е с цветен и фантазиен стил.

Най-добрите характеристики на Dream by WOMBO:

Изкуството с изкуствен интелект е лесно за създаване на мобилни устройства

Изберете стил на изкуство, създадено с изкуствен интелект

Вградена общност от съмишленици, любители на изкуството, създадено с изкуствен интелект

Ограничения на Dream by WOMBO:

Достъпно само като мобилно приложение за iOS и Android устройства и в Discord.

По-подходящ за творчески, футуристични и артистични изображения, отколкото за професионална графика

Цени на Dream by WOMBO:

Безплатно за изтегляне: Допълнителни покупки в приложението, като премиум планове и опция за отпечатване на вашите AI изкуства.

Оценки и рецензии за Dream by WOMBO:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Научете повече за най-добрите CRM системи за графични дизайнери!

7. NightCafe

чрез NightCafe

NightCafe е AI генератор на изкуство, създаден с мисъл за творците. Инструментът е фокусиран върху общността, с голяма група редовни потребители и чести предизвикателства в областта на изкуството. Интересна характеристика на NightCafe е, че можете да получите достъп до няколко различни AI алгоритъма, така че можете лесно да експериментирате с DALL-E 2, Stable Diffusion и други на едно място.

Най-добрите функции на NightCafe:

AI art creator ви позволява да изберете свой собствен стил на изкуство (маслена живопис, пиксел арт, илюстрация и др. )

Изберете от гамата от най-популярните алгоритми за изкуство с изкуствен интелект, базирани на машинно обучение.

Ежедневните предизвикателства за изкуство с изкуствен интелект допринасят за чувството за общност

Ограничения на NightCafe:

Не винаги е лесно да се получи достъп до поддръжка или обслужване на клиенти в сравнение с други инструменти за генериране на изкуство с изкуствен интелект.

Някои потребители съобщават, че филтрите могат да бъдат прекалено чувствителни при генерирането на изкуство с изкуствен интелект.

Цени на NightCafe:

Безплатно: 5 кредита на ден плюс бонуси за участие в събития на общността

AI Beginner : 5,99 $ за 100 кредита/месец

AI Hobbyist: 9,99 $ за 200 кредита/месец

AI Enthusiast: 19,99 $ за 500 кредита/месец

AI Artist: 49,99 $ за 1400 кредита/месец

Потребителите могат да закупят и пакети с кредити извън абонаментите, като цените започват от 7,99 $ за 100 кредита.

Оценки и рецензии за NightCafe:

G2: Н/Д

Capterra: 4. 2/5 (5 отзива)

8. AutoDraw

чрез AutoDraw

AutoDraw е един от по-креативните експерименти на Google в областта на изкуствения интелект. Този бърз и лесен за използване инструмент ви позволява да превърнете вашите скици в по-впечатляващи изображения. Докато рисувате, уеб-базираният инструмент за изкуствен интелект ще ви предлага възможни форми и изображения. След това можете да превърнете вашата основна скица в едно от тях с едно кликване.

Най-добрите функции на AutoDraw:

Бързо превърнете скица в по-ясно очертана рисунка

Изключително бързо уеб-базирано приложение

Добавете текст и цвят към вашите рисувани с линии изображения

Ограничения на AutoDraw:

Липсват функциите, необходими за професионален работен инструмент

Не е истински AI генератор на изкуство и създава само основни форми и рисунки.

Цени на AutoDraw:

Безплатно

Оценки и рецензии за AutoDraw:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

9. Designs. ai

Designs.ai е платформа, създадена да помага на маркетолозите и агенциите да създават страхотни графики в голям мащаб. Платформата за изкуство, генерирано от изкуствен интелект, предлага различни инструменти, които улесняват живота на маркетолозите, включително инструмент за съпоставяне на цветове, създаване на лого и създаване на видео.

Най-добрите характеристики на Designs.ai:

Няколко графични инструмента, задвижвани от изкуствен интелект, в една платформа за генериране на изкуство с изкуствен интелект

Функции за преобразуване на текст в реч и текст във видео, които липсват в други AI графични генератори

Вграден AI инструмент за календар на празниците в социалните медии

Ограничения на Designs.ai:

Няма налично мобилно приложение

С толкова много функции, генераторът на изкуство може да бъде прекалено сложен за някои потребители.

Цени на Designs.ai:

Налична е безплатна пробна версия

Основен: 29 $/месец

Предимства: 69 $/месец

Предприятия: Свържете се с Designs. ai за цени

Designs. ai оценки и рецензии:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

10. CF Spark Art

чрез CF Spark

CF Spark Art е част от набора от инструменти, поддържани от изкуствен интелект, на Creative Fabrica. Този генератор на изкуство с изкуствен интелект ви помага да проектирате творчески изображения в различни стилове и съотношения на страните от текстово подсказване. Като част от екосистемата на Creative Fabrica, това е чудесен инструмент за генериране на изкуство за творци, художници и дизайнери, които вече използват платформата.

Най-добрите характеристики на CF Spark Art:

Подходящ за начинаещи, които искат да създават изкуство, генерирано от изкуствен интелект

Генераторът на изкуство е вграден в екосистемата Creative Fabrica.

Prompt builder предлага лесен за използване начин за създаване на подробни подсказки.

Ограничения на CF Spark Art:

Налични са безплатни кредити, но скоростта на създаване е бавна за генератора на изкуство.

Изображенията и подсказките се споделят автоматично и могат да бъдат скрити само ако направите ъпгрейд.

Цени на CF Spark Art:

Безплатно

Spark: 9 $/месец

Оценки и рецензии за CF Spark Art:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

AI Art Generation: бъдещето за творческите екипи

Макар че може би бихте искали да прекарвате часове всяка седмица в тестване на всеки AI генератор на изкуство, знаем, че имате и други задачи в списъка си с неща за вършене. Използвайте този списък с най-добрите AI генератори на изкуство, за да съставите кратък списък въз основа на функциите, които са ви необходими, и да използвате времето си по-разумно с помощта на машинно обучение.

След като откриете колко забавен и ползотворен може да бъде AI, потърсете още начини да го добавите към работния си процес. С ClickUp AI можете да спестите още повече часове от времето си за продуктивност, маркетинг и творческо писане.

Регистрирайте се безплатно, за да разгледате повече още днес.