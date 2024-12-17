10-те най-добри алтернативи на Stable Diffusion за създаване на изкуство през 2025 г.

През последната година вероятно сте видели много новини, свързани с ChatGPT и други генератори на текст с изкуствен интелект (AI). Но думите на страницата (или екрана) далеч не са единственият начин, по който съвременните организации и дизайнери използват AI. Инструменти като Stable Diffusion ви помагат да създавате впечатляващи AI изображения за лична и професионална употреба.

Но нито един инструмент за генериране на изображения не е съвършен – дори и близък до съвършенството. По една или друга причина може да се наложи да използвате алтернативен инструмент за създаване на реалистични изображения.

Може би причината е сложността на AI генератора на Stable Diffusion, който може да отнеме доста време. Или може би сте се затруднили да настроите параметрите, необходими за създаване на висококачествени изображения.

Какъвто и да е случаят, вие търсите друг начин да създавате изкуство, генерирано от AI. Ние идваме на помощ с този наръчник за най-добрите алтернативи на Stable Diffusion.

Какво е AI Image Generator?

AI генераторът на изображения е приложение, което създава картини въз основа на текстови команди от потребителя.

AI модел, използващ дълбоко обучение, прави възможен този процес на генериране на текст в изображение. Моделът се обучава сам на всички видове визуални елементи и художествени стилове и се нуждае само от няколко думи, за да създаде оригинално визуално изображение въз основа на това знание. Той също така се учи с течение на времето, подобрявайки способността си да генерира висококачествени изображения с продължителна и повтаряща се употреба.

AI генераторите на изкуство използват дифузионен модел, тип AI, който може да разбие структурата на изображението, което оценява. Този модел им позволява да създават уникални изображения с подобни структури въз основа на текстови подсказки.

Моделите за генериране на изображения чрез дифузия бързо набраха популярност през последната година. Тяхната способност да създават умело произведения на изкуството или функционални графики и да модифицират съществуващи изображения направи по-важно от всякога да намерите система за генериране на изображения, която отговаря на вашите нужди – независимо дали това е Stable Diffusion или алтернатива.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Stable Diffusion?

Преди да се впуснем в пълния списък с алтернативи на Stable Diffusion, нека разгледаме ключовите фактори, които трябва да се имат предвид при избора на генератор на изображения:

Леснота на използване: Всяко Всяко AI инструмент за дизайнери трябва да е лесен за научаване. Дори и най-невероятните възможности за създаване на изображения нямат значение, ако приложението е невъзможно за използване.

Скорост на използване: Колко бързи са възможностите за генериране на AI изображения? Stable Diffusion е известен с бавната си работа, така че всяка алтернатива трябва да дава приоритет на скоростта.

Надежден AI: Независимо дали инструментът използва собствен AI модел или се възползва от съществуващ и вече фино настроен модел, инструментът трябва да бъде достатъчно надежден, за да създава последователно впечатляващи визуализации, които съответстват на заданието.

Опции за редактиране: Подходящият инструмент ви позволява да редактирате и коригирате новосъздадените изображения като част от творческия процес.

Ясни права на ползване: дори и най-невероятните изображения нямат значение, ако софтуерът не предлага възможност за използване на цифровото изкуство, след като сте го генерирали.

Силна общност: Stable Diffusion се гордее с голяма общност в мрежи като Reddit и Discord, така че всяка алтернатива трябва да предлага подобни възможности за помощ при създаването на изображения и редактиране на изображения с AI.

10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Stable Diffusion, които да използвате през 2025 г.

Това са нашите най-добри алтернативи на Stable Diffusion, които използват постоянно усъвършенстващата се AI технология, за да създават впечатляващи изображения въз основа на вашите команди на естествен език.

Генерирайте изображения с ClickUp Преобразувайте текст в задачи директно от Whiteboards с ClickUp Brain

Независимо дали организирате проект, проектирате wireframes или визуализирате маркетингови стратегии, ClickUp позволява на екипите да превърнат абстрактните идеи в ясни визуализации. Това е идеален инструмент за подобряване на комуникацията, стимулиране на творчеството и оптимизиране на работните процеси – всичко това в рамките на една единствена платформа за сътрудничество. ClickUp Whiteboards позволява на екипите да създават изображения, базирани на изкуствен интелект, директно в работната си среда в ClickUp.

Потребителите могат да използват ClickUp Brain, за да реализират идеите си визуално – идеално за мозъчна атака, планиране на проекти и творческо сътрудничество. Това е безпроблемен начин да превърнете концепциите в визуални елементи, без да напускате платформата.

Най-добрите функции на ClickUp:

Преобразувайте текста си мигновено, за да звучи по-професионално, директно или ангажиращо.

Създавайте бързо висококачествено съдържание с помощта на AI-задвижвани подсказки.

Маркирайте всеки текст и оставете AI лентата с инструменти да го подобри.

Генерирайте обобщения и задачи за действие незабавно, за да оптимизирате административните задачи.

Превеждайте езици и проверявайте правописа и граматиката в платформата ClickUp.

Реализирайте идеите си за минути с цифрови бели дъски за сътрудничество в реално време или асинхронно.

Визуално мозъчно буряне: Превърнете идеите в изображения за по-ясна комуникация

Интегрирано сътрудничество: създавайте и споделяйте визуални елементи директно на бели дъски

Безпроблемен работен процес: запазвайте, експортирайте или свързвайте изображения, генерирани от AI, с задачи

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да имат затруднения при ориентирането в богатите функции и опции за персонализиране на ClickUp.

Белите дъски с AI генериране на изображения все още не са достъпни в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 отзива)

2. Midjourney

Чрез Midjourney

Като едно от най-известните инструменти за генериране на изображения от текст, Midjourney е една от най-популярните алтернативи на Stable Diffusion. Тя генерира изображения чрез чатове в Discord, което позволява лесно куриране на AI изкуство без нужда от опит или експертиза в програмирането.

Най-добрите характеристики на Midjourney

Интегриран бот предоставя съвети, които помагат на потребителите да генерират цифрови произведения на изкуството за минути.

Наличието му в Discord предлага на потребителите силна общност, с която да се ангажират от самото начало.

Галерията с любими изображения ви помага да проследявате и запазвате най-добрите си генерирани изображения.

Ценовите нива позволяват на потребителите да създават неограничен брой изображения на една цена.

Ограничения на Midjourney

Достъпни са само за потребители с активни Discord акаунти.

Midjourney е сравнително скъп в сравнение с другите модели за дифузия в този списък.

Цени на Midjourney

Основен план: 10 $/месец

Стандартен план: 30 $/месец

Професионален план: 60 $/месец

Мега план: 120 $/месец

Оценки и рецензии за Midjourney

G2: 4. 4/5 (70+ отзива)

Capterra: няма отзиви към момента

Разгледайте тези алтернативи на Midjourney!

3. Craiyon

Чрез Craiyon

Crayon е лесен за използване AI създател на изображения, идеален за начинаещи. Простият му прозорец за генериране на изображения от текст ви позволява да избирате между създаване на изкуство, рисунки и фотографии. За разлика от много алтернативи на Stable Diffusion, той има безплатен ценови план, който ви позволява да тествате създателя на изображения без никакво първоначално ангажиране.

Най-добрите характеристики на Craiyon

Отрицателните подсказки ви позволяват да бъдете конкретни при генерирането на изображения, например да посочите, че съществуващо изображение не трябва да включва никаква технология.

„Next Prompt“ използва ChatGPT, за да предложи ново запитване на естествен език въз основа на предишните ви въвеждания.

Интегрираните макети ви помагат да видите как изглеждат вашите AI-генерирани графики върху тениски и други стоки.

Няма ограничение за броя изображения, които можете да генерирате в рамките на ценовия си пакет.

Ограничения на Craiyon

Ограничената скорост на сървъра може да направи генерирането на изображения ненадеждно в пиковите часове на трафик.

Генерирането на изображения от текст, което е достъпно само за настолни компютри, не се поддържа от мобилни приложения.

Цени на Craiyon

Безплатно

Поддръжник: 5 $/месец

Професионална версия: 20 $/месец

Предприятия: свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Craiyon

G2: 4. 3/5 (3+ отзива)

Capterra: няма отзиви към момента

4. ArtSmart

Чрез ArtSmart AI

ArtSmart AI е иновативен генератор на изображения благодарение на дифузионни модели, които добавят още едно ниво на сложност. В допълнение към текстовите подсказки, можете да качите свои графики, за да помогнете на двигателя да се учи и да подобрява резултатите си с течение на времето. Най-доброто от всичко е, че този модел за генериране на изкуство постига това, като остава една от най-лесните за използване AI-базирани опции за генериране на изображения.

Най-добрите характеристики на ArtSmart

Качването на изображения с вашите текстови подсказки помага за създаването на по-реалистични изображения.

Редактирането на изображения с AI оптимизира вашите графични дизайни след първоначалното им създаване.

Помощните настройки улесняват създаването на реалистични изображения без много настройки.

Възможността да организирате генерираните изображения в колекции улеснява по-късното им намиране.

Ограничения на ArtSmart

Някои от генерираните изображения могат да имат неточни цветове, което води до загуба на време и кредити.

Месечният абонамент включва ограничен брой кредити, които вероятно ще изчерпате бързо, особено в нивото Basic.

Цени на ArtSmart

Основен: 16 $/месец

Стандартен: 24,50 $/месец

Бизнес: 32,50 $/месец

Оценки и рецензии за ArtSmart

G2: 4,7/5 (10+ рецензии)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

5. Dall-E 2

Чрез OpenAI

Dall-E 2 е един от най-добрите конкуренти сред алтернативите на Stable Diffusion. Създателите на ChatGPT в OpenAI са използвали проста идея, за да го създадат: въведете текстово подсказване и ще получите четири изображения, които предлагат различни, но уникални интерпретации на подсказването ви.

Най-добрите характеристики на Dall-E 2

Outpainting ви позволява да продължавате да разширявате изображението си чрез хоризонтално и вертикално превъртане.

Създаването на четири опции едновременно улеснява генерирането на артистични изображения, които съответстват на вашата визия.

Честите актуализации гарантират, че вашата способност да генерирате изображения продължава да се разширява чрез живи дифузионни модели.

Използва снимки без авторски права, така че можете да използвате всички резултати за търговски цели, ако е необходимо.

Ограничения на Dall-E 2

Понякога обърква или игнорира дългите команди, когато създава изображения.

Времето за обработка може да бъде по-дълго от това на Stable Diffusion и някои от неговите алтернативи.

Цени на Dall-E 2

Изображение с размери 1024×1024 пиксела: 0,02 долара за заявка за изображение

Изображение с размери 512×512 пиксела: 0,018 долара за заявка за изображение

Изображение с размери 256×256 пиксела: 0,016 долара за заявка за изображение

Оценки и рецензии за Dall-E 2

G2: 3,7/5 (над 20 отзива)

Capterra: 5/5 (3+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Dall-E!

6. Извикайте AI

Чрез Invoke AI

Invoke AI е уникален създател на изображения за творчески професионалисти. В допълнение към използването на текстови подсказки, той комбинира AI възможности за генериране с съществуващи работни процеси, за да създава изображения, които отговарят на вашата визия и професионални нужди.

Използвайте най-добрите функции на AI

Той предлага разширени функции за генериране на изображения, включително възможност за потребителите да рисуват, редактират и повтарят вашите творения.

Интегрираният интерфейс на платното позволява на екипите да работят заедно, за да създават изображения.

Интегрира се директно с инструменти за дизайн, като Photoshop и Illustrator.

Разширени функции за сигурност защитават вашата база данни и история на заявките

Използвайте ограниченията на AI

Някои текстови подсказки могат да бъдат неточни, което прави този създател на изображения най-подходящ за по-сложни задачи.

Моделите за дифузия имат по-малко филтри срещу потенциално или негативно съдържание в сравнение с алтернативи като Dall-E 2.

Извикайте цените на AI

Community Edition: безплатна

Indie: 13 $/месец

Предприятия: свържете се с нас за цени

Използвайте AI рейтинги и рецензии

G2: няма отзиви към момента

Capterra: няма отзиви към момента

7. DreamStudio

Чрез DreamStudio

DreamStudio използва двигателя Stable Diffusion, но все пак е жизнеспособна алтернатива за генериране на изображения чрез AI. Това е чудесен, лесен за употреба инструмент с отворен код, който генерира изображения във всеки формат, използвайки подсказки за качване на текст и изображения.

Гигантът в индустрията Stability AI е собственик на DreamStudio (по-рано Stable Diffusion). Този AI инструмент за дизайн помага за създаването на висококачествени графични изображения за всякакви цели, включително илюстрации и фотореалистични изображения. 🖼️

Въведете вашата заявка или качите снимка, след което изберете желания стил и размер. DreamStudio ще работи незабавно, генерирайки множество варианти на вашата визия. Инструментът запаметява историята ви, така че можете да следите всичките си творения и да ги прегледате по-късно.

Ако трябва да направите промени в изображението, обърнете се към редактора. Това е безкрайно работно пространство с слоеве, което ви позволява да добавяте, премахвате и променяте отделни елементи от вашето шедьовър. Можете също така да подобрите резолюцията на вашите изображения за секунди!

Най-добрите функции на DreamStudio

Разширените функции за редактиране ви позволяват да подобрите, разширите или по друг начин модифицирате вашите изображения.

Паметта за подсказки ви помага да се върнете към предишни подсказки и да ги подобрите, за да създадете изображения.

Интеграцията на API внася моделите за разпространение в съществуващите ви инструменти и работно пространство.

Може да генерира до 10 изображения въз основа на едно-единствено задание.

Ограничения на DreamStudio

Влизането в системата след използване на безплатната версия нулира паметта ви, което изисква да започнете от нулата.

Той предлага по-малко предварителни настройки от повечето алтернативи на Stable Diffusion в този списък, което изисква по-обширна настройка.

Цени на DreamStudio

1,18 долара за 100 кредита за генериране

Оценки и рецензии за DreamStudio

G2: няма отзиви към момента

Capterra: няма отзиви към момента

8. CLIP

чрез CLIP

OpenAI комбинира най-доброто от ChatGPT и Dall-E 2, за да създаде CLIP. За разлика от другите инструменти в този списък, CLIP може да се учи от естествения език, за да създава по-добри и по-изчерпателни изображения. С други думи, това не е просто AI генератор на изображения като Stable Diffusion; това е инструмент, който позволява на компютрите да „видят“ интернет и в резултат да създават по-добри графични изображения.

Най-добрите характеристики на CLIP

Неговата всеобхватна невронна мрежа създава по-пълна база данни, от която да се черпи, в сравнение с другите опции.

Интеграцията с ChatGPT и Dall-E 2 използва съществуващата водеща на пазара технология.

Той предлага експоненциално по-голяма база данни с изображения, от която да черпите, с около 400 милиона изображения.

Ограничения на CLIP

CLIP не е истински генератор на изображения, което го прави много по-сложен от повечето опции в този списък.

Използването е достъпно само за избрани потребители, тъй като OpenAI усъвършенства модела.

Цени на CLIP

OpenAI все още не е предоставила цени.

CLIP оценки и рецензии

G2: няма отзиви към момента

Capterra: няма отзиви към момента

9. Playground AI

Чрез Playground AI

Stable Diffusion е отличен за създаване на изображения, докато Playground AI се отличава като автоматизиран редактор на изображения. Съществува известна обща способност за създаване на оригинални произведения на изкуството, но функциите, които правят тази алтернатива една от най-добрите на Stable Diffusion, се фокусират върху модифицирането на съществуващите ви произведения на изкуството.

Най-добрите характеристики на Playground AI

Той предлага възможност за използване на текстови команди за редактиране, като маркирате част от изображението и след това напишете как искате приложението да редактира тази част.

Подсказките за изключване ви позволяват да премахнете всички нежелани елементи от изображението.

Смесеното редактиране на изображения ви позволява да комбинирате няколко съществуващи изображения в едно ново, оригинално творение.

Функцията Moodboard позволява лесно сътрудничество с вашия екип при създаването на по-голям визуален платно.

Ограничения на Playground AI

Предлага ограничени възможности за създаване на оригинални изображения в сравнение с другите опции.

Безплатната версия има време за изчакване по време на пиковите часове и ограничения по отношение на качеството и резолюцията.

Цени на Playground AI

Безплатно

Pro: 12 $/месец

Turbo: 36 $/месец

Оценки и рецензии на Playground AI

G2: 4,8/5 (2+ отзива)

Capterra: няма отзиви към момента

10. Synthesia

Чрез Synthesia

Не всички визуални елементи са статични. Synthesia заслужава мястото си в списъка с алтернативи на Stable Diffusion, като е най-добрият AI видео генератор, наличен на пазара. Просто напишете текст, изберете визуални елементи и гледайте как софтуерът създава интересно видео за вашата аудитория.

Най-добрите характеристики на Synthesia

Персонализирайте видеото си с обширен списък от шаблони за стил и над 140 виртуални аватара.

Интуитивният му интерфейс е подобен на презентационни приложения като PowerPoint, за да улесни прехода към използването на генератора.

Вградените функции за сътрудничество позволяват на вас и вашия екип да работите ефективно заедно.

Това е приложение, базирано на браузър, което ви позволява да създавате динамично видеоклипове от всяко устройство.

Ограничения на Synthesia

AI гласовете могат да звучат синтетично и не са толкова автентични, колкото истински глас зад кадър.

Може да бъде трудно да се обучи AI гласът да произвежда точно някои по-нечесто използвани думи.

Цени на Synthesia

Лично: 22,50 $/месец

Предприятия: свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Synthesia

G2: 4,7/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Synthesia!

Stable Diffusion може да е популярна опция, но не е единствената възможност за създаване на изкуство с AI. Много алтернативи на Stable Diffusion могат да ви помогнат да добавите AI към творческия си процес, като използвате най-новите AI модели за изкуство, за да създадете изображения, които аудиторията ви ще обикне.

И това е още преди да стигнем до възможностите, които ще откриете, когато интегрирате AI извън AI за преобразуване на текст в изображение.

ClickUp не е инструмент за създаване на изображения, а инструмент за управление на проекти и производителност от ново поколение, който може да се окаже идеалното допълнение към вашия екип. Най-хубавото е, че началните планове са напълно безплатни, което ви помага да изпробвате инструмента заедно с предпочитаните от вас алтернативи на Stable Diffusion.

Какво чакате? Създайте безплатен акаунт в ClickUp и започнете още днес!