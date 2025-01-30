10 алтернативи на Synthesia AI за видеоклипове, генерирани с изкуствен интелект, през 2025 г.

AI е на път да овладее създаването на съдържание, генерирането на изображения и кодирането.

Но може ли наистина да завладее производството на видеоклипове?

Разбира се!

Благодарение на AI видео генераторите, вече можете лесно да създавате невероятни видеоклипове само за няколко минути, без да купувате скъпо оборудване и софтуер.

Всичко, от което се нуждаете, е подходящият инструмент за създаване на AI видеоклипове и можете да генерирате високопрофесионално видео само с няколко команди за няколко минути.

Въпреки че Synthesia е популярен инструмент за генериране на AI видеоклипове, той има и някои недостатъци. Ето защо сме съставили списък с алтернативи на Synthesia AI, за да ви помогнем да създавате професионални видеоклипове.

Но първо нека прегледаме и разберем какво трябва да търсите, докато оценявате алтернативите на Synthesia AI.

Какво трябва да търсите в алтернатива на Synthesia AI?

Когато търсите инструмент за генериране на AI видеоклипове, трябва да вземете предвид няколко ключови фактора, за да гарантирате оптимални резултати:

Леснота на използване: Потърсете платформа с интуитивен интерфейс и лесни за използване функции. Инструментът трябва да опростява създаването на видеоклипове, като изисква минимални технически познания.

Персонализиране: Добрият AI видео генератор трябва да предлага различни опции за персонализиране, които ви позволяват да адаптирате видеоклиповете според вашите нужди. Това включва опции за редактиране на визуални елементи, добавяне на текст, избор на музика и включване на елементи на брандинга.

Качество на резултата : Оценете качеството на видеоклиповете, произведени от инструмента. Търсете ясни изображения, плавни преходи и резултат с висока разделителна способност, за да гарантирате професионални резултати.

AI възможности: Оценете AI технологията, която задвижва инструмента. Мощен AI двигател може да подобри създаването на видеоклипове чрез автоматизиране на задачи, генериране на динамично съдържание и оптимизиране на производствените работни процеси.

Интеграция: Обмислете дали инструментът се интегрира безпроблемно с други софтуери и платформи, които използвате, като софтуер за редактиране на видео, системи за управление на съдържание или канали в социалните медии. Възможностите за интеграция подобряват ефективността на работния процес и улесняват разпространението на съдържание.

Цена: Сравнете ценовите планове и моделите на абонамент, за да се уверите, че инструментът отговаря на вашия бюджет и предлага добра стойност за парите ви. Търсете прозрачни ценови структури и вземете предвид фактори като функции, ограничения за съхранение и предлагани услуги за поддръжка на клиенти.

10-те най-добри алтернативи на Synthesia AI, които да използвате през 2024 г.

Сега, когато вече знаете какво да търсите в алтернативите на Synthesia AI, нека разгледаме някои от опциите.

1. HeyGen

чрез HeyGen

Първата в списъка ни с алтернативи на Synthesia AI е HeyGen, платформата за създаване на съдържание, използваща усъвършенствани AI възможности за генериране на видеоклипове. HeyGen се развива непрекъснато, като постоянно въвежда нови функции и подобрява качеството с течение на времето.

Той се отличава с цялостния си набор от възможности за генериране на видеоклипове, утвърждавайки се като лидер в областта на генеративната AI за видеопродукция. Неговите отличителни характеристики са AI Avatar генератор, AI-задвижван Text-to-Speech и AI гласов клонинг.

Тези инструменти се интегрират лесно в интуитивен потребителски интерфейс, което дава възможност на създателите да постигат повече с лекота.

Най-добрите функции на HeyGen

Създавайте завладяващи видеоклипове от текстови описания с функцията Text-to-Video на HeyGen. Тази функция е идеална за генериране на видеосъдържание по теми, за които няма съществуващи кадри.

Спестете разходи и максимизирайте ефективността при производството на видеоклипове, като позволите на HeyGen да генерира озвучаване за вашите видеоклипове с AI.

Гледайте как аватарите, генерирани от AI , оживяват с HeyGen, говорейки и синхронизирайки движенията си с аудиото. Тази иновативна функция ви предлага привлекателна алтернатива на появата пред камерата, като подобрява ангажираността и гъвкавостта.

Опростете процеса на създаване на видеоклипове с готовите за употреба шаблони за сториборд на HeyGen. Независимо дали се нуждаете от бързо решение или вдъхновение, тези шаблони ви помагат да създавате видеоклипове бързо и без усилие.

Персонализирайте всеки елемент от вашите видеоклипове – от текст и изображения до шрифтове и цветове – и ги съгласувайте с вашата визия и идентичност на марката.

Ограничения на HeyGen

Безплатният план има ограничени функции.

Платеният план е по-скъп от другите алтернативи.

Цени на HeyGen

Безплатно

Създател: 29 $/месец

Бизнес: 89 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии за HeyGen

G2: 4. 8/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (120+ отзива)

2. Hour One

чрез Hour One

Hour One е инструмент за създаване на видеоклипове, който използва AI-базирана технология, позволяваща на бизнеса да произвежда без усилие професионални видеоклипове с водещ. С виртуални човешки аватари можете лесно да създавате видеоклипове на различни езици.

Можете да персонализирате герои, гласове и видео шаблони, като по този начин гарантирате предоставянето на съдържание, специфично за вашата марка. С обширна библиотека от езици, герои, гласове, шаблони, надписи и инструменти за сътрудничество, Hour One обслужва различни индустрии, включително обучение и развитие, човешки ресурси, новини, електронно обучение, недвижими имоти и електронна търговия.

Задвижван от технологията Reals, Hour One гарантира видео продукция със студийно качество и е оборудван с пълен набор от инструменти за безпроблемно създаване на съдържание.

Най-добрите функции на Hour One

Превърнете мигновено един ред текст в видео шедьовър с помощта на Video Wizard .

Достъп до над 200 гласови акцента в над 60 езика, за да задоволите разнообразни аудитории.

Поканете колегите си да сътрудничат по видео проекти

Озвучете вашите видеоклипове или използвайте AI технологията, за да клонирате гласа си, като по този начин гарантирате последователност и професионализъм.

Разгледайте множество безплатни, предварително създадени шаблони , за да ускорите процеса на създаване на видеоклипове.

Включете възможности за създаване на видеоклипове във вашите продукти и работни процеси чрез API интеграция за подобрена функционалност и гъвкавост.

Ограничения на Hour One

Готовите шаблони и герои ограничават уникалните стилове на видеоклиповете.

Безплатните планове и дори платените нива ограничават продължителността на видеоклиповете, което затруднява сложните истории.

Цени за първия час

Безплатно

Lite : 30 $/месец

Бизнес : 112 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Hour One ревюта и оценки

G2 : 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. Renderforest

чрез Renderforest

Renderforest, мощна платформа за създаване на видеоклипове в облака, подпомага усилията на малките предприятия в областта на дигиталния маркетинг с привлекателно видеосъдържание. Тя елиминира необходимостта от инсталиране на софтуер или мощни системи за рендиране.

Облачната инфраструктура на Renderforest безпроблемно се справя с изискванията за памет и изчислителна мощност, присъщи на създаването на видеоклипове.

Просто влезте в сайта им и оставете RenderForest да се погрижи за тежките задачи, което ще ви позволи да се съсредоточите върху напредъка на вашите маркетингови кампании.

Най-добрите функции на RenderForest

Персонализирайте цветовете, шрифтовете и стиловете без усилие с анимационни инструменти .

Подстригвайте озвучаването си прецизно с усъвършенстван тример за озвучаване, достъпен за абонираните потребители.

Споделяйте лесно вашите видеоклипове в социалните медии или ги публикувайте директно във Facebook или YouTube.

Редактирайте видеоклиповете си безпроблемно с персонализирани шаблони за различни цели, включително завладяващи интродукции и заключения за YouTube.

Наслагвайте сложен текст върху вашите видеоклипове с пакети с шаблони за кинетична типография .

Настройвайте цветовете и анимационните ефекти с интуитивни възможности за редактиране. Направете вашите видеоклипове да изглеждат точно така, както искате.

Създавайте завладяващо съдържание за всякакви цели с помощта на цялостен набор от инструменти.

Ограничения на Renderforest

Безплатната версия позволява създаването само на 3-минутни видеоклипове.

Някои шаблони може да имат ограничения по отношение на думите/изображенията/размера поради ограничения в дизайна.

Цени на Renderforest

Безплатно

Lite : 14,99 $/месец

Pro : 29,99 $/месец

Бизнес: 49 $/месец

Ревюта и оценки за Renderforest

G2 : 4,7/5 (420+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 400 рецензии)

4. Colossyan

чрез Colossyan

Colossyan е прост, но мощен AI инструмент, който ви позволява да създавате видеоклипове за различни цели. От маркетинг до продуктови и обучителни видеоклипове, той може да обхване широка гама от видео типове.

Всичко, което трябва да направите, е да изберете от различни шаблони, да добавите текста си и видеоклипът ви е готов.

Използването на Colossyan елиминира нуждата от сложна техника, професионален видео монтаж и напреднали умения. Освен това, той поддържа над 70 езика, което го прави уникален инструмент за създаване на видеоклипове.

Най-добрите функции на Colossyan

Създавайте висококачествени видеоклипове за различни цели, като например обучителни, маркетингови или тренировъчни видеоклипове, спестявайки време и пари в сравнение с традиционните методи.

Изберете от разнообразна гама от AI презентатори , които могат да бъдат персонализирани, за да съответстват на стила и тона, желани за вашето видео, включително опции за различни акценти и визуални настройки.

Локализирайте видеоклипове лесно с функцията за автоматичен превод.

Ограничения на Colossyan

Липса на функции, които другите алтернативи на Synthesia AI имат

Липса на интерактивност, особено за проекти за обучение

Цени на Colossyan

Стартово ниво: 27 $/месец

Pro: 87 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Отзиви и оценки за Colossyan

G2: 4,7/5 (над 350 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Wondershare

Wondershare разполага с два популярни инструмента за създаване на видеоклипове: Filmora и Virbo.

Filmora

чрез Filmora

Filmora е инструмент за редактиране на видео, който може да се използва от всеки, независимо от опита му. Над 100 милиона потребители в над 150 страни и региони вече са използвали инструмента като една от предпочитаните алтернативи на Synthesia AI.

Най-добрите функции на Filmora

Контролирайте вида на видеото си с усъвършенствани инструменти за корекция на цветовете . Разгледайте аспектите на цвета, нюансите и светлината, за да придадете на видеото си уникален стил.

Подобрете вашите видеоклипове с функцията проследяване на движението . Интегрирайте текст, графики или други елементи в оригиналното движение, като гарантирате еднородно визуално преживяване.

Запишете екрана си с мощната функция за запис на екрана на Filmora и премахнете цветовете, обикновено зелените, с функцията Chroma Key.

Управлявайте изискващия 4K формат с Filmora. Осигурете непрекъснато възпроизвеждане, редактиране и обработка и се уверете, че всеки пиксел и детайл остават непокътнати по време на редактирането.

Ограничения на Filmora

Обработката на големи или високоразделителни видеоклипове може да бъде бавна.

Пробната версия включва воден знак и няма възможност за офлайн активиране.

Цени на Filmora

Безплатно

Месечен план: 29,99 $

Безсрочен план: 109,99 $ (еднократно плащане)

Годишен план: 69,99 $

Отзиви и оценки за Filmora

G2 : 4,4 /5 (290+ отзива)

Capterra: 4,5 /5 (660+ отзива)

Virbo

чрез Virbo

Представете си, че създавате професионално промоционално видео за по-малко от 2 минути, без да се нуждаете от камера, актьори или умения за редактиране на видео – всичко това от бюрото си.

Wondershare Virbo използва AI аватари, за да предоставя сценарно съдържание по висококачествен и персонализиран начин, което го прави идеален за различни цели, като промоции, представяне на продукти и обяснителни видеоклипове.

Най-добрите функции на Virbo

Изберете шаблон от библиотеката „видео шаблони“, която предлага десетки предварително проектирани видеоклипове . Плъзнете и пуснете елементите, редактирайте видеоклипа и готово!

Изберете от различни аватарни „герои“ , които да съответстват на тона и целта на вашето видео. Прегледайте и променете главния герой/аватар с едно кликване.

Изберете гласа за своя аватар от десетките гласове и акценти , които са на разположение.

Преобразувайте текста си от родния си език на всеки желани език с вградената функция AI превод.

Ограничения на Virbo

Някои функции могат да бъдат твърде сложни за начинаещи.

Цени на Virbo

План за 1000 кредита : 499 $/година

План за 1500 кредита : 649 $/година

План с 3000 кредита: 998 $/година

Отзиви и оценки за Virbo

G2 : 4,8/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 50 рецензии)

6. D-ID

D-ID е платформа за генериране на видеоклипове, която използва съвременни технологии като GPT-3 и ChatGPT, за да създава AI-генерирани видеоклипове с естествени лица, гласове и изражения.

Той предлага набор от функции и инструменти, които опростяват създаването на висококачествени видеоклипове за различни цели, като социални медии, маркетинг, образование и здравеопазване.

D-ID е специализирана в цифрови аватари и дава приоритет на поверителността и сигурността, като предлага функции като откриване на фалшиви видеоклипове и анонимизиране на данни, за да защити чувствителното видеосъдържание. Фокусът върху поверителността я прави най-подходяща за индустрии със строги изисквания за поверителност, като здравеопазването и финансите.

Най-добрите функции на D-ID

Преобразувайте изображения в говорещи AI видео аватари с помощта на Creative Reality™ Studio

Създайте реалистичен разговорно-ориентиран AI агент, който знае всичко за вас и вашата марка.

Интегрирайте вашите приложения с AI-базирания Natural User Interface с API.

Чат с дигитален човек, който участва в динамични разговори, използвайки Chat D-ID

Развийте работните си процеси с AI видео интеграции с Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides и други.

Ограничения на D-ID

Видеоклиповете понякога могат да изглеждат нереалистични.

Цени на D-ID

API

Безплатно

Build : 18 $/месец

Стартиране: 50 $/месец

Цена: 198 $/месец

Ненадминати цени: Персонализирани цени

Студио

Безплатно

Lite : 5,9 $/месец

Pro : 29 $/месец

Разширено : 196 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

D-ID ревюта и оценки

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. DeepBrain AI

чрез DeepBrain AI

DeepBrain AI е специализирана в решения за синтез на видео, задвижвани от AI.

Това е платформа, базирана на облак, която ви позволява бързо и ефективно да генерирате реалистични AI аватар видеоклипове, включително съдържание, задвижвано от ChatGPT.

Можете да избирате от набор от аватари, разработени от реални хора, които говорят над 80 езика, от различни етноси и възрасти. Това ви позволява да използвате AI аватари, които съответстват на имиджа на вашата марка.

Най-добрите функции на DeepBrain AI

Разгледайте различни стилове на глас , за да озвучите вашите видеоклипове на над 80 езика.

Изберете от разнообразна гама от над 100 виртуални герои , за да предадете ефективно вашето послание, или персонализирайте герой, който да отговаря на вашите специфични изисквания.

Превърнете писмено съдържание, като блог публикации или презентации, в привлекателни видеоклипове, добавяйки ново измерение към усилията ви за споделяне на информация.

Подобрете видеоклиповете си без усилие, като включите музика, изображения или текст с помощта на предоставените инструменти.

Получете подкрепа при писането, граматичната корекция или генерирането на нови идеи за вашите видеоклипове директно от инструмента.

Достъп до обширна библиотека с готови видеоклипове и шаблони, за да ускорите процеса на създаване на видеоклипове.

Ограничения на DeepBrain AI

Аватарите може да нямат широки възможности за персонализиране.

Качеството на резултата зависи до голяма степен от предоставения от потребителя писмен сценарий.

Цени на DeepBrain AI

Стартово ниво: Започва от 30 $/месец

Предимства: Цена от 225 долара на месец

Предприятие: Персонализирани цени

Отзиви и оценки

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Descript

чрез Descript

С Descript, една от популярните алтернативи на Synthesia AI, разполагате с интуитивна платформа за редактиране на видео, която е оптимизирана с AI.

С лесните за използване инструменти и шаблони, можете да използвате Descript за създаване на многоканално аудио, екранни записи, клипове и др.

Автоматизираната функция за транскрипция ви позволява лесно да добавяте и редактирате субтитри към видеоклипове. Инструментът предоставя достъп до обширна медийна библиотека за безпроблемно подобряване на съдържанието чрез редактиране с плъзгане и пускане.

Най-добрите функции на Descript

Подобрете значително качеството на звука на всеки аудио файл

Премахнете непрофесионалните изказвания с помощта на функцията на Descript за премахване на излишни думи , която е идеална за тези, които може да нямат опит зад микрофона.

Редактирайте кадри чрез текстови документи с текстово редактиране на видео , което спестява време в сравнение с традиционните платформи.

Опростете редактирането с автоматизирана транскрипция за лесно добавяне и редактиране на субтитри с AI-базираната платформа на Descript.

Достъп до огромна медийна библиотека и използване на редактиране чрез плъзгане и пускане, за да подобрите лесно съдържанието си.

Ограничения на Descript

Има малко крива на обучение

AI може да бъде неточен за автоматични транскрипции.

Цени на Descript

Безплатно

Създател : 15 $/потребител на месец

Pro : 30 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Отзиви и оценки за Descript

G2: 4. 8/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 160 рецензии)

9. Elai. io

Elai използва AI технология, за да произвежда видеоклипове директно в уеб браузър. Така че не се нуждаете от камери или допълнително скъпо оборудване.

С обширна библиотека от аватари, наподобяващи хора, Elai ви позволява да създавате видеоклипове с аватари с впечатляващо качество на гласа и реалистична синхронизация на устните.

Освен това платформата разполага с интегриран видеоредактор, което елиминира нуждата от външни инструменти за редактиране.

Най-добрите функции на Elai. io

Изберете от над 35 разнообразни аватара , които да играят ролята на водещи във вашите видеоклипове, като по този начин елиминирате необходимостта да наемате актьори.

Установете присъствие в YouTube, без да се появявате на екрана

Създавайте многоезично съдържание лесно и без допълнителни разходи, като използвате клониране на глас, автоматичен превод и субтитри.

Ограничения на Elai. io

Бавно рендиране

Може да се използват повече AI аватари

Цени на Elai. io

Безплатно

Основен : 29 $/месец

Разширено : 125 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Elai. io ревюта и оценки

G2 : 4,7/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. InVideo

чрез InVideo

InVideo е водещ AI видео генератор, който опростява създаването на висококачествени видеоклипове за социални медии, бизнес маркетинг и др.

Само с едно описателно указание AI на InVideo генерира обяснителни видеоклипове и късометражни филми за YouTube, които могат да бъдат персонализирани с помощта на неговите мощни инструменти за редактиране.

Изберете от над 5000 шаблона и получите достъп до функции като AI слайдшоу, говорещи аватари, генератор на сценарии, генератор на глас и обширна библиотека с безплатни стокови кадри.

Най-добрите функции на InVideo

Достъп до изображения и видеоклипове от платформи като Shutterstock и Storyblocks чрез библиотеката с съдържание .

Използвайте множество медийни ресурси, включително видеоклипове, снимки, музика и стикери от архиви.

Подобрете вашите видеоклипове с анимационни функции

Записвайте аудио директно в InVideo

Разгледайте AI инструменти като AI YouTube видео редактор, създател на слайдшоу, говорещ аватар, генератор на сценарии и генератор на глас.

Ограничения на InVideo

Безплатният план включва ограничени елементи от библиотеката.

Рендерирането на видеоклипове понякога може да бъде бавно.

Цени на InVideo

Безплатно

Плюс : Започва от 25 $/месец

Макс: Започва от 60 $/месец

Отзиви и оценки за InVideo

G2: 4,5/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (370+ отзива)

Макар че инструментите за създаване на видеоклипове с изкуствен интелект могат да ви помогнат да генерирате видеоклипове, вие се нуждаете и от други елементи в маркетинговата си стратегия. Независимо от това кои алтернативи на Synthesia AI предпочитате, вие се нуждаете и от добър инструмент за управление на проекти, който да ви помогне да изпълните и наблюдавате стратегията си, за да постигнете желаните резултати.

Ето тук на помощ идва инструментът за управление на проекти като ClickUp!

ClickUp

Кажете сбогом на старите начини за създаване и управление на съдържание. С ClickUp можете лесно да създавате, сътрудничите, усъвършенствате и управлявате производството на съдържание и дейностите по видео маркетинг на едно място. Това означава, че вече не е нужно да преминавате от едно приложение в друго, за да съхранявате теми за видеоклипове, да пишете сценарии, да споделяте и получавате обратна връзка и да управлявате дейностите след производството на видеоклипове.

Създаването на видеоклип изисква много усилия. Трябва да обмислите подходящи теми, да разработите идеи за сценария, да напишете сценарии, да създадете календар за съдържанието и да сътрудничите с други заинтересовани страни, за да получите обратна връзка и предложения, преди да пристъпите към производството – ClickUp е полезен при цялата тази подготовка.

Функцията за управление на проекти на ClickUp може да ви помогне да планирате, организирате и управлявате вашите видео проекти от начало до край.

Сътрудничество с вашия екип по време на създаването на видеоклипове чрез функцията за управление на проекти на ClickUp.

Използвайте функциите за управление на проекти на ClickUp, за да

Създайте работно пространство, в което да съхранявате и управлявате всичките си видео проекти и задачи.

Създайте списък със задачи за вашия видео проект с изброяване на задачите

Разпределяйте задачи на членовете на екипа си, както и на себе си.

Задайте крайни срокове и приоритети, за да следите крайните срокове и важността на задачите си.

Актуализирайте статуса на задачите си, за да покажете напредъка в работата си.

Добавяйте коментари и прикачени файлове към задачите си, за да комуникирате и сътрудничите с членовете на екипа си.

Използвайте различни изгледи, филтри, сортиране и опции за групиране, за да персонализирате списъка си и да видите задачите си по различни начини.

интеграции и Използвайте функциите за автоматизация проследяване на времето за проекти на ClickUp , за да подобрите производителността и ефективността си в процеса на производство на видеоклипове.

Можете да използвате ClickUp Brain за различни аспекти от процеса на създаване на видеоклипове.

Оптимизирайте процеса на създаване на видеоклипове чрез ClickUp Brain.

Обсъдете идеи за теми, сценарии и визуални елементи, като използвате AI Writer for Work в ClickUp Docs, и създайте списък с теми за вашето видео.

Напишете сценарии и надписи за вашите видеоклипове с AI Writer for Work, използвайки прости текстови подсказки.

Използвайте AI видео интеграции с Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides и други, за да подобрите вашите дизайни и да увеличите глобалния си обхват.

Управлявайте вашите видео проекти и задачи с AI Project Manager. Можете да автоматизирате обобщенията на проектите и актуализациите на напредъка, действията, планирането на подзадачите и автоматичното попълване на данни.

Но това не е всичко; ClickUp ви предоставя и шаблона за производство на видеоклипове ClickUp. Това е готов за употреба шаблон, който включва предварително създадени задачи, статуси, персонализирани полета и изгледи за всеки етап от процеса на производство на видеоклипове.

Изтеглете шаблона Планирайте, управлявайте и изпълнявайте вашите видеоклипове ефективно с шаблона за видео продукция на ClickUp.

Можете да използвате този шаблон, за да

Планирайте и организирайте задачите си по предпроизводството, като например обсъждане на идеи, писане на сценарии и подготовка на оборудване.

Планирайте и управлявайте задачите си по производството на видеоклипове , като снимане, записване и режисиране.

Проследявайте и оптимизирайте задачите си след производството, като редактиране, преглед и публикуване.

Най-добрите функции на ClickUp

Лесно централизирайте цялата комуникация, свързана с проекта , така че всички да са на една и съща страница.

Генерирайте очертания на видеоклипове, идеи за сценарии, надписи и др. , използвайки AI с ClickUp Brain

Премахнете ненужните срещи и повтарящите се актуализации. Получете яснота относно текущите проекти в цялата организация с централизирана платформа, която гарантира отчетност и прозрачност.

Използвайте функцията за проверка на ClickUp, за да получите обратна връзка и мнения за вашите идеи за видеоклипове от всички заинтересовани страни.

Използвайте тракера за време , за да следите колко време отделяте на проектите си.

Създайте си работно пространство и управлявайте всичките си задачи навреме и по-ефективно.

Изберете от огромно разнообразие от персонализирани шаблони за всички видове приложения.

Ограничения на ClickUp

За начинаещите има крива на обучение.

Цени на ClickUp

Безплатно

Неограничен : 7 $/потребител на месец

Бизнес : 12 $/потребител на месец

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всеки платен план за 5 долара на месец на член.

Отзиви и оценки за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

