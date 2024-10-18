10-те най-добри AI инструмента за генериране на текст и съдържание през 2025 г.

Знаете, че нещо е популярно, когато вашата леля ви тагне в публикацията си в социалните медии с „Виждали ли сте това?“ Това със сигурност важи за неотдавнашния шум около изкуствения интелект (AI) и широко разпространеното „откритие“ на ChatGPT на OpenAI.

Макар ChatGPT да е в центъра на вниманието, има много други AI генератори на текст, създадени да помагат на хората при създаването на съдържание. Ако се занимавате с редовно създаване на съдържание, си струва да проучите тези инструменти, за да подобрите качеството и въздействието на вашите думи – и да спестите време.

Нека разгледаме най-добрите AI генератори за писане, за да видим какво могат да направят за вас. ✍️

Какво е AI генератор на текст и как работи?

AI генераторът на текст, известен още като AI писател или генератор на съдържание, е софтуер, който използва технология за изкуствен интелект (AI), за да създава писмено съдържание. Той работи, като анализира големи масиви от данни от съществуващи текстове и след това използва алгоритми за обработка на естествен език (NLP), за да генерира нови изречения и абзаци, които са последователни и уместни.

Какво трябва да търсите в AI генератора на текст?

Вероятно не искате съдържанието, генерирано от AI, да звучи като написано от робот. Искате то да съответства на вашия тон и цел, било то за комуникация в екипа или за най-новата ви дигитална маркетингова кампания.

Ето няколко важни функции, които трябва да търсите в AI генератор на текст:

Лесно се вписва в процеса на писане на съдържание

Лесен за използване интерфейс, който превръща инструмента във ваш помощник при писането

Контрол върху тона на гласа и стила

Постоянно създава висококачествено съдържание

Точно и лесно проверява граматиката

Цената съответства на вашия бюджет

Вградени подсказки за най-често срещаните задачи

Надеждни и точни функции за преформулиране и обобщаване

10-те най-добри AI генератори на текст

Струва си да се отбележи, че повечето AI инструменти за писане в този списък използват едни и същи модели и алгоритми от OpenAI. Това може да бъде GPT-3, GPT-3. 5 или дори новият GPT-4. Ключът е да определите кой AI писател работи най-добре за вашите цели, за да генерирате по-добро съдържание с по-малко усилия.

Работете по-бързо, пишете по-добре и разпалете творчеството си с ClickUp AI.

Вграден в цялостен набор от инструменти за управление на проекти, ClickUp AI е на разположение, когато и където имате нужда от него. Изпълнявайки ролята на асистент, задвижван от изкуствен интелект, ClickUp AI ще ви помогне да създадете първи чернови, да подобрите съществуващото съдържание, да разработите идеи за съдържание, да генерирате маркетингови слогани, да обмислите следващата си кампания и основно да преодолеете блокадата на писателя.

Освен че е вграден в Docs и задачите, това, което отличава ClickUp AI, са над 100 инструмента, които използват подсказки, пригодени за конкретни роли, така че не е нужно да губите време с проби и грешки.

Най-добрите функции на ClickUp AI

Вградени в мощна платформа за сътрудничество и управление на проекти

Кратко резюме на избран текст с едно кликване

Генерира действия от съдържанието

Генерира професионални биографии

Потребителски роли с предварително дефинирани подсказки, които ускоряват използването на AI

Вградени директно в цялостен набор от инструменти за писане за създаване на документи

Предложения за ключови думи за SEO

Супермощно търсене, което използва AI двигателя

Лесни за използване инструменти, които подобряват качеството на вашето съдържание

Ограничения на ClickUp AI

За да ги използвате с вашата електронна поща , е необходимо да копирате и поставите текста.

Отговорите може да не отразяват правилно контекста на вашето запитване.

Цени на ClickUp AI

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp AI

G2: 4,7/5 (над 6600 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 рецензии)

2. QuillBot

Чрез QuillBot

QuillBot се описва като инструмент за преразказване, а не като AI генератор на текст. Въведете свой собствен текст или текст на друг автор и използвайте инструмента, за да го коригирате и подобрите. Изберете един от няколко режима на преразказване и AI двигателят ще свърши останалата работа с едно натискане на бутон.

Най-добрите функции на QuillBot

Интегрирани в Chrome и Microsoft Word

Разширяваща се поддръжка на чужди езици, включително възможности за превод

Прости и лесни за използване, когато просто трябва да преформулирате или проверите съдържание

Мощен инструмент за синоними, който предлага предложения и ви позволява да избирате

Безплатната версия покрива основните функции за преразказване и проверка на граматиката.

Ограничения на QuillBot

Всяка функция има свой собствен потребителски интерфейс.

Фокусирани предимно върху подобряване на съществуващото съдържание

За повечето приложения трябва да копирате и поставяте между вашето приложение и QuillBot.

Граматичната точност може да бъде по-добра

Не винаги преразказва всичко

Цени на QuillBot

Основни: Безплатни

Премиум: 19,95 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за QuillBot

G2: Н/Д

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

Опитайте тези алтернативи на QuillBot!

3. Jasper

Чрез Jasper

Jasper е в този списък с AI генератори на текст, защото е един от най-добрите, който се фокусира върху отразяването на стила и гласа на марката на потребителя. Той може да помогне на авторите на съдържание да създават статии за блогове, публикации в социални медии, целеви страници и маркетингови имейли. Може да бъде интегриран във вашето приложение чрез API или да бъде достъпен чрез разширение за Chrome или чат приложение.

Най-добрите функции на Jasper

Ограничения на Jasper

Без проверка за плагиатство

Без SEO възможности

Могат да произвеждат повтарящо се съдържание или грешки

AI инструментите трябва да бъдат насочвани чрез подсказки, за да се получи желаният резултат.

Цени на Jasper

Пробен период: Безплатно за седем дни

Стартово ниво: 29 $/месец на потребител

Boss Mode: 59 $/месец на потребител

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,6/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1700 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Jasper AI!

4. Copy. ai

Друг от най-полезните AI генератори на текст е Copy. ai, който е идеален за маркетингови екипи за създаване на рекламни и маркетингови текстове. Дизайнът на платформата е насочен към подпомагане на екипите при реализирането на тяхната стратегия за навлизане на пазара чрез генериране на персонализирани рекламни текстове, писане на дълги публикации, пренасочване на съдържание между каналите и създаване на описания на продукти.

Copy. ai най-добри функции

Препоръчайте едно и също съдържание за различни канали и аудитории

Лесен за използване интерфейс за усъвършенстване на съдържанието с AI инструменти за писане

Специфични инструменти за създаване на надписи за социални медии

Богат избор от шаблони

Настроен да генерира кратки текстове

Поддържат се над 25 езика

Ограничения на Copy.ai

Предполага се, че потребителят разбира от създаване на маркетингови и продажбени текстове.

Може да генерира грешна информация в сравнение с други AI генератори на текст

Не са подходящи за създаване на по-дълги статии или висококачествено съдържание (разгледайте тези алтернативи на Copy.ai !)

Цени на Copy.ai

Безплатно: Безплатно

Про: 49 $/месец за 5 потребители

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4. 8/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 рецензии)

5. ContentBot. ai

Чрез ContentBot

Както подсказва името, ContentBot. ai използва AI за създаване на маркетингово съдържание. Този AI инструмент за писане е най-известен с писането на дълги блог публикации, но може също да перифразира съдържание и да генерира AI копирайтинг. Той е уеб-базиран и предлага SEO инструменти и проверка за плагиатство, което става все по-важно за AI генераторите на текст.

ContentBot. ai най-добри характеристики

Пише дълги блог публикации с над 2000 думи

Вградени SEO инструменти

Разширения за Chrome и WordPress, както и чат интерфейс

Богата библиотека от шаблони, които поддържат множество случаи на употреба

Ограничения на ContentBot. ai

Ограничава броя думи, които можете да създадете на месец, освен ако не платите повече

Потребителският интерфейс има няколко недостатъка

Ценообразуването е сложно и разходите могат бързо да се натрупат.

Цени на ContentBot. ai

Безплатно: Безплатно за 5000 думи

Стартови план: 19 $/потребител на месец

Премиум план: 59 $/потребител на месец

План Premium+: 99 $/потребител на месец

ContentBot. ai оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Н/Д

6. ChatGPT

Чрез ChatGPT

ChatGPT е инструментът, който предизвика настоящия широко разпространен интерес към текстовете, генерирани от изкуствен интелект. Когато OpenAI пусна безплатно своите инструменти в чат интерфейс на уебсайт, почти всички ги изпробваха. Той използва най-новия OpenAI GPT-3. 5 голям езиков модел (LLM) за безплатната версия и GPT-4 LLM за платената версия ChatGPT Plus.

Най-добрите функции на ChatGPT

Разговорно текстово интерфейс, който интуитивно усъвършенства отговорите

Функционалност за обратна връзка, която помага за обучението на моделите, които стоят зад тях

Текстовите отговори са естествено плавни

Предишните разговори се съхраняват в акаунта на потребителя и могат да бъдат подновени.

Най-известният и широко използван инструмент за генериране на текст

Ограничения на ChatGPT

Потребителите трябва да се научат как да управляват инструмента с въпроси и коментари.

Без шаблони

Достъпът до безплатната версия е ограничен и може да бъде отказан по време на натоварени периоди.

Отговорът може да бъде бавен при безплатната версия.

Наборът от данни, използван в моделите, съдържа малко информация за периода след средата на 2021 г.

Цени на ChatGPT

ChatGPT: Безплатен

ChatGPT Plus: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Н/Д

7. Rytr

Чрез Rytr

Rytr е платформа за създаване на дълги текстове с помощта на AI. Потребителите определят случая на употреба, предоставят контекст, задават тон на изразяване и след това генерират съдържание, което може да бъде допълнително усъвършенствано. В този списък с AI генератори на текст, Rytr се отличава с поддръжка на над 30 езика и разполага с инструмент за проверка на плагиатство, SEO инструмент и опция за създаване на изображения. Основната му отличителна черта е вграденият инструмент за работния процес на писане, който служи за съхранение и организиране на проекти.

Най-добрите функции на Rytr

Води потребителите през процеса на писане

Вграден редактор на богат текст

Плъгини за Chrome, WordPress и други

Създадени за създаване на маркетингово съдържание

Ограничения на Rytr

Потребителският интерфейс има стръмна крива на обучение

Резултатите обикновено са кратки и не са насочени към дълги текстове.

Лесно е да изчерпите символите за даден месец при ограничените планове.

Цени на Rytr

Безплатен план: Безплатен

Икономичен план: 9 $/месец на потребител

Неограничен план: 29 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Rytr

G2: 4,7/5 (750+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (9 отзива)

8. Опростено

Чрез Simplified

Simplified е мултимедиен AI генератор на съдържание и инструмент за управление, предназначен за маркетингови екипи. Той използва шаблони, AI и опростени инструменти за създаване на графичен дизайн, изображения, видеоклипове и текст. Включва функции за управление и публикуване в социалните медии.

Опростени най-добри функции

Мултимедийни опции за създаване на съдържание на едно място

Планиране на публикации в социалните медии за повечето големи платформи, включително LinkedIn, Twitter, Instagram и Facebook

Простото потребителско изживяване е чудесно за начинаещите AI писатели.

AI се използва и за създаване на нетекстово съдържание.

Опростени ограничения

Генерирането на текст с AI е ограничено в сравнение с други решения

Свързването с профили в социалните медии може да бъде тромаво

Инструментите за оформление и графика не са усъвършенствани – понякога се налага да използвате други инструменти.

Опростено ценообразуване

Безплатно завинаги: Безплатно

Малък екип: 30 $/месец за 5 потребители

Бизнес: 50 $/месец за 5 потребители

Растеж: 125 $/месец за 5 потребители

Опростени оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (750+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (75+ отзива)

9. Frase

Чрез Frase

Frase е платформа за създаване на SEO съдържание, предназначена за маркетинг специалисти и маркетингови агенции. Освен AI генериране на текст, Frase включва и анализи на съдържанието. Тъй като е създадена за сътрудничество, тя предлага и инструменти за споделяне и организиране на проекти.

Най-добрите функции на Frase

SEO оптимизация

Вградени аналитични функции

Вграден инструмент за търсене в Google

Мощни функции за създаване на кратки описания на съдържанието

Инструменти за конкурентно проучване и уикита

Персонализирани шаблони

Ограничения на Frase

Няма инструменти за проучване на ключови думи

Липсват възможности за организиране на проекти

Не се фокусира върху генерирането на текст с изкуствен интелект

Цени на Frase

Пробен период: 1 долар за 5 дни

Solo: 14,99 $/месец на потребител

Базов: 44,99 $/месец на потребител

Екип: 114,99 $/месец за трима потребители

Оценки и рецензии за Frase

G2: 4,9/5 (над 250 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 300 рецензии)

10. Copysmith

Чрез Copysmith

Copysmith е AI инструмент за генериране на съдържание, който използва GPT моделите на OpenAI за създаване на съдържание за продукти в електронната търговия. Той управлява работните процеси по създаване на копия в най-разпространените платформи за електронна търговия и предоставя инструменти за управление на съдържанието за описания на продукти.

Най-добрите функции на Copysmith

Създадени за описания на продукти за електронна търговия

Интегрира се с Amazon, Shopify, WooCommerce и други платформи

Управление на работния процес, включително редактиране, одобрения и публикуване

Инструменти за управление на съдържанието

Поддържа импортиране на продуктов каталог и създаване на копия на партиди, за да създавате описания на продукти в големи количества.

Ограничения на Copysmith

Интерфейсът може да бъде объркващ

Полезен само за създаване на съдържание за продукти

Персонализираните шаблони не са налични в по-евтините планове.

Кредитите изтичат, ако не ги използвате.

Цени на Copysmith

Безплатна пробна версия: Безплатно

Стартови план: 19 $/месец на потребител

Професионален план: 49 $/месец за 5 потребители

План за предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Copysmith

G2: 4. 3/5 12 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (25+ отзива)

ClickUp: Най-добрият AI генератор на текст за вашите нужди от съдържание

Когато става въпрос за създаване на уникално съдържание, се нуждаете от нещо повече от най-новите инструменти за изкуствен интелект, за да свършите работата си. Нуждаете се и от помощ за управление на проектите си, сътрудничество и проследяване на напредъка си.

ClickUp AI предоставя един от най-добрите начини за достъп до мощността на възможностите за обработка на естествен език на OpenAI. И всичко това е в рамките на лесната за използване платформа на ClickUp, която е чудесна и като приложение за създаване на оригинално съдържание. 🛠

Ето защо екипи от всякакъв тип разчитат на ClickUp за управление на проекти, сътрудничество, документация по проекти и като AI асистент за писане. Следващия път, когато започвате нов проект, регистрирайте се за безплатна пробна версия на ClickUp и го изпробвайте.

Няма да ви отнеме много време да разберете силата на ClickUp и неговия AI писателски инструмент, докато работите без усилие с екипа си. 🤩