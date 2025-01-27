10-те най-добри софтуера и инструмента за управление на съдържание през 2025 г.

За да останете конкурентоспособни в днешния динамичен дигитален свят, е от решаващо значение за вашия бизнес да създавате висококачествено съдържание. Пейзажът на софтуера и инструментите за управление на съдържанието се развива постоянно, като през 2024 г. ще има над 800 системи за управление на съдържанието, от които да избирате! Но как да определите коя е подходящата за вас?

В тази статия ще споделим 10-те най-добри инструмента и софтуера за управление на съдържание за 2024 г. Независимо дали сте маркетинг специалист, създател на съдържание или собственик на бизнес, този изчерпателен наръчник ще ви бъде от полза. Ще откриете водещи в бранша решения, които ви дават възможност да поемете контрол над вашето онлайн съдържание.

Готови ли сте да отключите потенциала на управлението на съдържанието през 2024 г. и да революционизирате начина, по който създавате, управлявате и доставяте съдържание на аудиторията си? Да започнем!

Какво е система за управление на съдържанието?

Системата за управление на съдържанието (CMS) е софтуерно приложение, което позволява създаването, управлението и модифицирането на цифрово съдържание. Тя предоставя лесен за използване интерфейс за създаване, редактиране и публикуване на съдържание, без да се изискват обширни технически познания или умения за кодиране.

Публикували ли сте някога блог или редактирали уеб страница? Тогава сте използвали система за управление на съдържанието!

CMS се състои от два основни компонента:

Приложение за управление на съдържание : Това ви позволява да създавате, редактирате, организирате и публикувате цифрово съдържание. То включва текстови редактори, Това ви позволява да създавате, редактирате, организирате и публикувате цифрово съдържание. То включва текстови редактори, календари за съдържание , инструменти за управление на медии и потребителски профили. Всичко това улеснява екипите да си сътрудничат при създаването и публикуването на съдържание.

Приложение за доставка на съдържание: Този компонент управлява представянето и доставката на съдържанието до крайните потребители. Той се занимава със задачи като извличане на съдържание от базата данни на CMS, прилагане на шаблони или теми и предоставяне на съдържанието на посетителите.

CMS платформите предлагат различни други функционалности и характеристики, като управление на ресурси, плъгини и разширения, както и анализи.

Видове системи за управление на съдържанието

Преди да изберете CMS платформа, е важно да обмислите внимателно различните видове системи за управление на съдържанието. Ето най-често срещаните видове CMS и тяхното приложение:

Система за управление на уеб съдържание (WCMS): включва създаване на уебсайтове, уеб хостинг и CMS с отворен код.

Система за управление на цифрови активи (DAM): Централизирайте активи, съдържание, работни процеси и операции в множество бизнес единици, отдели и екипи.

Система за управление на съдържанието в предприятието (ECM): Система, която помага на организациите да събират, съхраняват, доставят и управляват неструктурирани данни. Това включва неща като имейли, (ECM): Система, която помага на организациите да събират, съхраняват, доставят и управляват неструктурирани данни. Това включва неща като имейли, офис документи , сканирани документи, доклади и др.

Система за управление на компонентно съдържание (CCMS): CCMS позволява на организациите ефективно да проследяват, управляват и съхраняват съдържание в различни компоненти, като думи, параграфи, фрази или снимки.

Създаването на качествено съдържание трябва да бъде основен аспект от вашата маркетингова стратегия. А CMS ви помага да постигнете точно това.

Можете да наемете влиятелни лица, които да се опитат да продават вашите продукти и услуги за вас, и това може да ви помогне до известна степен. Но без собствено съдържание няма да можете да се утвърдите като надежден глас или да изградите лоялност у клиентите.

Намирането на подходящите CMS и маркетингови инструменти може да ви спести оптимизиране на работните процеси, да подобри сътрудничеството в екипа и, най-важното, да разшири вашия бизнес. Без инструменти за управление на съдържанието би било по-трудно да създавате и доставяте съдържание в голям мащаб.

За щастие, днес има различни видове инструменти за управление на съдържанието, които помагат на вашия екип и бизнес да управляват всяка част от работата ви. Тези системи за управление на съдържанието могат да работят независимо или заедно, за да улеснят създаването и управлението на съдържанието, да оптимизират сътрудничеството, както и да осигурят последователен брандинг, да подобрят оптимизацията за търсачки и да подкрепят вашите нужди при разрастването на вашия бизнес.

Нека разгледаме всеки един от тях.

1. Лесно създаване на съдържание

Системата за управление на съдържанието подпомага вашия бизнес по няколко начина. Актуализирайте цифровите платформи, подобрете производителността и предоставяйте подходящо съдържание на вашата аудитория, без да се нуждаете от технически познания. CMS опростява процеса на създаване и управление на цифрово съдържание, а с помощта на AI инструменти за писане това става още по-лесно.

Функциите за повторно подсказване ви позволяват да пренапишете големи количества съдържание, за да съответстват на вашия специфичен тон на изразяване.

Без CMS ще ви е необходим професионален разработчик, който знае как да програмира. С CMS кодът вече е налице. Вие сте в шофьорското място при създаването на съдържание, което ви спестява време и пари.

2. Оптимизира сътрудничеството

CMS улеснява сътрудничеството между членовете на екипа. Няколко потребители могат да работят едновременно, допринасяйки за създаването и редактирането на съдържанието. Имате ли мултифункционални екипи, които работят на различни места? Управлението на работния процес и контролът на версиите са задължителни. Това гарантира точността на съдържанието и улеснява ефективната работа в екип.

Подобрете сътрудничеството в екипа, централизирайте обратната връзка и ускорете процесите на одобрение с Proofing в ClickUp – добавяйте коментари директно към прикачените файлове, PDF файлове, изображения и видеоклипове.

3. Предлага гъвкавост и поддържа мащабируемост

CMS също помага на вашия бизнес да расте и да се адаптира. Можете да добавяте нови страници, раздели или функции, като вашите изисквания се развиват. Тази гъвкавост отговаря на вашите разширяващи се нужди, без да изисква значителни промени или преработване.

Мащабируемите CMS платформи често разполагат с функции за репликация и разпространение на съдържание. Това позволява съдържанието да се репликира на няколко сървъра. Това означава, че сървърите не се претоварват. С прости думи, това повишава производителността, така че уебсайтът ви да не се претоварва от интензивен трафик.

4. Осигурява последователен брандинг

Чрез използването на шаблони и теми за брандиране, вашата CMS гарантира единен и професионален вид на цялото ви дигитално присъствие. Това подобрява идентичността на вашата марка, засилва разпознаваемостта сред клиентите и подобрява потребителското преживяване, за да подобрите взаимодействието с вашите клиенти.

CMS трябва да разполага с централизиран каталог за управление на цифрови активи, като лога, графики, изображения и видеоклипове. Това прави активите на марката лесно достъпни за създателите на съдържание. И минимизира риска от използване на остарели или неразрешени материали. Чрез поддържането на централизирана система за управление на активи, вашата CMS осигурява последователност в целия уебсайт.

5. Подобрява SEO

Не е нужно да сте експерт по SEO, за да направите уебсайта си лесно откриваем. Много CMS платформи имат вградени SEO инструменти, които могат да ви помогнат. Искате да оптимизирате началната си страница, страниците с продукти или публикациите в блога си? Добър CMS ще увеличи органичния ви трафик и ще ви помогне да достигнете до целевата си аудитория.

Добрата система за управление на съдържанието, която поддържа управлението на SEO проекти, може да направи голяма разлика за вашия бизнес. Тя ще ви спести време, ще ви осигури гъвкавост и ще ви даде по-голям контрол над вашето онлайн съдържание. В крайна сметка, вашата CMS ви помага да предоставите по-добро преживяване на вашата аудитория и да постигнете вашите бизнес цели.

Създайте двупосочна точка за достъп между базата данни с вашето съдържание и клъстерите, като свържете Mind Map директно със задачите с ClickUp Whiteboards.

Какво прави един софтуер за управление на съдържанието добър?

При избора на подходящ софтуер за управление на съдържанието, имайте предвид следните елементи:

Удобен за ползване: Потърсете CMS с интуитивен интерфейс и прости функции. Създаването, редактирането и публикуването на съдържание не трябва да изисква умения за кодиране. Удобният за ползване CMS ще даде възможност на вашия екип да управлява съдържанието ефективно.

Гъвкав редактор: Един добър CMS трябва да предлага гъвкав редактор, който ви позволява лесно да създавате и форматирате съдържание. Търсете инструменти като Един добър CMS трябва да предлага гъвкав редактор, който ви позволява лесно да създавате и форматирате съдържание. Търсете инструменти като WYSIWYG редактори, плъзгане и пускане и управление на медии. Това оптимизира творческия процес и осигурява безпроблемно редактиране.

Сътрудничество: Обмислете CMS, който поддържа функции за сътрудничество. Потърсете роли и разрешения, работни потоци на съдържанието и контрол на версиите. Тези функции позволяват на много потребители да работят заедно, да преглеждат и одобряват съдържанието, така че вашият екип никога да не пропуска нищо.

Персонализиране: Изберете CMS, който предлага опции за персонализиране, за да се съобрази с вашите изисквания за брандиране и дизайн. Потърсете възможност за персонализиране на шаблони, теми и оформление. Силно персонализираният CMS ви позволява да създадете уникално и персонализирано дигитално преживяване за вашата аудитория.

Интеграции : Проверете вашата CMS за съвместимост с популярни плъгини, разширения или API. Интеграции като : Проверете вашата CMS за съвместимост с популярни плъгини, разширения или API. Интеграции като AI генератори на съдържание маркетингови инструменти или автоматично проследяване на времето могат да ви улеснят живота значително. Целта на интеграциите е да подобрят вашия работен поток и да синхронизират данните във всички системи.

Поддръжка: Вашата CMS трябва да предлага надеждна поддръжка. Потърсете документация, форуми за потребители и канали за поддръжка на клиенти. Отзивчивата поддръжка може да бъде от решаващо значение при отстраняването на всякакви проблеми, с които се сблъскате.

Като вземете предвид тези елементи, ще намерите система за управление на съдържанието, която отговаря на вашите нужди, независимо от размера на вашия бизнес.

Нека започнем с едно важно предупреждение. Не е възможно да се определи „най-добрият CMS“. Докато четете този списък, ви предлагаме да обмислите функциите на всеки CMS въз основа на вашите нужди, преди да вземете решение. Претеглете плюсовете и минусите и опитайте някои от тях. Повечето предлагат безплатна пробна версия или демо.

Казано това, нека разгледаме 10-те най-добри софтуерни опции за управление на съдържание, които са на разположение.

Най-доброто за управление на цифрови активи, автоматизиране на работни процеси и сътрудничество в екип

Създайте организирана визия за работата си, оптимизирайте усилията си за управление на съдържанието и управлявайте всеки тип съдържание, като публикации в социални медии, блогове, целеви страници и др. в ClickUp.

Когато си мислите за ClickUp, вероятно си представяте софтуер за управление на проекти. Това е вярно. Но тъй като това е инструмент за управление на проекти „всичко в едно“, който предлага напълно персонализирана платформа, всеки екип от различни отдели и фирми от всякакъв мащаб може да конфигурира ClickUp, за да отговаря на уникалните им нужди и различни случаи на употреба, включително управление на съдържание. ?

ClickUp може да управлява вашите усилия в областта на съдържателния маркетинг с помощта на стотици усъвършенствани функции за маркетинг и екипно сътрудничество, както и с помощта на изчерпателни маркетингови шаблони, които могат да бъдат персонализирани, за да отговорят на всякакви случаи на употреба и нужди, като например:

Тези функции в ClickUp могат да ви помогнат да оптимизирате процеса на планиране и управление на съдържанието за различни канали, включително уебсайта, блога, социалните медии и имейл кампаниите ви.

Освен това ClickUp предлага над 15 начина за преглед на работата ви, включително изглед „Календар“ за планиране и график на календара ви със съдържание, изглед „Списък“ за управление на проектите ви със съдържание, изглед „Табло“ за лесно управление на съдържанието и проследяване на напредъка и много други.

И не можем да пропуснем ClickUp AI – вграден асистент за писане в ClickUp, базиран на роли. ✍️⚡️

ClickUp AI е създаден, за да ви помогне да пишете по-бързо, да съставяте интересно съдържание, да усъвършенствате писането си и да поддържате творческия си поток. Независимо дали пишете блог, създавате текст за публикация в социалните медии или разработвате стратегии за съдържателен маркетинг и идеи за кампании, ClickUp AI може да ви помогне да преодолеете творческата блокада и да свършите повече за по-малко време.

Използвайте ClickUp AI, за да създавате блог публикации, текстове за социални медии, идеи за стратегия за съдържание и други в ClickUp Docs.

Тези усъвършенствани функции и много други осигуряват безпроблемно преживяване в ClickUp и функционални решения, които ви помагат да управлявате екипите си и всяка част от работния процес по управление на съдържанието.

Основни функции

Над 15 персонализирани изгледа на проекти : Разглеждайте работата си по свой начин с : Разглеждайте работата си по свой начин с персонализирани изгледи на проекти в ClickUp, включително изглед „Календар“, „Табло“, „Времева линия“ и „Формуляр“.

Напълно персонализирана платформа : Конфигурирайте ClickUp, за да отговаря на всякакви нужди, предпочитания за работния процес и др. с разширени функции, като : Конфигурирайте ClickUp, за да отговаря на всякакви нужди, предпочитания за работния процес и др. с разширени функции, като ClickApps.

ClickUp AI : AI асистент за писане в ClickUp, който ви помага да пишете по-бързо и да създавате по-добро съдържание.

Потребителски полета : Добавете свои : Добавете свои потребителски полета , за да създадете мощен и персонализиран изглед, съобразен с вашите проекти, екипи и всякакъв вид работа.

Персонализирани статуси : Оптимизирайте работния процес на съдържанието си и дайте на всяка фаза от проекта определен статус, като създадете свои собствени персонализирани статуси.

Автоматизация на работния процес: Използвайте готови рецепти или създайте персонализирана автоматизация на работния процес в ClickUp, за да ускорите работния си процес и да поддържате последователност в процесите.

Сътрудничество и комуникация в екипа : Получете достъп до набор от функции за сътрудничество и комуникация в екипа, като например Whiteboards за мозъчна атака и планиране на съдържанието, Docs за SOP и блогове, Chat view за незабавни съобщения, Proofing за анотации, присвоени коментари и много други.

Персонализирани шаблони: Изберете от над 1000 шаблона за всеки екип и различни случаи на употреба, за да започнете работата си, и ги персонализирайте според вашите нужди и предпочитания.

Ограничения

Може да е необходимо известно време, за да се запознаете с наличните функции и опции за персонализиране, но ClickUp предлага ресурси като ClickUp University, образователни блогове и денонощна поддръжка на клиенти.

Все още не всички изгледи са достъпни в приложението.

Цени

Безплатен завинаги План

Неограничен: 5 долара на потребител на месец

Бизнес: 12 долара на потребител на месец

Business Plus: 19 долара на месец за потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Налична е безплатна пробна версия; добавете я към всеки платен работен пространство за само 5 долара на член/месец.

2. WordPress

Най-доброто за създаване на уебсайтове и управление на уеб съдържание

Външен вид и теми на WordPress (чрез WordPress)

WordPress е широко използван и гъвкав CMS. Той е известен с лекотата си на използване, обширната си екосистема от плъгини и персонализируемите си теми.

WordPress дава възможност на потребители с различни нива на умения да създават, управляват и персонализират своите уебсайтове. С хиляди налични теми и плъгини, WordPress предлага несравними възможности за персонализиране. Той разполага и с голяма и подкрепяща общност, която предоставя ресурси, актуализации и кръпки за сигурност.

WordPress е изключително мащабируем, което го прави подходящ както за малки, така и за големи предприятия. Над 40% от интернет работи на WordPress. Това доказва, че той ще продължи да се развива и да остава съвместим с различни хостинг доставчици и интеграции.

Важно е да се отбележи, че има разлика между WordPress.org и WordPress.com. Основната разлика е, че WordPress.com е хостинг услуга за блогове, която ви позволява да създадете уебсайт с софтуера WordPress. WordPress.org е самохостинг, което означава, че вие сами изграждате уебсайта. WordPress.org е много по-адаптивен и достъпен в дългосрочен план.

Най-добри функции

Интуитивен интерфейс : WordPress улеснява начинаещите да създават и управляват уебсайтове без обширни технически познания.

Гъвкаво управление на съдържанието: без усилие създавайте, редактирайте и организирайте различни видове съдържание, включително публикации в блогове, страници, медийни файлове и др.

Разширена екосистема от плъгини: Плъгините обхващат широк спектър от функции, включително електронна търговия, SEO, интеграция със социални медии, подобрения в сигурността и много други.

Опции за персонализиране: Потребителите могат да персонализират своите сайтове, като използват персонализирани шаблони, стилове, джаджи, менюта, персонализиране на CSS и др.

Силна подкрепа от общността: С милиони потребители по целия свят, WordPress се ползва от процъфтяваща общност от разработчици, дизайнери и ентусиасти, които допринасят за неговото развитие.

Ограничения

Въпреки че WordPress е гъвкава платформа с висока скалируемост, уебсайтовете могат да се сблъскат с предизвикателства при обработката на големи количества съдържание или висок трафик, което изисква допълнителни сървърни ресурси.

Поради популярността и широкото си използване, WordPress може да бъде мишена за хакери и злонамерени лица.

Цени

Безплатен софтуер с отворен код за WordPress. org

Планове на WordPress.com: Безплатен завинаги Основен: 4 $/месец Премиум: 8 $/месец Бизнес: 25 $/месец Търговия: 45 $/месец Предприятие: Започва от 25 000 $/годишно

Отзиви и оценки на клиенти

G2: 4,5 от 5 (8650 отзива)

Capterra: 4,6 от 5 (14 635 рецензии)

3. Drupal

Най-доброто за отворена платформа за управление на съдържание за прости уебсайтове

Изглед на таблото в Drupal (чрез Drupal)

Drupal е стабилен, мащабируем и много гъвкав. Той предлага мощни възможности за управление на съдържанието. Той е силно персонализируем, което го прави подходящ за сложни и мащабни уебсайтове.

Модулната архитектура на Drupal позволява лесна интеграция с системи на трети страни. Тя също така предлага широки възможности за персонализиране, за да съответства на вашата марка. С усъвършенстваните си контроли за разрешения и функции за сигурност, тя е идеална за проекти на корпоративно ниво. Активната потребителска общност допринася за непрекъснатото усъвършенстване на Drupal. Така че винаги ще получавате чести актуализации и богатство от ресурси.

Drupal е надежден избор за компании с разнообразни и променящи се нужди в управлението на съдържанието.

Най-добри функции

Гъвкава архитектура на съдържанието: Drupal предлага изключително гъвкава архитектура на съдържанието, която позволява на потребителите да създават и организират сложни типове съдържание с персонализирани полета.

Мащабируемост и производителност: Drupal е проектиран да се справя с уебсайтове с голям трафик и може да се мащабира ефективно благодарение на вградените механизми за кеширане и поддръжката на мрежи за доставка на съдържание.

Разширена екосистема от модули: CMS модулите му обхващат много функции, включително електронна търговия, SEO, управление на потребители, работа с медии и други.

Стабилна многоезична поддръжка: Многоезичната поддръжка и вградените възможности за превод го правят идеален избор за глобални уебсайтове.

Силни функции за сигурност: Архитектурата на Drupal включва няколко мерки за сигурност, като например детайлни разрешения за потребители, филтриране на въвежданите данни и контрол на достъпа, които помагат за защитата на уебсайтовете от потенциални заплахи.

Ограничения

Потребителите може да се наложи да инвестират повече време и усилия в изучаването на концепциите, конфигурацията и практиките за разработка на Drupal.

Модулите на Drupal може да изискват внимателно планиране и тестване, за да се гарантира съвместимостта и да се избегнат потенциални нарушения във функционалността на уебсайта.

Цени

Безплатен софтуер с отворен код

Отзиви и оценки на клиенти

G2: 3,8 от 5 (403 рецензии)

Capterra: 4. 2 от 5 (427 рецензии)

4. Joomla

Най-доброто за CMS с отворен код и създаване на уебсайтове

Изглед на таблото в Joomla (чрез Joomla)

Joomla се отличава с лекота на употреба, разширяемост и гъвкавост. Joomla предлага прост интерфейс, достъпен за начинаещи и потребители без технически познания. Библиотеката с разширения улеснява персонализирането и интегрирането.

Joomla е изключително мащабируема и способна да се справя със сложни уебсайтове и приложения. Подобно на Drupal, тя набляга на развитието, задвижвано от общността. Винаги ще получавате редовни актуализации, кръпки за сигурност и подкрепяща потребителска общност. С комбинацията си от функции, гъвкавост и разширения, Joomla е отличен избор, ако търсите мощно и адаптивно CMS решение.

Най-добри функции

Удобен за ползване интерфейс: Joomla предлага ясен и интуитивен административен панел, който опростява задачите по управление на уебсайта.

Мощно управление на съдържанието: Функции като вградено версиониране на статии, планиране на съдържанието и маркиране на съдържанието спомагат за ефективното управление на съдържанието.

Широка гама от разширения: Разширенията включват шаблони, модули, компоненти и плъгини, които позволяват на потребителите да персонализират своите уебсайтове според конкретните си изисквания.

Многоезична поддръжка: Joomla предлага вградена многоезична поддръжка, която позволява на потребителите да създават уебсайтове на различни езици.

Контрол на достъпа и управление на потребителите: Joomla предлага всеобхватни функции за контрол на достъпа и управление на потребителите, като създаване на потребителски групи, присвояване на специфични разрешения на потребители или потребителски групи и управление на методите за удостоверяване на потребителите.

Ограничения

Подобно на Drupal, потребителите може да открият, че Joomla има стръмна крива на обучение с неговата сложна структура.

Макар Joomla да предлага редица безплатни шаблони, стандартните опции за дизайн може да са по-ограничени в сравнение с някои други CMS платформи.

Цени

Безплатен софтуер с отворен код

Отзиви

G2: 4,0 от 5 (375 рецензии)

Capterra: 4. 1 от 5 (583 рецензии)

Научете повече за най-добрите инструменти за разработчици на Mac!

5. Sitecore Experience Platform

Най-доброто за управление на множество сайтове и омниканална поддръжка

Изглед на таблото в Sitecore (чрез Sitecore)

Готови ли сте да създадете мощни и персонализирани дигитални преживявания? Разгледайте Sitecore внимателно.

Sitecore Experience Platform е цялостна CMS. Нейната платформа за дигитално преживяване, възможности за персонализация и функции на корпоративно ниво я правят солидна CMS опция. Тя включва многоканално публикуване, работни потоци, версии на съдържанието и разполага с обширна екосистема от интеграции.

Търсите опции за таргетиране на съдържание? Разширените инструменти за персонализация и управление на клиентското преживяване на Sitecore се занимават с това за вас. Те осигуряват мащабируема и сигурна платформа, която е идеална за по-големи проекти.

Най-добри функции

Мощна персонализация: Sitecore предлага мощни възможности за персонализация, позволяващи на бизнеса да предоставя целево и релевантно съдържание на посетителите на уебсайта си.

Работен поток за управление на съдържанието: Sitecore предоставя цялостна система за управление на съдържанието (CMS) с интуитивни инструменти за редактиране, контрол на версиите и управление на работния поток.

Разширена автоматизация на маркетинга: Позволява ефективно Позволява ефективно управление на потенциални клиенти , имейл маркетинг, A/B тестване, интеграция на анализи и други, за да оптимизирате маркетинговите си усилия.

Мултиканално предоставяне: Sitecore позволява безпроблемно предоставяне на съдържание през множество канали, включително уебсайтове, мобилни устройства, социални медии и електронна поща.

Мащабируемост и възможности на корпоративно ниво: Създаден е, за да отговори на нуждите на големи корпоративни уебсайтове.

Ограничения

Sitecore е проектиран като платформа от висок клас за корпоративно ниво, а разходите за лицензиране и внедряване могат да бъдат високи.

Sitecore е платформа с богат набор от функции и висока степен на персонализация, което може да доведе до сложност за хора без технически познания.

Цени

Цените не са посочени онлайн.

Отзиви

G2: 3,9 от 5 (362 рецензии)

Capterra: 4. 2 от 5 (4 рецензии)

6. Contentful

Най-доброто за управление и разпространение на съдържание на всяка платформа

Изглед на таблото в Contentful (чрез Contentful)

Contentful CMS е система за управление на съдържание без интерфейс. Тя е известна с гъвкавостта, мащабируемостта и лекотата си на използване. Тя разделя създаването и съхранението на съдържание от представянето му. Това означава, че фирмите могат да доставят съдържание безпроблемно през различни канали и устройства.

Contentful има подход, ориентиран към API. Това улеснява разработчиците да интегрират и доставят съдържание към всякакви приложения. Благодарение на интуитивния си потребителски интерфейс, потребители без технически познания могат да създават и управляват съдържание.

Търсите CMS решение, което разработчиците ще обичат? Contentful отговаря и на това изискване. Разработчиците обожават неговата облачна архитектура.

Най-добри функции

Архитектура Headless CMS: Това позволява гъвкавост при доставянето на съдържание до различни платформи и устройства, включително уебсайтове, мобилни приложения, смарт устройства и др.

Моделиране на съдържание и структурирано съдържание: Ефективна организация, повторна употреба и последователност на съдържанието в различни канали и приложения.

Подход, ориентиран към API: предлага лесна интеграция с други системи, приложения и услуги, улеснявайки създаването на персонализирани и динамични преживявания на различни платформи.

Сътрудничество и версии в реално време: Contentful предлага актуализации в реално време, контрол на версиите и възможност за проследяване на промените, което улеснява екипите да си сътрудничат и да поддържат качеството на съдържанието.

Мащабируемост и производителност: Инфраструктурата на Contentful, глобалните мрежи за доставка на съдържание (CDN) и механизмите за кеширане гарантират отлична производителност и мащабируемост.

Ограничения

Настройването и конфигурирането на Contentful може да изисква технически познания или помощ.

Като CMS, базирана в облака, компаниите, които оперират в райони с ограничен или ненадежден достъп до интернет, могат да се сблъскат с предизвикателства при ефективния достъп и управление на съдържанието си.

Цени

Безплатно: За физически лица и основни проекти

Базов: 300 $/месец за 20 потребители

Премиум: персонализирани цени

Отзиви и оценки на клиенти

G2: 4. 2 от 5 (286 рецензии)

Capterra: 4,4 от 5 (55 рецензии)

7. HubSpot CMS

Най-доброто за създаване и управление на уебсайт

Изглед на таблото Hubspot CMS (чрез Hubspot)

HubSpot CMS е всеобхватен инструмент за управление на съдържанието. Той комбинира разработване на уебсайтове, маркетинг, инструменти за достигане до аудиторията и много други. HubSpot CMS позволява на бизнеса да създава лесно отзивчиви и оптимизирани уебсайтове. Той се интегрира безпроблемно с други инструменти на HubSpot, като проследяване на имейли, автоматизация на маркетинга, управление на потенциални клиенти и взаимоотношения с клиенти. Тяхната платформа за приложения предлага над 1000 интеграции, включително и с ClickUp.

HubSpot CMS ви позволява да предоставите на аудиторията си изцяло персонализирано преживяване. Функции като динамична персонализация и интелигентно съдържание ще ви помогнат в това. Това е цялостно решение, което дава възможност на маркетолозите и разработчиците да създават, оптимизират и проследяват ефективността на своето дигитално съдържание и кампании.

Най-добри функции

Създаване и управление на съдържание: HubSpot CMS предлага редактор с функция „плъзгане и пускане“, вградено редактиране и персонализирани шаблони, което улеснява създаването и актуализирането на уеб страници, публикации в блогове, целеви страници и др. без да са необходими познания по програмиране.

Динамична персонализация: Можете да адаптирате съдържанието, за да предоставите персонализирани преживявания, като увеличите ангажираността и процента на конверсия.

SEO оптимизация: HubSpot CMS включва вградени SEO инструменти и препоръки за оптимизация, които ви помагат да подобрите видимостта на вашия уебсайт в търсачките.

Отзивчивост на различни устройства: HubSpot CMS гарантира, че вашият уебсайт е отзивчив и оптимизиран за различни устройства, включително настолни компютри, таблети и мобилни устройства.

Маркетингова интеграция: Безпроблемно се интегрира с Hubspot CRM за оптимизирани процеси на генериране и поддържане на потенциални клиенти.

Ограничения

Персонализирането на оформлението или дизайна извън наличните шаблони може да изисква напреднали познания по програмиране или помощта на разработчик.

Цената за използване на HubSpot CMS може да бъде недостатък за бизнеса, който не се нуждае от пълния набор от маркетингови функции на HubSpot.

Цени

Безплатно

Стартово ниво: 23 $/месец

Професионална версия: 360 $/месец

Enterprise: 1200 долара/месец

Отзиви и оценки на клиенти

G2: 4,5 от 5 (1505 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (69 рецензии)

8. Statamic

Най-доброто за създаване и управление на уебсайтове

Редактиране на описания в Statamic (чрез Statamic)

Statamic е уникална CMS в тази класация. Тя е предназначена за писатели, издатели и разработчици. Statamic спечели наградата CMS Critics Choice Award за 2021 г. за най-добра CMS с плоски файлове. Нейният блок-базиран редактор на съдържание получи възторжени отзиви.

Той предлага изчистен и интуитивен потребителски интерфейс, което прави управлението и редактирането на съдържанието изключително лесно. С плоската си файлова архитектура Statamic елиминира нуждата от база данни. Това води до по-бърза работа и по-лесно внедряване. Мощната система за шаблони и персонализируемите полета на Statamic позволяват лесно персонализиране на съдържанието. Той също така предоставя отлични инструменти за разработчици, като стабилен API и обширна документация.

Statamic е отличен избор, ако търсите леко, но мощно CMS решение.

Най-добри функции

Архитектура с плоски файлове: Statamic съхранява съдържанието и данните в прости текстови файлове, вместо да разчита на база данни, така че няма нужда от сложни настройки на базата данни.

Гъвкаво моделиране на съдържанието: дефинирайте персонализирани типове съдържание с полета, взаимоотношения и таксономии, за да структурирате и организирате съдържанието по начин, който ви е удобен.

Удобен за ползване контролен панел: изчистен и интуитивен интерфейс за автори и редактори на съдържание, който им позволява да създават и актуализират съдържание без да се налага да притежават технически познания.

Вграден контрол на версиите: проследявайте и управлявайте промените, направени в съдържанието ви, и лесно се връщайте към предишни версии, сравнявайте промените и сътрудничете с няколко членове на екипа.

Разширяемост с добавки: Добавките обхващат области като електронна търговия, SEO, създаване на формуляри, управление на потребители и др.

Ограничения

За потребителите без технически познания може да се окаже трудно да започнат да работят с Statamic без допълнително обучение или помощ.

Въпреки че Statamic има активна и подкрепяща общност, той може да има по-малка база от потребители в сравнение с по-широко разпространените CMS платформи.

Цени

Solo: Безплатно завинаги

Pro: еднократна такса от 259 долара за проект; безплатни актуализации за една година, след което 59 долара на година

Предприятие: Персонализирани цени

Отзиви и оценки на клиенти

G2: 4,8 от 5 (2 рецензии)

Capterra: 4,8 от 5 (18 рецензии)

9. Adobe Commerce (по-рано Magento)

Най-доброто за управление на цялостното пазаруване и покупки

Управление на цялостното пазаруване и покупки в Adobe Commerce (чрез Adobe Commerce)

Adobe Commerce, по-рано Magento, е мощен CMS с отворен код. Това е широко използвана система за управление на съдържание, специално проектирана за уебсайтове за електронна търговия. Тя предоставя мощни функции за управление на продукти, обработка на поръчки и интеграция на плащания. Magento е идеален избор за бизнеса, който продава продукти онлайн.

Той предлага високо персонализирана платформа с гъвкава архитектура. Разработчиците използват пазара за разширения, за да подобрят функционалността и да интегрират системи на трети страни. Като мащабируемо и сигурно CMS решение, Adobe Commerce може да помогне на вашия бизнес да расте и да управлява ефективно своите електронни търговски операции.

Най-добри функции

Мощна функционалност за електронна търговия: Adobe Commerce предоставя цялостен набор от инструменти за ефективно създаване и управление на онлайн магазини.

Гъвкавост при персонализиране и разширяване: Предоставя модулна архитектура, която позволява на разработчиците да създават персонализирани теми, разширения и интеграции, за да отговорят на конкретни бизнес нужди.

Мащабируемост и производителност: Включва усъвършенствани техники за кеширане, разпределена архитектура и оптимизирани заявки към базата данни, за да осигури бърза и мащабируема производителност.

Омниканални възможности: Получете безпроблемна интеграция с популярни пазари като Amazon и eBay, както и инструменти за управление на запасите и поръчките в различни канали.

Инструменти за анализ и маркетинг: Функции като сегментиране на клиентите, персонализирани препоръки, бюлетини, промоции и програми за лоялност подобряват вашите маркетингови усилия.

Ограничения

Богат на функции и предназначен за нуждите на големи предприятия, Adobe Commerce може да бъде съпътстван от високи разходи, което го прави по-малко достъпен за по-малките предприятия.

Цени

Цените не са посочени онлайн.

Цени и отзиви на клиенти

G2: 4,0 от 5 (493 рецензии)

Capterra: 4,3 от 5 (591 рецензии)

10. Squarespace

Най-доброто за създаване на персонализирани уебсайтове

Пример за персонализиран уебсайт, създаден с Squarespace (чрез Squarespace)

Squarespace е популярен софтуер за управление на съдържание. С прост интерфейс за плъзгане и пускане, потребителите могат да създават красиви уебсайтове без познания по програмиране. Шаблоните и отзивчивите оформления на Squarespace създават впечатляващи сайтове за нула време. Той включва управление на съдържание, блогове, електронна търговия, инструменти за SEO и други.

Squarespace се занимава и с хостинг, сигурност и софтуерни актуализации, което опростява поддръжката на уебсайта. С интуитивния си интерфейс и изтънчен дизайн, Squarespace е цялостно решение за вашите CMS нужди.

Най-добри функции

Шаблони: Squarespace предлага широка гама от професионално проектирани шаблони, които са визуално впечатляващи и модерни.

Редактор с функция „плъзгане и пускане“: Удобният за ползване редактор с функция „плъзгане и пускане“ улеснява персонализирането на оформлението на вашия уебсайт, добавянето на блокове със съдържание и пренареждането на елементите.

Дизайн, адаптиран за мобилни устройства: Всички шаблони на Squarespace са проектирани да се адаптират за мобилни устройства.

Вградени SEO инструменти: Squarespace включва вградени функции за оптимизация за търсачки (SEO), които помагат на вашия уебсайт да се класира добре в резултатите от търсачките.

Функционалност за електронна търговия: Създайте лесно своя онлайн магазин с вградената функция за електронна търговия на Squarespace.

Ограничения

Разширените възможности за персонализиране, като модифициране на основния код или създаване на сложни персонализирани функции, могат да бъдат ограничени.

Ако имате сложни или много специфични изисквания, като например обширна интеграция с външни системи или персонализирано разработване, може да откриете, че Squarespace ви ограничава по отношение на това, което можете да постигнете.

Цени

Лично: 16 $/месец

Бизнес: 23 $/месец

Търговия (базов пакет): 27 $/месец

Търговия (разширена версия): 49 $/месец

Отзиви и оценки на клиенти

G2: 4,5 от 5 (1031 рецензии)

Capterra: 4,6 от 5 (2827 рецензии)

Съдържанието е крал. Но за да създадете страхотно съдържание, се нуждаете от CMS, на която можете да се доверите. Дигиталният пейзаж се развива бързо. Тези топ CMS платформи през 2024 г. могат да се адаптират и да отговорят на нуждите както на бизнеса, така и на частните лица.

Независимо дали сте собственик на малък бизнес или управлявате голяма корпорация, има CMS решение, съобразено с вашите специфични изисквания. С тези опции можете да бъдете уверени в процеса на създаване на съдържание. И не забравяйте, че качественото съдържание с течение на времето води до растеж на бизнеса.

Независимо от това коя CMS система изберете, ClickUp може да ви помогне да подобрите продуктивността и сътрудничеството на вашия екип. С нашия софтуер ние консолидираме цялата ви работа със съдържание на едно място.

Гост автор:

Фрея е SEO консултант, който помага на брандовете да увеличат органичния си трафик чрез създаване и разпространение на съдържание. Тя е цитирана в няколко онлайн публикации, включително Business Insider, Fox Business, Yahoo Finance и Huffington Post. Тя е и собственик на CollectingCents – блог за лични финанси, който е създала от нулата.