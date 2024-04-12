Как да създадете план за управление на съдържателния маркетинг

Глобалното потребление на онлайн съдържание се удвои по време на пандемията и оттогава нараства стабилно. Това важи особено за социалните медии, като се има предвид, че 98% от потребителите заявиха, че очакват да използват този канал за покупки в бъдеще.

За маркетолозите съдържателният маркетинг струва 62% по-малко от традиционните маркетингови усилия, като в същото време генерира почти 3 пъти повече потенциални клиенти.

Основата на всеки онлайн маркетинг е: съдържанието.

Един добър план за управление на съдържанието е подобен на опитен капитан, който отплава с добре дефинирана карта, ясна дестинация и дълбоко разбиране за звездите, по които се ориентира.

Какво е управление на съдържателния маркетинг?

Управлението на съдържанието е стратегическа практика за планиране, създаване, разпространение и анализ на съдържание с цел ефективно достигане и ангажиране на целевата аудитория.

Това е основата на успешната стратегия за дигитален маркетинг, която гарантира, че правилните послания достигат до правилните хора в правилния момент чрез правилните канали.

Това включва:

Създаване на съдържание: статии, видеоклипове, подкасти, инфографики и доклади, които резонират с аудиторията въз основа на задълбочено разбиране на нейните нужди, предизвикателства, предпочитания и поведение.

Разпространение на съдържание: Гарантиране, че съдържанието достига до целевата аудитория чрез оптимални канали, като уебсайт, блог, бюлетин, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok и др.

Пренасочване: Повишаване на ефективността на съдържателния маркетинг чрез пренасочване и преразпределение на съдържанието в различни канали. Например, писане на блог пост от подкаст или създаване на анимирани видеоклипове от събития на компанията.

Анализ на въздействието: Измерване на ефективността на усилията за съдържателен маркетинг спрямо ключовите показатели за ефективност (KPI) за съдържателен маркетинг с помощта на данни, като брой посетители, ангажираност, потенциални клиенти, конверсии и др.

Използване на инструменти: Използване на софтуер за съдържателен маркетинг за създаване, автоматизиране и анализиране на ефективността на кампаниите.

Това казано, ефективното изпълнение на стратегията за съдържателен маркетинг зависи от капитана на кораба: мениджъра по съдържателен маркетинг. Нека се впуснем в ролята, отговорностите и уменията на мениджъра по съдържателен маркетинг.

Ролята на мениджъра по съдържателен маркетинг

Точно както капитанът трябва да начертае курс, да управлява екипажа и да реагира на променящите се течения, така и мениджърът на съдържателния маркетинг трябва да направлява съдържанието през бурните води на интернет, като гарантира, че то достига до желаната дестинация: аудиторията.

Основните отговорности на мениджъра по съдържателен маркетинг

Мениджърите по съдържателен маркетинг поемат няколко отговорности, включително:

Разработване на стратегия за съдържание: Изработване на ефективна стратегия за съдържателен маркетинг, съобразена с бизнес целите, нуждите на клиентите и маркетинговите цели. Това включва:

Ключови послания

Стълбове на съдържанието

Формати на съдържанието

Канали за разпространение

Показатели и KPI

Използвайте шаблоните за стратегия за съдържателен маркетинг като основа. Персонализирайте ги, добавяйте/премахвайте полета и ги използвайте според нуждите си.

Създаване на съдържание: Наблюдение на създаването и подборът на интересно и уместно съдържание в различни формати (статии, видеоклипове, инфографики и др.) и платформи (блогове, социални медии, уебсайтове).

Координация и управление на екипа: Ръководство и сътрудничество с екипа за съдържание с цел създаване на висококачествени резултати. Това включва:

Поставяне на цели и делегиране

Брейнсторминг за съдържание за креативни идеи за кампании

Работете в тясно сътрудничество с писатели, дизайнери, видеооператори и други създатели на съдържание, като им предоставяте насоки и обратна връзка.

Определяне на стандарти за качество

Управление на редакционен календар: Планиране и поддържане на график за създаване и публикуване на съдържание във всички канали. Създаване на шаблони за календар на съдържанието, за да се гарантира последователност и повторяемост между екипите.

SEO: Повишете класирането си с тактики за оптимизация за търсачки, като проучване на ключови думи, оптимизация на страницата (например мета тагове и заглавия) и изграждане на доверие извън страницата.

Управление на бюджета: Наблюдавайте бюджета за съдържателен маркетинг, като разпределяте ефективно ресурсите, преговаряте с доставчици и сътрудници и максимизирате маркетинговия микс.

Анализи и непрекъснато усъвършенстване: Наблюдавайте представянето по ключови показатели, за да може екипът да подобрява непрекъснато резултатите си.

Необходими умения за мениджър съдържателен маркетинг

Въпреки че всеки, който има усет за маркетинг и съдържание, може да се превърне в мениджър по съдържателен маркетинг, ето някои умения, които биха ви помогнали.

SEO: Написване, оптимизиране и управление на класирането в търсачките

Редакционна статия: Езикови умения и умения за разказване на истории

Управление на времето: разпределение на ресурсите, планиране и организация

Обратна връзка: Преглед и насоки за създателите на съдържание

Изследвания: техники за проучване на пазара, клиентите и вътрешни проучвания

Сътрудничество: Работа с мултифункционални екипи в областта на продажбите, инженерството, човешките ресурси (за съдържание, свързано с работодателската марка), финансите и др.

Лидерство: Наемане, управление и подпомагане на маркетинговия екип

С тези умения ето как да максимизирате резултатите от съдържателния си маркетинг.

Стратегии и тактики за съдържателен маркетинг

Успешният маркетинг на съдържание се нуждае от правилното съчетание на стратегическо мислене и ефективно изпълнение. Нека видим как те се съчетават.

Определете целите и задачите си

Поставете SMART (конкретни, измерими, постижими, релевантни, обвързани с време) цели. Типични примери са:

Увеличаване на трафика на уебсайта с 15% през следващото тримесечие

Генериране на 50 нови потенциални клиенти от маркетинг в търсачките на тримесечие

Повишете продажбите в социалните медии с 30%

Разберете аудиторията си

За да създадете успешна кампания за съдържателен маркетинг, тя трябва да бъде значима, ценна и полезна за вашата целева аудитория. За да постигнете това, трябва да я познавате добре.

Провеждайте проучвания, за да събирате първични количествени данни.

Провеждайте интервюта, за да задавате по-задълбочени въпроси и да събирате качествени данни.

Използвайте анализи, за да разберете поведението (съзнателно и несъзнателно).

Например, ако пускате на пазара нов инструмент за продуктивност, можете да проведете проучване сред професионалисти, за да съберете първични данни, да интервюирате вашата конкретна целева група и след това да стартирате наблюдения на потребителите, за да проследите как те взаимодействат с вашия MVP. След това създайте профил на потенциалните клиенти.

Потребителски профил

Разберете пазара

Анализът на пазара и конкурентите е от основно значение за създаването на диференцирано съдържание. Ето няколко начина, по които можете да го направите.

Основно търсене: Потърсете в Google основни въпроси за предлаганите от вас услуги. Вижте какво вече е налично, за да обмислите по-късно какво бихте могли да добавите.

Подробно проучване: Посетете уебсайтовете или каналите в социалните медии на вашите конкуренти и ги наблюдавайте. Отбележете какво ви впечатлява и какво бихте направили по различен начин.

Не спирайте дотук. Разгледайте други марки, които обслужват вашите клиенти, дори и да не са ваши конкуренти. Например, ако сте приложение за управление на проекти, може да искате да видите съдържание от влиятелни лица в областта на производителността или марки за офис консумативи, което може да ви даде представа за психиката на потребителите.

Изследване с помощта на инструменти: Използвайте инструменти като SEMrush или Ahrefs, за да анализирате съдържанието на конкурентите. Разгледайте най-споделяното и най-високо класирано съдържание, за да идентифицирате липсващи теми. Това може да разкрие възможности за по-задълбочено или различно покриване на тези теми.

Развийте SEO умения

Използвайте проучванията си, за да създадете SEO стратегия и да разработите най-добри практики.

SEO на страницата: Създавайте съдържание по теми, които са пряко или непряко свързани с вашата аудитория. Включвайте ключови думи, мета тагове, мета описания, H1/2/3 тагове, алтернативен текст на изображенията, слъг и вътрешни линкове.

Оф-пейдж SEO: Създавайте обратни връзки чрез последователно ангажиране

Техническо SEO: Уверете се, че разполагате с всички необходими елементи, като XML карта на сайта, подходяща архитектура, robots.txt, менюта, разбиване на страници и др.

Най-важното е да се фокусирате върху създаването на изчерпателно съдържание, което отговаря на намеренията на потребителите, за да подобрите класирането си.

Не се задоволявайте само с публикуването

Реалният ефект от вашата стратегия за социални медии се проявява в ангажираността след публикуването. Насърчавайте коментарите и обратната връзка, за да създадете двустранен диалог.

Поканете коментари, като зададете въпрос. „Кое е вашето любимо? Отговорете в коментарите“ е най-лесният начин да започнете.

Провеждайте анкети

Провеждайте конкурси, викторини и др.

Приемайте гости/известни клиенти на вашата платформа

Никога не оставяйте коментар без отговор (добре, в разумни граници!).

Измервайте и анализирайте резултатите си

Използвайте приложения за дигитален маркетинг като Google Analytics, за да проследите ефективността на съдържанието си спрямо целите си. Разгледайте показатели като прегледи на страници, процент на отпадане и процент на конверсия, за да разберете какво работи и да усъвършенствате стратегията си с течение на времето.

Бъдете информирани за най-новите тенденции в съдържателния маркетинг и вашата индустрия. Участвайте в уебинари, следвайте лидерите на мнение в социалните медии и абонирайте се за бюлетини от индустрията. Адаптивността и информираността ви позволяват да коригирате стратегията си, за да останете начело.

Ако това ви се струва трудно, не се притеснявайте. Намерихме проста и уникална рамка, с която можете да интегрирате всички най-добри практики в един ясен план. Да започнем.

Стъпки за създаване на висококачествен план за управление на съдържанието

В динамичния свят на интернет, съдържателният маркетинг може да се усеща като плаване срещу насрещния вятър. Можете да предотвратите това с помощта на солиден план за управление на съдържателния маркетинг. Ето как.

1. Провеждайте тристранен одит на съдържанието

Преди да отидете на пазар (т.е. да създадете план за управление на съдържателния маркетинг), се нуждаете от списък за пазаруване (т.е. одит на съдържанието). Затова проверете внимателно следното.

Съществуващо съдържание за:

Темите, които обхващате, и тези, които пропускате

Архитектура на сайта и организация на съдържанието ви

Език, тон, стил и други елементи на марката

Социални медийни канали и достигане до аудитория

Възможности на екипа по отношение на размер, умения за създаване/разпространение на съдържание, бюджети и необходимата експертиза по темата.

Конкурентна среда за обхванатите теми, идеи, които работят, сътрудничество с влиятелни лица, оферти и др.

2. Брейнсторминг на идеи за съдържание

Одитът на съдържанието трябва да ви даде представа за това, какво трябва да направите, за да бъде ефективен вашият план за съдържание. Сега съберете екипа си за сесии за мозъчна атака, за да измислите идеи за съдържание.

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да обсъждате идеи заедно като екип. Премествайте теми, организирайте, планирайте и графицирайте – всичко на едно място!

Докато правите това, понякога темите, които изброявате, могат да ви се струват произволни. Затова създайте карта на темите. SEO екипите използват подхода на стълбовете на съдържанието или модела „хъб и спици“, за да се организират.

Използвайте ClickUp Mind Maps, за да създадете архитектура/йерархия на идеите. Въз основа на възли, мисловните карти ви позволяват да свързвате идеи, изграждайки невронна мрежа от съдържанието, което създавате.

Споделете го с екипа и съберете обратна връзка.

Начертайте идеите си с ClickUp Mind Maps

3. Изгответе план за съдържанието

След като енергичната мозъчна атака приключи, организирайте идеите, за да ги приведете в действие.

Определете теми: Направете списък с всичко, за което можете да създадете съдържание, за да помогнете на избраната от вас целева аудитория. Мислете нестандартно. Можете да използвате и AI маркетингови инструменти за генериране на идеи.

Например, ако продавате писалки, очевидно можете да създадете съдържание за вашите продукти. Можете също да създадете интересно съдържание за историята на писмените инструменти, най-новите технологии и допълнителни продукти като мастила, съхранение и др.

Помислете за цялостната картина и избройте идеите си в съответствие с нея. Превърнете идеите в действия, като преобразувате възлите в проследими задачи в ClickUp.

Задачи в ClickUp за управление на създаването на съдържание

Напишете кратки резюмета: След като напуснете масата за мозъчна атака, екипът ви ще забрави всичко, което сте обсъдили. Затова си водете бележки. ClickUp Docs е чудесен инструмент за водене на бележки по време на мозъчна атака.

Оттам създайте подробно резюме за всеки елемент от съдържанието, в което очертаете темата, целевата аудитория, ключовите думи и целите. Включете също така и формата, в която се нуждаете от съдържанието, като видео, аудио, инфографика, изображения и т.н.

ClickUp Docs може да ви помогне да управлявате тези брифинги. Можете също да използвате частта с описанието в изгледа на задачите. Нямате време? Използвайте ClickUp Brain, за да създадете брифинги за нула време!

Определете критерии за приемливост: Подгответе създателите на съдържание за успех, като ясно посочите какво трябва да постигнат. Например, това може да бъде брой думи, включване на ключови думи, надеждни източници, проверка с Grammarly и т.н.

Чеклистите в задачите на ClickUp са чудесен начин да постигнете това. Просто създайте шаблон и го прилагайте автоматично към всички задачи в бъдеще. Ето!

Контролен списък за задачите в ClickUp

Редактирайте обстойно: Разработете изчерпателен набор от указания за редактиране, които обхващат стила, тона, граматиката и фактическата точност на съдържанието ви. След това възложете конкретни задачи на редакторите на съдържание, коректорите, лекторите или проверяващите факти въз основа на тяхната експертиза.

4. Създайте календар за съдържанието

Задайте крайни срокове: Планирайте елементите на съдържанието в календар, за да се уверите, че разпространението на съдържанието в различните канали е последователно и разнообразно. Обикновено екипите разделят това на x блог за всеки блог пост, имейл бюлетини в сряда и т.н. Можете също да зададете повтарящи се задачи в ClickUp и да актуализирате описанията в движение.

Не преоткривайте колелото. Използвайте шаблона за календар за съдържание на ClickUp, за да започнете.

Шаблон за календар за съдържание на ClickUp

Разпределете потребителите: възложете всяка задача на член от екипа. Вижте кой е на разположение и разпределете работата въз основа на натовареността им. Ако даден ресурс работи по няколко задачи, уверете се, че натовареността му е разумна. Освен това, начертайте зависимостите, ако има такива.

Планирайте за висока активност: Идентифицирайте сезонното съдържание, кампаниите, пускането на нови продукти или други събития, които вероятно ще се случат – планирайте съдържанието за тях достатъчно предварително, за да избегнете бързането в последния момент.

5. Разпространявайте. Разпространявайте. Разпространявайте.

Може би пишете следващата статия, която ще спечели наградата „Пулицър“. Но ако тя не бъде разпространена, никой няма да я прочете.

Разбира се, споделяйте съдържанието си в социалните медии. Но направете го по-добре. Помислете за следното:

Имейл маркетинг

Платена реклама, насочена към генериране на потенциални клиенти

Преобразуване в други формати/канали

Публикуване на постове в социалните медии след кратък период от време

Периодично актуализиране на съдържанието

6. Операционализирайте създаването и управлението на съдържание

След като имате основата, започнете да стандартизирате процеса си за управление на съдържанието. Например,

Шаблоните за писане на съдържание са чудесен начин да гарантирате последователност в писането си.

Използвайте повтарящи се целеви страници за конкретни части от съдържанието или кампании.

Използвайте ClickUp Automations , за да променяте статуса или да изпращате автоматично напомняния за всяка задача.

7. Проследявайте и анализирайте ефективността

За да може един малък екип за съдържание да постига последователни бизнес резултати, трябва да измервате ефективността въз основа на вашите маркетингови KPI. Таблото на ClickUp е проектирано точно за тази цел.

Интегрирайте вашите маркетингови инструменти в ClickUp за консолидиран изглед. Проследявайте и анализирайте подробно и на един поглед напредъка към вашите маркетингови цели. Контекстуализирайте задачите, свързани с вашата пътна карта и плановете за пускане на пазара.

Унифициран маркетингов табло с ClickUp

Навигирайте без усилие в бурните води на съдържателния маркетинг с ClickUp

След като приключихме пътуването си по създаването на план за управление на съдържателния маркетинг, става ясно, че пътят е наистина сложен. Добрият план за управление на съдържателния маркетинг се нуждае от въображението на създател на съдържание, фокуса върху пазара на маркетолог и организационните умения на проектен мениджър.

Тази уникална комбинация може да бъде допълнително подобрена с подходящите инструменти. Инструментът за управление на маркетингови проекти на ClickUp е проектиран да поддържа широк спектър от потребители, независимо дали са създатели, рецензенти или мениджъри.

Стигнете до брега безопасно и доволни с ClickUp. Опитайте ClickUp безплатно.

Често задавани въпроси за плана за управление на съдържанието

1. Каква е ролята на маркетолога на съдържание?

Ролята на маркетолога на съдържание е многостранна, съчетаваща творчески, стратегически и аналитични отговорности, за да се повиши познаваемостта на марката, да се ангажира аудиторията и в крайна сметка да се допринесе за растежа на бизнеса.

В основата си ролята на маркетолога на съдържание е да създава ценно съдържание и да го разпространява последователно, за да привлича и задържа потенциални клиенти, което ще доведе до печеливши действия от страна на клиентите.

2. Кои са 4-те основни принципа на съдържателния маркетинг?

Четирите основни принципа на съдържателния маркетинг са:

Разбиране на аудиторията

Създаване на съдържание

Разпространение на съдържание

Измерване и анализ

3. Управлението на съдържанието част ли е от маркетинга?

Да, управлението на съдържанието е основен елемент от маркетинга. То позволява на маркетолозите да използват ефективно и ефикасно съдържанието за постигане на бизнес и маркетингови цели, което го прави незаменимо в днешния дигитален свят, движен от съдържанието.