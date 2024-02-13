7 безплатни шаблона за писане на съдържание за по-бързо създаване на съдържание

Написването на съдържание е привлекателно, но както всяка друга работа, то е свързано с предизвикателства. Творчески блок, разсейване, липса на вдъхновение, кратки срокове, ожесточена конкуренция и забавени плащания са само някои от ситуациите в тази професия.

За щастие, можете да преодолеете някои от тези предизвикателства с шаблони за писане на съдържание. Те осигуряват структура и ви насочват към целта ви – да създадете качествено съдържание за по-кратко време!

В тази статия ще ви запознаем с най-добрите шаблони, които ще ви помогнат да оптимизирате процеса на писане и да създадете SEO-съобразено, първокласно съдържание. ✍️

Какво е шаблон за писане на съдържание?

За да създават качествено съдържание, авторите трябва да притежават отлични умения за проучване, внимание към детайлите и безупречно владеене на граматиката и правописа. Но дори и с всичко това, авторите на съдържание често се борят с творчески блокаж, прокрастиниране, непоследователност и липса на вдъхновение.

Шаблоните за писане на съдържание предоставят рамката за преодоляване на тези предизвикателства. Мислете за тях като мостове, които ви помагат да пресечете река Предизвикателства и да стигнете до земята на рационализираните процеси на писане, креативността, структурата и качеството.

Шаблоните предлагат готови секции, които предоставят насоки и ви помагат да създадете съдържание, което се придържа към последователен формат и следва принципите на SEO.

Съществуват различни видове шаблони за писане на съдържание – някои предлагат списъци за проверка, за да предотвратят пропуски и да ви помогнат да останете фокусирани, докато други предлагат насоки, за да намалят необходимостта от редактиране. Днес са популярни и шаблоните с подсказки от ChatGPT – те ви помагат да извлечете желаната информация от AI-базирани инструменти за нула време.

Защо да следвате шаблони за съдържание, когато пишете съдържание?

Писателите често се чувстват като изхвърлени в джунглата без компас и инструменти за оцеляване – те изследват теми, за които не знаят нищо, но от тях се очаква да създадат изключително съдържание. Шаблонът за писане на съдържание може да бъде картата, от която се нуждаете, за да излезете безопасно от джунглата и да стигнете до целта си.

Ето защо трябва да обмислите използването на шаблон:

Организация: Шаблонът ви помага да организирате мислите си и да развиете идеи за това как да направите съдържанието си по-ефективно и лесно за следване. Последователност: С помощта на шаблон можете да гарантирате, че съдържанието ви винаги съответства на предпочитанията на клиента по отношение на форматиране, стил и граматика, и да избегнете обширни редакции и пренаписване. SEO: Шаблоните за писане на съдържание често включват SEO насоки, които ви помагат да подобрите класирането на съдържанието си и да предоставите на клиентите си качествени и измерими резултати. Сътрудничество: Ако работите в SEO агенция, вероятно ще работите по проекти с вашите колеги. С шаблони, включващи : Ако работите в SEO агенция, вероятно ще работите по проекти с вашите колеги. С шаблони, включващи цифрови бели дъски редактиране в реално време и опции за коментиране и оставяне на бележки, можете да оптимизирате работата в екип и да поддържате единна позиция. Психично здраве: Създаването на персонализирано съдържание може да бъде стресиращо и да повлияе на креативността ви. Шаблоните за писане на съдържание с ясни раздели и указания ви помагат да намалите блокажа на писателя и да минимизирате стреса.

7 безплатни шаблона за писане на съдържание за по-бързо писане

След задълбочено проучване, ние избрахме седемте най-добри шаблона за писане на съдържание от ClickUp. Те ще ви помогнат да създадете ценно съдържание, което уцелва точно в целта! 🔨

Разгледайте нашия списък и намерете шаблона, който отговаря на вашите намерения и ви помага да постигнете целите си.

1. Шаблон за писане на съдържание ClickUp

Насочвайте екипа си с шаблона за писане на съдържание на ClickUp за всеки тип съдържание.

Създателите на съдържание и копирайтърите често имат проблеми с спазването на сроковете и последователността на съдържанието, и това важи особено за тези, които работят в агенции. Шаблонът за създаване на съдържание на ClickUp ви помага да преодолеете тези проблеми и да ускорите производството си благодарение на ценни указания за писане.

Този шаблон може да бъде идеалната основа за изготвяне на стратегии за съдържание за различни видове съдържание в цялата агенция. Той се състои от няколко страници в ClickUp Docs — уникалната функция на платформата, която ви позволява да създавате, редактирате, споделяте и съхранявате документи и да ги свързвате със задачи.

Всяка страница в шаблона ви позволява да създадете структура за различни формати на съдържание. По подразбиране имате пет опции:

Съдържание на уебсайта Блог публикация Прессъобщение Казус Призив за действие

Да предположим, че искате да създадете публикация в блог. Отидете в Blog Post ClickUp Doc, където ще намерите няколко раздела (Заглавие, Въведение, Основна част, Заключение и Бързи съвети). Всеки раздел съдържа кратки инструкции за това как да го напишете, които ви насочват към създаването на качествени публикации в блог.

Ако работите съвместно с други хора по публикацията в блога, добавете ги към документа и им възложете задача. Задайте крайни срокове и приоритети, за да всичко да върви гладко.

Както и другите шаблони на ClickUp, той е 100% персонализируем — просто настройте секциите, за да създадете първокласно съдържание.

Ако притежавате агенция за писане на съдържание или управлявате екип за писане на съдържание, можете да използвате този шаблон като наръчник. Всичко, което трябва да направите, е да очертаете структурата и формата на различните видове текстове, за да поддържате всички на една и съща страница и да гарантирате последователност. 😎

2. Шаблон с указания за писане на ClickUp

Осигурете последователност и точност в писмените си материали с шаблона за указания за писане на ClickUp.

Статиите, които се различават значително по формат, стил на писане, тон и граматика, не предават последователност на вашите клиенти. Ако искате да сведете до минимум ревизиите и да се уверите, че екипът ви за писане на съдържание знае точно как да напише дадена статия, използвайте шаблона за указания за писане на ClickUp. 💪

Този шаблон е свещеният граал на вашия екип – той съдържа ценни инструкции, които помагат на авторите да създават съдържание, което отговаря на всички изисквания. Ако използвате шаблона по подходящ начин, ще можете да стандартизирате процеса на писане във вашата компания, да гарантирате точност и да помогнете на вашите служители да разберат вашите очаквания.

Този шаблон на Doc предлага няколко раздела, които ви позволяват да дефинирате гласа и личността на вашата компания.

След като обясните важността на насоките за писане в раздела „Въведение“, можете да преминете към по-конкретни неща, като глас, тон, личност на марката, граматика и стил. Шаблонът предлага кратки инструкции за това как да напишете всяка секция, но сте напълно свободни да персонализирате всичко.

Когато става въпрос за насоки за писане, всеки автор на съдържание вероятно ще се съгласи, че колкото повече подробности има, толкова по-добре. Не се страхувайте да включите всичко, което вашите автори биха намерили за полезно, от това как да се използват съкращенията до кои емотикони са приемливи. Разгледайте най-често срещаните неясни моменти и намалете риска от недоразумения.

След като приключите, добавете екипа си за писане на съдържание и други заинтересовани страни към шаблона, като им предоставите достъп до информацията по всяко време. Можете да ги помолите да дадат обратна връзка за насоките и да проверите дали искат да включат нещо друго в документа.

Разгледайте тези шаблони за бюлетини!

3. Шаблон за създаване на съдържание на ClickUp

Използвайте шаблона за създаване на съдържание на ClickUp, за да предоставите на екипа си последователни и ясни указания за писане на съдържание.

Подробните и ясни указания са основата за успешните процеси на създаване на съдържание. С шаблона за създаване на съдържание на ClickUp можете да предложите на екипа си изчерпателни инструкции за процедурите за писане във вашата компания.

Красотата на този шаблон на Doc се крие в неговата гъвкавост. Можете да използвате неговите раздели, за да дефинирате насоки за писане за цялата компания или инструкции, специфични за даден проект.

Да предположим, че сте привлекли нов клиент и трябва да напишете серия от статии за дигиталния маркетинг. Използвайте този шаблон, за да дефинирате проекта в няколко стъпки:

Започнете с раздела „Цел“: тук ще очертаете важността на спазването на SOP. Преминете към раздела „Обхват“: тук можете да добавите теми към шаблона и да ги възложите на членовете на екипа си. Можете също да определите кой се занимава с SEO и качва статиите. раздела „Процедура“: Очертайте инструкции за стил, граматика и форматиране или да обобщите Преминете къмОчертайте стъпките за създаване на съдържание . Предоставете информация за това кои статии са с висок приоритет, как да ги напишете и на какво да обърнете внимание. В този раздел можете да включитеили да обобщите календара за съдържание за конкретния клиент.

Разделът „Свързани ресурси“ е запазен за често задавани въпроси – отговорете на неясните моменти, за да предотвратите недоразумения и грешки.

Специална секция ви позволява да прикачвате полезни връзки, като блога на вашия клиент или статии с висока ефективност.

4. Шаблон за SEO съдържание на ClickUp

Управлявайте лесно вашите SEO резюмета и ги споделяйте вътрешно или външно с шаблона за SEO резюме на ClickUp.

Да, вашите статии трябва да бъдат уместни и по темата, но не трябва да забравяте, че пишете и за търсачките. Ако търсачките не „харесват“ вашите статии, те няма да се класират високо, което ще се отрази на обхвата им. С шаблона за SEO съдържание на ClickUp можете да сте сигурни, че вашите статии ще се харесат на правилните алгоритми и ще заемат челни позиции в резултатите от търсенето.

Този шаблон за документи има внимателно проектирани секции, които ви позволяват да създавате изчерпателни брифинги, които помагат на авторите да прилагат най-добрите SEO практики.

Първата секция, Общ преглед, се фокусира върху общите насоки относно вашата статия. Тук ще включите заглавието, броя думи, целите и формата на съдържанието. Добавете хора, които са свързани с проекта, за да им дадете достъп до кратката информация и да им позволите да следят напредъка.

Разделът Целева аудитория се отнася до профилирането на вашите ключови зрители. За да сте сигурни, че статията е точна, предоставете информация за тяхната възраст, ниво на образование, семейно положение, професия и поведенчески характеристики.

В раздела „Съобщения“ очертайте целта на съдържанието, което създавате. Подчертайте как вашият продукт се отличава от конкуренцията и защо си заслужава да бъде взет под внимание. Този раздел е и чудесно място да представите тона, с който искате да бъдете разпознавани.

След като определите тези общи аспекти на проекта си, предоставете специфични указания за статиите в следните раздели:

Ключови думи : Обобщете основните и второстепенните ключови думи, които трябва да включите в статията си, за да се класира по-високо.

Очертаване и подтеми: Осигурете структура за статията си и използвайте таблицата, за да обобщите подтемите, които трябва да разгледате въз основа на : Осигурете структура за статията си и използвайте таблицата, за да обобщите подтемите, които трябва да разгледате въз основа на SEO анализа.

Последните две секции предоставят място за допълнителни ресурси и статии на конкуренти, които да помогнат на вашите автори да свършат отлична работа.

5. ClickUp ChatGPT подсказки за писане на шаблони

Подобрете уменията си за писане с шаблона ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template.

Написването на съдържание, когато ви липсва вдъхновение, може да бъде най-скучната задача. За щастие, има инструмент, който може да събуди писателския ви талант – ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template. 🧙

Този шаблон Doc е колекция от над 200 подсказки, които ви помагат да „разговаряте“ с ChatGPT, супер популярния чатбот, базиран на изкуствен интелект. С помощта на подходящите подсказки можете да превърнете ChatGPT в генератор на съдържание с изкуствен интелект и мощен инструмент за копирайтинг за проекти за съдържателен маркетинг.

Подсказките са разделени в няколко категории, включително подсказки за писане на блогове, книги, фен фикшън и разкази. Единственото, което ви остава да направите, е да намерите подходящата подсказка, да я копирате в ChatGPT и да оставите програмата да свърши своята работа.

Да предположим, че пишете блог пост за софтуер за управление на проекти и се нуждаете от привлекателно въведение. Отворете ChatGPT Prompts for Blog Writing и копирайте този подсказващ текст:

„Създайте увлекателно въведение за блог публикация, в която се обсъжда „{конкретна тема}“. Подчертайте нейната значимост в контекста на „{конкретна индустрия/област}“, като вземете предвид фактори като „{фактор 1}“, „{фактор 2}“ и „{фактор 3}“. ”

Не забравяйте да замените думите в скоби с подходящи изрази! 😁

Струва си да отбележим, че не е необходимо да следвате указанията дословно. Не се колебайте да експериментирате и да играете с формулировките, за да получите желаните отговори от ChatGPT. Чатботът може да бъде отличен генератор на конспекти, ако търсите идеи за вашите публикации в социалните медии и друго съдържание.

6. Шаблон за обхват на работата на ClickUp Copywriting

Шаблонът за обхват на работата на ClickUp Copywriting ви помага на вас и вашия клиент да определите изискванията на проекта и да оптимизирате сътрудничеството.

Работата с клиенти може да бъде трудна и неприятна, ако не определите изискванията на проекта. Ако искате да избегнете недоразумения и обширни ревизии и да гарантирате, че клиентите ви получават това, което искат, използвайте шаблона за обхват на работата на ClickUp Copywriting.

Този шаблон за документ определя работата, която ще извършите за вашия клиент, и обхваща дори най-малките детайли.

Първо, имате раздел „Общ преглед“, където можете да предоставите ключови подробности, за да създадете обобщение на проекта. След това се впускате в детайлите и обсъждате целите на проекта, за да определите неговата цел.

Следващата и най-важна стъпка е попълването на раздела „Резултати“. Тук можете да:

Очертайте вашите и отговорностите на клиента

Определете етапи и срокове

Създайте комуникационен план

Обсъдете бюджета

Оставете място за одобрения и подписване

Шаблонът е изключително подробен и обхваща всички въпроси, свързани с проекта, като не оставя място за недоразумения. Ако работите с други хора по проекта, добавете ги към шаблона – наличието на цялата информация на едно място улеснява процеса.

След като попълните шаблона, прикачете документа към конкретни задачи и уверено се заемете с проектите си! 🤹

Съвет: Не сте сигурни как да попълните шаблона? Възползвайте се от ClickUp AI, уникален инструмент за писане и създаване на съдържание, базиран на изкуствен интелект. Този мощен асистент разполага с подсказки, специфични за всяка роля, които ви помагат да генерирате идеи, да обобщавате, да създавате задачи и да пишете ясно съдържание.

7. Шаблон за план за съдържание на ClickUp

Управлявайте работата си като професионалист с шаблона за план за съдържание на ClickUp.

Правилното управление на работната ви натовареност означава, че няма да пропускате срокове или да се състезавате с часовника, за да завършите статиите си, докато нивото на стрес достига върхови стойности. Ако се нуждаете от допълнителен тласък, за да организирате работните си дни и да визуализирате графиците си, шаблонът за план за съдържание на ClickUp е създаден точно за това.

Този шаблон предлага няколко изгледа, които ви позволяват да разгледате работната си натовареност от различни гледни точки.

Започнете с изгледа на списъка с планове за съдържание, където можете да създавате задачи за всяка статия и да определяте тяхната приоритетност, статус, цел, тип съдържание, аудитория, ключови думи и автор(и). Можете да редактирате полетата за персонализиране, за да покажете напредъка, падащите списъци или всичко друго, което съответства на вашите цели.

Изгледът „Одобрение“ е Kanban табло, което показва задачите като карти, сортирани по статус на напредъка (Незапочнато, В очакване, В процес и др.). Благодарение на дизайна „плъзгане и пускане“ на ClickUp, можете лесно да премествате картите и да следите работната си натовареност.

Изгледът „Календар на съдържанието“ показва задачите ви в календар според крайния им срок. По подразбиране изгледът използва месеци, но можете да промените показването на всеки ден, четири дни или седмица, в зависимост от това колко натоварен е графикът ви. Освен името на задачата, календарът отбелязва информация като статус на одобрение, необходими ресурси и тип съдържание.

Поканете членовете на екипа си да използват шаблона и осигурете максимална прозрачност във всички области.

Заменете страха с вдъхновение: опитайте тези страхотни шаблони за писане на съдържание

Написването на съдържание предлага невероятни възможности за учене и може да бъде възнаграждаващо, ако сте готови да инвестирате време и усилия в непрекъснато усъвършенстване на уменията си.

Изброените шаблони за писане на съдържание улесняват работата ви, като предоставят солидна основа за оптимизиране на процесите, подобряване на сътрудничеството и създаване на качествени текстове за различни цели.

Потопете се в впечатляващата библиотека с шаблони на ClickUp, разгледайте над 1000 шаблона и намерете тези, които ще ви помогнат да издигнете писането на съдържание на ново ниво! 🧚