Топ 13 софтуерни инструмента за управление на потенциални клиенти за 2025 г.

53% от маркетолозите харчат поне половината от маркетинговия си бюджет за генериране на лийдове. Но колко от тази инвестиция се превръща в приходи?

Може би привличате много нови потенциални клиенти, но ако те не се поддържат и управляват ефективно, те няма да достигнат до вашия продажбен канал.

Разбира се, вашите маркетингови и търговски екипи работят усилено. Но без система за управление на потенциални клиенти, която да организира и проследява напредъка, вие пропускате възможности.

Независимо дали сте малък бизнес или част от по-голям екип, подходящите инструменти за управление на потенциални клиенти ще ви помогнат да трансформирате процеса на продажбите. Нека разгледаме инструментите, които се занимават с всичко – от оценяване на потенциални клиенти до управление на продажбения процес, за да превърнете потенциалните купувачи в лоялни клиенти. 📈

HubSpot Sales Hub: Най-добър за безпроблемно управление на потенциални клиенти за маркетингови и продажбени екипи

Zoho CRM: Най-добър за персонализирани работни процеси и помощ, базирана на изкуствен интелект

Pipedrive: Най-добър за визуализиране и оптимизиране на продажбените процеси

Insightly: Най-добър за интегриран CRM и управление на проекти

Bitrix24: Най-добър за всеобхватни възможности за сътрудничество и CRM

Freshsales: Най-добър за оптимизиране на продажбите с помощта на изкуствен интелект

Salesforce: Най-добър за цялостен CRM с разширени възможности за персонализиране

Monday CRM: Най-добър за интуитивни и персонализирани работни процеси

Keap: Най-подходящ за малки предприятия, фокусирани върху автоматизацията

Zendesk Sell: Най-добър за опростено управление на продажбите с автоматизация

Apptivo: Най-доброто решение за мащабируема CRM система с широка интеграция на приложения

Creatio: Най-доброто решение за автоматизация без кодиране и оптимизирани работни процеси

Какво трябва да търсите в една система за управление на потенциални клиенти?

Подходящата система за управление на потенциални клиенти може да определи успеха или провала на вашия процес на продажби. Тя ви помага да организирате, проследявате и поддържате потенциалните клиенти, като дава на вашите екипи по продажби и маркетинг предимството, от което се нуждаят, за да сключват сделки по-бързо. Ето основните функции, които трябва да търсите:

Проследяване на потенциални клиенти: Потърсете софтуер за проследяване, който осигурява безпроблемно улавяне на потенциални клиенти от различни източници – имейл, уеб формуляри, социални медии – и ви позволява да проследявате всяка дейност, която потенциалният клиент извършва през вашия процес на продажби.

Оценяване на потенциални клиенти: Изберете система, която оценява потенциалните ви клиенти въз основа на ангажираността и готовността им да купят, като ви помага да се фокусирате върху тези, които са най-вероятно да се превърнат в клиенти. В края на краищата, не всички потенциални клиенти са еднакви.

Управление на тръбопровода: Изберете софтуер, който организира потенциалните клиенти в етапи, за да можете да следите напредъка, да откривате пречки и да правите корекции, за да продължат сделките. Без ясна представа за вашия тръбопровод за продажби е лесно да се почувствате претоварени.

Инструменти за автоматизация: Повтарящите се задачи като последващи имейли и задачи за потенциални клиенти отнемат ценно време. Потърсете софтуер с инструменти за автоматизация, които да се справят с тях, за да може екипът ви да се съсредоточи върху изграждането на взаимоотношения, а не върху таблици.

Опции за интеграция: Потенциалните клиенти не съществуват във вакуум – те идват от кампании, имейл кампании и CRM инструменти. Най-добрите системи за управление на потенциални клиенти се интегрират безпроблемно с вашия съществуващ софтуер, гарантирайки, че всичко работи гладко.

Анализи и отчети: Изберете система с подробни анализи, която ви позволява да видите какво работи и какво не, като ви дава възможност да усъвършенствате Изберете система с подробни анализи, която ви позволява да видите какво работи и какво не, като ви дава възможност да усъвършенствате стратегиите си за управление на клиенти и да вземате информирани решения.

💭 Чудите се защо управлението на потенциални клиенти е важно? Управлението на потенциални клиенти е от решаващо значение за превръщането на потенциалните клиенти в реални клиенти. То гарантира ефективно поддържане на интереса на потенциалните клиенти, предотвратява пропуснати възможности и позволява на бизнеса да изгради значими взаимоотношения, да оптимизира процеса на продажби и да увеличи приходите си.

13-те най-добри софтуера за управление на потенциални клиенти

Намирането на подходящия софтуер е от решаващо значение за ефективното управление на потенциалните клиенти. Най-добрите системи за управление на потенциални клиенти трябва да опростяват CRM работните процеси, да подобряват сътрудничеството и да стимулират продажбите.

По-долу ще разгледаме някои от най-добрите системи за управление на потенциални клиенти:

1. ClickUp (Най-добър за управление на продажбени проекти и управление на взаимоотношенията с клиенти)

ClickUp for Sales Teams е един от най-добрите софтуери за управление на потенциални клиенти за тези, които искат да оптимизират процесите и да повишат производителността.

ClickUp CRM

Оптимизирайте взаимоотношенията си с клиентите и работните си процеси – всичко на едно място с ClickUp CRM

ClickUp CRM интегрира управлението на задачи, инструменти за комуникация и данни за клиенти в една платформа. Тя позволява на екипите да създават пипалини, да възлагат задачи, да проследяват потенциални клиенти и да автоматизират последващите действия. Визуалните и персонализирани табла за управление предоставят информация в реално време.

Една от причините ClickUp да е един от най-добрите инструменти за екипи по продажбите е неговата гъвкавост. Той предлага на потребителите уникални перспективи, като Kanban Boards и List Views, което им позволява да управляват визуално продажбените си канали.

ClickUp Automations

Използвайте ClickUp Automations, за да променяте статусите бързо и да приоритизирате по-добре работата си

ClickUp Automations елиминира досадните процеси като промяна на статуса на потенциалните клиенти и определяне на приоритетите на колегите. Автоматизацията прави въвеждането на данни лесно и бързо, така че можете да увеличите скоростта, с която потенциалните клиенти преминават през вашия процес.

Можете автоматично да възлагате задачи въз основа на етапа на фунията, да задействате актуализации на статуса за конкретни дейности на клиенти и др.

Платформата предлага и CRM шаблони, за да поддържате гладкото протичане на процеса по поддържане на интереса на потенциалните клиенти. Тя е интегрирана с инструменти като HubSpot, Gmail и Slack, което гарантира гладко преминаване.

ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards улеснява проследяването на работата на екипа и представянето на потенциалните клиенти. Това ви позволява да разпознавате проблемите, които забавят процеса на продажбите, и да определите къде да го подобрите.

Проследявайте представянето на всеки член от екипа си с таблата за управление на ClickUp

Можете да проследявате показателите на Lead Management North Star, като например процент на превръщане на квалифицирани потенциални клиенти в платежоспособни клиенти, разходи за привличане на клиенти (CAC) и времетраене на цикъла на поддържане на интереса на потенциалните клиенти, и др.

С други думи, ClickUp може да се използва едновременно като инструмент за управление на потенциални клиенти и за управление на екипната ефективност.

Шаблон за CRM за продажби на ClickUp

Изтеглете този шаблон Получете ясна представа за взаимодействията с клиентите и продажбените канали с шаблона за CRM за продажби на ClickUp.

С мощната си база данни без код и анализи в реално време, шаблонът за CRM за продажби на ClickUp е създаден, за да ви помогне да следите вашите продажбени дейности и да управлявате разговорите с потенциални клиенти.

С този шаблон вашият екип може:

Получете яснота в комуникацията с клиентите и последващите действия

Постоянен достъп до данни за клиентите на едно място

Идентифицирайте потенциални клиенти, сключвайте сделки и откривайте полезна информация с решения, основани на данни.

В крайна сметка, ClickUp е платформа за сътрудничество с проектирани организационни системи, които позволяват на потребителите лесно да управляват нови потенциални клиенти и стари клиенти.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте ClickUp Forms , които позволяват на вашия екип да оптимизира процеса на привличане на потенциални клиенти, да организира данните по желания от вас начин и автоматично да създава задачи директно от брандирани формуляри.

Създайте и персонализирайте CRM системата си, за да я съобразите с вашия процес на продажби.

Сътрудничейте безпроблемно с екипа си с ClickUp Chat и бъдете в течение с продажбения процес от начало до край.

Автоматизирайте проследяването на потенциални клиенти, възлагането на задачи и актуализирането на статуса, за да спестите време.

Интегрирайте безпроблемно с инструменти като HubSpot, Gmail, Slack и Zapier.

Следете производителността на екипа и дейностите по поддържане на лийдовете с табла в реално време.

Използвайте готови шаблони, за да настроите бързо своя процес на продажби и работни потоци.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители споделят, че напредналите функции изискват дълъг период на обучение.

Ограничена офлайн функционалност за мобилни потребители

Опциите за автоматизация може да изискват време за настройка при сложни работни процеси.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Говорейки за използването на ClickUp за продажби и управление на проекти, един потребител в G2 казва:

ClickUp предлага широки възможности за персонализиране на управлението на проекти според индивидуалните нужди. Има различни опции за преглед (например списъци, диаграми на Гант, табла Канбан), които могат да бъдат гъвкаво проектирани чрез филтри и табла.

ClickUp предлага широки възможности за персонализиране на управлението на проекти според индивидуалните нужди. Има различни опции за преглед (например списъци, диаграми на Гант, табла Канбан), които могат да бъдат гъвкаво проектирани чрез филтри и табла.

💡 Професионален съвет: Започнете с CRM шаблони, предназначени за различни индустрии и бизнес процеси, за да спестите време и усилия. Тези шаблони улесняват настройката, поддържат CRM системата ви организирана и ви помагат да започнете работа веднага.

2. HubSpot Sales Hub (най-добър за безпроблемно управление на потенциални клиенти за маркетингови и търговски екипи)

чрез HubSpot

HubSpot Sales Hub е унифицирана платформа за управление на цялата ви продажбена верига. Тя се интегрира безпроблемно с инструменти за маркетинг и обслужване на клиенти. Известна с лесния си за използване дизайн, тя позволява на екипите по продажбите да проследяват потенциалните клиенти, да автоматизират последващите действия и да управляват безпроблемно продажбената верига.

Безплатният софтуер за управление на потенциални клиенти на HubSpot го прави достъпен за малки екипи, докато корпоративните решения предлагат разширени функционалности за по-големи организации.

Най-добрите функции на HubSpot Sales Hub

Организирайте и проследявайте всички потенциални клиенти на вашата марка с визуални пипалини и табла.

Автоматизирайте последващите действия, известията и оценяването на потенциалните клиенти за по-бързи работни процеси.

Получете достъп до интегрирани маркетингови инструменти като проследяване на имейли, формуляри и чат на живо.

Използвайте персонализирани свойства, за да адаптирате CRM към вашия уникален процес на продажби.

Планирайте срещи и управлявайте взаимодействията с клиенти на едно място

Ограничение на HubSpot Sales Hub

Постоянно променящият се UX затруднява съхранението на данни и организирането на проекти.

Интерфейсът не е прекалено сложен, но му липсва интуитивност, особено за нови потребители.

Цени на HubSpot Sales Hub

Sales Hub Starter: 20 $/месец на потребител

Sales Hub Professional: 100 $/месец на потребител

Sales Hub Enterprise: 150 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за HubSpot Sales Hub

G2: 4. 4/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 18 000 отзива)

Потребител, който използва HubSpot CRM за управление на целия цикъл на генериране на лийдове, казва:

Можем да получим много ясна представа за цялата верига от клиенти, което улеснява управлението на взаимодействията с клиентите с помощта на автоматизирани имейли и последователности. Те разполагат с отличен екип за поддръжка, който винаги е готов да помогне при възникване на проблеми.

Можем да получим много ясна представа за цялата верига от клиенти, което улеснява управлението на взаимодействията с клиентите с помощта на автоматизирани имейли и последователности. Те разполагат с отличен екип за поддръжка, който винаги е готов да помогне при възникване на проблеми.

➡️ Прочетете повече: ClickUp срещу HubSpot: Коя CRM система е най-подходяща за вас? Сравнете функциите, цените и предимствата, за да намерите най-подходящата за вашия екип.

3. Zoho CRM (най-добър за персонализирани работни процеси и помощ, базирана на изкуствен интелект)

чрез Zoho

Zoho CRM предоставя на бизнеса всеобхватна 360-градусова картина на продажбения процес чрез автоматизация с AI възможности.

Подходящ за компании от всякакъв мащаб, той позволява на потребителите да създават персонализирани работни процеси, да прогнозират продажбите и да ангажират потенциални клиенти чрез различни канали. С безпроблемна интеграция и силен фокус върху поверителността, Zoho CRM е универсален избор за мащабируемо управление на потенциални клиенти.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Персонализирайте работните процеси и автоматизирайте управлението на потенциалните клиенти, за да оптимизирате задачите.

Привличайте нови потенциални клиенти в реално време чрез различни канали като имейл, чат и социални медии.

Използвайте инструменти, базирани на изкуствен интелект, за оценяване на потенциални клиенти, писане на имейли и откриване на аномалии.

Получете достъп до разширени анализи за прогнозиране на продажбите и проследяване на резултатите.

Интегрирайте безпроблемно с над 1000 приложения, включително Google Workspace.

Ограничения на Zoho CRM

Интерфейсът може да изглежда сложен за потребители, които го използват за първи път.

Кривата на обучение за персонализиране и навигация е стръмна.

На новите потребители може да им отнеме време, докато свикнат с платформата.

Цени на Zoho CRM

Безплатно завинаги

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Професионална версия: 23 USD/месец на потребител

Enterprise: 40 $/месец на потребител

Ultimate: 52 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4. 1/5. 0 (над 2700 отзива)

Capterra: 4. 3/5. 0 (над 6800 отзива)

💡 Професионален съвет: Не сте сигурни как да структурирате CRM системата си? Разгледайте примери за CRM софтуер, за да откриете реални примери за употреба и иновативни начини, по които компаниите използват CRM системи, за да повишат ефективността си и да сключват сделки по-бързо.

4. Pipedrive (Най-добър за визуализиране и оптимизиране на продажбените процеси)

чрез Pipedrive

Pipedrive е CRM система, фокусирана върху продажбите, създадена да помага на бизнеса да управлява ефективно потенциалните клиенти и сделките. Известна с таблото си в стил Kanban, тя дава възможност на екипите да визуализират цялата си продажбена верига, да проследяват възможностите и да автоматизират работните процеси.

С помощта на AI-базирани анализи и персонализирани функции, Pipedrive позволява на бизнеса да сключва сделки по-бързо и да оптимизира ефективно своите CRM процеси за продажби.

Най-добрите функции на Pipedrive

Визуализирайте своя продажбен процес с персонализирани табла в стил Kanban.

Автоматизирайте повтарящи се задачи, като проследяване и разпределяне на нови потенциални клиенти.

Централизирайте всички взаимодействия с клиенти и данни за сделки на едно място

Използвайте AI инструменти за поддържане на лийдове и продажбени прозрения

Персонализирайте полетата и работните процеси, за да ги съобразите с нуждите на вашия бизнес.

Ограничения на Pipedrive

Някои потребители съобщават за ограничени разширени функции за отчитане в сравнение с други CRM системи.

По-задълбочените персонализации може да изискват допълнително време и експертиза.

Цени на Pipedrive

Основен план: 14 $/месец на потребител

Разширен план: 24 $/месец на потребител

Професионален план: 49 $/месец на потребител

План „Power“: 59 $/месец на потребител

План за предприятия: 79 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4,3/5,0 (над 2200 рецензии)

Capterra: 4,5/5,0 (над 3000 отзива)

Pipedrive е получил висока оценка от своите потребители по отношение на управлението на продажбите. Един потребител споменава:

Pipedrive успешно е структурирал своя CRM, като е имал предвид хора, които може да не са експерти в използването на сложен софтуер. Те са го направили прост, без да правят компромиси с важни функции. Ние го използваме всеки ден за прости продажби до сложни търгове и проекти, а Pipedrive осигурява проследяване на всички дейности от начало до край.

Pipedrive успешно е структурирал своя CRM, като е взел предвид хората, които може да не са експерти в използването на сложен софтуер. Те са го направили прост, без да правят компромиси с важните функции. Ние го използваме всеки ден за прости продажби до сложни търгове и проекти, а Pipedrive осигурява проследяване на всички дейности от начало до край.

🔍 Знаете ли, че... Новите лийдове, които се проследяват в рамките на 5 минути, са девет пъти по-вероятно да се превърнат в клиенти. Ето защо трябва да инвестирате в софтуер за управление на лийдове, който позволява незабавни известия, за да можете да реагирате бързо.

5. Insightly (най-добър за интегриран CRM и управление на проекти)

чрез Insightly

Insightly е модерна CRM платформа, която комбинира продажби, маркетинг и управление на проекти в едно решение. Тя помага на екипите да централизират данните за клиентите, да управляват процесите и да проследяват проектите безпроблемно.

С мощни интеграции и персонализирани работни процеси Insightly позволява на бизнеса да оптимизира процесите, като същевременно поддържа дългосрочни отношения с клиентите.

Най-добрите функции на Insightly

Централизирайте данните за клиентите, за да създадете единен източник на информация за вашата организация.

Проследявайте продажбените канали и управлявайте възможностите с персонализирани работни процеси.

Комбинирайте CRM с управление на проекти, за да се справите с дейностите след продажбата.

Автоматизирайте маркетинговите кампании с A/B тестове и шаблони за имейли.

Интегрирайте с над 500 приложения, използвайки платформата AppConnect, която не изисква кодиране.

Ограничения на Insightly

Интерфейсът може да изглежда остарял в сравнение с други съвременни CRM системи.

Функциите за отчитане може да изискват повече персонализиране, за да отговорят на конкретните бизнес нужди.

Цени на Insightly

Плюс: 29 $/месец на потребител

Професионална версия: 49 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Insightly

G2: 4. 2/5. 0 (над 900 отзива)

Capterra: 4,0/5,0 (над 650 отзива)

💡 Професионален съвет: Използвайте изкуствен интелект за по-интелигентно генериране на лийдове. Открийте как изкуственият интелект революционизира вашите продажби и маркетингови усилия.

6. Bitrix24 (Най-добър за всеобхватни възможности за сътрудничество и CRM)

чрез Bitrix24

Bitrix24 е напълно интегрирана CRM и платформа за управление на проекти, която комбинира управление на взаимоотношенията с клиенти, инструменти за сътрудничество, управление на задачи и др.

Bitrix24 е идеален за фирми, които търсят цялостно решение за централизиране на операциите си и ефективно управление на потенциалните клиенти. Мащабируемостта и персонализираните работни процеси отговарят на нуждите на фирми от всякакъв размер.

Най-добрите функции на Bitrix24

Управлявайте нови и актуални лийдове, сделки, контакти и компании в една платформа.

Автоматизирайте продажбените процеси с правила, тригери и автоматизация на задачите.

Достъп до инструменти за сътрудничество за екипни чатове, видеоразговори и споделяне на файлове

Създавайте уебсайтове, онлайн магазини и целеви страници в рамките на платформата.

Използвайте усъвършенствана информация за продажбите, за да анализирате ефективността на кампаниите

Ограничение на Bitrix24

Поддръжката е достъпна само за супер администратора и се възлага на външни доставчици.

Обикновените потребители не могат самостоятелно да персонализират работните процеси без супер администратор.

Цени на Bitrix24

Безплатно

Базов пакет: 49 $/месец на потребител

Стандартен: 99 $/месец на потребител

Професионална версия: 119 $/месец на потребител

Enterprise: 399 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Bitrix24

G2: 4. 1/5 (540+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (930+ отзива)

Един потребител в G2 казва:

Това е наистина добра платформа за малките предприятия, която може да се използва като инструмент за комуникация и сътрудничество с корпоративно качество, без разходите и неудобствата на платформи като Jira, Confluence и MS Teams. Особено ми харесва сътрудничеството и помощникът за разработчици на уебсайтове с шаблони.

Това е наистина добра платформа за малките предприятия, която може да се използва като инструмент за комуникация и сътрудничество с корпоративно качество, без разходите и неудобствата на платформи като Jira, Confluence и MS Teams. Особено ми харесва сътрудничеството и помощникът за разработчици на уебсайтове с шаблони.

🔍 Знаете ли, че... Маркетингът на съдържание генерира три пъти повече лийдове от традиционния изходящ маркетинг, като струва с 62% по-малко. Започнете с блогове, казуси и видео съдържание, съобразени с проблемите на вашата аудитория.

7. Freshsales (Най-добър за оптимизиране на продажбите чрез изкуствен интелект)

чрез Freshsales

Freshsales е CRM система, базирана на изкуствен интелект, създадена да помага на бизнеса да управлява потенциалните клиенти, да оптимизира продажбените процеси и да увеличи конверсиите.

С Freddy AI, Freshsales предлага усъвършенствана автоматизация, прогнозни анализи и приоритизиране на потенциалните клиенти, което го прави идеален за компании, които искат да разширят дейността си и да повишат ефективността си. Интуитивният му интерфейс и многоканалните му възможности подобряват общата продуктивност на продажбите и фокуса върху клиентите.

Най-добрите функции на Freshsales

Автоматизирайте улавянето, оценяването и проследяването на потенциални клиенти с Freddy AI.

Управлявайте сделките визуално с персонализирани канбан-стил пипалини

Комуникирайте чрез различни канали като имейл, SMS и WhatsApp в една платформа.

Използвайте оценка на намерението, за да се фокусирате върху потенциални клиенти с висока стойност.

Сътрудничество безпроблемно с контекстуални интеграции като Slack

Ограничения на Freshsales

Многобройните и объркващи настройки за конфигуриране могат да затруднят навигацията.

Разработването на приложения за Freshsales може да бъде предизвикателство поради несъвместимите API структури.

Цени на Freshsales

Растеж: 9 $/месец на потребител

Pro: 39 $/месец на потребител

Enterprise: 59 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales

G2: 4,5/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

8. Salesforce (най-добър за цялостен CRM с разширени възможности за персонализиране)

чрез Salesforce

Salesforce е водеща CRM платформа, създадена да оптимизира процесите по продажбите, маркетинга и обслужването на клиенти за фирми от всякакъв мащаб.

Salesforce е известен с гъвкавата си персонализация и AI-базирани анализи. Интегрира се безпроблемно с външни приложения, предлагайки гъвкавост за бизнеса, който се стреми към бързо разрастване. От управление на потенциални клиенти до усъвършенствани анализи, Salesforce предлага цялостни решения за управление на взаимоотношенията с клиентите.

Най-добрите функции на Salesforce

Управлявайте акаунти, контакти, потенциални клиенти и възможности в една платформа

Използвайте AI-базирани анализи за управление на тръбопровода и прогнозиране

Автоматизирайте работните процеси и одобренията, за да оптимизирате продажбите

Персонализирайте таблата и отчетите за бизнес анализи в реално време.

Интегрирайте безпроблемно с външни приложения за подобрена функционалност.

Ограничения на Salesforce

Потребителският интерфейс може да бъде труден за навигация за някои потребители.

Инструментите с ниско ниво на кодиране понякога изискват напреднали кодиращи умения за сложни нужди.

Цени на Salesforce

Стартови пакет: 25 $/месец на потребител

Pro Suite: 100 $/месец на потребител

Enterprise: 165 $/месец на потребител

Без ограничения: 330 $/месец на потребител

Einstein 1 Sales: 500 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4. 4/5 (над 23 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 18 000 отзива)

Говорейки за Salesforce Sales Cloud и неговото използване, един потребител казва:

Той помага данните ви да останат на едно място и е съвместим с различни други приложения (лесна интеграция). Освен това, той ви позволява да създавате табла според вашите изисквания.

Той помага данните ви да останат на едно място и е съвместим с различни други приложения (лесна интеграция). Освен това, той ви позволява да създавате табла според вашите изисквания.

💡 Съвет от професионалист: Проследявайте ключовите показатели, за да оптимизирате процеса на продажбите. Научете се да измервате и подобрявате ефективността на вашия пайплайн, като използвате информацията от показателите за пайплайна на продажбите, за да вземате решения въз основа на данни и да увеличите приходите си.

9. Monday CRM (Най-добър за интуитивни и персонализирани работни процеси)

чрез Monday CRM

Monday CRM съчетава простота с мощни инструменти, които помагат на екипите да управляват своите цикли на продажби. Неговата персонализация без кодиране, функции, задвижвани от изкуствен интелект, и безпроблемна интеграция с над 500 приложения ускоряват сключването на сделки и подобряват сътрудничеството.

Независимо дали става въпрос за управление на потенциални клиенти, прогнозиране на продажбите или достигане до потенциални клиенти, Monday CRM предлага лесна за използване платформа за оптимизиране на вашия процес на продажби.

Най-добрите функции на Monday CRM

Персонализирайте процесите и работните потоци с интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Автоматизирайте продажбените процеси, включително задаването на лийдове и напомнянията за последващи действия.

Използвайте AI инструменти за генериране на имейли, анализ на настроенията и извличане на данни.

Следете ефективността с табла в реално време и усъвършенствани анализи.

Интегрирайте с над 500 инструмента за безпроблемна свързаност между платформите.

Ограничение на Monday CRM

Версиите, съответстващи на HIPAA, имат ограничен достъп до много интеграции на трети страни.

Управлението и проследяването на обекти в различни области може да бъде предизвикателство в някои случаи.

Цени на Monday CRM

Базов: 15 $/месец на потребител

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Pro: 33 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуално ценообразуване

Рейтинги и рецензии на Monday CRM

G2: 4. 6/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (390+ отзива)

10. Keap (Най-подходящ за малки предприятия, фокусирани върху автоматизацията)

чрез Keap

Keap е CRM платформа, създадена за малки предприятия, които искат да оптимизират операциите си и да увеличат производителността си. Нейните инструменти за автоматизация, създадени за екипите по маркетинг, продажби и обслужване на клиенти, помагат на компаниите да растат по-бързо, като елиминират ръчните задачи.

Автоматизираният конструктор с функция „плъзгане и пускане“, доказаните шаблони и интеграциите на платформата я правят идеалното решение за собствениците на малки предприятия.

Най-добрите функции на Keap

Автоматизирайте работните процеси с инструмента за създаване „When-Then” с функция „плъзгане и пускане”.

Управлявайте продажбите с пълна прозрачност и лесно проследяване

Използвайте имейл маркетинг и текстови кампании, за да поддържате интереса на потенциалните клиенти.

Интегрирайте безпроблемно с популярни бизнес инструменти и приложения

Използвайте готови за употреба шаблони за автоматизация за по-бързо внедряване.

Ограничение на Keap

Системните имейли не използват предварително създадени шаблони, съхранени на друго място.

В инструмента за създаване на имейли липсва опция за изпращане на имейли само с обикновен текст.

Цени на Keap

Професионален план: 299 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Keap

G2: 4. 2/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1200 отзива)

Говорейки за функциите за автоматизация на Keap, един потребител казва:

Keap предлага гъвкав и динамичен продукт, който помага на малките предприятия да се възползват от автоматизацията на маркетинга, за да премахнат отнемащите време задачи, с които всички се сблъскваме. Като бивш системен интегратор с дългогодишен опит в маркетинга, считам, че Keap предлага правилния баланс между техническа мощ и лекота на използване. Сега има толкова много различни версии, че със сигурност ще намерите подходяща за растежа на вашия бизнес.

Keap предлага гъвкав и динамичен продукт, който помага на малките предприятия да се възползват от автоматизацията на маркетинга, за да премахнат отнемащите време задачи, с които всички се сблъскваме. Като бивш системен интегратор с дългогодишен опит в маркетинга, считам, че Keap предлага правилния баланс между технически възможности и лекота на използване. Сега има толкова много различни версии, че със сигурност ще намерите подходяща за растежа на вашия бизнес.

🚀 Бонус съвет: Добре структурираната тръба за продажби поддържа екипа ви организиран и фокусиран. Използвайте шаблони за тръба за продажби, за да визуализирате всяка стъпка от цикъла на продажбите, да идентифицирате пречките и да ускорите сключването на сделки.

11. Zendesk Sell (Най-добър за опростено управление на продажбите с автоматизация)

чрез Zendesk

Zendesk Sell е модерна CRM система за продажби, създадена с цел подобряване на производителността, осигуряване на пълна прозрачност на процеса и оптимизиране на управлението на сделките. Интуитивният й интерфейс, функциите за автоматизация и безпроблемната интеграция я правят отличен избор за екипите по продажбите, които искат да сключват сделки ефективно.

С инструменти за генериране на лийдове, проследяване на дейности и анализи, Zendesk Sell гарантира, че екипите ви ще останат организирани.

Най-добрите функции на Zendesk Sell

Управлявайте нови и актуални лийдове, контакти и сделки в един персонализиран пайплайн.

Автоматизирайте рутинни задачи като задаване на лийдове и проследяване на дейности

Прогнозирайте и анализирайте продажбите с помощта на разширени отчети

Интегрирайте безпроблемно с други инструменти и използвайте API, за да разширите функционалността.

Мобилно приложение с геолокация и офлайн достъп за продажби в движение

Ограничение на Zendesk Sell

Функцията за търсене не проверява персонализираните полета, което ограничава достъпността на данните.

Потребителите с ограничени права могат да редактират задачите на другите, което води до объркване.

Функцията за обединяване на потенциални клиенти, контакти и сделки генерира прекалено много дублиращи се полета.

Цени на Zendesk Sell

Sell Team: 19 $/месец на потребител

Sell Growth: 55 $/месец на потребител

Sell Professional: 115 $/месец на потребител

Sell Enterprise: 169 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zendesk Sell

G2: 4. 2/5 (480+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 150 отзива)

12. Apptivo (Най-доброто решение за мащабируема CRM система с широка интеграция на приложения)

чрез Apptivo

Apptivo предлага цялостен набор от CRM инструменти за фирми от всякакъв размер. Известен със своята достъпност и гъвкавост, Apptivo обединява процесите по продажбите, маркетинга и управлението на клиенти в една платформа.

Функциите за автоматизация и широката гама от интеграции с трети страни опростяват бизнес операциите и подобряват производителността на продажбите.

Най-добрите функции на Apptivo

Управлявайте потенциални клиенти, контакти и възможности с персонализирани канали

Автоматизирайте ефективно работните процеси, комуникацията и рутинните задачи.

Интегрирайте с популярни инструменти и услуги за безпроблемна свързаност.

Използвайте вградените функции за автоматизация на продажбите , като последователност на имейли и известия.

Използвайте маркетингови инструменти като проследяване на имейли, маркетингови кампании и управление на препоръки.

Ограничения на Apptivo

Създаването на персонализирани изгледи не е лесно за ползване и може да отнеме много време.

Не е възможно да се променят съществуващите изгледи; потребителите трябва да създадат изгледите от нулата.

Цени на Apptivo

Lite: 20 $/месец на потребител

Премиум: 30 $/месец на потребител

Ultimate: 50 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Apptivo

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (700+ отзива)

Говорейки за възможностите на Apptivo за управление на продажбени проекти, един потребител в G2 споменава

Централизира и управлява ефективно информацията за проекта, имейл кампания – управлява цялостната кампания, снабдяване, CRM – съгласува процесите на продажбите и маркетинга.

Централизира и управлява ефективно информацията за проекта, имейл кампания – управлява цялостната кампания, снабдяване, CRM – съгласува процесите на продажби и маркетинг.

🚀 Бонус съвет: Добре структурираната тръба за продажби поддържа екипа ви организиран и фокусиран. Използвайте шаблони за тръба за продажби, за да визуализирате всяка стъпка от цикъла на продажбите, да идентифицирате пречките и да ускорите сключването на сделки.

13. Creatio (Най-добър за автоматизация без кодиране и оптимизирани работни процеси)

чрез Creatio

Creatio е платформа за CRM и автоматизация на работния процес, базирана на изкуствен интелект, предназначена за компании, които искат да внедрят решения без кодиране.

Той позволява на потребителите да проектират и развиват приложения с естествен език и визуални инструменти. Това улеснява автоматизирането на процесите в маркетинга, продажбите и обслужването.

С интуитивната си платформа и специфични за индустрията работни процеси, Creatio е идеален за малки и средни предприятия и корпорации.

Най-добрите функции на Creatio

Създавайте и автоматизирайте работни процеси с помощта на инструменти без кодиране и визуални дизайнери.

Интегрирайте с API услуги и стандартни платформи за безпроблемна свързаност.

Създавайте табла с вградени компоненти за информация в реално време.

Управлявайте взаимодействията с клиентите с богатата CRM система и 360-градусова визия.

Адаптирайте процесите за над 20 индустрии с предварително проектирани работни потоци.

Ограничения на Creatio

Сложните приложения могат да генерират грешки по време на преминаване между среди

Цени на Creatio

Растеж: 25 $/месец на потребител

Enterprise: 55 $/месец на потребител

Без ограничения: 85 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Creatio

G2: 4,7/5 (над 270 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 120 отзива)

Ето някои инструменти, които не са се класирали в топ 13, но все пак си заслужават да бъдат разгледани и оценени:

Nutshell CRM: Удобна за ползване платформа, която комбинира управление на потенциални клиенти и имейл маркетинг на едно място.

LeadSquared: Комплексен инструмент за привличане, оценяване и поддържане на голям брой потенциални клиенти.

SharpSpring: CRM система, фокусирана върху маркетинга, с вградена автоматизация и проследяване на потенциални клиенти.

Предефинирайте бъдещето на продажбите си с по-интелигентното управление на потенциални клиенти на ClickUp

Бъдещето на управлението на потенциални клиенти е в интегрирането на автоматизация, персонализация и сътрудничество. С подходящите инструменти за управление на потенциални клиенти, фирмите могат да оптимизират работните си процеси и да подобрят продажбите си.

Ключът не е само в събирането на потенциални клиенти, а в поддържането на значими взаимоотношения и постигането на постоянен растеж.

Сред наличните решения ClickUp е гъвкава и лесна за използване платформа, която дава възможност на екипите да проследяват, поддържат и приключват ефективно потенциалните клиенти – всичко на едно място.

Независимо дали сте стартираща компания или разрастващо се предприятие, персонализираните функции и динамичните табла на ClickUp могат да преобразят вашата стратегия за управление на потенциални клиенти.

Започнете пътуването си към по-интелигентни продажбени процеси с ClickUp още днес.