Как да използвате изкуствен интелект за генериране на потенциални клиенти и да разширите вашия канал за продажби

Смятате ли, че вашият екип по продажбите е зает с преследване на потенциални клиенти, вместо да сключва сделки? Това може да е симптом на неефективни маркетингови кампании, по-специално на лоши дейности по генериране на потенциални клиенти.

За съжаление, тук няма виновни. С толкова много компании, които се конкурират за генериране на онлайн потенциални клиенти, 6 от 10 маркетинг специалисти считат генерирането на потенциални клиенти за най-трудната част от работата си.

Разбира се, можете да им предложите известно облекчение с подходящия софтуер за управление на потенциални клиенти. Освен това, известно съгласуване между екипите по продажбите и маркетинга и подобряване на процесите може да преодолее тази разлика. Но какво можете да направите, за да поддържате постоянен поток от висококачествени потенциални клиенти?

Изкуственият интелект (AI) е засегнал дори този сегмент от бизнес операциите, за да го направи по-ефективен и продуктивен. За да илюстрираме тази точка, нека видим как можете да използвате AI за генериране на потенциални клиенти и да направите бизнеса си печеливш!

Разбиране на изкуствения интелект за генериране на потенциални клиенти

Генерирането на потенциални клиенти е важна част от стратегиите за привличане на клиенти на една организация. С други думи, то е предшественик на здрава продажбена верига и печеливш бизнес. Използването на AI инструменти за генериране на потенциални клиенти би било интелигентен и стратегически ход, тъй като предлага:

Повишена ефективност: Автоматизирането на рутинни и повтарящи се задачи като анализ на данни, квалифициране на потенциални клиенти и оценяване освобождава маркетинговите и продажбените екипи, за да се фокусират върху по-сложни или високоценни задачи като поддържане на интереса на потенциалните клиенти или сключване на сделки.

Достъпност денонощно: Чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, които отговарят на основни въпроси, събират информация за потенциални клиенти и ги квалифицират 24/7, гарантират, че нито един потенциален клиент няма да бъде пропуснат.

Информирано вземане на решения: Получените от анализа на големи обеми данни изводи подчертават тенденции и модели, които могат да са признак за силно намерение или сигнали за покупка.

Хипер-целенасочено съдържание: Динамичното създаване на съдържание, което резонира с целевата аудитория въз основа на нейните минали взаимодействия, онлайн поведение, специфични изисквания или предизвикателства, може да подобри конверсията.

Персонализирано пътуване на клиента: AI може да персонализира цялостното пътуване на клиента – от началната страница на първия контакт до маркетинговото съобщение, което води до покупка за по-голямо ангажиране.

По-добри потенциални клиенти: Прогнозното оценяване на потенциалните клиенти чрез AI инструменти за генериране на потенциални клиенти анализира миналите им поведения, за да предскаже бъдещите им действия и намерения. Това помага да се даде приоритет на потенциалните клиенти, които са по-склонни да се превърнат в реални клиенти.

Икономическа ефективност: Благодарение на други предимства като автоматизация на задачите, висока мащабируемост, персонализиране на клиентското преживяване, увеличени приходи и вземане на решения въз основа на данни, изкуственият интелект може значително да подобри вашата икономическа ефективност.

Ясно е, че кампаниите за генериране на лийдове могат да се възползват значително от изкуствения интелект. Но как да пристъпите към внедряването на изкуствен интелект? Нека разгледаме.

Как да използвате изкуствен интелект за генериране на потенциални клиенти

Сега, когато разбирате силата и възможностите на софтуера за генериране на лийдове, базиран на изкуствен интелект, нека разгледаме някои практически примери и приложения, които да ви вдъхновят.

Създаване на идеални клиентски профили (ICP)

Определете идеалния си клиент с помощта на AI инструменти чрез Hootsuite

Идеалните клиентски профили (ICP) очертават ясна и ярка картина на вашия идеален клиент. Щом успеете да усъвършенствате този модел, ще ви бъде по-лесно да откривате обещаващи потенциални клиенти.

С AI на ваша страна можете да събирате данни от различни източници, за да създадете своя ICP (а понякога ще има повече от един!). От анализи на уебсайтове до CRM данни – AI инструментите за генериране на лийдове могат да прегледат големи обеми информация, за да създадат подробни ICP. Те ще определят вашия идеален клиент въз основа на редица параметри – демографски, географски, психографски и поведенчески данни. Крайният профил, който се получава, служи като план, който насочва вашите маркетингови и продажбени екипи.

Например, използването на изкуствен интелект за генериране на потенциални клиенти може да разкрие, че вашите идеални клиенти са финансови директори в стартиращи компании, базирани на SaaS, разположени в района на залива. Може дори да откриете общи тригери, като регистрация за уебинари, посещение на страницата с цени и т.н., които показват намерение.

Оценяване и квалифициране на потенциални клиенти

Не всички потенциални клиенти са еднакви. Някои са лесни за привличане и са готови за конверсия, докато други могат да накарат екипа по продажбите да се пребори с много трудности, без да постигне резултат.

Поради тази причина генерирането на лийдове трябва да следва подход с ясна фокусировка. В крайна сметка, вие искате да инвестирате времето, парите, усилията и ресурсите си в лийдове, които са по-вероятно да се превърнат в клиенти.

Оценяването на потенциални клиенти придава числова стойност на всеки потенциален клиент, показваща вероятността той да се превърне в реален клиент. Тази оценка помага на вашите маркетинг и продажбени екипи да се фокусират и да приоритизират усилията си. Оценяването на потенциални клиенти, базирано на изкуствен интелект, прави този изчисления по-интуитивни и базирани на данни. Можете да количествено измерите намерението за покупка чрез различни параметри, като посещения на конкретни страници, прекарано време на уебсайта, изтеглени файлове и др.

Например, потенциален клиент, който прекарва около 2-3 минути на страницата на даден продукт и изтегля ценовия каталог, е по-склонен да се превърне в клиент, отколкото някой, който просто се абонира за бюлетина. По този начин първият ще получи по-висок рейтинг на потенциален клиент.

Откриване на неизползвани потенциални клиенти

С AI генерирането на лийдове ви позволява да откриете нови и неизползвани възможности.

Вече обсъдихме как AI инструментите за генериране на лийдове анализират данни от различни източници. Това могат да бъдат социални медийни платформи и бази данни на трети страни (разбира се, с необходимото разрешение). Като разширите обхвата си, можете да откриете съкровищница от потенциални клиенти, които все още не са взаимодействали с вашата марка, но показват силни сигнали за покупка чрез своето онлайн поведение. Независимо дали става дума за неизползван източник за генериране на лийдове или за напълно нов пазарен сегмент, изкуственият интелект може да бъде вашите очи и уши!

Да предположим, че вашата компания предлага платформа за анализ на маркетинга в социалните медии за сектора на здравеопазването. Инструментът за генериране на потенциални клиенти с изкуствен интелект обаче открива маркетинг мениджър в стартираща компания за застрахователни технологии, който често публикува, споделя или взаимодейства с публикации в LinkedIn за автоматизацията на маркетинга. Въз основа на интересите, онлайн поведението и профила си, този човек и неговата мрежа могат да бъдат обещаващи потенциални клиенти, дори и да не са запознати с вашата марка.

Съвет от професионалист: Използвайте шаблона за план за продажби на ClickUp, за да следите лесно целите си, да променяте подхода си и да постигнете максимални резултати.

Изтеглете този шаблон Изпълнете ефективно процеса на планиране на продажбите с шаблона за план за продажби на ClickUp.

Поддържайте вашия екип по продажбите организиран и фокусиран с този успешен шаблон за проследяване на целите по продажбите, визуализиране на напредъка и съгласуване на стратегиите с изискванията на клиентите. Получете готов ключ към успеха!

Прочетете също: 10 шаблона за продажбена фуния за генериране на повече потенциални клиенти

Използване на чатботове за сегментиране на потенциални клиенти

Чатботовете са мощен инструмент за генериране на потенциални клиенти чрез изкуствен интелект.

Чатботовете, задвижвани от изкуствен интелект, могат да събират информация за потенциални клиенти, да отговарят на основни запитвания или често задавани въпроси, да квалифицират или оценяват потенциални клиенти и дори да планират консултации – всичко това без човешка намеса. Прехвърлянето на тези задачи в процеса на генериране на потенциални клиенти позволява на екипа по продажбите да се съсредоточи върху дейностите по изграждане на взаимоотношения.

Забелязали ли сте, че повечето уебсайтове вече имат чатбот, който се появява автоматично, когато посетите тяхната начална страница? Посетителите на уебсайта могат да избират от меню с опции за вида помощ, от която се нуждаят.

Алтернативно, има и опция от типа „Не, благодаря, просто разглеждам“. Представете си човек, който избира тази опция, в сравнение с човек, който си запазва среща. Естествено, те биха попаднали в различни сегменти на потенциални клиенти.

Например, интерактивен чатбот може да направи преживяването на уебсайта по-ангажиращо от традиционните методи, като увеличи ангажираността на клиентите и привлече повече потенциални клиенти.

Казус: Bella Sante е медицински спа център, базиран в Лексингтън, Масачузетс. Те решиха да модернизират взаимодействието си с клиентите (преминавайки от формат на кол център) и да внедрят чатбот, задвижван от изкуствен интелект, от Tidio на своя уебсайт. В рамките на няколко седмици след внедряването, чатботът с изкуствен интелект отговори на 75% от запитванията на клиентите, като само 25% бяха прехвърлени на оператори на чата. Чатботът също помогна за по-ефективното събиране на потенциални клиенти, като бизнесът отчете 450 нови потенциални клиенти, генерирани през първите шест месеца след внедряването. Тъй като чатботът ги кара да попълват анкети преди чата, потенциалните клиенти са висококвалифицирани. След това те могат да бъдат подготвени и превърнати в клиенти от екипа по продажбите.

Създаване на персонализирани съобщения за контакт

Общите маркетингови кампании и масовите съобщения вече трябва да са останали в миналото. Използвайте изкуствен интелект, за да пишете персонализирани имейли за контакти въз основа на индивидуалните интереси, предпочитания и данни на всеки потенциален клиент. Това малко, но изключително важно съображение повишава ангажираността и процента на конверсия.

За да улесните такива имейл маркетинг кампании, свържете платформа за имейл маркетинг, базирана на изкуствен интелект, с вашата CRM система. Платформата ще анализира информацията за потенциалните клиенти и ще предложи персонализирани теми, текстове на имейли и призиви за действие. Можете да вмъкнете динамични елементи в имейла си, които да съответстват на конкретните нужди и предизвикателства на потенциалните клиенти. Такъв персонализиран подход ще подобри шансовете ви за конверсия.

Например, можете да изпратите последващо имейл до потенциален клиент, който наскоро е изтеглил вашия ценови каталог. Персонализирайте офертата, за да отговаря на изискванията им (ако разполагате с данните), или предложете отстъпка, за да поддържате интереса на потенциалния клиент.

Професионален съвет: Използвайте ClickUp Brain, за да създадете ефективни имейли за секунди!

Приоритизиране и насочване на потенциални клиенти

Опитайте ClickUp Brain Използвайте ClickUp Brain, за да създавате персонализирани и професионални имейли.

Видяхме как чатботовете, задвижвани от изкуствен интелект, могат да сегментират и ангажират потенциални клиенти. Инструментите за генериране на потенциални клиенти с изкуствен интелект обаче надхвърлят чатботовете. Те използват предсказуема аналитика, за да прегледат минали взаимодействия, данни за клиенти и други фактори, което позволява на бизнеса да предвиди бъдещото поведение. След това, въз основа на тези прозрения, такива потенциални клиенти се извеждат на преден план в инструментите за продажби, тъй като е по-вероятно да се превърнат в клиенти.

Например, AI инструмент за генериране на лийдове може да открие, че лийдовете с рейтинг над 80 имат 70% шанс за конверсия в рамките на първите 30 дни. Въз основа на това, екипът по продажбите дава приоритет на всички лийдове, които отговарят на този критерий. Както знаете, тази комбинация от целеви маркетингови кампании с висок приоритет и персонализирани взаимодействия може да ускори процеса на покупка и да ги превърне в платежоспособни клиенти!

Автоматизиране на кампаниите за поддържане на потенциални клиенти

AI инструментите могат да бъдат от ключово значение за автоматизирането на процеса на поддържане на потенциални клиенти. Всъщност, те са по-надеждни в поддържането на надеждна комуникация и висока степен на персонализация в мащаб.

Интегрирането на AI инструменти за писане, системи за автоматизация на маркетинга и CRM може да бъде чудесно начало за тази автоматизация. Получавате сегментирани потенциални клиенти и списък с тригери, за да ангажирате най-обещаващите потенциални клиенти по различни начини. Щом потенциалният клиент извърши действие, AI инструментът за писане започва да работи, създавайки убедителен текст, който платформата за автоматизация на маркетинга доставя. Всичко това без човешка намеса!

Вземете за пример човек, който изтегля бяла книга от вашия уебсайт. Алгоритмите на изкуствения интелект могат да препоръчат допълнителни ресурси като блогове и казуси, свързани с бялата книга, които биха могли да интересуват читателя. Ще спечелите допълнителни точки, ако успеете да получите неговия имейл адрес и да споделите такива значими и полезни ресурси чрез имейл кампании!

Оптимизиране на процеса на генериране на потенциални клиенти

Визуализирайте процеса на продажбите като табла, базирани на данни, за да извършите оптимизации

Тъй като генерирането на лийдове определя общото състояние на вашия продажбен канал, трябва периодично да измервате показателите на продажбения канал, за да оцените ефективността на процеса на генериране на лийдове. Показатели като процент на конверсия, стойност на клиента за целия му жизнен цикъл, източник на лийдове и др. количествено измерват ефективността на вашите стратегии за генериране на лийдове.

AI алгоритмите обработват всички числа и представят информацията в практичен и лесен за възприемане формат. В същото време те проследяват тези показатели и извършват бенчмаркинг, за да преразгледат маркетинговите стратегии. В резултат получавате двоен резултат – измервате ефективността и получавате възможност да предприемете мерки за максимизиране на генерирането на потенциални клиенти.

Например, платформата за генериране на лийдове с изкуствен интелект подчертава, че лийдовете, генерирани от реклами в социалните медии, имат по-ниски проценти на конверсия. От друга страна, лийдовете, придобити чрез изтегляне на съдържание от уебсайтове, имат по-високи проценти на конверсия. Знаейки това, можете да оптимизирате стратегиите си за генериране на лийдове, като се фокусирате върху SEO, органичен трафик и др., за да предложите по-голяма видимост на уебсайта си и да привлечете висококачествени лийдове. Променяйки стратегията си за генериране на лийдове по този начин, ще максимизирате възвръщаемостта на инвестициите си (ROI)!

Предизвикателства при генерирането на потенциални клиенти с изкуствен интелект [+ решения]

Генерирането на потенциални клиенти с изкуствен интелект е мощно решение. То обаче не е без предизвикателства. Ето преглед на някои ключови проблеми, с които може да се сблъскате, когато добавите изкуствен интелект към процесите си за генериране на потенциални клиенти:

Гарбаж влиза, гарбаж излиза

Дори и най-интуитивният алгоритъм за машинно обучение е толкова добър, колкото данните, с които е обучен. Неточните, остарелите и непълните данни могат да доведат до неправилно генериране на потенциални клиенти, неправилно оценяване, подвеждащи ICP и др. Това би отменило всички предимства на софтуера за генериране на потенциални клиенти, базиран на изкуствен интелект, тъй като вашите екипи по продажбите и маркетинга биха преследвали грешните потенциални клиенти.

Решение: Стандартизирайте процеса на събиране на данни, като същевременно поддържате фокуса върху качеството на данните. Комбинирайте го с рутинни дейности по поддръжка и почистване на данни, които се изпълняват в дълбочина във всички CRM компоненти, за да гарантирате, че вашият бизнес работи само с висококачествени данни.

Алгоритмична пристрастност

Въпреки претенциите си за обективност, алгоритмите на изкуствения интелект са податливи на наследяване на пристрастия. Такива пристрастия могат да произтичат от обучителите или от данните, върху които са обучени. И в двата случая това ограничава обхвата и разбирането на целевата аудитория, тъй като може да пропуснете квалифицирани потенциални клиенти от недостатъчно представени демографски групи или такива с непредсказуемо онлайн поведение.

Пристрастието може да неутрализира използването на изкуствен интелект при генерирането на потенциални клиенти чрез WeForum

Решение: Най-добрият начин за борба с пристрастията е чрез целенасочено наблюдение на AI инструментите за генериране на лийдове. Всяко пристрастие, което може да проникне в системата, трябва да бъде незабавно отстранено. Освен това, обучението на AI алгоритмите на по-големи и по-разнообразни набори от данни може да намали пристрастията.

Разходи и сложност

Нека си признаем: внедряването на AI-базиран инструмент за генериране на лийдове не е нито евтино, нито лесно. Не всички компании могат да си позволят да направят тази стъпка. Дори и да успеят да съберат средствата и да покрият първоначалната капиталова инвестиция, може да им липсват техническите познания или ресурсите, за да се ангажират с такова решение.

Решение: Вместо да правите цялостна промяна на системата, започнете с малки стъпки. Въведете целеви AI инструменти, за да се справите с конкретни предизвикателства при генерирането на лийдове. Щом натрупате опит и се почувствате комфортно, започнете да мащабирате и разширявате обхвата на AI за генериране на лийдове.

Системна интеграция

AI инструментите може да не се интегрират безпроблемно с вашата съществуваща цифрова инфраструктура. Освен това, добавянето на такъв инструмент към списъка ви с бизнес системи, като CRM, платформа за автоматизация на маркетинга и др. , може да доведе до образуване на силози. Неправилната интеграция отслабва въздействието и ползите от изкуствения интелект.

Решение: Ако извършвате основен преглед на системата, обмислете преминаването към платформа „всичко в едно“ като ClickUp. ClickUp отговаря на множество изисквания, индустрии и случаи на употреба. Като алтернатива, изберете AI инструменти с мощни възможности за интеграция за безпроблемен работен процес.

Непрозрачност

Алгоритмите на изкуствения интелект са сложни. Тъй като е трудно да се разбере процесът на вземане на решения, проблемът с „черната кутия“ може да затрудни разбирането защо някои висококачествени потенциални клиенти получават ниска оценка или обратното. Тази липса на прозрачност подкопава доверието в системата и създава съмнения.

Решение: Използвайте AI инструменти за задачи като анализ на данни и автоматизация – неща, в които те се отличават. От друга страна, запазете човешкия надзор, за да интерпретирате резултатите от AI, да изградите взаимоотношения с квалифицирани потенциални клиенти и да вземете стратегически решения.

Загуба на човешкото докосване

Една от най-големите критики към изкуствения интелект е, че той води до загуба на човешкото докосване в управлението на взаимоотношенията с клиентите. Алгоритмите на изкуствения интелект не притежават контекста и нюансите, необходими за изграждането на човешки взаимоотношения. Това унищожава идеята за автентичност и искреност още на етапа на генериране на потенциални клиенти в продажбения процес.

Решение: Ако поддържането на човешкия контакт е от съществено значение за вашия бизнес, запазете вашите агенти на първа линия. Обаче, дайте им възможност да използват AI технологията, за да допълнят своите съществуващи умения. Ако това не е възможно, инвестирайте в най-модерни технологии като обработка на естествен език (NLP), за да взаимодействате с клиентите. Разбира се, поддържайте абсолютна прозрачност с клиентите и ги информирайте, ако и когато използвате AI, за да комуникирате с тях.

Проблеми, свързани с поверителността на данните

Проблемите, свързани с поверителността на данните, са винаги налице във всички приложения на AI технологията. Същото важи и за генерирането на потенциални клиенти с AI. Потенциалните клиенти може да се колебаят да споделят личната си информация, което да доведе до пропускане на налични възможности.

Потребителите имат резерви относно използването на изкуствен интелект чрез CDP

Решение: Поддържайте прозрачност относно практиките си за събиране на данни. Това включва разкриване на факта, че използвате AI инструмент за привличане на потенциални клиенти, получаване на изрично съгласие от потенциалните клиенти при събирането на техните данни и информиране на клиентите за това как планирате да използвате техните данни. Такива разкрития са показатели за доверие и етични практики.

Използване на софтуер за изкуствен интелект за генериране на потенциални клиенти

Въпреки спорадичните предизвикателства, използването на изкуствен интелект за генериране на потенциални клиенти като цяло дава положителни резултати. Това би трябвало да ви насърчи да проучите възможностите за инструменти за генериране на потенциални клиенти с изкуствен интелект.

Преди обаче да започнете да търсите специално решение за генериране на потенциални клиенти с изкуствен интелект, позволете ни да ви дадем подробна информация за възможностите на ClickUp Brain.

Опитайте ClickUp Brain ClickUp Brain може да ви помогне с вашите стратегии за генериране на потенциални клиенти.

Въпреки че ClickUp Brain не е традиционен инструмент за генериране на лийдове, базиран на изкуствен интелект, той отговаря на по-голямата цел за растеж на бизнеса. От една страна, той е част от пакета ClickUp. Това означава, че можете да дигитализирате цялата си продажбена фуния и маркетингови стратегии. Използвайте подход „lift-and-shift“, за да пренесете дейностите по генериране на лийдове в инструмента за управление на проекти. В резултат ще получите всички предимства от третирането на процеса на генериране на лийдове като проект. От приоритизиране на задачите до автоматизиране на работните потоци – всичко.

Казано това, нека разгледаме по-подробно как можете да използвате ClickUp Brain в процеса на генериране на потенциални клиенти:

Използване на клиентски данни: Анализирайте богатството от клиентски данни, разпръснати в средата на ClickUp. От клиентски профили до исторически данни и онлайн поведение – ClickUp Brain използва научи всичко за вашите клиенти . Въоръжен с тази информация, ClickUp Brain ви помага да създадете ICP, които могат да насочват вашите екипи по продажби и маркетинг. Той може също да обмисли с вас подходящи стратегии за генериране на лийдове въз основа на тази информация. Анализирайте богатството от клиентски данни, разпръснати в средата на ClickUp. От клиентски профили до исторически данни и онлайн поведение – ClickUp Brain използва универсалното търсене във всяка задача, документ или проект, за да. Въоръжен с тази информация, ClickUp Brain ви помага да създадете ICP, които могат да насочват вашите екипи по продажби и маркетинг. Той може също да обмисли с вас подходящи стратегии за генериране на лийдове въз основа на тази информация.

Поддържане на потенциални клиенти с целево съдържание: Създаването на висококачествено съдържание и магнити за потенциални клиенти е добър начин да увеличите броя на потенциалните си клиенти и конверсиите. Висококачествено съдържание като публикации в блогове, ръководства, обяснения и др. привлича потенциални клиенти и ги превежда през етапа на осведомяване към етапа на конверсия. AI Writer на ClickUp Brain може да ви помогне да създадете персонализирано съдържание за всеки етап от пътуването на клиента.

Опитайте ClickUp Brain ClickUp Brain помага при генерирането на съдържание, за да улесни привличането на потенциални клиенти.

Персонализиран имейл маркетинг: С достъп до минали взаимодействия и CRM данни (ако е свързан с ClickUp), ClickUp Brain може да създава убедителни маркетингови съобщения . От привлекателни CTA до персонализирани теми, всеки имейл е съобразен с интересите на всеки потенциален клиент.

Автоматизирайте кампаниите за поддържане на потенциални клиенти: ClickUp Brain може да ви помогне да създадете автоматизирани работни процеси за поддържане на потенциални клиенти. Например, можете да дефинирате тригери, които автоматично да водят до конкретни действия (например, когато статуса на задачата се промени на „Заинтересован“, изпратете имейл с казус).

Освен това, CRM на ClickUp улеснява управлението на потенциални клиенти. То ви позволява да визуализирате вашия продажбен процес и да проследявате напредъка на вашите потенциални клиенти, докато те преминават през различни етапи. То също така предлага специални шаблони, които ви помагат да планирате по-добре вашите продажбени дейности.

Изтеглете този шаблон Управлявайте ефективно своя продажбен процес с шаблона за продажбен процес на ClickUp.

Шаблонът за продажбена тръба на ClickUp предоставя предварително дефинирана структура за вашата продажбена тръба, включваща общи етапи като квалифициране на потенциални клиенти, предложение и сключване на сделка, като по този начин гарантира, че всички членове на вашия екип следват един и същ процес на продажби. Той ви позволява също да добавяте персонализирани полета и статуси, за да оценявате потенциалните си клиенти и да давате приоритет на най-обещаващите от тях.

Бъдещето на изкуствения интелект в генерирането на потенциални клиенти

Бъдещето на изкуствения интелект в генерирането на потенциални клиенти е безспорно светло и обещаващо. Фокусът върху изграждането на доверие и прозрачност, съчетан с технологичните постижения, ще проправи пътя за още по-мощни инструменти на изкуствения интелект за генериране на потенциални клиенти.

Говорейки за напредък, предсказуемите анализи биха променили изцяло играта в генерирането на потенциални клиенти. Това би довело до тектонична промяна в дейностите по генериране на потенциални клиенти, тъй като те стават по-проактивни, отколкото пасивни. В резултат на това, фирмите биха могли да идентифицират потенциални клиенти, дори преди те да се натъкнат на марката! Освен това, те могат да свържат точките, докато идентифицират потенциалните клиенти, които са най-вероятно да се превърнат в клиенти за конкретни продукти или услуги.

Освен предсказуемите анализи, генерирането на потенциални клиенти с изкуствен интелект би спечелило много от новите технологии и приложни интерфейси. Например, разговорният изкуствен интелект би могъл да доведе до създаването на реалистични чатботове, които да взаимодействат като хора, докато квалифицират потенциалните клиенти. По същия начин, маркетинговата автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, би станала по-усъвършенствана, като същевременно би привличала повече потенциални клиенти от много източници.

Триадата от автоматизация, фокус върху клиента и стратегическо вземане на решения предвещава ново начало за бъдещето на изкуствения интелект в генерирането на потенциални клиенти.

Готови ли сте да поемете лидерството с ClickUp?

Комбинацията от изкуствен интелект и генериране на потенциални клиенти е идеално съчетание.

AI ще ускори дейностите по генериране на лийдове, като ги направи по-целенасочени, базирани на данни и автоматизирани. Това ще освободи маркетолозите да се занимават с по-ценни задачи, като поддържане на лийдове, изграждане на взаимоотношения и подготовка на лийдове за продажба. Огромната гъвкавост, която AI внася в усилията за генериране на лийдове, е още едно предимство.

С AI-базирани инструменти за управление на проекти като ClickUp получавате централизиран хъб, откъдето можете да виждате, проследявате и управлявате цялата информация за потенциалните си клиенти. За да разгледате повече, регистрирайте се безплатно сега!