10 шаблона за продажбена фуния за генериране на повече потенциални клиенти

Като ефективен търговец, вие знаете, че не всички потенциални клиенти имат еднакви нужди. Ето защо фуниите за продажби са от решаващо значение за насочването на клиентите през тяхното пътуване, така че да можете да реализирате продажби по пътя.

Но създаването на фунии за продажби може да отнеме много време. Тук на помощ идват шаблоните за фунии за продажби. Тези удобни инструменти спестяват време при създаването на рамката на фунията, така че можете да съсредоточите усилията си върху генерирането на потенциални клиенти и увеличаването на продажбите.

В тази публикация ще разгледаме какво представляват шаблоните за продажбени фунии и ще подчертаем предимствата от използването им за вашия екип по продажбите. Ще споделим 10 от най-добрите шаблони за продажбени фунии, които подпомагат събирането на потенциални клиенти и превръщането на потенциалните клиенти в ценни клиенти. ?

Какво е шаблон за продажбена фуния?

Продажбената фуния е визуално представяне на пътя, по който потенциалните клиенти преминават, за да закупят вашите продукти или услуги. Това включва целия път на клиента от запознаването с вашата компания до откриването на продуктите и накрая предприемането на действие.

Продажбената фуния е най-широка в горната си част, където обикновено имате най-голям брой потенциални потребители. Фунията се стеснява с напредването на стъпките, като запазва само най-ценните клиенти. ?

Лесно планирайте работните процеси и изградете своя специален фуния за продажби в ClickUp Whiteboards както за маркетинговите, така и за търговските екипи.

Повечето продажбени фунии варират от три до шест етапа в зависимост от нуждите на компанията и маркетинговите й усилия. Те обикновено включват следните четири етапа:

Осъзнаване: Моментът, в който клиентите за първи път забелязват вашата марка – обикновено чрез реклами, четене на вашия блог или чрез устата на уста.

Интерес: Хората обмислят вашите услуги и дали те ще им помогнат да решат даден проблем.

Ангажираност: Потенциалните клиенти започват да научават повече за вашите оферти, разглеждат цените и се свързват с търговските представители.

Действие: Потенциалният клиент се превръща в клиент, като направи покупка.

Различните етапи на процеса на продажбите обикновено се групират в сегменти, известни като горната, средната и долната част на фунията. Целта на фунията за продажби е да предостави информация за действията и мислите на клиентите в различни моменти от процеса на покупка.

Какви са предимствата от използването на шаблон за продажбена фуния?

Като разберете потенциалните клиенти на различни етапи от процеса на продажбите, можете да създадете маркетингови кампании, които да предоставят най-подходящите съобщения за нуждите на клиентите. Това, от което се нуждае човек в етап на проучване – информация за продукти, които решават неговите проблеми – е различно от това, от което се нуждае човек, който е готов да купи – например, персонализирана софтуерна програма.

Създаването на фуния за продажби ви позволява да се срещнете с клиентите там, където се намират в своя процес на покупка. Добавянето на шаблон за фуния за продажби към вашите приложения за продажби ви позволява да свършите работата за половината от времето. ?

Ето някои предимства на използването на шаблон за продажбена фуния:

Анализирайте ресурсите на ранен етап: Като получите информация за планирането, можете да разпределите по-добре ресурсите за различните кампании.

Получете информация за напредъка: Повечето шаблони предлагат функции Повечето шаблони предлагат функции за отчитане на продажбите , така че можете да проследявате напредъка и да видите какво работи добре.

Насладете се на лесното усвояване: с помощта на шаблона можете да започнете без да са ви необходими високи умения и да прекарвате по-малко време в сложно планиране.

Използвайте сътрудничеството в реално време: Работете заедно с целия екип по продажбите благодарение на незабавно актуализираните и лесно споделяеми шаблони.

10 шаблона за продажбена фуния за генериране на повече потенциални клиенти

С помощта на шаблон за продажбена фуния можете да научите повече за вашите клиенти и да адаптирате офертите си към техните нужди в различни точки от продажбената фуния. Чрез персонализиране на подхода си ще дадете на клиентите това, което искат, когато имат нужда от него.

Улеснете създаването на фуния, като използвате безплатен шаблон за продажбена фуния от нашия подбрани списък. Спестете време и преместете клиентите по-бързо през процеса с тези шаблони, които предлагат отчети, персонализиране и сътрудничество в реално време. ?

1. ClickUp стъпки за създаване на шаблон за продажбена фуния

Изтеглете този шаблон ClickUp стъпки за създаване на шаблон за продажбена фуния

Шаблонът „Стъпки за създаване на фуния за продажби“ на ClickUp е бърз и лесен инструмент за изготвяне на безплатен шаблон за фуния за продажби от нулата. Използвайте CRM инструмента на ClickUp, за да получите информация за видовете продукти и услуги, които търсят вашите клиенти.

Обърнете внимание и на въпросите, които клиентите повдигат, и проблемите, които може би се опитват да решат, въз основа на информацията от софтуера за управление на клиентската база данни.

Използвайте тази информация, за да попълните шаблона, включително идеи за повишаване на осведомеността и предизвикване на любопитство. Визуализирайте подхода си към нуждите на клиентите с персонализирани изгледи, включително изгледи „Списък“, „Календар“ и „Работна натовареност“.

След това автоматично създавайте задачи в ClickUp и ги възлагайте на подходящия член на екипа по продажбите. Следете напредъка с помощта на диаграми на Гант и създавайте известия, когато бъдат постигнати важни етапи или възникнат проблеми.

2. Шаблон за продажбена фуния на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за продажбена фуния на ClickUp

Оптимизирайте своя процес и получите по-добра представа за вашите клиенти с шаблона за продажбен процес на ClickUp. Този шаблон за работна среда насочва вашия екип по продажбите от идентифицирането на потенциални клиенти до поддържането на квалифицирани лийдове и сключването на сделка.

Използвайте персонализирани статуси, за да категоризирате потенциалните клиенти като квалифицирани, загубени, предложени или в демо версия. Добавете сегменти за клиенти, които са в етап на въвеждане, поддържане или нужда от внимание. Създавайте задачи и задействайте действия като последващи имейли, за да подпомогнете процеса на продажбите.

Шаблонът за продажбена тръба също така поддържа отчетността на целия екип по продажбите и маркетинга. Преминете в изглед „Екип“, за да видите върху какво работят търговските представители, коригирайте натоварването въз основа на вашата маркетингова стратегия и управлявайте ресурсите за имейл маркетингови кампании. ??‍?

3. Шаблон за KPI за продажби на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за KPI за продажби на ClickUp

Шаблонът за KPI за продажби от ClickUp ви позволява да проследявате показателите за продажбите от всички ъгли на процеса на управление на продажбите. Подчертайте областите, в които постигате големи успехи, и идентифицирайте местата, където екипът ви трябва да се подобри – дали това е за генериране на потенциални клиенти или за обслужване на платежоспособните ви клиенти.

Независимо дали вашият екип работи върху нови целеви страници, създава бутони за призив за действие (CTA) за публикации в блогове или предизвиква интерес с публикации в социалните медии, вие искате да видите колко добре се представят. Шаблонът за KPI за продажбите предлага седмични и месечни отчети, за да следите напредъка в маркетинговия канал.

Започнете с създаването на задачи за всеки KPI за продажбите. Това може да включва цели за проценти на превръщане, регистрации или прегледи на магнити за лийдове или броя на новите клиенти. След това добавете персонализирани полета за неща като приходи, опити за допълнителни продажби и брой потенциални клиенти.

Проследявайте напредъка по всеки показател за задачите седмично и месечно. Генерирайте автоматично задачи за проследяване на елементите, които не се представят добре. Присвойте етикети за приоритет, за да знае екипът върху какво да работи първо, за да постигне най-голям успех в продажбите.

4. ClickUp ChatGPT подсказки за генериране на лийдове

Изтеглете този шаблон ClickUp ChatGPT подсказки за генериране на потенциални клиенти

Дори и да знаете какво искат клиентите на различните етапи от фунията, е трудно да измислите начини да ги ангажирате. За щастие, има шаблон, който ще ви улесни живота. Генерирайте нови потенциални клиенти и обмислете маркетингови кампании с ChatGPT Prompts For Lead Generation на ClickUp.

Този шаблон използва AI-управлявани подсказки за ChatGPT и алтернативи, за да можете да измислите нови идеи, които са съобразени с вашия бизнес. Подсказките включват неща като маркетингови стратегии за стимулиране на конкретни действия, идеи за социални медии за изграждане на доверие с клиентите и кампании с казуси, които изграждат познаваемостта на марката. ?

Всяка подсказка може да бъде персонализирана. Въведете профила на вашия купувач и желаните действия в текста на подсказката на шаблона. Използвайте подсказката, за да създадете стратегии за генериране на лийдове и да се обърнете към правилната целева аудитория.

5. Шаблон за седмичен отчет за продажбите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за седмичен отчет за продажбите на ClickUp

В крайна сметка, продажбената фуния е толкова добра, колкото и резултатите от нея. Проследявайте напредъка и изградете ефективна продажбена фуния от нулата с шаблона за седмичен отчет за продажбите от ClickUp. Този шаблон улеснява визуализирането на успехите ви и идентифицирането на пречките по пътя.

За да започнете, споделете формуляра за отчет за продажбите в края на деня в шаблона с всички ваши търговци. Персонализирайте формуляра, за да включите информация като ръководител на екипа, прогнози за продажбите, супервайзор и име на служителя.

Създайте персонализирани полета, за да проследявате данни за продажбите, като нови потенциални клиенти, превърнати обаждания и насрочени срещи. Използвайте седмичния изглед, за да получите обща представа за това, върху какво работи всеки през цялата продължителност на проекта.

Преминете към изгледа „Текуща седмица“, за да разгледате подробно задачите в графика за тази седмица.

Използвайте този шаблон като пътна карта и инструмент за проследяване. Автоматизацията оптимизира работния процес, а интеграцията с инструменти като HubSpot улеснява служителите да споделят дизайни на кампании или да проследяват работното си време.

6. Шаблон на ClickUp за карта на пътя на клиента

Изтеглете този шаблон Шаблон на ClickUp за карта на пътуването на клиента

Шаблонът за карта на пътуването на клиента на ClickUp ви позволява да идентифицирате проблемните точки по време на пътуването на купувача. С по-задълбочени познания за това как мислят и действат вашите клиенти, създайте по-добри кампании, за да сключите сделки и да постигнете по-бързо вашите продажбени цели. ?

Визуалният изглед на бялата дъска ви позволява да сътрудничите с всички членове на екипа, за да планирате етапите на пътуването на клиента. Използвайте лепящи се бележки, за да отбележите различни действия в рамките на вашата клиентска база. Идентифицирайте точките на контакт с абонатите, включително регистрациите и записванията в списъка с имейли.

Въз основа на вашата сесия за мозъчна атака, определете решения за повишаване на продажбите. Тези решения включват неща като по-добра функционалност на уебсайта, персонализирани продукти и услуги и по-голям обхват на различни маркетингови канали.

Веднага възлагайте задачи въз основа на новосъздадения си план за действие. Задавайте приоритети и използвайте зависимости, за да подчертаете задачите, които блокират другите и трябва да бъдат изпълнени първи.

7. Шаблон за план за успех на клиенти на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за успех на клиенти на ClickUp

За да създадете успешен маркетингов план, е от решаващо значение да се уверите, че нуждите на вашите клиенти са задоволени. Използвайте шаблона за план за успех на клиентите от ClickUp, за да разработите стратегическа пътна карта за подкрепа на клиентите през всички етапи на процеса.

Разделете клиентите на групи и определете критериите, които са от съществено значение за техния успех. Оптимизирайте кампаниите за клиентите и проследявайте напредъка им по отношение на решенията за покупка и желаните действия.

Създайте планове за следващия етап, за да подобрите задържането на клиентите. Не забравяйте да преразгледате плана си за успех и да го актуализирате въз основа на вашите заключения. Разпределете задачи на съответните членове на екипа, за да проследят и да предложат нови идеи в подкрепа на вашите потребители.

8. Шаблон за продажбена фуния в Excel от SalesFlare

чрез SalesFlare

Независимо дали управлявате малък бизнес с няколко търговци или голяма B2B търговска фирма, този шаблон улеснява проследяването на клиентите на всички етапи от продажбения процес. Шаблонът за електронна таблица ви позволява да управлявате потенциалните клиенти на едно място.

Добавете персонализирани полета, за да проследявате ключови показатели за продажбите и да наблюдавате продажбените дейности от началото до края на фунията. Използвайте информацията от шаблона за продажбена фуния, за да подобрите офертите на страницата си за продажби или да предоставите нови възможности за превръщане на потенциални клиенти в реални, като уебинари или безплатни електронни книги. ?

Изтеглете шаблона, за да го използвате в Google Sheets или като електронна таблица в Microsoft Excel. Тъй като този шаблон е просто електронна таблица, ще трябва да използвате друг инструмент, като ClickUp, за да планирате задачите на членовете на екипа.

9. Шаблон за продажбена фуния в Excel от Gong

чрез Gong

Без видимост в продажбената ви фуния е трудно да се прецени кои кампании работят и кои пропускат потенциални клиенти. Този безплатен шаблон улеснява проследяването на успеха на всички етапи от продажбената фуния.

Шаблонът за продажбения процес в Excel може да се използва и в Google Sheets. Персонализирайте шаблона, като добавите SEO кампании и проследявате конверсии като телефонни обаждания или регистрации по имейл.

Актуализирайте таблицата, когато клиентите вземат решения. Шаблонът разполага с вграден инструмент за прогнозиране на продажбите, който незабавно добавя данни за приходите въз основа на действията на клиентите. Използвайте шаблона, за да проследявате напредъка си и да получите информация за най-успешните си маркетингови кампании. ?️

10. Шаблон за продажбена фуния в PowerPoint от Slidehunter

чрез Slidehunter

Подобрете сътрудничеството в екипа, независимо дали работите в стартираща компания или голяма търговска фирма, с шаблона за продажбена фуния в PowerPoint от Slidehunter. Шаблонът за презентация улеснява споделянето на всички ваши цели и очаквания директно с екипа.

Презентацията започва с разбивка на продажбения фуния, където можете да обясните как вашите клиенти се движат през съществуващата фуния. Добавете слайдове, за да обясните текущите маркетингови кампании и да обсъдите възможностите за нови подходи.

Когато приключите с презентацията, обсъдете с екипа си маркетингова стратегия, която да отговори на проблемите на клиентите. Използвайте друг софтуерен инструмент за управление на проекти, за да създадете задачи и да проследявате напредъка.

Създавайте по-добри продажбени фунии за по-кратко време с ClickUp

С тези безплатни шаблони за продажбени фунии създаването на пътни карти за по-добро задоволяване на нуждите на клиентите е по-лесно от всякога. Използвайте ги, за да свържете информация за пътя на потребителя и да обмислите нови начини за генериране на потенциални клиенти.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да създавате по-ефективни продажбени фунии за половината от времето. С повече от 1000 шаблона има безброй различни начини да създадете персонализирани продажбени фунии и да проследявате напредъка.

Автоматизацията и приоритизирането на задачите означават, че екипът получава незабавно актуална информация за това, върху какво трябва да работи, за да можете да постигнете по-бързо целите си за продажби. ✅