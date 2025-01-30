Над 30 прости инструмента за продажби за малки предприятия

Какво разбирате под малък бизнес?

Мама и татко.

Магазин на ъгъла.

Допълнителен бизнес.

Независимо от вашето мнение по този въпрос, в действителност малките предприятия са доста големи. В зависимост от това кого питате, малките предприятия могат да имат до 1000 служители. Това е голяма операция.

В ролята на търговец в малка фирма конкуренцията може да бъде жестока. Вие сте срещу конкурентите си (а понякога дори и срещу колегите си!) и искате да бъдете като Юсейн Болт.

Както би ви казал вашият професор по икономика, обаче, прекараното време не е равно на възвръщаемост на инвестициите. Трябва не само да работим по-бързо и по-усилено, но и по-умно.

За начинаещите, CRM е система за управление на взаимоотношенията с клиенти. Това е софтуер, който съхранява всички ваши контакти, свързана информация (всичко от имейл адреси до уебсайтове на компании и LinkedIn профили). Но това не е просто модерна версия на Rolodex.

Той също така съхранява дейностите и взаимодействията, които имате с всеки потенциален клиент или клиент, като например последния ви имейл или дата на телефонно обаждане. Той свързва контакта с компанията или други компании, с които това лице може да е било свързано (хората сменят работата си, знаете!). Най-добрите CRM системи също така оценяват вашите контакти, показвайки ви най-добрите потенциални клиенти, статуса на сделките и други, за да организирате вашия продажбен канал.

Ако това ви звучи плашещо, не се притеснявайте – не е нужно да правите всичко наведнъж. Твърде много фирми се обръщат към големите играчи като Salesforce, без да е необходимо.

Всъщност може би е по-добре да започнете с прост CRM и след това да го разширявате с разрастването на бизнеса си. Например, ClickUp е инструмент за продуктивност, който може да бъде оборудван и като CRM с нашата функция за персонализирани полета.

Можете да добавите информация за контакт, да изброите следващите стъпки за контакта/потенциалния клиент и да включите приложения. Можете също да създадете шаблон за всеки нов запис за контакт, така че винаги да разполагате с правилните данни за всеки нов човек, който добавяте.

Препоръчителни CRM инструменти за продажби:

2) Управление на проекти

Къде можете лесно да общувате с останалата част от екипа си за напредъка на сделките или за това как новите функции, продукти или услуги могат да повлияят на настоящите клиенти? Повечето компании събират тези актуализации в Powerpoint, изпращат ги по имейл на всички и три дни по-късно ги забравят.

Месеци по-късно се получава огромно забавяне, тъй като вицепрезидентът по продажбите претърсва пощенската си кутия за подробностите за функциите. Как може да се избегне това? Отговор: с инструмент за управление на проекти, който е лесен за използване, но достатъчно мощен, за да може цялата ви организация да се включи.

ClickUp разполага с функциите, от които се нуждаете за подробности за задачите, коментари, прикачени файлове, интеграции и др.

Вашият екип по продажбите може да оставя коментари, както и да преглежда проекти и задачи в реално време. Или... това може да бъде ужасно. Наличието на граница между продажбите/развитието на бизнеса и продукта може да бъде полезно за ясната йерархия.

ClickUp се справя и с това, с индивидуални пространства и екипи, до които имат достъп само определени членове.

Препоръчителни инструменти за управление на проекти в продажбите:

ClickUp : Опростен интерфейс с много безплатни функции

Xtensio : Платформа за сътрудничество, където екипите могат да създават впечатляващо бизнес съдържание за нула време.

Asana

Trello

Понеделник

3) Подписване на документи

Във всеки бизнес, в който се сключват договори или споразумения, ще изпращате много документи. И не ми казвайте, че все още сканирате и изпращате факсове. Това трябва да се промени, най-вече защото не искате да обяснявате на новия си стажант как работи факсът. Просто не си заслужава да губите време за това.

След като сключите сделка, не искате да се занимавате и с това. Имате нужда от бърз, автоматизиран начин да получите документите и парите в банката.

Препоръчително подписване на документи:

4) Управление на документи и знания

За лесен достъп до договори, брошури, ръководства и актуализации на продукти, ще ви е необходима система за управление на документи, която да помогне на вашия екип да намери необходимите материали. Много от най-добрите инструменти включват прикачени файлове с история на версиите и бележки, които ви помагат да записвате всички промени или актуализации, които са били направени.

Използването на тази подходяща комбинация от инструменти за търговия на дребно може да изведе вашата бизнес стратегия на съвсем ново ниво. Тя ще ви помогне да съгласувате по-добре вашите екипи по продажби и маркетинг, за да постигнете по-високи цели за приходи и лесно да проследявате резултатите и статистиките.

Удобно е също така да ги интегрирате с инструмента си за управление на проекти, за да може процесът на актуализация да протича по-бързо. Ако използвате Dropbox или Google Drive, и двата се интегрират с ClickUp.

Препоръчително управление на документи и знания

Notion : Създавайте таблици, правете актуализации, централизирайте документацията си Създавайте таблици, правете актуализации, централизирайте документацията си

Dropbox

Google Drive

Evernote

Slite

Airtable

5) Планиране на срещи

Планирането на следващата демонстрация или среща е също толкова важно, колкото и установяването на контакт. Защото какъв е смисълът, ако никога не намирате време да поговорите? Изпращането на имейли напред-назад е просто глупаво, когато има много страхотни инструменти, които предлагат календарни покани и подробности за срещите.

Добавянето на планиращ срещи като един от вашите инструменти за продажби ще ви улесни живота и ще ви донесе още няколко демонстрации по пътя. След като планирате срещата си, използвайте ClickUp Meetings, за да си водите бележки и да задавате задачи за действие.

Препоръчителни инструменти за планиране на срещи

6) Автоматизация и управление на имейли

За продажбите не е достатъчно да следите имейлите си – трябва да максимизирате тяхното въздействие. Много програми за имейли ще ви помогнат да персонализирате поздравите си и ще ви уведомяват, когато имейлите бъдат отворени. Можете също да планирате изпращането на имейли в определено време, за да достигнете потенциалните си клиенти според техния график, а не според вашия.

Много от инструментите разполагат и с функции за групова пощенска кутия, така че можете да коментирате и обсъждате имейл с други членове на екипа, преди да отговорите. Много от тези програми могат да улеснят значително отговарянето и проследяването на имейли.

Препоръчителни инструменти за управление на имейли за продажби:

ClickUp : Изпращайте/получавайте имейли, планирайте задачи, настройвайте автоматизации, прикачвайте имейли към задачи и др.

Front : Оптимизирайте комуникацията между всички членове на екипа с имейли, съобщения за продукти и др.

Right Inbox : Поставете електронната си поща на автопилот с последователност на имейлите, шаблони за имейли и проследяване на имейли.

EmailAnalytics : Проследявайте и наблюдавайте средното време за отговор на имейли, изпратените имейли, получените имейли и др.

Hubspot

Mailshake

Hiver

Outreach.io

Pabbly

7) Генериране на потенциални клиенти и общуване

Преди ефективният търговец се отличаваше с това, че се обаждаше на потенциален клиент, с когото нямаше предварителна връзка, и сключваше сделка. Студените обаждания бяха загуба на време, с изключение на няколко избрани случая. Но студените обаждания бяха заменени от нещо друго: топлите обаждания. Маркетингът на съдържание, маркетингът в социалните медии и други са разтопили потенциалните клиенти, още преди да вдигнете телефона (надяваме се).

Използвайте тези инструменти, за да създадете по-добра връзка, включително да намерите имейли и да установите незабавна връзка. Но откъде да започнете? Да купите списък от огромна база данни? Вероятно не. Имате нужда от инструменти като Sales Navigator и LeadFuze, за да създадете персонализирани списъци, които по-вероятно ще съответстват на вашите продажбени цели и работни задачи.

Препоръчителни инструменти за генериране на потенциални клиенти и достигане до тях

8) Видеоконферентна връзка

Имам един приятел, който работи в продажбите и лети из цялата страна, като по пътя спира да посети различни клиенти. Една седмица е във Филаделфия, следващата в Роли, а след това отива в Сиатъл. Това е чудесно, ако компанията ви има средствата да си го позволи.

Не всички от нас работят за фирми, които харчат хиляди всяка седмица за екип по продажбите, който да посещава всеки потенциален клиент. Но следващият важен инструмент във вашия арсенал е качествена платформа за видеоконферентна връзка, с която да установите лична връзка. Тя трябва да е надеждна и достоверна, и най-важното – да не е досадна.

И забравете за многократните вписвания, на кого му харесва това? Някои инструменти работят най-добре за индивидуални срещи, докато други са по-подходящи за групови конференции.

Appear.in: Всеки може да посети сайта, да намери своя човек и да влезе в системата. Или да изпрати покани. Много лесни срещи чрез браузър, без допълнителни изтегляния или ПИН кодове.

Zoom

RingCentral

Skype

Заключение: Ускорете продажбите си

Вашата цел: повече възможности и капацитет за свързване, защото типичният търговец прекарва само 36% от времето си в реални продажби. Това не е добре. Въпреки че продажбите понякога могат да изглеждат като ръка-в-ръка борба, продуктивните инструменти за продажби трябва да работят за вас и вашите търговски представители. Ами ако имаше изкуствен интелект, който да помага в бъдещето на работата?

Те улесняват ежедневните, но необходими малки стъпки в продажбите, така че екипът ви да се фокусира върху по-висока възвръщаемост.

