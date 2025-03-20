10 безплатни шаблона за продажбения процес, с които да сключите повече сделки

Какво прави един екип по продажбите успешен? Талантът, размерът или усъвършенстваните инструменти? Въпреки че всички тези елементи са от решаващо значение, най-добрите екипи по продажбите се фокусират неуморно върху управлението и разрастването на своя продажбен процес.

Процесът на продажбите е критична част от прогнозирането на приходите и формирането на солидна стратегия за продажби.

Въпреки това, екипите по продажбите често се сблъскват с предизвикателства като неорганизирани потенциални клиенти, липса на видимост в процеса на продажбите на потенциалните клиенти и затруднения в процеса на проследяване при структурирането на продажбения процес.

Шаблонът за продажбения процес може да ви помогне да оптимизирате продажбения процес, да управлявате потенциалните клиенти, да проследявате напредъка на продажбите и да подобрите процента на конверсия.

В тази статия са представени 10 безплатни шаблона за продажбения процес, които можете да използвате, за да укрепите продажбения си процес и да подобрите ефективността и резултатите от продажбите.

Какво е шаблон за продажбения процес?

Шаблонът за продажбения процес визуално представя всички фази на продажбения процес, включително проучване, квалифициране на потенциални клиенти, поддържане на интереса им и финализиране на сделки. Той помага да поставите всички данни за продажбения процес в контекст, така че да можете ефективно да проследявате сделките, да се фокусирате върху подходящите възможности и да приложите добре планирана стратегия.

Ефективният шаблон за продажбения процес предоставя ясна рамка, която може да бъде разделена на генериране на потенциални клиенти, квалификация, контакти, последващи действия, преговори и сключване на сделки. Ако не искате вашите сделки да ви се изплъзнат, шаблонът за продажбения процес е отлично допълнение към вашия арсенал от софтуер, инструменти и ресурси за проследяване на продажбите.

Отделите по продажбите използват тези шаблони, за да поставят реалистични цели, да идентифицират препятствия и възможности за продажби, да проследяват напредъка по етапите на продажбения процес и да прогнозират продажбите.

Всеки шаблон за продажбения процес трябва да включва следните компоненти:

Брой възможности във вашия процес : Има ли вашият процес достатъчно възможности, които да се превърнат в продажби?

Размер и стойност на всяка възможност: Какъв е средният размер на сделката и записите за сделката? Кои търговски представители работят по сделката и т.н.?

Време между фазите на продажбения процес: колко време отнема преминаването от една фаза към друга, включително очаквана дата на сключване, вероятност за успех, общо време за сключване на сделки

Преди да изберете подходящ за вашия екип, е полезно да разберете какво прави един шаблон за продажбения процес добър.

Какво прави един шаблон за продажбения процес добър?

Шаблонът за продажбения процес трябва да бъде ресурс, а не разсейващ фактор, който ви позволява да управлявате ефективно продажбения процес и да постигнете целите си за приходи.

За да получите максимална възвръщаемост на инвестициите от шаблона за продажбения процес, ето на какво трябва да обърнете внимание:

Добре дефинирани етапи

Трябва да дефинирате всеки етап от процеса на продажбите, за да сте сигурни, че вашите търговски представители са на една и съща страница по отношение на преминаването от генериране на потенциални клиенти към квалифициране и сключване на сделки, както и за да избегнете недоразумения.

Визуално представяне

Ефективният шаблон за продажбения процес трябва да позволява визуално представяне на важни показатели и KPI за продажбения процес.

Функции за сътрудничество

Изберете шаблон за отчет за продажбите с възможност за редактиране в реално време, функции за форматиране, които правят шаблона визуално привлекателен, и възможност за сътрудничество чрез споменавания, етикети и коментари.

Възможности за отчитане

Безплатният шаблон за продажбения процес трябва да предоставя подробен анализ на състоянието на процеса и данните за продажбите, както и да проследява представянето на търговските представители.

Интеграция с вашите работни процеси

Накрая, вашите търговски екипи трябва да могат да интегрират този шаблон в съществуващите си работни процеси. Например, трябва да можете автоматично да импортирате данните за продажбите от шаблона в CRM системата си, за да се осигури безгрешен поток на данни.

10 безплатни шаблона за продажбения процес

Ако сте готови да създадете първия си продажбен процес, ето 10-те най-добри шаблона, които можете да изтеглите безплатно и да използвате още днес.

1. Шаблон за управление на продажбите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Този шаблон за управление на продажбите ви помага да проследявате и управлявате постъпващите възможности, обработвани от AE и BDR.

2. Шаблон за продажбения процес на ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте всеки етап от процеса на продажбите, като използвате шаблона за продажбения процес на ClickUp.

Процесът на продажбите е източникът, от който в крайна сметка произтичат всичките ви приходи. Следенето отблизо на потенциалните клиенти от началото до края ви помага да оптимизирате резултатите си.

Имате нужда от шаблона за продажбения процес на ClickUp, за да визуализирате продажбения си процес и да приоритизирате потенциалните клиенти въз основа на критерии като спешност и потенциал.

Добавете потенциални клиенти, събрани от телефонни разговори, препоръки и имейли, и постепенно ги разпределете в различните етапи на вашия цикъл на продажби. След това делегирайте на вашите търговски представители други групи потенциални клиенти или различни етапи от продажбения процес.

Този безплатен шаблон за продажбения процес ви помага да създадете ефективни работни потоци и да маркирате задачите с персонализирани статуси, като „отпаднал“, „проследяване“ и „нуждае се от внимание“. Ефективният продажбен процес води до по-точни прогнози за бъдещите продажби и по-бързо разработване на продукти. Той също така ви приближава към вашите продажбени цели.

💡Съвет от професионалист: Използването на надежден CRM софтуер за централизиране на данните за клиентите и управление на всички движения на потенциалните клиенти може да направи вашите екипи по продажбите по-продуктивни. Този подбрани списък с 20-те най-добри CRM софтуера ще ви помогне да започнете.

3. ClickUp Стъпки за създаване на шаблон за продажбена фуния

Изтеглете този шаблон Използвайте стъпките на ClickUp за създаване на шаблон за продажбена фуния, за да получите бързо информация за клиентите, да развиете осведоменост и автоматично да създавате задачи.

Един от ключовите компоненти на продажбения процес е продажбената фуния. Тя показва броя на потенциалните клиенти, които преминават от запознаване с вашата марка до окончателно закупуване.

Шаблонът „Стъпки за създаване на фуния за продажби“ на ClickUp помага на екипите по продажбите да насочват клиентите си от потенциални клиенти към лийдове и клиенти, и визуализира различните етапи на фунията, за да прогнозира, управлява и подобрява продажбите.

Този шаблон включва ClickUp Board View, който можете да използвате, за да визуализирате всички стъпки, включително генериране на потенциални клиенти, квалификация, поддържане и конверсия.

С този шаблон можете постоянно да следите как квалифициран потенциален клиент преминава през всеки етап и да предприемате подходящи действия в отговор на това. Анализирането на тези етапи на сделката ви помага да създадете и подберете целево съдържание и допълнителни материали, за да привлечете ефективно потенциални клиенти.

ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, облекчава вашия екип по продажбите, като предварително попълва данните във вашите шаблони за продажбения процес. Освен това, ClickUp Brain помага за:

Разберете предпочитанията на клиентите

Идентифицирайте бързо потенциалните клиенти

Взаимодействайте с клиентите незабавно

Например, екипите по продажбите могат да използват ClickUp Brain, за да пишат привлекателни имейли до клиентите, когато абонаментите им са на път да изтекат.

Използване на ClickUp Brain за генериране на имейли за подновяване на абонамента за активни клиенти

Ето още един пример за използване на изкуствен интелект в продажбите: използвайте ClickUp Brain с ClickUp Clips, за да създавате видеоклипове с транскрипти, генерирани от изкуствен интелект. Можете да гледате и това видео, за да разберете повече:

Тази функция е полезна при привличането на нов клиент и създаването на персонализирано демонстрационно видео, за да обясните сложни концепции.

📮 ClickUp Insight: Около 35% от участниците в нашето проучване оценяват понеделник като най-непродуктивния ден от седмицата. Неясните приоритети в началото на работната седмица могат да бъдат фактор, допринасящ за това. Решението за управление на задачите на ClickUp елиминира тези догадки, като ви позволява на вас и вашия екип да зададете ясни нива на приоритет за всички възложени задачи. Освен това получавате ClickUp Brain, мощен AI асистент, който отговаря на всички ваши въпроси. С ClickUp винаги знаете точно какво трябва да се направи и кога.

4. Шаблон за проследяване на продажбите ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте и анализирайте всички променящи се части от процеса на продажбите, като използвате шаблона за проследяване на продажбите на ClickUp.

За да могат търговските представители да работят с максимална ефективност, ви е необходим добре разработен процес на продажби. Използвайте шаблона ClickUp Sales Tracker, за да получите ясна представа за всеки етап от процеса на продажби.

Този шаблон ви помага да изготвите надежден план за продажбите, като проследявате представянето си по отношение на целите за продажбите и получавате информация за представянето на отделните служители и екипа.

Ръководителите на продажбите могат да наблюдават всяко взаимодействие между потенциалния клиент и търговския представител, да събират обратна информация и да планират навременни имейли за проследяване.

Използвайте таблата на ClickUp в шаблоните си за продажбени планове, за да идентифицирате и проследявате ключови показатели като стойността на клиента за целия му жизнен цикъл. Добавете стандартна табла за сделки, вероятност за успех и средни приходи на клиент според вашите предпочитания.

💡Съвет от професионалист: ClickUp Milestones разделя по-големите цели на по-малки задачи, като по този начин всички остават фокусирани върху ключовите цели. Не забравяйте да празнувате малките победи, за да поддържате мотивацията на екипа си!

5. Шаблон за отчет за продажбите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за отчет за продажбите на ClickUp, за да проследявате и анализирате резултатите от продажбите.

Шаблонът за отчет за продажбите на ClickUp е проста електронна таблица за проследяване на ключови показатели и получаване на информация за вашия напредък и бъдещи планове.

Визуалните диаграми ви позволяват да откривате възможности и тенденции, да анализирате продажбите и да оптимизирате процесите по планиране на продажбите и операциите (S&OP).

Макар че можете да създавате отчети за продажбите в Excel таблици, шаблоните за отчети за продажбите предлагат сравними изгледи на проектите и възможности за автоматизация, които ще повишат вашата продуктивност.

6. Шаблон за карта на пътя на клиента в ClickUp

Изтеглете този шаблон Начертайте пътя на вашия клиент през различните етапи на продажбения процес, като използвате шаблона за карта на пътя на клиента от ClickUp.

Шаблонът „Карта на пътуването на клиента“ на ClickUp е шаблон за бяла дъска, който ви помага да разберете преживяванията на клиентите ви с вашата марка. Този шаблон изобразява проблемите, действията, нуждите и очакванията на клиентите, за да подобри пътуването на клиента във всяка точка на контакт.

Търговските представители, които работят по сложни сделки, могат да използват този шаблон, за да получат по-задълбочени познания за поведението и чувствителността на клиентите, което им позволява да предлагат продуктите по-ефективно.

💡Съвет от професионалист: За да подпомогнете усилията си за картографиране на пътя на клиентите, обмислете да инвестирате в софтуер за база данни с клиенти , който отговаря на вашите нужди. Това ще ви помогне да получите ценна информация за взаимодействията с клиентите си.

7. Шаблон за седмичен отчет за продажбите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за седмичен отчет за продажбите на ClickUp помага за оценяване на седмичните показатели и резултати на екипите по продажбите.

Като експерт по продажбите, вие искате редовно да проследявате важни KPI, като съотношението между потенциални клиенти и възможности, процент на превръщане на потенциални клиенти, продажби по региони и обем на продажбите по канали.

Шаблонът за седмичен отчет за продажбите на ClickUp е чудесен начин да проследявате ключови показатели, да планирате бъдещи успехи и да оптимизирате работата на екипа си на едно централизирано място, вместо да се налага да използвате няколко инструмента, за да съберете тази информация.

Използвайте този шаблон, за да анализирате важни данни за седмичните си отчети за продажбите, като например броя на потенциалните клиенти и реализираните продажби.

Анализирайте тези данни в сравнение с предишни резултати от продажбите, като седмични, месечни или тримесечни отчети, за да откриете модели в продажбения процес, аномалии в етапа на сключване на сделки и възможности за подобрение в продажбените дейности.

Докато разпределяте седмичните задачи на вашия екип по продажбите, използвайте Workload View на ClickUp, за да оцените натоварването, да се уверите, че всеки работи с оптимална производителност, и да преразпределите работата въз основа на вашите констатации, за да предотвратите преумората.

💡 Съвет от професионалист: Осигурете на вашия екип по продажбите инструменти и ресурси, които да им помогнат да постигнат най-добри резултати. Ето списък с най-добрите инструменти за подпомагане на продажбите , с които да подобрите вашата стратегия за продажби.

8. Електронна таблица за проследяване на продажбите от Sales Hacker

чрез Sales Hacker

Търсите ли прост шаблон за продажбения процес, който се фокусира главно върху цифрите? Тогава електронната таблица Pipeline Tracker Spreadsheet от Sales Hacker може да бъде добър вариант. Тя предоставя тримесечен преглед на вашите продажби, което ви позволява да поддържате организация и да вземате решения, основани на данни, за да увеличите продажбите.

Бонус: Разгледайте този списък с 30+ инструмента за продажби , от които се нуждаете, за да изпреварите конкуренцията и да изградите по-ефективен процес на продажби.

9. Шаблон за продажбения процес в Excel от OnePageCRM

чрез OnePageCRM

Използвайте шаблона за продажбения процес на OnePageCRM в Excel, за да планирате стратегията си за продажбения процес

Шаблонът за продажбения процес в Excel от OnePageCRM е създаден, за да ви помогне да планирате стратегията си за продажбения процес от нулата и да подготвите екипа си за успех.

Те включват всичко, от което вашите търговски представители се нуждаят, за да управляват тръбопровода – име на контакта, организация, етап на сделката, вероятност за успех, очаквана дата на сключване и претеглена прогноза. Въведете данните си в тази Excel таблица и започнете да проследявате вашия тръбопровод за продажби.

10. Шаблон за продажбена фуния в Excel от SalesFlare

чрез SalesFlare

Шаблонът за продажбена фуния в Excel от SalesFlare е идеален за създаване на персонализирани етапи на продажбената фуния, които съответстват на вашия уникален процес на продажби.

Можете да добавяте и премахвате етапи, да управлявате членовете на екипа, да създавате цели и дори да задавате напомняния за последващи действия с потенциални клиенти.

Този безплатен шаблон е достъпен във форматите Google Sheets и Excel, което позволява прост, но ефективен процес на оптимизация на продажбите.

Импортирайте този шаблон за управление на продажбите в Salesflare CRM, елиминирайте ръчното въвеждане на данни и се фокусирайте върху изграждането на по-силни взаимоотношения. Salesflare също така изпраща удобни известия, за да следите и да сте в крак с вашите задачи.

Сключвайте повече сделки с шаблоните за продажбения процес на ClickUp

Когато се уморите да въвеждате ръчно данни за управление на продажбите и клиентите си в Excel, опитайте готовите безплатни шаблони за продажби на ClickUp.

Наборът от функции на ClickUp – от ClickUp Brain за автоматично попълване на шаблони, Milestones за визуализиране на напредъка, Automations за елиминиране на рутинната работа и CRM за импортиране на всички данни, свързани с взаимодействията с клиенти и потенциални клиенти, в централизирана платформа – се използва широко от високопроизводителни екипи по продажбите.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и изтеглете безплатния ни шаблон за продажбения процес сега.