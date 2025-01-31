10-те най-добри софтуера за проследяване на продажбите през 2025 г. (ревюта и цени)

Продажбите се основават изцяло на цифрите. Наблюдението на успеха на отделните търговски представители, ръководители на екипи или кампании изисква обширни набори от данни и инструменти за анализ и проследяване на резултатите. Ефективното изпълнение на тази задача предоставя информация за това кои инициативи дават добри резултати, кой е лидер в сключването на сделки и кои области се нуждаят от подобрение.

Но проследяването на данни не е лесно. То изисква много проучвания, организация и аналитични умения, за да се разбере какво се случва. Освен това ще трябва да намерите начини да си сътрудничите с екипа и да докладвате своите констатации, за да направите промени.

За щастие, софтуерът за проследяване на продажбите може да преодолее разликата между простото събиране на данни и реалното им използване за ефективно вземане на решения. Тези инструменти са проектирани, за да улеснят мониторинга на успеха, а персонализирането ви позволява да се съсредоточите върху най-важните цифри. ?

Тук ще ви покажем 10 от най-добрите софтуерни опции за проследяване на продажбите – от инструменти за цялостно управление на проекти до софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и софтуер за продажбения процес. Освен това ще ви покажем какво да търсите в тези инструменти, за да изберете този, който работи най-добре за вашия екип по продажбите.

Какво трябва да търсите в софтуера за проследяване на продажбите?

Готови ли сте да откриете инструмент за проследяване, който подкрепя вашите продажбени цели? Изборът на платформа може да изглежда труден в началото, но с малко проучване ще намерите подходящия инструмент за продажби за нуждите на вашия бизнес. ?

Ето какво да търсите в софтуера за проследяване на продажбите:

Персонализирани показатели за продажбите и данни: Най-добрите инструменти ще ви предоставят контрол над данните, които проследявате, независимо дали става въпрос за оценка на потенциални клиенти, брой потенциални клиенти, рентабилност или успех при генерирането на потенциални клиенти.

Инструменти за прогнозиране на продажбите : Не е достатъчно само да разполагате с данни. Потърсете инструмент за проследяване на продажбите, който предлага прогнозен анализ и прогнозиране, за Не е достатъчно само да разполагате с данни. Потърсете инструмент за проследяване на продажбите, който предлага прогнозен анализ и прогнозиране, за да управлявате по-добре целите си

Интеграции: Най-добрите инструменти работят безпроблемно заедно. Изберете софтуер за проследяване на продажбите, който се интегрира с вашите ежедневни платформи, включително приложения за съобщения и инструменти за управление на проекти.

Автоматизация и уведомления : Следете продажбите и задайте параметри, които да задействат незабавно уведомления, ако сделка е изложена на риск, или да възлагат последващи задачи, ако потенциален клиент се нуждае от повече ангажираност.

Шаблони: Спестете време и работете по-ефективно с софтуер за проследяване на продажбите, който включва шаблони, включително CRM шаблони , шаблони за отчети и таблици за проследяване на потенциални клиенти.

10-те най-добри софтуера за проследяване на продажбите, които да използвате през 2024 г.

Независимо дали сте малък бизнес или голяма фирма, проследяването на продажбите ви подготвя за успех и по-добра рентабилност. Следете продажбите с тези 10 най-добри софтуера за проследяване на продажбите, които оптимизират работните процеси, опростяват управлението и подобряват каналите за продажби. ✨

1. ClickUp

Разделете целите, задачите, гъвкавите точки и статуса на проектите в високо персонализирания ClickUp 3. 0 Dashboard.

ClickUp е сред най-добрите софтуери за управление на проекти, предлагащ няколко функции за екипи по продажбите и проследяване.

Използвайте CRM на ClickUp, за да проследявате продажбите, визуализирате работните процеси на клиентите и създавате табла за отчети, за да измервате KPI за продажбите. Анализирайте данните за клиентите и използвайте повече от 15 изгледа, за да видите напредъка към целите. ?

Използването на ClickUp за продажби съхранява цялата ви фуния на едно място, което прави проследяването на показателите и измерването на успеха по-лесно от всякога. Автоматизирайте процесите на продажбите, за да сключвате сделки бързо. Използвайте табла за управление, за да елиминирате пречките, да следите сделките и кой ги сключва, както и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

ClickUp разполага и с обширна база данни с шаблони за продажби и проследяване, така че можете да създавате отчети безпроблемно. Използвайте шаблона за проследяване на продажбите, за да оцените ефективността на екипа и да управлявате процеса на продажбите от първоначалния контакт до сключването на сделката. Персонализираните полета ви позволяват да проследявате показатели, които са важни за вашия екип по продажбите, а знаците за приоритет подчертават най-неотложните задачи.

Шаблонът за KPI за продажбите е още един чудесен инструмент за измерване на успеха на вашата стратегия за продажби. Бързо задайте измерими цели и добавете ключови показатели за ефективност във вашия фуния. Незабавно възлагайте задачи на съответните членове на екипа и проследявайте напредъка, за да измерите успеха на вашия процес на продажби.

Най-добрите функции на ClickUp

Визуалните табла предлагат незабавно отчитане и персонализиране, за да идентифицирате и проследявате показателите, които са важни за вашия екип по продажбите.

Налични са над 1000 шаблона, включително шаблони за отчети за продажбите , което улеснява създаването на табла, проследяването на оценки и наблюдението на напредъка по отношение на целите.

ClickUp AI помага за създаването на отчети за състоянието, генерирането на информация от анализи и автоматичното възлагане на задачи, за да се оптимизират работните процеси и да се ускори напредъкът.

Сътрудничеството в реално време позволява на целия екип да визуализира работните процеси и безпроблемно да реализира проектите – от привличането на потенциални клиенти до сключването на сделки.

Удобният за ползване интерфейс предлага безкрайни възможности за персонализиране, така че можете да подреждате списъци със задачи, таблици за проследяване и отчети по начин, който ви е удобен.

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е достъпен само в платените планове, но цената започва от само 5 долара на месец.

Има толкова много функции, че отнема малко време да се научите да ги използвате всички.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

2. Pipedrive

чрез Pipedrive

Pipedrive е една от водещите CRM услуги в света. Проследявайте продажбите си, наблюдавайте клиентското преживяване и оптимизирайте продажбите си – всичко на едно място. Функционалности като персонализирани полета, визуални пипалини и интуитивни отчети ви дават необходимата информация за проследяване на продажбите и екипите.

Най-добрите функции на Pipedrive

Отчетите за продажбите в реално време предлагат актуална информация, така че можете да поставяте цели, да вземате информирани решения и да виждате какво работи.

Персонализирайте показателите за продажбите , за да се фокусирате върху данните, които са най-важни за вашия бизнес, и да игнорирате останалите.

Работете безпроблемно с вашите технологии благодарение на интеграцията с инструменти като Slack, Zoom и HubSpot.

Използвайте инструментите за прогнозиране, за да предвидите печалбите въз основа на минали проекти или резултатите на отделните търговски представители.

Ограничения на Pipedrive

Някои потребители установиха, че конфигурирането на отчети може да бъде трудно при големи масиви от данни.

По-ниските ценови планове имат по-малко функции и могат да ограничат някои екипи по продажбите.

Pipedrive цени

Essential: 21,90 $/месец на потребител

Разширена версия: 37,90 $/месец на потребител

Професионална версия: 59,90 $/месец на потребител

Цена: 74,90 $/месец на потребител

Enterprise: 119 $/месец на потребител

Pipedrive оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2900 отзива)

3. Zendesk Sell

чрез Zendesk

Zendesk е платформа, създадена да опрости обслужването на клиенти. Тяхната CRM система Zendesk Sales CRM предлага прозрачност на процеса и подробни данни, с които да проследявате всичките си инициативи и индивидуалните резултати. Платформата за проследяване на продажбите повишава производителността с автоматизация, известия и пълна прозрачност на данните на всеки етап от процеса на продажбите. ?

Най-добрите функции на Zendesk Sell

Унифицираната платформа обединява всички ваши продажбени процеси на едно място – независимо дали имате нужда да се потопите в управлението на продажбения процес или да оцените показателите за проследяване на вашите екипи по продажбите.

Персонализираните полета и точки с данни, които автоматично се свързват с потенциални клиенти или сделки, ви позволяват да подобрите управлението на продажбите.

Показателите за ефективност и персонализираните табла предлагат визуални указания за печалбите и успеха в продажбите.

Приложенията и интеграциите на трети страни предлагат безпроблемни работни процеси във вашите любими инструменти.

Ограничения на Zendesk Sell

Няма безплатен план, така че ще трябва да изберете платен план, който отговаря на вашия бюджет.

Плановете от по-ниско ниво не предлагат разширени функции.

Zendesk Sell цени

Sell Team: 25 $/месец на агент

Sell Growth: 69 $/месец на агент

Sell Professional: 149 $/месец на агент

Оценки и рецензии за Zendesk Sell

G2: 4. 2/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 100 отзива)

4. Insightly

чрез Insightly

Insightly е CRM, предлагащ персонализирани решения за екипи по продажби, маркетинг и обслужване. CRM за продажби е проектиран да улесни изграждането на тръбопроводи повече от всякога, докато функциите за проследяване ви държат в крак с конкуренцията и готови да се адаптирате в любой момент.

Най-добрите функции на Insightly

Проследяването на потенциални клиенти ви позволява да наблюдавате сделките, докато те преминават през процеса, като идентифицирате препятствия и области на конфликт.

Автоматизацията намалява повтарящите се задачи, поставяйки основите за по-ефективни екипи по продажбите и по-добри показатели.

Персонализираните разрешения предоставят достъп до данни, като гарантират, че съответните членове на екипа виждат показателите, от които се нуждаят, за да работят най-добре.

Можете да зададете персонализирани KPI и да следите представянето в реално време с информация от табла и инструменти за отчитане.

Ограничения на Insightly

Отговорът на въпроси и запитвания от страна на поддръжката може да отнеме известно време.

За начинаещите кривата на обучение може да бъде стръмна.

Insightly цени

Плюс: 29 $/месец на потребител

Професионална версия: 49 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Insightly

G2: 4. 2/5 (800+ отзива)

Capterra: 4/5 (над 600 отзива)

5. SugarCRM

чрез SugarCRM

SugarCRM е онлайн платформа, която има за цел да подобри производителността и бизнес печалбите, като свързва екипите по обслужване, продажби и маркетинг на едно място. Използвайте инструмента, за да проследявате процентите на конверсия, да наблюдавате целия цикъл на продажбите и да разработвате ключови изводи, които да направят вашия бизнес по-успешен.

Най-добрите функции на SugarCRM

Управлявайте вашата тръбопроводна система и използвайте инструменти за прогнозиране, за да оцените напредъка и да поставите измерими цели за търговските представители и ръководителите на екипи.

Инструментите за управление на задачите елиминират натоварената работа, така че вашият екип по продажбите да може да се съсредоточи върху това, което носи най-големи печалби.

Вградените AI инструменти предлагат прогнозни анализи, информация за продажбите и отчети с показатели, за да сте информирани за успеха на продажбите.

Свържете данни за продажбите от широк спектър източници с опростени интеграции.

Ограничения на SugarCRM

Потребителите смятат, че инструментите за имейл маркетинг и проследяване на имейли могат да бъдат трудни за използване.

Някои търговци биха искали отчетите да съдържат по-подробни показатели.

SugarCRM цени

Пазар: Започва от 1000 долара на месец

Sell: Започва от 49 $/месец на потребител

Serve: Започва от 80 $/месец на потребител

Enterprise: Започва от 85 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за SugarCRM

G2: 3,9/5 (над 900 отзива)

Capterra: 3,8/5 (над 400 отзива)

6. HubSpot

чрез HubSpot

HubSpot е първокласен CRM инструмент, който се занимава с всичко – от управление на потенциални клиенти и автоматизация на продажбите до управление на контакти и въвеждане на данни. Използвайте инструмента, за да изградите канали за продажби и да вземате решения, основани на данни, благодарение на ключови функции като разширени анализи и отчети за проследяване. ✍️

Най-добрите функции на HubSpot

Инструментите за отчитане и анализ са напълно персонализирани, което ви дава контрол над информацията, която наблюдавате.

Инструментите за коучинг правят още една крачка напред, като включват професионално развитие във вашите процеси за проследяване на продажбите.

Интеграциите с повече от 1400 инструмента предлагат висока степен на персонализация за свързване на източници на данни и проследяване на показатели.

HubSpot AI може да прави всичко – от създаване на кампании за социални медии до извличане на информация от данни в електронни таблици.

Ограничения на HubSpot

Областите на обучение и тренинг са огромни, което означава, че може да отнеме известно време, докато намерите нужния ви наръчник.

Цената може да бъде ограничаващ фактор, особено за големи екипи с десетки потребители.

HubSpot цени

Професионална версия: Започва от 500 $/месец

Enterprise: Започва от 1500 долара на месец

HubSpot оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 10 800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)

7. SalesNOW

чрез SalesNOW

SalesNOW е платформа за продажби, която предлага всичко – от проследяване на клиенти до анализ на потенциални клиенти. С мобилно приложение и възможности за персонализиране, използвайте инструмента, докато сте в движение, и създавайте табла, които работят за вашите процеси на продажби.

Най-добрите функции на SalesNOW

Поддръжката на мобилни устройства и таблети означава, че можете да следите всичко, дори когато не сте на работното си място.

Функциите на картата ви позволяват да сегментирате данните за клиентите по местоположение, като предлагат по-задълбочени прозрения в показателите, разбити по регионални търговски офиси.

Потребителските полета и записите на акаунти ви дават контрол над данните, които наблюдавате и проследявате.

Благодарение на бързото внедряване, няма да се налага да прекарвате седмици в настройване на табла и инструменти за проследяване.

Ограничения на SalesNOW

Софтуерът е уеб-базиран, така че скоростта може да се забави в зависимост от вашата връзка.

Потребителският интерфейс може да изглежда тромав в началото.

SalesNOW цени

Една ниска цена: 19,95 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за SalesNOW

G2: 4/5 (2+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 80 отзива)

8. Agile CRM

чрез Agile CRM

Софтуерът Agile CRM съчетава обслужване на клиенти, автоматизация на маркетинга и анализ на продажбите в един удобен инструмент. Използвайте го, за да помогнете на екипа си по продажбите да сключва сделки по-бързо с автоматично планиране на срещи, геймификация и инструменти за проследяване на продажбите.

Най-добрите функции на Agile CRM

Геймификацията предлага забавни стимули за търговците, за да сключват повече сделки и да привличат повече потенциални клиенти.

Задайте персонализирани етапи и проследявайте напредъка в своите процеси и процедури.

Допълнителни интеграции са налични срещу допълнителна такса, за да можете да работите безпроблемно с повече от 30 приложения.

Инструментите за отчитане на CRM автоматично генерират диаграми, графики и информация въз основа на проследяваните KPI.

Ограничения на Agile CRM

Интеграциите са по-ограничени в сравнение с други инструменти.

За новите потребители има стръмна крива на обучение.

Agile CRM ценообразуване

Безплатно: За до 10 потребители

Стартово ниво: 14,99 $/месец на потребител

Редовен: 49,99 $/месец на потребител

Enterprise: 79,99 $/месец на потребител

Agile CRM оценки и рецензии

G2: 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (500+ отзива)

9. Затвори

чрез Close

Close е CRM, който се занимава с всичко – от привличането на потенциални клиенти до анализиране на резултатите от сделките и проследяване на KPI. Надежден от компании по целия свят, той предлага ценови планове, подходящи както за бюджетите на стартиращи фирми, така и за малки и големи корпорации. ?️

Най-добри функции

Вградените автоматизации за всеки член на екипа по продажбите ви помагат да продавате повече за по-кратко време.

Интеграциите ви позволяват да работите с цялата си технологична платформа с инструменти за управление на проекти и източници на данни.

Таблото за управление и прегледите на дейностите предлагат информация за работните процеси, натоварването и капацитета.

Инструментите за отчитане са персонализирани, което ви позволява да задавате цели и KPI, които да проследявате през цялата година.

Ограничения при затваряне

Някои потребители установиха, че инструментите за проследяване на всеки час не са толкова надеждни за техните екипи по продажбите.

Търсенията могат да бъдат по-интуитивни, за да ускорят анализа на данните.

Затвори цени

Стартиращи компании: 59 $/месец

Професионална версия: 329 $/месец

Enterprise: 749 $/месец

Затворени оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

10. Bitrix24

чрез Bitrix24

Bitrix24 е инструмент за продуктивност, който предлага подкрепа за бизнеса в областта на човешките ресурси, продажбите и управлението на клиенти. Използвайте този инструмент, за да проследявате продуктивността на вашия екип по продажбите – от проследяване на времето и анализи на кампании до наблюдение на това как вашите търговци ефективно управляват работната си натовареност.

Най-добрите функции на Bitrix24

Проследяването на работното време и отчетите предлагат видимост на капацитета и ефективно управление на времето за всеки служител в продажбите.

Персонализирани правила и тригери автоматично задават задачи и изпращат известия, когато сделките бъдат сключени или нови потенциални клиенти бъдат добавени към процеса.

Интеграциите мигрират незабавно данни от други източници, така че да разполагате с показателите, които трябва да проследявате, независимо откъде са получени.

Вграденият CRM улеснява онлайн плащанията, проследяването на потенциални клиенти и автоматизацията на продажбите, за да изградите по-добри взаимоотношения с клиентите и да сключвате сделки безпроблемно.

Ограничения на Bitrix24

Потребителският интерфейс може да изглежда сложен в началото, затова повече уроци биха били полезни за начинаещите.

Има мобилно приложение, но не всички функции са достъпни в него.

Bitrix24 цени

Базов пакет: 61 USD/месец за до пет потребители

Стандартен: 124 USD/месец за до 50 потребители

Професионална версия: 249 $/месец за до 100 потребители

Enterprise: Започва от 499 $/месец за 250 потребители

Оценки и рецензии за Bitrix24

G2: 4. 1/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (700+ отзива)

Проследявайте метриките и постигайте КПИ с ClickUp

Тези софтуери за проследяване на продажбите предоставят инструментите, от които се нуждаете, за да зададете измерими цели, да проследявате напредъка и да оценявате производителността на вашия екип по продажбите. Изберете такъв, който предлага интеграции, персонализиране и ключови функции, от които вашият бизнес се нуждае, за да остане на върха.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да управлявате екипа си по продажбите и да проследявате показателите по-ефективно. С инструменти като персонализиран CRM, шаблони за продажби и автоматизация на задачите, ще можете да следите напредъка от стартирането на инициативата до нейното изпълнение. Най-доброто е, че ClickUp се интегрира с стотици инструменти, предлагайки всеобхватна платформа за изграждане и управление на вашите процеси по продажбите. ?