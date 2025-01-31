10-те най-добри софтуера за проследяване на продажбите през 2025 г. (ревюта и цени)

Продажбите се основават изцяло на цифрите. Наблюдението на успеха на отделните търговски представители, ръководители на екипи или кампании изисква обширни набори от данни и инструменти за анализ и проследяване на резултатите. Ефективното изпълнение на тази задача предоставя информация за това кои инициативи дават добри резултати, кой е лидер в сключването на сделки и кои области се нуждаят от подобрение.
Но проследяването на данни не е лесно. То изисква много проучвания, организация и аналитични умения, за да се разбере какво се случва. Освен това ще трябва да намерите начини да си сътрудничите с екипа и да докладвате своите констатации, за да направите промени.
За щастие, софтуерът за проследяване на продажбите може да преодолее разликата между простото събиране на данни и реалното им използване за ефективно вземане на решения. Тези инструменти са проектирани, за да улеснят мониторинга на успеха, а персонализирането ви позволява да се съсредоточите върху най-важните цифри. ?
Тук ще ви покажем 10 от най-добрите софтуерни опции за проследяване на продажбите – от инструменти за цялостно управление на проекти до софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и софтуер за продажбения процес. Освен това ще ви покажем какво да търсите в тези инструменти, за да изберете този, който работи най-добре за вашия екип по продажбите.
Какво трябва да търсите в софтуера за проследяване на продажбите?
Готови ли сте да откриете инструмент за проследяване, който подкрепя вашите продажбени цели? Изборът на платформа може да изглежда труден в началото, но с малко проучване ще намерите подходящия инструмент за продажби за нуждите на вашия бизнес. ?
Ето какво да търсите в софтуера за проследяване на продажбите:
- Персонализирани показатели за продажбите и данни: Най-добрите инструменти ще ви предоставят контрол над данните, които проследявате, независимо дали става въпрос за оценка на потенциални клиенти, брой потенциални клиенти, рентабилност или успех при генерирането на потенциални клиенти.
- Инструменти за прогнозиране на продажбите: Не е достатъчно само да разполагате с данни. Потърсете инструмент за проследяване на продажбите, който предлага прогнозен анализ и прогнозиране, за да управлявате по-добре целите си.
- Интеграции: Най-добрите инструменти работят безпроблемно заедно. Изберете софтуер за проследяване на продажбите, който се интегрира с вашите ежедневни платформи, включително приложения за съобщения и инструменти за управление на проекти.
- Автоматизация и уведомления: Следете продажбите и задайте параметри, които да задействат незабавно уведомления, ако сделка е изложена на риск, или да възлагат последващи задачи, ако потенциален клиент се нуждае от повече ангажираност.
- Шаблони: Спестете време и работете по-ефективно с софтуер за проследяване на продажбите, който включва шаблони, включително CRM шаблони, шаблони за отчети и таблици за проследяване на потенциални клиенти.
10-те най-добри софтуера за проследяване на продажбите, които да използвате през 2024 г.
Независимо дали сте малък бизнес или голяма фирма, проследяването на продажбите ви подготвя за успех и по-добра рентабилност. Следете продажбите с тези 10 най-добри софтуера за проследяване на продажбите, които оптимизират работните процеси, опростяват управлението и подобряват каналите за продажби. ✨
1. ClickUp
ClickUp е сред най-добрите софтуери за управление на проекти, предлагащ няколко функции за екипи по продажбите и проследяване.
Използвайте CRM на ClickUp, за да проследявате продажбите, визуализирате работните процеси на клиентите и създавате табла за отчети, за да измервате KPI за продажбите. Анализирайте данните за клиентите и използвайте повече от 15 изгледа, за да видите напредъка към целите. ?
Използването на ClickUp за продажби съхранява цялата ви фуния на едно място, което прави проследяването на показателите и измерването на успеха по-лесно от всякога. Автоматизирайте процесите на продажбите, за да сключвате сделки бързо. Използвайте табла за управление, за да елиминирате пречките, да следите сделките и кой ги сключва, както и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.
ClickUp разполага и с обширна база данни с шаблони за продажби и проследяване, така че можете да създавате отчети безпроблемно. Използвайте шаблона за проследяване на продажбите, за да оцените ефективността на екипа и да управлявате процеса на продажбите от първоначалния контакт до сключването на сделката. Персонализираните полета ви позволяват да проследявате показатели, които са важни за вашия екип по продажбите, а знаците за приоритет подчертават най-неотложните задачи.
Шаблонът за KPI за продажбите е още един чудесен инструмент за измерване на успеха на вашата стратегия за продажби. Бързо задайте измерими цели и добавете ключови показатели за ефективност във вашия фуния. Незабавно възлагайте задачи на съответните членове на екипа и проследявайте напредъка, за да измерите успеха на вашия процес на продажби.
Най-добрите функции на ClickUp
- Визуалните табла предлагат незабавно отчитане и персонализиране, за да идентифицирате и проследявате показателите, които са важни за вашия екип по продажбите.
- Налични са над 1000 шаблона, включително шаблони за отчети за продажбите, което улеснява създаването на табла, проследяването на оценки и наблюдението на напредъка по отношение на целите.
- ClickUp AI помага за създаването на отчети за състоянието, генерирането на информация от анализи и автоматичното възлагане на задачи, за да се оптимизират работните процеси и да се ускори напредъкът.
- Сътрудничеството в реално време позволява на целия екип да визуализира работните процеси и безпроблемно да реализира проектите – от привличането на потенциални клиенти до сключването на сделки.
- Удобният за ползване интерфейс предлага безкрайни възможности за персонализиране, така че можете да подреждате списъци със задачи, таблици за проследяване и отчети по начин, който ви е удобен.
Ограничения на ClickUp
- ClickUp AI е достъпен само в платените планове, но цената започва от само 5 долара на месец.
- Има толкова много функции, че отнема малко време да се научите да ги използвате всички.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)
2. Pipedrive
Pipedrive е една от водещите CRM услуги в света. Проследявайте продажбите си, наблюдавайте клиентското преживяване и оптимизирайте продажбите си – всичко на едно място. Функционалности като персонализирани полета, визуални пипалини и интуитивни отчети ви дават необходимата информация за проследяване на продажбите и екипите.
Най-добрите функции на Pipedrive
- Отчетите за продажбите в реално време предлагат актуална информация, така че можете да поставяте цели, да вземате информирани решения и да виждате какво работи.
- Персонализирайте показателите за продажбите, за да се фокусирате върху данните, които са най-важни за вашия бизнес, и да игнорирате останалите.
- Работете безпроблемно с вашите технологии благодарение на интеграцията с инструменти като Slack, Zoom и HubSpot.
- Използвайте инструментите за прогнозиране, за да предвидите печалбите въз основа на минали проекти или резултатите на отделните търговски представители.
Ограничения на Pipedrive
- Някои потребители установиха, че конфигурирането на отчети може да бъде трудно при големи масиви от данни.
- По-ниските ценови планове имат по-малко функции и могат да ограничат някои екипи по продажбите.
Pipedrive цени
- Essential: 21,90 $/месец на потребител
- Разширена версия: 37,90 $/месец на потребител
- Професионална версия: 59,90 $/месец на потребител
- Цена: 74,90 $/месец на потребител
- Enterprise: 119 $/месец на потребител
Pipedrive оценки и рецензии
- G2: 4. 2/5 (над 1700 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 2900 отзива)
3. Zendesk Sell
Zendesk е платформа, създадена да опрости обслужването на клиенти. Тяхната CRM система Zendesk Sales CRM предлага прозрачност на процеса и подробни данни, с които да проследявате всичките си инициативи и индивидуалните резултати. Платформата за проследяване на продажбите повишава производителността с автоматизация, известия и пълна прозрачност на данните на всеки етап от процеса на продажбите. ?
Най-добрите функции на Zendesk Sell
- Унифицираната платформа обединява всички ваши продажбени процеси на едно място – независимо дали имате нужда да се потопите в управлението на продажбения процес или да оцените показателите за проследяване на вашите екипи по продажбите.
- Персонализираните полета и точки с данни, които автоматично се свързват с потенциални клиенти или сделки, ви позволяват да подобрите управлението на продажбите.
- Показателите за ефективност и персонализираните табла предлагат визуални указания за печалбите и успеха в продажбите.
- Приложенията и интеграциите на трети страни предлагат безпроблемни работни процеси във вашите любими инструменти.
Ограничения на Zendesk Sell
- Няма безплатен план, така че ще трябва да изберете платен план, който отговаря на вашия бюджет.
- Плановете от по-ниско ниво не предлагат разширени функции.
Zendesk Sell цени
- Sell Team: 25 $/месец на агент
- Sell Growth: 69 $/месец на агент
- Sell Professional: 149 $/месец на агент
Оценки и рецензии за Zendesk Sell
- G2: 4. 2/5 (над 400 отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 100 отзива)
4. Insightly
Insightly е CRM, предлагащ персонализирани решения за екипи по продажби, маркетинг и обслужване. CRM за продажби е проектиран да улесни изграждането на тръбопроводи повече от всякога, докато функциите за проследяване ви държат в крак с конкуренцията и готови да се адаптирате в любой момент.
Най-добрите функции на Insightly
- Проследяването на потенциални клиенти ви позволява да наблюдавате сделките, докато те преминават през процеса, като идентифицирате препятствия и области на конфликт.
- Автоматизацията намалява повтарящите се задачи, поставяйки основите за по-ефективни екипи по продажбите и по-добри показатели.
- Персонализираните разрешения предоставят достъп до данни, като гарантират, че съответните членове на екипа виждат показателите, от които се нуждаят, за да работят най-добре.
- Можете да зададете персонализирани KPI и да следите представянето в реално време с информация от табла и инструменти за отчитане.
Ограничения на Insightly
- Отговорът на въпроси и запитвания от страна на поддръжката може да отнеме известно време.
- За начинаещите кривата на обучение може да бъде стръмна.
Insightly цени
- Плюс: 29 $/месец на потребител
- Професионална версия: 49 $/месец на потребител
- Enterprise: 99 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Insightly
- G2: 4. 2/5 (800+ отзива)
- Capterra: 4/5 (над 600 отзива)
5. SugarCRM
SugarCRM е онлайн платформа, която има за цел да подобри производителността и бизнес печалбите, като свързва екипите по обслужване, продажби и маркетинг на едно място. Използвайте инструмента, за да проследявате процентите на конверсия, да наблюдавате целия цикъл на продажбите и да разработвате ключови изводи, които да направят вашия бизнес по-успешен.
Най-добрите функции на SugarCRM
- Управлявайте вашата тръбопроводна система и използвайте инструменти за прогнозиране, за да оцените напредъка и да поставите измерими цели за търговските представители и ръководителите на екипи.
- Инструментите за управление на задачите елиминират натоварената работа, така че вашият екип по продажбите да може да се съсредоточи върху това, което носи най-големи печалби.
- Вградените AI инструменти предлагат прогнозни анализи, информация за продажбите и отчети с показатели, за да сте информирани за успеха на продажбите.
- Свържете данни за продажбите от широк спектър източници с опростени интеграции.
Ограничения на SugarCRM
- Потребителите смятат, че инструментите за имейл маркетинг и проследяване на имейли могат да бъдат трудни за използване.
- Някои търговци биха искали отчетите да съдържат по-подробни показатели.
SugarCRM цени
- Пазар: Започва от 1000 долара на месец
- Sell: Започва от 49 $/месец на потребител
- Serve: Започва от 80 $/месец на потребител
- Enterprise: Започва от 85 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за SugarCRM
- G2: 3,9/5 (над 900 отзива)
- Capterra: 3,8/5 (над 400 отзива)
6. HubSpot
HubSpot е първокласен CRM инструмент, който се занимава с всичко – от управление на потенциални клиенти и автоматизация на продажбите до управление на контакти и въвеждане на данни. Използвайте инструмента, за да изградите канали за продажби и да вземате решения, основани на данни, благодарение на ключови функции като разширени анализи и отчети за проследяване. ✍️
Най-добрите функции на HubSpot
- Инструментите за отчитане и анализ са напълно персонализирани, което ви дава контрол над информацията, която наблюдавате.
- Инструментите за коучинг правят още една крачка напред, като включват професионално развитие във вашите процеси за проследяване на продажбите.
- Интеграциите с повече от 1400 инструмента предлагат висока степен на персонализация за свързване на източници на данни и проследяване на показатели.
- HubSpot AI може да прави всичко – от създаване на кампании за социални медии до извличане на информация от данни в електронни таблици.
Ограничения на HubSpot
- Областите на обучение и тренинг са огромни, което означава, че може да отнеме известно време, докато намерите нужния ви наръчник.
- Цената може да бъде ограничаващ фактор, особено за големи екипи с десетки потребители.
HubSpot цени
- Професионална версия: Започва от 500 $/месец
- Enterprise: Започва от 1500 долара на месец
HubSpot оценки и рецензии
- G2: 4. 4/5 (над 10 800 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)
7. SalesNOW
SalesNOW е платформа за продажби, която предлага всичко – от проследяване на клиенти до анализ на потенциални клиенти. С мобилно приложение и възможности за персонализиране, използвайте инструмента, докато сте в движение, и създавайте табла, които работят за вашите процеси на продажби.
Най-добрите функции на SalesNOW
- Поддръжката на мобилни устройства и таблети означава, че можете да следите всичко, дори когато не сте на работното си място.
- Функциите на картата ви позволяват да сегментирате данните за клиентите по местоположение, като предлагат по-задълбочени прозрения в показателите, разбити по регионални търговски офиси.
- Потребителските полета и записите на акаунти ви дават контрол над данните, които наблюдавате и проследявате.
- Благодарение на бързото внедряване, няма да се налага да прекарвате седмици в настройване на табла и инструменти за проследяване.
Ограничения на SalesNOW
- Софтуерът е уеб-базиран, така че скоростта може да се забави в зависимост от вашата връзка.
- Потребителският интерфейс може да изглежда тромав в началото.
SalesNOW цени
- Една ниска цена: 19,95 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за SalesNOW
- G2: 4/5 (2+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 80 отзива)
8. Agile CRM
Софтуерът Agile CRM съчетава обслужване на клиенти, автоматизация на маркетинга и анализ на продажбите в един удобен инструмент. Използвайте го, за да помогнете на екипа си по продажбите да сключва сделки по-бързо с автоматично планиране на срещи, геймификация и инструменти за проследяване на продажбите.
Най-добрите функции на Agile CRM
- Геймификацията предлага забавни стимули за търговците, за да сключват повече сделки и да привличат повече потенциални клиенти.
- Задайте персонализирани етапи и проследявайте напредъка в своите процеси и процедури.
- Допълнителни интеграции са налични срещу допълнителна такса, за да можете да работите безпроблемно с повече от 30 приложения.
- Инструментите за отчитане на CRM автоматично генерират диаграми, графики и информация въз основа на проследяваните KPI.
Ограничения на Agile CRM
- Интеграциите са по-ограничени в сравнение с други инструменти.
- За новите потребители има стръмна крива на обучение.
Agile CRM ценообразуване
- Безплатно: За до 10 потребители
- Стартово ниво: 14,99 $/месец на потребител
- Редовен: 49,99 $/месец на потребител
- Enterprise: 79,99 $/месец на потребител
Agile CRM оценки и рецензии
- G2: 4/5 (над 300 отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (500+ отзива)
9. Затвори
Close е CRM, който се занимава с всичко – от привличането на потенциални клиенти до анализиране на резултатите от сделките и проследяване на KPI. Надежден от компании по целия свят, той предлага ценови планове, подходящи както за бюджетите на стартиращи фирми, така и за малки и големи корпорации. ?️
Най-добри функции
- Вградените автоматизации за всеки член на екипа по продажбите ви помагат да продавате повече за по-кратко време.
- Интеграциите ви позволяват да работите с цялата си технологична платформа с инструменти за управление на проекти и източници на данни.
- Таблото за управление и прегледите на дейностите предлагат информация за работните процеси, натоварването и капацитета.
- Инструментите за отчитане са персонализирани, което ви позволява да задавате цели и KPI, които да проследявате през цялата година.
Ограничения при затваряне
- Някои потребители установиха, че инструментите за проследяване на всеки час не са толкова надеждни за техните екипи по продажбите.
- Търсенията могат да бъдат по-интуитивни, за да ускорят анализа на данните.
Затвори цени
- Стартиращи компании: 59 $/месец
- Професионална версия: 329 $/месец
- Enterprise: 749 $/месец
Затворени оценки и рецензии
- G2: 4,7/5 (над 700 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)
10. Bitrix24
Bitrix24 е инструмент за продуктивност, който предлага подкрепа за бизнеса в областта на човешките ресурси, продажбите и управлението на клиенти. Използвайте този инструмент, за да проследявате продуктивността на вашия екип по продажбите – от проследяване на времето и анализи на кампании до наблюдение на това как вашите търговци ефективно управляват работната си натовареност.
Най-добрите функции на Bitrix24
- Проследяването на работното време и отчетите предлагат видимост на капацитета и ефективно управление на времето за всеки служител в продажбите.
- Персонализирани правила и тригери автоматично задават задачи и изпращат известия, когато сделките бъдат сключени или нови потенциални клиенти бъдат добавени към процеса.
- Интеграциите мигрират незабавно данни от други източници, така че да разполагате с показателите, които трябва да проследявате, независимо откъде са получени.
- Вграденият CRM улеснява онлайн плащанията, проследяването на потенциални клиенти и автоматизацията на продажбите, за да изградите по-добри взаимоотношения с клиентите и да сключвате сделки безпроблемно.
Ограничения на Bitrix24
- Потребителският интерфейс може да изглежда сложен в началото, затова повече уроци биха били полезни за начинаещите.
- Има мобилно приложение, но не всички функции са достъпни в него.
Bitrix24 цени
- Базов пакет: 61 USD/месец за до пет потребители
- Стандартен: 124 USD/месец за до 50 потребители
- Професионална версия: 249 $/месец за до 100 потребители
- Enterprise: Започва от 499 $/месец за 250 потребители
Оценки и рецензии за Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (500+ отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (700+ отзива)
Проследявайте метриките и постигайте КПИ с ClickUp
Тези софтуери за проследяване на продажбите предоставят инструментите, от които се нуждаете, за да зададете измерими цели, да проследявате напредъка и да оценявате производителността на вашия екип по продажбите. Изберете такъв, който предлага интеграции, персонализиране и ключови функции, от които вашият бизнес се нуждае, за да остане на върха.
Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да управлявате екипа си по продажбите и да проследявате показателите по-ефективно. С инструменти като персонализиран CRM, шаблони за продажби и автоматизация на задачите, ще можете да следите напредъка от стартирането на инициативата до нейното изпълнение. Най-доброто е, че ClickUp се интегрира с стотици инструменти, предлагайки всеобхватна платформа за изграждане и управление на вашите процеси по продажбите. ?