Как да използвате изкуствен интелект в продажбите (примери за употреба и инструменти)

Да бъдем честни – продажбите са по-трудни от всякога. Купувачите са по-опитни, квотите са по-високи, а времето? Никога не е достатъчно.

Тук се включва изкуственият интелект – не за да ви замести, а за да ви подсили.

От автоматизирането на повтарящи се задачи като ръчно въвеждане на данни до анализиране на продажбени разговори за целенасочено обучение, изкуственият интелект променя начина, по който търговските представители установяват контакти, сключват сделки и печелят. Но тук има уловка: не става въпрос за заместване на човешките търговци. Става въпрос за това да им се помогне да продават по-умно, а не по-усилено.

В това ръководство ще разгледаме как да използвате изкуствен интелект в продажбите, за да подобрите прогнозите, да усъвършенствате стратегиите си за продажби, да персонализирате взаимодействията с клиентите и да повишите производителността на продажбите, без да добавяте още работа към задачите си.

Нека разгледаме как най-умните търговски организации използват изкуствен интелект, за да сключват повече сделки – и как можете да направите същото. 👇

Разбиране на изкуствения интелект в продажбите

Дълго време продажбите бяха област, в която човекът беше в центъра на вниманието. Най-ценните активи на търговския представител бяха обширните му познания за това, което продава, уменията му за работа с хора и способността му да се изразява.

Въпреки че това все още е така, очакванията на клиентите са по-високи от всякога, конкуренцията е ожесточена, а пътят на клиентите е по-сложен. Тези фактори могат да изтощят дори и най-ефективния екип по продажбите.

Ето тук AI може да ви помогне да отговорите на тези допълнителни изисквания с лекота. Не забравяйте, че AI не замества човешките търговци, а ги прави по-ефективни и продуктивни. За да разберем по-добре това, нека разгледаме как AI технологиите помагат на търговските представители и лидерите поотделно.

📮ClickUp Insight: 21% от анкетираните искат да използват AI, за да се отличат професионално, като го прилагат в срещи, имейли и проекти. Макар че повечето приложения за имейл и платформи за управление на проекти имат интегрирана AI като функция, тя може да не е достатъчно безпроблемна, за да обедини работните процеси между различните инструменти. Но ние разгадахме кода в ClickUp! С AI-базираните функции за управление на срещи на ClickUp можете лесно да създавате точки в дневния ред, да записвате бележки от срещи, да създавате и възлагате задачи от бележките от срещите, да транскрибирате записи и много други – с нашия AI бележник и ClickUp Brain. Спестете до 8 часа срещи на седмица, точно като нашите клиенти в Stanley Security!

Какво може да направи изкуственият интелект за търговските представители?

Търговските представители съставляват по-голямата част от всеки екип по продажбите. Ако сте запознати с вътрешното функциониране на тази функция, знаете колко изискваща може да бъде тази роля.

Изкуственият интелект в продажбите дава възможност на вашия екип да:

Поемане на повтарящи се задачи като въвеждане на данни и последващи имейли, което им позволява да се съсредоточат върху дейности с висока стойност, като изграждане на взаимоотношения и сключване на сделки

Автоматизиране на досаден процес като оценяване на потенциални клиенти. Това гарантира, че екипите по продажбите се фокусират върху квалифицираните потенциални клиенти и ги превръщат в реални клиенти

🎉 Интересен факт: Някои търговски представители, които използват изкуствен интелект за изходяща кореспонденция, са давали имена на своите инструменти — популярни прякори са „SalesGPT“, „CloserBot“ и „Email Whisperer“.

Какво може да направи изкуственият интелект за ръководителите в продажбите?

Ръководителите и мениджърите в продажбите могат да използват изкуствен интелект за критични процеси в продажбите, като прогнозиране на продажбите. Способността на изкуствения интелект да се учи с времето дава на мениджърите в продажбите ключова информация за промените в поведението и взаимодействията на клиентите. Тази информация може да бъде полезна за промяна на стратегиите за продажби, за да се привлекат нови клиенти.

Функции като анализ на настроенията в реално време позволяват на мениджмънта да разбере проблемите на потенциалните клиенти и да промени подхода си в реално време, за да ги превърне в платежоспособни клиенти.

Днешната AI технология може да анализира продажбените разговори, за да оцени представянето на търговските представители. Тази информация е от ключово значение за общо и, ако е необходимо, целенасочено обучение.

Нека разгледаме няколко подробни примера за употреба, за да разберем по-добре как да използваме AI в продажбите.

✨ Мислете за изкуствения интелект като ваш помощник, а не като ваш заместник. Вие придавате магията на изграждането на взаимоотношения. Изкуственият интелект просто ви помага да го направите по-бързо.

AI в продажбите: примери за употреба

Има много примери за използване на изкуствен интелект в продажбите; нека разгледаме три от тях.

1. Прогнозиране на продажбите

Прогнозирането на продажбите е неразделна част от рутинната работа на мениджъра по продажбите. То предоставя на ръководството информация, с която да усъвършенстват своите продажбени презентации и операции по приходите и да поставят реалистични цели за продажбите.

Прогнозирането на продажбите традиционно беше процес, който разчиташе в голяма степен на опит, интуиция и ръчно изчисляване на цифри. Днес AI инструментите за продажби могат да събират и анализират данни от множество източници, включително CRM системи, инструменти за автоматизация на маркетинга или дори от взаимодействия с вашите публикации в социалните медии. Всичко това се постига без човешка намеса и все пак дава точни прогнози за показателите за продажбите.

Включването на изкуствен интелект в продажбените процеси ще ви даде конкурентно предимство и ще ви гарантира работа с точни данни за по-добро вземане на решения.

Сега нека вземем за пример Salesforce Cloud Einstein, AI инструмент, разработен от Salesforce. Това AI решение може да се използва за приоритизиране на потенциални клиенти, получаване на информация от потребителски данни и дори автоматизиране на задачи. За прогнозиране на продажбите то може да анализира исторически данни за продажбите и да идентифицира модели, които могат да се използват за прогнозиране на бъдещи продажби.

С този инструмент рекламата на Spotify можеше да предскаже точно тенденциите в продажбите и да идентифицира потенциални клиенти с висок потенциал. Разширените аналитични функции на Einstein предоставят на екипа по продажбите на Spotify данни в реално време за поведението на клиентите, пазарните тенденции и ефективността на кампаниите. Това спомогна за по-точни прогнози за продажбите и ефективно разпределение на ресурсите. Подобрената точност на прогнозите доведе до 19% годишен ръст на приходите от реклама и 40% увеличение на производителността в екипа по продажбите на Spotify, което доведе до значително подобрение в продажбите.

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за прогнози за продажбите на ClickUp, за да проследявате и анализирате историческите резултати и да задавате и проследявате бъдещи цели въз основа на анализа.

💡 Професионален съвет: Използвайте шаблона за прогнозиране на продажбите на ClickUp, за да подобрите ефективността на прогнозирането на продажбите. С него можете да използвате мощна автоматизация на работния процес, да присвоявате статуси на митниците и да използвате над 17 персонализирани атрибута за точно проследяване на данните. Персонализираният изглед позволява подобрена визуализация на данните.

2. Имейл маркетинг

Имейл маркетинга е един от най-ефективните методи за генериране на потенциални клиенти. Този маркетингов канал работи, защото посетителите на вашия уебсайт и потенциалните клиенти доброволно се абонират, за да получават имейли.

Въпреки това, управлението на масови имейл кампании не е лесна задача, особено с нивото на персонализация, което клиентите очакват днес. Тук на помощ идват AI инструментите за имейл маркетинг. Тези инструменти се отличават с обработката на огромни количества данни. Това, в комбинация с мощността на AI за продажби и обработката на естествен език, ви позволява да сегментирате клиентите си и да създавате персонализирани имейли въз основа на исторически данни за поведението на клиентите.

Тези AI-базирани инструменти за продажби също така автоматизират повтарящи се задачи, като изпращане на напомняния или проследяване на статуса на отворените задачи с вашия екип по продажбите.

Phrasee е инструмент за имейл маркетинг, базиран на изкуствен интелект, който е проектиран да оптимизира качеството на съдържанието на вашите имейли. Използвайки машинно обучение, този инструмент идентифицира най-ефективния език и тон за ангажиране на аудиторията, като гарантира, че имейлите са въздействащи. По този начин той помогна на Gumtree, водещия сайт за обяви в Обединеното кралство, когато се сблъска с намаляващ процент на отваряне на имейли, което се отрази на цялостното ангажиране и продажбите. Gumtree внедри решението за имейл маркетинг на Phrasee, базирано на изкуствен интелект. Алгоритмите за машинно обучение на Phrasee оптимизираха темите и съдържанието на имейлите, като адаптираха съобщенията за максимална ефективност, което доведе до значителни подобрения. Gumtree отбеляза до 50% увеличение на процента на отворени писма и 44% увеличение на процента на кликвания в имейлите. Това повишение на ангажираността се отрази директно в подобрени продажби, което демонстрира влиянието на Phrasee върху успеха на имейл маркетинга на Gumtree.

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона „Маркетингов календар“ на ClickUp, за да получите цялостен поглед в реално време върху вашите продажби.

Използвайте шаблона „Маркетингов календар“ на ClickUp, за да ускорите продажбите си. Проследявайте всички аспекти на усилията си за проучване на пазара от едно удобно място. Използвайте персонализирания статус, полетата и изгледите, за да съхранявате и проследявате взаимодействията с клиентите, ключовите детайли за сегментиране, важните задачи и масовите кампании.

💡 Професионален съвет: Превърнете всяко събитие в ClickUp в автоматизирани имейли. Отговаряйте на запитвания от клиенти, билети и други – незабавно с ClickUp Email.

3. Автоматизация на продажбите

В продажбите времето е пари. Всъщност търговските представители прекарват повече време в извършване на повтарящи се, досадни задачи, като документиране на взаимодействията с клиенти и обработка на административни задачи, отколкото в действителни продажбени разговори. Търговските мениджъри също прекарват значително време в проследяване на продажбените операции и отчитане.

Инструментите за автоматизация на продажбите, когато се използват стратегически, могат да автоматизират и рационализират няколко от тези досадни задачи. Например, технологията за преобразуване на глас в текст с изкуствен интелект може автоматично да транскрибира взаимодействията с клиенти в реално време.

Мениджърите, от друга страна, могат да се възползват от функциите на технологията за продажби, като автоматизирано отчитане и планиране на имейли, които съобщават важната информация на заинтересованите страни без никаква намеса. Накратко, автоматизацията може да окаже значително положително влияние върху усилията ви за подпомагане на продажбите.

Sales Hub на HubSpot интегрира управлението на контакти с функции за автоматизация, като поредици от имейли и работни потоци, за да оптимизира процесите на продажбите, да подобри ефективността и да предостави информация за данните от продажбите. HubSpot ефективно помогна на Mindvalley, водеща компания в областта на образованието за личностно развитие, да оптимизира усилията си в продажбите и да подобри автоматизацията на имейл маркетинга. Интегрираната платформа на HubSpot позволи автоматизирани имейл маркетингови кампании, което даде възможност на Mindvalley да поддържа ефективно потенциалните клиенти. С CRM на HubSpot Mindvalley получи видимост в взаимодействията с клиентите и оптимизира управлението на партньорствата. Резултатът? Повишена продуктивност на продажбите, по-бързи запитвания за данни на клиенти и значителен ръст на базата от абонати на имейли.

Получете безплатен шаблон Прегледайте обобщенията на вашите продажбени отчети и проследявайте кои продукти се продават добре с шаблона за ежедневни продажбени отчети на ClickUp

💡 Професионален съвет: Използвайте шаблона за ежедневен отчет за продажбите на ClickUp, за да подобрите производителността на продажбите. Проследявайте продажбените дейности с персонализирани статуси на задачите и настройте напомняния, за да сте в крак с всичките си продажбени процеси.

4. Създаване на съдържание и персонализиране на обхвата

AI може да автоматизира повтарящи се задачи като писане на имейли за продажби, изготвяне на предложения или създаване на публикации в социалните медии. Той също така адаптира съобщенията въз основа на поведението на клиентите, историята на продажбите и предпочитанията.

Често срещани задачи, свързани с изкуствен интелект:

Напишете теми и сценарии за разговори, като използвате инструменти за машинно обучение

Персонализирайте съобщенията на различни платформи

Подобрете продажбените си презентации въз основа на резултатите от предишни сделки

Намалете ръчното въвеждане на данни и спестете време за последващи действия

💡 Професионален съвет: С ClickUp Brain екипите по продажбите могат да генерират автоматично имейли, скриптове за контакти или дори презентации – създадени директно от вашия CRM контекст.

5. Подпомагане на продажбите и оптимизиране на процесите

AI не само помага при изходящите усилия, но и укрепва вътрешните операции. От автоматизиране на задачите до подпомагане на мениджърите по продажбите при проследяване на резултатите, AI инструментите поддържат бързото развитие на организациите за продажби.

Изкуственият интелект в подпомагането на продажбите помага за:

Автоматизирайте процесите по продажбите и намалете досадните задачи

Оптимизирайте продажбите с табла в реално време

Дайте възможност на мениджърите по продажбите да използват AI за обучение на екипа

Подобрете внедряването на технологии за продажби и стандартизирайте работните процеси

🎉 Интересен факт: ClickUp AI се интегрира безпроблемно в продажбените процеси, като комбинира CRM задачи, коучинг, прогнозиране и документи в една платформа, за да може вашият екип по продажбите да работи в синхрон.

Как да внедрите изкуствен интелект във вашата търговска организация

Интегрирането на изкуствен интелект в процеса на продажбите не трябва да бъде прекалено сложно, но изисква добре обмислен план. Успешното внедряване на изкуствен интелект е нещо повече от просто избор на инструменти. Става въпрос за съгласуване на екипа ви по продажбите, обучение на търговските представители и усъвършенстване на работните процеси, така че изкуственият интелект да допълва човешките търговци, без да нарушава ритъма им.

Ето стъпка по стъпка рамка, за да накарате изкуствения интелект да работи за вашата търговска организация:

1. Идентифицирайте проблемните точки

Потърсете къде вашият екип по продажбите прекарва прекалено много време в повторящи се задачи – ръчно въвеждане на данни, прогнозиране на продажбите в електронни таблици, преследване на студени потенциални клиенти. Това са основните кандидати за AI автоматизация.

💡 Съвет от професионалист: Започнете с задачи с голямо въздействие и ниска сложност, като автоматизиране на последващи действия, регистриране на обаждания или пренасочване на потенциални клиенти. Те предлагат незабавни резултати с минимален риск.

2. Поставете ясни цели за внедряването на изкуствен интелект

Искате ли да увеличите продуктивността на продажбите, да подобрите резултатите от продажбите или да намалите времето, прекарано в продажбени операции? Вашите цели ще определят кои AI инструменти са ви необходими и как ще измервате успеха.

🧠 Знаете ли, че екипите по продажбите, които внедряват изкуствен интелект с определени цели, са 3 пъти по-склонни да отбележат подобрение в резултатите си. Източник: Salesforce State of Sales.

Не всички AI инструменти за продажби са еднакви. Някои се фокусират върху анализа на продажбите, други върху генерирането на потенциални клиенти, подпомагането на продажбите или прогнозирането. Потърсете инструменти, които се интегрират с вашата CRM система и са съобразени с работните процеси на вашия екип.

Популярни категории AI инструменти за продажби:

AI асистенти за обобщения на срещи и предложения за задачи

Платформи за прогнозиране и анализ на риска при сделките

Инструменти за проучване, които анализират данните и поведението на клиентите

Платформи за автоматизация, които се занимават с планиране и проследяване

💡 Съвет от професионалист: ClickUp AI ви позволява да създавате работни процеси, които се адаптират към всеки етап от процеса на продажбите – от първоначалния контакт до последващите действия след продажбата – всичко на едно място.

4. Тествайте, преди да мащабирате

Започнете с малки стъпки. Въведете AI технологията в един екип по продажбите или при един мениджър и проследявайте резултатите. Събирайте обратна връзка и наблюдавайте трудностите при внедряването. Търсете тенденции в скоростта на сключване на сделки, удовлетвореността на търговските представители или пропуснатите стъпки, които AI е помогнала да се възстановят.

5. Проследявайте, измервайте и оптимизирайте

Въвеждането на изкуствен интелект не е еднократен процес. Вашият екип ще се нуждае от време, за да се адаптира. Наблюдавайте как изкуственият интелект влияе върху вашите продажбени задачи, етапите на продажбения процес и производителността на представителите – и усъвършенствайте използването му въз основа на данните.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте таблата на ClickUp, за да проследявате скоростта на сключване на сделки, влиянието на изкуствения интелект върху обема на дейността и точността на прогнозите за продажбите във времето.

Как изкуственият интелект помага на екипите по продажбите да работят по-умно

AI вече е доказал как може да повиши ефективността на екипите по продажбите, но за да оптимизирате наистина сложните работни процеси, се нуждаете от нещо повече от изолирани инструменти. От управлението на потенциални клиенти и точките на контакт с клиентите до проследяването на сделки и крайни срокове, успехът в продажбите зависи от интелигентни системи, които работят заедно.

Ето къде ClickUp – приложението за всичко, свързано с работата – се отличава.

🎯 Вашите инстинкти + AI прозрения = непобедима комбинация. Най-добрите екипи по продажбите не избират между AI и опит. Те използват и двете.

За разлика от инструментите, които добавя AI като допълнение, ClickUp е пълноценна работна платформа с вградени интелигентни работни процеси за продажби. С решението ClickUp Teams Sales Software можете да управлявате целия си процес на продажби на едно място – да проследявате потенциални клиенти, да привличате клиенти, да сътрудничите по сделки и да сключвате по-бързо.

Персонализирайте своя процес на продажби с интуитивен CRM, автоматизирайте повтарящите се задачи и визуализирайте информацията с табла, които са наистина лесни за използване. Това е всичко, от което се нуждае вашият екип по продажбите, подкрепено от изкуствения интелект на ClickUp.

1. Автоматизирайте задачите по продажбите, които ви забавят

Да бъдем честни – екипите по продажбите все още отделят прекалено много време за ръчна работа. Независимо дали става дума за регистриране на продажбени обаждания, актуализиране на етапите на сделката или възлагане на последващи действия, тези повтарящи се задачи могат тихо да отнемат от времето за продажби.

🧠 Това превръща ClickUp в нещо повече от CRM – той се превръща в операционна система за вашия продажбен механизъм.

Можете също така да създавате имейли, които да установяват незабавна връзка с потенциални клиенти, благодарение на генеративните AI възможности на ClickUp Brain. Същата функционалност може да бъде използвана и от отдела за обучение и развитие, за да се създава съдържание с цел обучение по продажби. Ето например как можете да използвате AI, за да генерирате чернови на имейли за секунди:

Освен това, ClickUp Brain, когато се използва в комбинация с други функции като ClickUp Clips, отваря нови възможности за подобряване на процеса на продажбите.

Създавайте и споделяйте видеоклипове за обучение и въвеждане в работата самостоятелно с ClickUp Clips. Комбинирайте ги с възможностите на изкуствения интелект за продажби на ClickUp Brain и вашите екипи по продажбите вече ще могат да създават видеоклипове с транскрипти, генерирани в реално време от изкуствен интелект. Тази функция може да бъде особено полезна, когато се опитвате да спечелите клиенти с подробни демонстрационни видеоклипове, които обясняват сложни концепции.

Създавайте подробни обяснителни видеоклипове с транскрипти, генерирани в реално време от изкуствен интелект, с помощта на Clips на ClickUp.

🎉 Интересен факт: AI не само пише имейли или оценява потенциални клиенти – сега може да създава цялостни презентации за продажби за по-малко от 60 секунди (и да, дори добавя диаграми!).

2. Създавайте персонализирано съдържание за продажби за секунди (а не за часове)

Написването на имейли за проучване на потенциални клиенти, поредици от студени контакти или дори презентации може да се усеща като работа на пълен работен ден. А ако вашите съобщения не са изключително релевантни за вашите потенциални клиенти, те ще бъдат игнорирани.

AI на ClickUp помага на професионалистите в продажбите:

Създавайте висококонвертируеми студени имейли въз основа на историята на сделките или личността

Напишете персонализирани последващи съобщения, съобразени с предишните бележки от продажбените разговори

Създавайте презентации или съобщения в LinkedIn в свой собствен стил

Обновете старите шаблони или предложения само с едно напомняне

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Docs + AI, за да сътрудничите с екипа си при изпращането на съобщения, да получавате незабавно преработени текстове и да извличате данни от CRM системата си с помощта на променливи. Няма повече превключване между документи, Slack и имейл кореспонденция.

🎯 Реален сценарий: Вашият мениджър по продажбите иска изходяща последователност за потенциални клиенти, които са престанали да се чуват. Вместо да прекарва 3 часа в изготвянето на такава, изкуственият интелект на ClickUp създава персонализирана последователност с многократно докосване, използвайки CRM данни и история на сделките – за минути.

3. Прогнозирайте по-умно – с контекст, а не с предположения

Прогнозирането на продажбите не е свързано с предсказване на бъдещето, а с това да знаете къде се намирате в момента. А за това са необходими данни в реално време, чисти входни данни и способност за бърза корекция на курса.

ClickUp AI + Dashboards дават на ръководителите в продажбите необходимата им видимост, за да:

Прегледайте текущото състояние на тръбопровода по етап, собственик или регион

Използвайте AI подсказки, за да обобщите пречките в процеса, дейността на търговските представители и рисковете

Анализирайте миналите резултати и скоростта, за да предвидите бъдещите резултати

Дайте приоритет на сметките или териториите, които са най-вероятни да се превърнат в клиенти

🧠 Знаете ли, че... AI на ClickUp поддържа множество модели, което ви позволява да адаптирате прогнозите според вашата бизнес логика – било то анализ на настроенията, претеглена оценка на сделките или исторически резултати от продажбите.

🎯 Реален сценарий: Ръководител на продажбите трябва да се подготви за месечния преглед на прогнозите. Вместо да пита всички за актуална информация, той пуска заявка в ClickUp Brain – „Кои сделки са изложени на риск през това тримесечие и защо?“ – и получава обобщение в реално време с индикатори за риск и препоръчителни действия.

Проследявайте основните показатели за продажбите с таблото за управление на ClickUp

ClickUp поддържа и интеграция с инструменти на трети страни, като Salesforce и Hubspot. Тези табла могат да се използват като единен източник на информация за всички ваши данни, свързани с продажбите. Освен това вашите търговски представители могат да настроят известия за конкретни етапи/събития, което гарантира, че при необходимост ще бъдат предприети незабавни действия.

Прочетете също: AI инструменти за CRM

4. Координирайте екипите по продажбите без допълнителни срещи за обсъждане на състоянието

Екипите по продажбите процъфтяват благодарение на инерцията, но тази инерция често се забавя поради недоразумения, изолирани инструменти и безкрайни „проверки“.

ClickUp решава този проблем, като централизира комуникацията, проследяването и актуализациите, задвижвани от изкуствен интелект, на едно място. Вашият екип по продажбите остава синхронизиран асинхронно, без да губи яснота.

Ето как търговските организации използват изкуствения интелект на ClickUp, за да си сътрудничат по-добре:

Обобщавайте вътрешните чатове за продажби с AI, за да не пропуснете нищо

Проследявайте взаимодействията с клиентите по сделки, задачи и имейли в един изглед

Превърнете бележките от срещите в задачи за изпълнение с помощта на AI + ClickUp Docs

Генерирайте автоматично актуализации, така че всеки представител да е в течение

🎉 Интересен факт: С ClickUp Chat изкуственият интелект не само обобщава разговора, но и препоръчва следващите стъпки, свързва съответните задачи и подтиква колегите да ги изпълнят.

🎯 Реален сценарий: Вашият мениджър по продажбите е в отпуск по болест, но екипът все още се нуждае от актуална информация за ключовите сделки. С изкуствения интелект на ClickUp всеки може да генерира актуално обобщение на разговорите с клиенти, напредъка по задачите и движението по сделките – при поискване.

5. Обединете всичко с CRM

Взаимоотношенията с клиентите и тяхното управление играят ключова роля за успеха на всеки процес на продажби. Въпреки това, проследяването на информацията във всички точки на контакт може да бъде трудно и отнемащо време. Но с CRM решение в арсенала си, можете лесно да оптимизирате работните си процеси в продажбите.

CRM е инструмент, който ви дава 360-градусова гледка върху цялата ви продажбена верига – с други думи, той е гръбнакът на всяка търговска организация.

CRM на ClickUp може да консолидира всички данни за клиентите, включително контактни данни, история на комуникацията и друга информация, която е от съществено значение за вашия процес на продажби, на едно централно място. Той също така се интегрира безпроблемно с AI-базираните функции и автоматизацията, които вече сте проучили.

В допълнение, CRM на ClickUp предлага и няколко персонализирани изгледа (над 15 на брой), за да визуализирате вашия продажбен процес по начин, който отговаря на вашите предпочитания.

ClickUp Gantt Chart View ще ви предостави визуална времева линия на цялата ви продажбена верига. С този опростен изглед професионалистите в продажбите могат да проследяват напредъка, крайните срокове и зависимостите с един поглед. Тази информация може да ви помогне да идентифицирате пречките, преди те да попречат на продажбения процес.

Управлявайте по-добре продажбите си с Gantt Chart View на ClickUp

За интерфейс, подобен на електронна таблица, използвайте ClickUp Table View. Този изглед позволява на професионалистите в продажбите да създават персонализирани полета, за да проследяват всичко – от информация за клиентите до показатели за продажбите.

Персонализирайте, сортирайте и споделяйте информация за продажбите в реално време с ClickUp Table View

Освен това този изглед действа и като база данни без код, която ви позволява да свързвате задачи, документи и техните зависимости, точно както бихте направили при създаването на традиционна база данни.

С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain можете да прегледате цялата си екосистема на продажбите, да генерирате незабавни обобщения и да предоставяте актуална информация за напредъка по действията. Тази функция може да бъде особено полезна за професионалистите в продажбите, тъй като им дава достъп до богатство от информация по време на продажбени разговори. Изграждането на доверие с клиентите също помага за поддържането на разговора, което може да бъде от решаващо значение за превръщането на потенциален клиент.

Използвайте ClickUp Brain Използвайте AI Knowledge Manager на ClickUp, за да получите незабавни отговори на ключови въпроси и процеси

Прочетете също: AI инструменти за електронна търговия

6. Не започвайте от нулата – използвайте шаблони

Шаблоните са наистина незаменими за управлението на продажбите и предлагат бързи начини за постигане на ефективност и последователност. С предварително проектирани шаблони за CRM, продажбени обаждания и проследяване на продажбите, екипите могат да избегнат преоткриването на колелото и да гарантират стандартизирани процеси.

ClickUp предлага няколко шаблона, които могат да помогнат на професионалистите в продажбите да се отличат в работните си процеси, спестявайки време, докато се фокусират върху стратегическите усилия в продажбите.

Получете безплатен шаблон Проследявайте важната информация за клиентите и взаимодействията с тях с помощта на шаблона за CRM за продажби на ClickUp

Шаблонът ClickUp CRM се грижи за най-важните аспекти на CRM процеса. Той предоставя централизирано място, където ръководителят на продажбите може да получи достъп до цялата информация, свързана с клиентите, включително, но не само, подробности за клиентите, история на продажбите и дори бележки за предишни взаимодействия с клиенти.

Това обаче не е просто хранилище за данни. Този шаблон включва и персонализирани полета и статуси, които позволяват на професионалистите в продажбите да сегментират клиентите си за по-ефективни маркетингови подходи и да следят всички продажбени дейности от едно място.

💡 Професионален съвет: Използвайте Board View на ClickUp в този шаблон за интерактивно визуално представяне на вашите CRM дейности.

Шаблонът предлага и функции за автоматизация на продажбите, като изпращане на персонализирани имейли до всеки клиент в зависимост от неговия сегмент. Той подпомага анализа на настроенията, като позволява на мениджмънта да следи обратната връзка и отзивите на клиентите.

Изтеглете този шаблон Управлявайте вашите продажбени обаждания от едно централно място с шаблона за продажбени обаждания на ClickUp

ClickUp предлага и шаблони за оптимизиране на самия процес на продажби. Например, шаблонът за продажбени обаждания на ClickUp предлага на търговските организации стъпка по стъпка процес за управление на контактите с клиенти. Този шаблон предлага на търговските представители и централизирано място за достъп до стандартни сценарии за продажбени обаждания.

Лесният достъп до тях гарантира, че вашите търговски екипи проявяват постоянен професионализъм и предоставят на потенциалните клиенти точна информация.

Освен това, екипите по продажбите могат да използват и персонализирани полета, за да записват ключови подробности от всеки разговор, като например проблемите на клиентите и следващите стъпки. Тази информация може да бъде безценна за последващи действия, персонализиране на бъдещи взаимодействия и, в резултат на това, сключване на сделки.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Docs, за да съхранявате всякаква допълнителна информация, от която вашите търговски екипи може да се нуждаят при взаимодействието с клиентите. Уверете се, че всички членове на екипа ви имат достъп до всички документи – на едно място!

Изтеглете този шаблон Проследявайте представянето на екипа по продажбите от едно място с шаблона за проследяване на продажбите на ClickUp

Накрая, имаме шаблона ClickUp Sales Tracker, инструмент, който може да даде на ръководството ценна информация за представянето на екипа и общата ефективност на дейностите по продажбите.

Този шаблон е нещо повече от просто проследяване на продажбите. Вграденият изкуствен интелект позволява на екипите по продажбите да визуализират ценни данни за представянето (индивидуално и като екип), да анализират тенденции и да идентифицират възможности за растеж.

💡 Професионален съвет: Използвайте функциите „Цели“ и „Важни етапи“ на ClickUp в този шаблон, за да зададете цели на вашите търговски екипи и да им помогнете да визуализират колко близо са до постигането им.

✅ Готови ли сте да видите какво може да направи изкуственият интелект за вашия екип по продажбите?

Изкуственият интелект в продажбите не е само бъдещето – той е настоящето. От по-умно проучване на потенциални клиенти до по-бързо сключване на сделки, най-успешните търговски организации днес използват изкуствен интелект, за да намалят ръчния труд, да персонализират всеки контакт и да увеличат приходите в голям мащаб.

ClickUp помага на търговските представители, мениджърите и екипите по приходите да правят точно това – с изкуствен интелект, вграден във всяка стъпка от работния ви процес. ClickUp предлага и няколко шаблона за планове за продажби, в допълнение към тези, описани в този блог, които могат да подобрят начина, по който работят вашите екипи по продажбите. От създаването на предложения и прогнозиране на сделки до обучение на търговски представители и автоматизиране на последващите действия – всичко, от което се нуждаете, за да продавате по-умно, се намира на едно място.

