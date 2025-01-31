10-те най-добри AI инструмента за електронна търговия, които ще стимулират продажбите през 2025 г.

Управлението на онлайн магазин е сложна работа. От копирайтинг до управление на маркетингови кампании за електронна търговия и предоставяне на изключително обслужване на клиенти – това е много.

За щастие, изкуственият интелект (AI) може да облекчи натоварването на онлайн търговците. AI инструментите използват алгоритми за машинно обучение и обработка на естествен език, за да поемат рутинните задачи и да оптимизират работните процеси, спестявайки ви време и пари.

Всъщност, технологията за машинно обучение с изкуствен интелект може да увеличи процента на конверсия, да стимулира продажбите и да укрепи репутацията ви на пазара, като подобри клиентското преживяване.

Открийте някои от най-добрите AI инструменти за платформи за електронна търговия, които могат да ви изведат на следващото ниво, за да можете да работите по-умно, а не по-усилено. ?

Някои AI инструменти са предназначени да помагат при конкретни задачи, докато други предоставят по-широка поддръжка. Това са само някои от функциите и възможностите за машинно обучение, които трябва да търсите в най-добрите AI инструменти за електронна търговия:

Сега, когато вече знаете как AI инструментите могат да ви улеснят живота и да ви осигурят висококачествено потребителско преживяване, е време да се заемете с работата. Ето какво могат да направят за вас някои от най-добрите AI инструменти за електронна търговия.

Създавайте бързо планове за тестване на продукти и спестете безкрайните часове ръчна работа с AI-генерирани подсказки от ClickUp.

ClickUp е платформа за продуктивност от типа „всичко на едно място“, предназначена да оптимизира всеки аспект от вашия бизнес, включително вашата платформа за електронна търговия. Възползвайте се от автоматизацията, шаблоните и мощните инструменти за управление на проекти, които обхващат различни случаи на употреба.

Ускорете процеса на разработване на електронната си търговия с някои от многото налични шаблони. Например, шаблонът за план на проект за електронна търговия на ClickUp ви води през процеса на определяне на цели за вашия онлайн магазин и изясняване на обхвата и графика на проекта.

Те ви помагат да планирате вашите етапи и подробни стъпки, да разпределите ресурсите там, където е необходимо, и да управлявате вашата комуникационна стратегия, за да сте сигурни, че целият ви екип е на борда.

Искате още? ClickUp AI е безспорно един от най-добрите AI инструменти за електронна търговия.

ClickUp AI ви позволява да бъдете по-уверени в комуникациите си, като проверявате, съкращавате или изготвяте чернови на имейли.

Използвайте AI асистента за писане на ClickUp, за да създавате съдържание за вашите целеви страници, описания на продукти, публикации в блогове и имейли. Използвайте AI с ClickUp Doc или ClickUp Whiteboard, за да обсъдите дизайна на вашия уебсайт или да разработите стратегия за съдържание или продажби с вашия екип.

Нека той обобщи бележките ви от срещите и бързо превърне текста в действия. Проследявайте тези задачи до тяхното завършване, като подобрите производителността на целия си екип. ✅

Когато сте готови да стартирате, функциите за продажби на ClickUp ви предоставят всички инструменти, от които се нуждаете, за да управлявате процеса от маркетинга до сключването на сделката.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте подкаста „ClickUp for Ecommerce“ , за да научите как да използвате ClickUp за вашите работни процеси в електронната търговия.

Настройте известия, които да ви напомнят за всички важни задачи, за да ги изпълните навреме.

Използвайте вградените AI-базирани подсказки, за да оптимизирате задачите и да прецизирате резултатите си.

Съхранявайте всички разговори, свързани с проекти за електронна търговия, на едно място с ClickUp Chat View

Създайте персонализиран табло за наблюдение на напредъка на проекта в реално време, на всеки етап от процеса.

Интегрирайте с над 1000 други инструмента, както по подразбиране, така и чрез Zapier

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е достъпен само в платените планове.

Мобилното приложение все още не е напълно съобразено с всички функции на версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги: Безплатно

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)

2. ViSenze

чрез ViSenze

Използван от много популярни марки за електронна търговия, този AI инструмент помага на клиентите бързо и лесно да намерят продуктите, от които се нуждаят, във вашия онлайн магазин. А когато откриването на продукти е лесно, клиентите купуват повече, което увеличава продажбите ви. ?

ViSenze анализира какво активно разглеждат клиентите, за да им предостави персонализирани препоръки. Клиентите могат също да правят визуално AI търсене на продукти, използвайки екранна снимка, фотография или запазено изображение. Интелигентното маркиране на продукти с данни като цвят, размер и марка им помага да намерят точно това, което търсят.

Най-добрите функции на ViSenze

Продавайте кръстосано или предлагайте допълнителни продукти, като препоръчвате сходни или допълващи продукти.

Импортирайте продукти в ViSenze от уебсайтове за електронна търговия за лесно управление на каталога.

Лесно мащабирайте и добавяйте повече SKU данни с разрастването на вашия електронен магазин.

Интегрирайте се с популярни платформи за електронна търговия като Shopify, BigCommerce и WooCommerce.

Ограничения на ViSenze

Откриването на продукти не винаги е 100% точно за електронните търговски предприятия.

Няма достатъчно отзиви, за да се прецени колко добре работи ViSenze.

Цени на ViSenze

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ViSenze

G2: 4,0/5 (2 отзива)

Capterra: Все още няма отзиви

3. Blueshift

чрез Blueshift

Blueshift е инструмент за електронна търговия, създаден да опрости взаимодействието с клиентите. Той използва изкуствен интелект, за да автоматизира маркетинга в множество канали и да увеличи стойността на клиентите за целия им жизнен цикъл.

Blueshift събира и организира данни за клиентите от различни източници, като вашата CRM система, самообслужване и поведението на клиентите на вашия уебсайт и приложение, за да създаде полезни профили. AI помага да се сегментират тези данни, да се определят най-добрите канали за комуникация, които да се използват за различните сегменти, и да се изпращат съобщения в подходящия момент, за да бъдат най-ефективни. ?

Най-добрите функции на Blueshift

Потребителските данни от AI инструмента за машинно обучение, събрани от вашата целева аудитория, помагат за оптимизиране на бюджета ви за платена реклама.

Изпращайте известия, за да стимулирате разговорите с клиентите и покупките

Предлагайте персонализирано съдържание и продукти на клиентите, за да подобрите тяхното пазаруване.

Интегрирайте ги с други елементи от вашия технологичен стек, като Amazon Web Services (AWS), Salesforce , Google Ads, Facebook и магазина Shopify.

Ограничения на Blueshift

Системата е доста сложна, така че кривата на обучение може да бъде стръмна за новите потребители (има документация, която може да ви помогне).

Някои потребители биха искали да имат възможност да създават повече персонализирани отчети.

Цени на Blueshift

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Blueshift

G2: 4. 4/5 (240+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (6 отзива)

4. Barilliance

чрез Barilliance

Този AI софтуер за електронна търговия ви помага да създадете персонализирани онлайн пазарувания за клиентите. Той е проектиран да увеличава продажбите, процента на конверсия и стойността на клиента за целия му живот по различни начини.

Например, AI функционалността предсказва следващите покупки на клиента, дори до конкретни марки, цветове и размери. След това им изпраща динамично съобщение, за да им препоръча тези продукти или да им предложи персонализиран купон за отстъпка.

Той може също да изпраща последващи съобщения за определени сценарии – например, когато клиент изостави количката си или не сте го виждали в онлайн магазините си от известно време. ?

Най-добрите функции на Barilliance

Сегментирайте базата данни с клиенти, за да можете да изпращате високорелевантни, целеви съобщения.

Интегрирайте се безпроблемно с вашия доставчик на електронна поща и много платформи за електронна търговия.

Лесно събирайте имейл адреси от анонимни купувачи, които разглеждат вашия сайт.

Използвайте социални доказателства на живо, за да покажете на клиентите, че други хора купуват продуктите, от които се интересуват.

Ограничения на Barilliance

Ако искате да направите промени в начина, по който работи системата, ще ви са необходими някои технически умения за кодиране.

Някои собственици на електронни магазини и потребители смятат, че потребителският интерфейс може да бъде подобрен.

Цени на Barilliance

Свържете се с нас за цени (от 250 $/месец)

Оценки и рецензии за Barilliance

G2: 4,5/5 (1 рецензия)

Capterra: 4,6/5 (18 отзива)

5. LivePerson

чрез LivePerson

LivePerson е система за чатбот, която се фокусира върху изкуствен интелект, подобен на човешкия, за онлайн търговци. Тя автоматизира взаимодействието с клиентите чрез множество канали, включително уеб чат, имейл, съобщения, социални медии и гласови повиквания. ?

Този AI инструмент за собственици на електронни магазини и бизнеси използва наученото от милиарди реални разговори с клиенти, за да създаде автентични взаимодействия, които позволяват самообслужване и изграждат доверие. Това освобождава вашия екип за обслужване, за да се фокусира там, където е наистина необходимо.

Най-добрите функции на LivePerson

Използвайте LivePerson, за да препоръчвате продукти, да изпращате актуализации на поръчки и да управлявате доставките.

Оптимизирайте връщанията и замяната на стоки без необходимост от ръчна поддръжка.

Централизирайте всички взаимодействия с клиенти както с чатбота, така и с екипа си на живо на платформата Conversational Cloud.

Подобрете клиентското преживяване чрез лесни интеграции с други платформи като CRM, система за управление на съдържанието (CMS) или Google Contact Center.

Ограничения на LivePerson

Някои потребители смятат, че функциите за отчитане са малко ограничени и могат да бъдат подобрени.

Обслужването на клиентите не изглежда последователно – понякога е добро, а понякога не е.

Цени на LivePerson

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за LivePerson

G2: 4. 2/5 (150 отзива)

Capterra: 4,4/5 (39 отзива)

6. Clerk. io

Clerk.io има за цел да увеличи продажбите на вашия онлайн бизнес чрез персонализация и подобрена релевантност по време на цялото пазаруване на вашите клиенти. Алгоритъмът за изкуствен интелект анализира поведението на клиентите и транзакциите в различни канали, за да генерира персонализирано съдържание, препоръки и резултати от търсачките, които увеличават конверсиите.

И това става без използване на бисквитки.

Този AI инструмент за електронна търговия също автоматизира усилията за имейл маркетинг, като използва тригери, за да изпраща персонализирани препоръки за продукти на подходящите хора в подходящото време. ?

Най-добрите функции на Clerk.io

Функция за търсене, която разбира естествения език и взема предвид синоними, правописни грешки и наличността на продуктите.

Получете 360-градусова представа за профилите и поведението на клиентите от първото им взаимодействие с вашия сайт за електронна търговия.

Сегментирайте клиентската си база, използвайки филтри и ключови думи, за да създадете конкретни аудитории, а след това им изпратете оферти, които те няма да могат да откажат.

Интегрирайте ги безпроблемно с вашите платформи за електронна търговия, CRM и маркетинг.

Ограничения на Clerk.io

Системата е доста сложна, така че може да отнеме време, докато се запознаете напълно с нея.

Ценовите опции са модулни и лесни за разбиране, но някои потребители смятат, че разходите бързо се натрупват.

Цени на Clerk.io

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Clerk.io

G2: 4,8/5 (над 120 отзива)

Capterra: 4,7/5 (19 отзива)

7. Syte

чрез Syte

Syte помага на вашите клиенти да намерят продуктите, от които се нуждаят, чрез визуално търсене, навигация в сайта и оптимизация за търсачки (SEO). Той също така използва хипер-персонализация, за да им покаже сходни и допълващи продукти.

Визуалният AI създава интуитивни и ангажиращи клиентски пътувания за по-добри конверсии. Той е особено популярен сред онлайн търговците на декорации за дома, мода и бижута, тъй като представя добре този тип продукти и може да подчертае как те се съчетават, за да създадат завършен вид. ?️

Най-добрите функции на Syte

Автоматизирайте маркирането на продукти, за да подобрите и стандартизирате данните за продуктите, да оптимизирате търговията и да спестите време.

Опишете продуктите подробно с над 15 000 атрибута, от които да избирате.

Покажете на клиентите какво имате да предложите с галерията Inspiration Gallery.

Ако имате нужда от помощ, обърнете се към отзивчивия и полезен екип за обслужване на клиенти на Syte.

Ограничения на Syte

Търсенето по изображения не винаги дава подходящи резултати.

Той е насочен предимно към пазарите за интериорен дизайн, бижута и мода, така че ако вашият бизнес не се вписва в тях, може да откриете, че Syte не разполага с всички функции, които бихте искали.

Цени на Syte

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Syte

G2: 4,6/5 (над 60 отзива)

Capterra: Все още няма отзиви

8. Phrasee

чрез Phrasee

Този AI инструмент улеснява създаването на високо ефективно маркетингово съдържание, пригодено за всеки етап от пътуването на вашите клиенти. Той използва данни, за да предскаже кое съдържание ще се представи най-добре, след което ви помага да тествате в мащаб и да оптимизирате за по-добри резултати. ?

Phrasee може да генерира персонализирано съдържание за различни случаи на употреба, като теми и текст на имейли, SMS съобщения и платена реклама, за да повиши познаваемостта на марката и да стимулира ангажираността на клиентите.

Най-добрите функции на Phrasee

Създавайте лесно висококонвертируемо съдържание, което звучи човешко и е в синхрон с гласа на вашата марка ?

Тествайте маркетинговите си послания, за да откриете кои версии работят най-добре.

Получете подробна информация за резултатите в реално време от текста, който сте публикували.

Интегрирайте с редица доставчици на услуги за електронна поща

Ограничения на Phrasee

Цената може да е малко висока за бюджетите на малките предприятия.

Трябва да проверите съдържанието, което Phrasee генерира, за да откриете евентуални грешки.

Цени на Phrasee

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Phrasee

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: 4. 0/5 (1 рецензия)

9. Опростено

чрез Simplified

Simplified е друг AI инструмент за създаване на съдържание, който генерира текстове и графики, без да е необходима никаква експертиза в областта на дизайна или кодирането. С широка гама от дизайнерски шаблони и достъп до милиони снимки, можете да създавате висококачествени изображения за вашия е-търговски бизнес. ?️

Използвайте този AI инструмент за електронна търговия, за да проектирате всичко, което пожелаете – визитки, публикации в социални медии, брошури, реклами и видеоклипове. След това променете размера на дизайна си, за да се побере в различни канали, като Facebook, YouTube и X.

Simplified разполага и с инструмент за управление на социални медии, инструмент Link in Bio и функционалност AI Chatbot.

Опростени най-добри функции

Настройте комплекта за вашата марка – включително лого, цветове и шрифтове – и след това дайте достъп до него на вашия екип, клиенти или доставчици.

Бързо редактирайте изображенията си с полезни инструменти като Background Remover и Magic Resizer.

Анимирайте всичко с едно кликване, за да добавите изцяло ново ниво на ангажираност.

Сътрудничейте в реално време с членовете на екипа, за да преглеждате, оставяте обратна връзка, получавате одобрение и финализирате своя дизайн.

Опростени ограничения

Тъй като са базирани в облака, се нуждаете от надеждна интернет връзка.

Безплатните пакети имат ограничения и след като ги надвишите, достъпът ви се прекъсва.

Опростено ценообразуване

Безплатен графичен дизайн: Безплатно

Графичен дизайн Pro : 9 $/месец на потребител

Графичен дизайн: 15 $/месец за 5 потребители

Безплатен видеоредактор: Безплатен

Video Editor Pro : 19 $/месец на потребител

Видеоредактор за бизнес: 49 $/месец за 5 потребители

AI Writer Free: Безплатно

AI Writer Pro: От 12 $/месец на потребител

Опростени оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 2600 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 180 рецензии)

10. Chatfuel

чрез Chatfuel

Този AI инструмент за електронна търговия е платформа за съобщения, която можете да използвате в различни канали, включително вашия уебсайт, Facebook Messenger, WhatsApp и X.

Функциите за плъзгане и пускане означават, че не се нуждаете от никакви познания по програмиране, за да ги настроите. Chatfuel използва усъвършенстваната GPT-4 технология на OpenAI, за да създава разговори за взаимодействие с клиенти, използвайки естествен език. ?

Chatfuel може да отговаря на често задавани въпроси, да проследява предпочитанията на клиентите, за да дава препоръки за продукти, да изпраща промо кодове, да генерира напомняния за изоставени колички, да се занимава с оплаквания и обратна връзка, да оптимизира рекламите ви и много други.

Най-добрите функции на Chatfuel

Опростете нещата с един WhatsApp номер за няколко агенти по обслужване на клиенти.

Интегрирайте се с ChatGPT, за да изведете взаимодействието с клиентите си на следващото ниво.

Продавайте продуктите си от WhatsApp, така че клиентите да не се налага да сменят платформата, за да завършат покупката си.

Използвайте API на Chatfuel, за да интегрирате с вашия магазин, CRM или платформа за клиентски данни (CDP) за безпроблемно прехвърляне на данни и гладък процес на съобщения.

Ограничения на Chatfuel

Вашият ценови план определя колко съобщения можете да изпращате на месец.

Внедряването на системата отнема време и концентрация.

Цени на Chatfuel

Бизнес: От 11,99 $/месец

Enterprise: От 300 $/месец

Оценки и рецензии за Chatfuel

G2: 4,5/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

Най-добрите AI инструменти за собственици на електронни магазини и фирми използват машинно обучение и обработка на естествен език, за да автоматизират много задачи, които преди това трябваше да се извършват ръчно. Така не само ще спестите време, но и ще подобрите клиентското преживяване, което може да доведе до по-голяма удовлетвореност на клиентите и по-високи продажби. ?

Независимо дали се нуждаете от помощ при писането на текстове и създаването на графики, персонализирането на съдържание, подпомагането на купувачите при откриването на продукти или подобряването на обслужването на клиентите, тези AI инструменти за електронна търговия могат да ви помогнат да свършите работата.

ClickUp поддържа много от тези функции и много други. Регистрирайте се безплатно и започнете да опростявате всеки аспект от вашия бизнес, за да можете да се съсредоточите върху увеличаването на продажбите и подобряването на финансовите си резултати.