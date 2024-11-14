10-те най-добри софтуерни инструмента за CRM на базата на AI през 2025 г.

Вероятно никога не сте очаквали, че ще оставите роботи да се грижат за вашите взаимоотношения. ?

Добавянето на AI към процеса на управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) може да ускори времето за реакция и да подобри удовлетвореността на клиентите, защото, както всички знаем, времето е от решаващо значение.

Това е като когато партньорът ви пита дали изглежда добре, а вие отговаряте „да“, но първо се замисляте. Това ще ви струва скъпо. ?

По същия начин, ако се колебаете прекалено дълго, преди да се свържете с потенциален клиент, това също може да ви струва скъпо. Но с AI инструменти за управление на взаимоотношенията с клиентите, вашите екипи за обслужване на клиенти и продажби могат да следят всяко взаимодействие с клиенти и никога да не пропуснат важен момент за контакт. И това не е всичко, което AI може да направи за вас.

От информация в реално време и актуални данни за клиентите до навременни напомняния и автоматизация на работния процес, изкуственият интелект е едно от най-интелигентните решения, които можете да вземете за вашия CRM процес. Ще споделим най-добрите AI CRM инструменти, за да може вашият екип да работи по-умно, а не по-усилено.

Ако искате вашият екип да се възползва от предимствата на AI, изберете инструменти, които са интегрирани във вашата CRM система и са проектирани с оглед на продажбите и обслужването на клиенти. Ето основните функции, които трябва да търсите, за да сте сигурни, че вашият AI инструмент ще бъде ефективен за вашия екип.

Обработка на естествен език: Вашите търговски представители трябва да могат да помолят AI инструмента да отговори на въпрос или да изпълни задача на обикновен английски език. След това AI трябва да отговори на обикновен английски език, така че всичко да е ясно, лесно за използване и лесно за разбиране – без да се изискват технически познания.

Генеративен AI: Ако вашият Ако вашият инструмент за машинно обучение може да пише оригинално съдържание, той ще може да помогне на членовете на вашия екип да отговарят на клиенти, да пишат последващи имейли и да преписват собственото си съдържание, за да се уверят, че е ясно и има професионален тон.

Изследвания и данни в реално време: AI може да сканира интернет и да състави проучвания на клиенти или сложни прогнози и отчети за продажбите за минути, вместо за часове, колкото би отнело на човек. Тъй като продажбите са област, в която се работи с много цифри, уверете се, че вашият AI инструмент разполага с функции за отчитане.

Ето нашите 10 най-добри AI CRM софтуера. Всички тези програми могат да изпълняват задачи, специфични за управлението на взаимоотношенията с клиентите. Те улесняват разбирането на поведението на клиентите, свързването с потенциални клиенти и подобряват продажбите и процента на задържане.

1. ClickUp – подходящ за автоматизиране на CRM задачи

Опитайте ClickUp за CRM екипи Използвайте CRM пакета на ClickUp, за да управлявате данни, задачи и комуникация, за да оптимизирате логистичния си работен процес.

Ако искате да дадете на вашите търговски екипи суперсили за продуктивност, тогава трябва да им предоставите ClickUp.

Тази всеобхватна платформа за продуктивност разполага с всички ключови функции, от които се нуждаят екипите по продажби и маркетинг, за да оптимизират процеса на управление на взаимоотношенията с клиентите, да автоматизират CRM задачите и да проследяват напредъка ви на всеки етап.

Можете да визуализирате вашия продажбен процес по над 15 различни начина, използвайки персонализираните изгледи на ClickUp, включително календар, списък, таблица или изглед на табло, подобно на Kanban. А с таблото на ClickUp можете да получите достъп до най-важните и актуални данни за продажбите в реално време.

Освен това, вашето CRM решение става още по-мощно, когато го съчетаете с ClickUp Brain — единственият инструмент за машинно обучение, базиран на роли, който е съобразен с точните нужди на вашите търговски екипи. Като ваш личен търговски асистент, ClickUp Brain може да ви помогне да генерирате имейли, скриптове и отговори, за да поддържате значими взаимоотношения и да изградите трайна лоялност у клиентите.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализираният CRM шаблон ви помага да настроите CRM за минути.

AI, базиран на роли, изпълнява задачи, специфични за различните отговорности на членовете на вашия екип, независимо дали става дума за екипа за обслужване на клиенти, екипа за продажби или екипа за маркетинг.

Стотици шаблони за AI подсказки помагат на членовете на вашия екип да започнат да използват AI веднага и да открият нови приложения за AI, които могат да повишат тяхната продуктивност.

AI функциите за продажби ви помагат да изготвите териториален план, да напишете имейл за проучване на потенциални клиенти или да създадете кратко представяне

AI функциите за оптимизиране на работния процес могат да обобщават взаимодействията с клиентите, да идентифицират действия, да ги възлагат на представител и да ускоряват вземането на решения по всички ваши задачи.

AI функциите за обслужване на клиенти могат да пишат отговори на клиенти или да ги редактират по отношение на граматика, точност или тон.

Изтеглете този шаблон Изградете по-силни клиентски взаимоотношения с CRM шаблона на ClickUp, като проследявате нивата на ангажираност и лоялност.

Ограничения на ClickUp

Тъй като ClickUp предлага толкова много функции, може да има период на обучение за новите CRM потребители.

Не всички функции в уеб приложението ClickUp са достъпни в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Регистрирайте се за безплатен пробен период на ClickUp Brain. Ако желаете, можете да добавите AI функции към всеки платен план на ClickUp срещу допълнителни 5 долара на месец.

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 долара на потребител на месец

Бизнес: 12 долара на потребител на месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (8810+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3810+ отзива)

2. HubSpot CRM – Подходящ за комбинирани функции за продажби и маркетинг

чрез HubSpot

HubSpot е популярна SaaS CRM програма. Тя свързва вашите маркетингови, съдържателни, обслужващи клиенти и продажбени екипи под една шапка, така че никой да не остане настрана. ☔️

В допълнение към всички стандартни CRM функции, като проследяване на взаимодействията с клиенти, контактна информация, следващи стъпки и напредък в продажбения процес, той разполага с HubSpot AI.

Тези AI инструменти ви помагат да автоматизирате повтарящи се бизнес процеси и да освободите екипа си, за да се фокусира върху изграждането на по-значими взаимоотношения с клиентите. Те могат също да помогнат на членовете на екипа ви да изготвят съдържание, като имейли за контакти, и да анализират данните за клиентите в реално време.

Най-добрите функции на HubSpot

Генеративният AI помага на вашия екип да пише имейли, надписи в социалните медии и други, за по-добри взаимодействия с клиентите.

ChatSpot, чатботът на HubSpot, може да отговаря на въпросите на членовете на екипа, да проучва потенциални клиенти и да предоставя информация в реално време.

Прогнозното предвиждане на продажбите може да покаже колко приходи можете да очаквате и дали сте на път да постигнете целите си за продажби.

Обобщенията на разговорите могат бързо да актуализират профилите на клиентите с последните им взаимодействия.

Ограничения на HubSpot

Мобилното приложение има по-малко функции от уеб приложението.

Някои потребители съобщават, че шаблоните могат да бъдат трудни за редактиране и персонализиране на CRM , за да отговарят на вашата марка.

Цени на HubSpot

Безплатни инструменти

Стартово ниво: 18 долара на месец

Професионална версия: 450 долара на месец

Оценки и рецензии на HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 10 750 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 430 отзива)

3. Издръжлив – подходящ за фактуриране, задвижвано от AI

чрез Durable

Durable е платформа за малки предприятия, базирана на AI, която предлага уебсайт конструктор, CRM, инструмент за фактуриране и виртуален асистент. Тя ще ви помогне да стартирате и управлявате бизнеса си за нула време.

Вградете формуляр за оценка на потенциални клиенти в уебсайта си Durable, а вградените AI функции автоматично ще организират контактите във вашия CRM, ще отговарят на потенциалните клиенти, ще генерират персонализирана комуникация и ще изпращат заявки за преглед.

С този AI е като да имате цял екип, който ви помага, дори и да работите самостоятелно. ?‍✈️

Най-добрите характеристики на Durable

AI асистентът ви помага да пишете, да правите проучвания или да изпълнявате административни задачи.

Формулярът за генериране на потенциални клиенти автоматично добавя заинтересованите клиенти към вашия CRM.

Синхронизацията на имейли ви позволява да изпращате генерирани от AI имейли за проследяване на потенциални клиенти.

Автоматизираните заявки за отзиви молят клиентите да оставят отзиви в Google, за да помогнат за популяризирането на вашия бизнес.

Трайни ограничения

Този инструмент предлага ограничени дизайнерски функции, така че не е добър избор, ако искате да създадете усъвършенстван уебсайт или персонализирани страници.

Не можете да експортирате кода към уебсайта си, така че ако някога решите да смените платформата, ще трябва да пресъздадете сайта си от нулата.

Устойчиви цени

Стартово ниво: 12 долара на месец

Бизнес: 20 долара на месец

Трайни оценки и рецензии

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

4. Zoho Zia – Подходящ за управление на потенциални клиенти

чрез Zoho Zia

Zia е AI инструмент, вграден в Zoho CRM. В допълнение към функциите на CRM – като управление на контакти, сделки и потенциални клиенти – Zia помага на вашия екип да управлява работната си натовареност.

Регистрирането в Zia е като наемането на асистент за всеки член на вашия екип. Можете да помолите този чатбот за помощ при събирането на данни за клиенти, писането на имейли и документи или изчисляването на продажбите.

Това е чудесна опция за компаниите за електронна търговия, защото можете да вградите бота в уебсайта си, за да отговаря на въпросите на клиентите. Той също така ще дава препоръки за продукти въз основа на поведението на клиентите, така че те ще искат да останат по-дълго и да пазаруват повече. ?️

Най-добрите функции на Zoho Zia

Използвайте Zia, за да идентифицирате модели в дейността на вашия екип и да предложите автоматизации.

Получавайте автоматични проучвания, за да попълвате длъжностите на клиентите, контактната информация и др.

Подобрете клиентското преживяване с автоматизирани кръстосани продажби и препоръки за продукти или услуги, които биха могли да ги заинтересуват.

Позволете на представителите да прекарват по-малко време в въвеждане на данни, като вместо това разговарят с Zia за взаимодействията си с клиентите.

Ограничения на Zoho Zia

Персонализирането изисква по-високо ниво на техническа експертиза и познания по програмиране в сравнение с много други платформи.

Множество потребители съобщават, че интеграциите на Zoho с други платформи предоставят ограничена функционалност.

Цени на Zoho Zia

Стандартен: 14 долара на потребител на месец

Професионална версия: 23 долара на потребител на месец

Предприятие: 40 долара на потребител на месец

Ultimate: 52 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Zoho Zia

G2: 4/5 (2480+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (6385+ отзива)

5. C3. ai

Повечето от опциите в този списък са първо CRM софтуер и второ AI инструменти. Но C3. ai е изградила цялата си CRM платформа около изкуствения интелект.

C3 е компания, която поставя AI на първо място и обещава впечатляваща възвръщаемост на инвестициите. Те твърдят, че CRM системата им, базирана на AI, може да ви донесе 30% увеличение на производителността на вашите търговски представители и 60% намаление на процента на отпадане на клиенти.

Разбира се, винаги е най-добре да проследявате собствената си възвръщаемост на инвестициите, но C3. ai предоставя впечатляващи данни, които дават възможност на вашия екип да работи по-ефективно. Те включват прогнози за продажбите, проучване на външни данни, анализ на тръбопровода и данни за взаимоотношенията.

C3. Най-добрите функции на AI

Прогнозирайте приходите от продажби за цялата компания или разбити по територии, продукти, сметки и др.

Получавайте известия за възникващи рискове и фактори, които оказват влияние върху вашите възможности за продажби.

Визуализирайте най-важните области от вашите продажбени канали с автоматични анализи.

Следете състоянието на взаимоотношенията, за да можете да се свържете с клиентите и да подобрите тяхното ангажираност, когато това е най-важно.

C3. Ограничения на AI

Потребителите са забелязали периодични забавяния в отговора на програмата.

Експортираните отчети понякога съдържат грешки

Цени на C3. ai

Свържете се с нас за цени

C3. AI оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (1+ отзива)

Capterra: Няма налични отзиви

6. Zendesk Sell – Подходящ за обслужване на клиенти

чрез Zendesk Sell

Zendesk създава CRM софтуер за сервизни фирми и екипи по продажбите. Тази платформа разбира процеса на продажба на услуги. Така че, ако искате инструмент, който е съобразен с вашата индустрия, този може да е идеалният избор. ?

Техните инструменти улесняват клиентите ви да се свързват с вас, а екипът ви – да се свързва с повече клиенти. Благодарение на Zendesk AI можете да освободите представителите си от натоварената работа с автоматизации. А когато представителите работят с клиенти, AI може да дава предложения за разрешаване на проблемите на клиентите.

Zendesk AI е изграден върху модела за обработка на естествен език GPT на OpenAI, което го прави лесен за използване – просто задавайте въпроси, както бихте направили с всеки друг колега. Можете да добавите интеграции с Zapier или ChatGPT, за да разширите още повече AI функционалността на CRM.

Най-добрите функции на Zendesk Sell

Проследявайте всички взаимодействия с клиентите си, за да можете да им предоставите персонализирано преживяване.

Анализирайте процеса си и проследявайте напредъка си към продажбените цели с вградените функции за отчитане.

Подкрепете екипа си за обслужване на клиенти с Zendesk AI, който предлага отговори и анализира поведението на клиентите, за да предостави данни за намеренията им.

Интегрирайте CRM с Zapier, за да автоматизирате повтарящи се задачи, и с ChatGPT, за да добавите AI чатбот асистент.

Ограничения на Zendesk Sell

Някои потребители смятат, че интерфейсът изглежда остарял и е по-малко интуитивен в сравнение с други CRM системи.

Няколко потребители съобщават, че екипът за поддръжка на клиенти на Zendesk може да отговаря бавно.

Цени на Zendesk Sell

Екип по продажбите: 19 долара на потребител на месец

Sell Growth/Suite Team: 55 долара на потребител на месец

Suite Growth: 89 долара на потребител на месец

Sell Professional/Suite Professional: 115 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Zendesk Sell

G2: 4. 2/5 (475+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 150 отзива)

7. Pipedrive – Подходящ за екипи по продажбите и начинаещи

чрез Pipedrive

Pipedrive е създаден от търговци за търговци. Той има удобен за ползване интерфейс с всички напомняния, от които се нуждаете, за да проследявате сделките и да не пропускате нито едно последващо действие. По този начин всеки потенциален клиент получава вниманието, което заслужава.

Можете да настроите вашите продажбени канали, така че да съответстват на пътя на вашите клиенти, за да можете да визуализирате къде се намират вашите потенциални клиенти, от първия контакт до окончателната продажба. Pipedrive се отличава с визуалното си оформление, което улеснява бързото ориентиране в следващите стъпки, които трябва да предприемете. Много ни харесва. ?

Това е добър CRM за потребители на Mac или Microsoft, с мобилни приложения както за iOS, така и за Android.

Най-добрите функции на Pipedrive

Лесната настройка изисква само да въведете етапите на вашия продажбен канал, за да започнете.

Разположението на таблото Kanban ви позволява да визуализирате вашите продажбени канали и да видите на какъв етап от процеса се намира всяка сделка.

AI технологията идентифицира възможностите за продажби в рамките на вашия пайплайн и ви позволява да автоматизирате повтарящи се бизнес процеси.

Функциите за сегментиране на клиентите ви помагат да осигурите по-персонализирана комуникация въз основа на демографските данни, интересите или нуждите на клиентите.

Отчетите и прогнозите за приходите проследяват напредъка ви към целите за продажби.

Ограничения на Pipedrive

Някои потребители съобщават, че интерфейсът на мобилното приложение е по-малко интуитивен от този на уеб приложението и че понякога има проблеми с производителността на мобилните устройства.

Макар Pipedrive да предлага много основни опции за персонализиране, разширените възможности за персонализиране са ограничени, което може да затрудни адаптирането на CRM към уникален процес на продажби.

Цени на Pipedrive

Essential: 14,90 $ на потребител на месец

Разширено: 27,90 $ на потребител на месец

Професионална версия: 49,90 $ на потребител на месец

Цена: 64,90 долара на потребител на месец

Enterprise: 99,00 $ на потребител на месец

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 2/5 (над 1660 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2870 отзива)

8. Freshworks – Подходящ за многоканален маркетинг

чрез Freshworks

Freshworks е пакет от инструменти за обслужване на клиенти. И подобно на луксозния апартамент в хотел, тази програма включва много екстри. Само че вместо джакузи и безплатно шампанско, пакетът Freshworks включва функции за ИТ, маркетинг, обслужване на клиенти и продажби. ?

Има инструменти за създаване и проследяване на многоканални маркетингови кампании, система за издаване на билети за бързо предоставяне на персонализирана поддръжка на клиенти и CRM за проследяване на вашия процес на продажби. Освен това има и Freddy, бот, задвижван от AI, който може да чати с клиенти, за да им предоставя поддръжка или да насочва потенциални клиенти от вашата уеб страница към вашия екип по продажбите.

Най-добрите функции на Freshworks

Софтуерът „всичко в едно“ поддържа вашите търговски екипи на една и съща страница.

Freddy AI Self Service, вграденият чатбот за обслужване на клиенти, отговаря на въпросите на клиентите и предоставя поддръжка на вашия уебсайт.

Freddy AI Copilot отговаря на въпросите на членовете на екипа и им помага да автоматизират повтарящи се задачи чрез обработка на естествен език; не са необходими умения за кодиране.

Freddy AI Insights предоставя визуализация на клиентските данни в реално време.

Ограничения на Freshworks

Потребителите смятат, че настройката и персонализирането могат да бъдат трудни без помощта на разработчик от вашия екип.

Няколко потребители съобщават за чести проблеми и страници с грешки.

Цени на Freshworks

Безплатно

Растеж: 19 долара на потребител на месец

Предимство: 49 долара на месец за потребител

Предприятие: 79 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Freshworks

G2: 4,5/5 (7325+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (595+ отзива)

9. Salesforce Sales Cloud – Подходящ за корпоративни екипи

чрез Salesforce Sales Cloud

Salesforce CRM, или Sales Cloud, е създаден за автоматизация. Можете да задействате автоматични актуализации и контакти въз основа на мястото, на което се намират потенциалните клиенти във фунията на продажбите.

Докато инструментите за автоматизация помагат за оптимизиране на повтарящите се задачи, по-голямата част от AI възможностите на Salesforce идват от Einstein, един очарователен виртуален асистент. Einstein на Salesforce дори има луда прическа, подобна на тази на своя съименник учен.

Einstein може да проучва потенциални клиенти, да анализира продажбени разговори, за да предложи ценна информация, и да използва предсказуеми анализи, за да предостави прогнози за продажбите, базирани на данни.

Най-добрите функции на Salesforce Sales Cloud

Генеративната AI технология помага на екипите по продажбите да пишат имейли и да транскрибират продажбени разговори.

Информацията от разговорите може да идентифицира възраженията на клиентите и да даде предложения на търговските представители за следващите стъпки.

Изкуственият интелект, задвижван от AI, предоставя информация за потенциални клиенти и квалифицирани лийдове директно от вашия уебсайт.

AI прогнозите помагат на търговските представители да приоритизират най-важните сделки и да прогнозират продажбите.

Ограничения на Salesforce Sales Cloud

Обучението за работа с тази програма може да бъде трудно за начинаещите потребители и екипът ви може да се нуждае от обучение по време на процеса на въвеждане.

Съхранението на големи количества данни в Salesforce CRM Cloud може да доведе до допълнителни разходи.

Цени на Salesforce Sales Cloud

Стартово ниво: 25 долара на потребител на месец

Професионална версия: 80 долара на месец за потребител

Предприятие: 165 долара на потребител на месец

Неограничен: 330 долара на потребител на месец

Unlimited+: 500 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Salesforce Sales Cloud

G2: 4. 3/5 (18 240+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (17 825+ отзива)

10. itransition – Подходящ за конфигуриране на Salesforce CRM

чрез itransition

Ако търсите персонализирано преживяване, itransition ви помага да усъвършенствате вашата CRM стратегия и да намерите подходящата комбинация от функции за вашата организация. Те ще настроят персонализирани работни процеси за вас, ще мигрират вашите данни, ще тестват вашата платформа, ще обучат вашия екип и ще поддържат софтуера, така че вие да не се налага да мръднете и пръст. ?

С 10-годишен опит в създаването на CRM решения, itransition може да ви изработи персонализирано решение или да оптимизира настоящата ви CRM платформа, за да отговаря на вашата индустрия и процеси – защото CRM за производствена компания се различава от CRM за маркетингова агенция. Те са специализирани в конфигурирането на Salesforce CRM и ако изберете това решение, ще имате достъп до AI инструментите на Salesforce.

Най-добрите функции на itransition

Персонализираната конфигурация ви предоставя точно онези CRM функции, от които се нуждаете.

Включената настройка означава, че не е нужно да се притеснявате за импортирането на данни или тестването на системата.

Обучението гарантира, че вашият екип знае как да използва CRM и неговите AI инструменти.

Непрекъснатата помощ поддържа CRM актуален и помага на потребителите да разрешават възникналите проблеми.

Ограничения на itransition

Готовите програми имат ограничени възможности за персонализиране и с течение на времето могат да станат по-скъпи поради постоянните лицензионни такси.

Опцията за персонализирано разработване има високи начални разходи и изисква екип от разработчици.

Цени на itransition

Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за itransition

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

Управлявайте взаимоотношенията с клиентите с AI

Няма нищо изкуствено в реалните данни, които можете да получите от AI инструментите за CRM. Тези платформи помагат на търговските представители да определят кога и как да следят клиентите. Те могат да освободят повече време на членовете на вашия екип, за да се съсредоточат върху това, което наистина има значение: създаване на значими взаимодействия с клиентите.

С CRM и AI функциите на ClickUp можете да оптимизирате обслужването на клиентите и продажбените процеси с автоматизации, анализи, напомняния и задачи за проследяване. А знаете ли ролевите игри, които правите в обучението по продажби? ClickUp AI е страхотен в ролевите игри. ?

Това е първият AI, базиран на роли, програмиран да помага на членовете на вашия екип да го използват незабавно за задачи, свързани с тяхната работа. Опитайте го безплатно и вижте колко по-продуктивни можете да бъдете.