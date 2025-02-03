10-те най-добри AI инструмента за имейл маркетинг за автоматизиране на имейлите през 2025 г.

Имейлът се превърна в един от най-добрите инструменти за маркетингова комуникация благодарение на невероятно високата си възвръщаемост на инвестициите, която се оценява на 36 долара за всеки 1 долар, който харчите. Имейлът е и един от най-лесните начини да се свържете директно с целевата си аудитория, а много потребители го посочват като предпочитания от тях начин за взаимодействие с марките. За тях това е безстресов начин, а за вас – с впечатляваща конверсия.

Имейл маркетинга обаче е по-сложен от простото написване на текст и натискане на бутона „Изпрати“. Най-ефективните имейл маркетингови кампании са внимателно сегментирани, тествани и усъвършенствани, за да дадат най-добри резултати. Всичко това отнема време, но благодарение на AI инструментите за имейл маркетинг можете да създавате невероятни имейл маркетингови кампании по-бързо от всякога.

Инструментите за имейл маркетинг, базирани на изкуствен интелект, предоставят на маркетолозите иновативен подход за ангажиране на аудиторията им. Изкуственият интелект може да ви помогне да създадете привлекателни текстове, да сегментирате аудиторията си и да анализирате резултатите. С толкова много инструменти за изкуствен интелект, които в момента заливат пазара, как да изберете подходящата платформа за имейл маркетинг?

Едно от първите неща, които ще искате да потърсите, е инструмент, който предлага много възможности за персонализация. Инструментите за имейл маркетинг с изкуствен интелект могат да ви помогнат да създадете персонализирани имейли, от темата до включените оферти, което води до по-високи проценти на отваряне и конверсии.

Също така ще искате да потърсите функции, които могат да ви помогнат да създадете съдържание за привлекателни имейли. Използвайте AI инструментите, за да генерирате идеи или да създадете подходящи съобщения за вашата целева аудитория.

Инструментите за имейл маркетинг с изкуствен интелект могат също да автоматизират много задачи, свързани с имейл маркетинга, като изпращане на последващи съобщения или сегментиране на списъците ви. Тази автоматизация може да освободи екипа ви, за да се фокусира върху по-стратегически маркетингови инициативи и да отделя по-малко време за администриране на имейли.

Изберете платформа за имейл маркетинг с надеждни аналитични и отчетни функции, за да разберете по-добре ефективността на кампанията. Информацията, получена от имейл данните, може да бъде полезна за бъдещи маркетингови решения. Обмислете използването на изкуствен интелект за анализ на резултатите и откриване на възможности за оптимизация.

Освен това изберете решение, което се интегрира с вашата съществуваща програма за имейл маркетинг и работни приложения. Интеграциите улесняват автоматизацията на работния процес, повишават производителността на екипа и позволяват безпроблемно сътрудничество по имейл кампании. Оптимизирането на процесите ви позволява да постигнете повече за по-малко време, докато работите безпроблемно с различни инструменти.

10-те най-добри софтуера за AI имейл маркетинг

Създавайте теми на имейли, чернови на текстове и други с ClickUp AI.

ClickUp, вашата любима платформа за продуктивност „всичко в едно“, вече е любимото ви място за създаване и управление на имейл маркетинг. Можете да използвате AI инструментите за имейл маркетинг на ClickUp, за да създадете централизиран център за управление на кампании, създаване на ангажиращо съдържание и проследяване на ефективността на кампаниите.

Облачната платформа на ClickUp улеснява организирането и проследяването на имейл комуникациите. Инструментите за управление на имейл проекти на ClickUp могат да създават, съхраняват и управляват чернови на имейли, да проследяват процента на отваряне и кликвания и да настройват автоматизирани работни потоци за последващи имейли. ClickUp Integrations ви позволява да се свържете с други комуникационни платформи, за да изпращате задачи по имейл на членовете на екипа, без да напускате работното си място.

Платформата се интегрира и с популярни инструменти за имейл маркетинг като Mailchimp и ActiveCampaign, което ви дава още повече възможности за имейл маркетинг. Можете да импортирате и експортирате контакти, да планирате кампании и да проследявате резултатите в ClickUp. С достъп до всичко от работната среда, вашият екип може без усилие да споделя информация и да предприема действия по-бързо въз основа на резултатите.

ClickUp добавя допълнително ниво на ефективност с въвеждането на своите AI инструменти. ClickUp AI може да генерира текста на вашите имейли, включително теми, заглавия и основен текст, въз основа на конкретни указания или вградени шаблони. Можете също да използвате ClickUp AI, за да създавате задачи, свързани с имейл кампанията.

С цялостното си управление на имейли, безпроблемната интеграция и генерирането на съдържание, задвижвано от изкуствен интелект, ClickUp е мощен инструмент, който помага на начинаещите и опитни маркетинг специалисти да извлекат максимума от всеки имейл, който изпращат.

Най-добрите функции на ClickUp

Инструментите за автоматизация се занимават с много административни задачи вместо вас, така че не е нужно да се притеснявате за повтарящи се задачи и можете да се съсредоточите върху стратегически инициативи.

Инструментите за имейл маркетинг с изкуствен интелект могат да ви помогнат да създадете привлекателни текстове за секунди, като без усилие създавате целеви имейл кампании, които стимулират конверсиите.

Оптимизирайте усилията си в имейл маркетинга с мощни интеграции, включително популярни платформи като MailChimp и ActiveCampaign.

Ограничения на ClickUp

AI инструментите на ClickUp са достъпни само в платените планове, но за щастие цените им започват от само 5 долара на работно място.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI се предлага за закупуване във всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

2. Mailchimp

Чрез Mailchimp

Mailchimp е популярна платформа за имейл маркетинг, която позволява на бизнеса да създава, изпраща и проследява имейл кампании. Тя има лесен за ползване интерфейс, различни шаблони и някои страхотни инструменти за автоматизация. Mailchimp предлага и страхотни функции, базирани на изкуствен интелект, включително интелигентни теми, информация за клиентите и мощни A/B тестове. Тя дори ще ви предложи стокови снимки, които да съпътстват вашето съдържание.

Най-добрите функции на Mailchimp

Редакторът с функция „плъзгане и пускане” улеснява създаването и дизайна на имейли.

Солидният безплатен план ви позволява да изпращате до 2000 имейла на месец до 2000 абоната, което го прави подходящ вариант за по-малки организации.

AI инструментите използват машинно обучение, за да правят всичко – от създаване на копия до използване на предсказуеми анализи, за да ви кажат кои клиенти са най-склонни да купят.

Ограничения на Mailchimp

Няма неограничени планове за имейли, дори и при най-скъпите опции.

Цени на Mailchimp

Безплатно

Essentials: 13 $/месец за 500 контакта

Стандартен: 20 $/месец за 500 договора

Премиум: 350 $/месец за неограничен брой контакти

Оценки и рецензии за Mailchimp

G2: 4. 4/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 16 500 рецензии)

3. Smartwriter

Чрез Smartwriter

Smartwriter е инструмент за писане на имейли, задвижван от изкуствен интелект. Машинното обучение на платформата анализира вашата целева аудитория заедно с данни от бранша, за да създаде убедителни текстове за вашите кампании. Той е удобен за персонализирани имейли и може да използва потребителски данни, за да създаде най-подходящите и целеви имейл кампании. Той е полезен и за A/B тестове, за да разберете кои кампании работят по-добре с вашата аудитория.

Най-добрите функции на Smartwriter

Интегрира се с популярни инструменти за имейл маркетинг като Mailchimp и Sendinblue, така че можете да използвате AI инструментите в Smartwriter, за да напишете текста си и да изпратите всичко безпроблемно чрез любимата си платформа.

Чудесни са за създаване на стратегии за имейл маркетинг, фокусирани върху конверсиите, тъй като AI инструментът ще предложи съдържание, което е най-вероятно да превърне читателите в купувачи и да повиши ефективността на имейл маркетинга.

Приятният интерфейс улеснява използването на AI функциите, дори и за начинаещи потребители.

Ограничения на Smartwriter

Може да е трудно да се свържете с техническата поддръжка, ако срещнете някакви проблеми.

Цени на Smartwriter

Основен: 59 $/месец

Популярно: 149 $/месец

Pro: 359 $/месец

Отстъпки за годишни абонаменти

Оценки и рецензии за Smartwriter

G2: 4/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (14+ отзива)

4. Phrasee

Чрез Phrasee

Phrasee е AI инструмент за имейл маркетинг, който ви помага да пишете по-добро имейл съдържание, от темата до заключението. Платформата използва машинно обучение, за да идентифицира най-ефективния език, който да използвате за вашата аудитория. Можете да го използвате и за нещо повече от вашата имейл маркетинг стратегия. Използвайте естественото генериране на език на Phrasee, за да създадете текстове, които звучат човешки, за социални медии, известия и други.

Най-добрите функции на Phrasee

Подробните функции за отчитане ви дават ценна информация за това как вашите имейл кампании се представят пред вашата аудитория и къде може да искате да направите корекции.

Платформата се интегрира лесно в настоящата ви технологична среда, тъй като се интегрира с Mailchimp, Salesforce, Adobe Campaign и други.

Отличен начин да създавате персонализирани имейли за всеки от вашите получатели на различни езици, така че да можете да се съсредоточите върху увеличаването на ангажираността.

Ограничения на Phrasee

Предназначени са за по-големи маркетингови агенции, така че по-малките фирми може да счетат софтуера за надхвърлящ бюджета им.

Цени на Phrasee

Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии на Phrasee

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: 4/5 (1+ отзива)

5. Незабавно

Чрез Instantly

Instantly е платформа за автоматизация на имейл маркетинга, която предлага всичко в едно. Маркетинг екипите могат да използват платформата, за да автоматизират много задачи, свързани с имейл маркетинга, включително изпращане на последващи имейли, имейли за добре дошли и имейли за рождени дни.

Платформата предлага и AI инструменти за имейл маркетинг, които автоматично генерират текстове за имейли и персонализират вашите имейл кампании. Тези AI инструменти могат да направят имейлите по-релевантни и привлекателни за вашата аудитория и да повишат процента на кликвания и конверсии.

Най-добрите функции на момента

Създаването на съдържание с помощта на изкуствен интелект улеснява изработването и изпращането на имейли с персонализирано съдържание, което прави кампаниите по-ефективни.

Предлага неограничен брой акаунти, така че не се налага да се притеснявате за намаляване на списъка с абонати; идеален за тези, които изпращат голям брой имейли за маркетинг.

Хубавата аналитика на кампаниите ви помага да измервате ефективността на кампаниите, включително процента на отворени писма, процента на отговори, отписалите се и др.

Незабавни ограничения

Платформата не може да се използва на мобилни устройства, така че маркетинг специалистите, които са постоянно в движение, може да се наложи да търсят други решения.

Незабавно ценообразуване

Growth Leads: 47 $/месец

Hyperleads: 197 $/месец

Light Speed: 492 $/месец

Предлагат се отстъпки за годишни абонаменти.

Незабавни оценки и рецензии

G2: 4,9/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 3,5/5 (4+ отзива)

6. Drift

Чрез Drift

Drift е платформа за разговорен маркетинг, която поставя изкуствения интелект на преден план. Платформата обучи своя изкуствен интелект с милиони B2B продажби и маркетингови разговори, с идеята да създаде AI инструменти, които са по-полезни за неща като квалифициране на потенциални клиенти и конверсии.

Можете да използвате инструмента за разговорна изкуствена интелигентност, за да ви помогне да съставите имейли, да го използвате като чатбот или да го оставите да анализира трафика на клиентите, за да вземете по-интелигентни маркетингови решения.

Най-добрите функции на Drift

Изкуственият интелект е обучен на B2B разговори, така че получавате текстове, които са специално създадени за бизнеса и могат да бъдат адаптирани към вашата организация.

Те ви помагат да събирате данни за посетителите на уебсайта, за да можете да видите тенденциите в разговорите и да оптимизирате усилията си в имейл маркетинга съответно.

Инструментът за маркетинг с изкуствен интелект ви помага да анализирате пътя на клиента и да видите кой е готов да се превърне в клиент, за да можете да му изпратите целеви кампании.

Ограничения на Drift

Обслужването на клиенти може да отговаря бавно, затова бъдете подготвени да разрешавате проблемите си сами.

Чудесен за създаване на диалогови текстове, но не е платформа за имейл маркетинг, така че ще трябва да се свържете с друга платформа, за да свършите работата.

Цени на Drift

Премиум: 2500 $/месец, фактурирани ежегодно

Свържете се с нас за цени на плановете Advanced и Enterprise.

Оценки и рецензии за Drift

G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 190 рецензии)

7. Седмо чувство

Чрез Seventh Sense

Seventh Sense е платформа за оптимизация на имейли с изкуствен интелект, която използва машинно обучение за анализ и персонализиране на имейл кампании. Тя разполага с различни инструменти, които помагат на маркетолозите да оптимизират времето за изпращане на имейли, да подобрят доставяемостта на имейлите или да персонализират съдържанието въз основа на предпочитанията на получателите. Тя предлага и надеждно проследяване на кампаниите, за да измерва ефективността и да оптимизира усилията за имейл маркетинг.

Най-добрите функции на Seventh Sense

Мощните AI инструменти за имейл маркетинг ви помагат да оптимизирате всяка част от кампанията си, включително персонализираните времена за изпращане, за да максимизирате процента на отваряне.

Те ви помагат да сегментирате вашите списъци за имейл маркетинг въз основа на фактори като демографски данни, интереси и история на покупките, така че да можете да създавате имейли, съобразени с техните интереси и нужди.

Анализирайте съдържанието на вашите имейли, за да оптимизирате избора на думи, структурата на изреченията и тона, с цел да оптимизирате стратегиите си за имейл маркетинг.

Ограничения на Seventh Sense

Потребителският интерфейс може да бъде плашещ за новите потребители.

Цени на Seventh Sense

За Hubspot : плановете започват от 80 долара на месец за 5000 контакта.

За Marketo: плановете започват от 450 долара на месец за 50 000 потенциални клиенти.

20% отстъпка за годишни планове

Оценки и рецензии на Seventh Sense

G2: 4. 8/5 (15+ отзива)

Capterra: 5/5 (3+ отзива)

8. Unspam

Чрез Unspam

Unspam използва AI, за да помогне на бизнеса да идентифицира и предотврати спама в имейл маркетинговите кампании. Той следи репутацията на имейлите на вашата организация и дава препоръки за подобряване на вашия sender score. Тези подобрения могат да помогнат на вашия имейл маркетинг да избегне спам филтрите и да достигне надеждно до пощенските кутии на вашата аудитория.

Най-добрите функции на Unspam

Подобрява репутацията на вашата организация по отношение на имейлите, като предотвратява спама, така че вашият рейтинг на изпращач остава безупречен и вашите имейли достигат до вашата аудитория (без да се забиват в техния спам филтър).

Увеличава ангажираността, като гарантира, че получателите получават от вас подходящи и легитимни имейли.

Изгражда доверие в имейл маркетинга сред вашата целева аудитория

Ограничения на Unspam

Безплатните планове предлагат ограничени възможности за тестване, така че ще трябва да рискувате или да използвате друга услуга за тестване.

Цени на Unspam

Безплатно

Основен: 9 долара на месец

Бизнес: 19 долара на месец

Агенция: 29 долара на месец

Свържете се с нас за персонализирани цени на услугите White Label.

Оценки и рецензии за Unspam

G2: 5/5 (2+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 20 рецензии)

9. Optimove

Чрез Optimove

Optimove може да ви помогне не само с имейл маркетинга. Платформата за ангажиране на клиенти, базирана на изкуствен интелект, може да ви помогне да оптимизирате имейли, SMS и push известия. Тя анализира данните за вашите клиенти, идентифицира модели и след това персонализира пътуването на клиента според тях.

Най-добрите функции на Optimove

Създавайте целеви съобщения, които могат да увеличат ангажираността на клиентите и да подобрят процента на отваряне на имейлите.

Предсказуемите анализи могат да идентифицират клиентите, които са изложени на риск да напуснат вашия продажбен канал, и да ви помогнат да предприемете проактивни маркетингови мерки.

Надеждни аналитични инструменти ви дават цялостен поглед върху вашите клиенти, за да можете да предприемете стъпки за подобряване на клиентското преживяване.

Ограничения на Optimove

Липсват няколко много необходими функции, като приоритизиране

Цени на Optimove

Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии за Optimove

G2: 4. 6/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (3+ отзива)

10. Zeta

Чрез Zeta

Zeta е платформа за имейл маркетинг, базирана на изкуствен интелект, която ви помага да създавате и изпращате имейл кампании. Платформата използва машинно обучение, за да анализира данните за клиентите и да идентифицира най-ефективното съдържание и време за вашата конкретна аудитория. Тя предлага инструменти, които ви помагат да автоматизирате вашите имейл работни процеси, да сегментирате аудиториите и да създавате персонализирано съдържание.

Най-добрите функции на Zeta

AI инструментите ви помагат да сегментирате вашите имейл маркетинг списъци въз основа на данни за клиентите, така че да можете да изпращате целеви кампании, които е по-вероятно да им допаднат.

Идеални за автоматизиране на често срещани задачи в имейл маркетинга

Предсказуемите анализи могат да ви помогнат да намалите отлива на клиенти и да понижите разходите за привличане на нови клиенти.

Ограничения на Zeta

Някои потребители съобщават, че платформата може да има грешки и забавяния при зареждането.

Цени на Zeta

Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии на Zeta

G2: 3. 5/5 (10+ отзива)

Capterra: 5/5 (1+ отзива)

По-добър имейл, по-умна изкуствена интелигентност с ClickUp

Имейл маркетинга е мощен инструмент, но маркетинговите екипи трябва да го планират внимателно.

Имейлът не трябва да бъде универсално решение, а трябва да бъде внимателно съобразен с вашата аудитория. Да правите това ръчно може да отнеме много време, но използването на AI инструменти може да ви помогне да оптимизирате усилията си в имейл маркетинга и да подобрите възвръщаемостта на инвестициите си. AI може да ви помогне да анализирате данните за клиентите, да създадете привлекателни имейли и да оптимизирате ефективността на кампанията си.

А ClickUp може да ви помогне да управлявате всяка задача.

Направете ClickUp централен център на вашите усилия за имейл маркетинг, като създадете пространство, където вашият екип може да си сътрудничи и да бъде на една вълна за всяка кампания. Създавайте задачи, определяйте роли и изграждайте центрове за знания, за да може маркетинговите усилия да продължават да напредват ефективно. След това оставете ClickUp AI да изготви вашия текст, да напише вашите теми и да изпрати последващи задачи на членовете на вашия екип.

Готови ли сте да изпращате по-добри имейли? Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp и започнете да изследвате възможностите на изкуствения интелект в имейл маркетинга.