10-те най-добри AI инструмента за екипи по продажбите за 2023 г.

Изкуственият интелект (AI) и машинно обучението направиха огромен скок напред. AI технологията някога се възприемаше като ненадежден източник на помощ, но сега е мощен начин за търговските представители да автоматизират задачите си, да получат ценна информация и да постигнат по-добри резултати.

Днес има много AI асистенти за продажби, но в кои от тях си заслужава да се инвестира? Ние направихме проучване, за да ви предложим този експертен наръчник за най-добрите AI инструменти за продажби за екипи през 2023 г.

Да започнем.

Не всички AI инструменти за продажби са еднакви. Някои са предназначени за големи предприятия, докато други са по-подходящи за новосъздадени стартиращи компании. Някои инструменти се фокусират върху управлението и ефективността на продажбите, докато други използват ChatGPT, за да улеснят създаването на имейли за продажби.

Когато разглеждате различни AI инструменти за продажби, имайте предвид следното:

Функции: Има ли функциите, от които се нуждаете? Предлага ли нещо уникално?

Леснота на употреба: AI инструментът за продажби лесен ли е за употреба? Има ли стръмна крива на обучение?

Цени : Дали инструментът за продажби е достъпен?

Договор: Можете ли да сключите месечен договор или сте обвързани с годишен договор?

Съвместимост: Интегрира ли се инструментът с вашата съществуваща колекция?

Мащабируемост: Може ли инструментът да се мащабира заедно с вас, докато растете?

Обслужване на клиенти: Има ли инструментът високо оценена поддръжка на клиенти?

Лесно проследявайте статуси, крайни срокове, бюджети, размери на сметки и други в персонализирана CRM система в ClickUp.

С това можете да създадете списък с приложения за продажби, които действително отговарят на вашите нужди. Оттам, тествайте няколко от тях и се възползвайте от безплатните пробни версии и безплатните планове, за да се запознаете с начина им на работа. Скоро ще разполагате с набор от най-добрите инструменти за продажби, които са идеално подходящи за вашите цели, OKR и стил на работа. 🧰

С толкова много AI инструменти за продажби на пазара, е трудно да се реши кои да се вземат под внимание първо. Разгледайте нашия списък с най-добрите AI инструменти за екипи по продажбите и открийте инструмент за всяка цел – от системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) до AI виртуални асистенти.

1. ClickUp

ClickUp AI позволява на екипите по продажбите да бъдат по-уверени в комуникациите си чрез проверка, съкращаване или изготвяне на чернови на имейли.

Когато става въпрос за AI инструменти за продажби, които ви предлагат всичко на едно място, ClickUp е най-добрият вариант. Функциите за продажби на ClickUp ви позволяват да управлявате цялата си дейност от един централен хъб.

Погрижете се за вашите продажби от начало до край с CRM, проследяване на потенциални клиенти, управление на продажбите, сътрудничество по сделки, привличане на клиенти и др. Можете да направите всичко това в центъра за продуктивност и управление на проекти, който е ClickUp.

Опростете работните процеси на вашия екип по продажбите с ClickUp AI. Нашият AI инструмент спестява време с незабавно генерирани обобщения и задачи за действие. Напишете по-ефективни имейли за продажби с нашия AI инструмент за писане и използвайте нашата AI интелигентност, за да генерирате свежи идеи за следващата си кампания по продажбите. ✨

Най-добрите функции на ClickUp:

Преместете цялата си продажбена фуния и процес в една лесна за използване платформа.

Използвайте ClickUp Automations , за да ви помогне с отнемащите време повтарящи се задачи и автоматично да разпределя задачите въз основа на вашия процес на продажбен цикъл.

Активирайте актуализации на статуса и уведомявайте екипа си по продажбите на какво да се фокусира след това.

Организирайте личния си списък със задачи и този на екипа си и останете продуктивни с вградените задачи.

Управлявайте вашия екип по продажбите и ресурсите

Събирайте отговори и квалифицирайте потенциални клиенти с ClickUp Forms

Мениджърите по продажбите могат да визуализират целия процес на продажбите, да наблюдават търговските представители и да проследяват потенциалните клиенти на едно място – чрез различни видове изгледи, като изглед на табло, изглед на таблица и изглед на списък.

Персонализирайте своя опит с цветно кодиране, персонализирани статуси, множество изгледи и др.

Използвайте задачите в ClickUp , за да поддържате организация и да работите съвместно като екип с коментари в реално време и вграден чат.

шаблони за оферти. Оптимизирайте процесите си с шаблони за отчети за продажбите

Ограничения на ClickUp:

ClickUp AI е сравнително нов, така че с времето ще бъдат добавени допълнителни функции.

С толкова много функции и опции за персонализиране, на някои потребители може да им отнеме известно време, докато се научат да използват функциите в пълна степен.

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. 6sense

чрез 6sense

6sense Revenue AI™ for Sales е предложението на софтуерната компания за екипи по продажбите, които искат да имат информация за потенциалните клиенти на едно място. Платформата за B2B продажби използва AI машинно обучение, за да оптимизира работните процеси, да открива възможности за продажби и да използва данни, за да определи кои клиенти да бъдат приоритетни. ▶️

Най-добрите функции на 6sense:

Приоритизирайте акаунтите въз основа на сигнали за намерение за покупка

Висококачествени данни за акаунти

Възможност за сегментиране на данните в подходящи групи

Ограничения на 6sense:

Интегрирането с CRM системи извън няколко избрани може да бъде предизвикателство, съобщават някои потребители.

Някои потребители споменават, че платформата се усеща бавна при използване, което се отразява на потребителското преживяване.

Цени на 6sense:

Безплатно

Екип: Свържете се с нас за цени

Растеж: Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за 6sense:

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (10+ отзива)

3. Pipedrive

чрез Pipedrive

Pipedrive е CRM платформа, създадена специално за професионалисти в продажбите. Тя позволява на членовете на екипа да визуализират цялата си тръбопроводна система за продажби и да я персонализират според нуждите си. Сегментирайте потенциалните клиенти, вижте предишни взаимодействия с клиенти, използвайте уеб формуляри, за да генерирате квалифицирани потенциални клиенти, и вижте прогнозите за продажбите. Възползвайте се от AI инструмента за продажби на Pipedrive, за да подобрите производителността на продажбите и да вземете по-стратегически решения.

Най-добрите функции на Pipedrive:

Лесно задавайте напомняния, за да поддържате връзка с потенциалните клиенти.

Персонализирайте процесите, за да съответстват на вашите продажбени кампании.

Вграден AI асистент за продажби, който ви подсказва следващите стъпки

Ограничения на Pipedrive:

За потребители без технически познания настройката и първото изживяване може да се окажат прекалено сложни.

Някои потребители споделят, че процесът на въвеждане на данни може да се усеща като повтарящ се.

Цени на Pipedrive:

Essential: 14,90 $/месец на потребител

Разширена версия: 27,90 $/месец на потребител

Професионална версия: 49/90 долара на месец на потребител

Цена: 64,90 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и ревюта за Pipedrive:

G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

4. Outplay

чрез Outplay

Outplay е AI-базиран инструмент за продажби за екипи, които искат да постигнат успех с изходящи продажбени обаждания, имейли и SMS съобщения. Платформата предлага интелигентни разговори, автоматизация на продажбите, многоканално общуване, анализи на продажбите и проследяване на потенциални клиенти – всичко на едно място. 📞

Най-добрите функции на Outplay:

Изпращайте бързо имейли и SMS съобщения, използвайки предварително създадени, персонализирани шаблони.

Направете бързи актуализации с функциите за масова редакция.

Интегрира се с водещи CRM инструменти за продажби, за да даде обща представа за напредъка.

Преодолейте ограниченията:

Някои потребители биха искали софтуерът да има по-подробни функции за анализ и отчитане.

При преминаването към платформата може да има стръмна крива на обучение, казват някои потребители.

Цени на Outplay:

Безплатно

Растеж: 79 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за Outplay:

G2: 4,5/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)

5. Seamless AI

Софтуерът за продажби с изкуствен интелект предоставя на съвременните екипи по продажбите данните, от които се нуждаят, за да започнат да правят обаждания и да се представят на подходящите хора. Този софтуерен инструмент за продажби предоставя проверени имейл адреси, мобилни телефонни номера и директни номера за ключови клиенти. Представителите по продажбите могат да го използват, за да спестят време от ръчното търсене и да подобрят резултатите си, като достигнат до подходящите контакти. 👤

Най-добрите функции на Seamless AI:

Голяма база данни с висококачествени контактни данни

Търсете и филтрирайте, за да намерите подходящи потенциални клиенти за вашата продажбена кампания.

Спестете време, като импортирате данни директно в CRM системата си.

Ограничения на Seamless AI:

Някои потребители съобщават, че понякога данните не са толкова точни, колкото биха искали, което налага допълнителни стъпки за проверка.

Докато някои потребители може да оценят вградената геймификация, други биха искали да имат възможност да я изключат.

Цени на Seamless AI:

Безплатно

Основно: Свържете се с нас за цени

Pro: Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Безпроблемни AI оценки и ревюта:

G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 3,8/5 (над 100 отзива)

6. Drift

чрез Drift

Drift е интелигентна платформа за продажби и взаимодействие с клиенти, базирана на изкуствен интелект. Този софтуер за продажби и чатбот инструмент позволява на търговците да приоритизират клиентите и да персонализират клиентското преживяване чрез функции като оценки за ангажираност, минали продажби и сигнали за покупка. Получавайте известия в реално време за ангажираността и общувайте на живо с потенциални клиенти, докато те разглеждат вашия уебсайт. 🤖

Най-добрите функции на Drift:

Генерирайте потенциални клиенти директно от вашия уебсайт с чат на живо

Използвайте информация, за да се свържете с потенциални клиенти, когато те проявяват най-голям интерес.

Проследявайте напредъка си и анализирайте успеха на вашите продажбени взаимодействия.

Ограничения на Drift:

Ценовата структура на Drift го прави недостъпен за търговските екипи с ограничен бюджет.

Някои потребители установиха, че клиентите не желаят да взаимодействат с чата, задвижван от изкуствен интелект.

Цени на Drift:

Премиум: 2500 долара/месец

Разширено: Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Drift:

G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

7. LeadIQ

чрез LeadIQ

LeadIQ е платформа за търсене на потенциални клиенти, базирана на изкуствен интелект, създадена да помага на професионалистите в продажбите да планират срещи с качествени потенциални клиенти. Открийте данни за потенциални клиенти, проследявайте факторите, които стимулират продажбите, и съставяйте персонализирани съобщения, за да увеличите броя на срещите си. 📈

Най-добрите функции на LeadIQ:

Създавайте бързо списъци за продажби с богати на данни профили на контакти

Проверете дали данните ви са точни с вградената функция за валидиране на данни.

Извлечете данни от LinkedIn в LeadIQ за проучване на потенциални клиенти

Ограничения на LeadIQ:

Някои потребители биха искали да има опция за масово изнасяне на данни за клиенти.

Някои потребители съобщават, че качеството на потенциалните клиенти не е толкова високо, колкото са очаквали.

Цени на LeadIQ:

Безплатно

Essential: 39 $/месец на потребител

Pro: 79 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за LeadIQ:

G2: 4. 3/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 20 отзива)

8. Apollo

чрез Apollo

Apollo е софтуерен инструмент за продажби с изкуствен интелект, който предоставя контактните данни на вашия екип по продажбите. Намерете данни, провеждайте кампании за достигане до потенциални клиенти и използвайте работни процеси за ангажираност, за да оптимизирате опита и да сключите повече сделки. 🤝

Най-добрите функции на Apollo:

Извлечете данни за контакти и ги разделите на категории за целенасочено общуване

Проследявайте отговорите, отказите и заявките за отписване от имейл кампаниите.

Интегрирайте с CRM инструмент за продажби за непрекъснати и оптимизирани работни процеси.

Ограничения на Apollo:

Автоматичните отчети не правят разграничение между недоставени имейли и имейли с отговори, казват някои потребители.

Някои потребители съобщават, че ограниченията за експортиране и изпращане на имейли могат да се усещат като рестриктивни.

Цени на Apollo:

Безплатно

Базов пакет: 49 $/месец на потребител

Професионална версия: 79 $/месец на потребител

Организация: 99 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Apollo:

G2: 4. 8/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 300 отзива)

9. Warmer

Warmer е инструмент за писане на имейли, базиран на изкуствен интелект. Екипите по продажби и маркетинг могат да използват Warmer, за да създават и изпращат персонализирани топли или студени имейли до потенциални клиенти бързо благодарение на процес, базиран на изкуствен интелект, който взема предвид целта на имейла и данните за потенциалния клиент. ✉️

Най-добрите функции на Warmer:

Изпращайте персонализирани имейли по-бързо

Имейли, написани с изкуствен интелект, с високо лично усещане

Извличайте информация от уебсайта или LinkedIn профила на потенциалния си клиент.

Ограничения на Warmer:

Warmer се фокусира върху персонализирането на имейли, така че потребителите, които искат по-общ AI инструмент за писане, може да предпочетат друг инструмент.

Някои потребители може да предпочитат месечен ценови модел в сравнение с система, базирана на кредити.

Цени на Warmer:

Безплатно

Налични са платени планове

Оценки и отзиви за Warmer:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

10. Freshsales

чрез Freshworks

Freshsales е инструмент за продажби от софтуерната компания Freshworks. Тази платформа е цялостно решение, което предоставя на екипите по продажбите инструменти за по-бързо сключване на повече сделки и по-постоянни продажби като цяло. Ключовите функции включват информация за клиентите и контекст, многоканално общуване, инструменти за автоматизация на продажбите и оценка на контактите с помощта на AI асистента по продажбите Freddy. ⚒️

Най-добрите функции на Freshsales:

Оценяване на потенциални клиенти въз основа на алгоритми и анализи, базирани на изкуствен интелект

Съберете управлението на продажбите, базата данни с контакти и имейл маркетинга на едно място.

Опростете работните процеси с предварително създадени шаблони за имейли за продажби.

Ограничения на Freshsales:

Някои потребители биха искали да има повече функции за автоматизация на продажбите.

Намирането и експортирането на CRM данни може да бъде предизвикателство, съобщават някои потребители.

Цени на Freshsales:

Безплатно

Растеж: 15 $/месец на потребител

Pro: 39 $/месец на потребител

Enterprise: 69 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Freshsales:

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

На пазара има безброй AI инструменти за продажби, но за мениджърите по продажбите само някои от тях си заслужават инвестицията. Използвайте този наръчник, за да намерите подходящите AI инструменти за продажби, с които да увеличите генерирането на потенциални клиенти и да получите достъп до данни, които ще ви помогнат да сключите повече сделки.

Ако търсите едно място, където можете да направите всичко това, направете ClickUp следващата си инвестиция. Нашите функции за изкуствен интелект и продажби ви позволяват да управлявате всичко от един централен хъб с управление на продажбите, проследяване на потенциални клиенти, управление на екипа по продажбите и др. Опитайте ClickUp безплатно още днес. 🤩