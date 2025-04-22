10 безплатни шаблона за ценови оферти в Word и Excel

Предоставянето на точни оферти за работа на потенциални клиенти е от ключово значение за всеки бизнес, който предлага услуги с персонализирани цени. Професионалните оферти дават на клиентите ясна представа за обхвата на работата и колко ще струва тя, което ще им помогне да решат дали да използват вашите услуги или не.

Вместо да започват от нулата всеки път, опитни бизнесмени използват шаблони за оферти. Това спестява време, гарантира последователност във всички ваши оферти и намалява вероятността от грешки. Освен това, те изглеждат професионално, което помага за изграждането на доверие у потенциалните клиенти.

С този списък от шаблони за ценови оферти за ClickUp, Word и Excel можете да намерите подходящата отправна точка за видовете работни оценки, които изпращате на клиентите.

Какво е шаблон за оферта?

Шаблонът за оферта е предварително форматиран документ, който включва информация за услугата и нейната цена. Той е персонализируем и е готов за употреба с детайлите, които остават същите за всички задачи, така че можете бързо да въведете само новата информация и да започнете работа по-бързо. ✨

Използвайки шаблон, не е нужно да измисляте колелото всеки път, когато изпращате оферта. Когато използвате шаблон за ценова оферта за първи път, въведете всички данни за вашия бизнес – като името на фирмата, логото, контактната информация и линковете към социалните медии – и след това запазете шаблона за бъдеща употреба.

След това можете да създадете колкото искате персонализирани оферти, като просто попълните променливата информация, като например разходите за материали и очакваните часове труд.

Какво прави един шаблон за ценова оферта добър?

Има някои функции, които трябва да търсите, когато избирате най-добрите безплатни шаблони за оферти за вашия бизнес:

Той трябва да изглежда професионално и да определя очакванията, за да се избегнат спорове по-късно.

Ако работите с други хора, това ще ви позволи да си сътрудничите при изготвянето на оферти.

Освен информацията за вашата компания, шаблонът трябва да включва място за името на клиента, номер на офертата, дата на офертата и дата на валидност.

Той трябва да позволява няколко позиции, всяка с свързана с нея цена, за да можете да дадете добра представа за това, което включва – въпреки че може да се наложи да приложите по-подробен обхват на проекта към офертата.

Общата стойност трябва да бъде ясно посочена, заедно с условията за плащане.

Документът трябва да е във формат, който е лесен за използване – например, ClickUp Doc , Google Docs, Word или Excel шаблон.

Той може да съдържа и място за подпис, където клиентът да одобри офертата.

Най-добрите шаблони се интегрират с други водещи софтуери за управление на документи или инструменти за управление на задачи , за да улеснят работния ви процес.

10 шаблона за бизнес оферти, които можете да използвате

С безбройните шаблони за оферти, които се предлагат, най-голямото ви предизвикателство е да намерите този, който най-добре ви подхожда.

Помислете какъв тип бизнес управлявате, нивото на детайлност, което изискват вашите оферти, и формата, в която предпочитате да работите. Също така обмислете дали ще ви е достатъчен самостоятелен документ или бихте искали да го интегрирате в по-широкия си работен процес.

Нека разгледаме някои от най-добрите шаблони за оферти за екипи от различни индустрии.

1. Шаблон за оферта от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за оферта от ClickUp

Шаблонът за оферта на ClickUp ви помага лесно да създавате, проследявате и следите офертите. Той ви води през процеса на създаване на оферта от начало до край, като оптимизира работния ви процес.

Този шаблон за оферта задава всички необходими въпроси, за да ви помогне ефективно да съберете нужната информация от вашите клиенти, включително тяхното име, данни за контакт и всички специфични изисквания, които имат. След това можете да използвате тази информация, за да изчислите точно часовете и разходите за материали и да определите сроковете за проекта. Полетата за персонализиране на ClickUp, като Часова ставка, Необходим брой часове и Брой на персонала, правят този шаблон още по-информативен и ценен за вашия екип.

Въведете необходимата информация за задачата, добавете вашите условия и ще получите професионално изглеждаща оферта, която ще направи отлично впечатление на вашия клиент.

Сътрудничеството с членовете на екипа за изготвяне или финализиране на офертата също е лесно. Просто създайте задача и краен срок за всяка оферта, след което разпределете задачите на конкретни членове на екипа. Офертите могат да бъдат прегледани и одобрени вътрешно, като се използват персонализирани статуси на задачите, като В процес, Готова, В процес на преглед, Оферта изпратена или Отхвърлена, за да знаете винаги в какъв етап от процеса се намират.

ClickUp дори ви помага да изпратите имейл на клиента с прикачена оферта за продажба. След това можете да настроите повтаряща се задача, която да ви напомня да се свържете с тях.

📮 ClickUp Insight: 92% от специалистите рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без унифицирана система за записване и проследяване на решенията, важни бизнес идеи се губят в цифровия шум. С функциите за управление на задачи на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

2. Шаблон за заявка за оферта от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за заявка за оферта от ClickUp

Никой човек или бизнес не може да направи всичко сам и понякога е необходимо да поискате оферти от други доставчици, за да подкрепите проекта си.

Започнете с определяне на целите на проекта и уточняване на графика и бюджета, за да могат потенциалните доставчици да решат дали искат да кандидатстват за работата. След това можете да използвате шаблона за заявка за оферта на ClickUp, за да им изпратите заявка за оферта за услуга.

Шаблонът включва данните на вашата компания, както и информацията за потенциалния доставчик и клиента. Доставчикът може да попълни информацията за това, което може да достави, заедно със свързаните разходи. Може да включи и специални инструкции, като условия за плащане или начини на плащане.

След като получите всички ценови оферти, можете лесно да ги сравните, за да решите коя е най-подходяща за вашия проект.

Разгледайте нашия списък с най-добрите софтуери за управление на доставчици!

3. Шаблон за оферта в Microsoft Word от Template.net

чрез Template. net

Този персонализируем шаблон за оферта е прост, но ефективен. Той работи добре, ако продуктът или услугата, която предлагате, е сравнително проста, но може да не е идеален за по-сложни оферти.

Шаблонът включва място за данните на вашата компания и клиента. След това можете да документирате предоставените от вас артикули и всички специфични характеристики, заедно с единичната цена, количеството и сумата. Има и малко място за някои условия, както и място за подпис за приемане на офертата.

Можете да използвате този шаблон за ценова оферта в Word, Excel, Google Sheets, Google Docs, Apple Numbers, Apple Pages или като PDF документ. Той може да се разпечата, така че да имате хартиено копие под ръка, когато се срещате с клиента си.

4. Шаблон за оферта за строителни услуги в Microsoft Word от Template.net

чрез Template. net

Когато работите по сложен строителен проект, софтуерът за управление на строителни проекти може да ви спести време и енергия. Преди да стигнете до този етап обаче, ще трябва да получите одобрение от клиента за офертата за строителния проект.

Ето тук този шаблон за оферта за строителни услуги се оказва полезен. Той ви води през подробна разбивка на всички разходи, включително оборудване, материали и услуги.

Този шаблон за оферта вече е форматиран, за да създадете професионално изглеждащ документ, и е лесно редактируем. След като го попълните, можете да го представите на клиента си за по-нататъшно обсъждане, а след това лесно да направите необходимите промени за окончателно одобрение.

Можете да го изтеглите във формат Word или Excel, или във форматите на Google или Apple.

5. Шаблон за оферта в Excel от Vertex42

чрез Vertex42

Този безплатен шаблон за оферта в Excel е базиран на шаблон за фактура, с няколко модификации. Можете да избирате между два различни дизайна – въпреки че само вторият ви позволява да въвеждате количества и разходи на единица – и да го изтеглите в Excel или Google Sheets.

Просто попълнете данните за вашата компания и тези на вашия клиент. Ако сте избрали първия дизайн, опишете услугата или продукта, който предоставяте, посочете дали е облагаем с данък или не и дайте ценовата си оферта за този артикул. Можете също да посочите евентуални отстъпки, ако има такива.

Ако сте избрали втория вариант, избройте количествата и единичните цени.

Има място и за няколко условия, както и за вашите данни за контакт, в случай че клиентът има въпроси, преди да подпише.

6. Шаблон за финансово управление от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за финансово управление от ClickUp

Независимо колко голям или малък е вашият бизнес, шаблонът за финансово управление на ClickUp ви помага да следите офертите си за услуги и всички други финансови въпроси. Безплатните шаблони включват персонализирани опции за оферти и фактури, както и счетоводно решение.

Създавайте и проследявайте ценови оферти, като използвате статуси като Готов за подаване, Подаден на клиента, Отхвърлен от клиента и Приет от клиента. След това вижте с един поглед кои фактури са все още Завършени, кои са В процес и кои са Завършени.

Като бонус можете да управлявате разходите, включително поръчки за покупка, плащания и възстановявания, и да поддържате инвентар на продуктите и услугите, които предлагате. Автоматизирането на определени задачи оптимизира работния ви процес, спестява ви време и поддържа всичко в ред.

С общо 28 статуса, четири ClickUp Views и седем ClickApps, с които можете да работите, ще имате много ясна представа за това, което се случва в различните области на вашия бизнес.

7. Шаблон за общо споразумение за услуги от ClickUp

Изяснете работните си отношения с клиенти и доставчици с помощта на шаблона за общо споразумение за услуги на ClickUp.

Изяснете работните си отношения с клиенти и доставчици с помощта на шаблона за общо споразумение за услуги на ClickUp.

Независимо дали изготвяте ценова оферта като доставчик или искате такава от друг доставчик, е добре да знаете точно какво може да включва това работно взаимоотношение.

Когато взаимоотношенията и очакванията са ясно описани в писмен вид в началото на проекта, всички са по-склонни да изпълнят своята част от споразумението. Това също така значително намалява вероятността от несъгласия впоследствие.

Този безплатен шаблон за оферта ви помага да изложите подробностите на споразумението. Той ви предоставя основните раздели, с които да работите, след което можете да изтриете разделите, които не ви трябват, и да добавите допълнителни раздели за вашия конкретен проект.

Договорът за услуги трябва да съдържа подробна информация за крайните резултати. Той трябва да включва и информация за това кой отговаря за всеки от различните елементи на проекта и кой е собственик на използваните или създадени ресурси, например оборудване или интелектуална собственост.

Можете също да добавите срокове, цени и условия за плащане. А ако има потенциални проблеми с поверителността или сигурността, те също трябва да бъдат разгледани.

8. Шаблон за рамково споразумение за услуги от ClickUp

Влезте в подробностите на взаимоотношенията си с клиента с шаблона за рамково споразумение за услуги на ClickUp.

Шаблонът за рамково споразумение за услуги на ClickUp е подобен на общия шаблон, посочен по-горе, но е написан по-скоро от вашата гледна точка като доставчик на услуги. Той също така е много по-подробен, така че е подходящ за по-сложни проекти.

Например, този шаблон ясно посочва, че сте независим изпълнител, а не служител или агент. Той също така не предвижда изключителност, така че и двете страни могат да работят по подобен начин с други страни.

Освен това, този шаблон съдържа по-подробна информация за това как ще се разрешават спорове, както и за всички правни такси, възникнали в рамките на този процес. Той също така позволява използването на електронни подписи, които вече са много разпространени в бизнес транзакциите.

Освен самото споразумение, има страница, която описва конкретните услуги, които се съгласявате да предоставите, и кои разходи ще бъдат възстановени. Има и допълнителна страница, в която са изброени материалите и оборудването, които ще бъдат предоставени от всяка от страните.

Когато приключите, ще сте покрили всички основи.

9. Шаблон за предложение за услуги от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за предложение за услуги от ClickUp

Шаблонът за предложение за услуги на ClickUp е безплатен шаблон за оферта за продажби – и много повече. По същество това е документ за продажби, който информира потенциалните клиенти какво можете да направите за тях и защо сте квалифицирани да решите техните проблеми или да постигнете техните цели.

В офертата за услуги има място за документиране на общата информация за проекта, което доказва, че разбирате какво трябва да се направи. След това има раздел, в който можете да предоставите информация за вашата компания, за да изградите доверие у клиента си.

Оттам можете да преминете към конкретните цели и да опишете подхода си, резултатите и всички зависимости. Накрая ще предоставите подробна ценова оферта, която клиентът ви може да подпише в определеното за това място.

10. Шаблон за бюджетно предложение от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за бюджетно предложение от ClickUp

Шаблонът за бюджетно предложение на ClickUp е изцяло посветен на парите. Неговата цел е да убеди заинтересованите страни, че даден проект заслужава финансиране, и след това да получи одобрението им за предложения от вас бюджет.

Започнете с общо представяне на проекта и неговите предимства. След това разделите различните елементи и опишете всеки от тях подробно, включително конкретните разходи.

Например, на страницата Персонал ще изброите екипа по проекта и ще оцените колко часа ще са необходими от всеки от тях, като използвате тяхната почасова ставка. Също така ще изброите Участниците в проекта и ще разпределите бюджет за всеки един от тях. А на страницата Материали и оборудване ще опишете точно какво трябва да купите или кого трябва да наемете, за да се уверите, че проектът ще бъде успешен.

Когато приключите, заинтересованите страни трябва да имат ясна представа за това, което предлагате, и да са убедени, че си заслужава бюджета.

Оптимизирайте работния си процес с шаблони за оферти

Привличането на нови клиенти е първата и най-важна стъпка за всеки бизнес собственик. Затова оптимизирането на този процес, за да спестите време и усилия, е много разумно!

Най-добрият начин да го направите е да използвате безплатен шаблон за ценова оферта.

След като въведете всички данни за вашата компания в шаблона, всичко, което трябва да направите, е да попълните позициите, за които изготвяте офертата, и ще получите професионален документ за оферта, който ще ви спечели доверие и (надяваме се) нови клиенти всеки път.

В допълнение към шаблоните, които ще намерите в тази статия, ClickUp предлага стотици други функции за управление на работата, обширна библиотека с шаблони и над 1000 интеграции, които ще ви помогнат да управлявате бизнеса си. Това е едно място, което ви помага да оптимизирате всичките си процеси, за да можете да се фокусирате върху това, което наистина има значение: да се грижите за клиентите си и да увеличавате печалбите си. ✨

Регистрирайте се в ClickUp още днес!