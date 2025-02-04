10-те най-добри софтуерни системи за управление на доставчици през 2025 г.

За да бъдете пред конкуренцията, е необходима безпроблемна координация между различните доставчици. Но нека си признаем: управлението на доставчиците може да бъде трудна задача! От проследяване на поръчки и наблюдение на изпълнението до осигуряване на навременни доставки и договаряне на договори – това може да се окаже прекалено голямо предизвикателство дори за най-опитните бизнес собственици.

За щастие, с напредъка на технологиите се развиват и решенията, които помагат за оптимизиране на тези важни бизнес процеси. През 2024 г. пазарът е препълнен със софтуер за управление на доставчици, като всеки от тях обещава да революционизира начина, по който фирмите взаимодействат с доставчиците си. Но как да разберете кой софтуер за управление на доставчици отговаря на уникалните нужди на вашата организация?

В тази статия ще разгледаме 10-те най-добри системи за управление на доставчици през 2024 г., които променят облика на управлението на договорите и дават възможност на бизнеса да контролира отношенията си с доставчиците по начин, който досега не е бил възможен.

Какво е софтуер за управление на доставчици?

Софтуерът за управление на доставчици е цифрово средство, предназначено да оптимизира процеса на управление и координиране на взаимоотношенията с доставчиците. Той е неразделна част от управлението на веригата на доставки и играе ключова роля за осигуряване на ефективната работа на бизнеса с доставчиците.

Как да изберете най-добрата система за управление на доставчици

При избора на подходящия софтуер за управление на доставчици за вашия бизнес е важно да вземете предвид тези ключови фактори и да ги съобразите с вашите специфични изисквания и цели за управление на взаимоотношенията с доставчиците.

Централизирана база данни с доставчици : изчерпателна : изчерпателна база данни с доставчици, която обединява всички взаимоотношения с доставчици на едно място, улеснявайки достъпа, актуализирането и проследяването на данните за доставчиците.

Оптимизирано включване на доставчици: Потърсете софтуер за управление на доставчици, който Потърсете софтуер за управление на доставчици, който опростява процесите по доставките , намалява административната тежест и ускорява времето, необходимо за включването на нови доставчици в работата.

Управление на договори: Ефективните функции за управление на договори са задължителни. Вашата система за управление на доставчици трябва да ви позволява да създавате, съхранявате и управлявате договори с доставчици, като същевременно предоставя навременни известия за подновяване и прекратяване.

Проследяване на ефективността: Възможността да следите ефективността на доставчиците чрез ключови показатели за ефективност (KPI) е от решаващо значение за оценяване на тяхната ефективност и гарантиране, че отговарят на вашите бизнес стандарти.

Инструменти за комуникация и сътрудничество : Потърсете функции за управление на договори с безпроблемна комуникация и сътрудничество с доставчиците, включително съобщения, споделяне на документи и обратна връзка за представянето.

Възможности за интеграция : Вашето решение за управление на доставчици трябва да се интегрира безпроблемно с съществуващите ви системи, като счетоводство и инвентаризация, за да се избегнат изолирани данни и да се оптимизират операциите.

Опции за персонализиране: Всеки бизнес има уникални нужди; затова възможността да персонализирате системата си за управление на доставчици, така че да съответства на вашите специфични работни процеси, е изключително предимство.

10-те най-добри софтуера за управление на доставчици, които да използвате

Чрез внимателна оценка на тези 10 най-добри системи за управление на доставчици можете да вземете информирано решение, което ще доведе до по-гладки взаимодействия с доставчиците, подобрена ефективност и, в крайна сметка, по-добри бизнес резултати.

1. ClickUp – най-добър за автоматизиране на множество бизнес процеси

Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Начело в списъка ни е ClickUp, всеобхватна платформа за продуктивност, която автоматизира множество процеси, включително управлението на доставчици. Тя предлага подходящи шаблони и контролни списъци за управление на подизпълнители, включително основни списъци с доставчици, формуляри за събиране на информация, договори, бизнес споразумения и др. Тези готови за употреба шаблони улесняват всеки специализиран акаунт мениджър да настройва и управлява ефективно работната си натовареност.

Създайте система за управление на доставчици с шаблона Vendor Retro, който помага за събирането на подходяща информация, която да използвате в казус за партньорство. Освен че предлага важни функции за управление на доставчици, ClickUp служи и като CRM, което позволява безпроблемно управление на клиенти и проекти!

Най-добрите функции на ClickUp

Изтеглете този шаблон Оценявайте доставчиците и проследявайте показателите с помощта на шаблона за списък за управление на доставчици на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Не всички важни функции са достъпни в мобилната версия.

В началото обикновено се изисква дълъг период на обучение

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки на клиенти на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 6700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)

2. Connecteam – най-доброто решение за управление на работната сила без бюро

чрез Connecteam

Connecteam е специално разработена система за управление на доставчици за работници, които не работят на бюро – служители, които не седят зад бюро, за да вършат работата си – включително медицински специалисти, строителни работници, сервитьори и др.

Въпреки че Connecteam не е проектиран първоначално за управление на доставчици, той разполага с някои функции, които могат да се използват за тази задача, от управление на документи до набиране на нови служители, фирмен указател и управление на задачи.

Най-добрите функции на Connecteam

Вътрешна комуникация чрез чат в приложението

Отчитане чрез контролни списъци и формуляри

Цифрови курсове за въвеждане, за да обучите доставчиците за работните процеси в компанията

Цифров телефонен указател за организиране, търсене и контактиране с важни доставчици

Ограничения на Connecteam

Необходими са твърде много ъпгрейди, за да се получи достъп до критични – и някои основни – функции.

Случайно забавяне при качването на големи файлове с изображения в системата за управление на доставчици

Административните функции не са мобилни

Цени на Connecteam

Малък бизнес : 0 $ завинаги (за до 10 потребители)

Basic : 29 $/месец (за първите 30 потребители + 0,5 $/месец за всеки допълнителен потребител)

Разширена версия : 49 USD/месец (за първите 30 потребители + 1,5 USD/месец за всеки допълнителен потребител)

Expert: 99 $/месец (за първите 30 потребители + 3 $/месец за всеки допълнителен потребител)

Оценки на клиентите на Connecteam

G2 : 4,3/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

3. Beeline – най-добър за ефективно управление на външни партньори и консултанти

чрез Beeline

Beeline е разширено решение за управление на доставчици, което позволява на бизнеса да управлява ефективно своите външни партньори, като временни работници, консултанти, временен персонал и доставчици. С система за управление на доставчици като Beeline можете да автоматизирате много аспекти от процеса на оценка и подбор на доставчици, което в крайна сметка води до намаляване на разходите, подобряване на ефективността и намаляване на времето, прекарано в вземане на решения.

Най-добрите функции на Beeline

Глобална информация за работната сила

Доставка на услуги

Директно набиране на кадри и резерв от таланти

Проследяване на ресурсите

Сигурност на данните

Разширена свързаност на работната сила

Ограничения на Beeline

Някои потребители считат отчетите за негъвкави.

Според няколко рецензенти аналитичните функции са твърде ограничени.

Цени на Beeline

Свържете се с Beeline за цени

Оценки на клиентите на Beeline

G2 : 3,7/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (10 отзива)

4. SAP Fieldglass – най-добър за управление на доставчици, предлагащи специализирани услуги

чрез SAP Fieldglass

SAP Fieldglass е софтуер за управление на доставчици, който помага на организациите лесно да намират, проверяват и сключват договори с доставчици, които предлагат специализирани услуги. С SAP Fieldglass компаниите могат лесно да разширяват или намаляват списъка си с доставчици, за да оптимизират операциите си и да постигнат бързи бизнес резултати.

SAP Fieldglass е идеално решение за управление на доставчици за предприятия в различни отрасли, включително автомобилната промишленост, потребителските продукти, банковото дело, търговията на дребно и др.

Най-добрите функции на SAP Fieldglass

Планиране на ресурсите на предприятието (ERP)

Инструменти за управление на веригата на доставки, финансите и разходите

Функции за управление на човешкия капитал

Софтуер за CRM и решения за клиентско преживяване, които предоставят цялостна информация за веригата на стойността

Разширено планиране и анализ

Ограничения на SAP Fieldglass

Доста високи разходи за внедряване

Потенциални предизвикателства при интегрирането с съществуващи инструменти в сравнение с други решения за управление на доставчици

Понякога са бавни или трудни за използване, особено при актуализиране на данните за работниците.

Сложна ръчна проверка за няколко функции

Цени на SAP Fieldglass

Свържете се с SAP за цени

Оценки на клиентите на SAP Fieldglass

G2 : 4,5/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (70+ отзива)

5. Genuity – Най-добър за управление на технологични активи и взаимоотношения с доставчици

чрез Genuity

Genuity е всеобхватно средство за управление на доставчици, което ви позволява безпроблемно да намирате доставчици, да правите подходящи покупки и да управлявате технологичните си активи. С функциите на Genuity за управление на критични активи и доставчици можете да управлявате технологичния цикъл на вашата компания и да вземате по-добри, основани на данни бизнес решения.

Най-добрите функции на Genuity

SaaS/Управление на доставчици

Управление на договори и активи

Управление на телекомуникациите

ИТ помощна служба

Мониторинг на мрежата

Ограничения на Genuity

Невъзможност за промяна на датата на билетите

Ограничена свързаност на модулите

Невъзможност за брандиране на формуляри с логото на компанията

Няма функция за добавяне на филтри за билети по подразбиране

Ограничени интеграции в сравнение с други системи за управление на доставчици

Цени на Genuity

Безплатна пробна версия

Платен: 29,99 $/месец за неограничен брой потребители

Оценки на клиентите на Genuity

G2 : 4,8/5 (над 50 отзива)

Capterra: 5/5 (3 отзива)

6. Onspring – Най-добър за автоматизиране на сложни процеси за управление на доставчици

чрез Onspring

Onspring предлага автоматизирани бизнес решения за управление на доставчици, минимизиране на рисковете, свързани с доставчиците, управление на инциденти и поддържане на организациите в готовност за одит. Тази платформа за управление на доставчици дава възможност на организациите да решават сложни проблеми, да опростяват повтарящите се процеси на управление на бизнес процесите и да внедряват автоматизация, спестяваща ресурси.

Освен това, внедряването на платформата за управление на доставчици Onspring е лесно, защото използва разработка без код, което позволява на всеки потребител да премества елементи с плъзгане и пускане, за да създава работни потоци, приложения, табла и др.

Най-добрите функции на Onspring

Отчети в реално време под формата на таблици, графики и карти

Автоматизирани известия по имейл, SMS и Slack

Споделени списъци и динамични документи

Функции за контрол на достъпа, които регулират потребителите, които могат да създават, четат, редактират или изтриват елементи.

Управление на политиките, риска и доставчиците

Ограничения на Onspring

Трудности при достъпа до данни от различни секции на платформата

Неудобна функция за изчакване

Негъвкави размери на полетата за отчетите в таблото

Ограничен достъп за неползватели

Стръмна крива на обучение

Цени на Onspring

Свържете се с Onspring за цени

Оценки на клиентите на Onspring

G2 : 4,8/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 50 отзива)

7. Precoro – Най-добър за ефективно управление на разходите и доставчиците

чрез Precoro

Precoro е система за управление на разходите, която помага на компаниите да управляват разходите си по-ефективно, с функции за безпроблемно подаване, одобряване и контролиране на поръчки за покупка. С различните си ценови нива, тя е идеална за малки предприятия, средни компании и корпорации, които искат да оптимизират отношенията си с доставчиците и плащанията.

С Precoro организациите получават достъп и до полезни ресурси като калкулатор за възвръщаемостта на инвестициите в счетоводството, шаблон за матрица за одобрение, шаблон за стратегия за процеса на доставки и други.

Най-добрите функции на Precoro

Създаване, събиране и управление на заявки за покупка

Интеграции с QuickBooks, Slack, NetSuite и други

Планиране, контрол и автоматизация на доставчиците и запасите

Решения за управление на корпоративните разходи

Персонализирани отчети за анализ на данни за покупки

Инструменти за качване и поддържане на инвентара

Възможност за добавяне или канене на доставчици

Гъвкави и адаптируеми за добавяне на нови роли, условия за одобрение и полета за документи.

Ограничения на Precoro

Труден работен процес с разписки и поръчки за покупка

Невъзможност за администраторите да редактират чернови на фактури

Персонализирането на базата от доставчици е незадоволително

Полетата за филтриране нямат подзаглавия

Поръчките за покупка не могат да се виждат като изображения.

Цени на Precoro

За по-малки екипи: Започва от 35 USD/месец на потребител, фактурирани ежегодно

За по-големи екипи: Свържете се с Precoro за екипи от 20+ потребители

Оценки на клиентите на Precoro

G2 : 4,7/5 (над 120 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

8. Gatekeeper – Най-добър за опростено управление на доставчиците и жизнения цикъл на договорите

чрез Gatekeeper

Gatekeeper е софтуер за управление на доставчици и жизнения цикъл на договорите, идеален за всички видове екипи, от правни до снабдяване, финанси, операции, управление на доставчици и др. Той предлага важни функции като извличане на данни с изкуствен интелект, електронни подписи и автоматизация на работния процес по договорите, което улеснява сключването на изгодни бизнес споразумения с доставчици, снабдители и други външни партньори.

Платформата осигурява и прозрачност на договорите и доставчиците, което позволява на организациите да проследяват и контролират всички свои бизнес партньорства, както и да гарантират спазването на всички приложими регулации в своя сектор.

Най-добрите функции на Gatekeeper

Управление на доставчиците и жизнения цикъл на договорите

Портал за доставчици с брандиране

Балансирани карти за оценка

Съответстващ инструмент за електронен подпис

Интеграции, удобни за разработчиците

Безконтактно създаване и изпълнение на договори

Ограничения на Gatekeeper

Малките поправки, които подобряват функционалността, отнемат твърде много време за внедряване.

Невъзможност за архивиране или изтриване на договори с доставчици

Времевите отметки на софтуера не се актуализират при промяна на часовника.

Трудно работещи работни процеси

Прилагането не се преобразува безпроблемно от Word в PDF версии.

Цени на Gatekeeper

Essentials: 1125 USD/месец за неограничен брой потребители (плаща се ежегодно)

Предимства: 2715 USD/месец за неограничен брой потребители (плаща се ежегодно)

Enterprise: 4815 USD/месец за неограничен брой потребители (плаща се ежегодно)

Персонализирано за предприятия: Свържете се с Gatekeeper за цени

Оценки на клиентите на Gatekeeper

G2 : 4,5/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)

9. Procurify – най-добър за опростяване на процеса на доставки

чрез Procurify

Procurify е софтуерно решение, което улеснява процеса на доставки. То предоставя на всички в различните бизнес отдели инструменти за управление на решенията за разходите и осигурява видимост на плащанията в реално време.

Платформата Procurify позволява финансова отчетност и прозрачност в целия компания за процеса на доставки, като същевременно съхранява точни данни за разходите, за да стимулира растежа и разширяването на бизнеса.

Най-добрите функции на Procurify

Заявки за покупка и работни потоци за одобрение

Управление на разходите

Електронни формуляри за възстановяване на разходи

Уведомления и чат в приложението

Физически и виртуални разходни карти

Ограничения на Procurify

Трудност при коригиране на грешки в поръчките за покупка, освен ако не създадете нови

Невъзможност да видите историята на поръчките в каталога, без да генерирате отчет

Попълването на данъчната секция на отчета за разходите в приложението понякога е трудно.

Цени на Procurify

Свържете се с Procurify за цени

Оценки на клиентите на Procurify

G2 : 4,6/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 140 отзива)

10. Tipalti – Най-добър за бързоразвиващи се компании

чрез Tipalti

Tipalti е софтуер за автоматизация на плащанията за бързоразвиващи се и иновативни компании. Този инструмент за управление на доставките и доставчиците позволява на бизнеса да управлява фактури и плащания, без да увеличава броя на служителите или да внедрява допълнителни системи. С помощта на специално разработените финансови и съобразени с нормативните изисквания функции на Tipalti, компаниите могат също така да ограничат бизнес рисковете и разходите.

Най-добрите функции на Tipalti

Управление на доставчици и фактури

Автоматизация на задълженията

Плащания към глобални партньори

Инструменти за снабдяване и решения за управление на разходите

Ограничения на Tipalti

Данъчните формуляри са трудни за попълване.

Постоянно променящи се търговски представители

Основни функции за отчитане

Случайни дублирани записи

Свързването с вашата съществуваща система изисква много конфигуриране на бекенда.

Цени на Tipalti

Свържете се с Tipalti за цени

Оценки на клиентите на Tipalti

G2 : 4,5/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 120 отзива)

Колко струва софтуерът за управление на доставчици?

Цената на софтуера за управление на доставчици може да варира значително в зависимост от конкретните функции, броя на потребителите и доставчика. Ценовият диапазон може да варира от безплатен до няколко хиляди долара на месец, особено за големи предприятия с многобройни потребители.

Някои доставчици на софтуер предлагат безплатни версии или пробни версии, въпреки че те могат да бъдат донякъде ограничени по отношение на функционалността и поддръжката. Те могат да служат като добро въведение за използване и оценка на основните функции, преди да преминете към платени версии.

Основните платени планове за малки предприятия, стартиращи фирми или самостоятелни предприемачи обикновено започват от 20 до 40 долара на месец. Тези програми включват основни функции като централизирана база данни на доставчици, основни отчети и обикновено осигуряват поддръжка за малък брой потребители.

Плановете от среден клас, подходящи за средни предприятия, могат да струват между 100 и 500 долара на месец. Такива планове предлагат по-разширени функции като проследяване на производителността, подобрена поддръжка на потребителите, увеличени опции за съхранение и могат да поемат по-голям брой потребители.

Плановете на корпоративно ниво, предназначени за по-големи предприятия и корпорации, естествено са по-скъпи. Те могат да варират от 1000 до няколко хиляди долара на месец. Тези планове предлагат широка функционалност, включително разширени анализи, възможности за интеграция, неограничен брой потребители и често включват специална поддръжка на клиенти.

Закупуване на софтуер за управление на доставчици: ключови съображения

Когато търсите подходящия софтуер за управление на доставчици за вашия бизнес, е важно да обмислите внимателно няколко критични фактора. Изборът на система, която най-добре отговаря на вашите операции, може да направи разликата в безпроблемното управление на вашите доставчици и оптимизирането на вашите процеси.

Определете конкретните си нужди и цели в областта на управлението на доставчиците.

Оценете дали софтуерът може да се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи системи, като счетоводни, инструменти за управление на запасите и инструменти за управление на проекти.

Проверете дали се поддържат стандартни интеграции с често използвани бизнес инструменти, за да се осигури гладък поток на данни.

Потърсете софтуер, който предлага API достъп за персонализирани интеграции.

Обмислете влиянието на тези интеграции върху цялостната ефективност на вашия бизнес и оптимизацията на ресурсите.

Оценете дали тези възможности за интеграция съответстват на вашите бизнес цели и финансови резултати.

Намерете най-добрия софтуер за управление на доставчици за вашия бизнес

ClickUp е цялостно решение за управление на доставчици. С важните си функции и лесен за навигация интерфейс, софтуерът обхваща целия процес на управление на доставчици, променяйки начина, по който екипите избират доставчици, правят покупки, планират събития или дейности, разпределят ресурси и др.

Той също така безпроблемно комбинира управление на клиенти, планиране на проекти, проследяване на задачи, координация на събития и споделяне на документи, елиминирайки необходимостта от използване на множество инструменти. Готови ли сте да трансформирате процеса си за управление на доставчици и да отключите пълния потенциал на вашия бизнес? Въведете ClickUp като ваша система за управление на доставчици още днес!