10-те най-добри софтуерни системи за управление на доставчици през 2025 г.

За да бъдете пред конкуренцията, е необходима безпроблемна координация между различните доставчици. Но нека си признаем: управлението на доставчиците може да бъде трудна задача! От проследяване на поръчки и наблюдение на изпълнението до осигуряване на навременни доставки и договаряне на договори – това може да се окаже прекалено голямо предизвикателство дори за най-опитните бизнес собственици.
За щастие, с напредъка на технологиите се развиват и решенията, които помагат за оптимизиране на тези важни бизнес процеси. През 2024 г. пазарът е препълнен със софтуер за управление на доставчици, като всеки от тях обещава да революционизира начина, по който фирмите взаимодействат с доставчиците си. Но как да разберете кой софтуер за управление на доставчици отговаря на уникалните нужди на вашата организация?
В тази статия ще разгледаме 10-те най-добри системи за управление на доставчици през 2024 г., които променят облика на управлението на договорите и дават възможност на бизнеса да контролира отношенията си с доставчиците по начин, който досега не е бил възможен.
Какво е софтуер за управление на доставчици?
Софтуерът за управление на доставчици е цифрово средство, предназначено да оптимизира процеса на управление и координиране на взаимоотношенията с доставчиците. Той е неразделна част от управлението на веригата на доставки и играе ключова роля за осигуряване на ефективната работа на бизнеса с доставчиците.
Как да изберете най-добрата система за управление на доставчици
При избора на подходящия софтуер за управление на доставчици за вашия бизнес е важно да вземете предвид тези ключови фактори и да ги съобразите с вашите специфични изисквания и цели за управление на взаимоотношенията с доставчиците.
- Централизирана база данни с доставчици: изчерпателна база данни с доставчици, която обединява всички взаимоотношения с доставчици на едно място, улеснявайки достъпа, актуализирането и проследяването на данните за доставчиците.
- Оптимизирано включване на доставчици: Потърсете софтуер за управление на доставчици, който опростява процесите по доставките, намалява административната тежест и ускорява времето, необходимо за включването на нови доставчици в работата.
- Управление на договори: Ефективните функции за управление на договори са задължителни. Вашата система за управление на доставчици трябва да ви позволява да създавате, съхранявате и управлявате договори с доставчици, като същевременно предоставя навременни известия за подновяване и прекратяване.
- Проследяване на ефективността: Възможността да следите ефективността на доставчиците чрез ключови показатели за ефективност (KPI) е от решаващо значение за оценяване на тяхната ефективност и гарантиране, че отговарят на вашите бизнес стандарти.
- Инструменти за комуникация и сътрудничество: Потърсете функции за управление на договори с безпроблемна комуникация и сътрудничество с доставчиците, включително съобщения, споделяне на документи и обратна връзка за представянето.
- Възможности за интеграция: Вашето решение за управление на доставчици трябва да се интегрира безпроблемно с съществуващите ви системи, като счетоводство и инвентаризация, за да се избегнат изолирани данни и да се оптимизират операциите.
- Опции за персонализиране: Всеки бизнес има уникални нужди; затова възможността да персонализирате системата си за управление на доставчици, така че да съответства на вашите специфични работни процеси, е изключително предимство.
10-те най-добри софтуера за управление на доставчици, които да използвате
Чрез внимателна оценка на тези 10 най-добри системи за управление на доставчици можете да вземете информирано решение, което ще доведе до по-гладки взаимодействия с доставчиците, подобрена ефективност и, в крайна сметка, по-добри бизнес резултати.
1. ClickUp – най-добър за автоматизиране на множество бизнес процеси
Начело в списъка ни е ClickUp, всеобхватна платформа за продуктивност, която автоматизира множество процеси, включително управлението на доставчици. Тя предлага подходящи шаблони и контролни списъци за управление на подизпълнители, включително основни списъци с доставчици, формуляри за събиране на информация, договори, бизнес споразумения и др. Тези готови за употреба шаблони улесняват всеки специализиран акаунт мениджър да настройва и управлява ефективно работната си натовареност.
Създайте система за управление на доставчици с шаблона Vendor Retro, който помага за събирането на подходяща информация, която да използвате в казус за партньорство. Освен че предлага важни функции за управление на доставчици, ClickUp служи и като CRM, което позволява безпроблемно управление на клиенти и проекти!
Най-добрите функции на ClickUp
- ClickUp AI асистент за писане, за да ускорите работните процеси по управление на доставчиците, комуникацията с доставчиците и др.
- Шаблонът за основен списък на доставчиците проследява всички съществуващи и потенциални доставчици на вашия бизнес, тяхната контактна информация и други relevante данни за тях. С този основен списък можете да намалите времето, което прекарвате в търсене на информация за конкретни доставчици, и лесно да си сътрудничите с екипа си по задачи, свързани с управлението на доставчиците.
- Шаблонът за доставки на ClickUp ви помага да планирате, координирате и изпълнявате дейностите по снабдяване с материали, управление на запасите и доставки от различни доставчици. Този шаблон на ClickUp осигурява лесен достъп до данни за доставките и свързаните с тях доставчици, като организира всички relevante данни в прости визуализации.
- Инструментите за управление на ресурсите на ClickUp включват персонализирани цифрови формуляри и персонализирани полета, които могат да се използват за събиране на информация за доставчиците, съхранение на подробности, изчисляване на разходи, разпределяне на бюджет и др. Софтуерът се интегрира и с водещи инструменти за управление на ресурси като Jira, Calendly, Hubspot, Evernote и др.
- Можете да използвате шаблона за споразумение с доставчици на ClickUp като проект на договор, който посочва ключовите условия на взаимоотношенията ви с доставчиците, като например продуктите или услугите, които те предлагат.
- Въпреки че шаблонът за управление на запасите на ClickUp не ви помага да управлявате директно доставчиците, той ви помага да проследявате нивата на запасите, наличността, движението и актуализациите на цените, за да можете да закупувате само необходимите запаси от съответните доставчици, когато възникне необходимост.
- Инструменти за управление на временния персонал за организиране и назначаване на временни служители
- Използвайте шаблона „ClickUp Vendor Management Checklist Template“ за оценка на потенциални доставчици и управление на риска, свързан с доставчиците.
Ограничения на ClickUp
- Не всички важни функции са достъпни в мобилната версия.
- В началото обикновено се изисква дълъг период на обучение
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Без ограничения: 7 USD/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.
Оценки на клиенти на ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 6700 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)
2. Connecteam – най-доброто решение за управление на работната сила без бюро
Connecteam е специално разработена система за управление на доставчици за работници, които не работят на бюро – служители, които не седят зад бюро, за да вършат работата си – включително медицински специалисти, строителни работници, сервитьори и др.
Въпреки че Connecteam не е проектиран първоначално за управление на доставчици, той разполага с някои функции, които могат да се използват за тази задача, от управление на документи до набиране на нови служители, фирмен указател и управление на задачи.
Най-добрите функции на Connecteam
- Вътрешна комуникация чрез чат в приложението
- Отчитане чрез контролни списъци и формуляри
- Цифрови курсове за въвеждане, за да обучите доставчиците за работните процеси в компанията
- Цифров телефонен указател за организиране, търсене и контактиране с важни доставчици
Ограничения на Connecteam
- Необходими са твърде много ъпгрейди, за да се получи достъп до критични – и някои основни – функции.
- Случайно забавяне при качването на големи файлове с изображения в системата за управление на доставчици
- Административните функции не са мобилни
Цени на Connecteam
- Малък бизнес: 0 $ завинаги (за до 10 потребители)
- Basic: 29 $/месец (за първите 30 потребители + 0,5 $/месец за всеки допълнителен потребител)
- Разширена версия: 49 USD/месец (за първите 30 потребители + 1,5 USD/месец за всеки допълнителен потребител)
- Expert: 99 $/месец (за първите 30 потребители + 3 $/месец за всеки допълнителен потребител)
Оценки на клиентите на Connecteam
- G2: 4,3/5 (над 30 рецензии)
- Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)
3. Beeline – най-добър за ефективно управление на външни партньори и консултанти
Beeline е разширено решение за управление на доставчици, което позволява на бизнеса да управлява ефективно своите външни партньори, като временни работници, консултанти, временен персонал и доставчици. С система за управление на доставчици като Beeline можете да автоматизирате много аспекти от процеса на оценка и подбор на доставчици, което в крайна сметка води до намаляване на разходите, подобряване на ефективността и намаляване на времето, прекарано в вземане на решения.
Най-добрите функции на Beeline
- Глобална информация за работната сила
- Доставка на услуги
- Директно набиране на кадри и резерв от таланти
- Проследяване на ресурсите
- Сигурност на данните
- Разширена свързаност на работната сила
Ограничения на Beeline
- Някои потребители считат отчетите за негъвкави.
- Според няколко рецензенти аналитичните функции са твърде ограничени.
Цени на Beeline
- Свържете се с Beeline за цени
Оценки на клиентите на Beeline
- G2: 3,7/5 (над 30 рецензии)
- Capterra: 4,3/5 (10 отзива)
4. SAP Fieldglass – най-добър за управление на доставчици, предлагащи специализирани услуги
SAP Fieldglass е софтуер за управление на доставчици, който помага на организациите лесно да намират, проверяват и сключват договори с доставчици, които предлагат специализирани услуги. С SAP Fieldglass компаниите могат лесно да разширяват или намаляват списъка си с доставчици, за да оптимизират операциите си и да постигнат бързи бизнес резултати.
SAP Fieldglass е идеално решение за управление на доставчици за предприятия в различни отрасли, включително автомобилната промишленост, потребителските продукти, банковото дело, търговията на дребно и др.
Най-добрите функции на SAP Fieldglass
- Планиране на ресурсите на предприятието (ERP)
- Инструменти за управление на веригата на доставки, финансите и разходите
- Функции за управление на човешкия капитал
- Софтуер за CRM и решения за клиентско преживяване, които предоставят цялостна информация за веригата на стойността
- Разширено планиране и анализ
Ограничения на SAP Fieldglass
- Доста високи разходи за внедряване
- Потенциални предизвикателства при интегрирането с съществуващи инструменти в сравнение с други решения за управление на доставчици
- Понякога са бавни или трудни за използване, особено при актуализиране на данните за работниците.
- Сложна ръчна проверка за няколко функции
Цени на SAP Fieldglass
- Свържете се с SAP за цени
Оценки на клиентите на SAP Fieldglass
- G2: 4,5/5 (над 290 отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (70+ отзива)
5. Genuity – Най-добър за управление на технологични активи и взаимоотношения с доставчици
Genuity е всеобхватно средство за управление на доставчици, което ви позволява безпроблемно да намирате доставчици, да правите подходящи покупки и да управлявате технологичните си активи. С функциите на Genuity за управление на критични активи и доставчици можете да управлявате технологичния цикъл на вашата компания и да вземате по-добри, основани на данни бизнес решения.
Най-добрите функции на Genuity
- SaaS/Управление на доставчици
- Управление на договори и активи
- Управление на телекомуникациите
- ИТ помощна служба
- Мониторинг на мрежата
Ограничения на Genuity
- Невъзможност за промяна на датата на билетите
- Ограничена свързаност на модулите
- Невъзможност за брандиране на формуляри с логото на компанията
- Няма функция за добавяне на филтри за билети по подразбиране
- Ограничени интеграции в сравнение с други системи за управление на доставчици
Цени на Genuity
- Безплатна пробна версия
- Платен: 29,99 $/месец за неограничен брой потребители
Оценки на клиентите на Genuity
- G2: 4,8/5 (над 50 отзива)
- Capterra: 5/5 (3 отзива)
6. Onspring – Най-добър за автоматизиране на сложни процеси за управление на доставчици
Onspring предлага автоматизирани бизнес решения за управление на доставчици, минимизиране на рисковете, свързани с доставчиците, управление на инциденти и поддържане на организациите в готовност за одит. Тази платформа за управление на доставчици дава възможност на организациите да решават сложни проблеми, да опростяват повтарящите се процеси на управление на бизнес процесите и да внедряват автоматизация, спестяваща ресурси.
Освен това, внедряването на платформата за управление на доставчици Onspring е лесно, защото използва разработка без код, което позволява на всеки потребител да премества елементи с плъзгане и пускане, за да създава работни потоци, приложения, табла и др.
Най-добрите функции на Onspring
- Отчети в реално време под формата на таблици, графики и карти
- Автоматизирани известия по имейл, SMS и Slack
- Споделени списъци и динамични документи
- Функции за контрол на достъпа, които регулират потребителите, които могат да създават, четат, редактират или изтриват елементи.
- Управление на политиките, риска и доставчиците
Ограничения на Onspring
- Трудности при достъпа до данни от различни секции на платформата
- Неудобна функция за изчакване
- Негъвкави размери на полетата за отчетите в таблото
- Ограничен достъп за неползватели
- Стръмна крива на обучение
Цени на Onspring
- Свържете се с Onspring за цени
Оценки на клиентите на Onspring
- G2: 4,8/5 (над 40 рецензии)
- Capterra: 4,8/5 (над 50 отзива)
7. Precoro – Най-добър за ефективно управление на разходите и доставчиците
Precoro е система за управление на разходите, която помага на компаниите да управляват разходите си по-ефективно, с функции за безпроблемно подаване, одобряване и контролиране на поръчки за покупка. С различните си ценови нива, тя е идеална за малки предприятия, средни компании и корпорации, които искат да оптимизират отношенията си с доставчиците и плащанията.
С Precoro организациите получават достъп и до полезни ресурси като калкулатор за възвръщаемостта на инвестициите в счетоводството, шаблон за матрица за одобрение, шаблон за стратегия за процеса на доставки и други.
Най-добрите функции на Precoro
- Създаване, събиране и управление на заявки за покупка
- Интеграции с QuickBooks, Slack, NetSuite и други
- Планиране, контрол и автоматизация на доставчиците и запасите
- Решения за управление на корпоративните разходи
- Персонализирани отчети за анализ на данни за покупки
- Инструменти за качване и поддържане на инвентара
- Възможност за добавяне или канене на доставчици
- Гъвкави и адаптируеми за добавяне на нови роли, условия за одобрение и полета за документи.
Ограничения на Precoro
- Труден работен процес с разписки и поръчки за покупка
- Невъзможност за администраторите да редактират чернови на фактури
- Персонализирането на базата от доставчици е незадоволително
- Полетата за филтриране нямат подзаглавия
- Поръчките за покупка не могат да се виждат като изображения.
Цени на Precoro
- За по-малки екипи: Започва от 35 USD/месец на потребител, фактурирани ежегодно
- За по-големи екипи: Свържете се с Precoro за екипи от 20+ потребители
Оценки на клиентите на Precoro
- G2: 4,7/5 (над 120 рецензии)
- Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)
8. Gatekeeper – Най-добър за опростено управление на доставчиците и жизнения цикъл на договорите
Gatekeeper е софтуер за управление на доставчици и жизнения цикъл на договорите, идеален за всички видове екипи, от правни до снабдяване, финанси, операции, управление на доставчици и др. Той предлага важни функции като извличане на данни с изкуствен интелект, електронни подписи и автоматизация на работния процес по договорите, което улеснява сключването на изгодни бизнес споразумения с доставчици, снабдители и други външни партньори.
Платформата осигурява и прозрачност на договорите и доставчиците, което позволява на организациите да проследяват и контролират всички свои бизнес партньорства, както и да гарантират спазването на всички приложими регулации в своя сектор.
Най-добрите функции на Gatekeeper
- Управление на доставчиците и жизнения цикъл на договорите
- Портал за доставчици с брандиране
- Балансирани карти за оценка
- Съответстващ инструмент за електронен подпис
- Интеграции, удобни за разработчиците
- Безконтактно създаване и изпълнение на договори
Ограничения на Gatekeeper
- Малките поправки, които подобряват функционалността, отнемат твърде много време за внедряване.
- Невъзможност за архивиране или изтриване на договори с доставчици
- Времевите отметки на софтуера не се актуализират при промяна на часовника.
- Трудно работещи работни процеси
- Прилагането не се преобразува безпроблемно от Word в PDF версии.
Цени на Gatekeeper
- Essentials: 1125 USD/месец за неограничен брой потребители (плаща се ежегодно)
- Предимства: 2715 USD/месец за неограничен брой потребители (плаща се ежегодно)
- Enterprise: 4815 USD/месец за неограничен брой потребители (плаща се ежегодно)
- Персонализирано за предприятия: Свържете се с Gatekeeper за цени
Оценки на клиентите на Gatekeeper
- G2: 4,5/5 (над 50 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)
9. Procurify – най-добър за опростяване на процеса на доставки
Procurify е софтуерно решение, което улеснява процеса на доставки. То предоставя на всички в различните бизнес отдели инструменти за управление на решенията за разходите и осигурява видимост на плащанията в реално време.
Платформата Procurify позволява финансова отчетност и прозрачност в целия компания за процеса на доставки, като същевременно съхранява точни данни за разходите, за да стимулира растежа и разширяването на бизнеса.
Най-добрите функции на Procurify
- Заявки за покупка и работни потоци за одобрение
- Управление на разходите
- Електронни формуляри за възстановяване на разходи
- Уведомления и чат в приложението
- Физически и виртуални разходни карти
Ограничения на Procurify
- Трудност при коригиране на грешки в поръчките за покупка, освен ако не създадете нови
- Невъзможност да видите историята на поръчките в каталога, без да генерирате отчет
- Попълването на данъчната секция на отчета за разходите в приложението понякога е трудно.
Цени на Procurify
- Свържете се с Procurify за цени
Оценки на клиентите на Procurify
- G2: 4,6/5 (над 160 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 140 отзива)
10. Tipalti – Най-добър за бързоразвиващи се компании
Tipalti е софтуер за автоматизация на плащанията за бързоразвиващи се и иновативни компании. Този инструмент за управление на доставките и доставчиците позволява на бизнеса да управлява фактури и плащания, без да увеличава броя на служителите или да внедрява допълнителни системи. С помощта на специално разработените финансови и съобразени с нормативните изисквания функции на Tipalti, компаниите могат също така да ограничат бизнес рисковете и разходите.
Най-добрите функции на Tipalti
- Управление на доставчици и фактури
- Автоматизация на задълженията
- Плащания към глобални партньори
- Инструменти за снабдяване и решения за управление на разходите
Ограничения на Tipalti
- Данъчните формуляри са трудни за попълване.
- Постоянно променящи се търговски представители
- Основни функции за отчитане
- Случайни дублирани записи
- Свързването с вашата съществуваща система изисква много конфигуриране на бекенда.
Цени на Tipalti
- Свържете се с Tipalti за цени
Оценки на клиентите на Tipalti
- G2: 4,5/5 (над 150 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 120 отзива)
Колко струва софтуерът за управление на доставчици?
Цената на софтуера за управление на доставчици може да варира значително в зависимост от конкретните функции, броя на потребителите и доставчика. Ценовият диапазон може да варира от безплатен до няколко хиляди долара на месец, особено за големи предприятия с многобройни потребители.
Някои доставчици на софтуер предлагат безплатни версии или пробни версии, въпреки че те могат да бъдат донякъде ограничени по отношение на функционалността и поддръжката. Те могат да служат като добро въведение за използване и оценка на основните функции, преди да преминете към платени версии.
Основните платени планове за малки предприятия, стартиращи фирми или самостоятелни предприемачи обикновено започват от 20 до 40 долара на месец. Тези програми включват основни функции като централизирана база данни на доставчици, основни отчети и обикновено осигуряват поддръжка за малък брой потребители.
Плановете от среден клас, подходящи за средни предприятия, могат да струват между 100 и 500 долара на месец. Такива планове предлагат по-разширени функции като проследяване на производителността, подобрена поддръжка на потребителите, увеличени опции за съхранение и могат да поемат по-голям брой потребители.
Плановете на корпоративно ниво, предназначени за по-големи предприятия и корпорации, естествено са по-скъпи. Те могат да варират от 1000 до няколко хиляди долара на месец. Тези планове предлагат широка функционалност, включително разширени анализи, възможности за интеграция, неограничен брой потребители и често включват специална поддръжка на клиенти.
Закупуване на софтуер за управление на доставчици: ключови съображения
Когато търсите подходящия софтуер за управление на доставчици за вашия бизнес, е важно да обмислите внимателно няколко критични фактора. Изборът на система, която най-добре отговаря на вашите операции, може да направи разликата в безпроблемното управление на вашите доставчици и оптимизирането на вашите процеси.
- Определете конкретните си нужди и цели в областта на управлението на доставчиците.
- Оценете дали софтуерът може да се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи системи, като счетоводни, инструменти за управление на запасите и инструменти за управление на проекти.
- Проверете дали се поддържат стандартни интеграции с често използвани бизнес инструменти, за да се осигури гладък поток на данни.
- Потърсете софтуер, който предлага API достъп за персонализирани интеграции.
- Обмислете влиянието на тези интеграции върху цялостната ефективност на вашия бизнес и оптимизацията на ресурсите.
- Оценете дали тези възможности за интеграция съответстват на вашите бизнес цели и финансови резултати.
Намерете най-добрия софтуер за управление на доставчици за вашия бизнес
ClickUp е цялостно решение за управление на доставчици. С важните си функции и лесен за навигация интерфейс, софтуерът обхваща целия процес на управление на доставчици, променяйки начина, по който екипите избират доставчици, правят покупки, планират събития или дейности, разпределят ресурси и др.
Той също така безпроблемно комбинира управление на клиенти, планиране на проекти, проследяване на задачи, координация на събития и споделяне на документи, елиминирайки необходимостта от използване на множество инструменти. Готови ли сте да трансформирате процеса си за управление на доставчици и да отключите пълния потенциал на вашия бизнес? Въведете ClickUp като ваша система за управление на доставчици още днес!