10-те най-добри софтуера и инструмента за управление на доставките през 2025 г.

Независимо дали сте B2B, B2C, SaaS или нещо по-междинно, материалите и услугите поддържат вашия бизнес. Хората, занимаващи се с доставки, като вас, подхранват този напредък, като намират доставчици, управляват поръчки за покупка, изискват оферти чрез RFP и управляват договори.

Има много неща, с които трябва да се справите, нали?

За щастие, решенията за управление на доставките оптимизират работния ви процес и улесняват процесите на одобрение. Ако е крайно време да автоматизирате процесите си по доставките, ние сме тук, за да ви помогнем.

Прочетете този наръчник за съвети как да намерите най-добрите решения за управление на доставките, както и нашите предложения за най-добрия софтуер за управление на доставките за 2024 г.

Какво е софтуер за управление на доставките?

Софтуерът за управление на доставките е решение, предназначено да помогне на бизнеса да оптимизира процесите си по доставки, от намирането на доставчици до управлението на договори. Той автоматизира задачите и предоставя централизирана платформа за всички дейности по доставките, улеснявайки екипите по доставките да си сътрудничат, да проследяват напредъка и да вземат решения въз основа на данни.

С все по-нарастващата сложност на веригите за доставки и необходимостта от по-бързо вземане на решения, софтуерът за управление на доставките се превърна в незаменим инструмент за бизнеса от всякакъв мащаб.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на доставките?

Търсите ли подходящ инструмент за управление на доставките? Потърсете софтуер за управление на доставките, който включва функции като:

Свободни сте да изберете свой собствен процес за управление на доставките, но защо да се занимавате с това, когато ние сме свършили цялата работа за вас? Ето нашите предложения за най-добрите инструменти за управление на доставките за 2024 г.

1. ClickUp – Най-добър за управление на запасите

Започнете с ClickUp Визуализирайте задачите, проектите и работните процеси по начин, който ви е най-удобен, с помощта на над 15 персонализирани изгледа на ClickUp.

ClickUp е стабилна платформа, която комбинира доставки, документи, задачи, бели дъски, анализи, цели, чатове и други. Ако сте уморени да прелиствате безброй платформи, за да изпълните една малка задача, ClickUp е отговорът.

Изгледът „Списък“ в ClickUp е идеален за процесите по доставки и управлението на бюджети с персонализирани полета и възможности за сортиране. С този изглед имате обща представа за задачите си и лесно можете да сортирате, филтрирате, групирате и търсите конкретни задачи.

Получете обща представа за бюджета на проекта си, докато управлявате задачите и статусите в изгледа на списъка в ClickUp.

Всичко, от което се нуждаете, са подходящите шаблони, за да превърнете ClickUp в персонализираната платформа за доставки, за която мечтаете. Използвайте шаблона ClickUp Procurement Space, за да следите всичките си задачи, свързани с доставките, на едно място – с база данни без код и красиви визуализации.

Получете безплатен шаблон Управлявайте процеса на доставки от начало до край с ClickUp!

Използвайте шаблона за доставки на ClickUp, за да планирате задачите си, преди да сте планирали дори една задача. Вместо да превключвате между безброй платформи и инструменти, ще се насладите на по-разумен и рационализиран процес на доставки, който значително улеснява работата ви.

Най-добрите функции на ClickUp:

Създайте шаблони за вашите усилия в областта на доставките с шаблона за доставки на ClickUp.

Създавайте персонализирани полета, статуси и изгледи

Използвайте ClickUp AI , за да попълвате автоматично документацията и шаблоните си за управление на доставките.

Превърнете плановете за доставки в изпълними задачи с едно кликване

Съхранявайте всички вътрешни и външни чатове в ClickUp заедно с документацията за доставките.

Ограничения на ClickUp:

Функции като ClickUp AI са достъпни само за платени акаунти.

ClickUp има много функции, така че начинаещите понякога се чувстват смутени.

Цени на ClickUp:

Оценки и отзиви за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Coupa – Софтуер за закупуване, най-подходящ за управление на разходите

чрез Coupa

Coupa е софтуер и платформа за управление на доставките, която се фокусира изцяло върху парите. Има много функции, но основно се фокусира върху управлението на разходите в процесите на доставка. Coupa обединява процесите от източника до плащането, за да повиши вашите оперативни маржове, което вероятно звучи като сбъдната мечта за доставките.

Използвайте Coupa, за да управлявате работния си капитал и да прогнозирате бюджетите. Инструментът за управление на доставките дори разполага с ограничени автоматизации за оптимизиране на договарянето, закупуването, одобряването на фактури и взаимоотношенията с доставчиците.

Най-добрите функции на Coupa:

Визуализирайте управлението на външните си доставчици с функциите за веригата на доставки.

Coupa Community. ai предоставя полезни финансови показатели

Софтуер за управление на доставчици

Ограничения на Coupa:

Някои потребители споделят, че са били принудени да създадат няколко акаунта в Coupa, за да обработват плащанията.

От инструментите за управление на доставките, Coupa не предлага безплатна пробна версия или безплатно членство.

Coupa предлага обслужване на клиенти само чрез чат.

Цени на Coupa:

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Coupa:

G2: 4. 2/5 (260+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (80+ отзива)

3. Kissflow – най-добрият за автоматизиране на поръчки за покупка

чрез Kissflow

Kissflow се гордее с това, че е едновременно прост и персонализируем. Използвайте тази платформа, за да проследявате заявки за покупки, автоматично да генерирате поръчки за покупки и да одобрявате фактури в движение в мобилното приложение.

Харесва ни, че Kissflow се интегрира с много други платформи, което означава, че всички ваши данни се събират на едно място. Софтуерът за управление на доставките включва приставки за Xero, DocuSign и много други.

Kissflow дори предлага подробни разрешения, така че имате пълен контрол над това, което членовете на вашия екип по доставки могат да правят на платформата.

Най-добрите функции на Kissflow:

Опростете набирането и управлението на доставчици в Kissflow

Интегрирайте Kissflow с друг финансов софтуер, който вече използвате, чрез API.

Можете да персонализирате почти всичко, включително работни потоци за одобрение, полета за данни и формати на отчети.

Ограничения на Kissflow:

Kissflow не предлага безплатни или фриймиум опции в сравнение с други софтуери за управление на доставките в този списък.

Някои потребители казват, че е трудно да се внедри Kissflow.

Цени на Kissflow:

Цената започва от 1990 долара на месец.

Оценки и отзиви за Kissflow:

G2: 4,3/5 (над 520 отзива)

Capterra: 4,3/5 (10+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Kissflow!

4. Vendr – най-добрият за SaaS разходи

чрез Vendr

Вашата компания разчита ли на много софтуер? Ако да, Vendr е софтуерът за управление на доставките, който ви трябва. Те са специализирани в намаляване на разходите за SaaS, като същевременно ускоряват процеса на доставка. Как да не го харесате? ?

Както подсказва името му, Vendr помага при управлението на доставчиците на софтуер. Той дори управлява съответствието, което е полезно, ако трябва да спазвате сложна мрежа от правни изисквания.

Не е необходимо да правите всичко ръчно. Създайте съвместими процеси за доставки в Vendr и платформата ще работи на автопилот оттам нататък. Но не се притеснявайте: имате пълен контрол, така че не се колебайте да променяте работните си процеси, ако нещо се промени.

Най-добрите функции на Vendr:

Елиминирайте изненадите с прозрачните ръководства за купувачи на Vendr.

Получете съвети за преговори от експертите по доставки на Vendr.

Централизирайте всички покупки, подновявания и данни за разходите в един контролен панел.

Всяка абонаментна услуга включва гаранция за спестяване.

Ограничения на Vendr:

Vendr е за фирми с годишни приходи от поне 400 000 долара.

Някои потребители казват, че функции като предпочитания за договори са твърде ръчни, което може да доведе до пропуски.

Цени на Vendr:

Стартово ниво: 36 000 $/година

Растеж: 78 000 долара/година

Enterprise: 120 000 долара/година

Оценки и отзиви за Vendr:

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: Н/Д

5. GEP SMART – най-добрият за директни доставки

чрез GEP

GEP SMART е софтуерен пакет, който включва инструменти за директни доставки, управление на списъци с материали, източници до договори и др. Кажете сбогом на самостоятелните модули за доставки, защото всичко е включено в тази платформа.

Системата за доставки е особено мощна, благодарение на използването на изкуствен интелект, роботизирана автоматизация на процесите (RPA) и Big Data. Ако искате решение, което е на върха на технологията, GEP предлага цялостно управление на доставките в движение.

Най-добрите функции на GEP:

Управлявайте ефективно всички преки и непреки разходи чрез софтуер за управление на доставките.

Споделете на GEP вашите изисквания за съответствие и компанията ще разработи за вас процес за доставки, който отговаря на тези изисквания.

AI ускорява задачите от източника до плащането, като анализ на разходите, стратегическо снабдяване, обработка на поръчки за покупка и управление на фактури.

Ограничения на GEP:

Някои потребители считат, че GEP е труден за навигация.

Други потребители казват, че GEP е по-бавен от други инструменти за управление на доставките.

Цени на GEP:

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за GEP:

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (7 отзива)

6. Jaggaer – най-добрият за електронни доставки

чрез Jaggaer

Jaggaer е инструмент за управление на доставките, специализиран в директните доставки и електронните доставки. Целта им е да помогнат на предприятията да получат по-голям контрол над разходите си и да постигнат по-голяма ефективност.

Ако искате всички в организацията ви (най-накрая) да спазват договорите и политиките ви, Jaggaer е солиден избор. Този софтуер за управление на доставките не само предлага функции за спазване на изискванията, но и интелигентни инструменти за безпроблемно пазаруване.

Най-добрите функции на Jaggaer:

Използвайте функциите за управление на веригата на доставки и управление на взаимоотношенията с доставчиците на Jaggaer, за да управлявате всички аспекти на доставките.

One-Stop Shopping дава възможност на екипите по доставки да разглеждат и сравняват артикули от различни каталози на едно място.

Функциите за отчитане на Jaggaer улесняват прегледа на всички данни за доставките и бизнес процесите на едно място.

Ограничения на Jaggaer:

За цените трябва да се свържете с Jaggaer.

Някои потребители биха искали Jaggaer да предлага глобални инструменти за управление на доставките.

Цени на Jaggaer:

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Jaggaer:

G2: 4. 4/5 (27+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (2+ отзива)

7. Procurify – най-добрият софтуер за управление на доставчици

чрез Procurify

Procurify е един от най-лесните за използване и най-добрите инструменти за екипите по доставки. С Procurify получавате в реално време информация за всички бизнес процеси, разходи и решения за управление на доставчиците на едно място.

Procurify не само управлява изцяло процеса от закупуването до плащането, но и ограничава разходите. Той работи дори при строги бюджети и одити, за да ви държи в правия път. ?️

Най-добрите функции на Procurify:

Procurify се предлага с мобилно приложение за iOS и Android.

Интегрирайте Procurify с вашата счетоводна система или ERP

Създайте персонализирани работни процеси за одобрение на разходи, които функционират добре, дори когато екипът ви е в движение.

Ограничения на Procurify:

Procurify не предлага безплатна или фриймиум опция в сравнение с някои други софтуери за управление на доставките.

Procurify не разполага с функции за управление на запасите.

Цени на Procurify:

Цената започва от 2000 долара на месец.

Оценки и отзиви за Procurify:

G2: 4,6/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 140 отзива)

8. Team Procure – най-добрият за персонализирани работни процеси по доставките

чрез Team Procure

Team Procure обработва всички работни потоци за одобрение, поръчки за покупка и управление на запасите на едно място. Харесва ни, че този инструмент за управление на доставките предлага персонализирани работни потоци за одобрение, така че имате свободата да го настроите както сметнете за добре.

Друго голямо предимство е функцията RFQ & E-Auctions. Поканете няколко доставчици да подадат оферти за проект в Team Procure и автоматично сравнете резултатите в платформата. Защото кой има време да прочете пет 20-странични RFQ?

Най-добрите функции на Team Procure:

Провеждайте електронни търгове и събирайте запитвания за оферти от различни доставчици за качествено управление на разходите.

Интегрирайте Team Procure с вашето решение за управление на склада

Включете всички доставчици и проследявайте техните KPI за доставки в Team Procure.

Ограничения на Team Procure:

Възможностите за управление на запасите са ограничени в сравнение с други софтуери за управление на доставките.

Някои потребители казват, че таблиците за паричния поток са трудни за проследяване при управлението на разходите.

Цени на Team Procure:

Cloud Procurement Suite: 250 $/месец (включва 3 потребители)

Enterprise Procurement Suite: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Team Procure:

G2: 5/5 (2+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3+ отзива)

9. Corcentric – най-добрият за B2B екипи

чрез Corcentric

Corcentric е интелигентен софтуер за управление на доставките, който управлява процесите от източника до плащането, от поръчката до получаването на плащането, обработката на плащанията и много други. Той е специализиран в B2B търговията, така че ако продавате продукти на други фирми, Corcentric може да е подходящ за вас.

Харесва ни, че Corcentric обединява целия процес на доставки на едно място. Функцията му „Интелигентни приложения” е особено интересна: тя използва автоматизация и изкуствен интелект, за да ускори управлението на доставките и да открива полезни тенденции със светкавична скорост.

Най-добрите функции на Corcentric:

Обадете се на вашия стратегически съветник за съвети за оптимизация.

Интегрирайте и автоматизирайте доставките с интелигентните приложения на Corcentric.

Наемете Corcentric да се занимава с доставките от ваше име с управлявани услуги.

Ограничения на Corcentric:

Някои потребители съобщават за бавно и нестабилно функциониране в сравнение с други инструменти за управление на доставките.

За цените трябва да се свържете с Corcentric.

Цени на Corcentric:

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Corcentric:

G2: 3. 2/5 (7+ отзива)

Capterra: 4/5 (3+ отзива)

10. Precoro – най-добрият за управление на договори

чрез Precoro

Precoro предлага много функции за заявки, одобрения, поръчки, управление на договори и контрол на доставките. Precoro е напълно персонализируем и ви дава свободата да автоматизирате почти всичко. ?

Precoro автоматично създава документи за вас и извършва тристранно съпоставяне. Автоматично генерирайте поръчки, проследявайте поръчките в реално време и контролирайте всички действия по доставките с това солидно решение за управление на доставките.

Най-добрите функции на Precoro:

Синхронизирайте данните за доставките в реално време

Precoro предлага безхартиени, автоматизирани RFP и RFQ

Проследявайте историята на ревизиите на работния процес, за да спазвате изискванията на одитите.

Ограничения на Precoro:

На някои потребители не им харесват правилата за известяване на Precoro.

Други потребители казват, че модулът за инвентаризация не разполага с необходимата им функционалност.

Цени на Precoro:

За по-малки екипи: 35 USD/месец на потребител за по-малко от 20 потребители

За по-големи екипи: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Precoro:

G2: 4,7/5 (над 120 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

Често срещани предизвикателства при управлението на доставките

Оптимизирането на процеса на доставки не е лека задача.

Организациите често се сблъскват с множество предизвикателства в областта на доставките, като спазване на нормативните изисквания, избягване на надхвърляне на разходите и осигуряване на навременна доставка на стоки и услуги. Друга значителна пречка е рискът от измамни дейности, което налага необходимостта от внимателно наблюдение и проверка на всяка транзакция.

За щастие, софтуерът за управление на доставките решава тези проблеми чрез автоматизиране на работните процеси, осигуряване на съответствие чрез систематични контроли, предоставяне на надзор на бюджета в реално време и подобряване на процесите за проверка на доставчиците. Той също така минимизира човешките грешки, като по този начин подобрява цялостната ефективност на доставките.

Инструментите за управление на доставките предлагат разнообразни функции и предимства, които могат значително да подобрят процеса на доставка. Те включват:

Оптимизирани заявки за покупка: Софтуерът за управление на доставките позволява на потребителите лесно да създават и подават заявки за покупка, което намалява времето и усилията, необходими за този процес.

По-бързи работни процеси за одобрение: С автоматизирани работни процеси за одобрение, инструментите за управление на доставките могат да ускорят процеса на одобрение на заявки за покупка, като намаляват забавянията и гарантират навременни доставки.

Централизирани данни: Чрез централизиране на всички данни за доставките в една платформа, тези инструменти осигуряват видимост в реално време на разходите, договорите и управлението на доставчиците. Това улеснява проследяването и анализа на дейностите по доставките.

Автоматизация: Софтуерът за управление на доставките често включва функции за автоматизация, които могат да помогнат за намаляване на ръчните задачи и повишаване на ефективността. Те включват автоматизирани поръчки за покупка, фактуриране и управление на договори.

Икономия на разходи: Чрез предоставяне на информация за моделите на разходите и възможностите за икономия на разходи, инструментите за управление на доставките могат да помогнат на компаниите да спестят пари от покупките си.

Управление на съответствието: С функции като проследяване на съответствието и автоматизирано С функции като проследяване на съответствието и автоматизирано управление на договори за доставки , тези инструменти могат да ви помогнат да гарантирате, че всички покупки се извършват в съответствие с политиките на компанията и законовите изисквания.

Доставките включват много променливи елементи и знаем, че вече сте талантливи в управлението на всичко. Но защо да правите доставките по-трудни, отколкото е необходимо?

Съберете всичките си задачи, чатове и стратегии за доставки на една и съща платформа с ClickUp. Нашите шаблони ви спестяват часове време и правят процеса на доставки – да смеем да кажем – забавен! ✨

Но не се доверявайте само на нашето мнение. Опитайте ClickUp сега: безплатно завинаги.