10-те най-добри ERP софтуерни инструмента за планиране на ресурсите през 2025 г.

В динамичния и постоянно развиващ се свят на бизнеса използването на софтуер за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) вече не е лукс, а необходимост.

ERP системите са от решаващо значение в съвременните организации, защото интегрират различни процеси в една единствена, добре организирана операция. Тези процеси включват управление на проекти, организация на веригата на доставки и финанси. Но как да изберете подходящата ERP система за вашите специфични изисквания? При толкова много налични опции това може да се окаже трудна задача.

В тази статия ще обсъдим 10-те най-добри ERP софтуерни системи и инструменти, които са налични днес, като ще подчертаем най-добрите им характеристики и потенциални ограничения. В крайна сметка, изборът на ERP инструмент за управление на данни е решение, което има огромно влияние върху вашата организация.

Какво е ERP софтуер?

Софтуерът за корпоративно планиране (ERP) е тип софтуер, който организациите използват за управление на ежедневните бизнес дейности, като счетоводство, снабдяване, управление на проекти, управление на риска и съответствие, между другото.

На пазара се предлагат много видове ERP софтуерни пакети, които се различават по типа услуги, които предлагат. Ето няколко примера:

Локални ERP системи: те се хостват и управляват на място, което дава на организациите пълен контрол над данните и процесите им.

ERP системи, базирани в облака: този тип системи се хостват в облака, което ги прави по-рентабилни от локалните системи.

Мобилни ERP системи: те са предназначени за използване на мобилни устройства, като таблети и смартфони. Това позволява по-голяма достъпност на информация и данни от практически всяко място.

Персонализирани ERP системи: този тип системи са специално пригодени към нуждите на конкретна организация.

Основни характеристики на ERP софтуера

Когато се внедри правилно, ERP системата може да оптимизира операциите, да подобри ефективността и да ви даде конкурентно предимство. Ето защо изборът на подходящия ERP софтуер е от ключово значение за дейността и растежа на вашия бизнес. Ето някои важни аспекти, които трябва да имате предвид и които ще ви помогнат в търсенето на идеалния софтуер за планиране на ресурсите на предприятието:

Бизнес нужди: Определете вашите специфични изисквания. ERP системата трябва да повиши вашата ефективност и да отговори на нужди като управление на проекти, финансово управление, управление на веригата на доставки или CRM ( Определете вашите специфични изисквания. ERP системата трябва да повиши вашата ефективност и да отговори на нужди като управление на проекти, финансово управление, управление на веригата на доставки или CRM ( управление на взаимоотношенията с клиенти ).

Леснота на използване: Изберете ERP софтуер, който е лесен за използване. Прекалено сложните ERP системи могат да повлияят негативно на производителността и да причинят грешки, като добавят още проблеми към вашите бизнес процеси.

Персонализиране и мащабируемост: С развитието на вашия бизнес, вашата ERP система също трябва да се развива. Изберете гъвкав ERP софтуер, който можете да адаптирате към вашите нарастващи нужди.

Възможности за интеграция: Предотвратете изолирането на данни и осигурете безпроблемен поток на информация с ERP софтуер, който се интегрира лесно с вашите съществуващи системи – независимо дали става дума за инструменти за управление на човешките ресурси, веригата на доставки, запасите или финансите.

Поддръжка на клиенти: Достъпът до отзивчива и компетентна поддръжка може да спести ценни ресурси, особено по време на фазата на внедряване или при възникване на проблеми.

Бюджет: вземете предвид всички разходи за софтуерната система, внедряването и поддръжката. Потърсете решение, което предлага най-добрата стойност в рамките на вашия бюджет, за да отговори на основните бизнес процеси.

Съгласувайте плановете си за растеж с тези фактори, за да изберете съществуващо ERP решение, което подкрепя вашия бизнес в дългосрочен план.

На пазара има много ERP решения, но може да се объркате кои ERP системи работят най-добре за вашите нужди и какви функции трябва да търсите. Разгледайте нашите 10 най-добри ERP софтуерни опции, за да намерите нещо подходящо за вас.

Проследявайте ефективността на запасите в реално време с ClickUp

ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти и производителност, предназначен за организации от всякакъв мащаб. Неговата гъвкавост позволява на екипите да управляват ефективно своите ресурси, задачи, цели и да следят времето.

Неговият обширен безплатен план предлага различни функции, които можете да персонализирате без нужда от кодиране или добавки, което го прави отлична отправна точка за стартиращи компании и по-малки екипи. С лесни за използване интерфейси и отлично обслужване на клиенти, ClickUp се отличава сред другите ERP решения благодарение на своите персонализирани полета и адаптирани изгледи.

Най-добрите характеристики на ClickUp

Разширен безплатен план с много функции: Това е надежден инструмент, който предлага добавена стойност дори в безплатната си версия, което го прави достъпен за бизнес процеси от всякакъв мащаб.

Импортиране на данни от други инструменти: Мигрирайте данни от съществуващите си инструменти и ERP решения лесно и без загуба на данни.

Отлично обслужване на клиенти: ClickUp се отличава с отзивчивото и ефективно обслужване на клиенти, което гарантира безпроблемно внедряване и отстраняване на проблеми.

Персонализируем CRM : Функцията за управление на взаимоотношенията с клиенти на ClickUp предлага на екипите по продажби и успех ERP системи за проследяване на бюджети, контактна информация и много други.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение все още не е толкова функционално, колкото уеб приложението...

Няма интеграция с Zoho Mail, което може да бъде недостатък за компаниите, които разчитат в голяма степен на Zoho Mail за своите операции.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги План

Неограничен план : 7 долара на месец на член

Бизнес план : 12 долара на месец на член

План за предприятия: Предлагат се индивидуални цени

Оценки на клиенти на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Microsoft Dynamics 365

Чрез Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics е серия от софтуерни системи, която включва както софтуерни доставчици за планиране на ресурсите на предприятието, така и приложения за управление на взаимоотношенията с клиентите. Тези ERP системи са проектирани да помагат на бизнеса от всякакъв мащаб да управлява цялата си дейност, от продажбите и обслужването на клиенти до финансовото управление и управлението на веригата на доставки.

С Microsoft Dynamics можете да картографирате процесите си и да адаптирате ERP софтуера към вашата конкретна индустрия, подобрявайки бизнес резултатите и производителността си.

Най-добрите функции на Microsoft Dynamics 365

Адаптирайте бизнес процесите си, за да отговарят на специфичните нужди на вашата индустрия с персонализирани потоци.

Microsoft Dynamics предлага надеждни мерки за сигурност за защита на вашите данни.

Използвайте силата на изкуствения интелект, за да автоматизирате процесите и да получите информация за вземане на решения.

Ограничения на Microsoft Dynamics 365

Софтуерът е сравнително скъп, което го прави потенциална пречка за малките предприятия.

Има ограничения за съхранение на данни, които могат да бъдат ограничаващи в сравнение с други ERP системи.

Софтуерът може да бъде доста сложен за настройка и може да изисква технически познания.

Цени на Microsoft Dynamics 365

Business Central Essentials от 70 USD на потребител/месец

Business Central Premium от 100 долара на потребител/месец

Оценки на клиентите за Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 5000 отзива)

3. Orion

Чрез Orion

Orion е стабилна система за облачни и ERP софтуерни решения, която помага на бизнеса да оптимизира операциите си и да разпределя по-добре ресурсите си. Тя позволява на няколко екипа да работят едновременно, подобрявайки сътрудничеството и производителността.

Той е лесен за използване и съвместим с повечето мрежи, така че Orion улеснява бизнеса да наблюдава персонала и да следи задачите и проектите им.

Най-добрите характеристики на Orion

Позволява безпроблемно сътрудничество и управление между екипите в рамките на вашата организация.

Осигурява безпроблемна работа в различни мрежови системи за основни бизнес процеси

ERP софтуерната система ви помага да проследявате ефективно представянето на вашия екип.

Ограничения на Orion

Понякога известията се губят, което може да доведе до пропуснати актуализации или задачи.

Не е най-достъпната система за управление на веригата на доставки и ERP в този списък.

Цени на Orion

Свържете се с Orion за цени

Оценки на клиентите на Orion

G2 : 4,5/5 (14 отзива)

Capterra: 4/5 (2 отзива)

4. NetSuite ERP

Чрез NetSuite

NetSuite ERP е софтуер като услуга, всеобхватна ERP система, базирана в облака, предназначена за бизнеса от всякакъв мащаб. Тя осигурява видимост в реално време на финансовите резултати на вашия бизнес. NetSuite е изключително адаптивна, което улеснява оптимизирането на вашите операции с система, създадена по мярка.

Най-добрите характеристики на NetSuite ERP

Отличните аналитични функции за финансова отчетност ви позволяват да следите отблизо финансите си.

Свържете се безпроблемно с друг софтуер, като инструменти за управление на човешките ресурси, за по-ефективна работа.

Адаптирайте ERP системата към специфичните нужди и работни процеси на вашия бизнес.

Ограничения на NetSuite ERP

Обучението за работа с NetSuite може да отнеме много време, а документацията за продукта е ограничена.

Цени на NetSuite ERP

Свържете се с NetSuite за цени.

Оценки на клиентите на NetSuite ERP

G2 : 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1000 отзива)

5. ERPNext

Чрез ERPNext

ERPNext е безплатна ERP система и счетоводен софтуер с отворен код. Тя е проектирана да бъде проста и лесна за използване. Въпреки това, това ERP решение е достатъчно мощно, за да управлява всички аспекти на един бизнес.

Ниските режийни разходи правят ERPNext особено ефективен за малките и средни предприятия. Централизирайте системите си за продажби, покупки, производство, счетоводство и човешки ресурси под един покрив с изчерпателния набор от функции на ERPNext.

Най-добрите характеристики на ERPNext

Отвореният код поддържа ниски разходи, като същевременно осигурява надеждни функции.

Оптимизира процесите, свързани с човешките ресурси, и намалява ръчната работа с документи

Предлага интуитивен интерфейс и лесни за използване функции.

Ограничения на ERPNext

Настройката и персонализирането могат да бъдат сложни в сравнение с други ERP системи.

Документацията може да бъде по-обширна, за да помогне на потребителите да разберат и използват инструмента по-ефективно.

Цени на ERPNext

Отворен код: безплатен

Облак (управляем хостинг) : 10 $/сайт на месец

Предприятие (до 50 потребители): 1250 USD/сайт на месец

Оценки на клиентите на ERPNext

G2 : 4/5 (41 отзива)

Capterra: 4,6/5 (134 отзива)

6. Oracle

Чрез Oracle

Системата за планиране на ресурсите на Oracle е софтуерно решение, базирано на облак, което е проектирано да се справя със сложни бизнес операции. Потребителите харесват способността му да обработва големи количества данни, което прави този облачен ERP софтуер подходящ за големи предприятия с високи изисквания към данните.

Наборът от инструменти на Oracle включва решения за финансово управление, управление на проекти, доставки, риск, управление на корпоративни активи и други основни функции за бизнес анализи. Благодарение на съвместимостта с инструменти на трети страни, Oracle разширява функционалностите си, предлагайки цялостно софтуерно решение за управление на бизнеса.

Най-добрите характеристики на Oracle

Създадени, за да се разрастват заедно с вашата организация и цялостните бизнес функции

Управлявайте множество бази данни на един сървър

Светкавичната производителност означава по-кратко време за търсене

Предоставя широка гама от счетоводни и аналитични функции – идеални за управление на веригата на доставки и запасите.

Ограничения на Oracle

Разходите за лицензиране на Oracle могат да бъдат високи, особено за малките и средните предприятия.

Цени на Oracle

Използвайте Oracle Cost Estimator

Оценки на клиенти на Oracle

G2 : 4,5/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (424 отзива)

7. Odoo

чрез Odoo

Odoo предлага гама от бизнес приложения и системи за планиране на ресурсите на предприятието, които допълват пакета ERP софтуер за подпомагане на вашия бизнес. С безплатната си версия за общността Odoo прави традиционните ERP системи и софтуерен пазар достъпни за стартиращи и малки предприятия.

Той предлага различни приложения като фактуриране, счетоводство, производство, закупуване, управление на складови поръчки и управление на проекти. Този ERP софтуер има способността да автоматизира задачите и значително повишава ефективността и производителността.

Най-добрите характеристики на Odoo

Версията за общността е безплатна, което е голямо предимство за стартиращи и малки предприятия.

Оптимизира рутинните задачи, за да спести време и да повиши ефективността

Управлява всички аспекти на вашия бизнес, от продажбите и CRM до веригата на доставки и управлението на запасите.

Ограничения на Odoo

Конфигурирането може да бъде сложно

Според някои потребители техническата поддръжка понякога е бавна.

Цени на Odoo

Едно приложение : Безплатно

Стандартен : 24,90 $/потребител на месец

Персонализирано: 37,40 $/потребител на месец

Оценки на клиентите на Odoo

G2 : 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 600 отзива)

8. Workday

чрез Workday

Workday е една от водещите системи за планиране на ресурсите на предприятието в областта на финансите и човешките ресурси. ERP системите й предлагат набор от функции, предназначени да се адаптират към нуждите на вашата организация.

Всъщност Workday лесно се справя с управлението на финансите, човешкия капитал и ресурсите. Можете да следите бизнес резултатите с помощта на задълбочените анализи на платформата. Въпреки своята сложност, отличните възможности за отчитане и високата степен на персонализация го правят желана опция за бизнеса от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Workday

Управлявайте отпуските и болничните на служителите и синхронизирайте тази информация директно с инструмента за изчисляване на заплатите.

Управлявайте набирането на таланти и въвеждането на нови служители в рамките на приложението

Поддържайте интереса на служителите с модули за обучение и развитие, вградени в системата.

Ограничения на Workday

Обучението за работа с платформата може да бъде предизвикателство.

Преходът към Workday може да отнеме значително количество време и усилия в сравнение с други системи за планиране на ресурсите на предприятието.

Цени на Workday

Свържете се с Workday за цени

Оценки на клиентите на Workday

G2 : 4. 1/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 1000 отзива)

9. Sage Intacct

чрез Sage Intacct

Sage Intacct е облачна платформа за финансово и имуществено управление, която предоставя разширени счетоводни възможности за оптимизиране на финансовите операции. Тя предлага широка гама от основни счетоводни приложения, като главна книга, управление на запасите, задължения, вземания и управление на паричните средства.

Сигурните процеси гарантират, че вашите финансови данни са добре защитени, а мощните инструменти за отчитане на данните на компанията предоставят полезна бизнес информация.

Най-добрите характеристики на Sage Intacct

Получавайте плащания бързо с проста, автоматизирана система за фактуриране

Позволява ви да имате достъп до бизнес данните си отвсякъде и по всяко време

Огромната библиотека с финансови отчети означава, че вашата компания няма слепи точки.

Проследявайте запасите от производствения цех до рафтовете в магазина

Ограничения на Sage Intacct

Ограничената възможност за персонализиране може да не осигурява достатъчна гъвкавост за някои бизнеси.

Цени на Sage Intacct

Свържете се с Sage Intacct за цени

Оценки на клиентите за Sage Intacct

G2 : 4,5/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 300 отзива)

10. Acumatica

чрез Acumatica

Acumatica е облачно базирано решение за планиране на ресурсите на предприятието (ERP), което предоставя набор от инструменти за автоматизация на професионални услуги за малки и средни предприятия. Въпреки че е силно персонализирано и разполага с мощни функции, Acumatica поддържа лесен за навигация интерфейс, което го прави достъпен за потребители с различни нива на техническа експертиза.

Най-добрите характеристики на Acumatica

Възможностите за изкуствен интелект и машинно обучение ви помагат да автоматизирате бизнес процесите.

Най-високо ниво на сигурност защитава вашите данни, а разрешенията, базирани на роли, улесняват сътрудничеството както с вътрешни, така и с външни колеги.

Софтуерът на Automatica, базиран в облака, ви дава гъвкавост да имате достъп и да управлявате бизнеса си отвсякъде.

Ограничения на Acumatica

Разбирането на общата цена на притежание може да отнеме известно време и усилия.

Цени на Acumatica

Свържете се с Acumatica за цени

Оценки на клиентите на Acumatica

G2 : 4,5/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 70 отзива)

Предимства на използването на ERP софтуер

Чрез оптимизиране на процесите ERP софтуерът дава на бизнеса възможност да остане продуктивен и ефективен. От намаляване на грешките при ръчното въвеждане на данни до опростяване на сложни процеси, ето някои от основните предимства на използването на ERP софтуер:

Повишена ефективност : Оптимизираните операции гарантират, че служителите имат достъп до точна информация, без да се налага да използват множество приложения или инструменти. Това може да помогне за спестяване на време.

Подобрено сътрудничество : Когато няколко екипа работят на една и съща система, всички заинтересовани страни могат лесно да си сътрудничат и да останат синхронизирани.

По-добри възможности за отчитане : ERP софтуерът позволява на бизнеса да има бърз и точен достъп до отчети. Това ще ви помогне да вземете по-добри решения относно бизнес операциите си.

Намалени разходи : ERP системите намаляват общите разходи, като елиминират ръчния труд. Мащабируемост : ERP системите са проектирани да растат заедно с вашия бизнес, така че не трябва да се притеснявате, че ще ги надраснете.

Гъвкавост : ERP системите са лесно адаптируеми и могат да бъдат съобразени с конкретни нужди. Това означава, че фирмите могат да оптимизират софтуера за своите уникални процеси.

Точност на данните : ERP софтуерът елиминира грешките при ръчното въвеждане на данни, улеснява достъпа до точна информация и нейното управление. Това може да помогне на бизнеса да елиминира скъпоструващите грешки.

Подобрено обслужване на клиенти : ERP системите предоставят на бизнеса по-добра видимост на поръчките на клиентите, което означава, че те могат да отговарят бързо и ефективно на запитванията на клиентите.

По-добра сигурност: Повечето ERP системи разполагат с вградени функции за сигурност, които защитават чувствителните данни и гарантират съответствие с индустриалните стандарти.

